Alle 19:16, la Lituania nota una diminuzione delle forze terrestri russe a Kaliningrad.

In Kaliningrad, Russia, situata sul Mar Baltico tra Polonia e Lituania, si segnala la presenza di truppe terrestri in diminuzione. Il comandante delle forze armate lituane, Raimundas Vaikšnoras, ha fatto questa affermazione al portale di notizie "Delfi". La riduzione viene attribuita all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. Da quando è iniziata la guerra contro l'Ucraina, sono state osservate notevoli spostamenti di equipaggiamento e personale da Kaliningrad. Anche se i soldati sono tornati, il conteggio attuale indica una chiara riduzione delle truppe terrestri.

18:40 "Armeni, a che pro?" - Lukashenko scatena la protestaIl leader bielorusso Alexander Lukashenko ha scatenato l'indignazione pubblica con i suoi commenti sull'Armenia. Mercoledì, manifestanti a Yerevan, la capitale armena, hanno lanciato uova all'ambasciata bielorussa, chiedendo l'espulsione dell'ambasciatore. La posizione pro-occidentale dell'Armenia è stata oggetto della critica di Lukashenko sulla televisione di stato russa: "Perché preoccuparsi degli armeni? Dovrebbero sviluppare la loro economia e fare affidamento sulle loro risorse. Chi è Francia, chi è Macron? Quando Macron se ne sarà andato, l'Armenia sarà dimenticata", avrebbe detto. Le tensioni tra la Russia, alleata storica dell'Armenia, e l'Armenia sono cresciute da quando l'Azerbaigian ha conquistato il Nagorno-Karabakh in un raid militare lo scorso settembre, ponendo fine a tre decenni di regime separatista armeno.

18:03 Due morti in seguito all'attacco con bombe planantiDue persone sono morte nella regione di Sumy, confinante con la Russia di Kursk, a seguito di un attacco che ha coinvolto due bombe plananti, secondo l'ufficio del procuratore ucraino. Le bombe russe hanno preso di mira le infrastrutture essenziali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva visitato Sumy giovedì, dichiarando che gli attacchi a Sumy si erano ridotti dopo che alcune parti di Kursk erano state catturate.

17:28 Autorità russe: Cisterna di carburante in fiamme dopo l'attacco ucrainoUna cisterna di carburante è in fiamme nel porto di Kavkaz, nella regione di Krasnodar, a est della Crimea, secondo le autorità locali. Questo incidente segue un presunto attacco ucraino. Numerosi media russi condividono foto e video che mostrano l'esplosione della cisterna e le colonne di fumo nero. Le forze armate ucraine diffondono anche questi video sui social media, con la didascalia "Neptuno fa visita al porto di Kavkaz" sul loro canale Telegram. Rapporti non confermati dai canali Telegram russi suggeriscono che la nave sia stata colpita da un missile antinave ucraino Neptune. Tuttavia, la portata ufficiale del missile supera la distanza dalla linea del fronte. Il porto di Kavkaz gioca un ruolo vitale nell'approvvigionamento delle truppe russe nel conflitto in corso contro l'Ucraina.

Aggiornamento alle 18:39: Secondo il centro crisi della regione di Krasnodar, la nave è affondata dopo aver preso fuoco. Si dice che a bordo ci fossero 30 serbatoi di carburante.

16:41 Russia: Progressi a Pokrovsk, Ucraina celebra i successi a KurskL'esercito russo riferisce di aver catturato un altro villaggio vicino a Pokrovsk, situato a circa 10 chilometri dalla città. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva annunciato i piani per rafforzare le truppe nella zona di Pokrovsk. Ora, riferisce il successo nella regione russa di Kursk. Le truppe hanno catturato un altro villaggio e hanno catturato più soldati russi, secondo quanto riferito. Le truppe ucraine controllano 94 villaggi e una vasta area di terreno che si estende su oltre mille chilometri quadrati nella regione di Kursk. Tuttavia, queste affermazioni non sono state verificate.

