Alle 20:23 l'analista militare Gressel discute della situazione dei combattimenti a Donetsk, definendo Pokrovsk la "major ultima barriera di difesa" dell'Ucraina.

Avanzamento a Kursk rallenta, Russia intensifica attività militari vicino a Pokrovsk L'avanzamento a Kursk sta procedendo a un ritmo lento, portando a un'escalation delle attività militari russe intorno a Pokrovsk. Questa città ucraina è di grande importanza in quanto si trova sulla "ultima linea difensiva efficacemente fortificata", secondo lo stratega Gustav Gressel. Questa situazione sta causando una riduzione costante dello spazio di manovra delle forze ucraine.

Aggiornamento delle 19:50: Alleati dell'Ucraina si aspettano la consegna imminente di missili iraniani alla Russia Fonti vicine alla questione suggeriscono che gli alleati dell'Ucraina si aspettano che l'Iran consegni missili balistici alla Russia a breve. Se ciò accadesse, potrebbe potenzialmente scatenare una rapida risposta da parte degli alleati dell'Ucraina. Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'Iran ha già fornito alla Russia un notevole numero di droni. Il previsto trasferimento di missili balistici sarebbe uno sviluppo preoccupante nel conflitto in corso, secondo il rapporto, citando diverse fonti anonime. Purtroppo, le fonti non hanno fornito una tempistica o la scala delle consegne. Tuttavia, un ufficiale ha suggerito che le consegne potrebbero iniziare nei prossimi giorni. La natura potente dei missili balistici, che possono viaggiare più veloci dei missili cruise o dei droni e trasportare carichi più consistenti, è degna di nota.

Aggiornamento delle 19:24: Nessun progresso a Pokrovsk per due giorni, secondo Zelensky Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i soldati russi nella regione di Donetsk non hanno fatto progressi per due giorni consecutivi. Tuttavia, la situazione a Pokrovsk sul fronte orientale rimane difficile, ha detto Zelensky, facendo riferimento al resoconto del Comandante in Capo Oleksandr Syrsky, come riportato dal giornale ucraino Kyiv Independent. L'area intorno a Pokrovsk è stata un campo di battaglia per mesi, fungendo da importante snodo logistico per le forze ucraine. I soldati russi avevano recentemente registrato progressi significativi (vedi aggiornamento delle 17:22).

19:03 Il capo dell'AIEA si prepara a visitare Kyiv e la centrale nucleare di Zaporizhzhia Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, si recherà a Kyiv e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia il giorno successivo. La centrale, che è stata conquistata dalla Russia durante la loro invasione quasi due anni e mezzo fa, è stata-target di attacchi e tentativi di sabotaggio. Entrambi i paesi si accusano a vicenda di essere responsabili di questi incidenti. A metà agosto, gli ispettori hanno riferito di una tensione crescente nella struttura. Un'esplosione nella zona di sicurezza della centrale, probabilmente causata da un drone con carico esplosivo, è stata citata dall'AIEA.

18:09 Annunciato un nuovo pacchetto di aiuti olandesi per l'Ucraina dal Primo Ministro Il Primo Ministro olandese, Dick Schoof, ha annunciato un consistente pacchetto di aiuti per l'Ucraina del valore di oltre 200 milioni di euro durante una visita inaspettata a Zaporizhzhia. Si tratta della prima visita di Schoof in Ucraina da quando ha assunto l'incarico a inizio luglio, succedendo a Mark Rutte, che diventerà il prossimo Segretario Generale della NATO a ottobre. Zelenskyy ha elogiato i Paesi Bassi per aver salvato molte vite grazie al loro aiuto. "Le nostre relazioni non sono mai state più forti. Condividiamo un obiettivo comune per raggiungere una pace giusta e duratura", ha dichiarato Zelenskyy.

