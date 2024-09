Alle 19:15, una presunta "balena di intelligence" è stata apparentemente colpita

18:58 Forza Nazionale: approvata la "Legge Cambiamento Orari" per rendere più attraente il servizio

Il governo ha approvato la "Legge Cambiamento Orari" con l'obiettivo di rendere più attraente il servizio nella forza di difesa nazionale. Ciò include regolamentazioni degli orari di lavoro più flessibili e incentivi finanziari per i dispiegamenti a breve termine. "Il nostro obiettivo è quello di mantenere il personale qualificato nei nostri ranghi e di attrarre nuovo personale," ha dichiarato un portavoce del ministero della difesa. I circa 5.000 soldati della Brigata Lituania, che rafforzano il confine orientale di NATO contro la Russia, riceveranno anche incentivi. Misure sono in corso per semplificare il processo decisionale relativo al trasferimento o al ritorno, in particolare con la famiglia, in Lituania. Il portavoce ha potuto fornire solo una stima approssimativa dei costi aggiuntivi. Per la Brigata Lituania, si prevedono circa 40 milioni di euro nel 2025, 90 milioni nel 2026 e 145 milioni di euro nel 2027. Il parlamento voterà sulla legge a novembre.

18:27 Cittadino di Lviv descrive "inumani" urla

Disastro, terrore e rovina: il risultato del bombardamento notturno dell'esercito russo su Lviv. La 27enne residente, Yelizaveta, ha riferito di aver sentito "urla orribili e inumane". Secondo un giornalista dell'AFP, auto danneggiate e detriti decorano il centro città di Lviv. Le autorità ucraine riportano sette morti e 53 feriti a Lviv. Più di 50 edifici sono stati danneggiati nel centro storico, inclusi due ospedali e due scuole, secondo il Ministero della Cultura.

18:09 USA probabilmente accuserà la Russia di interferenza elettorale

Gli Stati Uniti dovrebbero ufficialmente accusare la Russia di interferire nella campagna elettorale presidenziale in corso più tardi oggi, secondo i resoconti. Le accuse si concentreranno sull'utilizzo di piattaforme online per-targetizzare gli elettori americani con informazioni false, ha riferito CNN, citando fonti. Le accuse si concentreranno principalmente sul network mediatico di stato russo RT. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti aveva precedentemente avvertito che la Russia rappresenta una minaccia per le elezioni presidenziali dell'8 novembre.

17:35 Incendio divampa nella foresta della zona di esclusione di Chernobyl

Un incendio boschivo è scoppiato all'interno della zona di esclusione radioattiva che circonda la centrale nucleare abbandonata di Chernobyl in Ucraina. Circa 20 ettari sono in fiamme, secondo il governatore dell'Oblast di Kyiv, Ruslan Kravchenko. Tuttavia, i livelli di radioattività di fondo rimangono entro i limiti normali. Come riportato dall'amministrazione della zona di esclusione, più di 200 vigili del fuoco, inclusi 50 soldati, stanno combattendo l'incendio e sono riusciti a contenerlo. La causa dell'incendio è ancora sconosciuta. A causa delle temperature elevate e della prolungata siccità, c'è un rischio elevato di incendi nella regione dell'Oblast di Kyiv nel nord dell'Ucraina.

17:07 Morti al mercato di Donetsk: le forze si accusano a vicenda

Sono state segnalate vittime in un mercato nella città ucraina orientale di Donetsk, sotto il controllo russo. Le autorità riportano che almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a causa del fuoco di artiglieria sul mercato. Le truppe ucraine vengono accusate di aver bombardato il mercato, con due uomini e una donna morti, secondo il capo della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin. Un autobus pubblico è stato anche danneggiato. Video e foto sui media di stato russo mostrano danni al mercato. Questi resoconti non possono essere verificati in modo attendibile. Le forze militari ucraine, however, accusano l'altra parte dell'attacco, dichiarando: "Tutto viene fatto per l'aspetto, la vita umana non ha importanza per loro," su Telegram.

16:43 Occupanti a Donetsk: l'Ucraina bombarda il mercato - Morti e feriti

17:55 Bombe aerea a Lviv uccide quasi un'intera famiglia

Un attacco aereo russo a Lviv ha causato la morte di gran parte dei membri di una famiglia, secondo le autorità cittadine. Tra i sette morti ci sono una donna di 43 anni e le sue tre figlie di 7, 18 e 21 anni. I resti della famiglia sono stati trovati nella loro casa. Il padre, l'unico superstite, è attualmente in condizioni critiche, secondo l'Università Cattolica Ucraina. Il sindaco Andrij Sadovyi ha scritto: "Al centro dell'Europa, la Russia sta assassinando ucraini e le loro famiglie. I russi stanno togliendo la vita ai nostri figli, il nostro futuro."

