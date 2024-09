Alle 19:36, l'Italia consegnerà un sistema di difesa aerea all'avanguardia a settembre.

L'Italia Consegnerà il Secondo Sistema di Difesa Aerea SAMP/T all'Ucraina Questo Mese

Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha annunciato a Roma che l'Italia consegnerà un secondo sistema di difesa aerea SAMP/T all'Ucraina questo mese. Questo sistema può monitorare simultaneamente diversi obiettivi e intercettare potenzialmente fino a dieci di essi. È l'unico sistema prodotto in Europa in grado di intercettare missili balistici.

19:02: Rapporto Suggerisce 38.000 Soldati Russi Schierati nell'Offensiva di Kursk

Un ufficiale dell'intelligence ucraina, secondo quanto riportato dal Financial Times, suggerisce che circa 38.000 soldati russi sono stati schierati per la loro offensiva nella regione di confine di Kursk. Al momento, questi contrattacchi non sono su una scala significativa e la Russia deve schierare brigate più esperte per ottenere guadagni significativi. In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyy aveva dichiarato che sarebbero stati necessari 100.000 soldati russi per respingere l'offensiva ucraina a Kursk.

18:22: L'Esercito Ucraino Blocca la Fuga di Uomini che Evitano il Servizio Militare al Confine con la Moldavia

Dopo due anni e mezzo di guerra, l'esercito ucraino sta lottando per trovare nuovi reclute. Molti uomini cercano di evitare il servizio militare e fuggire in paesi confinanti, come la Moldavia. Vengono intercettati mentre tentano di attraversare il confine del fiume Dniester.

17:44: Rivelata la Ragione degli Aerei Russi Coperti di Pneumatici

Alla fine del 2023, alcuni aerei militari russi hanno iniziato a coprire le loro ali con pneumatici. Lo scopo di questo era inizialmente sconosciuto. Tuttavia, un alto funzionario militare degli Stati Uniti, Schuyler Moore, Technical Director at U.S. Central Command, potrebbe aver fornito una risposta. In una discussione al think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (CSIS), Moore ha dichiarato che l'obiettivo è confondere i moderni sistemi di targeting dei missili. "Se coprite le ali con pneumatici, molti modelli di visione computerizzata faticano a riconoscere che si tratta di un aereo", ha spiegato Moore. In precedenza, si ipotizzava che i pneumatici potessero fornire una protezione supplementare contro i droni kamikaze.

16:56: Soldati Russi Bombano una Miniera di Carbone Ucraina

I soldati russi si stanno avvicinando alla città mineraria ucraina di Vuhledar, dove hanno fatto esplodere una delle più grandi miniere di carbone del paese. Le immagini mostrano l'esplosione e il successivo crollo della torre sulla bocca principale della miniera. Si stima che vi siano ancora circa 150 milioni di tonnellate di carbone immagazzinate nella miniera.

16:19: Pistorius Riconosce le Difficoltà del Finanziamento Militare

Dopo il fondo speciale da 100 miliardi di euro, il ministro federale della Difesa Boris Pistorius riconosce la necessità di ulteriori finanziamenti per la Bundeswehr oltre il 2023. "Il fondo speciale sarà completamente assegnato entro la fine dell'anno", ha dichiarato Pistorius dopo aver visitato i soldati a Saarlouis. "E poi vedremo da dove arriveranno i finanziamenti aggiuntivi". Pistorius si riferisce al fatto che sono previsti circa 80 miliardi di euro nel bilancio governativo tedesco del 2028 per l'acquisizione e l'infrastruttura. "Assume che come base, perché dobbiamo organizzare ulteriori finanziamenti per l'acquisizione e l'infrastruttura", ha aggiunto Pistorius, sottolineando che si tratta di una sfida significativa e continua.

15:51: L'Ucraina Targetta Edifici Residenziali a Belgorod

Gli attacchi dell'Ucraina alle città russe continuano, questa volta con Belgorod vicino al confine che viene presa di mira. Sono state distrutte diverse auto e un edificio residenziale, e altri sono stati danneggiati. Otto persone hanno riportato ferite.

15:14: Inizia l'Esercitazione Navale Conята tra Russia e Cina

I resoconti russi indicano che due navi cinesi sono arrivate a Vladivostok per partecipare a un'esercitazione militare congiunta con la Russia. Le navi della guardia costiera cinese rimarranno a Vladivostok fino a venerdì, secondo il ministero degli Esteri russo. L'esercitazione mira ad "intensificare la cooperazione strategica" tra i due eserciti, secondo la Cina. Entrambe le nazioni parteciperanno con le loro forze navali e aeree a un'esercitazione congiunta, "North-Joint 2024", nei mari del Giappone e dell'Okhotsk vicino alla costa russa. La Cina parteciperà anche all'esercitazione russa "Ocean-2024".

14:39: Baerbock Avverte dell'Effetto Domino se l'Ucraina Cede

La cancelliera federale Annalena Baerbock vede il sostegno all'Ucraina come cruciale per stabilizzare la Repubblica di Moldova confinante. "Tutto ciò che facciamo per aiutare l'Ucraina contribuisce anche alla stabilizzazione della Moldova", ha dichiarato Baerbock durante un incontro con la piattaforma di partenariato Moldova a Chisinau. "È chiaro che la principale preoccupazione delle persone qui è che se l'Ucraina cade, poi toccherà alla Moldova".

13:56: I Servizi di Soccorso Ucraini Segnalano Elevati Tassi di Mortalità in Guerra

La guerra tra Russia e Ucraina ha causato la morte di 97 operatori di soccorso di stato ucraini sin dall'invasione iniziale, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso all'agenzia di stampa Ukrinform. In totale, 395 operatori di soccorso sono rimasti feriti a causa delle loro missioni. L'Ucraina celebra oggi la "Giornata dei Soccorritori".

13:44: Giornale USA Stima 1 Milione di Perdite di Soldati nell'Conflict tra Russia e Ucraina

Secondo le indagini del Wall Street Journal, centinaia di migliaia di soldati sono stati uccisi o feriti da entrambe le parti nel conflitto tra Russia e Ucraina. L'Ucraina riferisce circa 80.000 morti e 400.000 feriti, mentre le agenzie di intelligence occidentali stimano che la Russia abbia perso circa 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti. Né l'Ucraina né la Russia forniscono cifre ufficiali sulle loro rispettive perdite.

13:21 Munz: Russia Potenzia l'Esercito con una Campagna di ReclutamentoCon un decreto, la Russia sta rafforzando il suo potere militare a 1,5 milioni di soldati. Questo passo invia un messaggio forte oltre al conflitto in Ucraina, afferma il corrispondente di ntv Rainer Munz, discutendo da dove la Russia ottiene i suoi nuovi soldati.

12:55 Cremlino Difende la Crescita Militare a Causa delle Minacce ai ConfiniIl Cremlino giustifica i piani di espansione del suo esercito per diventare la seconda forza militare del mondo a causa delle minacce lungo i suoi confini. "Questo è dovuto alle minacce aumentate ai bordi dei nostri confini", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa. "È causato dall'atmosfera altamente aggressiva ai nostri confini occidentali e dall'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede risposte necessarie". Il presidente Vladimir Putin ha ordinato lunedì di espandere la dimensione standard dell'esercito russo di 180.000 soldati a 1,5 milioni di soldati attivi, rendendolo il secondo esercito più grande del mondo dopo la Cina.

12:30 RTL/ntv I sondaggi: la Maggioranza si Oppone alle Armi Pesanti per KyivIl governo di Kyiv vuole colpire i logistici russi - aeroporti militari, centri di comando, infrastrutture. Nell'ultimo sondaggio RTL/ntv, il 64% dei rispondenti si oppone alla fornitura di armi occidentali "che potrebbero anche colpire i bersagli all'interno della Russia". Il 28% è favorevole. C'è solo una maggioranza per la consegna di tali armi tra i sostenitori dei Verdi (53%) e del FDP (58%). Solo il 34% dei sostenitori dell'SPD e il 31% dei sostenitori dell'Unione appoggiano questo passo. Non c'è sostegno tra i sostenitori del BSW e solo il 4% tra i sostenitori dell'AfD. Il 61% dei sostenitori dell'SPD e del CDU/CSU si oppone a tale consegna di armi. Tra i sostenitori dell'AfD, il 91% respinge le armi a lungo raggio, e tra i sostenitori del BSW è il 97%. L'opposizione è particolarmente forte nell'est, all'83% rispetto al 61% nell'ovest.

11:49 Routt, Sospettato di Assassinio, Volle Eliminare Putin e KimRyan Wesley Routt, sospettato del tentato assassinio di Donald Trump, ha espresso il desiderio di eliminare Vladimir Putin e Kim Jong-Un alcuni anni fa, secondo il "Wall Street Journal", citando l'infermiera Chelsea Walsh. Ha lavorato in Ucraina nel 2022 e ha incontrato Routt diverse volte. Walsh lo ha descritto come l'americano più pericoloso che abbia mai incontrato durante il suo tempo a Kyiv. Si dice che abbia tentato di unirsi alle brigate volontarie e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Documentario Controverso "Ucraina in Guerra" in Programma al Toronto FestIl documentario controverso "Ucraine in Guerra" sarà ora proiettato al Toronto International Film Festival. Inizialmente, gli organizzatori avevano menzionato "minacce significative" a causa del film e avevano annunciato che non sarebbe stato proiettato al festival. Il film, prodotto dalla regista russo-canadese Anastasia Trofimova, segue diversi mesi con i soldati russi sul fronte in Ucraina. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione, affermando che il festival sta fornendo una piattaforma per la propaganda russa.

10:51 L'Ambasciatore Russo Scettico sui Tali di PaceL'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso cautela sui possibili negoziati di pace nel conflitto ucraino. Prima, ha detto, c'è bisogno di un piano di pace. Solo allora la Russia può determinare se il piano soddisfa le sue aspettative. Nechaev si è riferito alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che aveva espresso il sostegno all'accelerazione degli sforzi per la pace in una recente intervista estiva della ZDF. "Ci sarà sicuramente un'altra conferenza sulla pace", ha detto Scholz. È d'accordo con il presidente ucraino Zelensky sul fatto che la Russia debba essere inclusa in questi negoziati.

10:31 Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite per Aiutare l'Ucraina per l'InvernoLa società energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la cooperazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per la sicurezza energetica. Gli analisti temono che gli numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche porteranno a un inverno difficile per gli ucraini, con numerosi blackout di elettricità, riscaldamento e acqua. L'UNDP sta assistendo l'Ucraina nel minimizzare le interruzioni dei servizi essenziali per la popolazione, inclusi i generatori a gas.

09:55 Dopo l'Attacco a Sumy, 280.000 Persone Senza ElettricitàNella regione di Sumy, in Ucraina, colpita all'alba di lunedì da droni Shahed russi, 280.000 persone sono ancora senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono passati hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Ucraina: Soldati Russi Decapitano un Prigioniero di Guerra con una SpadaIl commissario per i diritti umani del parlamento ucraino riferisce che un prigioniero di guerra ucraino è stato decapitato con una spada. "I russi hanno decapitato un prigioniero di guerra ucraino disarmato, le cui mani erano legate con il nastro adesivo, con una spada". L'entità della brutalità e della ferocia russa è inconcepibile, riassume l'esperto ucraino. Una foto del soldato ucciso è stata pubblicata sui social media oggi. La spada utilizzata per il killing reca l'iscrizione "Per Kursk". I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova condividono immagini di soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Comandante ceceno ottimista sull'offensiva di KurskDopo l'inaspettata invasione della regione di confine di Kursk da parte di Kyiv all'inizio di agosto, l'esercito russo è rimasto in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram, dicendo: "Rilassiamoci, godiamoci qualche popcorn e guardiamo i nostri ragazzi distruggere i nemici". Da allora, Alaudinow è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni. Si ritiene che la presenza mediatica di Alaudinow sia possibile solo con l'approvazione dei vertici, secondo gli esperti consultati dall'AFP. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di una libertà di parola peculiare. Alcuni ipotizzano addirittura che potrebbe essere un potenziale successore del presunto fallimento di Kadyrov.

08:42 Germania aiuta l'Ucraina con 100 milioni di euro di aiuti invernaliLa Germania sta fornendo all'Ucraina altri 100 milioni di euro di aiuti invernali. La ministra degli Affari Esteri Annalena Baerbock ha annunciato questa decisione durante la sua visita alla Repubblica di Moldova a Chisinau. "È evidente che l'autunno sta arrivando e l'inverno bussa alla porta", ha detto Baerbock prima dell'incontro con la piattaforma di partenariato della Moldova nella capitale dell'ex repubblica sovietica. La Russia sta pianificando un'altra "guerra invernale" per rendere le condizioni di vita il più difficili possibile per gli ucraini.

08:01 L'Ucraina riferisce un attacco significativo alle infrastrutture energetiche a Sumy da parte dei russiL'Ucraina riferisce un altro attacco significativo con droni da parte della Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi durante la notte, afferma l'aeronautica. I droni erano attivi in cinque regioni. Secondo le autorità locali della regione nord-orientale di Sumy, le infrastrutture energetiche sono state prese di mira. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati lì. Le strutture critiche, come i sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali, sono state collegate a sistemi di alimentazione di emergenza. Le squadre di emergenza stanno attualmente effettuando le riparazioni.

07:37 L'Ucraina: la Russia subisce 1020 perdite dal giorno precedenteSecondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia ha subito 1020 perdite (morti e feriti) dal giorno precedente. Questo porta il totale delle perdite russe dall'invasione su larga scala di febbraio 2022 a 635.880. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria sono stati danneggiati o distrutti e due carri armati. Inoltre, sei veicoli corazzati e 66 droni sono stati persi.

07:10 Kyiv Post: attacco ucraino all'aeroporto militare russo

L'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato apparentemente attaccato da droni d'attacco ucraini, secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post", con esplosioni udibili nei video. Si dice che all'aeroporto siano stazionati bombardieri strategici armati di missili, che la Russia utilizza per attaccare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg accoglie con favore il dibattito sulla possibilità di autorizzare all'Ucraina armi a lungo raggio dell'OccidenteIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg accoglie con favore il recente dibattito internazionale sulla possibile autorizzazione all'Ucraina di lanciare armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo. "Questa decisione spetta a ciascun alleato, ma la cooperazione è cruciale, come abbiamo fatto", ha detto Stoltenberg alla broadcaster britannica LBC. L'Ucraina ha richiesto questa autorizzazione per prendere di mira i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture in Russia da diverse settimane. Sulla preoccupazione di un possibile escalation del conflitto, Stoltenberg ha detto: "Ancora credo che il maggiore rischio sia che Putin vinca in Ucraina".

06:13 Facebook, WhatsApp bandiscono il canale di propaganda globale RTLa società Meta sta limitando la diffusione della propaganda di stato russa attraverso i media come il canale televisivo RT. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate sono state bandite a livello globale dalle piattaforme di Meta, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Nell'UE, RT è stato bloccato dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione intorno all'invasione russa dell'Ucraina.

05:33 Lukashenko libera 37 prigionieri in BielorussiaIl leader autoritario della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'Amministrazione Presidenziale di Minsk ha dichiarato che coloro che sono stati rilasciati sono stati condannati per "estremismo", spesso utilizzato in Bielorussia per etichettare i critici del governo. Tra coloro che sono stati graziati ci sono sei donne e diverse persone con problemi di salute. Non sono stati forniti dettagli sulle identità dei 37 graziati. Negli ultimi due mesi, i prigionieri in Bielorussia sono stati graziati diverse volte, che erano stati imprigionati per aver protestato contro il governo.

03:11 Rapporto dell'ONU: la situazione dei diritti umani in Russia peggioraI violazioni dei diritti umani in Russia stanno diventando sempre più ignorate, secondo un rapporto dell'ONU. "Ora c'è un sistema strutturale, sponsorizzato dallo stato, di abusi dei diritti umani", afferma il rapporto, notando che il sistema è progettato per reprimere la società civile e l'opposizione politica. I critici della guerra della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti vengono sempre più presi di mira. Il rapporto stima che almeno 1372 prigionieri politici siano stati accusati e condannati a lunghe pene detentive sulla base di prove deboli. In detenzione, questi prigionieri hanno subito torture. Sono stati messi in celle di isolamento e altri sono stati costretti a cliniche psichiatriche. Questo include solo coloro che sono noti al rapporto e il numero effettivo potrebbe essere più alto, dice un assistente.

23:24: Svezia guiderà la forza NATO proposta in FinlandiaLa NATO sta procedendo all'istituzione di una presenza militare nella regione settentrionale della Finlandia, con la Svezia in pole position per guidare questa operazione. Questo progetto prevede un modello di forze NATO multinazionali, denominate Forward Land Forces (FLF), simile a quelle dei paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno confermato questo durante un incontro a Stoccolma. Jonson ha espresso la sua gratitudine per l'invito della Finlandia ad assumere il ruolo di nazione guida per questa presenza. L'istituzione di questa forza rafforzerà la sicurezza complessiva della NATO.

L'attacco all'Ucraina ha spinto l'Italia a rafforzare il suo sostegno, come dimostrato dal consegna di un secondo sistema missilistico terra-aria SAMP/T questo mese.

Date le tensioni crescenti e il dispiegamento di truppe russe nell'offensiva di Kursk, questo sistema di difesa aggiuntivo potrebbe svolgere un ruolo significativo nella protezione dello spazio aereo ucraino.

Leggi anche: