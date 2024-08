Alle 19:16, la Lituania dichiara il ritiro delle forze russe di Kaliningrad.

18:40 "Che cosa vogliono gli armeni?" - Lukashenko scatena le protesteLe dichiarazioni di Alexander Lukashenko, leader del Belarus, sull'Armenia hanno scatenato le proteste. Mercoledì, i manifestanti hanno lanciato uova all'ambasciata del Belarus a Yerevan, la capitale armena, chiedendo l'espulsione dell'ambasciatore, secondo i media ucraini. In precedenza, Lukashenko aveva criticato l'atteggiamento pro-ovest dell'Armenia in una trasmissione televisiva russa: "A che servono gli armeni? A nulla. Lascino che si concentrino sullo sviluppo della loro economia e si affidino alle loro risorse. Cosa è la Francia? Chi è Macron? Domani, quando Macron se ne sarà andato, tutti dimenticheranno gli armeni", aveva detto, riferendosi al presidente francese. Le relazioni tra Armenia e Russia, suo storico alleato, si sono sempre più deteriorate dal momento in cui l'Azerbaigian ha preso il controllo del Nagorno-Karabakh in una campagna militare nel settembre scorso, ponendo fine a tre decenni di dominio separatista armeno.

18:03 Due morti in un attacco con bombe guidateDue persone sono morte nella regione di Sumy, che confina con la regione russa di Kursk, in un attacco che ha coinvolto due bombe guidate, secondo l'ufficio del procuratore ucraino. I bersagli delle bombe russe erano componenti dell'infrastruttura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva visitato Sumy in questo giorno e aveva dichiarato che gli attacchi su Sumy erano diminuiti dopo che alcune parti di Kursk erano state conquistate.

17:28 Un carro di benzina prende fuoco dopo un attacco ucrainoUn carro di benzina sta bruciando nel porto russo di Kavkaz nella regione di Krasnodar a est della Crimea, secondo le autorità locali. Precedentemente, c'è stato un attacco ucraino, hanno dichiarato. Diversi media russi hanno condiviso immagini e video del fuoco e delle colonne di fumo nero. Le forze armate ucraine hanno anche condiviso tali video sui social media. "Neptuno visita il porto di Kavkaz" è scritto sul canale Telegram delle forze armate. I rapporti non confermati dai canali Telegram russi suggeriscono che la nave sia stata colpita da un missile antinave del tipo ucraino Neptune. Tuttavia, la portata ufficiale di questo strumento è di 300 chilometri. La linea del fronte si trova più lontano. Mosca utilizza ampiamente il porto per rifornire le sue truppe nel conflitto contro l'Ucraina.

16:41 L'esercito russo rivendica un altro villaggio catturato, l'Ucraina rivendica vittorie nel KurskL'esercito russo riferisce di aver catturato un altro villaggio vicino alla città orientale ucraina di Pokrovsk. Le truppe sono ora a circa dieci chilometri da Pokrovsk, un importante centro logistico. In precedenza, il presidente ucraino Zelenskyy aveva annunciato i piani per rinforzare le truppe nella zona di Pokrovsk. Ora, riferisce vittorie nella regione russa di Kursk. Le truppe hanno catturato un altro villaggio e "aumentato il fondo di scambio" - catturato più soldati russi. Secondo questi resoconti, le truppe ucraine controllano 94 villaggi e più di mille chilometri quadrati di terreno nel Kursk. Tuttavia, queste affermazioni non sono state verificate in modo indipendente.

16:12 L'Ucraina nega il tentativo di attacco alla centrale nucleare, avverte della disinformazione russaL'Ucraina respinge la rivendicazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui le forze ucraine hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk la notte scorsa. "È una menzogna evidente", ha scritto Andrii Kovalenko, capo del dipartimento per contrastare la disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. La menzogna segue le precedenti false rivendicazioni dei russi secondo cui l'Ucraina stava pianificando una "provocazione nucleare" alle centrali nucleari di Kursk e Zaporizhzhia. Invece, tutti i segni puntano al fatto che la Russia potrebbe portare avanti questa provocazione, continua Kovalenko. Egli ritiene che il "rischio di una provocazione nucleare da parte della Russia" sia autentico, date le azioni di Putin.

15:21 Putin incolpa l'Ucraina per il tentativo di attacco alla centrale nucleareIl presidente russo Vladimir Putin punta il dito contro l'Ucraina per il tentativo di attacco alla centrale nucleare di Kursk. Putin afferma che l'avversario ha tentato un attacco alla centrale nucleare durante la notte scorsa, ma non fornisce prove. Menziona che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) è stata informata della situazione durante una riunione del governo trasmessa in televisione. L'AIEA aveva precedentemente messo in guardia sui potenziali

14:21 Manturov Annuncia l'Evacuazione di 115.000 Persone dalle Regioni Russe Vicine al Confine UcrainoIl Vice Primo Ministro russo Denis Manturov ha dichiarato che circa 115.000 persone sono state evacuate dalle regioni russe minacciate vicine al confine ucraino. Lo ha detto durante un incontro con il Presidente Vladimir Putin e altri alti funzionari. Sta anche valutando l'entità dei danni attuali all'agricoltura e all'industria a causa dell'offensiva ucraina.

14:00 Tusk Credo nella Capacità di Modi di Mediare nel Conflitto UcrainoIl Primo Ministro polacco Donald Tusk sostiene l'idea che il Primo Ministro indiano Narendra Modi possa agire come mediatore nel conflitto ucraino. "Sono lieto che il Primo Ministro abbia nuovamente espresso la sua disponibilità a partecipare agli sforzi per una risoluzione pacifica, equa e tempestiva del conflitto", ha dichiarato Tusk dopo i colloqui con Modi a Varsavia. L'iniziativa di mediazione di Modi è significativa considerando la sua visita imminente in Ucraina per incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L'India mantiene la neutralità rispetto all'invasione russa e non sostiene le sanzioni economiche imposte contro Mosca.

13:40 Scholz Scettico sull'Incursione Limitata di KurskIl Cancelliere tedesco Olaf Scholz si aspetta che l'avanzata ucraina in Russia sarà "un'operazione spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, la corrispondente di ntv Nadja Kriewald ha notato che attualmente non ci sono prove a sostegno di questa affermazione. "Al contrario", dice nel suo ultimo reportage da Sumy nell'est dell'Ucraina.

13:20 Aerei Russi Distrutti negli Attacchi a SawaslejkaGli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka hanno apparentemente portato alla distruzione di diversi aerei russi. La televisione di stato ucraina Suspilne ha riferito questa informazione, citando fonti di intelligence. Nell'attacco dell'16 agosto, un MiG-31K supersonico intercettore e due Il-76 strategici aerei da trasporto sono stati apparentemente distrutti, con circa cinque aerei (presumibilmente MiG-31K/I) che hanno subito danni. Nell'attacco dell'13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito, causando danni a un altro MiG-31K/I.

13:06 FSB Indaga sui Giornalisti di CNN per la Violazione del Confine nella Regione di KurskL'agenzia di sicurezza interna russa FSB ha apparentemente avviato indagini penali contro diversi giornalisti stranieri, tra cui un reporter di CNN e due donne ucraine, per aver attraversato illegalmente il confine mentre filmavano nella regione di Kursk controllata dalle forze ucraine. L'FSB afferma che i giornalisti hanno violato il confine e potrebbero essere emessi mandati di arresto internazionali e affrontare fino a cinque anni di carcere. Recenti sviluppi includono la liberazione del giornalista americano Evan Gershkovich dalla detenzione russa come parte di uno scambio di prigionieri, dopo la sua condanna per spionaggio e la condanna a 16 anni in un campo di lavoro.

12:34 Zelensky nella Regione di Frontiera: "Fondo di Scambio" EspansoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la regione di frontiera di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, da cui le forze ucraine hanno avanzato contro la Russia più di due settimane fa. Ha riferito che un'altra città nella regione di Kursk è stata catturata dalle forze ucraine e il "fondo di scambio" è stato rifornito, riferendosi alla cattura di soldati russi in cambio di ucraini tenuti in captivity in Russia. Zelensky ha riconosciuto che dall'offensiva di Kursk, gli attacchi su Sumy e le vittime civili lì sono diminuiti. Ha condiviso le immagini di sé stesso con il comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo ha aggiornato sui rinforzi nell'est dell'Ucraina, dove la Russia continua ad avanzare. Scopri maggiori dettagli qui.

12:06 Possibili Attività di Spionaggio Rilevate a Brunsbüttel: Droni Russi Suspectati RilevatiIl quotidiano "Bild" riferisce di droni russi sospetti rilevati sopra il più grande parco industriale di Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Negli ultimi giorni, i droni sono stati avvistati volare ad alta velocità sopra la centrale nucleare dismessa e la terminale GNL a Brunsbüttel, violando una zona vietata ai voli. L'Ufficio del Procuratore Generale a Flensburg sta indagando su potenziali casi di spionaggio e sabotaggio. Internamente, la polizia ha rilevato un oggetto ostile, ritenuto un drone militare. Il "Bild" menziona anche che i droni potrebbero essere operati da agenti russi e potrebbero essere lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Scopri di più su questa storia qui.

11:40 L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv avverte di un aumento del rischio di attacchi aerei imminenti. Questo avvertimento arriva prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto. Secondo l'annuncio del sito web dell'Ambasciata, c'è la possibilità che la Russia bombardi l'Ucraina con droni e missili nei prossimi giorni e nel fine settimana. Con l'Ucraina che celebra il suo 33° anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica, questa celebrazione annuale assume un significato particolare dopo l'inizio del conflitto ucraino più di due anni fa. In modo interessante, le truppe ucraine hanno recentemente esteso il loro territorio in Russia nella regione di confine di Kursk, portando il Presidente russo Vladimir Putin a definirlo una provocazione e a promettere rappresaglie.

11:13 Scoppia un incendio in una base militare russa situata a Marinovka, nella regione meridionale di Volgograd. I vicini testimoniano di aver sentito esplosioni. Le autorità russe attribuiscono l'incidente a un attacco con drone ucraino; tuttavia, non ci sono state vittime registrate.

10:41 Nella regione russa di Kursk, le autorità stanno erigendo rifugi prefabbricati per i civili in previsione di eventuali attacchi. Il governatore regionale Alexei Smirnov, in una dichiarazione su Telegram, spiega: "Su mie disposizioni, l'amministrazione distrettuale di Kursk ha assegnato specifici luoghi per l'installazione di bunker modulari prefabbricati". I lavori di costruzione sono in corso in quartieri popolosi, come ad esempio circa 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che trasporta un blocco del bunker. Inoltre, questi rifugi vengono costruiti in altre due aree, comprese quelle vicine alla centrale nucleare di Kursk. Le autorità russe affermano che l'Ucraina intende attaccare questa struttura, ma l'Ucraina respinge fermamente queste accuse.

10:10 L'Ucraina fornisce dettagli sugli insuccessi delle incursioni russe vicino alla città di Pokrovsk. Il presidente ucraino Zelenskyy promette di rafforzare le truppe nella regione. Contestualmente, i progressi nella regione di Kursk proseguono.

10:09 Le autorità russe riferiscono l'intercettazione di attacchi aerei ucraini nella parte occidentale del paese. Secondo il governatore della regione di Volgograd Andrei Bocharov, "La maggior parte dei droni è stata abbattuta" durante un attacco vicino a Marinovka (vedi l'articolo delle 07:30). Nella regione di confine di Kursk, il governatore regionale Alexei Smirnov rivela: "Due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa". A Rostov, più a sud, il governatore Vasily Golubev rivela che un attacco con cinque droni è stato respinto. Si dice che i droni siano stati neutralizzati anche nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

10:08 Kiev chiede l'autorizzazione formale degli Stati Uniti per utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha incontrato una delegazione bipartitica della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per discutere della situazione al fronte e della politica di Washington sull'utilizzo di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Umerov ha dichiarato: "Ho sottolineato l'importanza di ottenere il permesso dai nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Questo è fondamentale per proteggere le nostre regioni urbane e rurali pacifiche".

08:36 L'attore americano Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Guerre stellari", guida una campagna di raccolta fondi per i robot disinnescatore di mine destinati all'Ucraina. Hamill, in collaborazione con lo specialista dell'Europa orientale Timothy Snyder, cerca di raccogliere 441.000 dollari attraverso la loro iniziativa denominata "Terreno sicuro". Questi robot possono rimuovere le mine dalle zone difficili da raggiungere senza esporre gli operatori al rischio. Snyder ha spiegato: "Uno dei peggiori crimini della Russia in Ucraina è stato la disseminazione di molte mine. Visitando le zone inesplorate vicino al fronte, le persone aiutano pericolosamente gli altri a riprendere le loro terre e le loro case. Questi robot hanno il potenziale per disinnescare le mine, salvando così delle vite".

08:01 Il Cremlino esorta i russi a prepararsi ad adattarsi a una "nuova realtà" e a un "nuovo normale". L'incursione ucraina a Kursk rappresenta una sfida per la propaganda di Mosca, mettendo in evidenza che il nemico ha violato il territorio russo, nonostante si trovi sull'orlo del collasso. Tuttavia, il Cremlino cerca di instillare la calma tra i russi, incoraggiandoli a trasformare la negatività e lo shock in azione positiva, specificamente donando beni di soccorso alla regione di Kursk. La maggior parte degli ufficiali intervistati da Meduza si aspetta che i combattimenti nella regione di Kursk continuino per mesi. Come ha dichiarato una fonte vicina al governo, questa stima ha un tono ottimistico se tutto va per il meglio.

Le autorità russe confermano i rapporti secondo cui una base militare nella regione meridionale di Volgograd ha subito un incendio a seguito di un presunto attacco con drone ucraino. Il governatore Andrei Bocharov, comunicando tramite Telegram, ha specificato che il drone è entrato in collisione con la struttura. Fortunatamente, non ci sono state vittime. Bocharov non ha rivelato quale installazione militare è stata colpita, ma ha dichiarato che il villaggio di Marinovka era il bersaglio dell'attacco, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 L'ex consigliere per la sicurezza nazionale: Putin ha esercitato un'influenza quasi ipnotica su TrumpL'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, afferma nel suo libro "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House" (come riportato dal "The Guardian") che il presidente russo Vladimir Putin è stato

05:44 Germania Impegnata a Fornire Nuovi Aiuti per l'Ucraina se NecessarioIl leader dell'SPD Lars Klingbeil ha offerto un sostegno continuo all'Ucraina. Se non fosse possibile distribuire i miliardi pianificati dai beni russi congelati all'Ucraina, la Germania fornirà ulteriori fondi, afferma Klingbeil nel podcast del vicedirettore di "Bild" Paul Ronzheimer. "Non possiamo raggiungere un punto in cui diciamo: 'Adesso non ci sono più soldi per l'Ucraina'", sottolinea Klingbeil. In una simile situazione, la Germania sarebbe obbligata a cercare risorse finanziarie all'interno dei propri confini, poiché abbiamo una responsabilità verso l'Ucraina. Verranno trovate soluzioni e le scopriremo.

04:27 Servizio di Intelligence Ucraino Riferisce sui Bersagli degli Attacchi dei Droni RussiIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha fatto il punto sulla situazione dei droni russi colpiti durante la notte. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio, nota il capo del HUR Kyrylo Budanow alla piattaforma militare "The War Zone". Circa 50 droni erano coinvolti. Si sta attualmente valutando l'entità dei danni. Le autorità russe hanno riferito al mattino di aver abbattuto 45 droni sul territorio russo.

03:09 Addetti ai Seggi Russi Riceveranno Giubbotti Antiproiettile e Caschi per le ElezioniNella contesa regione russa di Kursk, lungo il confine, si prevede di equipaggiare gli addetti ai seggi con giubbotti antiproiettile e caschi per le elezioni anticipate regionali. Sono state inoltre istituite ulteriori sezioni elettorali in diverse aree del paese per coloro che hanno lasciato la regione, ha riferito Tatiana Malachova, a capo della commissione elettorale regionale, come riportato dalle agenzie di stampa russe. La regione si trova attualmente in stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste per il 6-8 settembre in diverse regioni russe. La commissione elettorale centrale di Mosca ha stabilito che i cittadini delle regioni di confine possono votare in anticipo, comprese quelle di Kursk, Belgorod e Bryansk.

01:34 Fico si Sente Premuto dalle Posizioni sulla Politica Estera delle Democrazie OccidentaliIl Primo Ministro slovacco Robert Fico si sente sotto pressione a causa di ciò che percepisce come un'opinione unanime tra le democrazie occidentali su questioni di politica estera importanti. Ha espresso questi pensieri in una dichiarazione per commemorare l'anniversario dell'invasione di Mosca del 1968, notando che coloro che si discostano da questo consenso sono "arbitrariamente messi sotto pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali. Nella dichiarazione, Fico paragona la violenta repressione della "Primavera di Praga" del 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia alla pressione sui diversi punti di vista in Europa oggi. Fico si oppone all'assistenza militare dell'UE all'Ucraina e ha ricevuto critiche per la sua posizione pro-russa.

00:12 L'Ucraina Respinge 44 su 46 Attacchi Russi Vicino a Pokrovsk in un GiornoL'Ucraina afferma di aver respinto 44 su 46 attacchi russi lungo il fronte vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina nel corso di un giorno. Secondo lo Stato Maggiore, i combattimenti sono ancora in corso in due altri settori alle 21:00 CET. Gli attacchi hanno causato 238 soldati russi feriti o uccisi. Non è stato fornito un conteggio delle vittime per le forze ucraine. La Russia non ha ancora rilasciato una dichiarazione.

23:09 La Russia Annuncia l'Intercettazione di un Tentativo di Infiltrarsi in BryanskLa Russia annuncia l'intercettazione di un tentativo di infiltrarsi di "agitatori" ucraini nella regione russa di Bryansk, che confina con Kursk. Il tentativo di infiltrarsi del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stato fermato dagli agenti del servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità militari russe, come riportato in un post su Telegram di Alexander Bogomaz, governatore di Bryansk. "Hanno ricevuto una risposta rapida e decisa", si legge nel post. La situazione è ora "sotto controllo".

21:52 Putin Loda i Rapporti Commerciali con la CinaIl presidente russo Vladimir Putin ha lodato la collaborazione con la Cina, dicendo: "I nostri rapporti commerciali sono in crescita (...). L'impegno di entrambi i governi nei rapporti commerciali e nell'economia sta dando i suoi frutti", durante un incontro con il premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "ambiziosi progetti congiunti e iniziative nel settore economico e umanitario", ha aggiunto Putin. Li, secondo il Cremlino, ha espresso che i rapporti tra Cina e Russia sono a un "livello senza precedenti". L'alleanza strategica tra Russia e Cina si è rafforzata dall'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un partner commerciale vitale a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Appello Rifiutato: l'ex Vice Ministro della Difesa Russo Resterà in CarcereL'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov resterà in carcere con l'accusa di corruzione. La sua richiesta di detenzione domiciliare con severe condizioni e il ricorso contro la sua detenzione sono stati respinti, come riportato dall'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov sovrintendeva agli acquisti per le forze armate russe prima del suo licenziamento. Il tribunale di Mosca ha anche ordinato la detenzione di due presunti complici di Bulgakov. La loro società avrebbe ricevuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando danni per circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

21:00 L'Ucraina Rafforza le sue Forze nella Regione di PokrovskSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta rafforzando la sua presenza militare nella contesa regione di Pokrovsk nell'est del paese. Ha sottolineato in un discorso televisivo che sono consapevoli delle intenzioni dei soldati russi lì. Nel frattempo, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk continua, ha detto Zelenskyy, con alcune aree sotto il controllo ucraino. Non ha fornito ulteriori dettagli.

20:41 Dopo il Decreto: Molti Ucraini in Ungheria a Rischio di EspulsioneDopo l'entrata in vigore di un decreto ungherese che nega lo status di rifugiato generale ai rifugiati ucraini, molti ucraini in Ungheria rischiano di perdere il loro alloggio. Le strutture private per rifugiati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, secondo quanto riferito dall'organizzazione umanitaria Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, per lo più donne e bambini rom della regione occidentale ucraina della Transcarpathia con una significativa minoranza ungherese, devono trasferirsi sotto la supervisione della polizia.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) è preoccupata per le possibili conseguenze del conflitto sulla centrale nucleare di Kursk e ha invitato tutte le parti a esercitare la massima cautela. La Commissione, probabilmente riferendosi a organismi internazionali, è invitata a fare lo stesso per prevenire qualsiasi escalation della situazione.

Dopo l'offensiva ucraina a Kursk, l'esercito russo starebbe spostando equipaggiamento e personale da Kaliningrad. Si tratta di una strategia adottata dalla Commissione per rafforzare la propria posizione nel conflitto ucraino nella regione di Kursk, come riferito dal capo delle forze armate lituane, Raimundas Vaikšnoras.