16:12 Ucraina respinge il tentativo di attacco alla centrale nucleare: la Russia potrebbe mettere in scena una "provocazione nucleare"L'Ucraina respinge la rivendicazione di Putin secondo cui le forze ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk. "È una bugia totale", scrive Andrii Kovalenko, a capo del dipartimento di contrasto alla disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. La Russia ha diffuso in precedenza affermazioni false su una "provocazione nucleare" ucraina alle centrali nucleari di Kursk e Zaporizhzhia. Ora, si sostiene che la Russia potrebbe mettere in scena questa provocazione, afferma Kovalenko. Egli ritiene che il rischio di una "provocazione nucleare" da parte della Russia sia significativo, date le azioni di Putin.

15:46 I livelli di stoccaggio del gas dell'UE raggiungono il 90%I livelli di stoccaggio del gas nell'Unione europea hanno raggiunto il 90% due mesi prima della data limite. L'UE si sta preparando per l'inverno imminente, afferma la Commissione UE. Dopo l'inizio dell'intervento militare della Russia contro l'Ucraina nell'estate del 2022, i paesi membri dell'UE hanno concordato che i livelli di stoccaggio del gas dovrebbero raggiungere mediamente il 90% entro novembre. I dati del portale Gas Infrastructure Europe mostrano discrepanze tra i paesi; la Spagna ha il livello di riempimento più alto del 100%, mentre la Lettonia registra il livello più basso di circa il 69%. In Germania, i livelli di stoccaggio hanno raggiunto il 93,6%. L'UE mira a ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo importando maggiori quantità di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas naturale dalla Norvegia.

15:21 Putin: L'Ucraina ha orchestrato l'attacco alla centrale nucleare russaIl presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di aver tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk. "Il nemico ha tentato di attaccare la centrale nucleare la scorsa notte", dice il leader del Cremlino senza fornire prove. "L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) è stata informata", aggiunge durante una riunione del governo trasmessa in televisione. L'AIEA aveva precedentemente messo in guardia sui possibili effetti del combattimento sulla centrale nucleare e aveva invitato "tutte le parti a esercitare la massima cautela". Leggi di più qui.

14:50 Capo dell'AIEA a Visita alla Centrale Nucleare di KurskIl capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, è previsto per una visita alla centrale nucleare russa di Kursk la prossima settimana. Un portavoce dell'AIEA ha confermato che la visita avrà luogo "la prossima settimana". All'inizio di agosto, l'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva a sorpresa su larga scala nella regione russa di Kursk, occidentale. La società statale russa per l'energia nucleare Rosatom ha successivamente emesso un avvertimento sulla minaccia alla centrale nucleare da attacchi ucraini, situata a circa 100 chilometri dal confine ucraino.

Leggi qui.14:21 Evacuazione di Massa dalle Regioni di Frontiera RussaUn totale di 115.000 persone sono state evacuate dalle regioni russe minacciate vicino al confine ucraino, secondo il vice primo ministro russo Denis Manturov. Lo ha detto durante un incontro con il presidente Vladimir Putin e i funzionari di alto livello, dove stanno attualmente valutando i danni all'agricoltura e all'industria causati dall'offensiva ucraina. Putin ha aperto l'incontro dicendo: "Vi ho riuniti qui per discutere della situazione attuale nelle aree di frontiera della Russia."

14:00 Il Ruolo dell'India nei Discorsi di Cessate il Fuoco in UcrainaIl primo ministro polacco Donald Tusk vede positivamente il potenziale ruolo di mediatore del suo omologo indiano, Narendra Modi, nella guerra in Ucraina. Dopo i colloqui con Modi a Varsavia, Tusk ha detto: "Sono molto contento che il Primo Ministro abbia confermato la sua disponibilità a impegnarsi personalmente per una risoluzione pacifica, giusta e rapida del conflitto". L'offerta di Modi di mediare è particolarmente significativa poiché è in procinto di recarsi da Polonia a Kiev, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L'India mantiene la neutralità rispetto all'invasione russa e non sostiene le sanzioni occidentali contro Mosca. Leggi qui.

13:40 L'Avanzata Ucraina Potrebbe essere Limitata, Suggerisce ScholzIl cancelliere tedesco Olaf Scholz si aspetta che l'avanzata ucraina in Russia sia "un'operazione spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, secondo la corrispondente di ntv Nadja Kriewald, non ci sono attualmente indicazioni a sostegno di questa ipotesi. "Al contrario", dice nel suo ultimo report da Sumy, nell'est dell'Ucraina.

13:06 Giornalisti della CNN Sotto Indagine dell'Agenzia di Intelligence RussaL'agenzia di intelligence interna russa FSB ha avviato indagini penali contro diversi giornalisti stranieri per i resoconti nella regione russa di Kursk, dove l'esercito ucraino controlla diversi insediamenti. Sono state aperte indagini contro un reporter della CNN e due giornaliste ucraine per il "crocio illegale del confine di stato". Hanno apparentemente registrato video nella città ucraina di Sudscha. L'FSB minaccia di emettere presto mandati di arresto internazionali. I tre giornalisti rischiano fino a cinque anni di prigione in Russia. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato in grado di fare ritorno nel suo paese come parte di uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni in un campo di lavoro per presunta spionaggio. Leggi qui.

12:34 Zelenskyy nella Regione di Frontiera: "Fondo di Scambio" RifornitoIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, da dove le truppe ucraine sono avanzate in Russia più di due settimane fa. Ha riferito che è stata catturata un'altra posizione nella regione di Kursk. Ha anche menzionato che il "fondo di scambio" è stato rifornito, facendo riferimento alla cattura di soldati russi per uno scambio futuro di prigionieri ucraini in captivity russ. Zelenskyy ha sottolineato che dall'offensiva di Kursk, gli attacchi su Sumy e il numero di vittime civili lì sono diminuiti. Ha pubblicato un video che lo mostra con il comandante in capo delle truppe ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo ha informato del rafforzamento delle truppe nell'est dell'Ucraina, dove la Russia sta avanzando ulteriormente.

12:06 Accuse di Spionaggio Contro i Droni Russi a BrunsbüttelIl quotidiano "Bild" riferisce che droni russi hanno fatto la loro comparsa sopra il più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein. Negli ultimi giorni, i droni sono stati avvistati più volte volare sopra la centrale nucleare dismessa e la terminale GNL a Brunsbüttel a velocità elevate, violando la zona di divieto di volo. La procura di Flensburg sta indagando a causa di sospetti di spionaggio con l'intento di sabotaggio. Internamente, il rapporto di polizia dice: "La zona di divieto di volo è stata ripetutamente violata dal sorvolo della centrale nucleare". Un oggetto nemico, presumibilmente un drone militare, è stato rilevato. Secondo "Bild", i droni sono attribuiti ad agenti russi e potrebbero essere stati lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi qui.

11:40 L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv Avverte di Possibili Attacchi Aerei nel FuturoL'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv emette un avvertimento che precede il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina di sabato circa un rischio elevato di attacchi aerei. Nei prossimi giorni e durante il weekend, c'è un'alta probabilità che la Russia lancerà droni e missili contro l'Ucraina, come dichiarato sul sito dell'ambasciata. L'Ucraina commemora il suo 33° anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto. La festività ha un significato particolare per gli ucraini da quando è iniziato il conflitto in Ucraina circa due anni e mezzo fa. Di recente, i soldati ucraini hanno sorprendentemente infiltrato il territorio russo nella regione di frontiera di Kursk. Il presidente russo Vladimir Putin ha etichettato come provocazione e minacciato una risposta retaliatoria.

11:13 Incendio in una Base Militare a VolgogradUn incendio si è verificato in una base militare a Marinovka, nella regione meridionale russa di Volgograd. I residenti locali riferiscono di aver sentito esplosioni. Le autorità locali attribuiscono l'incendio a un attacco con drone ucraino, senza segnalare vittime.

10:41 Russia Installa Tetti Portatili in KurskSecondo le autorità locali, tetti in cemento portatili vengono installati per la popolazione nella regione di confine russa di Kursk. "Su mio ordine, l'amministrazione della città di Kursk ha designato i siti principali per l'installazione dei tetti modulari portatili," spiega il governatore regionale Alexei Smirnov via Telegram. I tetti vengono costruiti in aree trafficate come fermate dell'autobus, con Smirnov che condivide una foto di un camion che trasporta uno dei moduli. I tetti vengono anche installati in altri due luoghi, tra cui Kursk, dove si trova la centrale nucleare di Kursk NPP. La Russia sostiene che l'Ucraina intenda attaccare l'impianto, che l'Ucraina nega.

10:10 L'Ucraina Annuncia Avanzamenti a KurskL'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk, quasi tutti respinti. Il presidente Zelenskyy promette di rinforzare le truppe nella zona. Inoltre, l'avanzamento nella regione di Kursk continua.

09:42 La Russia Identifica Droni Abbattuti in Diversi RegioniLe autorità russe riferiscono di aver intercettato numerosi attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese. Nel Volgograd, il governatore Andrei Bocharov riferisce che "la maggior parte dei droni è stata neutralizzata" vicino al villaggio di Marinovka (vedi voce alle 07:30). Nella regione di confine di Kursk, il governatore Alexei Smirnov riferisce che "due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa". Nella regione di Rostov più a sud, il governatore Vasily Golubev riferisce che un attacco con cinque droni è stato "respinto". Droni sono anche stati abbattuti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Kiev Cerca il Permesso degli USA per Usare Armi a Lungo Raggio Contro i Bersagli RussiIl ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, incontra a Kiev una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Secondo il ministero di Kiev, l'incontro verte sulla situazione al fronte e sulla politica di Washington riguardo all'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. "Ho sottolineato l'importanza di ottenere rapidamente il permesso dai nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia", ha detto Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 L'Attore di Star Wars Lancia una Campagna di Raccolta Fondi per i Robot per la Rimozione delle Mine per l'UcrainaL'attore statunitense Mark Hamill, noto per la sua interpretazione di Luke Skywalker in "Star Wars", sta raccogliendo fondi per i robot per la rimozione delle mine per l'Ucraina. Sta collaborando con l'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder per raggiungere l'obiettivo di 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". I robot possono smaltire le mine in aree difficili da raggiungere, mantenendo la sicurezza degli operatori. "Uno dei gesti più vili che la Russia ha compiuto in Ucraina è stato la disseminazione di milioni di mine antiuomo", ha osservato Snyder. "Ho visitato aree non occupate vicino al fronte dove le persone devono correre rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Grazie a questi robot, le mine possono essere eliminate e salvate vite". L'Ucraina è ampiamente inquinata dalle mine, la loro rimozione potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino Sembra Preparare i Russi per una 'Nuova Realtà'L'attacco ucraino a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca. Anche se le regioni sono lontane, una fonte vicina al Cremlino dice al portale russo indipendente Meduza, con sede a Riga, "Ma anche la penetrazione nel territorio russo e il controllo sulle villaggi è un nuovo e molto spiacevole incidente". Per alleviare ora la preoccupazione significativamente aumentata, il Cremlino sta cercando di preparare i russi a vivere in una "nuova realtà" e un "nuovo normale": il nemico ha effettivamente attraversato il territorio russo, verrà probabilmente sconfitto - ma il recupero del territorio richiederà tempo, e i russi devono aspettare. Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a "trasformare la negatività e lo shock in una direzione positiva" - specificamente donando beni di aiuto per la regione di Kursk. In generale, tutti gli ufficiali intervistati da Meduza credono che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero durare diversi mesi. Una fonte vicina al governo stima che questa stima è "quite optimistic – if everything goes well".

6:56 L'ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale: Putin Ha Avuto un Impatto Significativo sul Comportamento di TrumpSecondo l'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il presidente russo Vladimir Putin ha influenzato significativamente l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo è riportato nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "The Guardian". "Putin, un ex agente del KGB noto per la sua crudeltà, ha manipolato l'ego e le insicurezze di Trump con l'adulazione", ricorda McMaster. Putin avrebbe chiamato Trump 'un individuo eccezionale, estremamente talentuoso, senza dubbio', avendo un profondo impatto su di lui. McMaster ha servito come consigliere per la sicurezza nazionale di Trump per circa un anno e aveva avvertito Trump su Putin: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Ha suggerito che Putin era

18:20 Rapporti di incendi all'aeroporto russo di VolgogradSi sono sentite esplosioni nella città russa di Kalach sul Don nella regione di Volgograd tarda notte. Diversi canali Telegram russi speculano che queste potrebbero essere il risultato di un attacco con droni. È scoppiato un incendio in un aeroporto vicino. La regione di Volgograd si trova a circa 900 chilometri a sud di Mosca. L'attacco sembra aver preso di mira la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, circa 20 chilometri da Kalach sul Don. Testimoni nella zona hanno riferito di aver sentito da sei a dieci esplosioni forti, accompagnate dal caratteristico rumore dei droni, secondo Telegram.

17:44 Klingbeil: la Germania fornirà ulteriori fondi se l'aiuto all'Ucraina rallentaIl leader dell'SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriore supporto all'Ucraina. Se non è possibile fornire i miliardi pianificati dai beni russi congelati all'Ucraina, la Germania fornirà fondi aggiuntivi, dice nel podcast del vicedirettore "Bild" Paul Ronzheimer. "Non possiamo permettere che arriviamo al punto in cui diciamo: 'Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina'", dice Klingbeil. "In quel caso, ovviamente, dovremmo cercare i soldi in Germania. Abbiamo un obbligo morale verso l'Ucraina. Dobbiamo trovare soluzioni e le troveremo."

16:27 Ucraina commenta gli attacchi con droni in RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato i bersagli degli attacchi con droni in Russia la scorsa notte. Hanno preso di mira l'aeroporto di Mosca Ostafyevo, la base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e un centro di comunicazioni radio, dice il capo del HUR Kyrylo Budanov al sito di notizie militari "The War Zone". Sono stati coinvolti circa 50 droni. Si sta valutando l'entità dei danni. Le autorità russe hanno riferito questa mattina di aver abbattuto 45 droni sopra il territorio russo.

qui.15:09 Elezioni in Russia: protezione militare di grado per i lavoratori delle urne a KurskNella regione russa di confine di Kursk, dove si svolgono elezioni regionali anticipate molto contestate, la Russia pianifica di equipaggiare i lavoratori delle urne con armature e caschi militari di grado. Inoltre, vengono istituiti ulteriori seggi elettorali in altre parti del paese per coloro che hanno lasciato la regione, secondo il capo della commissione elettorale regionale, Tatjana Malachowa, come riferito dalle agenzie di stampa russe. La regione è attualmente sotto stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste dal 6 al 8 settembre in diverse regioni della Russia.

14:34 Fico sotto pressione dalle democrazie occidentali nelle decisioni di politica esteraIl primo ministro slovacco Robert Fico si lamenta di essere "sotto pressione" dalle democrazie occidentali nelle importanti decisioni di politica estera. Dice che coloro che si discostano dalla "visione comune" in queste questioni sono "arbitrariamente messi sotto pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali, secondo una dichiarazione rilasciata in occasione del 54° anniversario dell'invasione di Mosca del 1968. Nella dichiarazione, Fico paragona la violenta repressione della "Primavera di Praga" del 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia a ciò che vede come la pressione attuale sulle opinioni diverse in Europa. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e è stato criticato per essere pro-russo.

12:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giornoL'Ucraina riferisce 46 attacchi russi lungo il fronte vicino alla città di Pokrovsk nell'est del paese nel corso della giornata, di cui 44 respinti, secondo lo Stato maggiore. I combattimenti continuano in due altri settori alle 21:00 CEST. Gli attacchi hanno causato la morte o il ferimento di 238 soldati russi. Non viene fornita alcuna informazione sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato.

21:09 La Russia sventa l'infiltrazione ucraina a BryanskLa Russia afferma di aver sventato un'infiltrazione di sabotatori ucraini nella regione russa di confine di Bryansk, confinante con Kursk. L'infiltrazione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata impedita dalle forze del servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità dell'esercito russo, secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, su Telegram. "Il nemico è stato neutralizzato dal fuoco", si aggiunge il messaggio. La situazione è ora "sotto controllo".

20:15 Zelensky: l'Ucraina ha bisogno di un rapido rilascio dell'aiutoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea l'urgenza dell'Ucraina per il rapido rilascio dell'aiuto di miliardi di dollari promesso dall'Occidente, compresi i fondi dai beni statali russi confiscati. Despite le spiegazioni politiche dei alleati dell'Ucraina, Zelensky esprime la necessità di un'azione concreta nel suo discorso video quotidiano, dicendo: "Ma abbiamo bisogno di una soluzione pratica". L'Ucraina si basa sui proventi dei beni russi congelati per contrastare l'aggressione russa. Le delibere su questa questione sono state troppo lunghe, dice Zelensky, richiedendo decisioni immediate. Alla summit del G7 di giugno, i paesi del G7 hanno concordato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per Kiev, impegnandosi a prestare un generoso prestito di 50 miliardi di dollari garantito dagli interessi sui beni russi confiscati.

21:52 Putin Elogia i Rapporti Commerciali con la CinaIl Presidente russo Vladimir Putin loda il miglioramento dei rapporti commerciali con la Cina, dichiarando: "I nostri scambi commerciali prosperano (...). Entrambi i governi si concentrano sui rapporti commerciali ed economici, con risultati positivi", durante un incontro con il Premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno progetti e programmi congiunti significativi nei settori economico e umanitario, continua Putin. Secondo il Cremlino, Li riconosce che i rapporti sino-russi hanno raggiunto "un picco senza precedenti". A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, la Cina è diventata un importante partner commerciale per la Russia a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta di Liberazione di Bulgakov Rifiutata AncoraL'ex Vice Ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov rimane in detenzione con l'accusa di corruzione. La sua richiesta di arresti domiciliari e di liberazione sono state rifiutate, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa TASS. Bulgakov, prima del suo licenziamento, sovrintendeva agli acquisti per l'esercito russo. La corte di Mosca ordina anche il fermo di due presunti complici di Bulgakov, che sono accusati di danni per circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro) dalla loro società per l'assegnazione di nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024.

21:00 L'Ucraina Rafforza le sue Forze a PokrovskSecondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta rinforzando le sue forze nella regione strategicamente vitale di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Zelenskyy menziona in un discorso televisivo che sono consapevoli dei movimenti delle truppe russe nella zona. L'offensiva ucraina nel territorio russo di Kursk prosegue, con Zelenskyy che conferma che le forze ucraine hannopreso il controllo di alcune aree, senza fornire ulteriori dettagli.

20:41 Ucraini in Ungheria a Rischio di Sfrattamento dai RifugiA seguito dell'adozione di una politica in Ungheria che priva i rifugiati ucraini della protezione generale, numerosi ucraini stanno apparentemente rischiando lo sfratto dai loro rifugi. Organizzazioni come Migration Aid hanno riferito che i rifugiati ucraini, principalmente donne e bambini rom provenienti dalla regione ucraina occidentale della Transcarpathia con una consistente minoranza ungherese, vengono costretti a lasciare le strutture private per rifugiati in luoghi come Kocs, a nord di Budapest, sotto la supervisione della polizia. Circa 120 rifugiati sono stati costretti a lasciare la casa per gli ospiti.

Lo scorso fine settimana, l'Unione Europea ha annunciato che i suoi livelli di stoccaggio del gas hanno raggiunto il 90%, due mesi prima della data prevista, in parte a causa della ridotta domanda dovuta alla diminuzione della presenza di truppe a terra a Kaliningrad, una regione sotto il controllo russo. Data la tensione tra Russia e l'Unione Europea, diversi paesi dell'UE stanno lavorando per ridurre la loro dipendenza dal gas naturale russo e aumentare le importazioni dagli Stati Uniti e dalla Norvegia. La situazione di Kaliningrad potrebbe aver giocato un ruolo in questa decisione, poiché l'Unione Europea cerca di garantire la sua sicurezza energetica.

