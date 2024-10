Alle 2:56 del mattino, tre giornalisti sono stati arrestati durante le celebrazioni russe in onore dell'annessione dei territori ucraini

01:34 Ucraina Esprime Dissenso verso il Piano di Pace della Svizzera

L'Ucraina ha espresso il suo dissenso nei confronti della Svizzera che sostiene un piano di pace proposto dalla Cina e dal Brasile per porre fine al conflitto russo-ucraino. "Qualsiasi proposta che non tenga conto della Carta delle Nazioni Unite e non garantisca il completo ripristino della sovranità territoriale dell'Ucraina è inaccettabile", ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri a Kyiv. Essi vedono queste "proposte di pace" principalmente come un trucco per il dialogo. Gli ucraini sono anche frustrati dall'assenza della loro presenza nei negoziati. Lo scorso settimana, la Svizzera ha partecipato come osservatore a un incontro ospitato dal Brasile e dalla Cina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si dice che sia stato presentato un piano in sei punti per porre fine alla guerra, a partire dal 2022. Il principale componente del piano è detto essere una tregua sulla linea di battaglia attuale, simile al modello di tregua della Guerra di Corea.

00:11 Madre e Figli Ucraini Tornano dalla Territorio Occupato

Secondo i registri ucraini, sono stati recuperati con successo tre bambini ucraini e loro madre dal territorio controllato dai russi. Hanno vissuto sotto il controllo russo nella regione di Donetsk per un anno, secondo il Commissario ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets. Egli ha rivelato che i militari avevano minacciato di rimuovere i bambini dalla custodia della madre. I bambini sono stati educati secondo le regole russe nella regione occupata. Organizzazioni come Caritas Ukraine hanno giocato un ruolo chiave nel processo di rimpatrio, secondo le autorità ucraine. Si dice che circa 20.000 bambini siano stati illegalmente trasportati in Russia dall'inizio della guerra, con solo poche centinaia che sono stati riportati a casa.

22:17 Zelenskyy Descrive una Situazione "Estremamente Difficile" al Fronte

Secondo Zelenskyy, la situazione al fronte è molto difficile. Egli ha descritto la situazione come "estremamente difficile" dopo un incontro con i comandanti di alto livello. Ciò si riferisce a ogni settore del fronte, oltre alle capacità attuali e future dell'esercito ucraino. L'esercito deve ora fare tutto il possibile. "Qualsiasi cosa possa essere fatta quest'autunno, qualsiasi cosa possiamo realizzare, deve essere realizzata."

21:48 Trump su Precedenti Dichiarazioni sulla Fine della Guerra: "Nessuno Ha Colto la Palla al Balzo"

Durante la sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti, Trump ha ripetutamente affermato che se rieletto, avrebbe potuto concludere la guerra in Ucraina in un giorno. Tuttavia, non ha rivelato la sua strategia per realizzare questo obiettivo negli ultimi colloqui. Un giornalista del "Washington Post" ora interroga Trump su una dichiarazione precedente e se egli ancora la sostiene. Nel luglio 2023, Trump ha suggerito su Fox News che avrebbe detto al presidente russo Putin che se non avesse accettato un accordo di pace, gli Stati Uniti avrebbero fornito più supporto all'Ucraina di quanto avesse mai fatto prima. Quando gli è stato chiesto di questo, Trump ora dice: "L'ho detto, quindi posso dirlo. Tuttavia, l'ho detto e nessuno l'ha colto."

20:56 Esperto sul Piano di Vittoria di Zelensky: "Scenario di Negoziazione Non è Migliorato per l'Ucraina"

L'Ucraina richiede ripetutamente la liberazione delle armi occidentali, presentando un piano di vittoria a Washington. In un'intervista ntv, il colonnello in pensione Wolfgang Richter spiega, tra le altre cose, perché è chiaro che l'Ucraina non può ottenere una "vittoria completa sulla Russia".

20:13 Ucraina Rifiuta il Sostegno Svizzero per il Piano di Pace

L'Ucraina è insoddisfatta della Svizzera per aver sostenuto un piano di pace proposto dalla Cina e dal Brasile. "Qualsiasi iniziativa che non presenti un chiaro riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e non garantisca il completo ripristino della sovranità territoriale dell'Ucraina è inaccettabile", scrive il ministero degli esteri ucraino. Il nucleo del piano è detto essere una tregua sulla linea di battaglia attuale. Gli Stati Uniti e i loro alleati europei respingono il piano perché manca di riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e alla sovranità territoriale dell'Ucraina. Un portavoce del ministero degli esteri svizzero afferma che hanno sottolineato il riferimento mancante, ma lo considerano ancora un'iniziativa che cerca una tregua e una soluzione politica al conflitto, un'alternativa fattibile dal momento che Russia e Ucraina hanno consegnato solo discorsi ostili alle Nazioni Unite.

19:43 L'Aia Valuta l'Investigazione contro il Governo di Lukashenko

L'UE e NATO membro Lituania richiede all'Aia di indagare sulla leadership del Belarus per crimini contro l'umanità. Si dice che il regime autoritario guidato dal presidente Lukashenko abbia orchestrato deportazioni violente e persecuzioni, con centinaia di migliaia di Belarusiani costretti a trasferirsi in Lituania o altrove nell'UE. I sospetti crimini sono avvenuti ad aprile 2020 e continuano ancora oggi. Lukashenko, un alleato stretto del presidente russo Putin, è già sotto indagine dal procuratore capo per il trasporto forzato di bambini ucraini in Russia.

19:08 La Russia Aumenta Significativamente il Bilancio Militare

La Russia pianifica di aumentare significativamente il suo bilancio militare per finanziare ulteriormente la guerra. Secondo il progetto di bilancio per il 2025 pubblicato sul sito web del parlamento russo, le spese per la difesa dovrebbero aumentare di circa il 30% a quasi 130 miliardi di euro. Inoltre, sono previsti fondi per la sicurezza interna e gli item di bilancio classificati legati alla guerra in Ucraina. In totale, la difesa e la sicurezza interna rappresentano circa il 40% del bilancio totale. Il progetto deve ancora essere approvato dal parlamento e firmato dal presidente Putin. Nel 2024, le spese militari erano già aumentate del 70% rispetto all'anno precedente. Al contrario, l'Ucraina prevede di destinare circa il 60% del suo bilancio alla difesa e alla sicurezza per l'anno successivo, con un bilancio della difesa di circa 48 miliardi di euro, che è circa un terzo di quello della Russia.

18:23 Stati Uniti e Canada intercettano aerei militari russi non identificati vicino all'AlaskaIl Comando della Difesa Aerospaziale del Nordamerica (Norad) degli Stati Uniti e del Canada ha segnalato un incontro con aerei militari russi non identificati nella zona di identificazione aerea (ADIZ) dell'Alaska lo scorso lunedì. Questa zona richiede agli aerei di dichiarare la loro identità, ma è distinta dallo spazio aereo di un paese. Secondo il generale statunitense Gregory Guillot, gli aerei di Norad hanno interagito con gli aerei russi e uno di essi ha manifestato un comportamento non professionale, potenzialmente mettendo a rischio tutte le parti coinvolte. Alla fine di luglio, Norad ha anche interagito con aerei russi e cinesi nella ADIZ dell'Alaska, con gli aerei che sono rimasti entro lo spazio aereo internazionale.

17:43 Opportunità di lavoro per i rifugiati mostrano guadagni iniziali, dice ScholzLa cosiddetta Job Booster, creata per aiutare i rifugiati che desiderano rimanere nel loro nuovo paese a trovare lavoro più rapidamente, sta mostrando risultati iniziali, secondo il Cancelliere Scholz. A luglio, 266.000 cittadini ucraini erano occupati in Germania, con un aumento di 71.000 rispetto all'anno precedente. Inoltre, 704.000 persone provenienti dai principali paesi di origine dei richiedenti asilo erano occupate, con un aumento di 71.000. Scholz attribuisce questo aumento in parte al programma Job Booster, introdotto circa un anno fa e incentrato su un sostegno migliorato dai centri per l'impiego.

17:06 Putin delinea i compiti chiave per la "Nuova Russia"In un messaggio video, il capo del Cremlino Putin traccia i compiti principali per le autorità nei territori occupati della Russia in Ucraina: "Il compito principale per tutti noi è creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di questi territori e garantire la sicurezza delle persone. Questo è il compito numero uno. Tuttavia, non ritarderemo la risoluzione dei problemi economici e sociali. Ci occuperemo di questi problemi ora", ha detto Putin all'agenzia di stampa statale TASS. Due anni fa, Mosca ha dichiarato l'anneessione di quattro regioni in Ucraina, chiamandole "Nuova Russia". Tuttavia, Mosca controlla solo parti di queste regioni.

16:37 Kara-Mursa: la Russia ha un numero maggiore di prigionieri politici rispetto ai tempi dell'Unione SovieticaIl leader dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa afferma che la Russia ha attualmente un numero maggiore di prigionieri politici rispetto alla fine dell'era sovietica. "Ci sono più di 1.300 prigionieri politici noti in Russia di Putin, superiore al numero dei tempi finali dell'intera Unione Sovietica", dice Kara-Mursa davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Li definisce "menzogne propagandistiche di Putin" che tutti i russi sostengano il suo regime e la sua guerra, e chiede azioni per il rilascio dei dissidenti imprigionati. Le autorità russe hanno arrestato il critico del Cremlino in aprile 2022 dopo che ha accusato la Russia di "crimini di guerra" contro l'Ucraina. In aprile 2023, è stato condannato a 25 anni di prigione. È stato rilasciato all'inizio di agosto come parte di uno scambio di prigionieri.

16:15 La Russia intensifica gli attacchi notturniCon gli attacchi notturni con droni della notte scorsa, sono ora 33 notti consecutive che la Russia ha attaccato l'Ucraina con droni e missili - la serie più lunga finora. Secondo l'aviazione ucraina, esplosioni e spari di mitragliatrice sono stati uditi tutta la notte a Kyiv. La difesa aerea ha contrastato l'attacco dei droni per circa cinque ore. Non sono stati segnalati morti.

15:41 Domanda sull'uso di armi nucleari: il Cremlino modifica la sua posizione ancora una voltaIl Cremlino cambia nuovamente la sua posizione sull'uso di armi nucleari, dopo le revisioni della dottrina nucleare russa che hanno suscitato scalpore. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che il conflitto nella guerra in Ucraina non dovrebbe essere costantemente associato a una reazione nucleare da parte della Russia. Dopo rapporti militari non confermati della domenica scorsa, la difesa aerea russa avrebbe abbattuto 125 droni ucraini. Peskov ora affronta la questione se questo non costituisca un attacco aereo di massa a cui la Russia potrebbe rispondere con armi nucleari secondo la nuova dottrina. "Importanti decisioni sono state prese, saranno documentate di conseguenza. Ma l'operazione militare speciale continua senza costanti connessioni." Lo scorso settimana, il presidente Putin ha annunciato regole estese per l'eventuale uso di armi nucleari in tono minaccioso. Secondo queste, la Russia potrebbe considerare gli attacchi aerei sul suo territorio come una minaccia esistenziale o attacchi da un paese non nucleare ma supportato da potenze nucleari.

15:15 Baerbock: la disinformazione della Russia mira particolarmente ai giovaniLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock esprime gravi preoccupazioni riguardo alla disinformazione e ai tentativi di interferenza elettorale, in particolare da parte della Russia. "L'influenza delle campagne di disinformazione è considerevole", dice Baerbock al Green Future Congress di Berlino. C'è "un sistema deliberato" dietro di essa che mira particolarmente ai votanti più giovani. Le donne sono particolarmente vulnerabili a odio e notizie false. La politica dei Verdi si riferisce anche agli algoritmi in alcuni social media che intenzionalmente amplificano l'odio e l'incitamento. "Se non prendiamo il controllo su questo, saremo indifesi contro queste notizie false", avverte.

15:01 La Russia aumenta il bilancio, silenzio sul sostegno militareIl governo russo presenta il suo progetto di bilancio per il 2025 al parlamento russo. Secondo questo, le spese federali aumenteranno a circa 400 miliardi di euro nell'anno successivo - un aumento di quasi il dodici percento rispetto al 2024. Non vengono forniti dettagli sulle spese nel settore della difesa. Il ministero delle Finanze afferma solo che "fondi sostanziali" saranno assegnati "per l'equipaggiamento delle forze armate con armi e attrezzature militari necessarie, per i pagamenti di compensazione e per il sostegno alle aziende del complesso militare-industriale".

14:24 Un tribunale russo condanna un individuo alla pena di morte per aggressione a un nazionalistaUn tribunale ha inflitto una pena di morte all'imputato nel processo per l'aggressione al writer russo nazionalista Sachar Prilepin. L'individuo proviene dalla regione di Donetsk nell'est dell'Ucraina e, secondo i resoconti dei media, ha combattuto in passato a fianco dei separatisti sostenuti dalla Russia. Prilepin è un sostenitore fermo dell'impegno militare russo in Ucraina e ha subito ferite in un attentato dinamitardo nel maggio 2023 nella regione di Nizhny Novgorod. Il suo autista è stato ucciso.

13:51 La Russia pianifica la coscrizione di 133.000 nuovi soldati quest'autunnoDalla data odierna fino alla fine dell'anno, la Russia intende arruolare 133.000 individui per il servizio militare, secondo quanto riportato dai media ucraini. Si dice che Putin abbia firmato un decreto che autorizza la campagna di reclutamento autunnale. Gli uomini di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non sono riservisti rientrano nell'età di arruolamento. In cambio, i soldati il cui servizio sta per terminare saranno esonerati dagli obblighi militari.

13:14 L'Ucraina riferisce morti e feritiGli attacchi con droni russi hanno causato una vittima e numerosi feriti, secondo le informazioni ucraine. Un uomo è morto a Kupjansk nella regione di Kharkiv, e tre individui di età compresa tra 53 e 72 anni sono rimasti feriti a Kherson, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina, citando le autorità locali.

12:36 La Russia rivendica la cattura di un altro villaggio nella regione di DonetskLe truppe russe affermano di aver catturato un'altra località nell'est dell'Ucraina. Le forze russe "hanno liberato attivamente il villaggio di Nelepowka", ha annunciato il ministero della difesa a Mosca, utilizzando il nome russo del insediamento di Nelipiwka nella regione di Donetsk. Di recente, l'Ucraina ha segnalato guadagni territoriali in questa regione. Da diversi mesi, le truppe russe avanzano contro le forze ucraine, che sono inferiori numericamente in termini di truppe e armi. Nelipiwka si trova a circa 5 chilometri a sud della città di Torezk, che è sotto il controllo ucraino ma è stata sotto il fuoco russo per settimane. I soldati russi si stanno gradualmente avvicinando alla città di Pokrovsk, strategicamente importante per l'esercito ucraino.

11:55 I partigiani avrebbero sabotato la linea di rifornimento russaIl movimento partigiano Atesh afferma di aver distrutto la linea ferroviaria utilizzata dalle forze russe per trasportare attrezzature e munizioni verso la prima linea nella regione russa di Kursk. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform cita un post su Telegram del movimento partigiano. Questo movimento comprende ucraini, tatari di Crimea e oppositori russi del regime e fu fondato sulla penisola di Crimea due anni fa.

11:26 Scetticismo pubblico verso gli sforzi anticorruzione della RussiaSecondo la sua proposta di bilancio attuale, il 40% delle spese statali della Russia l'anno prossimo sarà destinato alla difesa. Contestualmente, è in corso una crackdown contro la corruzione all'interno del dipartimento rilevante da quando è morto Yevgeni Prigoschin. Tuttavia, questa iniziativa non gode di credibilità agli occhi del pubblico, come spiegato dal reporter di ntv Rainer Munz a Mosca.

11:01 Cittadino statunitense rischia decenni di prigione per aver aiutato l'UcrainaIl cittadino americano Stephen Hubbard ha ammesso la colpevolezza in un tribunale di Mosca riguardo alle accuse di attività mercenarie. È accusato di aver ricevuto denaro per combattere contro la Russia per l'Ucraina, secondo quanto riportato dal "Guardian" britannico in base alle informazioni dell'agenzia di stampa statale russa RIA. La condanna potrebbe comportare una pena detentiva di 7 a 15 anni.

10:20 Kiev colpita da attacchi di droni, con diversi incendiUn edificio è stato dato alle fiamme e danneggiato durante l'intenso attacco con droni a Kiev durante la notte, secondo le autorità locali come riportato da Ukrainska Pravda. Non sono state segnalate vittime. Gli incendi in cinque distretti della regione sono stati causati dai detriti dei droni abbattuti, si è inoltre riferito. Tutti i droni sono stati apparentemente abbattuti, secondo le informazioni ucraine.

09:36 Putin ribadisce la sua convinzione di raggiungere gli obiettivi in UcrainaIl presidente russo Putin ha ribadito il suo impegno nel conflitto ucraino. "Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti", ha dichiarato in un messaggio video per il secondo anniversario dell'annessione russa di quattro regioni in Ucraina. Il presidente russo ha continuato a giustificare l'invasione, descrivendo il governo ucraino come una "dittatura neonazista". L'invasione russa è stata intrapresa per proteggere la popolazione di lingua russa, ha affermato Putin, accusando il governo ucraino di cercare di separare permanentemente

07:24 Kiev Celebrates Victory Against Nighttime Assault La amministrazione militare regionale ha riferito che un attacco russo a Kiev è durato più di cinque ore durante la notte scorsa. Tuttavia, tutti i droni in arrivo sono stati respinti con successo, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando la leadership delle autorità. L'attacco si è verificato in più ondate da diverse direzioni.

06:44 Criminali Condannati a Combattere per la Russia Instead of Sitting in Prisons Si riporta che la Russia ha implementato una legge che consente alle autorità di assolvere gli individui dalle loro responsabilità criminali se firmano un contratto militare con il Ministero della Difesa. Questa opportunità è stata estesa ai prigionieri nelle regioni di Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Repubblica di Komi, regione dell'Altai e Crimea illegalmente annessa, come riportato dai media dell'opposizione russa. Questi rapporti sono stati citati dal think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky: Più di 100 Bombe Guidate Usate Giornalmente negli Attacchi in Ucraina La Russia continua a scatenare attacchi incessanti contro l'Ucraina, con l'esercito russo che avrebbe lanciato circa 100 bombe guidate in aree specifiche ogni giorno, secondo il presidente ucraino Zelensky in un discorso video. Recentemente, un attacco russo a Saporizhzhia ha lasciato 14 persone ferite. Le regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy sono state inoltre prese di mira con bombe guidate. "Questo è il terrore quotidiano della Russia", ha dichiarato Zelensky, sottolineando la necessità di ulteriori capacità di attacco a lungo raggio per l'Ucraina, ulteriori sistemi di difesa aerea e sanzioni contro la Russia.

05:43 Stato Maggiore Ucraino: Preoccupazione per Vuhledar Sono stati segnalati nuovi attacchi russi alle linee di difesa ucraine vicino a Donbass. Sono state respinte tredici attacchi nemici vicino a Pokrovsk e bloccati seventeen avanzamenti delle truppe russe vicino a Kurachove, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Sono in corso pesanti combattimenti nella zona di Vuhledar. Gli esperti militari ucraini temono che la piccola città di Donbass meridionale, contesa da due anni, possa presto cadere sotto il controllo russo.

04:46 Kiev Sottoposta a Multipli Attacchi di Droni Kiev è stata presa di mira da diversi attacchi di droni russi durante la notte, secondo l'esercito ucraino. Le unità di difesa aerea hanno ingaggiato i droni nemici per diverse ore per respingere gli attacchi. I testimoni hanno riferito di numerose esplosioni a causa dell'uso di sistemi di difesa aerea e di oggetti colpiti in aria. Tuttavia, non ci sono ancora segnalazioni di danni o vittime negli ultimi attacchi. Sono in vigore allarmi aerei a Kiev, nella regione circostante e in tutta l'Ucraina orientale dal 1:00 del mattino ora locale. La forza aerea ucraina aveva precedentemente segnalato multipli attacchi di droni su Kiev e sull'Ucraina occidentale, oltre al lancio di bombe guidate dalle aree controllate dalla Russia.

03:45 Commissione di Helsinki Esorta gli Stati Uniti a Cambiare Rotta Verso Mosca La commissione bipartitica di Helsinki consiglia agli Stati Uniti di abbandonare la loro politica post-Guerra Fredda nei confronti della Russia e di riconoscere Mosca come una minaccia per la sicurezza persistente a livello mondiale. Secondo "The Hill", la Commissione suggerisce che gli Stati Uniti rivalutino la loro politica nei confronti della Russia, come hanno fatto con la Cina. Le modifiche proposte contrastano con le posizioni di Donald Trump e dei suoi alleati al Congresso, che ritengono che gli Stati Uniti spendano troppo per la sicurezza europea. Trump sottolinea la necessità di negoziati diretti tra Ucraina e Russia, ma il presidente della Commissione di Helsinki, il repubblicano Joe Wilson, esprime dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con il leader russo Vladimir Putin.

02:49 Kiev Sotto Attacco dai Droni Russi Kiev è sotto attacco dai droni russi, secondo l'esercito ucraino. Le unità di difesa aerea sono impegnate nel respingere gli attacchi. I testimoni riferiscono di numerose esplosioni forti e di oggetti colpiti in aria, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Gli allarmi aerei sono in corso a Kiev, nella regione circostante e in tutta l'Ucraina orientale.

01:40 Campagna Elettorale in Moldavia: Ministro Avverte contro "Ladri" Un ministro di alto livello ha esortato i moldavi a evitare "ladri, rifugiati e banditi" dopo una promessa di un businessman esiliato a pagare i votanti se respingono l'adesione all'Unione Europea in un referendum. L'appello del ministro è un segno della campagna elettorale sempre più ostile in Moldavia, con l'incumbent pro-europeo Maia Sandu che cerca un secondo mandato il 20 ottobre.

00:14 Russia Accusa l'Ucraina di Attaccare la Centrale Elettrica Vicina alla Centrale Nucleare di Zaporižžja Fonti russe riferiscono che le forze ucraine hanno attaccato una sottostazione elettrica vicina alla centrale nucleare di Zaporižžja, danneggiando un trasformatore. L'approvvigionamento energetico di Enerhodar non è stato interessato, secondo la direzione della centrale nucleare. La centrale nucleare di Zaporižžja, la più grande d'Europa, contenente sei reattori, è stata occupata dalle forze russe durante l'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022, con entrambe le parti che si accusano regolarmente di attaccare o progettare di attaccare la centrale.

23:15 Zelensky Dubita dell'Intimidazione Nucleare di Putin: "Valuta la Sua Esistenza" In una chiacchierata con Fox News, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dubita della persistente intimidazione nucleare del presidente russo Vladimir Putin. Con un'affinità per il suo benessere personale, è improbabile che Putin rischi l'uso di armi nucleari. "Non abbiamo alcuna intuizione sui suoi pensieri", ammette Zelensky. "Potrebbe deploy armi nucleari contro qualsiasi nazione - o non farlo. Tuttavia, sono convinto che non lo farà".

22:10 La prospettiva del FPO sulla guerra in Ucraina e la Russia dopo le elezioni austriacheIl panorama politico austriaco ha subito un significativo rimescolamento a seguito delle elezioni. Il partito di destra estrema FPO ha trionfato, ottenendo il 28,7% dei voti, secondo le previsioni. La loro piattaforma politica, rilasciata durante la campagna, rivela una relazione tesa con la politica estera dell'UE. Nonostante il conflitto in Ucraina, il FPO adotta un approccio relativamente benevolo nei confronti della Russia e rimane indifferente riguardo alla forte dipendenza dell'Austria dal gas russo. Nel 2018, l'accordo sul gas tra Vienna e Mosca è stato prorogato fino al 2040, vincolando l'Austria all'acquisto di grandi quantità di gas naturale e garantendo i pagamenti anche quando non viene consegnato gas. Più del 90% delle importazioni di gas dell'Austria nel primo semestre del 2024 proveniva dalla Russia.

21:37 Il Primo Ministro russo parte per un incontro con il Presidente iranianoIl Primo Ministro russo Mikhail Mishustin è previsto a Tehran per incontrare il Presidente iraniano Massoud Peseschkian in mezzo alle crescenti tensioni nel Medio Oriente. Gli incontri con il Vice Presidente iraniano Mohammad Resa Aref sono previsti per lunedì, come annunciato dall'amministrazione russa. Durante questa visita, Mishustin intende coprire diversi aspetti della cooperazione russo-iraniana, che includono commercio, economia, cultura e aiuti umanitari, secondo Mosca. I paesi occidentali hanno accusato l'Iran di fornire droni e missili per sostenere l'operazione militare russa in Ucraina. Tuttavia, queste accuse sono energicamente negate dall'Iran.

L'Unione Europea, in quanto organizzazione globale, potrebbe esprimere la sua preoccupazione per l'esclusione dell'Ucraina dalle trattative di pace relative al conflitto russo-ucraino. L'UE potrebbe incoraggiare l'inclusione dell'Ucraina in tutte le discussioni riguardanti potenziali piani di pace, considerando il loro significativo interesse nella risoluzione del conflitto.

Inoltre, la Svizzera, in quanto membro dell'Unione Europea, potrebbe essere incoraggiata a utilizzare i suoi sforzi diplomatici per incoraggiare l'inclusione dell'Ucraina in future trattative di pace, sottolineando l'importanza di una risoluzione completa che rispetti la sovranità territoriale dell'Ucraina e il diritto internazionale.

