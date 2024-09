Alle 20:50 Trump delinea una strategia che promette una conclusione definitiva del conflitto in Ucraina.

Candidato democratico Joe Biden rivale rivela soluzione segreta per il conflitto ucraino Il rivale del candidato democratico statunitense Joe Biden, in un'intervista con il podcast di Dan Bongino, afferma di avere una strategia per porre fine al conflitto ucraino. Tuttavia, la rivelerà solo dopo aver vinto le elezioni del 5 novembre. "Se vinco, organizzerò un accordo come presidente, garantito", dichiara. " Questa guerra non avrebbe dovuto iniziare". Spiega di avere un piano complesso per fermare il conflitto tra Ucraina e Russia e accenna a un'idea - forse non un piano, ma un'idea - riguardo alla Cina. Tuttavia, non vuole condividere i dettagli ora. "Se rivelo questi piani, non potrò utilizzarli; sarebbero inefficaci". Questo candidato, che in passato ha lodato il presidente russo Vladimir Putin, aveva precedentemente affermato di poter concludere la guerra in Ucraina in 24 ore - senza fornire chiarimenti su come intendeva farlo.

20:35 Polonia si prepara a investire ingenti somme nel settore militare La Polonia annuncia futuri contratti di difesa del valore di diversi centinaia di milioni di euro. Il governo polacco firmerà "accordi del valore di quasi 2 miliardi di Zloty" (circa 470 milioni di euro), come informa il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak ai giornalisti. Mercoledì, ha annunciato un "contratto monumentale del valore di quasi 1,1 miliardi di Zloty con un'azienda spagnola" per i sistemi di sorveglianza degli aeroporti. I dettagli sono riservati. Martedì, sono stati conclusi altri tre contratti nel campo della logistica e delle comunicazioni militari, aggiunge Blaszczak. Dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina, la Polonia ha notevolmente aumentato il suo bilancio militare.

20:01 Centrale nucleare di Zaporizhzhia a rischio di blackout Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, avverte del rischio di una catastrofe alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia durante una conferenza stampa a Kiev. La situazione della centrale rimane delicata dopo gli ultimi scontri nelle vicinanze, avverte Grossi. "La centrale è di nuovo sull'orlo di un blackout. Lo temevamo da tempo. Un blackout significa senza elettricità: senza elettricità, senza raffreddamento. Senza raffreddamento, poi un potenziale disastro". L'AIEA ha riferito che il bombardamento russo ha danneggiato l'alimentazione elettrica della centrale nucleare lunedì. Se anche la seconda linea elettrica viene danneggiata, potrebbe verificarsi una situazione di emergenza pericolosa, avverte l'operatore della rete elettrica ucraina Enerhoatom in una dichiarazione.

19:27 Morti militari ucraini nell'attacco di Poltava In un attacco con missili russi a un edificio militare nel centro di Poltava, sono morti membri dell'Esercito ucraino, secondo un comunicato del ministero della Difesa ucraino su Telegram. È in corso un'indagine per verificare se le misure di protezione erano sufficienti. Verranno implementate misure per migliorare la sicurezza delle infrastrutture militari. I resoconti ucraini indicano almeno 50 morti e 271 feriti nell'attacco di Poltava. Si tratta del più pesante attacco singolo ai bersagli ucraini da parte della Russia nel corso dell'anno.

19:03 Il Cremlino estende l'indottrinamento nelle scuole russe Gli educatori prevedono un notevole aumento della propaganda del Cremlino tra gli studenti all'inizio dell'anno scolastico russo. La proporzione di ore di lezione dedicate alla promozione delle ideologie del Cremlino è prevista in un aumento di oltre il doppio quest'anno, raggiungendo circa 1.300 ore. Secondo il portale "Agentstvo", i giornalisti russi oppositori collaborano a questo report. Putin ha ripetutamente sostenuto che le scuole dovrebbero allevare i bambini come patrioti sin dalla più tenera età e il più intensamente possibile. Stimolare il pensiero critico non è visto di buon occhio dal Cremlino. "Agentstvo" ha quantificato il numero di ore di lezione dedicate alla linea del Cremlino su vari argomenti, come la storia, il conflitto ucraino e i valori familiari e sociali tradizionali. Anche se la percentuale di queste ore può variare da una classe all'altra, più di 1.300 delle 11.000 ore totali di lezione potrebbero essere dedicate all'indottrinamento, secondo il portale.

18:14 Il CEO di Ukrenergo licenziato Il capo dell'operatore ucraino della rete elettrica Ukrenergo è stato sollevato dall'incarico. Dopo un voto del consiglio di sorveglianza lunedì, il presidente del consiglio, Volodymyr Kudryzkyj, ha annunciato il licenziamento su Facebook. Il motivo ufficiale del licenziamento è l'incapacità di proteggere la rete elettrica ucraina dagli attacchi russi. Kudryzkyj nega questa affermazione e indica le misure di protezione che ha implementato. Invece, sostiene di essere stato vittima di una campagna mediatica per screditare la società. Gli architetti di questa campagna mirano a prendere il controllo di Ukrenergo, precisa Kudryzkyj, senza nominare esplicitamente nessuno.

17:39 Più di un ministro ucraino si dimette Diversi membri del governo ucraino hanno rassegnato le dimissioni. Tra questi c'è il ministro dell'Industria strategica, Olexander Kamyshin, che ha sovrinteso alla produzione di armi domestiche durante la guerra con la Russia. Kamyshin ha annunciato che rimarrà nel settore della difesa, ma in una diversa capacità. Secondo il presidente del parlamento, il ministro della Giustizia, Denys Maliuska, e il ministro dell'Ambiente, Ruslan Strilets, hanno anche rassegnato le dimissioni.

17:04 Scholz accoglie il critico del Cremlino liberato Kara-Mursa Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto a Berlino Vladimir Kara-Mursa, un critico del Cremlino recentemente rilasciato dalla prigionia russa. "Sono colpito dalla resilienza e dal coraggio di Vladimir Kara-Mursa, così come dal suo impegno costante per un futuro democratico per la Russia", ha commentato Scholz sulla piattaforma X. "Siamo riusciti a ottenere il suo rilascio attraverso uno scambio di prigionieri ad agosto e oggi abbiamo avuto una lunga conversazione". Kara-Mursa è uno dei più di 20 detenuti che sono stati rilasciati in anticipo ad agosto in uno scambio di prigionieri senza precedenti tra la Russia e diversi paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti e la Germania.

16:16 Russia Prepares Massive Difese per il Ponte di KerchSecondo l'intelligence britannica, la Russia si attende un possibile attacco al ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea annessa. Si dice che la Russia abbia installato barriere utilizzando imbarcazioni e chiatte affondate, piazzato mine in mare e messo in piedi macchinari per creare fumo per ostacolare la vista del ponte. Inoltre, il numero di unità di difesa aerea è stato amplificato. È in corso anche un progetto di costruzione parallelo al ponte, che potrebbe essere un ponte aggiuntivo a corsia unica o una barriera per difendersi dagli attacchi dei droni navali ucraini.

15:52 L'Ucraina Presenta un Nuovo Veicolo Blindato, Battezzato "Portabandiera"Il Ministero della Difesa ucraino ha presentato un nuovo veicolo blindato per le truppe ucraine. Il Khorunzhyi, che significa "Portabandiera" e che era un grado militare negli eserciti cosacchi, è stato in sviluppo per qualche tempo. Un prototipo del veicolo è stato osservato nelle linee del fronte in febbraio 2022. L'annuncio recente si prevede che porti ad un aumento del dispiegamento di questi veicoli - un rinforzo valido e prodotto localmente per le esigenze di armamento delle truppe ucraine.

15:38 Estonia e Lituania Criticano la Mongolia per aver Onorato PutinL'Estonia e la Lituania criticano la Mongolia per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin. Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, ha dichiarato a Tallinn: "La decisione del governo mongolo di onorarlo invece di arrestarlo mina l'Aia e il sistema legale internazionale". Il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, ha definito "inaccettabile" il fatto che il governo mongolo abbia ignorato il mandato di arresto internazionale emesso dall'Aia contro Putin. "Questo è un altro esempio di un sistema che vacilla e si basa sul diritto internazionale", ha detto, secondo l'agenzia di stampa BNS a Vilnius.

14:57 Il Processo per il 'Spia' Francese Detenuto in Russia Ha IniziatoUn dipendente francese di un'organizzazione non governativa svizzera è stato processato a Mosca martedì, accusato di violare la legislazione russa sui "-Agenti stranieri". Il tribunale ha ordinato che Laurent Vinatier rimanga detenuto almeno fino a febbraio 2023. Vinatier era un esperto di Russia e dell'ex Unione Sovietica per il Centro per il Dialogo Umanitario (HD), che cerca di porre fine e prevenire i conflitti armati in tutto il mondo attraverso la mediazione e la diplomazia discreta. È stato arrestato a Mosca in giugno.

14:27 La Germania Si Prepara a Fornire all'Ucraina Sei Sistemi IRIS-T in PiùSecondo fonti di sicurezza, la Germania intende fornire all'Ucraina sei sistemi IRIS-T SLM aggiuntivi per la difesa aerea. Inoltre, il governo tedesco pianifica di acquisire sei unità aggiuntive per il proprio esercito.

13:58 I Media Russi Segnalano un Incidente con un elicottero Mi-8I media russi segnalano un altro incidente con un elicottero russo Mi-8. Secondo il post di Alexey Tsydenov su Telegram, l'aeromobile ha effettuato un atterraggio duro circa 85 chilometri lontano da Irkutsk. Due persone hanno riportato ferite lievi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L'elicottero è scomparso dopo la perdita di contatto al confine tra la Repubblica di Buriazia e la regione di Irkutsk, come riferito dall'agenzia di stampa Ria Novosti.

13:34 Zelensky: 41 Morti e 180 Feriti nell'Attacco Russo a PoltavaIl presidente Volodymyr Zelensky ha riferito che 41 persone sono morte e più di 180 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo sulla città ucraina centrale di Poltava. Una scuola e un ospedale vicini sono stati colpiti e l'edificio dell'Istituto delle Comunicazioni è stato parzialmente demolito. "Sulla base delle informazioni attuali, la Russia ha utilizzato due missili balistici", ha dichiarato il Ministero della Difesa ucraino. "Il tempo tra l'allarme e l'arrivo dei missili mortali è stato così breve che hanno colto le persone nella shelters durante l'evacuazione". Si ritiene che ci siano ancora diverse persone intrappolate sotto le macerie. Le squadre di soccorso sono riuscite a salvare 25 persone, tra cui 11 liberate dalle macerie.

12:43 Un Tribunale Russo Condanna un Fisico per Tradimento a 15 Anni di Prigione in un Campo di LavoroUn tribunale russo ha condannato un famoso fisico a 15 anni di prigione in un campo di lavoro, dopo averlo trovato colpevole di "tradimento" per presunte fughe segrete. È solo un'altra condanna per un scienziato che avrebbe rivelato segreti di stato. Il 57enne era una figura chiave nello sviluppo dei missili ipersonici russi, come riferito dalle agenzie di stampa russe. Due dei suoi colleghi sono stati anche trattenuti con l'accusa di tradimento. La trio dell'Istituto per la Meccanica Teorica e Applicata (ITAM) a Novosibirsk fa parte di una dozzina di scienziati accusati di tradimento negli ultimi anni per il loro lavoro su questa tecnologia. Il fisico è stato arrestato ad agosto 2022. Il trio ha affrontato accuse serie, secondo fonti di sicurezza.

Il commercio della Russia con l'India è quasi raddoppiato lo scorso anno, secondo il vice presidente della banca russa Sberbank, Anatoly Popov, che ha condiviso la notizia con Reuters. Il commercio tra i due paesi ha raggiunto circa 65 miliardi di dollari nel 2023. L'aumento è stato principalmente dovuto all'India che è diventata un importante importatore di petrolio russo dopo le sanzioni occidentali per l'invasione russa dell'Ucraina. "Le aziende russe hanno mostrato un interesse crescente nel mercato indiano nel 2022, poiché offre un'alternativa", ha detto Popov. "Oggi offriamo anche conti in rupie ai clienti russi. Non escludiamo che la rupia possa non solo servire come metodo di pagamento, ma anche come strumento di risparmio", ha aggiunto. La Sberbank gestisce fino al 70% di tutte le esportazioni russe in India.

Il ministero della Difesa russo ha dispiegato sistemi di difesa aggiuntivi nella regione di Belgorod, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe. La regione di frontiera russa è stata oggetto di attacchi ucraini per un certo periodo di tempo.

La Russia avrebbe attaccato l'infrastruttura ferroviaria in diverse parti dell'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti ucraini. Sono state colpite la regione settentrionale di Sumy e quella centro-orientale di Dnipropetrovsk, ha riferito la compagnia ferroviaria statale.

Centinaia di soldati ucraini sono a rischio di essere circondati dalle forze russe nella regione di Donetsk, secondo un rapporto di Forbes. Le forze russe avrebbero aggirato i soldati ucraini a Memryk e sul fiume Vovcha e avanzato verso la città ucraina di Pokrovsk, lasciando esposte a un possibile accerchiamento parti di almeno quattro brigate ucraine, ha avvertito il Centro ucraino per la strategia della difesa. Si è riferito che le forze russe hanno già iniziato a ritirarsi.

Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le forze russe hanno rioccupato posizioni perdute nella regione di Kursk. Sono state riprese posizioni vicino al paese di Olgovka. L'ISW ritiene che le forze ucraine si siano ritirate da Olgovka. Un blogger militare russo ha anche riferito di lievi avanzamenti vicino a Pogrebki e Malaya Loknya (entrambi a nord-ovest di Sudzha) e che le forze russe avevano abbandonato queste posizioni per evitare l'accerchiamento. L'ISW ha aggiunto che gli attacchi ucraini ai ponti pontonieri russi sul fiume Seim nella regione di Gluschkowo continuano.

Nonostante un mandato di arresto internazionale per Vladimir Putin, egli è accolto come ospite d'onore nel vicino Mongolia. Non è solo perché la Mongolia si trova tra i grandi poteri Russia e Cina, come spiegato dal corrispondente di ntv Rainer Munz.

Il capo della società di stato ucraina per la gestione della rete elettrica, Ukrenergo, Vladimir Kudrytskyi, sarebbe stato licenziato. Ciò sarebbe avvenuto a causa della sua incapacità di proteggere le strutture energetiche durante l'aumento degli attacchi russi, come riferito dal broadcaster ucraino Suspilne, citando fonti all'interno dell'azienda. Il consiglio di sorveglianza di Ukrenergo ha votato a favore del licenziamento di Kudrytskyi con una maggioranza di quattro a due. Kudrytskyi è accusato di non aver implementato in modo adeguato gli ordini precedenti dei comandanti superiori e di non aver protetto efficacemente le strutture di Ukrenergo, secondo le fonti. È anche sotto inchiesta per presunti reati di corruzione.

Dall'invasione russa dell'Ucraina, le autorità ucraine hanno scoperto oltre 570 reti criminali che aiutano gli uomini a evitare il servizio militare. Queste organizzazioni aiutano gli uomini ucraini a fuggire all'estero e a produrre certificati di malattia falsi, che dichiarano l'incapacità per il servizio militare, a un prezzo compreso tra $7.000 e $10.000, come riferito dal "Kyiv Independent" citando Andrii Demtschenko, portavoce del servizio di frontiera ucraino. Gli uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni sono generalmente limitati nell'uscita dal paese a causa della possibile coscrizione militare. Nel 2024, sono state scoperte più di 200 di queste reti da parte delle forze dell'ordine, secondo Demtschenko.

Il dissidente russo e ex magnate Mikhail Khodorkovsky trova interessante la posizione del popolo russo sull'offensiva ucraina a Kursk. I russi non la percepiscono come un'aggressione da parte di un avversario, ha detto a "Tagesspiegel" in un'intervista. Invece, viene considerata come qualcosa di simile a un "evento sfortunato", ha detto Khodorkovsky. Il pubblico è insoddisfatto del modo in cui il governo lo sta gestendo. I tassi di approvazione di Putin sono attualmente in calo.

Secondo le fonti ucraine, due persone sono morte ieri sera alle 23 in un attacco russo alla città di Saporishshia nel sud-est dell'Ucraina. Il governatore della regione di Saporishshia, Ivan Fedorov, ha riferito questo su Telegram. Le vittime sono state una donna di 38 anni e un bambino di 8 anni. Una persona di 43 anni e una ragazza di 12 anni sono rimaste ferite. La ragazza è attualmente in condizioni critiche. Un edificio nella città è stato anche parzialmente distrutto. La forza dell'esplosione e i detriti hanno causato danni anche ad altri edifici.

06:58 Ricercatori Identificano Possibile Sito di Lancio del "Superarma" Nucleare di PutinDue ricercatori americani sostengono di aver identificato il probabile sito di lancio del missile 9M370 "Burevestnik" in Russia. Questo missile cruise a propulsione nucleare, definito "invincibile" dal presidente Vladimir Putin e soprannominato "superarma", è noto come SSC-X-9 "Skyfall" nella NATO. I ricercatori hanno utilizzato immagini di una società di satellite per individuare un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari, come riportato da Reuters. Questo sito, situato circa 475 chilometri a nord di Mosca, è sospettato essere il luogo di lancio del missile precedentemente classificato. I ricercatori hanno rilevato nove piattaforme di lancio in costruzione in questo sito. Si ritiene che il luogo sia destinato a un sistema di lancio di missili fissi di grandi dimensioni e l'unico sistema di lancio di missili fissi di grandi dimensioni attualmente in sviluppo in Russia è Skyfall, secondo il rapporto. Né il ministero della Difesa russo né la sua ambasciata a Washington hanno risposto alla richiesta di commento.

06:30 Dopo l'Attacco dei Droni: Parziale Sospendere delle Operazioni della Raffineria di Mosca di Gazprom NeftLa raffineria di Mosca di Gazprom Neft ha temporaneamente sospeso le operazioni dopo un incendio presumibilmente causato da un attacco con droni ucraini, come riportato da Reuters citando fonti anonime. L'unità Euro+, responsabile di circa metà della capacità della raffineria, è stata chiusa. Le operazioni dovrebbero riprendere entro cinque o sei giorni dopo i necessari riparazioni. Lo scorso anno, la fabbrica di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio, secondo Reuters. Non è ancora stato determinato l'impatto sulla capacità della raffineria a causa dei danni alla struttura.

05:58 Ex-Magnate Russo: L'Approccio dell'Occidente Prolunga il Mandato di PutinIl dissidente russo e ex-magnate Mikhail Khodorkovsky critica la strategia dei governi occidentali riguardo alla Russia. Khodorkovsky afferma che l'Occidente sta commettendo "severali errori strategici", prolungando così il tempo di Putin al potere, come ha dichiarato in un'intervista con "Tagesspiegel". Secondo Khodorkovsky, l'Occidente dovrebbe dichiararsi in guerra con i decisori invece di trattare la Russia stessa come il nemico e equiparare i decisori russi alla popolazione. Riguardo alla guerra in Ucraina, Khodorkovsky parla di un'occasione persa a febbraio 2022, sostenendo che "se l'Occidente avesse agito come ora, la guerra sarebbe già finita."

04:13 Zelensky: il Ripristino della Centrale Nucleare di Zaporizhzhia Porta RischiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky pianifica di incontrare il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, a Kyiv. Questo incontro avverrà dopo la visita di Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky ha rivelato questo in un video sui social media, dicendo che attualmente l'Ucraina non può riprendere il controllo della centrale a causa della guerra in corso. Aggiunge inoltre: "Non vedo alcuna opportunità del genere sul campo di battaglia e quelle che appaiono sono rischiose." Grossi aveva precedentemente annunciato che si sarebbe recato alla centrale per "continuare il nostro aiuto e prevenire un disastro nucleare". Dal 2022, la più grande centrale nucleare d'Europa si trova sotto il controllo russo. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di attacchi alla struttura.

02:27 Governatore: Attacco con Missile Russo Uccide una Persona a DniproAlmeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un attacco con missili russi nel centro di Dnipro. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha riportato questa informazione su Telegram. Vari edifici in un distretto della città sono stati danneggiati a causa dell'attacco. Le informazioni rimangono non confermate.

23:55 Zelensky: Approvazione per Armi a Lungo Raggio e Menzione della Germania NecessariaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha richiesto nuovamente armi a lungo raggio durante un incontro con il primo ministro olandese Dick Schoof a Zaporizhzhia. Oltre all'approvazione per attaccare i bersagli nell'entroterra russo, è richiesta la consegna di questi missili, ha dichiarato Zelensky nel sud dell'Ucraina. Anche se la Russia occupa parzialmente la regione di Zaporizhzhia, non controlla la città. Sono stati discussi nuovi sistemi di difesa aerea del tipo Patriot, insieme al loro munizionamento, l'ampliamento della flotta con i caccia F-16, l'offerta di munizioni e attrezzature aggiuntive e ulteriori sanzioni contro la Russia. "Tutte queste misure sono cruciali per impedire alla Russia di aprire nuovi fronti in Ucraina", ha commentato Zelensky. Ha espresso speranza per l'approvazione delle armi a lungo raggio, menzionando gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania. La situazione attuale di Kiev mostra un maggiore senso di ottimismo. Zelensky non ha fornito dettagli specifici.

22:13 Kiev Critica il Governo Mongoliano per aver Ospitato PutinL'Ucraina condanna il governo mongolo per aver ospitato il presidente russo Vladimir Putin e richiede conseguenze. Accogliendo Putin, che è wanted per crimini di guerra in Ucraina, la Mongolia è diventata complice delle sue azioni, ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tychyj, a Kyiv. Putin si è recato in quel paese quel giorno. "Lavoreremo con i nostri partner per garantire che questo abbia conseguenze per Ulaanbaatar", ha detto Tychyj. Il fallimento del governo mongolo nell'eseguire il mandato di arresto dell'ICC contro Putin è un significativo passo indietro per l'ICC e il sistema di giustizia internazionale, secondo il portavoce del ministero degli Esteri.

21:59 Putin Accolto dalla Guardia d'Onore Mongoliana Despite Mandato di Arresto ICCIl Presidente russo Vladimir Putin è stato accolto da una guardia d'onore mongola nonostante un mandato di arresto dell'Aja. In seguito, l'Ucraina ha annunciato che avrebbe cercato "conseguenze" dai suoi alleati per le azioni della Mongolia. L'Aja ha emesso il mandato di arresto per Putin a causa delle accuse di deportazione illegale di bambini ucraini durante la guerra in corso. L'Ucraina, l'Occidente e gli attivisti dei diritti umani sostengono l'applicazione del mandato. Putin è stato accolto da una guardia d'onore all'aeroporto di Ulaanbaatar. La sua visita coincide con le celebrazioni per il 85° anniversario della vittoria dei Sovietici e delle forze mongole sul Giappone. Putin è previsto per incontrare il Presidente mongolo Ukhnaa Khürelsükh.

21:48 Rapporto: Ucraina Usa per la Prima Volta il Drone "Palianytsia" contro un Bersaglio in CrimeaSecondo un rapporto di un quotidiano ucraino, l'esercito ucraino ha utilizzato per la prima volta il suo drone artigianale "Palianytsia" contro un bersaglio militare nella Crimea controllata dalla Russia ad agosto. Il nome del drone, difficile da pronunciare per i russi, non è casuale. Dal inizio dell'invasione russa su larga scala, gli ucraini hanno chiamato "Palianytsia" i militari russi o i sabotatori.

