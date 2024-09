Alle 19:42, Ramelow osserva che la sinistra ha subito "divoramento dall'interno".

19:26 Nouripour sull'affermazione dell'AfD: "La mia solidarietà va a chi è preoccupato"In Turingia, il Ministro-Presidente Bodo Ramelow individua due fattori che contribuiscono al "cannibalismo" del suo partito di Sinistra: "Innanzitutto, un CDU che ha costantemente equiparato l'AfD e la Sinistra, promuovendo l'esclusività nei nostri confronti, nonostante abbia collaborato fattualmente con noi per cinque anni", ha detto Ramelow su ntv. Come altro motivo per il declino della Sinistra, Ramelow ha indicato "un BSW che si vantava di aver ottenuto il 17% dei voti per l'AfD, solo per acquisire poi i nostri voti". Ramelow può ancora godere di un alto tasso di partecipazione.

19:16 Nouripour sull'affermazione dell'AfD: "Serve come promemoria per tutelare la democrazia collettivamente"L'AfD ottiene più del 30% in Sassonia e Turingia, lasciando indietro i partiti della coalizione. Il leader dei Verdi Omid Nouripour vede il risultato elettorale dell'AfD come un "promemoria" e un mandato per tutelare la democrazia insieme.

19:13 Ultima Proiezione per la Sassonia: il vantaggio della CDU si riduceL'ultima proiezione della ZDF mostra l'AfD e la CDU al collo a collo in Sassonia: i Cristiano-Democratici sono in testa con il 31,7%, a malapena superando l'AfD con il 31,4% dei voti. Il BSW è al 11,4%, l'SPD al 7,8%. I Verdi sarebbero più saldamente nel parlamento statale con il 5,5%, mentre la Sinistra non supererebbe la soglia del 5% con il 4,3%.

19:08 Wagenknecht propone una coalizione con la CDU e l'SPD in TuringiaIl leader del BSW Sahra Wagenknecht cerca una coalizione con la CDU e possibilmente anche l'SPD in Turingia. "Speriamo davvero di poter formare un buon governo insieme alla CDU - forse anche con l'SPD", ha detto Wagenknecht su ARD. I cittadini della Turingia desideravano un governo di maggioranza stabile dopo cinque anni di governo di minoranza, ha affermato Wagenknecht. Questo governo avrebbe dovuto concentrarsi sull'affrontare problemi urgenti come "la grave carenza di insegnanti" in Turingia. Nel frattempo, il popolo voleva un governo regionale che si affermasse a livello federale - uno che, secondo Wagenknecht, avrebbe promosso la pace, la diplomazia e si sarebbe opposto al dispiegamento di missili USA in Germania. Le coalizioni con l'AfD erano escluse per la Turingia.

19:02 Ultima Proiezione per la Turingia: l'affermazione dell'AfD aumenta ulteriormenteUna proiezione della ZDF per il risultato delle elezioni in Turingia indica che l'AfD è ancora più successo di quanto stimato inizialmente. Secondo questo, gli estremisti di destra ottengono il 33,1% dei voti nello stato federale. La CDU è al 24,3%, mentre l'alleanza di Sahra Wagenknecht parte dallo zero e ottiene il 15%. La Sinistra, che ancora fornisce il popolare Ministro-Presidente con Bodo Ramelow, perde quasi l'8% e ora è al 11,7%. L'SPD è al 6,6%, e i Verdi al 4% dei voti.

18:56 Göring-Eckardt: il successo dell'AfD è un "promemoria" democratico per la GermaniaI politici del partito Verde sono più turbati dal successo dell'AfD in Turingia che dal proprio partito. Katrin Göring-Eckardt, leader del gruppo parlamentare dei Verdi, vede il successo degli estremisti di destra come un "promemoria" per la Germania. Il leader del partito Omid Nouripour sente il dolore del proprio partito come "minimo" in confronto all'AfD che diventa la forza più forte in un parlamento regionale.

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo ogni motivo per festeggiare"Il Vice Ministro-Presidente della Sassonia Michael Kretschmer percepisce la CDU come un pilastro di stabilità all'interno della coalizione di governo. "Abbiamo ogni motivo per festeggiare", ha detto Kretschmer all'evento elettorale del suo partito. "Dietro di noi ci sono cinque anni impegnativi", ha notato, sottolineando che i cittadini della Sassonia avevano scelto la CDU e non avevano espresso il loro malcontento attraverso un voto di protesta. "Siamo consapevoli di quanto la gente sia delusa da ciò che accade a Berlino".

18:39 Risultati Preliminari per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduceI risultati preliminari della ZDF suggeriscono che il vantaggio della CDU sull'AfD si sta riducendo nelle elezioni

18:27 SPD Segretario Gen.: "Rischio Reale di Uscita dal Parlamento di Stato"Il segretario generale SPD Kevin Kühnert ha riconosciuto le prestazioni deludenti del suo partito nelle elezioni in Turingia e Sassonia. "Stasera non è una festa per l'SPD," ha detto su ARD. Ha notato le difficoltà del partito negli ultimi anni, dicendo: "C'era un rischio reale di essere espulsi dai parlamenti regionali". Tuttavia, ha mantenuto: "Lottare ne vale la pena, siamo necessari". Ha sottolineato la necessità di cambiamento, inclusa una maggiore comunicazione e l'ascolto degli elettori. Riguardo al Cancelliere Olaf Scholz, ha detto: "Dobbiamo spiegare la nostra politica insieme".

18:09 Höcke Esalta Risultato in Turingia come "Successo Significativo"Il capo del gruppo parlamentare AfD Björn Höcke vede il risultato in Turingia come "significativo". L'AfD è ora il partito più popolare dello stato, ha detto su MDR. "La ridicola retorica del 'muro di fuoco' deve finire," ha detto. "Il cambiamento arriverà solo con l'AfD".

18:02 Chrupalla sulla Turingia: "Al Livello della CDU"Il leader del partito AfD Tino Chrupalla ha esultato per il risultato del suo partito, riflettendo uno spostamento delle preferenze degli elettori in entrambi gli stati federali. L'AfD è aperta a discussioni con tutti i partiti, ha detto su ZDF. "In Sassonia, siamo alla pari con la CDU," ha detto, aggiungendo che l'AfD vuole governare per il bene della Sassonia.

18:00 Segretario Gen. CDU: Nessuna Coalizione con l'AfDIl segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha escluso coalizioni con l'AfD in Turingia o Sassonia. "Siamo chiari su questo," ha detto su ARD. La CDU formerà ora governi dal centro del parlamento, ha detto, esprimendo fiducia nel fatto che ciò sarebbe stato coronato da successo. La CDU è l'unico partito popolare rimanente e un "baluardo", ha detto, notando che i partiti del semaforo erano stati puniti.

17:59 Proiezione per la Sassonia: CDU supera l'AfD, BSW al 12%, Verdi a malapena dentroSecondo la prima proiezione per le elezioni statali della Sassonia, la CDU vincerebbe con il 31,5% dei voti, appena davanti all'AfD al 30%. Il BSW sarebbe la terza forza più forte con il 12%, mentre l'SPD rimarrebbe nel parlamento regionale con l'8,5%. I Verdi entrerebbero a malapena nel parlamento regionale con il 5,5%. La Sinistra sarebbe fuori con il 4%, e l'FDP non entrerebbe nel nuovo parlamento.

17:58 Proiezione per la Turingia: AfD in testa, CDU seconda, BSW al 16%Secondo la prima proiezione per le elezioni statali della Turingia, l'AfD è in vantaggio con il 30,5% dei voti, seguita dalla CDU al 24,5% e dalla Sinistra al 12,5%. L'SPD sarebbe rappresentato nel parlamento regionale con il 7%, mentre il BSW otterrebbe un seggio con il 16%. I Verdi e l'FDP cadrebbero entrambi sotto il 5%.

17:57 AfD in testa in Turingia, BSW raddoppia in SassoniaSecondo la prima proiezione dopo le elezioni statali della Turingia, l'AfD si è affermata come partito guida, con l'SPD che supera la soglia del 5%, mentre i Verdi e l'FDP restano sotto. In Sassonia, il BSW ha ottenuto un punteggio a due cifre dal nulla. La CDU è appena avanti all'AfD, secondo la proiezione. Secondo la proiezione, la Sinistra e l'FDP non sarebbero rappresentati nel parlamento regionale, mentre i Verdi resterebbero.

16:27 Björn Höcke non è Probabile che Ottenga un Seggio nel Parlamento RegionaleIl capo della fazione AfD in Turingia, Björn Höcke, non ha un seggio sicuro nel futuro parlamento regionale. I suoi colleghi di partito di successo potrebbero addirittura rappresentare una minaccia per lui. Molti candidati AfD nei collegi hanno buone possibilità di vincere un mandato diretto. Tuttavia, Höcke - di fronte alla forte opposizione del candidato CDU Christian Tischner nel suo collegio di Greiz II - non ce l'ha fatta. Se Tischner vince e l'AfD vince più mandati diretti di quanto sia autorizzata in base ai risultati della seconda votazione, nessuno può entrare attraverso la lista di stato, nemmeno dalla prima posizione, che Höcke detiene. In un tale caso, l'AfD potrebbe cercare di convincere un candidato di successo in un collegio a rinunciare al suo seggio nel parlamento regionale, consentendo al capo della fazione di ottenere il suo mandato.

15:28 AfD Turingia Piano di Festeggiare Senza Copertura dei MediaÈ probabile che non ci sia copertura mediatica della festa elettorale dell'AfD della Turingia. Il partito, classificato come estremista di destra dall'agenzia per la sicurezza interna, ha cercato di escludere diversi media dall'evento, ma un tribunale lo ha proibito. In seguito, il partito statale ha escluso l'intera stampa, adducendo problemi organizzativi: non c'era spazio sufficiente nella sede per tutti i rappresentanti dei media accreditati.

15:52 Höcker arriva al seggio elettorale in una Lada - Ramelow vota con la sua compagnaIl leader di stato AfD della Turingia e candidato principale ha votato a mezzogiorno. Il 52enne è arrivato al suo seggio elettorale in una Lada Niva, un veicolo fuoristrada russo. Höcker ha votato a Bornhagen nel distretto dell'Eichsfeld.

15:40 Maggiore affluenza alle urne rispetto al passatoIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00. Si tratta di un aumento di oltre due punti rispetto alle ultime elezioni cinque anni fa. Si prevede un'affluenza elevata. I voti per corrispondenza non sono ancora stati conteggiati, secondo il commissario elettorale dello stato. In Sassonia, la partecipazione era del 35,4% nel primo pomeriggio, solo leggermente superiore rispetto al 2019. Tuttavia, il commissario elettorale si aspetta un aumento significativo dei voti per corrispondenza rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

14:40 Principali questioni per Sassonia e TuringiaUn ampio sondaggio indica che quasi un terzo degli elettori di Sassonia e Turingia intende votare per l'AfD nelle elezioni del 1° settembre. Il sondaggio fornisce informazioni sulle ragioni di questa scelta, mettendo in evidenza le principali preoccupazioni e problemi. Tra questi c'è la migrazione.

14:13 Höcker lascia la cabina elettorale rapidamenteDurante le elezioni regionali della Turingia, il candidato principale dell'AfD, Bjoern Hoecke, ha votato intorno a mezzogiorno. Non è rimasto a lungo alla stazione di voto di Bornhagen e non ha parlato con i giornalisti sul posto. Poiché aveva sempre perso contro il candidato della CDU nella sua circoscrizione elettorale di Eichsfeld, Hoecke si è trasferito alla circoscrizione di Greiz. Tuttavia, è probabile che perda anche lì contro la CDU.

13:50 Affluenza alle urne in Turingia simile al 2019 a mezzogiornoIn Turingia, l'affluenza alle urne è simile alle precedenti elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale dello stato, circa il 32% degli elettori aveva votato alle 12:00. I voti per corrispondenza non sono inclusi in questi numeri. Nel 2019, la partecipazione era del 31,2% a quest'ora. C'è anche un maggiore interesse per le elezioni regionali rispetto alle elezioni europee e locali di quest'anno. A giugno, la partecipazione era del 24,3% a quest'ora.

13:29 Si prevede un'alta affluenza alle urne in SassoniaAlle elezioni della Sassonia, si prevede un'alta affluenza alle urne. Alle 12:00, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato di Kamenz. Nel 2019, la percentuale era del 26,2% a quest'ora. I voti per corrispondenza non sono ancora inclusi nei dati preliminari. Si prevede che il 24,6% degli elettori voterà per corrispondenza, rispetto al 16,9% del 2019. Finora, le elezioni si sono svolte senza problemi, secondo la commissione elettorale dello stato.

13:11 Von Lucke: Risultato delle Elezioni Potrebbe indebolire la Coalizione di BerlinoIl risultato delle elezioni regionali in Sassonia e Turingia è ancora in attesa. Se il SPD non entrerà nel parlamento regionale, il politologo Albrecht von Lucke dice che sarebbe "quasi un terremoto". In un'intervista a ntv, mette in prospettiva le elezioni e le loro possibili conseguenze.

12:44 La Polizia Indaga per una Minaccia alla Stazione di VotoDopo un incidente in una stazione di voto a Gera, la polizia sta indagando su una minaccia. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nella stazione di voto per votare al mattino, ha detto un portavoce della polizia. Il responsabile della stazione di voto ha quindi chiesto all'uomo di togliersi la maglietta, poiché era pubblicità partitica vietata nella stazione di voto. Anche se l'uomo ha obbedito, ha minacciato di "tornare" mentre usciva dalla stazione di voto, esprimendo insoddisfazione per il trattamento ricevuto. La polizia ha quindi presentato un reclamo e ha avvertito l'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su alcuni graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino alle stazioni di voto per danneggiamento criminale.

