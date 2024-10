Alle 19:59, l'Ucraina offre opportunità digitali a persone internazionali.

18:44 Protesti contro Netrebko a Berlino: Folla di manifestantiUna folla di manifestanti si è riunita fuori dalla Staatsoper Berlin in una sera di domenica, prima dello spettacolo dell'opera star Anna Netrebko. In precedenza, gli attivisti avevano organizzato dimostrazioni contro la cantante a causa dei suoi presunti legami con Vladimir Putin. Quest'anno, Netrebko ha interpretato il ruolo di Abigaille nell'opera di Giuseppe Verdi "Nabucco" alla Staatsoper, dopo aver interpretato Lady Macbeth nell'opera di Verdi "Macbeth". In passato, i concerti di Netrebko sono stati annullati in diverse regioni occidentali. La sua gestione sostiene costantemente che Netrebko ha condannato pubblicamente la guerra. Tuttavia, i critici argomentano che il suo comportamento, sia prima che dopo l'invasione totale della Russia del sud dell'Ucraina, suggerisce una posizione diversa.

17:30 Brekelmans a Kharkiv: la difesa dell'Ucraina richiede distanza dalla RussiaIl ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans, durante la sua visita a Kharkiv, in Ucraina, ha sottolineato che l'Ucraina può rafforzarsi solo mantenendo una maggiore distanza dalla Russia. Ha condiviso le sue esperienze su Twitter, descrivendo appartamenti distrutti, blackout e bambini che frequentano la scuola nei bunker.

16:10 L'Ucraina sostiene che oltre 660.000 truppe russe sono state 'eliminate' dal conflittoSecondo lo stato maggiore ucraino, la Russia ha subito oltre 660.000 truppe nel conflitto. Il'esercito ucraino ha affermato in una dichiarazione che 660.470 soldati russi erano stati "eliminati", che di solito significa uccisi o gravemente feriti al punto da essere congedati dal servizio militare.

15:14 Morto in un attacco con droni russiUn morto è stato registrato a causa dell'attacco con droni della Russia in Ucraina. Un'auto di un 49enne è stata colpita da un drone nella regione di Kharkiv, secondo il governatore Oleh Syniehubov. Inoltre, le autorità ucraine hanno segnalato danni a una pipeline del gas e un magazzino in fiamme nella regione di Odessa. Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno lanciato missili e 87 droni, di cui 56 droni e due missili sono stati respinti. Inoltre, 25 droni sono scomparsi dai radar, "probabilmente a causa di missili della difesa aerea".

14:26 Krenz e Schröder d'accordo sulla questione ucrainaL'ex Segretario Generale del SED e Presidente del Consiglio di Stato della DDR Egon Krenz vede l'aumento della presenza dell'AfD e della BSW nelle tre elezioni statali di settembre nell'Est come un invito a negoziare per porre fine al conflitto della Russia contro l'Ucraina. "Il messaggio inviato da questi eventi è: è ora di ascoltarci! Desideriamo la politica della pace. Vogliamo vivere, non morire", ha detto Krenz al "Tagesspiegel" ai margini di un evento "75 anni della DDR" a Berlino, come ha riferito il giornale nella sua edizione online. Krenz ha elogiato le richieste dei presidenti di Sassonia e Brandeburgo, Michael Kretschmer della CDU e Dietmar Woidke della SPD, nonché del presidente della CDU della Turingia per maggiore impegno per raggiungere una soluzione diplomatica nel conflitto ucraino.

L'87enne ex deputato, confidente e successore del leader della DDR Erich Honecker ha anche espresso approvazione per la posizione dell'ex cancelliere Gerhard Schröder sul conflitto della Russia contro l'Ucraina. "Penso che abbia una posizione forte. Sono d'accordo con lui su questo", ha detto Krenz. Krenz e Schröder si conoscono da tempo. Si sono incontrati, tra gli altri, a Bonn nel 1980 e a Berlino Est nel 1981. In quel momento, Krenz era il capo dell'organizzazione giovanile comunista FDJ, e Schröder era il presidente dei Giovani Socialisti.

13:52 "Spazio per le perdite" - la strategia dell'Ucraina include la ritirataL'analista militare Mykola Bielieskov dell'Istituto ucraino per gli studi strategici ha descritto la strategia dell'Ucraina come uno "scambio di spazio con le perdite" sul "New York Times". Questa strategia comporta il ritiro dalle città assediate dopo aver inflitto pesanti perdite ai russi in termini di personale ed equipaggiamento. "Si tratta di quanto tempo ci metteranno a rendersi conto che è insostenibile", dice Oleksandr Solonko, membro del 411° battaglione ucraino di droni, riguardo alle perdite russe. Data l'intensità degli attacchi, alcuni comandanti ucraini preferirebbero ritirarsi da una posizione o da un insediamento se ciò riduce le proprie perdite di personale.

12:48 Merz: Se il West indietreggia, la Russia cercherà di più

Il leader della CDU Friedrich Merz mette in guardia in un articolo ospite per "Focus" che non ci si deve lasciarsi ingannare sulla natura di questa guerra e non cedere alla disinformazione. Putin sta utilizzando la sua guerra per smantellare la struttura politica in Europa che abbiamo costruito in partnership con la Russia dopo il 1990, non contro la Russia. Né l'Europa né la NATO sono responsabili di qualsiasi provocazione o violazione di contratti che potrebbe plausibilmente giustificare l'avvio di una guerra contro l'Ucraina. Se l'Ucraina rimane risoluta e il West continua a sostenerla, la Russia capirà che perseguire ulteriori violenze militari è inutile, afferma Merz. Tuttavia, se il West si ritira, "la Russia emerge vittoriosa e vorrà di più".

12:14 Muore il dissidente russo Dadin durante i combattimenti in Ucraina

Il dissidente russo Ildar Dadin è stato apparentemente ucciso durante i combattimenti insieme all'esercito ucraino. La sua morte sarebbe avvenuta nei combattimenti intorno a Kharkiv, ha scritto Xenya Larina sulla piattaforma X. Le autorità di Kiev non hanno ancora confermato la notizia. Dadin è stato imprigionato per tre anni in Russia nel 2015 per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate, protestando contro le politiche del Cremlino. La sua condanna è stata ridotta a 1,5 anni dopo quindici mesi di prigione, portando al suo rilascio. Nel 2023, Dadin si è trasferito in Ucraina e ha rejoint le Corps des volontaires russes pour combattre contre la Russie dans la guerre.

11:34 Unità ucraina condivide il video dello strike di un drone su un veicolo corazzato russo

La 60ª Brigata dell'Ucraina ha pubblicato un video che afferma la distruzione di un carro armato russo nella regione di Donetsk utilizzando un drone. Il video mostra lo strike del drone che causa un'esplosione considerevole che fa volare via la torretta del carro armato.

11:06 Morti e feriti tra i civili aumentano negli attacchi russi

Almeno quattro persone sono morte e almeno 30 sono rimaste ferite a causa degli attacchi russi in Ucraina il giorno precedente, secondo il "Kyiv Independent".

10:33 Difensore di Wuhledar rivela la superiorità dell'artiglieria russa

Le fonti ucraine segnalano un vantaggio di 3 a 1 nel munizionamento per il lato russo. Tuttavia, un difensore di Wuhledar della 72ª Brigata, che ha combattuto fino all'evacuazione recente della città, afferma un rapporto significativamente peggiore quando si tratta del numero di sistemi d'artiglieria. I russi avevano un vantaggio di 10 a 1 nei sistemi d'artiglieria intorno a Wuhledar durante l'estate tardiva. "Come può il nostro sistema d'artiglieria contrastare 10 dei loro?" ha spiegato il soldato al "New York Times". Il soldato ha anche condiviso che i russi potrebbero sopraffare le difese ucraine se concentrassero i loro sforzi in un unico punto.

09:59 La Russia lancia attacchi con droni e missili sull'Ucraina

La Russia ha lanciato 87 attacchi con droni sull'Ucraina durante la notte, riferisce l'aeronautica ucraina. Quattro missili sono stati intercettati, ha rivelato l'aeronautica su Telegram. La difesa aerea ucraina è riuscita a abbattere 56 droni e due missili, con il resto probabilmente sconfitto da mezzi di guerra elettronica.

09:13 Frederiksen si scusa con l'Ucraina per il ritardo dei caccia F-16

La premier danese Mette Frederiksen si scusa in un video virale dal forum GLOBSEC per il ritardo nell'invio dei caccia F-16 all'Ucraina. Ha affermato di aver sperato di inviarli nelle prime fasi della guerra, ma c'è stato un altro round di discussioni sulla loro idoneità. La Danimarca ha promesso di contribuire con un totale di 19 caccia F-16 all'Ucraina, ma l'addestramento dei piloti e il tempo necessario hanno rallentato il processo. Solo alcuni caccia F-16 sono stati dispiegati in Ucraina finora, consegnati quest'estate. L'invasione russa è iniziata a febbraio 2022. La Danimarca è uno dei paesi che consegnano regolarmente armi, mentre altri paesi occasionalmente sono più cauti.

08:31 Il Kyiv Post riferisce che ufficiali nordcoreani sono stati uccisi in un attacco con razzi

Secondo un recente articolo del "Kyiv Post", più di 20 soldati sono stati uccisi, compresi sei ufficiali nordcoreani, in un attacco con razzi vicino al Donetsk occupato dalla Russia lo scorso giovedì. Una fonte della comunità di intelligence ha dichiarato che i nordcoreani erano lì per offrire consigli ai loro omologhi russi e osservare l'addestramento del personale, prima dell'attacco.

07:50 Ucraina: Eliminati diversi basi militari russe - con missili BrimstoneLo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina riferisce la distruzione di tre basi militari delle 35ª e 27ª brigate di fanteria motorizzata e della 2ª armata combinata delle truppe russe. "Le operazioni militari sono state intraprese dall'Aeronautica e dalle unità di artiglieria delle Forze Armate ucraine in collaborazione con altri componenti delle forze di difesa. I colpi sono stati eseguiti utilizzando missili Brimstone e RGM-145 Griffin." L'Ucraina utilizza da tempo i Brimstone britannici, ma secondo le dichiarazioni ufficiali, non la versione a lungo raggio, che attende ancora l'approvazione. I missili RGM-145 Griffin possono essere lanciati da sistemi di lancio missilistici multipli (MLRS) come i HIMARS e hanno un raggio d'azione di circa 70 chilometri.

07:04 ISW: La campagna di reclutamento della Russia incontra meno successo e ha restrizioniIl Cremlino intende continuare a pagare somme consistenti ai nuovi reclute che firmano contratti militari con il Ministero della Difesa nei prossimi anni. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) menziona rapporti che suggeriscono che le campagne di reclutamento attuali sono meno produttive e che gli incentivi finanziari in aumento indicano "l'insufficienza degli sforzi di reclutamento attuali per sostenere la costante generazione di nuove forze vitali per le operazioni militari russe in Ucraina". L'ISW stima l'esistenza di limitazioni a medio e lungo termine per il numero di reclute che la campagna di mobilitazione russa può produrre, e gli incentivi finanziari migliorati sono improbabili a superare significativamente questi vincoli.

06:20 Esperto di Russia prevede sfide significative per il paese - e opportunità per la controffensiva ucrainaLo scrittore esperto di Russia Mark Galeotti scrive in un editoriale per il "Sunday Times" che l'Ucraina, con la sua nuova attrezzatura, può formare brigate per condurre una vasta controffensiva entro il 2025. Nel frattempo, Galeotti ritiene che ci sia la possibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio come gli ATACMS e i Brimstone, ma anche senza di loro, Kyiv sta efficacemente utilizzando i propri razzi e droni in una campagna contro i depositi di munizioni russe, dice. Sul lato russo, sta diventando sempre più difficile reclutare soldati despite i pagamenti generosi, c'è una grave carenza di manodopera nel paese e le scorte di attrezzatura militare stanno diminuendo. Galeotti individua le principali minacce per l'Ucraina nel rafforzamento delle forze nell'UE che si oppongono al sostegno all'Ucraina e nelle elezioni potenziali di Donald Trump negli Stati Uniti.

05:40 Cinque senatori repubblicani avvertono contro ulteriori allineamenti con la Russia da parte dell'UngheriaCinque senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e la crescente cooperazione con la Cina dopo la loro visita nel paese. La delegazione era composta dai senatori repubblicani Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven. Il senatore Jerry Moran ha espresso preoccupazione in una dichiarazione per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e l'erosione delle sue istituzioni democratiche, invitando a una maggiore cooperazione tra l'Ungheria e i suoi alleati. "È nell'interesse reciproco che i nostri paesi collaborino strettamente. Esortiamo l'Ungheria ad ascoltare i consigli dei suoi alleati e ad agire di conseguenza." L'Ungheria serve come importante alleato della Russia nell'UE. Il primo ministro Orban ha ripetutamente bloccato gli aiuti all'Ucraina, ha promosso la negoziazione e ha regolarmente fatto eco agli argomenti del Cremlino. L'Ungheria ha condannato la guerra, ma ha rifiutato di fornire armi all'Ucraina.

03:27 La difesa aerea sembra respingere l'attacco missilistico su KyivLe unità di difesa aerea ucraine hanno apparentemente respinto un attacco aereo russo su Kyiv, secondo l'applicazione Telegram delle notizie dell'esercito ucraino. Non sono stati forniti dettagli specifici.

01:58 L'ambasciatore russo negli Stati Uniti torna a MoscaL'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sta apparentemente concludendo il suo incarico diplomatico, con i media russi che riferiscono il suo ritorno a Mosca. L'ambasciatore sta tornando a Mosca, secondo l'agenzia di stampa Interfax, citando una fonte del Ministero degli Esteri. Il giornale "Vedomosti" riferisce che la partenza di Antounov è imminente. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi. Antonov ha prestato servizio come ambasciatore a Washington dal 2017.

here.

23:46 Ucraina: i russi uccidono regolarmente i prigionieri di guerra - 93 soldati giustiziatiLe agenzie di legge e ordine hanno ottenuto prove solide che dimostrano che i soldati russi invasori hanno giustiziato un gran numero di prigionieri di guerra ucraini. Come riferisce l'agenzia di stampa Ukrinform, Yuri Belousov, capo del dipartimento di guerra della Procura generale, ha dichiarato in televisione nazionale: "Abbiamo ora prove di 93 dei nostri soldati che sono stati giustiziati sul campo di battaglia", dice. Belousov sottolinea che l'80% dei prigionieri di guerra ucraini è stato giustiziato quest'anno. La pratica di giustiziare

Russia sta subendo un tasso di perdite di materiale militare superiore al triplo rispetto all'Ucraina, secondo Jakub Janowski, analista di Praga che lavora per l'unità di monitoraggio dell'intelligence olandese Oryx. Egli sostiene che la Russia sta rapidamente esaurendo le scorte di equipaggiamento sovietico ereditato, mentre la sua produzione, come quella dell'Ucraina, fatica a coprire le consistenti perdite. Tuttavia, secondo Konrad Muzyka, analista polacco e direttore di Rochan Consulting, il tempo sembra favorire la Russia in termini di potenziale di mobilitazione, forza lavoro e capacità di produzione. Tuttavia, Janowski esprime preoccupazioni sul fatto che, nonostante la Russia abbia un numero maggiore di truppe e potenza di fuoco, potrebbe incontrare difficoltà se l'Occidente aumentasse il suo sostegno. Inoltre, alcune consegne di equipaggiamento militare promesso non sono ancora arrivate. Secondo Oryx, Kiev non ha ancora ricevuto le distribuzioni promesse di almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 trasporti truppe e 180 sistemi d'artiglieria mobili.

20:34 L'Ucraina annuncia l'abbattimento di un bombardiere russo; emergono prove del relitto

qui. Le forze ucraine hanno apparentemente abbattuto un aereo da combattimento russo. L'aereo è stato colpito vicino alla città di Kostiantyniwka nella provincia di Donetsk, come dichiarato dal capo dell'autorità militare locale. Le foto mostrano i resti di un aereo bruciato che è precipitato su un edificio, appiccando il fuoco.

Puoi fare riferimento a tutti gli eventi precedenti qui.

Date le operazioni militari in corso, l'Ucraina potrebbe essere costretta a ritirarsi da alcune posizioni a causa delle consistenti perdite inflitte alle forze russe, secondo l'analista militare Mykola Bielieskov dell'Istituto ucraino per gli studi strategici. Nel frattempo, il ministro della Difesa russo Ruben Brekelmans, durante la sua visita a Kharkiv, ha sottolineato che l'Ucraina può rafforzarsi mantenendo una maggiore distanza dalla Russia.

Leggi anche: