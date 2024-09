Alle 20:01 i volontari britannici si stanno preparando per la stagione fredda.

Numerosi edifici ucraini, nonostante abbiano resistito ai bombardamenti, sono privi di finestre - una situazione difficile che si avvicina all'inverno. La carità britannica "Isolate l'Ucraina" sta intervenendo per aiutare, recandosi nelle zone di guerra e installando finestre temporanee.

19:34 Numerosi Minatori Intrappolati a DonetskCirca 150 minatori sono rimasti bloccati nella miniera di carbone di Dobropillia a causa di un blackout causato dagli attacchi russi nella regione di Donetsk, secondo "The Kyiv Independent", citando Mykhailo Volynets, capo dell'Unione dei Minatori Ucraini. La città di Dobropillia, situata circa 20 chilometri a nord di Pokrovsk, una recente目标 dei soldati russi, aveva una popolazione di circa 28.000 persone prima della guerra. Gli attacchi russi hanno colpito l'approvvigionamento di energia di Dobropillia e delle aree circostanti, compresi i giacimenti di carbone. Il blackout sta causando l'accumulo di gas e l'allagamento della miniera, secondo il rapporto. Volynets ha anche sottolineato che le condizioni nella regione sono "difficili".

19:08 La Svezia aumenta il finanziamento della difesa civile in vista della guerraLa Svezia ha intenzione di raddoppiare il proprio budget per la difesa civile nei prossimi tre anni per prepararsi a eventuali ostilità. "Le lezioni del conflitto ucraino mostrano che è cruciale proteggere il funzionamento dei settori critici della società", ha dichiarato il governo svedese. Parlando della decisione, il ministro della Difesa Civile Carl-Oskar Bohlin ha dichiarato che la Svezia aumenterà il proprio budget per la difesa civile di due miliardi di corone quest'anno, portandolo a 8,5 miliardi di corone (circa 740 milioni di euro). L'obiettivo è raggiungere un budget annuale di 15 miliardi di corone entro il 2028. "La situazione di sicurezza rimane precaria e persisterà nel prossimo futuro", ha osservato Bohlin.

18:39 Putin: NATO in guerra con la Russia se aiuta l'Ucraina nell'uso di armi a lungo raggioIl presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se l'Occidente confermerà l'uso dell'Ucraina di armi a lungo raggio contro i targets russi, ciò significherebbe che la NATO è "in guerra" con la Russia. "Questo trasformerebbe il carattere del conflitto in modo fondamentale. Significherebbe che i paesi NATO sono in guerra con la Russia", ha detto Putin a un giornalista della televisione di stato. Se tale decisione venisse presa, "sarebbe niente di meno che l'ingresso diretto dei paesi NATO nel conflitto ucraino". L'Ucraina ha richiesto il permesso all'Occidente di deployare armi occidentali a lungo raggio per scoraggiare gli attacchi provenienti dalla Russia. La Russia ha lanciato numerosi attacchi contro l'infrastruttura ucraina negli ultimi mesi.

18:07 Zelenskyy critica l'iniziativa di pace Cina-Brasile come "distruttiva"Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha respinto l'iniziativa di pace Cina-Brasile, definendola "distruttiva, è solo una dichiarazione politica". In un'intervista all'agenzia di stampa brasiliana Metropoles, Zelenskyy ha dichiarato: "Come si può proporre 'ecco la nostra iniziativa' senza neanche consultarci?". La Cina e il Brasile hanno proposto una conferenza internazionale per la pace a maggio. "A cosa serve?", ha chiesto Zelenskyy. A differenza di Kiev, Zelenskyy non è stato consultato prima della proposta.

17:40 Ucraina: Missile russo colpisce nave con granoUn missile russo ha colpito una nave civile che trasportava grano dall'Ucraina, secondo fonti ucraine. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha rivelato che la nave si trovava nelle acque ucraine al momento dell'attacco. Il ministro degli Esteri Andriy Sybiha l'ha definita "un attacco provocatorio alla libertà di navigazione e alla sicurezza alimentare globale". Zelenskyy ha confermato che non ci sono state vittime. Un portavoce della Marina ucraina ha indicato che la nave con il grano non si trovava nel corridoio del grano ucraino al momento dell'attacco. Si trovava invece nella zona economica marina della Romania. Un portavoce della Marina rumena ha dichiarato che la nave non si trovava nelle acque territoriali rumene.

17:12 Il presidente cinese visiterà la Russia AgainIl presidente cinese Xi Jinping è previsto in visita in Russia a ottobre. Xi parteciperà al summit del BRICS nella città di Kazan, ha confermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Xi incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo quel giorno. Entrambi hanno elogiato i rapporti tra la Cina e la Russia. Xi ha espresso la sua gratitudine per l'invito di Putin al summit del BRICS a Kazan, ha detto Wang. Putin ha suggerito che avrebbero anche discusso degli aspetti della loro relazione che "stanno evolvendo con successo" durante un incontro bilaterale.

16:50 Gli Stati Uniti sono disposti a "modificare" l'assistenza militare all'UcrainaGli Stati Uniti sono disposti a "modificare" l'assistenza militare all'Ucraina se necessario, secondo il segretario di Stato Antony Blinken. Durante una conferenza stampa a Varsavia, Blinken è stato chiesto se gli americani avevano autorizzato l'Ucraina a colpire i targets all'interno della Russia utilizzando le armi occidentali. Ha risposto: "Posso dirvi che continueremo a fare ciò che abbiamo fatto: modificheremo, adatteremo, se necessario, compresi i tipi di armi disponibili per l'Ucraina". Blinken ha rivelato di aver avuto "dettagliati e fruttuosi

16:35 Nuovo Ruolo per il Segretario Generale della NATO StoltenbergIl Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg è destinato a diventare il nuovo leader della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Il norvegese assumerà il ruolo dopo la conferenza sulla sicurezza di febbraio 2025. Christoph Heusgen, che ha assunto la posizione nel 2022 e ha servito a lungo come consigliere di politica estera del Cancelliere Angela Merkel, lascerà il ruolo di leader, mentre il precedente a lungo termine presidente, Wolfgang Ischinger, continuerà a servire come presidente del consiglio di amministrazione della fondazione. Stoltenberg dovrebbe lasciare il suo incarico come Segretario Generale della NATO il 1 ottobre, dopo dieci anni, all'ex primo ministro olandese Mark Rutte.

16:11 Morti Tre Lavoratori della Croce Rossa Ucraina in AttaccoIn un attacco russo, tre lavoratori della Croce Rossa ucraina hanno perso la vita, secondo fonti ucraine. L'incidente è avvenuto in un villaggio nella regione contesa di Donetsk, come riferito dall'Ufficio del Procuratore Generale ucraino tramite Telegram. Due altri lavoratori sono stati ricoverati in ospedale, uno in condizioni critiche. "Un'altra atrocità dell'invasore nella missione umanitaria del Comitato Internazionale della Croce Rossa nella regione di Donetsk", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social media. Il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets ha invitato il CICR a riconoscere la violazione da parte della Russia dei principi della Convenzione di Ginevra.

15:45 Processo ai Legali di Navalny Chiuso al PubblicoIl giudice che presiede il processo ai tre avvocati che rappresentano il critico del Cremlino Alexey Navalny, in carcere, ha chiuso il processo al pubblico avvocato Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin nella città russa di Petushki. Il giudice ha citato un avvertimento della polizia riguardo a possibili provocazioni da parte dei sostenitori di Navalny come motivazione. Il trio è accusato di far parte di un'organizzazione estremista - un riferimento al fondo anticorruzione di Navalny.

15:18 Scontro tra Ucraina e Russia nel Mar NeroCi sono segnalazioni di uno scontro in mare e in aria tra Ucraina e Russia nel Mar Nero. L'intelligence militare ucraina rivela che un caccia russo Su-30 è stato abbattuto durante un'operazione speciale in mare (vedi voce alle 08:04) utilizzando un'arma portatile per la difesa aerea. Tuttavia, il'esercito di Kyiv non ha rivelato ulteriori dettagli sull'operazione martedì sera. Il ministero della Difesa russo, invece, ha riferito su Telegram che un attacco ucraino a una piattaforma di trivellazione russa nel Mar Nero, utilizzando motoscafi, ha portato alla distruzione e all'affondamento di otto dei 14 motoscafi, mentre il resto si è ritirato. Il ministero della Difesa non ha menzionato la perdita di un aereo, ma un blog militare filorusso ha riferito che un Su-30 è stato abbattuto durante l'attacco ucraino.

14:54 Richiesta di Pace dei Soldati UcrainiI soldati ucraini devono utilizzare saggiamente le loro scarse armi e risorse. La reporter di ntv Kavita Sharma ha incontrato sia armi sovietiche obsolete con munizioni limitate che armi occidentali superiori ma scarsamente disponibili al fronte.

14:23 Zelensky: Russia Lancia Controffensiva a KurskSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha lanciato una controffensiva nella zona di Kursk, al confine con la Russia. Questa reazione dell'esercito russo si allinea con la strategia ucraina, ha menzionato Zelensky durante una conferenza stampa a Kyiv, senza fornire ulteriori dettagli. Il ministero della Difesa russo ha annunciato su Telegram che le forze russe hanno ripreso dieci insediamenti nella regione di Kursk in due giorni.

13:55 Critiche di un Politico Iraniano alle Relazioni con la RussiaUn politico conservatore iraniano ha espresso critiche insolite alle relazioni Iran-Russia, in mezzo a sanzioni e tensioni diplomatiche. Sulla piattaforma X, Ali Motahari, ex vicepresidente del parlamento, ha pubblicamente criticato le nuove sanzioni imposte dalla Germania, dalla Francia e dalla Gran Bretagna all'Iran per la fornitura di missili balistici alla Russia. Il ministero degli Esteri iraniano ha energicamente respinto tali accuse.

13:38 Scarsa Acqua e Gas nella Città Ucraina di PokrovskA seguito degli attacchi russi, la città di Pokrovsk nella regione di Donetsk dell'Ucraina affronta una carenza d'acqua e molti residenti sono rimasti senza gas per cucinare e riscaldarsi, come confermato dal governatore della regione, Vadym Filashkin. Recentemente, una centrale di trattamento delle acque è stata colpita, lasciando la città dipendente da oltre 300 pozzi di emergenza per la sua fornitura di acqua potabile. Inoltre, un centro di distribuzione del gas è stato distrutto poche ore prima, lasciando 18.000 residenti a Pokrovsk senza gas.

13:07 Possibile Esagerazione del Numero di Navi da Guerra RusseIl numero di navi da guerra russe che partecipano all'esercitazione militare "Ocean-2024" potrebbe essere esagerato, secondo un rapporto dell'agenzia di stampa indipendente russa "Agentstvo". Il ministero della Difesa russo afferma che più di 400 navi da guerra partecipano all'esercitazione navale, ma il rapporto cita dati dubbi online da "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info" che stimano 264 e 299 navi da guerra, rispettivamente. Inoltre, circa 50 navi e sottomarini assegnati alla flotta del Mar Nero non sono coinvolti nell'esercitazione. La Russia ha una storia di gonfiamento delle dimensioni delle sue forze militari.

12:28 Aumento delle Attività di Spionaggio Russo contro l'Aiuto Tedesco all'Ucraina e la BundeswehrSecondo l'ultimo rapporto annuale del Servizio di Controspionaggio Militare (MAD), i servizi di intelligence russi hanno intensificato le loro attività di spionaggio contro l'aiuto tedesco all'Ucraina e la Bundeswehr. Il rapporto evidenzia che la focalizzazione strategica dei servizi di intelligence russi sulla politica e la strategia militare si è spostata verso il livello tattico. Ora è fondamentale per i russi conoscere i dettagli dell'aiuto militare che la Germania fornisce all'Ucraina, inclusi i percorsi di trasporto delle armi e delle munizioni, le procedure di dispiegamento e l'uso tattico delle armi occidentali in Ucraina. Inoltre, i servizi di spionaggio russi stanno sempre più prendendo di mira le capacità della Bundeswehr per la difesa territoriale e dell'alleanza.

11:52 Munz: La Minaccia di Armi Atomiche di Berlino Non è CasualeLa Gran Bretagna e gli Stati Uniti potrebbero autorizzare l'uso di armi da parte dell'Ucraina contro il territorio russo, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Poiché la Kremlin ha finora impedito una tale decisione attraverso minacce, non è sorprendente che un esperto di armi atomiche stia promuovendo attacchi su Berlino.

11:15 Ritardo nella Decisione sull'Uso di Missili Ukrainian a Lungo RaggioLa decisione sull'uso da parte dell'Ucraina di missili occidentali a lungo raggio in Russia potrebbe richiedere più tempo. La riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, dove si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo, non vedrà probabilmente questa decisione. Secondo il medio statunitense Bloomberg, il ministro degli Esteri britannico Lammy suggerisce che la riunione dell'ONU fornirà la prossima opportunità per discutere l'uso di missili a lungo raggio. Il presidente ucraino Selenskyj intende reiterare la sua richiesta in questa occasione. Mercoledì, Lammy e il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Selenskyj per attacchi contro il territorio russo. Blinken intende discutere questa questione con il presidente degli Stati Uniti Biden venerdì, mentre il primo ministro britannico Starmer si incontrerà con Biden lo stesso giorno.

10:31 La Visita di Blinken in Polonia Dopo KyivIl segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken si ferma in Polonia, un importante sostenitore dell'Ucraina, durante il suo ritorno da Kyiv. Blinken ha in programma incontri con il primo ministro Tusk e il presidente Duda per discutere la futura cooperazione con la Polonia, che funge da principale porta di logistica per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La spesa militare della Polonia è notevolmente aumentata dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, con il paese che ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla difesa americana Boeing per 10 miliardi di dollari.

09:59 L'Aviazione Ucraina Rapporta un Attacco Russo con Droni e MissileL'aviazione ucraina riferisce un attacco russo all'Ucraina utilizzando 5 missili e 64 droni da combattimento di origine iraniana. Anche se 44 droni sono stati intercettati, i dati militari non sono completamente verificabili. La difesa aerea era attiva anche intorno a Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

09:11 L'Esperto Russo Chiede una Postura Nucleare più DuraL'esperto di politica estera russa Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe chiaramente dimostrare la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. L'obiettivo principale della politica nucleare della Russia dovrebbe essere quello di far realizzare a "tutti i nemici attuali e futuri" che la Russia è pronta ad utilizzare armi nucleari, secondo Karaganov. La Russia potrebbe effettuare un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale, aggiunge. Se gli Stati Uniti rivendicassero la fornitura di protezione nucleare ai loro alleati, sarebbe falso, secondo Karaganov. In precedenza, ha suggerito di considerare un attacco nucleare preventivo per intimidire gli avversari. Alcuni esperti occidentali considerano le opinioni di Karaganov benefiche per il Cremlino poiché allarmano l'Occidente e fanno apparire Putin più moderato in confronto.

08:46 L'Ucraina Spera nell'Approvo degli Stati Uniti per i Missile a Lungo Raggio OccidentaliCresce l'ottimismo in Ucraina per l'autorizzazione prossima ad effettuare attacchi in profondità nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha assicurato durante la sua visita a Kyiv che intende garantire che l'Ucraina abbia "tutto ciò di cui ha bisogno". Nel Regno Unito, sembrano esserci indicazioni che si stia valutando positivamente la questione:

08:04 L'Intelligence Ucraina Rivela l'Abbattimento di un Aereo da Combattimento RussoDopo i rapporti del giorno precedente su un aereo da combattimento russo Su-30SM scomparso dai radar, l'intelligence militare ucraina riferisce ora che i soldati ucraini hanno abbattuto l'aereo durante gli scontri nel Mar Nero. Il quotidiano Kyiv Independent riporta. L'aereo, valutato 50 milioni di dollari e stazionato in Crimea, sarebbe stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

here.

07:26 Dozzine di Feriti a Konotop a causa di un Massiccio Attacco di Droni RussiIl numero di feriti nell'attacco di droni russi notturno alle infrastrutture energetiche di Konotop nella regione di Sumy è salito a 14. Secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, che riferisce dal dipartimento militare regionale, un edificio residenziale nel centro della città è stato colpito.

06:42 I Rifugiati Ucraini in Germania Esenti dalle Restrizioni dei ViaggiIl Bundestag discuterà per la prima volta oggi il pacchetto di sicurezza pianificato dal governo tedesco, che include restrizioni sui coltelli e il ripristino dello status di rifugiato per coloro che viaggiano nei loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni per i rifugiati dall'Ucraina.

04:50 L'Offensiva Russa su Konotop: Danni Significativi alle Infrastrutture EnergeticheDurante un'offensiva russa sulla città di Konotop nella regione di Sumy, diversi residenti locali hanno riportato ferite. Come riferito dal sindaco Artem Semenikhin, la fornitura d'acqua della città è stata temporaneamente interrotta. Ci sono anche danni significativi alle infrastrutture energetiche, rendendo incerto la data esatta del ripristino dell'elettricità nelle abitazioni private. Dopo l'attacco al centro della città, sono scoppiati diversi incendi; le scuole e gli edifici residenziali sono stati danneggiati. Due persone sono state portate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.

03:29 Ulteriore Aiuto Militare della Lettonia per l'UcrainaDurante la sua visita a Kiev, la Primo Ministro lettone Eva Šilina ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina, che include l'invio di veicoli corazzati per il trasporto di truppe. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha confermato ciò dopo l'incontro con Šilina, aggiungendo che sono in corso discussioni per espandere la cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Il Regno Unito Richiama un Imprenditore Iraniano per Possibili Forniture di Missili alla RussiaIl Ministero degli Esteri britannico ha annunciato a Londra che un imprenditore iraniano è stato chiamato in causa per sospette forniture di missili alla Russia. Il governo britannico ha sottolineato che qualsiasi fornitura di missili balistici alla Russia sarebbe considerata un pericoloso escalation, scatenando una decisa risposta. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno aggiunto ulteriori sanzioni contro Tehran in risposta alla sospetta fornitura di missili, specificamente riguardo alla sospensione degli accordi bilaterali per il traffico aereo. L'Unione Europea aveva già menzionato "prove credibili" di consegne di missili iraniani alla Russia.

00:14 Russia Impiega Soldati Non Addestrati a VovchanskStando ai rapporti dell'esercito ucraino, la Russia ha impiegato truppe non addestrate nel fronte di Kharkiv. Il portavoce Vitalii Sarantsev, a nome del gruppo operativo-tattico delle forze armate di Kharkiv, ha dichiarato che le unità coinvolte nelle operazioni d'attacco a Vovchansk sono inesperte. Si ipotizza che questi rinforzi siano una riserva di mobilitazione assemblata dalla Russia, possibly composta da ex prigionieri o soldati reclutati da paesi come l'Asia Centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Patrouille Linguistiche del Sindaco nella Ucraina OccidentaleIl sindaco della città di Iwano-Frankiwsk, nell'Ucraina occidentale, ha annunciato il dispiegamento di pattuglie linguistiche a causa dell'aumento dell'uso del russo. Il sindaco della città, Ruslan Marzinkiw, ha informato il canale televisivo NTA che chiunque può unirsi a queste pattuglie linguistiche. Si prevede che ci saranno almeno 100 controllori linguistici, con circa 50 volontari che si sono già iscritti. È stato istituito un numero verde per i cittadini che vogliono segnalare l'uso del russo negli spazi pubblici. A causa del conflitto, milioni di persone, principalmente dalle regioni russofone dell'est e del sud, hanno cercato rifugio nell'Ucraina occidentale, a parlata ucraina.

21:42 Erdogan Richiede il Ritorno della Crimea all'UcrainaIl Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha richiesto il ritiro della penisola di Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. Erdoğan ha sostenuto il fermo sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina. Ha ribadito la necessità del ritorno della Crimea secondo il diritto internazionale. Con l'istituzione della Crimea Platform nel 2021, Kiev cerca di attirare maggiore attenzione internazionale sulla situazione del conflitto intorno alla penisola annessa.

21:05 L'Ucraina Presenterà la Sua Strategia Militare agli USAIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha considerato il sostegno degli Stati Uniti cruciale per respingere l'invasione russa. "La strategia per la vittoria (...) dipende essenzialmente dal sostegno degli Stati Uniti. E da altri partner," ha detto Zelenskyy in una conferenza stampa a Kiev. La strategia, che sarà presentata prima della seconda Conferenza sulla Pace dell'Ucraina, mira a "rafforzare significativamente l'Ucraina" e a "costringere la Russia a porre fine alla guerra." Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni su Zelenskyy per una chiara strategia sull'attacco alla Russia prima di allentare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il Segretario degli Esteri britannico Lammy erano attesi a Kiev per discutere un piano a lungo termine con Zelenskyy per meglio comprendere gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken Conferma la Posizione di Biden sull'Uso delle Armi in RussiaStando al Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, gli Stati Uniti stanno lavorando diligentemente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, che chiedono di utilizzare le armi occidentali a lungo raggio per colpire i targets russi. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Primo Ministro britannico Keir Starmer dovevano discutere queste richieste venerdì, secondo Blinken in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kiev. "Stiamo lavorando urgentemente per garantire che l'Ucraina abbia tutti i mezzi necessari per difendersi efficacemente," ha dichiarato Blinken, confermando, "Vogliamo che l'Ucraina vinca."

Puoi rivedere tutti gli sviluppi precedenti qui.

I minatori di Dobropillia stanno lottando a causa di un blackout causato dagli attacchi russi, che sta influenzando la miniera di carbone e l'infrastruttura della città. Nel frattempo, la capacità militare della Svezia viene rafforzata in risposta alla situazione in Ucraina, mentre il governo svedese pianifica di raddoppiare il suo bilancio per la difesa civile nei prossimi tre anni.

here.

Leggi anche: