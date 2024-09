Alle 19:41, il leader russo Putin afferma il suo sostegno alla libertà di espressione.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza della libertà di parola e delle informazioni affidabili in un messaggio video ai partecipanti alla summit dei media dei Paesi Brics a Mosca, organizzata per celebrare il 120º anniversario dell'agenzia di stampa statale Tass. "In quest'epoca di complessa evoluzione multilaterale, è particolarmente importante tutelare i principi di attendibilità dei fatti," ha dichiarato Putin. "La libertà di parola illimitata, che consente diverse opinioni, apre la strada all'esplorazione di compromessi e soluzioni condivise ai problemi globali," ha aggiunto. I media svolgono un ruolo cruciale nella costruzione di un ordine globale equo fornendo alle persone una visione obiettiva e imparziale del mondo. Purtroppo, in Russia autoritaria, la libertà di parola e la libertà dei media sono state inesistenti per anni. Le testate giornalistiche indipendenti sono state proibite e chiuse, mentre i critici del governo sono stati taken di mira dal sistema giudiziario. Tass, fondata nel 1904 con diversi nomi e titoli, è ora la maggiore agenzia di stampa del paese e funge da portavoce del governo.

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ripetutamente escluso la fornitura di armi a lunga gittata e precisione all'Ucraina in futuro, indipendentemente dalle decisioni degli altri partner dell'alleanza. In un dialogo con i cittadini nella città brandeburghese di Prenzlau, ha ribadito la sua posizione contro la fornitura dei missili cruise Taurus, il cui raggio d'azione va dall'Ucraina a Mosca (circa 500 chilometri), a causa del rischio di significativa escalation. "Ho detto no a questo, e ovviamente questo vale anche per altre armi con questo raggio d'azione," ha sottolineato Scholz. L'arma più potente che la Germania ha consegnato all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, che può colpire i bersagli a 84 chilometri di distanza.

Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che la NATO avrebbe potuto fare di più per prevenire l'invasione russa dell'Ucraina offrendo più aiuti militari. In un'intervista al "FAZ", ha dichiarato: "Adesso forniamo equipaggiamento militare per una guerra; allora avremmo potuto fornire equipaggiamento militare per prevenire la guerra." Ha descritto il giorno in cui è iniziata la guerra come il peggiore del suo decennio di mandato. Stoltenberg lascerà l'incarico di Segretario generale della NATO il 1º ottobre, per essere sostituito dall'ex Primo ministro olandese Mark Rutte.

Il Cancelliere Olaf Scholz è ottimista riguardo al fatto di raggiungere una chiarezza sulla struttura proprietaria della raffineria PCK di Schwedt entro la fine dell'anno. Durante un dialogo con i cittadini nella città brandeburghese di Prenzlau, ha commentato: "Speriamo che tutto sia chiaro entro la fine dell'anno." Il governo tedesco ha chiarito al socio russo Rosneft che la sua quota deve essere venduta. Il governo è aggiornato sulle trattative "plausibili" attuali e sa chi sta trattando con chi e su cosa, compreso un potenziale investitore del Qatar. Inoltre, il Kazakistan fornisce olio a Schwedt attraverso un oleodotto russo, sostituendo l'olio russo dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il governo tedesco ha prorogato la tutela delle quote di Rosneft di altri sei mesi a settembre per facilitare le trattative. L'espropriazione della quota russa è considerata un'impresa legalmente complessa.

Il Cancelliere Olaf Scholz ha ribadito che all'Ucraina non sarà consentito utilizzare armi fornite dalla Germania con maggiore gittata per attaccare bersagli profondi all'interno della Russia. "Questo rimane il caso," ha detto durante un dialogo con i cittadini nella città brandeburghese di Prenzlau. "Mi atterrò alla mia posizione, anche se altri paesi sceglieranno diversamente," ha aggiunto, riferendosi agli Stati Uniti. "Non lo farò perché lo considero un problema."

Il Presidente del Comitato degli Affari Europei del Bundestag, Anton Hofreiter, ha messo in guardia sull'arrivo di "centinaia di migliaia di rifugiati" dall'Ucraina a causa dell'imminente espansione dei controlli alle frontiere nazionali della Germania. "Se non manteniamo un sostegno costante all'Ucraina, dobbiamo prepararci a centinaia di migliaia di rifugiati dalla guerra di aggressione russa nei prossimi anni," ha dichiarato il politico dei Verdi al "Tagesspiegel", facendo riferimento alla critica del Primo ministro polacco Donald Tusk sui controlli aggiuntivi alle frontiere esterne della Germania. Hofreiter si batte per una soluzione europea alla politica migratoria. Avverte che se ogni stato membro imponesse i propri controlli alle frontiere, segnerebbe la fine dell'UE. Si aspetta che il Cancelliere Olaf Scholz e Tusk continueranno a collaborare strettamente in futuro.

Il servizio segreto britannico ha pubblicato immagini di ponti sul fiume Seim distrutti dall'esercito ucraino durante la sua operazione nella regione di Kursk. "L'Ucraina continua a ostacolare i rifornimenti russi nella regione di Kursk attraverso una serie di attacchi che hanno distrutto i ponti stradali e pontonieri sul fiume Seym," ha scritto il Ministero della Difesa britannico su X. Le immagini sono state scattate a metà e fine agosto. L'Ucraina ha lanciato la sua offensiva nella regione russa di Kursk l'6 agosto e ha potuto avanzare di diversi chilometri nel territorio russo.

Il 23 agosto, diverse persone sono rimaste ferite durante un attacco ucraino alla regione di Belgorod.

Varie persone sono state ferite in un attacco ucraino alla regione russa di Belgorod, secondo i resoconti ufficiali. Il Governatore Vyacheslav Gladkov riferisce che diverse esplosioni hanno colpito un tratto di strada tra Belgorod e Shebekino, ferendo quattro persone e danneggiando numerosi veicoli. In

15:44 Esclusiva: Ospedale Mobile Tratta i Feriti Ucraini

Molte strutture sanitarie ucraine sono state danneggiate, costringendo i professionisti sanitari a lavorare senza sosta. Per accelerare le cure per i feriti, viene utilizzato un treno specializzato, insieme ad altre risorse. Una squadra di CNN ha ottenuto l'accesso a questo treno.

15:26 Michael Douglas, Celebrity di Hollywood, Visita i Bambini a Kyiv

L'attore americano Michael Douglas ha visitato l'area per bambini "Terra di Ferro" alla stazione centrale di Kyiv venerdì. Questa informazione è stata condivisa su Facebook dalla compagnia ferroviaria statale ucraina Ukrzaliznytsia. Secondo il loro post, la famosa star ha attraversato la stazione, interagendo con i passeggeri. In precedenza, aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena, in qualità di ambasciatore dell-ONU, insieme a suo figlio Dylan.

14:49 Kyiv Premia l'Approccio alle Armi: "Biden Sembra Irremovibile"

Il colonnello in pensione Ralph Thiele prevede che la discussione sulle azioni a lungo raggio dell'Ucraina contro la Russia probabilmente riaprirà il dibattito sulle consegne Taurus. L'esperto militare presume che gli Stati Uniti manterranno la loro posizione.

13:58 Zelensky Conferma il Ritorno di Altri 103 Prigionieri di Guerra

L'Ucraina ha confermato uno scambio di prigionieri con la Russia. Altri 103 individui sono tornati dalla captivity russa in Ucraina, come dichiarato dal presidente Zelensky. Tra loro ci sono soldati e personale della Guardia Nazionale, della Guardia di Frontiera e della Polizia. Sono difensori delle regioni di Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, nonché della città di Mariupol e dello stabilimento Azovstal.

13:38 USA Autorizza la Vendita di Cacciare Attuali a Romania

Il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di cacciare attuali F-35 del valore di $7,2 miliardi alla Romania, membro della NATO e vicina all'Ucraina. L'ambasciatrice degli Stati Uniti a Bucarest Kathleen Kavalec ha chiarito: "La Romania è un alleato critico nella alleanza NATO, impegnata nella sicurezza e nella stabilità nella regione del Mar Nero e oltre". Con l'acquisizione di aerei da combattimento stealth multifunzione dal costruttore Lockheed Martin, la Romania otterrà "capacità di difesa aerea senza precedenti", ha notato Kavalec. La prima consegna è prevista per il 2031.

13:02 Russia: Scambiati Più di 200 Prigionieri di Guerra con l'Ucraina

La Russia e l'Ucraina hanno scambiato più di 200 prigionieri di guerra, secondo gli ufficiali russi. Entrambe le parti hanno rilasciato 103 individui, ha annunciato il ministero della difesa russo. I soldati russi stanno ricevendo assistenza psicologica e medica in Bielorussia, come indicato in un messaggio Telegram. Il ministero ha specificato che i soldati russi scambiati erano stati catturati a Kursk. I truppe ucraine avevano invaso la regione russa in agosto. La parte ucraina non ha ancora riconosciuto le dichiarazioni russe riguardo allo scambio. Venerdì, il presidente ucraino Zelenskyy ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri dalla Russia. Non è chiaro se questi individui facevano parte dello scambio confermato dalla Russia.

12:50 Russia Annuncia la Cattura di un Altro Villaggio nell'Est dell'Ucraina

Nell'est dell'Ucraina, l'esercito russo afferma di aver conquistato un altro villaggio. "Il villaggio di Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino) è stato liberato", ha dichiarato il ministero della difesa russo. Il piccolo villaggio si trova nelle vicinanze della città strategicamente importante di Pokrovsk, minacciata dall'avanzata russa. L'esercito russo ha fatto progressi significativi nella regione di Donetsk nelle ultime settimane. Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente ribadito che l'obiettivo principale dell'esercito russo è capturing the industrially important Donbass region, which includes Donetsk.

12:21 "Macchia Fusa" - Medvedev Minaccia la Distruzione di Kyiv

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev minaccia di trasformare Kyiv, la capitale ucraina, in una "gigantesca macchia fusa" utilizzando moderne armi non nucleari russe. Suggerisce che la Russia già ha una legittima ragione per utilizzare armi nucleari a causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, anche se finora ha scelto di non farlo. Medvedev, che serve come vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha spesso utilizzato un linguaggio forte contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 Sharma: "Combattimenti Intensi Persistono a Kurachove"

I combattimenti nell'est dell'Ucraina si concentrano attualmente sulla città di Kurachove, secondo il reporter di ntv Kavita Sharma che riferisce da Dnipro. L'uso di armi europee a lungo raggio sta causando frustrazione tra la popolazione locale.

**11:12 Droni Causano Dann

10:31 Stoltenberg sulla Diplomazia Pre-Bellica: i Russi Hanno Presentato Mappe NATO InesatteIl segretario generale uscente della NATO, Jens Stoltenberg, in un'intervista, parla delle trattative tenute prima della guerra di febbraio 2022, con l'intenzione di scoraggiare la Russia dall'invadere l'Ucraina. L'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, presieduta da Stoltenberg, si è svolta a gennaio. I russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dalla parte orientale dell'alleanza, ha condiviso Stoltenberg con il "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Era assolutamente inaccettabile, ma credo nel dialogo. Ecco perché abbiamo continuato a trattare." In questa riunione, i ministri degli esteri e della difesa russi hanno affermato che non c'erano piani di guerra e che il loro paese era minacciato dall'Ucraina. Hanno persino mostrato mappe, apparentemente per dimostrare come la Russia fosse circondata dalla NATO. Tuttavia, anche queste mappe contenevano inesattezze; ad esempio, la Danimarca non era segnata come territorio NATO. Stoltenberg rimane incerto se le inesattezze fossero dovute a una scarsa preparazione o a un'intenzione deliberata. Ripensando a quanto successo, Stoltenberg rimpiange che la NATO e i suoi alleati non abbiano fornito un maggiore supporto militare all'Ucraina in precedenza. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia per l'attacco della Russia sarebbe stata più alta. Non sapremo mai se sarebbe stata abbastanza alta."

10:03 Wiegold sull'Accordo della Brigata di Combattimento Tedesca con la LituaniaLa Germania e la Lituania firmano un accordo governativo: garantisce alla Lituania che una brigata tedesca pronta al combattimento sarà stanziata nel paese. L'esperto militare Thomas Wiegold discute dello sfondo e dell'importanza dell'accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Le Ambizioni di Kim per Rafforzare i Rapporti con MoscaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso l'intenzione di rafforzare la cooperazione con la Russia, secondo i media di stato. Dopo aver tenuto colloqui con il capo del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, in Corea del Nord, i media nordcoreani hanno riferito che si è svolta una discussione approfondita sulla "espansione del dialogo strategico tra i due paesi e sul rafforzamento della cooperazione per proteggere gli interessi di sicurezza reciproci, nonché la situazione regionale e internazionale". L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per la guerra in Ucraina. Pyongyang nega queste accuse come "ridicole".

08:59 Possibile Utilizzo di Armi Avanzate per l'Ucraina da Parte dell'OccidenteSi discutono le possibilità di fornire all'Ucraina armi avanzate per colpire i bersagli russi. Il premier britannico Starmer ha annunciato questo dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, durante il quale hanno rimandato una decisione sulla questione. Biden e Starmer ne discuteranno alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York con un gruppo più ampio di persone, secondo Starmer. I media britannici suggeriscono che Biden sia disposto a consentire all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi con la tecnologia USA, ma non i razzi prodotti negli Stati Uniti.

08:23 Zelensky sul Presunto Piano di Trump per Porre Fine alla Guerra: "Le Promesse delle Campagne sono Promesse delle Campagne"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato chiesto durante un'intervista di CNN della sua interpretazione delle ripetute affermazioni del candidato presidenziale repubblicano Donald Trump secondo cui potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina in un giorno, senza fornire un piano chiaro. "Non capisco oggi perché non ho accesso ai dettagli di ciò a cui si riferisce", ha risposto Zelensky nell'intervista trasmessa domenica. Zelensky spiega che gli Stati Uniti sono in piena campagna elettorale. "E le promesse delle campagne sono promesse delle campagne", ha sottolineato. "A volte non sono molto realistiche." Zelensky ha menzionato di aver parlato con Trump due mesi fa, durante il quale Trump ha offerto il suo sostegno all'Ucraina, dicendo che la conversazione era andata bene.

07:27 ISW: la Russia Ha Bisogno di Più Soldati a Kursk per Spostare le Forze UcraineL'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) di Washington ha notato che i contrattacchi russi nella regione di Kursk non si sono ancora materializzati in un'operazione su larga scala per espellere le forze ucraine. L'ISW riferisce che finora la Russia ha fatto affidamento principalmente su coscritti male addestrati e attrezzati, insieme a piccole unità dell'esercito regolare russo e altre forze di sicurezza nel confine. Secondo l'ISW, un'offensiva russa per riprendere i territori conquistati dalle forze ucraine nell'oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e risorse di quanto la Russia abbia già concentrato in questa regione, soprattutto se la maggior parte delle unità dispiegate manca di esperienza di combattimento.

06:49 L'Ucraina Soffre per gli Attacchi dei DroniCome riferito dalle forze armate ucraine, la Russia ha lanciato diverse ondate di attacchi con droni contro l'Ucraina durante la notte. Le forze russe hanno avviato gruppi multipli di attacchi con droni, come riferito dalla forza aerea ucraina. Gli allarmi sono stati attivati in quasi tutte le regioni del paese, comprese quelle dell'Odessa. La marina ha riferito di aver abbattuto nove droni nella zona. Sono state udite esplosioni a Odessa, ma non ci sono state segnalazioni di vittime fino ad ora.

06:13 Mützenich propone un'iniziativa internazionale per la paceIl capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich ha suggerito la formazione di un gruppo internazionale per avviare un'iniziativa di pace nel conflitto ucraino in corso. "A mio avviso, è ora che gli alleati occidentali istituiscano un gruppo per avviare il processo", ha detto al "Rheinische Post". "Il cancelliere tedesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky concordano sul fatto che ora è il momento di intensificare gli sforzi per i colloqui di pace e che la Russia dovrebbe essere inclusa nella prossima summit per la pace". Interrogato sulle possibili nazioni che potrebbero far parte di un simile gruppo, Mützenich ha menzionato paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile, che potrebbero assumersi la responsabilità. "In questi paesi, c'è un crescente sentimento che l'invasione russa può diventare un peso". Pertanto, il ruolo di un gruppo di contatti "potrebbe essere promettente" e potrebbe svolgere un ruolo significativo nella mediazione.

05:41 L'UE considera una nuova strategia per il rinnovo delle sanzioniFonti della Commissione UE stanno valutando tre possibilità per future estensioni delle sanzioni contro la Russia, secondo i diplomatici. Queste opzioni sono state condivise con i diplomatici europei venerdì. La motivazione dietro questo è il congelamento dei beni della banca centrale russa, che svolgono un ruolo significativo nell'ottenere un prestito da 50 miliardi di dollari dalle nazioni del G7 per l'Ucraina. Questi beni sono stati congelati sin dall'attacco russo all'Ucraina.

03:40 Klitschko segnala l'impatto dei detriti del drone a KyivIl sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha segnalato tramite l'app di messaggistica Telegram l'impatto dei detriti del drone su un edificio cittadino nel distretto di Obolon della capitale ucraina, a nord del centro città. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo, ha scritto Klitschko in seguito. In precedenza, il sindaco aveva dichiarato che le unità di difesa aerea erano operative in città.

01:35 Kim Jong Un e Shoigu discutono di una maggiore cooperazioneIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso al segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu una maggiore cooperazione. Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, i due uomini hanno avuto un colloquio approfondito durante la visita di Shoigu a Pyongyang, raggiungendo un consenso soddisfacente su questioni come il rafforzamento della "cooperazione per tutelare gli interessi di sicurezza reciproci". Shoigu, che ha lasciato il suo incarico di ministro della Difesa in maggio, ha rafforzato i rapporti tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang lo scorso luglio.

23:36 Zelenskyy presenterà il "Piano della Vittoria" a Biden a settembreIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha confermato un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a settembre. "Presenterò il piano per la vittoria", ha detto il capo di stato durante un'apparizione nella capitale ucraina di Kyiv. Questo piano ruota intorno a un sistema di decisioni interdipendenti che equipaggerà l'Ucraina con la forza sufficiente per navigare la guerra verso la pace. "Le conquiste armate possono essere portate a una fine giusta in vari modi: o espellendo l'esercito occupante con la forza o attraverso la diplomazia", ha spiegato Zelenskyy. Ciò garantirà l'indipendenza vera dell'Ucraina. Tuttavia, la posizione di Kyiv dipende dal sostegno degli Stati Uniti per la forza necessaria.

22:59 La Russia cambia direzione degli attacchi a sudLa situazione nell'est del paese è ancora tesa, secondo l'esercito ucraino. Ci sono state 115 schermaglie, ha riferito lo Stato Maggiore di Kyiv nel suo rapporto serale. "La situazione più intensa oggi era nella direzione di Kurachove, inoltre il nemico era attivo anche nella direzione di Lyman e Pokrovsk", ha detto. Kurachove è un piccolo paese a sud di Pokrovsk. Per molto tempo, Pokrovsk è stato considerato la direzione principale dell'attacco delle truppe russe. Recentemente, however, i russi hanno ottenuto pochi guadagni territoriali in questa zona. Invece, hanno allargato l'asse dell'attacco verso sud per conquistare la città mineraria di Hirnyk vicino a Kurachove.

