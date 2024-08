Alle 19:39, Pokrovsk emerge come il più grande punto focale in Ucraina

19:07 Gli Stati Uniti impongono sanzioni alle risorse russe

In risposta all'invasione russa dell'Ucraina, gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori sanzioni alla Russia. Il Dipartimento del Tesoro di Washington ha annunciato queste penalità, che colpiscono circa 400 imprese e individui. Tra le entità sanzionate ci sono circa 60 aziende tecnologiche nel settore della difesa, il cui "equipaggiamento e servizi sostengono le operazioni militari russe". L'obiettivo di queste sanzioni è colpire le catene di fornitura russe. Le aziende e gli individui colpiti risiedono in Russia e in altri paesi. I loro beni negli Stati Uniti sono congelati e i cittadini americani sono ora proibiti dal fare affari con loro.

18:38 Aumento del flusso di petrolio russo attraverso l'Ucraina

La Russia avrebbe raddoppiato le sue consegne di petrolio attraverso l'Ucraina a luglio, secondo ExPro, una società di consulenza con sede a Kiev. La quantità di petrolio russo che scorre attraverso il "pipeline dell'amicizia" verso i paesi dell'UE è aumentata a 1,09 milioni di tonnellate a luglio, a differenza dei 540.000 tonnellate registrate a giugno. In precedenza, l'Ungheria e la Slovacchia avevano accusato l'Ucraina di limitare il flusso di petrolio, avvertendo di possibili carenze di carburante dal settembre. Tuttavia, il Vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, ha criticato entrambi i paesi per non aver esplorato a fondo alternative ai rifornimenti di petrolio russo, che erano stati sottoposti a sanzioni dopo l'invasione russa dell'Ucraina. L'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca continuano ad avere esenzioni. Leggi di più qui.

17:56 I parenti cercano i coscritti dispersi a Kursk

Molti coscritti russi sono scomparsi o sono stati catturati dopo l'offensiva ucraina nel Kursk, secondo i resoconti dei media. Almeno 81 coscritti sono dispersi e altri 38 sono stati identificati come prigionieri in video pubblicati dalle forze ucraine, secondo il servizio in lingua russa della BBC. Questi dati provengono da annunci di persone scomparse online presentati dai familiari dei coscritti. All'inizio della sua invasione dell'Ucraina, il leader del Cremlino, Vladimir Putin, aveva promesso di inviare solo soldati contrattuali e volontari nella zona di guerra. Tuttavia, dal punto di vista del Cremlino, la difesa di Kursk non viene considerata partecipazione alla cosiddetta "operazione militare speciale". La Russia non rilascia informazioni sulle sue perdite a Kursk. Leggi di più qui.

17:19 Droni sospetti sopra Brunsbüttel: la Bundeswehr aiuta gli investigatori

La Bundeswehr sta assistendo nelle indagini sui voli di droni sospetti sopra le strutture industriali dello Schleswig-Holstein. Su richiesta della polizia, la Bundeswehr fornisce dati radar. Covestro e Holcim, due aziende collegate, partecipano anche all'indagine. Covestro afferma di aver registrato voli di droni. Queste società chimiche, energetiche e logistiche sono situate nell'area industriale ChemCoast Park di Brunsbüttel. La procura di Flensburg sta indagando sui voli di droni sopra le strutture industriali con l'accusa di spionaggio con l'intenzione di sabotaggio.

16:51 Vittime civili: otto morti negli attacchi russi

Purtroppo, non ci sono stati giorni senza vittime civili: otto civili sono morti negli attacchi russi, come riferito dalle autorità ucraine. Due persone sono morte nella regione di Sumy, che confina con la Russia. Tre morti sono stati registrati nella regione di Kharkiv. Tre morti in più sono stati segnalati nelle regioni di Donetsk e Kherson.

16:20 La base NATO di Geilenkirchen emette il segnale di via libera

La base aerea NATO di Geilenkirchen ha emesso un rapporto di via libera. Dopo aver innalzato il livello di sicurezza al secondo più alto ieri a causa di una potenziale minaccia, è stato ora abbassato al livello originale. Ciò significa che le misure di sicurezza attuali sull'aeroporto sono in linea con quelle stabilite dall'inizio della guerra in Ucraina. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla natura della minaccia. Il secondo livello più alto nella terminologia NATO indica che si è verificato un incidente o ci sono prove di un'azione terroristica potenziale contro l'alleanza. Come precauzione, il maggior numero possibile di personale è stato evacuato.

16:01 Il procuratore federale indaga su Rico Krieger liberato

Il procuratore federale sta esaminando il caso di Rico Krieger, un cittadino tedesco rilasciato dalla detenzione bielorussa nell'ambito di uno scambio di prigionieri. L'indagine si concentra sui sospetti di aver causato un'esplosione utilizzando esplosivi. Krieger è stato condannato a morte in Bielorussia con l'accusa di terrorismo e attività mercenarie, ma è stato poi graziato e consegnato alla Germania in cambio di prigionieri russi e occidentali. Secondo "Die Welt am Sonntag", Krieger avrebbe presentato domanda per unirsi al "Kastus Kalinouski Regiment" in Ucraina, un'unità di volontari bielorussi che sostiene le forze ucraine che combattono contro l'invasione russa. È stato poi apparentemente catturato dal servizio segreto bielorusso. Krieger nega le accuse.

15:44 Modi Suggerisce Dialogo con Mosca per Modizyy, Incalzando sulla Pace

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha suggerito al Presidente ucraino Volodymyr Modizyy la necessità di un dialogo con la Russia per porre fine al conflitto in corso. Durante la sua visita a Kyiv, Modi si è presentato come un "amico" disponibile ad aiutare a facilitare la pace. "La strada per una risoluzione può essere tracciata solo attraverso il dialogo e la diplomazia. È fondamentale che si proceda in questa direzione senza sprecare tempo", ha dichiarato Modi. Ha esortato entrambe le parti a impegnarsi in discussioni per superare la crisi, senza insistere sul ritiro delle truppe russe.

15:22 Fazione Wagner Divisa un Anno Dopo la Morte di Prigoschin

Un anno dopo il tragico incidente aereo che ha causato la morte del leader dei mercenari russi Yevgeny Prigoschin, la sua armata privata Wagner ha subito una significativa frammentazione, secondo le valutazioni britanniche. Dal triste incidente, molte figure di spicco hanno lasciato il gruppo, come riferito dal Ministero della Difesa britannico. "Rispetto al picco di 50.000 dipendenti nel 2023, Wagner ha probabilmente circa 5.000 dipendenti nei suoi rimanenti dispiegamenti in Bielorussia e Africa", ha osservato il ministero. Molti ex combattenti di Wagner hanno ora rejoint l'esercito russo o unità paramilitari sotto la direzione del Ministero della Difesa, secondo gli analisti militari. Questo segna un anno dalla morte di Prigoschin nell'incidente del suo aereo privato, dopo la sua istigazione di una rivolta contro la leadership militare russa due mesi prima. Tutti gli altri nove passeggeri dell'aereo sono morti. Leggi di più qui.

14:38 ISW: Avanzamento dell'Offensiva Ucraina Costringe Mosca a Modificare la Strategia

L'avanzata aggressiva delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk ha costretto, secondo gli esperti dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW), Mosca a ritirare le truppe dal paese confinante occupato, come riferito. La leadership militare russa è stata apparentemente costretta a trasferire alcune truppe dalla regione ucraina meridionale di Zaporizhzhia per rafforzare la difesa di Kursk, come indicato dai post sui social media dei soldati dispiegati. Tuttavia, la Russia sta apparentemente cercando di mantenere il focus principale del suo attacco nella regione ucraina orientale di Donetsk. Leggi di più qui.

13:59 Dubbi sull'Affidabilità dell'Aiuto Tedesco all'Ucraina

Il disaccordo interno sul bilancio tedesco sta causando preoccupazioni sulla costanza dell'aiuto tedesco all'Ucraina, secondo l'esperto di sicurezza Christian Mölling della Società Tedesca per gli Affari Internazionali. Ha menzionato discussioni sull'eventualità di limitare l'aiuto tedesco all'Ucraina e sostituirlo con interessi sui beni russi congelati. "La Germania si è sostanzialmente sparata nel piede con questa idea, causando danni internazionali significativi", ha notato Mölling nel podcast "Die Lage" di Stern. La fattibilità e il meccanismo per consegnare i fondi all'Ucraina rimangono incerti. Leggi di più qui.

13:31 Modi Abbraccia Zelensky durante la Visita a Kyiv

Solo poche settimane dopo il suo controverso abbraccio con il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro indiano Narendra Modi abbraccia anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Modi fa visita a un memoriale per i bambini ucraini che hanno perso la vita nella guerra, dove lascia un orsacchiotto. although India, with its massive population, has maintained official neutrality in the conflict, it refrains from imposing Western sanctions on Moscow and continually advocates for a resolution through dialogue while failing to present any concrete proposals.

13:03: Interruzione Cruciale del Naveglio per il Ferry di Crimea

Un giorno dopo un attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, essenziale per rifornire la Crimea, rimane chiuso al traffico dei ferry. Il ministero dei trasporti di Mosca annuncia che i servizi dei ferry riprenderanno una volta completati i lavori di pulizia. Kavkaz si trova nello Stretto di Kerch, che collega il Mar Nero al Mare di Azov. La Crimea controllata dalla Russia può essere vista da Kavkaz, che serve come uno dei principali hub di transito del Mar Nero per il trasporto di carburante e munizioni in Crimea.

12:20: Attesa della Risposta di Putin mentre i Progressi dell'Ucraina a Kursk si Accumulano

Il Presidente russo Vladimir Putin sembra cauto di fronte ai progressi militari ucraini a Kursk. "È la sua reazione tipica durante questi periodi", dice la politologa russa Ekaterina Schulmann. "Si ritira fino a quando la situazione non si stabilizza, quindi riavvia le operazioni come se tutto fosse tornato alla normalità". Altri esperti russi ritengono che il Cremlino stia attualmente valutando le opzioni di risposta. Putin di solito si prende il suo tempo quando prende queste decisioni, sostengono. "A un certo punto scopriremo come Putin reagirà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino.

11:41: Deposito di Carburante Russo a Proletarsk Continua ad Ardere

Il deposito di carburante russo a Proletarsk, nella regione di Rostov, continua ad ardere, secondo il sistema di informazioni sugli incendi di NASA e il canale Telegram Baza, vicino alle autorità investigative russe. Baza riferisce che il deposito è stato attaccato di nuovo da un drone ucraino la scorsa notte.

11:12: L'Ucraina Spera nella Mediazione di Modi per Porre Fine al Conflitto

Although India, as a BRICS member, is closely aligned with Russia, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is extending an invitation to Indian Prime Minister Narendra Modi, hoping for his mediation to end the conflict. Due to the aggressive advance in Kursk, the Ukrainians appear more eager than ever for peace talks, according to ntv reporter Nadja Kriewald.

10:16: L'Ucraina Conferma l'Affondamento della Navetta per Rifornimenti Nemici

09:44 L'Ambasciatore Russo: Rigetto della Zona Cuscinetto in Patria

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, si oppone fermamente all'istituzione di una zona cuscinetto nella regione di Kursk, come proposto da Kiev. TASS lo cita dicendo: "Non se ne parla. Non tollereremo una zona cuscinetto sul nostro territorio". Nel frattempo, avverte che Mosca non cercherà l'approvazione di Washington per cacciare le forze ucraine dalla zona di Kursk. Accusa gli Stati Uniti di spingere i limiti con i russi e istigarli a decisioni affrettate ed emotive.

09:10 Gli Analisti dei Social Media Rilevano un'Aumento di Scontento in Russia

Non sorprende: dal momento in cui i soldati ucraini hanno attraversato il territorio russo due settimane fa, l'insoddisfazione verso il presidente Vladimir Putin sembra aumentare in Russia. FilterLabs AI, che analizza il sentiment russo attraverso i social media, riferisce un aumento di negatività verso Putin e la gestione del governo della situazione. "La risposta di Putin è stata al meglio insoddisfacente e al peggio offensiva", ha detto Jonathan Teubner, CEO di FilterLabs.

08:36 Modi a Kiev per Discussioni Strategiche

Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato in Ucraina per colloqui di alto livello con il presidente Volodymyr Zelenskyy, secondo i resoconti dei media indiani e ucraini. L'Ucraina cerca il sostegno dell'India a causa della sua influenza globale, ma nutre dubbi sulla sua dichiarata neutralità. Modi ha fatto visita a Mosca in luglio, dove è stato fotografato mentre abbracciava calorosamente il presidente russo Vladimir Putin, causando imbarazzo in Ucraina e in diversi paesi occidentali.

08:05 Valutazione del Rischio di Attacchi alla Centrale Nucleare di Kursk

Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di pianificare un attacco alla centrale nucleare situata a Kursk. Tuttavia, il reporter di ntv Rainer Munz classifica la minaccia come retorica e suggerisce che un disastro nucleare è altamente improbabile.

07:33 Bielorussia e Cina rafforzano i Legami di Cooperazione

La Bielorussia e la Cina hanno concordato di approfondire la collaborazione in vari settori, tra cui commercio, sicurezza, energia e finanza. Una dichiarazione congiunta rilasciata dopo i colloqui tra il premier cinese Li Qiang e il premier bielorusso Roman Golovchenko delinea i loro obiettivi per migliorare le catene di fornitura industriale e facilitare il commercio per ridurre i costi per entrambi i paesi. La Cina è il secondo più grande partner commerciale della Bielorussia e il più grande in Asia.

07:05 L'Esercito Ucraino Si Lamenta della Scarso Addestramento dei Nuovi Reclute

I leader e il personale militare ucraino si lamentano dell'addestramento insoddisfacente dei soldati in arrivo e del vantaggio schiacciante della Russia nell'aeronautica e nell'artiglieria sul fronte orientale. "Alcuni soldati si rifiutano di sparare. Quando vedono il nemico in posizione di tiro nella trincea, non aprono il fuoco. È per questo che i nostri uomini vengono uccisi", dice un comandante di battaglione della 47ª Brigata. "Non stanno usando le loro armi, rendendole inutili". Il governo ha emanato una legge controversa sulla coscrizione in maggio e da allora sono stati arruolati decine di migliaia di guerrieri ogni mese, principalmente per ruoli di fanteria. Tuttavia, persistono sfide nella logistica, nell'equipaggiamento e nel finanziamento di questi nuovi personale.

06:35 Mosca Credo che gli Stati Uniti Levino i Limiti sulle Armi per l'Ucraina

L'ambasciatore russo Anatoly Antonov suggerisce che gli Stati Uniti rimuoveranno presto tutti i limiti sulla distribuzione di armi all'Ucraina. L'agenzia di stampa RIA cita lui dicendo: "Stanno facendo mosse per rimuovere tutti i limiti sull'uso delle armi senza esitare, sembra". Posa che un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti è possibile solo se abbandonano la loro "ostile" posizione verso la Russia. Mette anche in dubbio la probabilità di un incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di stato USA Antony Blinken durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre.

06:09 Harris Condanna l'Incitamento di Trump all'Incursione di Putin in Europa

La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris si impegna a sostenere la NATO e promette un sostegno costante all'Ucraina, nonostante gli attacchi della Russia. Nel suo discorso alla Convention nazionale democratica a Chicago, afferma: "Mi impegnerò a sostegno dell'Ucraina e dei suoi alleati della NATO". Critica il suo avversario repubblicano Donald Trump per aver incitato il presidente russo Vladimir Putin ad invadere l'Europa.

05:38 Avvertimento del Capo dell'Agenzia di Rete: "Attenzione Costante nel Consumo di Gas"

Despite ample gas reserves in storage, Klaus Müller, head of the Federal Network Agency, continues to advocate for restraint in gas usage. "The federal government remains on high alert. We must remain vigilant," Müller advised the Augsburger Allgemeine. He also referred to the Ukrainian army's advance into Russian territory, which could worsen the situation. "It's not the gas facilities themselves that are contested, but the area surrounding them is a war zone on both sides," Müller informed the newspaper. This includes the Gazprom gas station in Sudzha, which is close to the Ukrainian border in Russian territory and serves as a significant export point for gas to Europe, including countries like Slovakia, Hungary, and Austria. Gas from Siberia is funneled through this station into these countries via Ukraine.

15:31 In arrivo prossimo aiuto militare USA per l'Ucraina

Le autorità indicano che gli Stati Uniti intendono inviare ulteriori aiuti militari all'Ucraina, per un valore di circa 125 milioni di dollari. Il pacchetto di aiuti più recente include missili antiaerei, munizioni per lanciarazzi Himars, missili Javelin, nonché diverse altre armi, attrezzature e veicoli. L'annuncio ufficiale è previsto per oggi, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Queste armi saranno acquistate dalle riserve del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

14:12 L'esercito ucraino segnala 53 attacchi vicino a Pokrovsk

Nel corso di giovedì, l'esercito ucraino ha documentato un totale di 53 attacchi vicino alla città di Pokrovsk, nell'est del paese. La cattura di Pokrovsk è diventata l'obiettivo principale delle forze russe in Ucraina, come dichiarato in un comunicato del Comando di Stato Maggiore. Non è stato ancora rilasciato alcun comunicato dalle autorità russe. Secondo le informazioni attuali, le truppe russe hanno costantemente avanzato verso Pokrovsk negli ultimi giorni.

13:16 Leader SPD difende l'armamento dell'Ucraina

here.

Prima delle elezioni statali in Turingia e Sassonia, la leader SPD Saskia Esken ribadisce il suo sostegno all'Ucraina contro la Russia. Il cancelliere Olaf Scholz sta lavorando per una pace equa e sostenibile, ha detto Esken al gruppo mediatico Funke. "Finché Putin persevera nei suoi obiettivi bellici contro l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente", ha dichiarato, criticando la leader della Sinistra, Sahra Wagenknecht. "Se, come richiesto da Wagenknecht e altri, oggi smettessimo di fornire armi all'Ucraina, il paese sarebbe conquistato e cancellato domani, con conseguenze disastrose per la sicurezza in tutta l'Europa, che non porterebbe né a una riduzione degli armamenti né alla pace", ha detto Esken.

22:56 L'Ucraina si prepara per l'inverno più duro

L'Ucraina si aspetta un inverno difficile a causa della distruzione della sua infrastruttura energetica e di potenza da parte degli attacchi russi. "Ci troviamo di fronte al winter più difficile della nostra storia", afferma il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko durante una videoconferenza. Questo inverno sarà significativamente più difficile dell'ultimo, poiché i danni si sono accumulati a causa degli attacchi russi in corso. L'esercito russo sta utilizzando diverse armi in attacchi combinati per infliggere il massimo danno, ha detto. In un inverno mite, il consumo di potenza è di circa 18 gigawatt, e in un inverno rigido è di 19 gigawatt. Inoltre, deve essere creato un riserva di un gigawatt, ha spiegato Haluschtschenko. Si stima che gli attacchi russi abbiano distrutto circa 9 gigawatt di capacità.

22:08 NATO rafforza il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen

A causa di potenziali minacce, la NATO ha rafforzato il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. I dipendenti che non sono necessari per il dispiegamento sono stati inviati a casa, dice un portavoce della base. Questa misura si basa su informazioni di intelligence che indicano una possibile minaccia. "Non c'è motivo di preoccupazione e si tratta semplicemente di una misura precauzionale per garantire che possiamo continuare le nostre operazioni critiche", dice il portavoce. La polizia conferma la sua presenza sul posto. Ulteriori dettagli, compreso il numero di forze dispiegate, rimangono riservati.

21:07 L'esercito ucraino rivendica un attacco alla base russa nella regione di Kursk

qui. L'esercito ucraino riferisce un altro attacco alle truppe russe nella regione di Kursk. Utilizzando bombe a guida precisa USA, hanno preso di mira una base russa nel pomeriggio, secondo il comandante dell'aeronautica, Mykola Oleshchuk. "Un centro di comando drone, un'unità di guerra elettronica, attrezzature, armi e fino a 40 militari russi sono stati colpiti", ha detto Oleshchuk insieme a un video che si dice ritragga l'attacco.

20:43 Primo check-in post-accordo di pace svizzero

Dopo l'incontro di pace in Svizzera dello scorso giugno, l'Ucraina ha apparentemente tenuto la prima sessione di follow-up. Più di 40 nazioni e organizzazioni hanno partecipato all'incontro virtuale. Sono previste ulteriori sessioni con gruppi di lavoro in futuro.

Gli Stati Uniti continuano a imporre sanzioni a entità russe, comprese 60 società tecnologiche che sostengono le operazioni militari. L'esercito ucraino è costantemente impegnato in aspre battaglie con le truppe russe, in particolare nelle aree di Pokrovsk e Torezk, con l'obiettivo di assicurarsi il controllo sulla regione del Donbass.