17:47 La raffineria PCK rimane sotto controllo tedesco La raffineria di petrolio PCK a Schwedt dovrebbe rimanere sotto l'amministrazione federale per il momento. Secondo i resoconti, il governo tedesco si sta preparando a rinnovare l'amministrazione fiduciaria della maggioranza delle azioni della raffineria PCK, che appartengono al conglomerato statale russo Rosneft, oltre il 10 settembre. L'amministrazione fiduciaria è stata implementata a causa della decisione della Germania di bloccare l'importazione di petrolio russo in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. La PCK ha iniziato a utilizzare fornitori alternativi all'inizio del 2023. Oltre a Schwedt, altre due strutture sono influenzate da questa mossa. La Rosneft detiene il 54% delle azioni della raffineria PCK nella Brandeburgo nordorientale.

17:22 La Russia registra i maggiori guadagni territoriali in Ucraina dal ottobre 2022 - 15 chilometri quadrati al giorno Secondo i calcoli del think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW), la Russia ha fatto progressi significativi ad agosto, superando il record di ottobre 2022. Ad agosto, l'esercito russo è riuscito a conquistare 477 chilometri quadrati di territorio in Ucraina, pari a una media di 15 chilometri quadrati al giorno. Questo aumento è stato principalmente osservato nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale, dove l'esercito russo si trovava a soli 7 chilometri dal cruciale snodo logistico di Pokrovsk, come riferito ieri.

16:40 Accuse di corruzione contro un ufficiale militare russo: In Russia, sono state aperte indagini per corruzione contro un altro alto ufficiale dell'esercito. Come riportato dal Comitato Investigativo Russo via Telegram, il generale Valery Mumindzhanov è accusato di aver ricevuto una tangente su larga scala. Questo reato comporta una pena detentiva massima di 15 anni in Russia. Mumindzhanov serve come vicecomandante del distretto militare di Leningrado per la logistica e ha precedentemente lavorato nel Ministero della Difesa. Secondo l'indagine, ha accettato una tangente superiore a 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro) in relazione alla finalizzazione dei contratti di fornitura per le uniformi. Da aprile, almeno dieci funzionari militari, compresi generali e funzionari di alto livello del Ministero della Difesa a Mosca, sono stati presi di mira dalle agenzie di legge russe a causa di accuse di corruzione o frode. Alcuni esperti sospettano che sia in corso una campagna di epurazione.

16:25 Operazione Kursk in Corso Come Previsto - Zelensky: Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'operazione nella regione russa di Kursk sta procedendo come pianificato. Ha dichiarato ciò durante una visita di lavoro a Zaporizhzhia, come riportato da un corrispondente dell'agenzia di stampa statale Ukrinform. "L'operazione di Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo come previsto," ha detto Zelensky. "Riguardo alle sfide nelle direzioni di Pokrovsk e Torez, riteniamo che l'operazione di Kursk potrebbe contribuire anche lì," ha aggiunto il presidente ucraino. La lotta nella regione di Kursk potrebbe portare a una riduzione degli attacchi intensi delle truppe russe a Pokrovsk e Torez, "ma è difficile lì in questo momento." Ha anche menzionato che le brigate russe più pronte al combattimento sono state dispiegate in questi settori del fronte sin dall'inizio.

15:52 Incendi di Erba Minacciano i Villaggi Occupati di Luhansk - Nessun Pompiero per Spegnerli?: Gli abitanti della regione occupata di Luhansk si trovano attualmente di fronte non solo alla guerra, ma anche alla minaccia della natura: gli incendi di erba stanno mettendo a rischio la regione. I social media sono inondati di lamentele sul fatto che non ci sono pompieri disponibili per spegnere le fiamme.

15:16 L'Ucraina Riceve il Sistema Patriot dalla Romania: Il governo rumeno ha approvato un disegno di legge che consente il trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. Il documento passerà ora al voto finale in parlamento, come riportato da Reuters. Secondo il resoconto, Bucarest ha concordato in giugno 2022 di donare uno dei suoi due sistemi di difesa aerea operativi all'Ucraina, a condizione che gli alleati lo sostituiscano con un sistema di difesa aerea simile.

14:53 Mobilitazione in Ucraina: Petizione Chiede di Abbassare il Limite di Età a 50: Una petizione chiede al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare il limite di età per la mobilitazione a 50 anni. Finora, oltre 25.000 persone hanno firmato la petizione, come riportato dal giornale ucraino "Kyiv Independent." Il limite di età attuale per la mobilitazione in Ucraina è di 60 anni. Secondo la legge ucraina, una petizione elettronica al presidente deve ricevere almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione. Restano ancora 34 giorni per raccogliere firme.

