Alle 18:39, le unità di ricognizione ucraina hanno un limite di utilizzo giornaliero.

09:30 Guardia Nazionale Ucraina può schierare fino a dieci droni-spia al giorno

Secondo il Brigadiere Generale Vadym Hladkov, citato dal sito di notizie "Ukrinform", un battaglione della Guardia Nazionale Ucraina può utilizzare fino a dieci droni-spia al giorno. Interessantemente, il numero di droni a vista è notevolmente più alto. In particolare, quando la Russia si impegna in continui attacchi su un fronte specifico, questi droni vengono schierati in grandi numeri. Secondo Hladkov, il limite sui droni-spia continuerà nel prossimo futuro a causa del loro alto costo per unità. C'è il rischio che questi droni possano essere abbattuti dai soldati russi con armi portatili se volano troppo basso.

17:50 Ucraina chiede a Romania di abbattere i droni-spia russi

L'Ucraina ha richiesto l'assistenza della NATO membro Romania per abbattere i droni-spia russi che tentano di violare lo spazio aereo romeno, ha menzionato il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha dopo il suo incontro con il collega romeno Luminita Odobescu a Bucarest. Secondo l'agenzia di stampa romena Mediafax, i detriti dei droni-spia russi sono caduti in Romania vicino al confine ucraino diverse volte dal inizio del conflitto. Recentemente, un drone-spia è stato avvistato a circa 45 chilometri dal confine ucraino sulla delta del Danubio romeno. I caccia F-16 romeni decollarono e scortarono l'oggetto finché non entrò nello spazio aereo ucraino. La stampa spagnola e gli ufficiali militari in Romania stanno ora dibattendo se siano necessarie modifiche legislative per abbattere i droni ostili nello spazio aereo romeno.

17:15 Germania pianifica di rafforzare la presenza nell'Artico per contrastare la Russia

Il governo tedesco intende rafforzare la sua presenza nell'Artico, non solo per motivi commerciali ma anche per ragioni di sicurezza. L'invasione russa dell'Ucraina ha "substantialmente alterato il clima geopolitico nell'Artico", spiega il Ministro degli Esteri Annalena Baerbock durante l'annuncio della nuova strategia artica tedesca. "La Russia sta intensificando la sua presenza strategica nella regione e sta mostrando un comportamento sempre più aggressivo verso i vicini artici della NATO". L'Artico ha un'importanza "centrale" per la sicurezza dell'Europa, secondo il ministro, e quindi il governo federale sta cambiando la sua politica artica. "Stiamo rafforzando la nostra collaborazione con i nostri partner della NATO e allineati ai valori nella regione per affrontare le sfide di sicurezza in aumento e proteggere l'ordine internazionalmente riconosciuto anche nell'Artico".

16:43 "È un incubo?": le riprese rivelano lo scambio di prigionieri

Il "Kyiv Post" era presente allo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina dell'14 settembre e ha catturato i primi incontri tra i soldati ucraini di recente rilasciati e le loro famiglie. Nell'ambito dello scambio, 103 soldati sono tornati nei loro paesi. I soldati russi sono stati catturati durante l'offensiva ucraina a Kursk.

16:03 L'offensiva russa a Kursk si arresta

L'offensiva russa nella regione russa di Kursk si è fermata, secondo i resoconti ucraini. Un portavoce del comando regionale ucraino ha informato l'agenzia di stampa AFP che "i russi hanno tentato di attaccare dai fianchi, ma sono stati fermati". La situazione è diventata stabile e "è sotto controllo", ha dichiarato il portavoce Oleksij Dmitratschkiwsky. La Russia ha riportato alcuni successi, ma il successo si è trasformato in una quasi-circonvalenza delle loro forze, secondo i suoi resoconti. Ancora migliaia di civili russi sono intrappolati nelle terre russe che sono state sequestrate dall'esercito ucraino nella regione di Kursk.

15:42 La Germania fornisce altri €50 milioni per il trattamento delle ferite da guerra ucraine

Il governo tedesco ha promesso altri €50 milioni per ospitare e trattare i soldati ucraini feriti. "Rimaremo saldamente al fianco dell'Ucraina", ha detto il Ministro delle Finanze federale Christian Lindner. "Questa soluzione garantisce i trattamenti medicinali necessari in Germania". Secondo il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser, la Germania ha evacuato e trattato 1.173 soldati e civili ucraini gravemente feriti e feriti negli ospedali tedeschi finora. "Questo aiuto è radicato nell'umanità - e lo continueremo con determinazione inamovibile", ha detto. In futuro, i costi per la cura ospedaliera dei feriti da guerra saranno coperti in modo semplice e privo di carteggi dall'Ufficio Amministrativo Federale.