17:41 Scholz giustifica il dispiegamento di missili USA: "L'inazione sarebbe una minaccia per la pace"

Il cancelliere Scholz difende la posizione di dispiegare missili USA in Germania. Secondo il politico SPD, gli obiettivi principali sono mantenere la pace e prevenire potenziali conflitti. Scholz sottolinea: "Si tratta di scoraggiare potenziali aggressori". La Russia ha costantemente espanso il suo arsenale, in particolare la sua capacità missilistica, negli anni. Il presidente Putin ha anche violato gli accordi di disarmo, come il trattato INF, e ha installato missili a Kaliningrad, un'area a circa 530 chilometri da Berlino per aria. Scholz avverte: "Non reagire in modo appropriato sarebbe irresponsabile". Aggiunge inoltre: "Sì, l'inazione sarebbe una minaccia per la pace altrettanto. Non lo permetterò". In risposta all'invasione della Russia in Ucraina, gli Stati Uniti e la Germania hanno concordato di dispiegare più missili USA avanzati sul suolo tedesco a partire dal 2026. La fazione Sahra Wagenknecht (BSW) sowie l'AfD si oppongono a questa iniziativa perché credono che favorisca una corsa agli armamenti e metta a rischio la sicurezza della Germania. Critiche arrivano anche all'interno dell'SPD. Leggi di più qui.

17:18 Scholz promette all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha promesso all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T. Scholz ha confermato a Todendorf, Schleswig-Holstein, che verranno acquistati otto sistemi IRIS-T SLM e nove sistemi IRIS-T SLS per l'Ucraina. Due di ciascuno verranno consegnati quest'anno, mentre il resto è previsto per il 2025. Attualmente, quattro sistemi IRIS-T SLM sono in uso in Ucraina. Questo impegno rappresenta un'ulteriore aggiunta a una consistente quantità di missili e tre sistemi IRIS-T SLS già forniti all'Ucraina. Scholz ha fatto queste dichiarazioni durante la cerimonia di inaugurazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per l'esercito tedesco nel sito della Bundeswehr a Todendorf.

16:55 Corea del Sud e Nuova Zelanda chiedono il "ritiro incondizionato" della Russia

Durante il loro primo summit in nove anni, il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il primo ministro neozelandese Christopher Luxon hanno condannato l'attacco della Russia all'Ucraina. I due leader hanno sollecitato la Russia a ritirarsi "immediatamente, completamente e senza condizioni" dai territori dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale. Hanno anche condannato la crescente collaborazione militare tra la Corea del Nord e la Russia. Luxon ha sottolineato: "In questa fase critica, quando le forze autoritarie continuano a minacciare, è essenziale che le nazioni con valori condivisi mostrino solidarietà". La Corea del Nord, che è prevalentemente isolata a livello internazionale, ha recentemente stretto legami militari più stretti con la Russia.

16:21 Zelensky spiega il rimpasto del governo: "Abbiamo bisogno di nuova energia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato i motivi dietro un ampio rimpasto del governo. "Abbiamo bisogno di nuova energia", ha risposto Zelensky a una domanda sul motivo del rimpasto. "E questi movimenti sono legati al rafforzamento del nostro stato in vari settori". L'Ucraina sta combattendo l'aggressione della Russia da quasi due anni e mezzo. Zelensky ha poi espresso la sua gratitudine ai ministri e a tutto il governo.

15:47 L'esercito tedesco si prepara ad utilizzare l'IRIS-T a Schleswig-Holstein

Il sistema IRIS-T SLM è già in uso in Ucraina. Per intercettare più missili russi, il numero di questi sistemi dispiegati in Ucraina dovrebbe aumentare da quattro a dieci. Secondo fonti di sicurezza, è stato concordato un consegna. Inoltre, l'esercito tedesco intende utilizzare l'IRIS-T a Schleswig-Holstein.

15:21 La Russia annuncia una nuova cattura vicino alla città ucraina di Pokrovsk

12:59 Ucraina: Crimea Pullula di Sistemi di Difesa Aerea

Il portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, ha dichiarato che l'occupante russo in Crimea sta utilizzando tutte le misure difensive disponibili per proteggere il Ponte di Kerch, come riferito da Defense Express sulla televisione nazionale ucraina. Sono in uso sistemi a corta e lunga distanza, tra cui S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1. "La Crimea pullula di sistemi di difesa aerea", ha notato Pletenchuk, poiché ha sia valore pratico che simbolico per gli occupanti. Il Ponte di Kerch, un progetto prestigioso del leader del Cremlino Vladimir Putin, collega la Russia meridionale con la penisola illegalmente annessa e serve come importante via di rifornimento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. Gli scontri intorno al ponte continuano e Kyiv ha ripetutamente espresso l'intenzione di liberare la penisola. Il ponte funge da strozzatura strategica.

12:32 Putin Annuncia la Visita di Xi al Summit di BRICS in Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit di BRICS in Russia a ottobre. "Come concordato, ci aspettiamo il presidente cinese Xi Jinping al summit di BRICS", ha detto durante un incontro con il vice premier cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale di Vladivostok. Putin ha anche proposto un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi. Il gruppo, istituito nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, ha poi incluso il Sudafrica e quest'anno vedrà la partecipazione di nazioni come gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran. I paesi del BRICS si considerano un contrappeso agli stati occidentali. Si riuniranno per un summit nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Il Cremlino si aspetta che ciò espanda la sua influenza e rafforzi alleanze economiche più strette. Mosca e Pechino hanno intensificato la loro cooperazione strategica dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

12:00 Russia: Attacco a Poltava Mirato a Soldati e Istruttori Esteri

Il ministero della Difesa russo ha rivelato che l'attacco mortale alla città ucraina di Poltava era diretto verso soldati e istruttori stranieri. Il bersaglio era un centro di addestramento militare. Secondo il ministero, "specialisti delle comunicazioni e della guerra elettronica di tutte le branche e unità militari delle Forze Armate ucraine, nonché operatori di veicoli aerei senza equipaggio coinvolti negli attacchi a siti civili sul territorio russo, vengono addestrati lì sotto la supervisione di istruttori stranieri". Il ministero ha anche rivelato di aver impiegato il sistema d'arma ipersonica Kinzhal contro le strutture militari-industriali nella città ucraina occidentale di Lviv. Inoltre, le forze russe hanno preso il controllo di due insediamenti aggiuntivi nell'Ucraina orientale, Prechystivka e Karliwka. Secondo i resoconti ucraini, 50 persone sono morte nell'attacco di Poltava del martedì.

11:43 Baerbock Omaggia l'Uscente Ministro degli Esteri Ucraino

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba. "Notti insonni sui treni notturni, al G7, al fronte, a Bruxelles, davanti a una centrale elettrica bombardata", ha scritto su X. "Ci sono poche persone con cui ho lavorato così da vicino come te, @DmytroKuleba. Hai dato la priorità alle persone del tuo Paese sopra di te". Ha espresso i suoi auguri più calorosi a Kuleba "dal profondo del mio cuore - Spero di incontrarti di nuovo quando la pace e la libertà saranno tornate in tutta l'Ucraina".

11:24 Russia Pondera la Rivedere la Dottrina Nucleare

Le azioni occidentali stanno spingendo la Russia a rivedere la sua dottrina nucleare, secondo il Cremlino. La Russia si trova di fronte a sfide e minacce dal cosiddetto Occidente, che richiede una revisione della dottrina, secondo quanto riferito dai media russi citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La possibilità che l'Ucraina possa utilizzare armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi all'interno del territorio russo è sotto esame. Il governo ucraino ha richiesto da tempo agli Stati Uniti l'autorizzazione ad utilizzare le armi fornite dagli alleati per colpire obiettivi profondamente all'interno della Russia. "È ovvio che gli ucraini lo faranno", ha detto Peskov all'agenzia RIA. "Stiamo tenendo conto di tutto questo". La Russia ha già dichiarato l'intenzione di rivedere la sua dottrina nucleare, ma non ha rivelato i dettagli. La direttiva consente l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia è minacciata.

10:54 Ucraina: 29 Su 42 Attacchi Aerei Russi Sventati

La Russia ha condotto 42 attacchi aerei sull'Ucraina durante la notte, secondo l'aeronautica ucraina, come riferito su Telegram. Sono stati utilizzati missili Ch-47M2 Kinzhal, cruise missile Kh-101 e "Iskander-K". Secondo i suoi dati, l'aeronautica ucraina ha abbattuto sette missili cruise e 22 droni Shahed, sostenendo di aver sventato 29 attacchi aerei.

10:19 Munz: L'Attacco a Poltava Potrebbe Ritorcersi Contro la Russia

La Russia sta attaccando la città ucraina di Poltava con missili, con segnalazioni di uno dei più devastanti attacchi aerei dall'inizio della guerra. I media russi, nel frattempo, celebrano un "grande successo", secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Simultaneamente, la Russia sembra stia cambiando strategia.

10:21 Dichiarazione del Governatore per la Regione di Lviv - Aumento delle Vittime

Il bilancio delle vittime degli attacchi aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv è aumentato. Ieri sera, sette persone, tra cui una bambina di 7 anni e una di 14, sono state uccise, come ha riferito il governatore della regione di Lviv, Maxim Kosyzkyj, su Telegram. "Oggi è un giorno triste per la nostra regione", ha scritto Kosyzkyj. È una situazione profondamente dolorosa. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva scritto su Twitter che cinque persone erano state uccise e più di 30 erano rimaste ferite. Zelenskyy ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

08:49 Il Ministro degli Esteri Kuleba si Dimette

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato le sue dimissioni. La notizia è stata condivisa dal presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. La lettera di dimissioni di Kuleba sarà discussa nella prossima sessione parlamentare, ha condiviso Stefantchuk sulla sua pagina Facebook. various other drones and vessels, including 28 ships and one submarine. Several other ministers had previously tendered their resignations (see entries 00:47 and 22:06). The resignations were part of a broader reorganization of the Ukrainian government. Wednesday is expected to be a day of dismissals, while the day of appointments is scheduled for Thursday, noted the leader of the ruling party Servant of the People, David Arakhamia, on Telegram.

08:03 Zelenskyy: Operazioni di Soccorso in corso a Poltava

L'ultimo attacco con razzi russi a Poltava è uno dei più letali sin dall'inizio del conflitto. Ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, ha confermato il presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale. Ha richiesto nuovamente sistemi di difesa aerea migliorati.

07:39 Grossi Avverte del Potenziale Disastro alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e Rafael Grossi, a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), hanno discusso dello stato delle centrali nucleari in Ucraina e in Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi si recherà oggi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, occupata dalle forze russe. Secondo Reuters, Grossi ha avvertito della situazione "molto volatile" della centrale e del persistente rischio di un disastro durante il suo incontro con Zelenskyy. La centrale di Zaporizhzhia è stata conquistata dalle forze russe poco dopo l'invasione di Mosca dell'Ucraina lo scorso febbraio e al momento non è operativa. Entrambe le parti si accusano a vicenda di aver bombardato l'impianto. Entrambe le parti negano tali accuse.

07:18 Il Governatore Conferma Due Morti nell'Attacco a Lviv

Almeno due persone sono morte negli ultimi raid aerei russi (vedi entry 06:17 e 05:29) nella città occidentale ucraina di Lviv. 19 altri sono rimasti feriti, come ha informato il governatore della regione di Lviv Maksym Kozytskyy su Telegram.

06:53 L'Ucraina Cerca ulteriore Supporto per le Regioni del Fronte

L'Ucraina sta cercando ulteriore assistenza per ripristinare il suo settore agricolo e rimuovere le mine. Secondo il "Rheinische Post" di Düsseldorf, in risposta a un'interrogazione del partito dell'Unione, il governo tedesco ha rivelato l'intenzione di esplorare il supporto per le zone agricole vicino al fronte. L'articolo suggerisce che sarebbe necessario un bonus per la sicurezza delle persone. L'Ucraina ha anche richiesto il possibile prolungamento di un progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura per la consegna di generatori, nonché l'assistenza per la rimozione delle mine nelle regioni del fronte contestate. Il Ministero federale per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo ha già avviato un progetto per la rilevazione e la rimozione delle mine, come confermato dal governo tedesco.

06:17 Incendio a Lviv dopo l'Attacco con Droni Shahed

Dopo gli attacchi aerei russi (vedi entry 05:29) a Lviv, nel nord dell'Ucraina, è divampato un incendio vicino alla stazione ferroviaria principale. Lo ha condiviso il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyy, su Telegram. Inoltre, due edifici scolastici sono stati apparentemente danneggiati durante l'attacco, con numerous windows shattered on the streets. According to Kosyzkyy, several Shahed drones were employed in the Russian airstrike. Emergency services and firefighters are at the scene. The two schools affected have remained closed, as reported by Lviv mayor Andrij Sadowyj on Telegram. At least six people, including a 10-year-old boy, were injured. Lviv, situata nella regione occidentale dell'Ucraina e vicina al confine polacco, è stata-targeted by multiple attacks since the onset of the conflict.

05:29 Second round of aerial assault strikes KyivLa città ucraina di Kyiv subisce un secondo round di attacchi aerei russi. I sistemi di difesa sono operativi. I testimoni riferiscono di multiple esplosioni ai margini di Kyiv, indicando l'uso di strumenti difensivi. Contestualmente, il militare riferisce di un attacco drone sulla città ucraina occidentale di Lviv, vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è in stato di allerta aerea, come confermato dalla forza aerea ucraina su Telegram. La Polonia mobilita i propri aerei e quelli alleati per la terza volta in otto giorni per proteggere lo spazio aereo in risposta agli attacchi aerei russi e alle attività a distanza, come riferito dal Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

04:35 Biden promette ulteriori sistemi di difesa aerea per l'UcrainaDopo l'attacco russo devastante alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden promette di equipaggiare l'Ucraina con ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno fermamente questo attacco brutale", ha dichiarato Biden. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere militarmente Kyiv, "compreso il fornire sistemi e capacità di difesa aerea necessari per proteggere i confini dell'Ucraina". Zelenskyj ha fatto appello agli alleati occidentali per fornire rapidamente all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e autorizzare l'uso di armi a lungo raggio già consegnate per colpire il territorio russo dopo l'attacco, che ha causato almeno 51 morti.

02:52 Nuovo attacco con droni su KyivLa Russia lancia un altro attacco con droni su Kyiv. Le squadriglie ucraine di difesa aerea sono attivamente impegnate a respingere gli attacchi ai margini di Kyiv, come riferito dal militare ucraino su Telegram. Il numero di droni coinvolti e qualsiasi eventuale danno rimane sconosciuto al momento. Questo attacco notturno fa parte di una serie di attacchi aerei su Kyiv che si sono intensificati nelle ultime settimane.

01:32 Zelenskyj cerca di mantenere il controllo sulle terre occupate a Kursk per un periodo prolungatoL'Ucraina intende mantenere il controllo sulle terre occupate nell'oblast di Kursk fino a quando il presidente russo Putin non deciderà di impegnarsi in trattative, secondo il presidente Zelenskyj in un'intervista con il broadcaster statunitense NBC News. Zelenskyj ha dichiarato che il controllo su queste terre è un elemento importante del "piano di vittoria". In generale, l'Ucraina non è interessata ai territori russi. Zelenskyj non ha specificato se verranno prese di mira ulteriori terre russe.

qui.00:47 Quattro ministri ucraini si dimettono prima della riorganizzazione del governoIn vista di una riorganizzazione del governo in Ucraina, quattro ministri hanno presentato le dimissioni. Questi funzionari includono la vice ministro degli Affari Europei, Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari Strategici, Oleksandr Kamyshin - figura chiave nell'espansione della produzione di armi -, il ministro della Giustizia Denys Malyuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilez. Non è ancora chiaro se questi ministri otterranno nuovi incarichi di alto livello. "Si prevede un importante rimpasto di governo questa settimana", spiega David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani è il giorno dei licenziamenti e il giorno successivo, il giorno delle nomine", annuncia Arakhamia, considerato un alleato stretto del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Il presidente Zelenskyy chiede l'autorizzazione per l'uso di armi a lungo raggio dopo l'attacco missilistico su PoltavaDopo l'attacco missilistico russo mortale sulla città di Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy chiede l'autorizzazione per l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. "Se potessimo distruggere i siti di lancio degli aggressori, dove si trovano, e gli aeroporti militari e i loro rifornimenti, i colpi russi diventerebbero impossibili", ha detto Zelenskyy nel suo discorso video quotidiano. Secondo i resoconti di Zelenskyy, il bilancio delle vittime a Poltava è ora di 51, con 271 feriti. Ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie.

22:06 Il presidente Zelenskyy licenzia un altro alto funzionarioIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy rimuove Rostyslav Shurma, primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, secondo un decreto pubblicato sul sito del presidente. Il presidente del parlamento annuncia anche le dimissioni di Olha Stefanishyna, che in precedenza ha prestato servizio come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea in Ucraina. Diversi altri ministri si sono già dimessi. Il presidente Volodymyr Zelenskyy spiega che vengono apportate modifiche per migliorare il governo. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Il reporter di ntv a Poltava: "I residenti hanno descritto un momento molto spaventoso"L'Ucraina riferisce uno dei più pesanti attacchi aerei dalla