14:34 Vittime nella Regione di Frontiera Russa di Belgorod: Undici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod e nella sua capitale omonima, secondo Vyacheslav Gladkov, governatore della regione, su Telegram. È stato distrutto un asilo. Gladkov ha pubblicato immagini dell'edificio dell'asilo crollato e di altri detriti e edifici danneggiati della regione. L'agenzia di stampa Reuters riferisce che le autorità locali hanno deciso di chiudere per una settimana diverse scuole e asili della regione dopo gli attacchi. In alcune regioni dell'Ucraina e della Russia, il 2 settembre è il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive.

14:10 Moschea Danneggiata dall'Attacco con Missile Russo su Kyiv: Nella serie di attacchi con missili russi su Kyiv durante la notte (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29), una moschea e un centro culturale islamico adiacente sono stati gravemente danneggiati. In un post su X, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia non ha rispetto per i valori spirituali o umani e non rispetta alcuna religione o credenza. "Continua la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino e sta cercando di distruggere tutte le nostre comunità e persino i luoghi di culto sacri," ha aggiunto Zelensky. Il capo mufti della comunità locale, Vadym Dashevski, ha detto a Reuters che l'attacco alla moschea è stato un "atto vigliacco."

12:58 La Polonia Pondera l'Abattimento dei Droni Russi: Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski si sente obbligato ad abbattere i droni russi e altri aerei in arrivo dall'Ucraina prima di invadere lo spazio aereo polacco, come ha dichiarato al Financial Times (FT). Sikorski non è d'accordo con la posizione della NATO secondo cui il rischio di esacerbare il conflitto attraverso un confronto diretto con le forze russe è troppo elevato. Finora, l'alleanza militare ha negato l'uso della forza contro i droni russi e i missili in Ucraina, nonché la richiesta di una zona di esclusione dei voli nel paese. Sikorski ha detto al FT che, a suo parere, il bersaglio di aerei ostili prima che entrino nello spazio aereo costituirebbe un atto legittimo di autodifesa. "Date le circostanze in cui sono entrati nel nostro spazio aereo, il rischio diventa significativo che qualcuno possa essere ferito dai detriti."

12:12 Munz Discute la Reazione Russa alle Vittorie delle Elezioni di AfD e BSV: I trionfi elettorali in Turingia e Sassonia suscitano l'interesse dei russi. Il corrispondente di ntv Rainer Munz riferisce delle reazioni ai successi di AfD e BSV e spiega come i russi gestiscono ciò che potrebbe essere lo sciame di droni più esteso mai diretto verso la capitale russa.

11:40 Putin Congratulates Russian Troops on Territorial GainsIl presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il rapido avanzamento delle forze russe nell'occupazione di nuovi territori in Ucraina confinante. Ha dichiarato che l'offensiva Ukrainian nel regione di Kursk ha avuto poco effetto sul progresso delle forze russe nella regione di Donetsk. "Non si tratta solo di avanzare di 200 o 300 metri", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe. "Si tratta di diversi chilometri quadrati. Questa offensiva a ritmo sostenuto nella regione di Donetsk è insolita". Putin si è fermato a Tuva, una repubblica siberiana, durante il suo viaggio in Mongolia per partecipare a una nuova lezione intitolata "Conversazioni su questioni importanti", introdotta dopo il conflitto. La lezione fa parte di una campagna di propaganda per istruire i bambini sulla posizione politica del Cremlino. Putin spesso assume il ruolo di insegnante durante le lezioni pubbliche, anche il primo giorno di scuola. In questa lezione, ha ripetuto la sua affermazione secondo cui il conflitto da lui iniziato era per difendere la Russia.

11:07 Ucraina Abbatte 22 Missili e 20 Droni RussiL'aeronautica ucraina sostiene di aver abbattuto 22 dei 35 missili russi e distrutto 20 dei 23 droni d'attacco russi. Sono stati intercettati 9 missili balistici e 13 missili cruise sopra Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporižžja.

10:36 Emergono Video di Attacco Missilistico Russo a KharkivLa Russia ha bombardato Kharkiv con attacchi missilistici per diversi giorni, secondo i resoconti ucraini. Almeno 10 missili sono stati lanciati contro la città domenica, colpendo un centro commerciale e di intrattenimento. Decine di persone sono rimaste ferite.

10:01 Morti e Feriti in Attacco Russo a SumyIl numero di morti e feriti in un attacco missilistico russo a Sumy, una città del nord-est dell'Ucraina, è aumentato. Il ministero dell'Interno ucraino ora riferisce 18 feriti, tra cui 6 bambini, con un precedente resoconto che citava almeno 13 civili feriti, tra cui 4 bambini. L'attacco ha preso di mira un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è peggiorata ulteriormente dopo l'incursione transfrontaliera del 6 agosto nella regione di Kursk, confinante con la Russia. Sumy, che ospita oltre 250.000 residenti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Kyiv Rapporta Due Feriti in Attacco Aereo RussoLa Russia ha bombardato ancora una volta la capitale ucraina Kyiv con missili (riferimenti 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono state ferite dai detriti delle missili abbattuti, hanno confermato le autorità locali. Sono stati danneggiati edifici e infrastrutture e sono scoppiati incendi. È stato emesso un allarme nazionale per quasi due ore, dalla sera presto fino alla mattina presto.

08:57 ISW: Maggioranza dei Russi Sostiene la Guerra in UcrainaLa popolazione russa continua a sostenere il conflitto in Ucraina, secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), anche dopo l'invasione della regione di confine russa di Kursk. Il Centro Levada, un'agenzia di sondaggi russe indipendenti, ha rivelato le cifre di sostegno. In modo sorprendente, il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina è significativamente aumentato tra i russi ad agosto, con circa il 78% dei rispondenti che sostiene la guerra, rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. Gli esperti dell'ISW suggeriscono che la popolazione russa non sembra stanca della guerra, concedendo maggiore flessibilità al Cremlino per perseguire una guerra di logoramento prolungata contro l'Ucraina.

08:11 Ucraina Rivela le Perdite delle Forze RusseLo Stato Maggiore ucraino ha reso noti i dati sulle perdite delle forze russe in Ucraina, stimando che la Russia ha perso circa 617.600 soldati dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.300. Un rapporto da Kyiv segnala anche che sono stati distrutti 9 carri armati, 10 sistemi d'artiglieria, 1 sistema lanciarazzi multiplo e 30 UAV. Dal grande offensiva, la Russia è stata segnalata per aver subito oltre 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, UAV, 28 navi e 1 sottomarino. Le stime occidentali suggeriscono numeri di perdite più bassi, ma potrebbero essere sottostimate.

07:29 Governatore: Regione di Zaporižžja Sottoposta a 171 Attacchi in 24 OreSembra che la regione ucraina di Zaporižžja abbia subito 171 attacchi in 24 ore, secondo le informazioni diffuse dal governatore militare regionale, Ivan Fedorov, tramite un post su Telegram. Le forze russe hanno apparentemente utilizzato 95 droni in quattro attacchi aerei sui villaggi di Lobkove, Pjatskatki e Novoadriivka.

07:03 Salvato Sopravvissuto dalle Macerie a KharkivI soccorritori sono riusciti a salvare un individuo dalle macerie di un evento crollato a Kharkiv dopo un attacco aereo russo. I resoconti di Reuters suggeriscono che l'individuo salvato è vivo e in buona salute subito dopo il salvataggio. Le autorità hanno menzionato che più di 40 persone, tra cui cinque bambini, hanno subito ferite a causa degli attacchi missilistici russi su Kharkiv, che hanno distrutto un centro commerciale e un evento domenica pomeriggio.

06:20 Kyiv Subisce Bombardamenti e Esplosioni: Attacco Aereo RussoLe forze russe hanno optato per un'estesa operazione aerea, coinvolgendo droni, più di dieci missili da crociera e numerosi missili balistici contro l'Ucraina, principalmente mirati a Kyiv e potenzialmente ad altre città, come confermato dalla Forza Aerea Ucraina. Le esplosioni successive hanno spinto i residenti di Kyiv a cercare riparo nei bunker antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato danni nei distretti di Holosiivskyi e Solomianskyi, mentre Klitschko e il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, hanno segnalato numerosi incendi nel distretto di Shevchenkivskyi. Un individuo è stato apparentemente ferito nel distretto di Shevchenkivskyi a causa di detriti caduti. "Preparatevi per le rappresaglie. Il nemico le sentirà", ha dichiarato il capo dell'Ufficio del Presidente ucraino, Andriy Yermak, tramite Telegram.

05:39 Attacco con Missili Russi Colpisce KyivKyiv è diventata nuovamente il bersaglio di un attacco missilistico russo, come riferito dalle forze armate ucraine. Le unità di difesa aerea stanno lavorando continuamente per difendersi dall'attacco, come annunciato dai rappresentanti militari ucraini attraverso il servizio di messaggistica Telegram. I testimoni a Kyiv riferiscono di aver sentito diverse esplosioni forti, indicando l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Al momento, il numero esatto di missili rilasciati e il potenziale danno rimangono ignoti.

04:46 Putin: In corso la costruzione di un nuovo gasdotto per la CinaI piani per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina stanno procedendo come previsto, secondo il presidente Vladimir Putin. Putin ha dettagliato in un'intervista al giornale mongolo "Onoodor" che uno studio di fattibilità è stato autorizzato e sono state condotte indagini tecniche nel gennaio 2022, come riportato sul sito del Cremlino. Il gasdotto previsto, "Forza di Siberia 2", è valutato per trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 Orfanotrofio a Sumy bombardato dai russi: 13 feritiLe truppe russe hanno apparentemente attaccato sia un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini che un orfanotrofio a Sumy con missili. La Pravda ucraina sostiene che tredici individui, tra cui due bambini, sono rimasti feriti di conseguenza. L'edificio si trova in un'area residenziale, come riferito dall'amministrazione militare locale.

02:26 La maggioranza in Polonia vuole abbattere i droni spia russiCon un'approvazione vicino al 60%, i polacchi ritengono che sarebbe appropriato per l'esercito polacco sparare ai droni russi che entrano nello spazio aereo polacco durante le operazioni in Ucraina, secondo un sondaggio condotto dal giornale polacco "Rzeczpospolita". Questa opinione si riferisce a un oggetto volante non identificato, presumibilmente un drone kamikaze Shahed, che è rimasto sospeso sopra la Polonia per 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha affermato che la Russia probabilmente testava il sistema di difesa aerea polacco lanciando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Morto a Belgorod a causa del fuoco ucrainoLa regione russa di Belgorod ha registrato una vittima, causata dal fuoco ucraino, nel villaggio di Shagarovka vicino al confine, come riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov. Tre persone sono state segnalate ferite durante gli attacchi al villaggio di Shebekino. Vari altri villaggi sono stati colpiti dal fuoco ucraino.

23:08 La Russia respinge 158 attacchi di droni ucrainiLa Russia sostiene di aver respinto con successo "intensi" attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni. Il ministero della difesa ha comunicato l'intercettazione di 158 oggetti volanti durante la notte attraverso il servizio di messaggistica Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i dati ufficiali.

22:24 Attacco aereo russo esteso su Kharkiv: il numero di feriti sale a 47Il numero totale di feriti nell'esteso attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, con sette bambini inclusi, come annunciato dal servizio di soccorso statale ucraino attraverso Telegram. Durante l'attacco sono state danneggiate numerose strutture civili, come un centro commerciale, come mostrato in foto delle agenzie di stampa.

21:06 L'azienda energetica ucraina dichiara blackout di energiaA causa dei numerosi attacchi russi alle infrastrutture energetiche del paese, l'Ucraina si aspetta diversi blackout di energia lunedì. Questa informazione è stata fornita dall'azienda energetica ucraina Ukrenergo, secondo Ukrinform. L'approvvigionamento di elettricità ai siti di infrastrutture vitali non sarà interrotto. Tuttavia, Ukrenergo avverte che l'ampiezza delle restrizioni potrebbe variare.