12:15 Correctiv Avverte di Informazioni False in CircolazioneLa rete di ricerca Correctiv avverte di una falsa affermazione ricorrente. Dice che firmare la scheda di voto protegge contro il dolo. Tuttavia, l'ufficio del commissario elettorale federale ha confermato a Correctiv: "La scheda di voto non deve essere firmata. Firmare la scheda di voto dell'elettore può mettere a rischio il segreto del voto, rendendo la scheda di voto intera non valida".

11:25 Sonneberg Registra un Massiccio Aumento di Incidenti EstremistiSonneberg diventa la prima area in Germania ad avere un politico del Partito dell'Alternativa per la Germania (AfD) al comando. Tuttavia, gli attivisti riferiscono di aver ricevuto numerose minacce da allora, portando diversi a dimettersi dal lavoro. Il numero di incidenti estremisti è aumentato del 500% nell'arco di un anno. Gli esperti collegano questo aumento all'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer Sottolinea l'Importanza delle Elezioni della SassoniaIl primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, ritiene che le attuali elezioni regionali siano "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni". Al suo seggio elettorale a Dresda, esprime gratitudine per coloro che hanno cambiato il loro voto per l'Unione sassone, la "forza forte al centro borghese", che include la CDU. Kretschmer aggiunge che questo cambiamento consentirà loro di formare un governo a beneficio della regione. Negli ultimi sondaggi, la CDU è al collo a collo con l'AfD.

10:30 Ramelow Avverte Contro il Governo di MinoranzaPer il Primo Ministro della Turingia Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è un "festival della democrazia", anche se potrebbe non ottenere un altro mandato. In un'intervista a ntv, spiega perché scoraggia un governo di minoranza e perché ritiene che la competenza della BSW sia dubbia.

09:59 Storico Critica la Data delle Elezioni per i Ricordi SgradevoliLo storico Peter Oliver Loew critica la decisione di tenere le elezioni statali della Sassonia e della Turingia il 1° settembre, 85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. Sostiene che scegliere questa data dimostra un "cattivo senso della storia", notando le associazioni negative che si potrebbero fare tra l'ideologia estremista di destra dell'AfD moderna e l'era nazista della Germania.

09:30 Elezioni Cruciali: Dati Importanti per le Elezioni della SassoniaPiù di 3,3 milioni di elettori della Sassonia hanno l'opportunità di influenzare la direzione politica del parlamento statale di Dresda. È possibile che la CDU perda la sua posizione di forza dominante nello stato per la prima volta dal 1990. Il Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer sottolinea l'importanza di queste elezioni, dicendo che si tratta di tutto.

09:05 Kretschmer Accusa gli Avversari di "Attività Affrettate Prima delle Elezioni"I sondaggi prevedono che il Primo Ministro Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente della CDU nella Sassonia. Parla di vari argomenti in un'intervista a ntv, compreso il suo punto di vista sulla questione dei rifugiati, il governo a semaforo e la guerra in Ucraina.

08:46 Dati Chiave per le Elezioni della TuringiaOggi, la Turingia, con circa 2,1 milioni di residenti, deciderà chi sarà il suo capo regionale per i prossimi cinque anni. Rimasto incerto se l'AfD, guidata dal candidato principale Björn Höcke, diventerà il partito più influente nella regione.

08:24 Come l'AfD Potrebbe Minacciare la DemocraziaI sondaggi prevedono che l'AfD espanderà la sua influenza notevolmente nelle prossime elezioni della Sassonia e della Turingia. La ricerca suggerisce che questa crescita rappresenta un pericolo per le istituzioni democratiche perché il rispetto della legge non è così robusto come molti credono.

08:00 I Seggi Elettorali Aperti nella Turingia e nella SassoniaOggi, nuovi governi saranno eletti nella Turingia e nella Sassonia. I sondaggi mostrano che l'AfD è attualmente in una posizione forte nella Turingia, mentre la CDU e l'AfD sono appaiate nella Sassonia. Le elezioni servono come un test di supporto per la coalizione a semaforo a Berlino. La coalizione rossa-rossa-verde attuale nella Turingia sotto il Primo Ministro Bodo Ramelow sembra poco probabile che ottenga una maggioranza, mentre l'esito nella Sassonia è meno chiaro. Mentre la CDU continua a mantenere il controllo, se una nuova coalizione con la BSW sia possibile non è stato escluso da Kretschmer. Il partito di Sinistra rischia di essere espulso dal parlamento nella Sassonia, così come i Verdi e il FDP nella Turingia.

