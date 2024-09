Alle 20:41, Zelensky afferma che Putin intende lasciare milioni di ucraini che vivono il freddo, costringendo così Kiev a sottomettersi.

Il Presidente ucraino Zelensky afferma che le azioni russe hanno paralizzato gran parte delle fonti energetiche del Paese, lasciando milioni di persone vulnerabili al freddo dell'inverno. Zelensky accusa Putin di voler intenzionalmente gettare milioni di persone nell'oscurità e nel freddo, nella speranza di spezzare lo spirito dell'Ucraina.

L'offensiva russa ha apparentemente distrutto quasi tutte le centrali nucleari dell'Ucraina e una considerevole parte delle riserve idroelettriche, come rivelato dal Presidente Volodymyr Zelensky. Questa situazione catastrofica potrebbe costringere milioni di ucraini a passare l'inverno senza riscaldamento, secondo i resoconti. Si dice che gli attacchi russi abbiano portato alla distruzione dell'80% della capacità energetica del paese. Zelensky esprime il suo disappunto dichiarando: "Questo è come il tiranno Vladimir Putin si prepara per l'inverno". Il suo obiettivo, come lo definisce duramente, è di lasciare milioni di ucraini al buio e nelle grinfie dell'inverno, costringendo così l'Ucraina alla resa.

18:06 Video: Automobili di Lusso Europee a bizzeffe nella regione del Caucaso

Le sanzioni dell'UE sull'esportazione di automobili passeggeri in Russia sono state applicate a causa del conflitto con l'Ucraina. Tuttavia, sembra ci siano delle falle, poiché si possono osservare numerosi veicoli di lusso nella regione del Caucaso.

17:40 La Russia rafforza la sua posizione nucleare, minacciando indirettamente USA e Francia

Come potenza nucleare, la Russia ha rivisto la sua strategia di impiego delle armi nucleari in risposta alla situazione geopolitica tesa, secondo il leader del Cremlino Vladimir Putin. Il Cremlino ha annunciato un'espansione dell'elenco delle minacce militari contro cui le armi nucleari possono essere impiegate per la deterrenza. Putin ha fatto questa dichiarazione durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale a Mosca. Con questa nuova strategia, aumenta notevolmente la probabilità che la Russia retali con armi nucleari contro le potenze occidentali come gli USA e la Francia nel caso di aggressioni contro la Russia.

16:35 Zelensky prepara la sua strategia per l'incontro con Biden e Harris

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà a Washington il giovedì per incontrare il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la Vicepresidente Kamala Harris. Zelensky presenterà il suo piano proposto per porre fine al conflitto in Ucraina, che intende presentare come un modo per concludere il conflitto. Zelensky ritiene che l'esito del conflitto sarà determinato durante i mesi autunnali. Il governo ucraino è fiducioso che l'uso di armi occidentali contro i bersagli russi potrebbe cambiare notevolmente l'andamento del conflitto a favore dell'Ucraina. Tuttavia, questi armi non sono state ancora fornite dagli alleati internazionali dell'Ucraina.

Secondo il quotidiano britannico "The Times", la strategia include i seguenti elementi chiave:

Richiesta di "assicurazioni sulla sicurezza a prova di Trump" dai poteri occidentali basate sul modello dell'articolo 5 della NATO

Prosecuzione dell'avanzata dell'Ucraina nella regione di Kursk, un movimento destinato a servire come "strumento di negoziazione territoriale"

Richiesta di armi all'avanguardia

Aiuti finanziari da fonti internazionali per facilitare la ripresa economica dell'Ucraina

15:12 Il Bundestag approva milioni di aiuti per la fornitura di energia decentrata in Ucraina

Il Comitato di bilancio del Bundestag ha approvato un pacchetto di finanziamento da 70 milioni di euro per il riscaldamento e la fornitura di energia in Ucraina. Questo aiuto è destinato a fornire ai comuni e alle città ucraine sistemi di riscaldamento a blocchi, sistemi di riscaldamento a caldaia, generatori e impianti solari. Il Ministero federale per la cooperazione economica e lo sviluppo sostiene che questa iniziativa consentirà alle persone in Ucraina di rimanere nelle loro case e resistere agli attacchi russi. La Ministra federale per la cooperazione economica e lo sviluppo Svenja Schulze attribuisce gli attacchi russi mirati all'infrastruttura energetica civile all'obiettivo della Russia di "svuotare e costringere fuori gli ucraini". "Sosteniamo l'Ucraina nel ricostruire la sua fornitura di energia in modo decentralizzato", afferma Schulze, "così che la Russia non possa distruggerla così facilmente".

14:50 Zelensky avverte di un'imminente catastrofe nucleare alle Nazioni Unite

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia un monito sulla possibilità di una catastrofe nucleare a causa degli attacchi russi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky afferma che Putin sta pianificando attacchi contro altre centrali nucleari ucraine. "Un giorno come questo non deve mai arrivare", ha sottolineato Zelensky durante un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Putin respinge costantemente queste accuse di Zelensky. Secondo Zelensky, altri paesi forniscono alla Russia i dati dei satelliti relativi a queste centrali nucleari. Martedì, Zelensky ha accusato la Cina di trasmettere immagini delle centrali nucleari ucraine a Mosca.

14:08 L'Ucraina nega il controllo russo sui sobborghi di Vuhledar

Le truppe russe e ucraine si sono scontrate duramente per il controllo della città mineraria di Vuhledar sin dal 2022. I sobborghi della città sono mostrati in vivaci video sui social media, ma il governatore di Donetsk respinge le affermazioni del controllo russo sui sobborghi della città.

12:49 Presidente Lula Promuove Iniziativa di Pace Brasile-Cina alle Nazioni Unite

Il leader brasiliano Lula da Silva sostiene la proposta di pace con la Cina alle Nazioni Unite, nonostante l'Ucraina l'abbia respinta come dannosa. Lula critica l'"intrusione nel territorio ucraino" ma sottolinea la necessità di creare le condizioni per i colloqui tra Kiev e Mosca. La presentazione iniziale del piano in 6 punti da parte della Cina e del Brasile è avvenuta a maggio. L'adviser diplomatico di Lula, Celso Amorim, incontrerà rappresentanti di 20 nazioni venerdì per raccogliere ulteriori sostegno. Gli alleati dell'Ucraina non parteciperanno. Il piano in 6 punti proposto dalla Cina e dal Brasile considera il conflitto come una "crisi" e promuove una summit per la pace sostenuta da Russia e Ucraina, con discussioni aperte su tutti i piani di pace proposti. Non si affrontano la integrità territoriale dell'Ucraina o il ritiro delle truppe russe.

15:12 Rapporto: la Cina Sviluppa Droni con Portata di 2000 km per la Russia

Le fonti di intelligence in Europa suggeriscono che la Russia sta avanzando con un programma di armi drone in Cina. Per la prima volta, i droni destinati all'uso in Ucraina sono in fase di sviluppo, affermano due fonti di intelligence con accesso a documenti interni. La società di difesa russa Almas-Antej's subsidiary IEMZ Kupol ha sviluppato e testato un drone Garpija-3 in Cina con l'assistenza di esperti cinesi. Il G3 è stimato avere una portata di circa 2000 chilometri e può trasportare 50 chilogrammi di esplosivi. Le fonti di intelligence suggeriscono che si tratta del primo documento caso dal'inizio della guerra di droni completamente prodotti in Cina che vengono consegnati alla Russia. Tuttavia, i dettagli riguardo al luogo di produzione o all'autorizzazione per la produzione su larga scala rimangono ignoti. La Cina ha ripetutamente negato di fornire armi all'Ucraina.

14:29 Putin Presiede la Riunione del Consiglio di Sicurezza Russo sulla Deterrenza Nucleare

Il presidente russo Vladimir Putin presiederà oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza russo sulla deterrenza nucleare. Questa riunione è in risposta alle richieste dell'Ucraina di utilizzare missili occidentali con portata aumentata per attaccare i territori russi profondi nella regione. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha descritto la riunione come significativa. Secondo Peskov, il Presidente parlerà, mentre i dettagli rimanenti saranno classificati per ragioni di sicurezza.

13:54 Peskov Risponde all'Intervento di Zelenskyy alle Nazioni Unite

Il Cremlino ha criticato il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Secondo Peskov, la posizione che mira a costringere la Russia alla pace è un errore imminente. Ha affermato che la Russia è, in realtà, un campione della pace - solo a condizione che la sicurezza della Russia sia garantita. Inoltre, gli obiettivi iniziali per cui l'"operazione militare" in Ucraina è stata lanciata devono essere raggiunti. La Russia continua a rifiutarsi di definire il suo assalto al paese come una guerra. Mosca esige che l'Ucraina ceda i territori, abbandoni i piani di adesione alla NATO e subisca una cosiddetta "denazificazione", che presumibilmente significa l'istituzione di un governo sottomesso alla Russia.

13:18 L'Esercito Ucraino Mostra il Moderno Sistema di Difesa Aerea Skynex dalla Germania

Il Ministero della Difesa ucraino ha condiviso un video di soldati ucraini in addestramento su un moderno sistema di difesa aerea Skynex fornito dalla Germania. Attualmente, due di questi sistemi sono in funzione in Ucraina, con altri due attesi dalla Germania. Skynex è efficace nella difesa contro i bersagli a breve raggio come i droni. Il Ministero della Difesa ha scritto nel video, "Apprezziamo i nostri partner per il sostegno alle capacità di difesa aerea dell'Ucraina, il che significa più difesa aerea per l'Ucraina = più vite salvate."

12:42 Veicoli Corazzati con Difesa Drone - Munz: "L'Assistenza della Cina alla Russia è Ampia"

Il presidente ucraino Selenskyy accusa la Cina di fornire alla Russia i dati dei satelliti per monitorare le centrali nucleari ucraine. L'ampiezza dell'assistenza militare della Cina alla Russia va oltre la condivisione dei dati, afferma il corrispondente di ntv Rainer Munz.

12:01 Politico: l'Ucraina Cerca il Primo Ministro Indiano Modi come Mediatore di Pace

Secondo un articolo di Politico, l'Ucraina ha identificato il primo ministro indiano Narendra Modi come il suo intermediario preferito per negoziare la fine della guerra con la Russia. Un alto funzionario ucraino ha informato Politico che l'India è la migliore speranza dell'Ucraina per ottenere un trattato di pace accettabile. In conversazioni con l'Ucraina lo scorso estate, Modi ha reso chiaro che mentre ci sarebbero state concessioni da parte dell'Ucraina, qualsiasi proposta per porre fine alla guerra non dovrebbe comportare la cessione di territori alla Russia, secondo l

11:35 Feriti nell'attacco ucraino alla regione russa di Belgorod Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco alla città russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, secondo le autorità locali. Quattro persone sono state trasportate in ospedale, come riferito dal governatore della regione Vyacheslav Gladkov su Telegram. Sono state danneggiate diverse palazzine e 75 piccole proprietà residenziali, nonché numerosi veicoli, acquedotti e gasdotti. Gli osservatori indipendenti vedono il bombardamento ucraino come una ritorsione per un raid aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv.

10:59 Medico ucraino utilizza un monopattino elettrico sul campo di battaglia Un video pubblicato da United24media e dal Ministero della Difesa ucraino mostra un medico dell'esercito ucraino che si muove su un monopattino elettrico sul campo di battaglia. La didascalia recita: "Rivoluzione delle dinamiche di movimento sul fronte". Il medico spiega che questa mobilità agevola il trasporto rapido e silenzioso di forniture come munizioni, acqua, radio e batterie ai soldati con entrambe le mani libere.

22:18 "Cedere a Putin" - Klingbeil critica il BSW

Dopo le elezioni statali nel Brandeburgo, il capo dell'SPD Lars Klingbeil chiede chiarezza sulle ambizioni del Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) durante i prossimi negoziati. "Adesso, come in Turingia e Sassonia, ci sono trattative in corso e dobbiamo determinare: qual è l'obiettivo principale del BSW? In che direzione intende muoversi questa alleanza?", dice su RBB InfoRadio. Molti sono incerti al riguardo, aggiunge. Si tratta di analizzare i risultati delle elezioni e "determinare come istituire un governo stabile". Klingbeil menziona anche di aver sentito dal BSW che "non consegneremo più armi all'Ucraina a partire da domani e poi ci sarà la pace il giorno dopo. Per me non sono iniziative di pace, è cedere a Putin". In questo contesto, definisce il BSW un partito populista.

21:29 "Il più grande trionfo mediatico di Putin" - Economista denuncia i media

L'economista Rüdiger Bachmann critica su X la "normalizzazione dei seguaci di Putin nei e attraverso i media". Questo è il "più grande trionfo mediatico" di Putin finora, afferma Bachmann. "Domanda: perché si può discutere con i russo-fascisti, ma non con i germano-russo-fascisti? Per i democratici, sia sociali che cristiani, entrambi dovrebbero essere off-limits". Riceve il sostegno per questa posizione dal militare esperto Gustav Gressel, che condivide il post.

20:55 La Gran Bretagna si esprime contro la Russia nel Consiglio di sicurezza dell-ONU

Il Segretario degli Esteri britannico David Lammy tiene un discorso potente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, rivolgendosi direttamente alla leadership del Cremlino e senza lasciare spazio a fraintendimenti: "Vladimir Putin, se lanci razzi contro gli ospedali ucraini, sappiamo chi sei. Se mandi mercenari ai paesi africani, sappiamo chi sei. Se assassini oppositori nelle città europee, sappiamo chi sei. La tua invasione è solo a tuo beneficio. Solo tuo. Vuoi espandere il tuo stato mafioso in un impero mafioso. Un impero costruito sulla corruzione che deruba sia il popolo russo che l'Ucraina".

20:28 L'Ucraina riferisce di attacchi con droni e razzi russi L'aeronautica ucraina riferisce di essere stata attaccata dalla Russia con 32 droni e 8 razzi durante la notte. Di questi, 28 droni e 4 razzi sono stati abbattuti. Non ci sono ancora segnalazioni di vittime o danni.

19:48 ISW: truppe russe vicine a Vuhledar - Nessun vantaggio strategico significativo Secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), le truppe russe hanno raggiunto i sobborghi di Vuhledar e stanno aumentando l'offensiva vicino al villaggio. Tuttavia, il think tank statunitense non vede un vantaggio strategico significativo per ulteriori offensive nella parte occidentale del Donbass se la città viene catturata. Un rapido захват dipenderebbe dal fatto che le truppe ucraine si ritirino o si impegnino in una lunga battaglia con le truppe russe. Il canale ucraino Deepstate ha riferito ieri che la 72ª Brigata meccanizzata continua a difendere la città. Anche se Vuhledar venisse catturata, non ci sarebbero immediati vantaggi tattici per l'offensiva russa, poiché il terreno circostante è complicato da attraversare e non fornisce importanti rotte logistiche, secondo l'ISW.

19:06 "Operazione altamente complessa e di successo" - L'Ucraina riferisce le liberazioni nella regione di Kharkiv Il servizio di intelligence militare ucraino riferisce la liberazione della centrale elettrica di Vovchansk nella regione di Kharkiv vicino al confine con la Russia come risultato di "un'operazione altamente complessa e di successo". "Il Servizio di intelligence della difesa ucraina ha metodicamente ripulito la centrale, ingaggiando il nemico in combattimento ravvicinato nelle strutture dense, con alcuni casi di combattimento ravvicinato con il nemico", si legge in una dichiarazione con video allegato. La centrale elettrica era un "baluardo della propaganda" e veniva protetta da unità russe esperte.

18:31 I legislatori russi propongono una legge contro la "promozione della deliberata infertilità" I legislatori russi stanno proponendo un divieto della "promozione della deliberata infertilità". "Stiamo considerando un progetto di legge che proibirebbe la promozione della deliberata infertilità", ha annunciato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin sui media online. In pratica, questo sarebbe un "divieto dell'ideologia dell'infertilità". "Una grande famiglia amorevole è la base di uno stato forte", ha aggiunto ulteriormente Volodin. La Russia affronta una popolazione invecchiata e tassi di natalità bassi, con l'offensiva militare in Ucraina che peggiora la tendenza demografica.

18:05 Il comandante della brigata Lituania delle forze armate tedesche inizia il servizio in Europa orientale

**Il futuro comandante della Brigata Lituania, il Brigadier Generale Christoph Huber, è arrivato nel paese NATO del Baltico per assumere il suo incarico. Ora si sta preparando per il suo ruolo nella 45ª Brigata corazzata, come scrive l'Esercito tedesco. L'obiettivo è creare una brigata pronta al combattimento che possa fare una significativa contribuzione alla difesa nazionale e dell'alleanza attraverso la deterrenza. In risposta al comportamento aggressivo della Russia, il governo tedesco aveva promesso di stazionare permanentemente un'unità combattente in Lituania. È prevista una presenza di fino a 5.000 soldati.

17:44 Lübeck dona automezzi dei vigili del fuoco usati all'Ucraina

La città di Lübeck ha trasferito diversi automezzi dei vigili del fuoco usati per l'utilizzo successivo in Ucraina ai rappresentanti locali. La consegna dei quattro automezzi e dell'ambulanza, un tempo veicoli di emergenza per il corpo dei vigili del fuoco volontari, è avvenuta all'inizio della settimana. "Solitamente, sarebbero messi all'asta. Ma dopo una richiesta dell'organizzazione di aiuti per l'Ucraina, li abbiamo rimessi a nuovo e ora possiamo donarli all'Ucraina senza sensi di colpa, permettendo loro di essere utilizzati lì", ha detto Henning Witten, capo della tecnologia del corpo dei vigili del fuoco professionisti di Lübeck.

04:45 Scadenza per la modernizzazione dell'Esercito tedesco entro il 2029 si avvicina

Il Ministro della Difesa Boris Pistorius ha sottolineato l'importanza di equipaggiare rapidamente le forze armate tedesche. Entro il 2029, ha suggerito di considerare la possibilità che la Russia completi il suo recupero militare e possa lanciare un attacco contro il territorio della NATO, a seguito della guerra aggressiva contro l'Ucraina. "Ciò rende essenziale adattarsi a questa minaccia il più rapidamente possibile", ha spiegato durante una visita al 36° Reggimento elicotteri da combattimento "Kurhessen" dell'Esercito tedesco a Fritzlar, nell'Assia settentrionale.

03:13 La Russia si basa sulle esportazioni di gas per le spese militari significative

despite Western sanctions, Russia is relying on high oil and gas revenues in its budget planning for 2025. Prime Minister Mikhail Mishustin stated at a government meeting in Moscow that state revenues should increase by 12 percent to 40.3 trillion rubles (approximately 390 billion euros). The energy sector's share in revenues is projected to reach nearly three-quarters. According to media reports, the future budget is geared towards Russia's aggressive war against Ukraine and a large military manufacturing initiative. Spending of 13.2 trillion rubles for the military is planned, Bloomberg Financial News Agency reported from Moscow. Overall, 40 percent of all spending is allocated for defense and internal security, more than for education, health, social services, and the economy combined.

02:10 Il Parlamento russo abilita il reclutamento di sospetti criminali

Il Parlamento russo ha approvato un disegno di legge che consente all'esercito di arruolare sospetti criminali per l'attacco all'Ucraina. Secondo la legislazione proposta, anche i imputati che non sono ancora stati condannati possono volontariamente arruolarsi nell'esercito. Se ricevono decorazioni o sono feriti in combattimento, qualsiasi accusa contro di loro verrà cancellata. Tuttavia, la legge deve ancora essere approvata dalla camera alta e quindi firmata dal Presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock presenta i punti chiave per un accordo di pace

La Ministra degli Esteri dei Verdi Annalena Baerbock ha suggerito i punti chiave per eventuali trattative di pace per porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. "La pace significa garantire l'esistenza dell'Ucraina come nazione libera e indipendente. Significa garanzie di sicurezza", ha detto durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Quando parliamo di pace, intendiamo che deve essere giusta e duratura", ha sottolineato Baerbock. Ha aggiunto: "Quando parliamo di pace per l'Ucraina, significa garantire che la fine delle ostilità non segnali un'altra fase di preparativi in Russia. Questo vale sia per l'Ucraina che per la Moldavia o la Polonia".

00:21 Blinken accusa la Cina e l'Iran di sostenere le azioni della Russia

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha chiamato per un'azione più forte contro i sostenitori della Russia nel conflitto ucraino presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Il modo più rapido per procedere è fermare coloro che aiutano l'aggressione di Putin", ha dichiarato durante una riunione ad alto livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tenutasi durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Ha sottolineato anche la necessità di una pace equa che si attenga ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Inoltre, Blinken ha evidenziato il sostegno della Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

23:45 La Cina: "Non abbiamo contribuito alla crisi dell'Ucraina"

Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a lavorare di più per perseguire trattative di pace in Ucraina. "La priorità assoluta è rispettare tre principi: non espandere la zona di conflitto, non aumentare l'intensità del conflitto e non provocare alcuna parte", ha detto durante una riunione ad alto livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla quale ha partecipato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Wang ha sottolineato la neutralità della Cina. "La Cina non ha creato la crisi in Ucraina e non vi è coinvolta", ha dichiarato. Alcuni paesi occidentali accusano Pechino di sostenere l'invasione russa dell'Ucraina con componenti per armi.

23:09 Zelenskyy scettico sulle trattative con la Russia

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso un profondo scetticismo riguardo alle trattative con la Russia per porre fine all'invasione in corso del suo paese. La Russia sta commettendo un crimine internazionale, ha dichiarato Zelenskyy, guardando il Presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Pertanto, questa guerra non può semplicemente scomparire. Pertanto, questa guerra non può essere calmata dal dialogo", ha detto. Ha aggiunto: "È richiesta un'azione".

22:00 Trump sulla guerra in Ucraina: "È necessario il ritiro"

Secondo il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump, gli Stati Uniti dovrebbero lasciare il conflitto in Ucraina. Il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris - avversari di Trump alle elezioni - hanno coinvolto gli Stati Uniti nel conflitto, ma con Trump alla presidenza, gli Stati Uniti potrebbero uscirne, ha dichiarato Trump durante un evento elettorale in Georgia. "Ora non possono liberarci. Non possono farlo." L'unico modo per estrarre gli Stati Uniti dal conflitto, secondo Trump, sarebbe attraverso le sue abilità di negoziazione. "Io risolverò questo. Io negozierò la nostra uscita. Dobbiamo ritirarci."

21:30 Circoli: Gli Stati Uniti inviano nuovo aiuto militare all'Ucraina

Gli Stati Uniti stanno inviando nuovo aiuto militare all'Ucraina, stimato in circa $375 milioni, secondo fonti diverse. Il pacchetto include bombe esplosive a media gittata, razzi assortiti, pezzi d'artiglieria e veicoli corazzati, secondo i resoconti di funzionari del governo degli Stati Uniti. L'annuncio ufficiale di questo aiuto è previsto per domani. Questo nuovo pacchetto è uno dei più grandi approvati di recente. Include il prelievo di armi dalle riserve militari degli Stati Uniti per una consegna rapida all'Ucraina. Con questo ultimo invio, gli Stati Uniti hanno consegnato più di $56,2 miliardi in aiuti militari all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022.

Data la crisi energetica attuale in Ucraina a causa degli attacchi russi, l'Unione Europea potrebbe considerare di fornire ulteriori aiuti finanziari per il dispiegamento di fonti di energia decentralizzate in Ucraina, come sistemi di riscaldamento a blocchi più piccoli, sistemi di caldaie, generatori e impianti solari. Con l'implementazione delle sanzioni dell'Unione Europea sull'esportazione di automobili passeggeri in Russia, potrebbe essere interessante indagare se queste sanzioni hanno avuto un impatto sulla disponibilità di veicoli di lusso nella regione del Caucaso, nota per avere falle nell'applicazione di tali sanzioni.