22:18 Zelensky sostiene il successo dell'operazione a KurskIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che gli attacchi ucraini nella regione russa di Kursk hanno dato risultati positivi. Ha riferito che gli avanzamenti russi nella regione di Kharkiv sono stati fermati e l'avanzamento a Donetsk è rallentato. Ha anche menzionato che la Russia non ha ottenuto alcun guadagno significativo nel suo contrattacco a Kursk. Gli esperti avevano precedentemente messo in discussione il reinserimento di grandi formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk. La Russia rivendica di aver ripreso 10 dei 100 villaggi occupati.

21:46 Zelensky accusa gli alleati di paura nei negoziati sull'aiutoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di paura nei negoziati sull'aiuto all'Ucraina nel contesto dell'abbattimento dei missili russi. "Se gli alleati possono abbattere congiuntamente i missili e i droni nel Medio Oriente, perché non c'è ancora una decisione simile per abbattere i missili russi e gli Shaheds nel cielo dell'Ucraina?" ha detto a una conferenza a Kyiv. "Hanno paura anche solo di dire: 'Stiamo lavorando su questo'. E questo accade anche quando i missili e i droni si dirigono direttamente verso il territorio dei nostri vicini", ha detto il leader ucraino. "È un disonore per il mondo democratico".

21:30 La Russia avrebbe utilizzato oltre 8000 droni iranianiSecondo il governo ucraino, la Russia ha lanciato 8060 droni iraniani Shahed contro l'Ucraina dall'inizio della guerra. Non ci sono ancora dichiarazioni da parte dell'Iran o della Russia. L'Ucraina ha inizialmente accusato il governo iraniano di fornire i droni kamikaze alla Russia nell'autunno del 2022.

20:43 USA Reticente a Discutere l'Aiuto con Armi a Lungo Raggio per l'UcrainaA Washington, il Primo Ministro Keir Starmer del Regno Unito e il Presidente Joe Biden degli Stati Uniti sono impegnati in discussioni. La folla è in fermento, sperando in aggiornamenti sull'approvazione dell'uso di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Secondo i resoconti del "Guardian" del Regno Unito, la Gran Bretagna ha dato il via libera all'Ucraina per eseguire attacchi utilizzando i missili Storm-Shadow. Tuttavia, si è suggerito che non ci saranno annunci in merito a questa questione durante questa sessione tra i due alleati. John Kirby, il Direttore delle Comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ha espresso il suo pensiero, dichiarando: "Non mi aspetto un annuncio oggi riguardo al dispiegamento di armi a lungo raggio all'interno della Russia - decisamente non dagli Stati Uniti". Ha poi dichiarato che sono ancora in corso discussioni con il Regno Unito, la Francia e altri alleati per decidere i tipi di risorse che verranno concesse all'Ucraina. Purtroppo, non ha chiarito se l'amministrazione degli Stati Uniti annuncerà eventuali modifiche in merito. "Non mi immergerò in una conversazione speculativa su possibili dichiarazioni che potremmo o non potremmo fare in futuro."

L'Unione Europea (UE) ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina e ha imposto sanzioni alla Russia in risposta. In luce di questo, sarebbe fondamentale per l'UE mantenere il suo impegno alla libertà di parola e alla libertà dei media all'interno dell'Unione Europea, soprattutto nel riportare i conflitti in Ucraina.

Inoltre, l'UE dovrebbe incoraggiare Mosca ad attenersi a questi principi, poiché è necessario per costruire un ordine globale equo e promuovere la trasparenza nei conflitti internazionali. Il flusso libero di informazioni tra Russia e UE rimane cruciale per risolvere i conflitti e può potenzialmente prevenire future incomprensioni.

