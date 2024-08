Alle 18:36, la Russia sta ristrutturando le formazioni militari lungo il confine ucraino.

Il ministero della Difesa russo ha istituito tre nuove unità, incaricate di proteggere il confine con l'Ucraina. Il ministro della Difesa Andrej Belusow ha annunciato questa decisione. Le unità prendono il nome dalle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk. Circa due settimane fa, un gran numero di soldati ucraini si è spostato nella regione russa di Kursk e ora detiene i territori conquistati.

18:10 Enorme incendio in una struttura petrolifera russa fuori controllo

Dopo un attacco con drone ucraino, è divampato un incendio di grandi proporzioni in una struttura petrolifera nella città russa di Proletarsk. Nonostante gli sforzi, l'incendio è ancora incontrollato due giorni dopo, come mostrano le immagini satellite.**

17:36 Speculazioni su Russia che costruisce un secondo ponte accanto al ponte di Crimea

Le immagini satellite suggeriscono che la Russia potrebbe stare costruendo un secondo ponte accanto al ponte di Kerch, lungo 19 chilometri, che collega la Russia alla Crimea. Il sito online "Ukrajinska Prawda" riporta "costruzioni parallele", probabilmente indicando un nuovo ponte. Ntv.de ha confermato questo esaminando immagini satellite di giugno, luglio e agosto, rivelando che i lavori sono in corso. Secondo "Ukrajinska Prawda", la Russia sta prendendo misure per difendere sia la nuova costruzione che il ponte di Kerch, ripetutamente attaccato, da eventuali attacchi.**

16:58 Zelensky riconosce condizioni difficili sul fronte orientale

Secondo il quotidiano britannico "The Guardian", il presidente Volodymyr Zelensky ha descritto la situazione sulla linea del fronte orientale dell'Ucraina come difficile, in particolare vicino al centro logistico strategico di Pokrovsk e anche vicino a Toretsk. Lo Stato Maggiore ucraino ha riportato su Facebook che ci sono state 14 azioni nel vicinato di Toretsk e 34 nel settore di Pokrovsk dal inizio della giornata.**

16:36 Mosca esorta i cittadini di Kursk: disattivate app di appuntamenti e telecamere di sorveglianza

Il ministero degli Interni russo ha consigliato ai residenti di tre regioni di frontiera di disattivare le app di appuntamenti e le telecamere di sorveglianza online. Il ministero ha affermato che "nemici" hanno rilevato numerosi indirizzi IP sul territorio russo e hanno accesso remoto a telecamere non protette, monitorando tutto, dalle case private alle strade e autostrade strategiche. Il ministero ha anche messo in guardia contro l'uso di servizi di appuntamenti online, che potrebbero essere utilizzati per raccogliere informazioni.**

16:20 Russia riferisce 17 morti civili - nella sola settimana

L'agenzia di stampa russa TASS ha riferito, citando i servizi di soccorso, che l'incursione ucraina a Kursk ha causato la morte di 17 civili nella sola settimana. Inoltre, 235 civili sono rimasti feriti.**

15:54 Giornalista descrive l'avanzata rapida delle truppe russe a Pokrovsk

"Solo ieri, le forze russe hanno lanciato 63 attacchi sul fronte di Pokrovsk", ha riferito la giornalista di ntv Nadja Kriewald dall'Ucraina orientale. Parlando con personale di soccorso che tentava di evacuare un villaggio ucraino, la missione è stata apparentemente interrotta perché le forze militari russe avevano già preso il controllo.**

15:33 La Russia esprime irritazione per i giornalisti americani a Kursk

La Russia ha convocato un diplomatico di alto livello degli Stati Uniti. L'agenzia di stampa russa TASS riferisce questo passo come una risposta al "comportamento provocatorio" dei giornalisti americani nella regione russa di Kursk. Il ministero degli Esteri russo ha informato la vice segretaria di Stato degli Stati Uniti Stephanie Holmes dei giornalisti che sono entrati illegalmente nella regione dove le forze ucraine hanno lanciato un'offensiva due settimane fa. La Russia intende perseguire i giornalisti, ha aggiunto il ministero.**

15:10 Il commissario federale per l'Estonia orientale sorpreso dalle prospettive sull'Ucraina

Il commissario federale per l'Estonia orientale, Carsten Schneider del SPD, ha espresso sorpresa per alcune opinioni dei tedeschi sull'Ucraina. "Il modo in cui l'Ucraina e gli ucraini vengono sometimes discussed, both in the east and the west, is alarming to me", Schneider ha detto ai giornali della Società editoriale di Berlino. Ha notato che la propaganda russa spesso filtra, particolarmente nell'Estonia orientale. In difesa dell'Ucraina, Schneider ha detto che si tratta della stessa sopravvivenza del paese, un aspetto che anche alcuni politici di AfD e BSW trascurano.**

14:48 Scarsezza di munizioni incolpata dell'avanzata russa

Secondo un comandante ucraino, l'avanzata russa nell'est dell'Ucraina è in parte attribuibile alla ridirezione delle risorse da Kiev. I suoi uomini devono nuovamente razionare i proiettili per i loro cannoni - per la prima volta dal momento in cui il Congresso degli Stati Uniti ha interrotto l'aiuto all'Ucraina. Le munizioni sono state dirottate verso le truppe che hanno invaso la regione russa di Kursk.**

14:26 Esperto del Cremlino: l'avanzata ucraina a Kursk rivela i cambiamenti di potere a Mosca

L'analista politico russo Rainer Munz ritiene che l'avanzata ucraina a Kursk potrebbe mostrare o addirittura accelerare il cambiamento di generazione nella struttura del potere di Mosca. Tuttavia, Munz vede il potere del presidente russo invariato.**

13:39 Mosca: le forze russe conquistano la città di New York nella regione di Donetsk

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze russe hanno preso il controllo della città di New York nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale, secondo i resoconti del ministero. Le truppe hanno assunto il controllo di "uno dei principali insediamenti nell'area di Torez, un importante hub logistico di Nowgorodskoje", ha rivelato il ministero, utilizzando il nome sovietico. Originariamente chiamata dopo i coloni tedeschi, la città è stata ribattezzata Nowgorodskoje nel 1951, ma è stata ripristinata a New York nel 2021 a seguito degli sforzi degli attivisti in Ucraina. Situata a circa sei chilometri a sud di Torez, questa città ha subito l'aggressione russa per settimane.**

13:01 Rapporto di intelligence: soldato russo disertore ha spiato per l'Ucraina

12:23 Parlamento ucraino fa appello per bandire la Chiesa ortodossa affiliata alla Russia

Il governo ucraino sta intraprendendo passi per bandire la Chiesa ortodossa ucraina che si allinea con la Russia. I legislatori hanno approvato un corrispondente progetto di legge, inizialmente bandendo la Chiesa ortodossa russa dall'operare nel territorio ucraino. Vengono anche perseguite restrizioni aumentate per le organizzazioni religiose collegate alla Chiesa ortodossa russa, sebbene la loro implementazione richieda la conferma giudiziaria. Kiev critica la chiesa minoritaria ucraina come una marionetta dell'influenza russa all'interno del paese e come sostenitrice della sua invasione dell'Ucraina.

11:51 Pompieri lottano contro l'incendio in un deposito di petrolio russo a Rostov

Da quando è iniziato il terzo giorno, i pompieri stanno lottando contro un grande incendio in un deposito di petrolio a Rostov, nel sud della Russia, dopo un attacco con drone ucraino. "L'incendio copre un'area di 10.000 metri quadrati; diversi serbatoi di diesel stanno attualmente bruciando", ha dichiarato Valery Gornitsky, capo di Proletarsk, secondo i resoconti dell'agenzia di stampa TASS. "Non c'è rischio di esplosione o alcun pericolo per le persone, e non sono necessarie evacuazioni", ha aggiunto Gornitsky. Quattro unità antincendio aeree e più di 520 pompieri sono attivamente coinvolti nel spegnere l'incendio. La loro presenza è essenziale a causa del calore intenso, impedendo l'accesso dei veicoli nella zona. Dopo tre giorni di impegno, almeno 41 pompieri hanno riportato ferite, con 18 che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

11:08 Impianto industriale ucraino sotto assedio a Ternopil

Una pianta nella regione di Ternopil dell'Ucraina è stata presa di mira dai bombardamenti russi, con conseguente esplosione di un serbatoio di carburante durante l'assalto all'infrastruttura energetica del paese. La televisione ucraina ha trasmesso enormi colonne di fumo che si levavano su Ternopil, mentre le autorità locali incoraggiavano i residenti a rimanere all'interno. Più di 90 pompieri stanno combattendo l'incendio e la situazione è sotto controllo, secondo le dichiarazioni dell'amministrazione regionale di Ternopil.

