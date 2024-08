Alle 20:03, Ucraina: Riunimento delle truppe bielorusse al confine

Presunta Accumulazione di Truppe in Belarus Vicino al Confine: L'Ucraina si PreoccupaSecondo l'Ucraina, la Belarus starebbe ammassando un notevole numero di truppe e attrezzature militari vicino al suo confine. Questo presunto accumulo, sostiene l'Ucraina, è sotto la copertura di esercitazioni militari, come annunciato dal suo Ministero degli Esteri. Tuttavia, la Belarus, alleata stretta della Russia, non ha ancora commentato la questione.

19:30 Dopo l'Attacco all'Hotel: Confermato il Morto del Giornalista DispariIl giornalista della Reuters scomparso dopo l'attacco russo a un hotel a Kramatorsk è stato confermato morto. Le autorità ucraine riferiscono che il corpo del giornalista britannico è stato ritrovato tra le macerie alcune ore dopo. Inoltre, secondo il governatore della regione di Donetsk, Vadym Filaschkin, attraverso Telegram, quattro persone sono rimaste ferite. I precedenti resoconti avevano segnalato solo due feriti.

18:49 L'Ucraina Continua con le Strategie Antidroni InusualiL'Ucraina sembra perseverare nei suoi metodi unici nella lotta contro i droni russi. Vari video mostrano un equipaggio di elicottero ucraino, armato con una mitragliatrice, che insegue i droni. Secondo Forbes, si tratta di un elicottero da trasporto Mi-8. Un video dimostra un soldato ucraino che riesce a abbattere un drone iraniano Shahed dalla cabina di pilotaggio dell'elicottero.

17:34 Zelensky Esprime Preoccupazione per gli Affari di India con la RussiaDurante un'interazione con i giornalisti indiani, il presidente ucraino Zelensky ha espresso preoccupazione per gli affari di India con la Russia. Ha notato che Putin sta utilizzando i proventi delle vendite di petrolio e gas per finanziare il suo conflitto contro l'Ucraina. Zelensky ha definito questa pratica "furto ai suoi popolo". Ha anche commentato su come l'economia di guerra di Putin sia finanziata da miliardi dall'India, dalla Cina e dagli stati arabi. Tuttavia, Zelensky ha riconosciuto che l'Ucraina non può fare pressioni sull'India, poiché è uno stato indipendente.

17:09 Musk Richiede il Rilascio del CEO di TelegramElon Musk, CEO di X, ha chiesto il rilascio del fondatore di Telegram, Pavel Durov, che è stato trattenuto a Parigi. Musk ha twittato #FreePavel insieme a un clip di un'intervista che Durov ha fatto con il giornalista statunitense Tucker Carlson. In un altro tweet, Musk ha scritto "Liberté Liberté! Liberté?" (Libertà Libertà! Libertà?).

16:37 Söder si Distanzia dalla Posizione di Kretschmer sulla Politica UcrainaIl Ministro-Presidente della Baviera, Markus Söder, si è allontanato dalla posizione del suo collega sassone Michael Kretschmer (CDU) sulla politica ucraina. "Abbiamo una posizione chiara. Herr Kretschmer ha la sua, che rispetto. Tuttavia, abbiamo posizioni significativamente diverse", ha detto Söder durante un'intervista estiva dell'ARD. "Onestamente, la Seconda Guerra Mondiale sarebbe finita se si fosse permesso a Hitler?" ha chiesto Söder, alludendo al presidente russo Vladimir Putin. "Le guerre finiscono quando si cedono all'aggressore?" ha criticato Kretschmer le consegne di armi all'Ucraina. Söder ha considerato questa prospettiva "ingenua".

16:09 Zelensky Conferma il Sostegno di Trump all'UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che il candidato presidenziale statunitense Donald Trump ha espresso il suo sostegno all'Ucraina e il desiderio di porre fine al conflitto. Zelensky esprime questo in un'intervista con i giornalisti indiani, condivisa sul suo canale social.

15:41 Medvedev Sostiene di Avere Avvertito il CEO di Telegram "Da tempo"Dopo l'arresto del CEO di Telegram, Pavel Durov, a Parigi, Medvedev, ex presidente russo, afferma di averlo avvertito "da tempo" che la sua posizione sulla privacy dei dati degli utenti avrebbe portato a "gravi problemi" in diversi paesi. "Lui ha sottovalutato", scrive Medvedev su Telegram. "Per i nostri comuni avversari, è un russo inaffidabile e pericoloso". Durov, conclude Medvedev, deve alla fine capire che non si può scegliere la propria patria.

14:36 Zelensky Proposta all'India per Ospitare il Secondo Summit della PaceIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky suggerisce che l'India potrebbe ospitare un secondo summit della pace. Zelensky esprime il suo sostegno a questa idea al primo ministro indiano Narendra Modi. Al momento, sono in corso discussioni con Arabia Saudita, Qatar, Turchia e Svizzera per ospitare una seconda conferenza. Tuttavia, è difficile organizzare la conferenza in un paese che non ha firmato la dichiarazione finale della prima summit. Anche se l'India ha partecipato alla prima riunione in Svizzera a giugno, non ha endorsato la dichiarazione finale.

14:13 Il Papa Critica il Divieto della Chiesa Ortodossa in UcrainaIl papa Francesco esprime disapprovazione per il divieto della Chiesa ortodossa pro-russa in Ucraina. Nella sua preghiera domenicale, il Pontefice ha dichiarato: "Nessuna chiesa cristiana dovrebbe essere proibita direttamente o indirettamente. Non si deve interferire con le chiese!" L'Ucraina giustifica il divieto a causa del sostegno del Patriarcato di Mosca all'invasione russa. Il Papa ha detto alla sua congregazione in Piazza San Pietro: "Non si commette il male perché si prega. Se qualcuno commette il male contro il suo popolo, è colpevole. Tuttavia, non possono essere colpevoli a causa delle loro preghiere".

13:43 "Guerra Inumana" - L'Ucraina Condanna l'Attacco "Premeditato" all'Hotel di KramatorskIl Ministero degli Esteri ucraino condanna l'attacco russo a un hotel di Kramatorsk che ospitava giornalisti stranieri. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero, Georgiy Tykhyi, su X. "Ieri sera, un altro attacco brutale e premeditato delle forze russe contro la zona residenziale di Kramatorsk ha ferito i corrispondenti stranieri che si trovavano nell'hotel," ha detto il portavoce. Secondo Tykhyi, il targeting dei giornalisti è diventato una tattica ricorrente nella campagna di guerra russa. "Questi crimini di guerra barbarici devono essere denunciati e puniti," ha aggiunto il portavoce del Ministero degli Esteri.

13:14 Attacchi Russi a Sumy: La Polizia Documenta 4 Morti e 13 FeritiLa zona di Sumy in Ucraina è stata bombardata 261 volte ieri dalle forze russe, secondo i rapporti della polizia locale. Almeno quattro persone sono morte e tredici sono rimaste ferite in questi attacchi nella regione settentrionale. Il quotidiano ucraino "Ukrainska Pravda" riferisce che sei edifici residenziali, 26 case, una scuola, strutture ausiliarie, automobili, una pipeline del gas e numerosi negozi sono stati danneggiati. Inoltre, l'erba secca in un'area di due ettari è stata data alle fiamme.

12:42 Zelensky Prende in Giro Putin: "Politico Anziano Malato dalla Piazza Rossa"In occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky ha presentato il nuovo drone ucraino Palianytsia. Nel suo discorso video, il capo di stato ha anche deriso il leader russo Vladimir Putin, definendolo un "politico anziano malato dalla Piazza Rossa" a causa delle sue minacce nucleari. Il 71enne, ha detto Zelensky, "è un politico anziano malato dalla Piazza Rossa che continua a minacciare tutti con il pulsante rosso, non ci dirà le sue linee rosse."

12:14 Il Ministero dell'Energia: Più di 500 Insediamenti Ucraini Senza Elettricità Dopo gli AttacchiPiù di 500 insediamenti in Ucraina sono ancora senza elettricità dopo gli attacchi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina, conferma il Ministero dell'Energia ucraino attraverso l'agenzia di stampa statale Ukrinform. Il settore energetico sta affrontando difficoltà, ma non ci sono restrizioni per i clienti. Più di 7.200 persone hanno già riottenuto l'elettricità. Il ministero incoraggia i cittadini a risparmiare energia elettrica e a utilizzarla responsabilmente, soprattutto durante le serate. A causa degli intensi attacchi delle truppe russe, il sistema energetico è gravemente danneggiato e ancora altamente vulnerabile alle interruzioni.

11:38 Ucraina: 160 Incidenti di Combattimento con i Soldati Russi sulla Linea del Fronte in un GiornoLa parte ucraina ha segnalato 160 incidenti di combattimento sulla linea del fronte ieri. I combattimenti sono stati intensi in dieci settori, con la situazione intorno a Pokrovsk che è stata la più tesa, secondo il Comando delle Forze Armate ucraine nel loro rapporto sulla situazione di questa mattina. Le forze russe hanno condotto cinque attacchi con 15 missili e 95 attacchi con 127 bombe guidate aeree su posizioni ucraine, nonché su città e villaggi.

10:57 Membro dello Staff di Reuters Dispari Dopo l'Attacco con Missile all'Hotel - Prosegue la Ricerca dei Soccorritori tra le MacerieLe forze russe hanno attaccato un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk durante la notte, secondo i resoconti ucraini. Un membro dello staff di Reuters è ora disperso, con altri due feriti. Un aggiornamento di Reuters ha rivelato che una squadra di sei persone si trovava nell'Hotel Sapphire durante l'attacco. La struttura è stata "apparentemente colpita da un missile" la scorsa notte. "Uno dei nostri colleghi è ancora disperso, due altri sono stati ricoverati in ospedale," ha detto. Stanno coordinando con le autorità locali a Kramatorsk. Il governatore della regione di Donetsk, Vadym Fillaschkin, ha pubblicato su Telegram che "i russi hanno attaccato Kramatorsk." Due giornalisti sono rimasti feriti, uno è ancora disperso. "Le autorità, la polizia e i servizi di soccorso sono sulla scena. Si sta procedendo alla demolizione delle macerie e alle operazioni di soccorso." Il Ministero della Difesa russo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. "Le forze russe hanno bombardato la città di Kramatorsk, probabilmente utilizzando un missile Iskander-M," ha dichiarato un comunicato del

09:29 Ucraina: 250 obiettivi russi alla portata, dice l'ISW

L'ISW, con sede negli Stati Uniti, sostiene l'uso illimitato di armi a lungo raggio sulla terraferma russa da parte dell'Ucraina. Nonostante il riposizionamento delle forze aeree in aree più arretrate, numerosi obiettivi strategici all'interno dell'Ucraina rimangono alla portata dei missili ATACMS degli Stati Uniti, che l'Ucraina già possiede ma non può utilizzare per colpire la Russia a causa delle restrizioni di Washington. "L'ISW stima che almeno 250 obiettivi militari e paramilitari in Russia sono alla portata dei missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina", secondo una recente analisi dell'ISW. Tuttavia, sono attualmente permessi solo gli attacchi con lanciarazzi HIMARS e missili GLMRS. "Ciò significa che l'Ucraina può colpire al massimo 20 dei 250 obiettivi", ha dichiarato l'ISW.

09:06 Kiev: 1190 soldati russi "neutralizzati" in un giorno

Le autorità ucraine continuano a segnalare elevate perdite tra le forze russe. Nel corso delle ultime 24 ore, 1190 soldati russi sono stati apparentemente uccisi o messi fuori combattimento, secondo i dati ufficiali di Kiev. Dal'inizio della guerra a febbraio 2022, un totale di 607.680 soldati russi sono stati apparentemente "neutralizzati" dall'Ucraina, secondo il ministero della Difesa ucraino. Il ministero ha inoltre annunciato la perdita di cinque carri armati in più (8.547 in totale) dal inizio dell'invasione russa. L'Ucraina sostiene di aver distrutto o sequestrato più di 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni. Tuttavia, questi numeri non possono essere verificati indipendentemente poiché Mosca non fornisce informazioni sulle sue perdite in Ucraina.

08:39 Difesa aerea ucraina: la maggior parte dei missili e dei droni russi fallisce durante la notte

L'Ucraina afferma che la Russia ha lanciato diversi missili e droni contro le parti settentrionali e orientali del paese durante la notte. "La maggior parte dei missili non ha raggiunto il bersaglio", ha riferito la difesa aerea. La Russia ha utilizzato un missile balistico del tipo Iskander-M, un missile cruise del tipo Iskander-K e sei missili guidati durante questo attacco. Il numero esatto di questi che sono stati abbattuti non è stato reso noto. Contestualmente, otto dei nove droni d'attacco russi sono stati apparentemente abbattuti.

08:08 Sei feriti nell'attacco notturno con razzi russi al distretto di Slobidsky di Kharkiv

Il numero dei feriti è salito a sei a seguito di un attacco notturno con razzi russi al distretto di Slobidsky di Kharkiv, come riferito dal sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, tramite Telegram, come riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform.

07:32 Zelensky elogia il lancio dei nuovi droni ucraini Palianytsia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato i nuovi droni missilistici Palianytsia dell'Ucraina. Il leader ucraino ha dichiarato che questi droni missilistici e altre innovazioni militari sono essenziali per il paese a causa dei ritardi di alcuni dei suoi partner internazionali. "Oggi si è verificato il primo dispiegamento riuscito della nostra nuova arma", ha detto, come riportato dal "Kyiv Independent". "Una nuova classe di drone missilistico ucraino, Palianytsia".

06:55 Comandante dell'Azov critica lo scambio di prigionieri: nessun soldato dell'Azov tra i militari rilasciati

Secondo fonti ucraine, nessun soldato dell'Azov è stato coinvolto nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina di ieri. Come riportato dal "Kyiv Independent" citando il comandante di brigata Denys Prokopenko, il comandante del Reggimento Azov ha criticato lo scambio di prigionieri e ha espresso la sua delusione per il fatto che nessuno dei combattenti dell'Azov, che sono stati in captivity russa per più di due anni, fosse incluso.

06:14 Governatore: cinque morti in un attacco ucraino alla regione di frontiera russa di Belgorod

Cinque civili sono morti e dodici altri sono rimasti feriti, quattro in modo grave, in un attacco aereo ucraino alla regione di frontiera russa di Belgorod nella notte, secondo le autorità locali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha riferito che tre minori sono rimasti feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale. L'Ucraina ha recentemente intensificato i suoi attacchi contro il territorio russo e si è avanzata nella regione di Kursk confinante con Belgorod all'inizio di agosto. Belgorod viene spesso preso di mira da attacchi aerei e con droni ucraini come rappresaglia per gli attacchi dal lato russo.

05:47 Russia: civili uccisi nel bombardamento ucraino

Cinque civili sono morti e dodici altri sono rimasti feriti in un bombardamento di artiglieria nella città di Rakitnoe nel sud-ovest della Russia. Come riferito dal governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, su Telegram, i resoconti non possono essere verificati indipendentemente e non c'è stata alcuna dichiarazione da parte dell'Ucraina.

04:26 La città di Sumy riferisce attacchi con razzi e vittime

La città di Sumy ha riferito attacchi con razzi, secondo l'amministrazione militare regionale. Due attacchi con razzi sono stati segnalati, con sette persone ferite, due in condizioni gravi. Le autorità hanno riferito che la Russia ha attaccato l'infrastruttura civile a Sumy sabato sera.

03:35 Kharkiv e Chuhuiv: avviato l'attacco con i razzi dai russiIl leader della regione di Kharkiv, Oleh Synyehubov, lancia l'allarme: l'esercito russo ha avviato attacchi con i razzi sui centri di Kharkiv e Chuhuiv. Fino ad ora, una persona è rimasta ferita. Un'esplosione più grande è stata segnalata a Kharkiv. Il sindaco della città, Ihor Terechow, ha condiviso su Telegram che è stata udita una forte esplosione. Invita alla prudenza tra i residenti della città. La causa dell'esplosione è ancora da determinare.

03:06 La difesa aerea dell'Ucraina è in allerta per i droni da combattimentoDurante le prime ore del mattino, un'allerta aerea è stata attivata in tutta l'Ucraina orientale e meridionale. Le forze ucraine mettono in guardia, tra le altre cose, su uno sciame di droni da combattimento Shahed che volano sul Mar Nero verso l'area meridionale dell'Ucraina di Mykolaiv. Intensificati attacchi russi erano attesi intorno al giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che si è verificato sabato. Tuttavia, un'ondata di attacchi su larga scala non si è ancora materializzata.

01:32 La Commissione Europea sospetta di aver sospeso gli approvvigionamenti di petrolio dell'UngheriaL'Ungheria ritiene che la Commissione Europea sia responsabile dell'interruzione degli approvvigionamenti di petrolio russo. Come ha espresso il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, "Il fatto che la Commissione Europea abbia dichiarato di non essere disposta ad aiutare a garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia suggerisce che il comando che proviene da Bruxelles era diretto a Kyiv per (...) creare caos nell'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia." La Commissione Europea si astiene inizialmente da commenti. A giugno, il governo ucraino ha incluso il produttore di petrolio russo Lukoil nella lista delle sanzioni e ha bloccato il oleodotto Druzhba, che attraversa anche il territorio ucraino. Questo passo ha interrotto quasi completamente i paesi come l'Ungheria e la Slovacchia dal loro principale fornitore di petrolio.

22:12 Quattro donne ferite nell'attacco dei soldati russi a KupianskI soldati russi hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk dell'Oblast' di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo il capo dell'amministrazione militare di Kharkiv, Oleh Syniehubov. Intorno a mezzogiorno, gli invasori hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk, dando fuoco a un edificio privato, ha spiegato Syniehubov. Le donne ferite hanno ricevuto cure mediche. Le indagini sull'attacco sono ancora in corso.

21:03 Il ministro della Difesa del Regno Unito: "L'Ucraina ha costantemente combattuto contro le forze più numerose della Russia"John Healey, ministro della Difesa del Regno Unito, celebra il giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina in un articolo ospite su "European Pravda". "Trentatré anni fa, l'Ucraina ha dichiarato l'indipendenza, promettendo un futuro migliore e più prospero come democrazia sovrana, libera dal controllo della Russia sovietica", scrive Healey. Oggi, gli ucraini celebrano il loro giorno dell'Indipendenza in mezzo a un conflitto. È una lotta per la vita o per la morte per l'indipendenza di fronte all'invasione illegale di Putin. "L'Ucraina ha costantemente combattuto contro le forze e le risorse della Russia esponenzialmente più potenti. Oggi, onoriamo il popolo ucraino", afferma Healey. Essi continuano a combattere coraggiosamente, sia l'esercito che la popolazione civile. I britannici devono assicurare ai loro alleati ucraini che staranno loro accanto per tutto il tempo necessario. Pertanto, il Regno Unito avvia oggi una campagna, incoraggiando le persone in tutta la Gran Bretagna e oltre a dimostrare il loro sostegno agli ucraini. "Sui social media, chiediamo di 'Fare rumore per l'Ucraina' e di condividere i post pertinenti. Perché, oltre all'assistenza militare ed economica che offriamo all'Ucraina, abbiamo anche promesso la nostra amicizia e solidarietà", dice Healey.

20:05 Zelensky promuove Syrsky a GeneraleIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promosso Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate ucraine, al grado di Generale. Questo in base a un decreto emanato da Zelensky. In precedenza, Syrsky aveva il grado di Colonnello Generale. La promozione è stata decisa in seguito all'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk.