15:07 Sparatoria mortale nell'ufficio di un rivenditore online russo

Durante un tentativo di irruzione nell'ufficio di Mosca del rivenditore online russo Wildberries, tre persone sono rimaste ferite e una persona è stata uccisa, secondo Wildberries e i resoconti dei media russi. La fondatrice Tatjana Bakaltschuk ha attribuito la violenza a un tentativo del suo ex-marito Wladislaw Bakaltschuk e di due ex-manager dell'azienda di sequestrare la sede di Wildberries a Mosca. Tre persone sono rimaste ferite durante l'incidente. Wladislaw Bakaltschuk afferma di essere venuto per le trattative e sostiene di essere stato disarmato insieme al suo team. Tuttavia, sono stati sparati colpi "dall'edificio". Wildberries, il più grande rivenditore online della Russia, elabora oltre dieci milioni di ordini al giorno.

14:43 L'India pianifica di continuare ad acquistare il petrolio russo, in attesa delle sanzioni

Il governo indiano ha riconosciuto i suoi piani per continuare ad acquistare il petrolio russo fino a quando non sarà colpito dalle sanzioni, secondo il sito di notizie online "Ukrajinska Prawda", citando Reuters. "Se le compagnie non sono soggette a sanzioni, comprerò dal fornitore più economico", ha detto il Ministro indiano dell'Olio e del Gas Hardeep Singh Puri. Ha notato che l'India non è sola in questo comportamento, poiché i paesi europei e le compagnie giapponesi stanno acquistando il petrolio russo. L'India, che dipende per l'88% dalle importazioni di petrolio, è il terzo maggiore consumatore e importatore di petrolio al mondo. Secondo i resoconti, il commercio dell'India con la Russia è raddoppiato dal 2020.

14:05 Munz (Paraphrased): Cremlino Indifferente ai Caccia F-16 UcrainiNonostante l'operazione di aerei da combattimento F-16 dell'Occidente in Ucraina, il Cremlino sembra non curarsene, come ha dichiarato il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Le ragioni di questa indifferenza includono l'assenza di autorizzazione per lanciare missili nel cuore della Russia.

13:45 Cremlino Condanna le Dichiarazioni di Stoltenberg sui Lungi Raggi come MinaccioseLa Russia ha criticato le dichiarazioni del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg come minacciose. In un'intervista con "The Times", Stoltenberg ha suggerito che non sarebbe una violazione della linea rossa della Russia se l'Ucraina fosse autorizzata ad attaccare luoghi più profondi all'interno della Russia utilizzando armi occidentali con portata estesa. "Questa azione sconsiderata e non professionale è estremamente miope", ha commentato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. In risposta, Putin aveva avvertito che le regioni esterne della Russia sarebbero state trascinate nel conflitto se i paesi avessero permesso all'Ucraina di utilizzare missili a lunga portata.

13:17 Esperti Rilevano Mine e Attrezzatura Militare alla Centrale Nucleare di ZaporizhzhiaLa centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina è diventata un rifugio per truppe russe armate e attrezzature militari. Inoltre, sono state posizionate mine antiuomo tra i perimetri interni ed esterni. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) rivela che i suoi specialisti sono stati impediti di ispezionare alcune parti delle sale turbine durante il periodo di riferimento. La centrale nucleare è stata occupata dalle forze russe all'inizio della guerra e gli esperti internazionali hanno tenuto d'occhio la situazione di sicurezza da allora. Solo lo scorso mese, una torre di raffreddamento è andata a fuoco.

12:41 Cremlino Avverte di Conflitto Intensificato in Medio Oriente Dopo Esplosioni di PagerDopo l'esplosione catastrofica di centinaia di pager in Libano, il Cremlino ha lanciato un avvertimento di un'escalation delle tensioni in una regione volatile. "Qualsiasi cosa sia successa, inevitabilmente porterà ad un'intensificazione delle tensioni", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov mercoledì. La regione è sull'orlo del precipizio e ogni evento come questo potrebbe fungere da grilletto. Il ministero degli Esteri russo considera l'incidente un altro esempio di guerra ibrida contro il Libano.

12:24 Ucraina Aumenta il Bilancio di oltre 10 Miliardi di Euro per Sostenere i SoldatiL'Ucraina ha approvato un bilancio aggiuntivo di oltre 10 miliardi di euro, con la maggior parte dei fondi destinati all'esercito. Questo aumenta la spesa del 13% a oltre 81 miliardi di euro, un record per l'Ucraina. La revisione del bilancio era necessaria per fornire ai soldati le loro indennità di settembre, tra le altre spese.

11:36 Sharma (Paraphrased): Gli Aerei F-16 Non Cambieranno l'andamento in UcrainaIl Presidente ucraino Zelenskyy sta chiedendo 128 aerei da combattimento F-16 per stabilire la supremazia aerea sull'Ucraina. Tuttavia, solo circa 60 sono stati promessi dagli alleati occidentali, molto lontano dall'obiettivo. Nonostante questi numeri, il corrispondente di ntv Kavita Sharma crede che le consegne e l'addestramento dei piloti siano già stati completati. Tuttavia, sono emersi problemi iniziali con il sistema d'arma.

11:16 Agenti di Intelligence Ucraini Ammettono l'Attacco al Deposito di Munizioni RussoFonti del servizio di intelligence SBU ucraino hanno ammesso al Kyiv Independent che l'Ucraina ha eseguito l'attacco notturno al grande deposito di munizioni a Russian Toropets. Il deposito conteneva missili, compresi gli Iskander, missili antiaerei, munizioni d'artiglieria e bombe da crociera. L'impatto dei droni ucraini ha portato ad una "quasi-distruzione totale" del deposito, secondo una fonte di intelligence. Successivamente, ci sono state "esplosioni esplosive". L'SBU sta collaborando con i suoi omologhi militari per eliminare le capacità dei missili russi, che sono state utilizzate per distruggere le città ucraine. Sono in corso piani per condurre attacchi simili ad altre installazioni militari russe.

10:49 Produttori di Droni Ucraini Idonei per il Contratto di Ramstein per la Prima VoltaI produttori di droni ucraini sono stati resi idonei per partecipare alle gare d'appalto organizzate da Ramstein per la prima volta. I delegati dell'Ucraina filowestern si riuniscono regolarmente a Ramstein. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, la serie di gare d'appalto comprende due sezioni: una per la produzione di droni First-Person-View (FPV) e un'altra per i droni intercettori. Il ministero considera questa invitazione a presentare offerte un importante boost per la produzione ucraina. Tutti i progetti saranno valutati dai membri della Coalizione dei Droni. I vincitori riceveranno ordini per ulteriori prove e valutazioni. Se avranno successo, la Coalizione dei Droni prevede di stipulare contratti con i vincitori per la produzione.

10:27 Emergono Prove Video dell'Attacco al Deposito di Munizioni Russoalthough the Kremlin has yet to verify it, the governor of the Tver region reported on Telegram early this morning that a Ukrainian drone strike had caused a fire. It is speculated that it was a large weapons and ammunition depot. Residents were evacuated, and videos of the blaze are circulating online.

09:39 Numerosi Feriti a Kharkiv, Morti a ZaporizhzhiaKharkiv, Ucraina, ha subito un altro brutale attacco aereo russo il giorno precedente. Le esplosioni sono detonate in vari quartieri, aumentando il numero di feriti a 9. Questo è l'ultimo di una serie di recenti attacchi ai civili. Domenica scorsa, una bomba guidata ha ucciso una donna e ne ha ferite 43, tra cui quattro bambini. Gli aerei da guerra russi hanno preso di mira i insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, causando la morte di due persone.

08:46 Ucraina: Impianti Energetici a Sumy Sottoposti a Ripetuti Attacchi di DroniSecondo gli amministratori, gli impianti energetici nella città nord-orientale ucraina di Sumy sono stati nuovamente attaccati da droni russi. I primi resoconti suggeriscono che non ci sono state vittime, ma gli attacchi ripetuti hanno notevolmente gravato sulla rete energetica. Martedì, la Russia ha lanciato attacchi contro l'infrastruttura energetica a Sumy e nella regione circostante utilizzando razzi e droni, portando a un blackout temporaneo per oltre 280.000 case, secondo il Ministero dell'Energia.

08:27 Comando delle Forze Con合unte Ucraine: 1130 Perdite Russi nelle Ultime 24 OreIl Comando delle Forze Conуunte ucraine riferisce che 1130 truppe russe hanno subito feriti o sono morte nelle ultime 24 ore. Dal febbraio 2022, gli ucraini hanno documentato 637.010 perdite nemiche. Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e il carburante e 6 carri armati, secondo le loro statistiche.

07:55 L'Aviazione Ucraina Pianifica il Deployment dei F-16L'Aviazione ucraina ha sviluppato piani di deployment per gli aerei da combattimento occidentali F-16. I compiti per le forze militari e il Ministero della Difesa sono stati definiti, come dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nel suo video serale. Inoltre, sono state tenute discussioni con il Comando dell'Aviazione riguardo alle prospettive per l'ampliamento della flotta aerea e l'ulteriore formazione dei piloti. Molte voci a Kyiv chiedono una formazione iniziale dei piloti più intensa, con la durata attuale della formazione di soli 40 giorni. L'Ucraina dovrebbe ricevere circa 60 caccia F-16, ma finora ne sono stati consegnati solo pochi.

07:19 Russia: Attacchi di Droni Ucraini Registrati in Multiple Regioni

La Russia riferisce di attacchi di droni ucraini in diverse regioni. La difesa aerea ha eliminato 54 droni ucraini in cinque regioni russe durante la notte, secondo l'agenzia di stampa statale Tass, citando il ministero della difesa. La metà dei droni è stata abbattuta sulla regione di confine di Kursk, mentre il resto è stato distrutto sulle regioni di confine di Bryansk e Belgorod, nonché sulle regioni occidentali di Smolensk e Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver a nord-ovest di Mosca, dove le autorità locali e i blogger militari riferiscono di un attacco di droni a un grande deposito di munizioni nella città di Toropets, che ha causato un incendio e ha richiesto l'evacuazione dei residenti.

06:57 Blogger Militari: Attacco Devasta il Deposito di Munizioni Russo

I blogger militari affermano che l'attacco ucraino alla città russa di Toropez nella regione di Tver ha incendiato un deposito di munizioni contenente migliaia di tonnellate di munizioni e razzi. Il deposito, secondo i blogger, è stato notevolmente ampliato di recente e ospita 42 bunker rinforzati e 23 magazzini e laboratori. L'ex ufficiale dei servizi segreti russi Igor Girkin riferisce su Telegram che la situazione nella zona è ora sotto controllo. I blogger militari ucraini, analizzando i dati, concludono che sono state inflitte gravi danni, principalmente ai bunker più recenti.

06:20 Vicecapogruppo del Gruppo Parlamentare dei Verdi: AfD e BSW Diffondono Narrative di Propaganda Russa

Il vicecapogruppo del gruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, propone un dibattito sui temi attuali nel Bundestag riguardo alle operazioni di influenza russa in Germania. "L'esame dei documenti interni della macchina di propaganda russa SDA fornisce prove chiare dei metodi subdoli con cui le istituzioni russe manipolano la nostra democrazia, i discorsi pubblici e le elezioni", dice il politico interno. "Con AfD, BSW e altri complici disposti a diffondere narrative di propaganda russa nello spazio pubblico e nei parlamenti, si stanno formando alleanze dannose per sottomettere gli interessi tedeschi."

05:42 Attori Russi Pubblicano Video Falsi di Kamala Harris

Secondo le ricerche di Microsoft, gli attori russi stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo legato al Cremlino, noto come Storm-1516, ha prodotto due video falsi dal tardo agosto per screditare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra un gruppo di sostenitori di Harris che attaccano un presunto partecipante a un rally di Trump. L'altro video presenta un attore che diffonde la falsa affermazione che Harris ha ferito una ragazza in un incidente del 2011, lasciandola paralizzata, e ha abbandonato la scena. Entrambi i video hanno apparentemente raccolto milioni di visualizzazioni, secondo Microsoft.

05:19 Esplosioni e Incendio in Russia a Tver

Secondo le fonti russe, un attacco di droni ucraini ha innescato un incendio nella regione russa di Tver. I resti di un drone ucraino distrutto sono ritenuti responsabili dell'incendio nella parte occidentale della regione nella città di Toropez, che ha richiesto l'evacuazione parziale dei residenti, secondo il governatore della regione, Igor Rudenya, sulla piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno attualmente cercando di spegnere l'incendio. La causa dell'incendio rimane sconosciuta. La difesa aerea russa continua a respingere un "attacco di massa di droni" sulla città. La città, con una popolazione di poco più di 11.000 abitanti, sarebbe apparentemente la sede di un arsenale russo per il deposito di razzi, munizioni ed esplosivi, secondo un rapporto del 2018 dell'agenzia di stampa statale russa RIA.

03:57 Governatori Russi Segnalano Attacchi di Droni

23:58 Ucraina lancia attacchi con droni su diverse regioni della Russia occidentale, secondo i governatori locali. Nel territorio di Smolensk, confinante con la Bielorussia, sono stati abbattuti sette droni ucraini, secondo il governatore Vasily Anohin su Telegram. Un drone è stato abbattuto sulla regione di Orjol dalle difese aeree russe, ha riferito il governatore Andrei Klichkov su Telegram. Almeno 14 droni ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, confinante con l'Ucraina, secondo il governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Il governo di Kiev afferma che gli attacchi sono diretti contro infrastrutture militari, energetiche e di trasporto essenziali per gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Triangle Trade: Washington esamina il possibile aggiramento del divieto di importazione di uranio dagli Stati Uniti da parte della Cina

Il governo degli Stati Uniti sta esaminando i possibili modi per aggirare il divieto di importazione di uranio dalla Russia, apparentemente aggirato dalla Cina. Le fonti del governo riferiscono a Reuters che la Cina potrebbe acquistare uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la sua produzione nazionale negli Stati Uniti. "C'è preoccupazione che il divieto di importazione di uranio russo possa essere aggirato", ha dichiarato Jon Indall dell'Associazione dei produttori di uranio degli Stati Uniti. "Non vogliamo chiudere l'approvvigionamento di uranio russo e ritrovarci a dipendere esclusivamente dalla Cina. Pertanto, abbiamo chiesto al Dipartimento del Commercio di indagare su questa questione". Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha risposto alle richieste di commento.

01:54 Notizie dall'interno: gli Stati Uniti pianificano di aumentare le riserve strategiche di petrolio

Secondo fonti interne, il governo degli Stati Uniti sta pianificando di aumentare le sue riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti potrebbero acquistare fino a sei milioni di barili di petrolio ai prezzi attuali, ha dichiarato una fonte. Un tale acquisto sarebbe il più grande dal rilascio storico del 2022. Dopo l'aumento dei prezzi della benzina scatenato dall'invasione della Russia dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha venduto una notevole quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche nel 2022, battendo il record per il "più grande rilascio di riserve di petrolio della storia".

00:45 Attacco terroristico a Saporishshya: due morti e cinque feriti

La Russia ha attaccato la regione di Saporishshya durante la notte, causando apparentemente due morti e cinque feriti tra i civili, secondo il governatore Ivan Fedorov. La Russia ha effettuato un bombardamento massiccio sulla comunità di Komyshuvakha nella regione, causando danni a diverse case e a una struttura infrastrutturale. I lavoratori del soccorso sono ancora presenti sulla scena per valutare l'entità dei danni, come riferito dal "Kyiv Independent".

23:38 L'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU: ha visto il piano di pace di Zelensky

L'ambasciatrice degli Stati Uniti all-ONU Linda Thomas-Greenfield ha confermato che il lato americano ha visto il nuovo "piano di pace" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante una conferenza stampa presso la sede dell'ONU, ha aggiunto: "Abbiamo esaminato il piano di pace del presidente Zelensky. Crediamo che sia un approccio valido. È importante capire il nostro contributo a questo piano". Thomas-Greenfield ha espresso ottimismo riguardo al processo di pace senza fornire ulteriori dettagli. Probabilmente si riferisce al "piano di vittoria" che Zelensky ha annunciato lo scorso mese.

22:29 Falso allarme in Lettonia: un innocuo stormo di uccelli causa confusione

Un presunto violazione dello spazio aereo lettone da parte di un oggetto sconosciuto si è rivelata un falso allarme. L'oggetto misterioso che si è avvicinato al confine dalla vicina Bielorussia e l'ha attraversato nella regione orientale di Kraslava si è rivelato essere uno stormo di uccelli. L'agenzia di stampa lettone Leta ha riferito la dichiarazione dell'aeronautica, che ha portato alla派