10:41 Ex diplomatico russo definisce Putin "impostore codardo"

Boris Bondarev, un ex diplomatico russo, ha scritto un pezzo di opinione per ntv.de, affermando che il presidente russo Vladimir Putin sta agendo come un "impostore codardo". L'immagine di Putin di superare gli avversari è stata compromessa dall'inizio dell'attacco all'Ucraina. Una rapida conquista in pochi giorni non si è materializzata. Inoltre, l'aggressione russa di recente a Kursk ha colto di sorpresa Mosca e sembra incapace di montare una risposta significativa. "Putin semplicemente crolla quando si trova di fronte a una minaccia seria e non sa cosa fare. Non agisce nemmeno come un ratto in trappola pronto a combattere con ogni oncia di forza, ma come un impostore codardo", ha argomentato Bondarev. L'ex diplomatico, che ha rotto i legami con il regime di Putin in protesta contro la guerra, ha anche criticato aspramente i politici occidentali per aver rifiutato di permettere l'uso delle armi consegnate contro il territorio russo da parte dell'Ucraina. "Si deve affrontare Putin con la lingua della guerra", ha concluso Bondarev, respingendo le preoccupazioni occidentali sull'escalation come fuorvianti.

10:13 Ucraina: cinque civili uccisi e 20 feriti negli attacchi russi

Nelle ultime 24 ore, cinque civili sono stati uccisi e almeno 22 feriti, compreso un bambino, secondo le autorità regionali in Ucraina, a seguito degli attacchi russi.

09:37 Immagini satellitari rivelano l'entità dell'incendio nel deposito di carburante russo a Proletarsk

L'Ucraina ha lanciato un attacco con drone contro un grande deposito di carburante a Proletarsk, nel sud della Russia, domenica mattina. L'incendio non è ancora stato spento dopo due giorni, con più di 40 pompieri che si occupano dei danni. Le immagini satellitari dimostrano l'entità dell'incendio:

L'Ucraina ha cercato di disturbare le raffinerie e le strutture petrolifere russe lanciando attacchi con droni negli ultimi mesi, con l'obiettivo di complicare l'approvvigionamento di carburante delle truppe nemiche e ridurre i ricavi dell'industria petrolifera.

09:16 Kyiv: oltre 1300 soldati russi "neutralizzati" in un giorno

Stando ai dati rilasciati da Kyiv, le perdite russe rimangono significative: circa 1330 soldati russi sono stati apparentemente messi fuori combattimento o sono incapaci di continuare le operazioni di combattimento in un solo giorno. Dal'inizio della guerra a febbraio 2022, il ministero della Difesa ucraino afferma che un totale di 601.800 soldati russi sono stati "neutralizzati". Secondo gli aggiornamenti quotidiani delle perdite russe rilasciati dal ministero della Difesa, il nemico ha anche apparentemente perso altri 5 carri armati (8518). Il

08:47 Biden difende la resistenza dell'Ucraina: Nessun presidente dovrebbe "inchinarsi" ai dittatoriIl presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato: "Nessun presidente dovrebbe 'inchinarsi' ai dittatori". Ha fatto questa dichiarazione durante la prima notte della convention del Partito Democratico, come riportato dal "Kyiv Independent". Biden ha poi detto: "Putin pensava di poter conquistare Kyiv in tre giorni", ha commentato il presidente americano. "Tre anni dopo, l'Ucraina remains free". Biden ha contrapposto il suo record come sostenitore di un potente NATO e di un Ucraina libera a quello dell'ex presidente Donald Trump, che aveva espresso sentimenti favorevoli nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Biden ha inoltre argomentato: "Nessun comandante in capo dovrebbe mai sottomettersi ai dittatori".

08:31 La Russia bombarda l'Ucraina durante la notte con attacchi aereiL'esercito ucraino conferma che la Russia ha lanciato nuovamente attacchi aerei contro l'Ucraina durante la notte. Nove territori nelle regioni centrali, settentrionali e meridionali del paese sono stati attaccati, con tre missili e 25 droni abbattuti. Si tratta del quinto attacco con missili su Kyiv questo mese, secondo l'esercito. Lo scorso mese sono state emesse 41 allerta aerea a Kyiv. L'esercito ha riferito di aver respinto con successo un attacco con droni su Kyiv il giorno precedente.

07:52 Amministrazione militare: Attacco con razzi russi su Kyiv respinto - finora nessun dannoI militari russi hanno preso di mira Kyiv dal nord questa mattina, come riferito dall'amministrazione militare della città su Telegram. "I dati preliminari suggeriscono che il nemico ha attaccato la capitale dell'Ucraina dal nord, probabilmente utilizzando missili balistici come l'Iskander. Questo è il quinto attacco con razzi su Kyiv questo mese!" ha detto il messaggio. I razzi sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea ai margini della città. Al momento non sono stati segnalati danni o vittime a Kyiv.

07:38 Bielorussia: Lukashenko invia truppe e aerei aggiuntivi al confine con l'UcrainaLa Bielorussia ha inviato forze aggiuntive di difesa aerea e aerei al suo confine con l'Ucraina, secondo il generale maggiore Andrei Lukyanovich, comandante delle forze di difesa aerea bielorusse, come riportato dal "Kyiv Independent". Questa notizia arriva poco dopo che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato di aver派遣了该国军队的三分之一到夏季边界。Lukashenko ha attribuito l'aumento delle truppe al confine a un malinteso tra Bielorussia e Ucraina. Lukyanovich ha indicato che le forze militari bielorusse avevano dispiegato aerei, missili antiaerei e unità radio-tecniche lungo il confine. Kyiv non ha ancora confermato le affermazioni di Lukyanovich riguardo alle truppe e alle armi aggiuntive della Bielorussia al confine. Il servizio di frontiera di stato ucraino aveva riferito di non aver notato alcun aumento delle truppe lungo il confine con la Bielorussia una settimana prima, nonostante la dichiarazione di Lukashenko.

06:54 Zelensky: la seconda Summit per la pace in Ucraina deve avvenire entro fine annoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incaricato i suoi diplomatici di assicurarsi che la seconda Summit per la pace in Ucraina si tenga entro la fine dell'anno. Parlando a un incontro di rappresentanti delle missioni diplomatiche straniere in Ucraina sull'argomento "Diplomazia della guerra: resilienza, armi, vittoria", Zelensky ha detto: "Il primo summit, a mio parere, è stato un risultato straordinario per l'Ucraina. Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo summit. Stiamo ora pianificando il secondo Summit per la pace e dobbiamo assicurarci che si tenga quest'anno. Verranno fatti tutti gli sforzi possibili per garantire che questo avvenga".

06:22 L'Ucraina: la Russia lancia un altro attacco aereo su KyivLa Russia continua i suoi attacchi notturni sulla capitale ucraina, Kyiv, secondo i resoconti ucraini. Le unità di difesa aerea sono state dispiegate nelle prime ore del mattino per contrastare un altro attacco aereo della Russia sulla capitale ucraina, secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina. I testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni che sembravano dispiegamenti di difesa aerea.

05:11 Kyiv riferisce di numerosi attacchi con droni lontano dalla linea del fronteDurante la notte sono stati segnalati numerosi attacchi con droni in diverse regioni ucraine lontane dal fronte. Secondo la difesa aerea, le regioni di Sumy, Poltava, Kherson e Mykolaiv sono state prese di mira. Le difese aeree sono state anche dispiegate nelle vicinanze di Kyiv. L'amministrazione regionale ha invitato i residenti a cercare riparo. Al momento non sono stati segnalati danni.

02:23 Gli Stati Uniti sostengono fermamente Kyiv nonostante l'offensiva di KurskNonostante l'Ucraina abbia lanciato un contrattacco nella regione russa di Kursk, gli Stati Uniti continuano a sostenere Kyiv. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che l'America continuerà ad aiutare e sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, come ha riferito un rappresentante del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti continuerà a priorità l'aiuto militare per Kyiv. Il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha assicurato al suo omologo ucraino, Rustem Umerov, del continuo sostegno degli Stati Uniti durante una telefonata, secondo la stessa fonte. Durante la conversazione, Austin ha ottenuto una migliore comprensione degli obiettivi dell'Ucraina per il contrattacco.

01:07 La Germania invia ulteriori attrezzature difensive all'UcrainaLa Germania ha inviato un altro carico di armi all'Ucraina, secondo la pagina di panoramica del Ministero della Difesa. I ultimi invii includono un terzo sistema di difesa aerea Iris-T SLS, migliaia di munizioni d'artiglieria, droni, un veicolo di recupero corazzato e centinaia di fucili con le relative munizioni.

00:20 Zelensky celebra la cattura di soldati russi a KurskL'offensiva ucraina contro le truppe russe nella regione di Kursk è diventata la loro cattura più significativa di soldati russi

22:21 Comando Ceceno Incita Soldati Russi a Combattere Apti Alaudinow, comandante del Reggimento Achmat che combatte per la Russia, ha incoraggiato i coscritti russi a unirsi alla battaglia, secondo quanto riportato dal giornale "Kyiv Independent". Ha affermato che coloro che sono caduti nella guerra della regione di Kursk ascenderanno in cielo.

21:58 Zelensky Commenta il Concetto delle 'Linee Rosse' della Russia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato che il concetto delle 'linee rosse' della Russia è stato eliminato a causa dell'invasione ucraina inizialmente considerata improbabile, secondo quanto riportato dal giornale "Pravda". Il giornale ha inoltre riferito che molti paesi avevano messo in guardia sull'incrocio delle linee rosse essenziali della Russia alcuni mesi fa, ma il concetto di linee rosse della Russia è stato annientato intorno a Bucha.

21:38 Lituania Inizia la Costruzione di una Base Militare Tedesca La Lituania ha avviato la costruzione di una base militare per i soldati tedeschi in vista del loro arrivo entro la fine del 2027. Al termine dei lavori, la base sarà in grado di ospitare fino a 4.000 soldati tedeschi. Il ministro della Difesa lituano Raimundas Karoblis ha stimato che i costi della costruzione supereranno €1 miliardo.

21:15 Il Presidente Ceco Apre la Porta all'adesione alla NATO per l'Ucraina Parzialmente Occupata Il presidente ceco Petr Pavel ha suggerito che l'Ucraina potrebbe unirsi alla NATO anche mentre è sotto occupazione parziale, durante un'intervista con "Novinky". Pavel ha pensato che l'Ucraina potrebbe negoziare un accordo di pace con la Russia nei prossimi anni, che potrebbe consentire alla Russia di mantenere temporaneamente una porzione del territorio ucraino senza il consenso degli "stati democratici". Tali confini temporanei potrebbero rendere possibile l'integrazione dell'Ucraina nella NATO quando riottenrà il controllo del territorio. La Germania ha adottato la membership NATO nonostante fosse sotto occupazione parziale dell'Unione Sovietica all'epoca.

20:57 Le Forze Ucraine Si Avvicinano al Ponte di Rifornimento Russo Le forze ucraine hanno conquistato il controllo della città di Wyschnewka nella regione russa di Kursk, secondo gli osservatori militari su X. Ciò li lascia a circa 12 chilometri dal ponte galleggiante sul fiume Seym, che sembra attualmente l'unica opzione per la Russia per gestire i rifornimenti o la ritirata.

20:36 Pokrovsk Resiste Eroiicamente all'Attacco Russo L'amministrazione militare della città orientale ucraina di Pokrovsk affronta un futuro incerto mentre i soldati russi avanzano: "Stanno avanzando verso i sobborghi di Pokrovsk. La situazione rimane incerta", ha detto il capo del dipartimento delle informazioni della città al "Washington Post". Ha espresso la speranza che i soldati attaccanti si fermino vicino a Pokrovsk e che l'Ucraina li respinga. La caduta di Pokrovsk segnerebbe la più grande area metropolitana catturata dai russi dal momento di Bachmut nel maggio 2023.

Per leggere gli sviluppi precedenti, clicca qui.

1. L'Unione Europea potrebbe imporre sanzioni alla Russia in risposta alle sue azioni a Kursk, come ha fatto in passato con altri comportamenti ritenuti inaccettabili.

2. Potrebbero sorgere discussioni sulla posizione dell'Unione Europea sulla situazione a Kursk durante i forum internazionali, poiché l'UE spesso sottolinea il suo impegno per la pace e l'integrità territoriale.

Leggi anche: