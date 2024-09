Alle 19:08, Wagenkrecht sostiene la creazione di una coalizione con la CDU e potenzialmente con lo SPD in Turingia

Leader of BSW, Sahra Wagenknecht, aims for coalition with CDU and possibly SPD in Thuringia Secondo Wagenknecht, intervenuta su ARD, spera di formare un governo solido con la CDU, probabilmente includendo anche l'SPD, nella Turingia. Dopo cinque anni di governo minimo, le persone anelano a un governo di maggioranza affidabile per affrontare problemi come le significative assenze degli insegnanti nella regione. Inoltre, cercano un governo statale che li rappresenti a livello federale, promuovendo la pace, la diplomazia e opponendosi al posizionamento dei missili USA in Germania. Wagenknecht ha escluso esplicitamente qualsiasi coalizione con l'AfD nella Turingia.

19:02 Proiezione per la Sassonia: l'AfD vede ulteriori miglioramenti nei risultati Le previsioni per i risultati delle elezioni in Sassonia indicano che l'AfD potrebbe superare le stime iniziali. Si prevede che il partito di estrema destra otterrà un impressionante 33,1% dei voti nello stato. La CDU segue con il 24,3%, mentre l'alleanza di Wagenknecht ottiene il 15% dal nulla. La Sinistra, attualmente in testa con il Presidente del Ministero Bodo Ramelow, subisce un significativo calo e si attesta al 11,7%. L'SPD si posiziona al 6,6%, mentre i Verdi ottengono solo il 4% dei voti.

18:56 Göring-Eckardt: il successo dell'AfD sconvolge il partito Verde I membri del partito Verde sono più colpiti dal successo dell'AfD nella Turingia che dal loro stesso sconfitta. La leader del gruppo parlamentare del partito Verde, Katrin Göring-Eckardt, considera il successo dell'AfD uno "shock" in Germania. Il leader del partito Omid Nouripour definisce la lotta del suo partito "minima" rispetto all'impatto della posizione rafforzata dell'AfD, ora il partito più influente in un parlamento regionale.

18:48 Kretschmer: "Motivo di celebrazione" in Sassonia Il Presidente del Ministero uscente della Sassonia, Michael Kretschmer, considera la CDU il pilastro della coalizione di governo. Kretschmer, intervenuto alla festa del suo partito, afferma: "Abbiamo ogni motivo per festeggiare". Gli abitanti della Sassonia hanno mantenuto la loro fiducia nella CDU e non hanno optato per un voto di protesta. "Comprendiamo la frustrazione per la situazione a Berlino", ha riconosciuto Kretschmer.

18:39 Proiezione per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduce Le prime proiezioni della ZDF suggeriscono che il vantaggio della CDU sull'AfD nelle elezioni della Sassonia si sta riducendo: la CDU supera di poco l'AfD con il 31,9% contro il 31,3% dei voti. BSW si posiziona all'11,6%, mentre l'SPD ottiene il 7,8%. I Verdi a malapena entrano nel parlamento regionale con il 5,2%, mentre la Sinistra scende sotto il 4,5%.

18:33 Weidel: l'AfD cerca la partecipazione al governo in Turingia e Sassonia La presidente del partito federale dell'AfD, Alice Weidel, rivendica il diritto di partecipare al governo sia in Turingia che in Sassonia. Secondo Weidel, gli elettori vogliono che l'AfD sia coinvolta nel governo, in quanto rappresenta il 30% degli elettori in entrambi gli stati, e un governo stabile non può essere stabilito senza di loro.

18:30 Segretario generale dell'SPD: "La notte delle elezioni non è per festeggiare" Il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert riconosce i modesti risultati del suo partito nelle elezioni in Turingia e Sassonia. Esprime la sua delusione, dopo la notte delle elezioni, ma accetta che per anni l'SPD ha avuto un momento difficile. "C'era un rischio genuino di essere espulsi dai parlamenti regionali". Kühnert sottolinea che vale la pena lottare e l'SPD è necessario. Si batte per il cambiamento, sottolineando l'importanza di spiegarsi ai votanti e di impegnarsi di più. Quando gli viene chiesto del Cancelliere Olaf Scholz, evidenzia la necessità di comunicare insieme le loro politiche.

18:23 Höcke: il risultato della Turingia è una "vittoria storica" Il leader della frazione dell'AfD, Björn Höcke, celebra i risultati della Turingia come "storici", dichiarando la fine del "nonsense della barriera sciocca". Secondo Höcke, il cambiamento avverrà solo con l'AfD.

18:23 Chrupalla sulla Turingia: "Vicino a un pareggio con la CDU" Il leader del partito AfD Tino Chrupalla vede i risultati del suo partito come impressionanti, rappresentando uno spostamento politico in entrambi gli stati. L'AfD è apparentemente aperta a discussioni con tutti i partiti, riconoscendo la loro posizione competitiva con la CDU in Sassonia, con l'obiettivo di una politica che benefici gli abitanti della Sassonia.

18:17 Segretario generale della CDU: nessun alleanza con l'AfD Il segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha dichiarato che la CDU nella Turingia e nella Sassonia non formerà coalizioni con l'AfD. Ha detto: "Siamo incredibilmente chiari in

18:13 Proiezione iniziale per la Sassonia: la CDU ha un leggero vantaggio sull'AfD, BSW al 12%, i Verdi lottanoSecondo la prima proiezione per le elezioni statali della Sassonia, la CDU è in testa con il 31,5% dei voti, seguita dall'AfD con il 30%. Il BSW si piazza al terzo posto con il 12%, mentre l'SPD mantiene una presenza nel parlamento statale con l'8,5%. I Verdi mantengono una stretta presa sull'ingresso con il 5,5%. La Sinistra e il FDP non entrano nel nuovo parlamento.

18:10 Proiezione iniziale per la Turingia: l'AfD supera la CDU, BSW al 16%Secondo la prima proiezione per le elezioni statali della Turingia, l'AfD è in testa con il 30,5% dei voti, seguita dalla CDU con il 24,5%. La Sinistra guadagna il 12,5%, garantendo all'SPD un posto nel parlamento statale con il 7%. Il BSW è sicuro di entrare nel parlamento statale con il 16%, mentre i Verdi e il FDP faticano a superare la soglia del 5%.

18:01 L'AfD guida in Turingia, BSW in doppia cifra in SassoniaSecondo la prima proiezione dopo le elezioni statali della Turingia, l'AfD si conferma la forza dominante. L'SPD supera la soglia del 5%, mentre i Verdi e il FDP faticano a fare altrettanto. In Sassonia, il BSW registra un punteggio a due cifre inaspettatamente. La CDU si piazza appena davanti all'AfD. La proiezione indica che la Sinistra e il FDP non riescono a ottenere seggi nel parlamento statale, mentre i Verdi persistono.

17:18 L'ingresso di Höcke nel parlamento statale è incertoMentre i suoi colleghi dell'AfD trionfano in Turingia, Björn Höcke potrebbe non riuscire a ottenere un seggio nel futuro parlamento statale. In lizza contro il candidato della CDU Christian Tischner nel collegio di Greiz II, Höcke si trova in una situazione di stretta competizione. Se Tischner vince e l'AfD conquista ulteriori mandati diretti, allora nessuno può entrare nel parlamento attraverso la lista di stato, compreso Höcke, che è in testa. L'AfD potrebbe cercare di convincere un candidato diretto di successo a rinunciare al proprio seggio, garantendo l'ingresso di Höcke.

16:48 L'AfD della Turingia opta per escludere la copertura mediaticaLa copertura mediatica della festa elettorale dell'AfD della Turingia sembra improbabile, dato il loro intento di escludere alcuni mezzi di comunicazione selezionati. A causa di ostacoli legali, il partito ha escluso l'intera stampa dall'evento. Tuttavia, la decisione è stata ribaltata dal tribunale, costringendo l'intera esclusione della stampa. Un portavoce ha citato problemi di spazio, attribuendo la restrizione alla mancanza di spazio nella sede dell'evento.

16:29 Circa un quarto dei votanti della Sassonia ha votato per postaPer le "elezioni cruciali" chiamate dal ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer, circa il 24,6% degli elettori ha già inviato i propri voti per posta. La partecipazione elettorale rimane simile a quella del 2019.

15:52 Höcke e Ramelow votano rispettivamenteIl leader dello stato dell'AfD della Turingia, Björn Höcke, e il ministro presidente dello stato Bodo Ramelow hanno votato. Höcke ha votato a Bornhagen nel distretto di Eichsfeld, mentre Ramelow ha votato nella capitale dello stato di Erfurt insieme alla moglie Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Maggiore affluenza rispetto al 2019In Turingia, il 44,4% dei votanti aveva votato entro le 14:00, registrando un aumento di oltre due punti rispetto alle elezioni del 2019. Ciò indica un'alta affluenza, ma non sono ancora inclusi i votanti per posta. In Sassonia, l'affluenza supera anche le cifre del 2019, sebbene ci si aspetti un numero maggiore di votanti per posta. Entrambi i seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 "Kretschmer spera che i partiti del semaforo entrino ancora nel parlamento statale"

14:40 Priorità principali per la Sassonia e la TuringiaQuasi un terzo della popolazione della Sassonia e della Turingia esprime l'intenzione di votare per l'AfD nelle elezioni del 1° settembre. Un sondaggio completo fornisce informazioni su questa tendenza, mettendo in luce le preoccupazioni e le sfide più importanti che le persone affrontano. Oltre alla migrazione, altre questioni come le condizioni del mercato del lavoro, il welfare e la salute emergono come preoccupazioni principali.

14:13 Höcke affretta il votoNella elezioni statali della Turingia, la figura di spicco dell'AfD, Björn Höcke, fa una breve apparizione al seggio elettorale di Bornhagen intorno a mezzogiorno. Il leader dell'estrema destra si affretta e evita di interagire con i giornalisti presenti. In precedenza, aveva sempre perso contro il candidato della CDU nel suo collegio di Eichsfeld, motivo per cui questa volta ha deciso di candidarsi nel collegio di Greiz. Tuttavia, si prevede che perderà ancora contro la CDU lì.

13:29 Elevata affluenza alle urne in SassoniaLa elezioni statali in Sassonia registrano un'alta affluenza con il 25,8% degli elettori abilitati che hanno votato entro mezzogiorno, secondo quanto riferito dall'Ufficio statistico di stato a Kamenz. Nel 2019, la partecipazione era del 26,2%. Anche se non inclusi in questi numeri, si prevede che il 24,6% degli elettori abilitati voterà per posta. Nel 2019, la partecipazione per posta era del 16,9%. Il processo elettorale sembra procedere senza interruzioni.

13:11 Risultati elettorali potrebbero minare la coalizione di Berlino - AnalistaI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia non sono ancora definitivi. Lo scienziato politico Albrecht von Lucke dice a ntv che se il SPD non entra nel parlamento statale, sarebbe quasi come un "terremoto". In un'intervista, discusses l'elezione e i suoi potenziali impatti.

12:44 Polizia indaga per minacce in un seggio elettoraleLa polizia di Gera sta indagando su una minaccia in un seggio elettorale. Un uomo in maglietta AfD è entrato per votare al mattino, ma il responsabile del seggio ha richiesto che la rimuovesse a causa delle restrizioni sulla pubblicità del partito. Nonostante abbia ottemperato, l'uomo ha espresso il suo malcontento e ha minacciato di tornare. La polizia ha raccolto la sua dichiarazione e lo ha ammonito. Inoltre, la polizia di Erfurt sta esaminando la scritta politica ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi come possibili casi di vandalismo.

12:15 Correctiv avverte contro la diffusione di notizie falseLa rete di ricerca Correctiv avverte contro una storia falsa che circola nuovamente, secondo cui firmare la scheda elettorale impedisce il broglio. Tuttavia, l'ufficio del commissario elettorale federale ha chiarito a Correctiv che "la firma sulla scheda elettorale da parte del votante può mettere a rischio il segreto del voto, rendendo nulla l'intera scheda elettorale".

11:51 Voigt esprime speranza per "stabilità nelle relazioni di maggioranza"Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato ora. Spera che "molti Turingi esercitino il loro diritto di plasmare il futuro del nostro paese" e spera in "relazioni di maggioranza stabili" per far avanzare lo stato.

11:25 Sonneberg testimone di un'esplosione di attacchi estremisti di destraSonneberg è il primo distretto in Germania guidato da un politico AfD. I cittadini coinvolti in attività civiche riferiscono di aver subito minacce, costringendo molti a lasciare il lavoro. Si dice che gli attacchi estremisti di destra siano aumentati di cinque volte in un anno. Gli esperti attribuiscono questa tendenza al distretto amministrativo AfD di Sonneberg.

10:57 Kretschmer sottolinea l'importanza delle elezioniIl Presidente del Ministero di Sassonia, Michael Kretschmer, descrive le elezioni parlamentari statali come "arguibilmente le più importanti delle ultime 34 anni". Ringrazia coloro che hanno cambiato i loro schemi di voto e hanno sostenuto la "forza forte al centro borghese", riferendosi all'Unione Sassone. Kretschmer believes that a government can be formed with such support. In recent polls, his CDU è al collo con l'AfD.

10:30 Ramelow nega la candidatura di WagenknechtIl Presidente del Ministero di Turingia, Bodo Ramelow, ritiene che il giorno delle elezioni sia "un festival della democrazia", nonostante il rischio di non essere rieletto. In un'intervista su ntv, Ramelow si oppone a raccomandare un governo di minoranza e esprime dubbi sulla competenza del BSW.

09:59 Storico critica la data delle elezioni per il richiamo al 1939Lo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali in Sassonia e Turingia per il 85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni l'1 settembre non aveva sensibilità storica", dice Loew, direttore dell'Istituto tedesco-polacco, a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Loew si preoccupa dell'AfD, classificata come "firmemente estremista di destra" dai servizi di sicurezza interni in entrambi gli stati, che potrebbe vincere a Dresda e Erfurt, i cui legami con l'era nazista sono ambigui.

09:30 "Voto cruciale": Tutti i dati per le elezioni statali della SassoniaOggi, oltre 3,3 milioni di elettori abilitati in Sassonia hanno l'opportunità di decidere chi plasmerà il futuro politico del parlamento statale di Dresda. Il CDU potrebbe perdere il suo titolo di forza più forte nello stato per la prima volta dal 1990, secondo il Presidente del Ministero di Sassonia Michael Kretschmer, che definisce le elezioni "cruciali". "Tutto è in gioco".

09:05 Kretschmer critica il traffico luminoso per "movimenti affrettati prima del voto"Con le elezioni in Sassonia in corso, remains to be seen se il Presidente del Ministero Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente della CDU nello stato. In un'intervista su ntv, discusses la sua posizione sulla questione dei rifugiati, il governo a traffico luminoso e la guerra in Ucraina.

08:24 C'è il rischio che l'AfD minacci la democrazia?

Secondo i sondaggi, l'AfD è probabile che acquisisca una forte influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Tale sviluppo rappresenta una minaccia per le istituzioni democratiche, come evidenziato da un gruppo di ricerca. La rule of law potrebbe non essere così robusta come alcuni credono.

08:00 I seggi elettorali sono aperti in Turingia e Sassonia

Oggi verranno scelti i nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. In previsioni, l'AfD è in testa in Turingia. In Sassonia, il CDU di Michael Kretschmer e l'AfD sono al collo. Le proiezioni sono attese una volta chiusi i seggi elettorali alle 18. Le elezioni in questi due stati tedeschi orientali servono anche come indicatore per la coalizione a traffico luminoso a Berlino.

Per la coalizione attuale della Turingia guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra), non è evidente alcuna maggioranza nei sondaggi. Una potenziale intesa post-elettorale potrebbe essere un governo che coinvolge la CDU, l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e l'SPD. In Sassonia, rimane incerto se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi mantenga ancora la maggioranza. Kretschmer è aperto a un'alleanza con la BSW. Il partito di Sinistra rischia di essere estromesso dal parlamento della Sassonia. Analogamente, i Verdi e il FDP in Turingia potrebbero affrontare l'espulsione.

Nelle elezioni per il Landtag della Turingia, Sahra Wagenknecht potrebbe formare un governo di coalizione con la CDU e possibilmente l'SPD, con l'obiettivo di portare stabilità nella regione affrontando problemi come le assenze degli insegnanti. Dopo i risultati elettorali positivi in Turingia, l'AfD ha espresso il desiderio di partecipare alla formazione del governo in both Turingia e Sassonia, in quanto rappresentano una parte significativa degli elettori in entrambi gli stati.

