18:12 Camera dei Deputati approva milioni per il ripristino decentralizzato della fornitura di energia dell'Ucraina

Il Comitato di Bilancio della Camera dei Deputati tedesca ha autorizzato un pacchetto di aiuti da 70 milioni di euro per la fornitura di calore e potenza dell'Ucraina. Tale aiuto fornirà ai comuni e alle città ucraine piccole centrali di riscaldamento a blocchi, sistemi di caldaie, generatori e pannelli solari. L'obiettivo principale è quello di consentire agli ucraini di rimanere nella loro terra natia e di sopravvivere agli attacchi russi. La ministra federale per la Cooperazione economica e lo Sviluppo, Svenja Schulze, ha fatto riferimento agli attacchi russi mirati alle infrastrutture energetiche civili, che ha definito come finalizzati a "minare e desplazare gli ucraini". Ha inoltre aggiunto: "Stiamo aiutando l'Ucraina a ricostruire la sua fornitura di energia in modo decentralizzato, rendendo più difficile per la Russia distruggerla".

17:50 Zelensky avverte del rischio di disastro nucleare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un avvertimento sul rischio di un disastro nucleare a causa degli attacchi russi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin stava pianificando di assaltare altre centrali nucleari ucraine. "Un tale giorno non deve mai verificarsi", ha sottolineato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. La Russia ha costantemente respinto queste accuse di Zelensky. "Se, purtroppo, la Russia scatena un disastro nucleare in una delle nostre centrali nucleari, la radioattività non rispetterà i confini nazionali e diverse nazioni potrebbero soffrire delle conseguenze catastrofiche", ha dichiarato Zelensky. Ha inoltre implicato altri paesi nel fornire alla Russia i dati dei satelliti su queste centrali nucleari ucraine. Martedì, Zelensky ha incolpato la Cina per la diffusione di immagini di centrali nucleari ucraine a Mosca.

17:08 Video: l'Ucraina contesta il controllo russo dei sobborghi di Wuhledar

Le forze ucraine e russe sono state impegnate in una battaglia per la città mineraria di Wuhledar sin dal 2022, con il conflitto che si intensifica come dimostrano i video sui social media che mostrano combattimenti intensi. Tuttavia, il governatore di Donetsk ha negato le voci sulla presenza di truppe russe nei sobborghi di Wuhledar.

16:31 L'Ucraina propone un piano di droni triennale per il finanziamento degli alleati

L'Ucraina ha presentato un piano triennale per la produzione di droni, sistemi di guerra elettronica e sistemi di robot da terra, secondo il ministro della Difesa Rustem Ummerov. Il piano è stato presentato durante i viaggi di Ummerov negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania e all'incontro di Ramstein di questo mese. "Abbiamo determinato quanti sono necessari e come verrebbero utilizzati a livello strategico, operativo e tattico", ha dichiarato il ministro. Il piano include il numero di armi che l'Ucraina può produrre e il finanziamento necessario. " Diversi paesi hanno concordato di finanziare i nostri droni e missili ora", ha aggiunto Ummerov. Secondo i resoconti, l'Ucraina ha distrutto o danneggiato oltre 200 strutture militari russe nell'anno scorso con la tecnologia dei droni in stormo, tra cui un deposito di munizioni russo a Toropets. L'Ucraina ha la capacità di produzione per produrre più di 3 milioni di droni all'anno, ma ha bisogno di finanziamenti esteri.

15:49 Il presidente Lula promuove il piano di pace Brasile-Cina alle Nazioni Unite

Il presidente brasiliano Lula da Silva sta spingendo per il piano di pace Brasile-Cina proposto alle Nazioni Unite, nonostante il rifiuto dell'Ucraina della proposta come "pregiudizievole". Nonostante la critica all'"invasione del territorio ucraino", Lula sottolinea l'urgenza di creare le condizioni per i negoziati di pace tra Kyiv e Mosca. La Cina e il Brasile hanno presentato il loro piano in 6 punti in maggio. Si dice che l'

15:12 Rapport: la Cina aiuta la Russia a creare droni a lungo raggioSecondo fonti di intelligence condivise da Reuters, gli sforzi della Russia per produrre droni a lungo raggio in Cina stanno prendendo forma. Si tratta del primo caso di droni progettati specificamente per operazioni in Ucraina che vengono sviluppati e prodotti, secondo due fonti di intelligence con accesso a documenti di supporto. Si dice che la filiale di Almaz-Antey, IEMZ Kupol, abbia testato un drone Garpija-3 in Cina con l'aiuto di specialisti cinesi. Il G3 ha un raggio di circa 2000 chilometri e può trasportare fino a 50 chilogrammi di esplosivi. Secondo le fonti di intelligence, questa consegna serve come prima prova dal'inizio del conflitto che la Cina ha fornito droni prodotti in Cina alla Russia. Il luogo esatto di produzione e se la produzione in serie sia stata autorizzata rimane sconosciuto. Nonostante abbia negato di fornire armi all'Ucraina, la Cina ha costantemente respinto l'idea di fornire armi alla Russia per i conflitti in Ucraina.

14:29 Putin presiede la riunione del Consiglio di Sicurezza russo sulla difesa nucleareIl presidente russo Vladimir Putin presiederà una riunione del Consiglio di Sicurezza russo per discutere della deterrenza nucleare, come annunciato dal Cremlino. Questa discussione si svolgerà nel contesto delle considerazioni della Russia riguardo alla richiesta dell'Ucraina di missili occidentali con portata estesa per colpire profondamente il territorio russo. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha descritto questa sessione come cruciale. "Dopo il discorso di Putin, il resto della riunione rimarrà classificato come segreto per ovvi motivi," ha spiegato Peskov.

13:54 Il Cremlino critica il discorso di Zelensky alle Nazioni UniteIl Cremlino ha criticato l'indirizzo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In una dichiarazione, il Cremlino ha definito la posizione di Zelensky, che fa pressione sulla Russia per cercare la pace, un "errore catastrofico". Il Cremlino afferma che la Russia è il difensore della pace, ma solo se la sicurezza russa è garantita. Inoltre, Peskov ha sostenuto che gli obiettivi per avviare l'operazione militare in Ucraina devono essere raggiunti. Il Cremlino continua a evitare di definire il suo attacco brutale all'Ucraina come una guerra e richiede che l'Ucraina ceda i territori, riveda l'adesione alla NATO e subisca una cosiddetta "denazificazione", ovvero la creazione di un governo fantoccio filorusso.

13:18 "Salva vite" - l'Ucraina presenta l'addestramento sul sistema di difesa aerea SkynexIl ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un video che mostra i soldati ucraini in addestramento sul sistema di difesa aerea Skynex di Rheinmetall. Attualmente, due sistemi Skynex sono in uso in Ucraina, con altri due attesi dall Germania a breve. Skynex è efficace contro i bersagli a breve raggio, come i droni. Il ministero della Difesa ha dichiarato la sua gratitudine ai partner che aiutano a rafforzare le capacità di difesa aerea dell'Ucraina, salvando così più vite innocenti.

12:42 Il corrispondente di ntv parla del sostegno militare della Cina alla RussiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Cina di fornire alla Russia i dati dei satelliti per spiare le centrali nucleari ucraine. Secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, l'ampiezza dell'aiuto militare della Cina alla Russia va ben oltre la condivisione di informazioni strategiche.

12:01 L'Ucraina considera il premier indiano Modi il mediatore preferito per porre fine alla guerra con la RussiaSecondo Politico, l'Ucraina ha trovato il suo mediatore preferito per porre fine ai conflitti con la Russia: il primo ministro indiano Narendra Modi. Un alto funzionario ucraino ha rivelato a Politico che l'India è la maggiore speranza dell'Ucraina per raggiungere un trattato di pace accettabile. Il funzionario ha confermato che Modi ha reso chiaro nei discorsi estivi che l'Ucraina dovrà fare alcuni sacrifici, ma qualsiasi proposta di pace non deve comportare la cessione di territori alla Russia. L'India mantiene relazioni robuste con Mosca.

11:35 Belgorod colpita da un attacco su larga scala, quattro ospedalizzatiA seguito di un attacco significativo, cinque persone sono rimaste ferite, di cui quattro sono state ricoverate in ospedale, secondo quanto riferito dalle autorità. La città russa di Belgorod, situata vicino al confine ucraino, è stata il bersaglio di questo attacco. Secondo il governatore della città, Vyacheslav Gladkov, un grattacielo e 75 edifici residenziali più piccoli sono stati colpiti, nonché decine di veicoli e condotte dell'acqua e del gas. Gli osservatori indipendenti hanno definito questo attacco ucraino una reazione all'attacco aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv.

10:59 Un medico ucraino utilizza un unicycle elettrico sul campo di battagliaIl ministero della Difesa ucraino ha condiviso un video che mostra un medico dell'esercito che utilizza un unicycle elettrico sul campo di battaglia, come documentato da United24media. Il video è stato accompagnato dalla didascalia "Trasformando la dinamica dei movimenti sul fronte", il medico ha spiegato che questo metodo è utile per distribuire rapidamente e silenziosamente gli approvvigionamenti essenziali ai soldati con entrambe le mani libere.

22:18 "Cedere a Putin" - il leader dell'SPD Klingbeil critica il BSWDopo le elezioni dello stato del Brandeburgo, il leader dell'SPD Lars Klingbeil sta chiedendo chiarezza sugli obiettivi dell'Alleanza per il Futuro e la Giustizia (BSW) nei prossimi colloqui. "Adesso, proprio come in Turingia e Sassonia, ci sono trattative in corso e dobbiamo stabilire: qual è la richiesta principale del BSW? Dove vuole andare questa alleanza?" ha dichiarato su RBB InfoRadio. Ha affermato che molte persone non capiscono questo. Si tratta di analizzare il risultato delle elezioni e "capire ora come si possa formare un governo stabile". Klingbeil ha anche affermato di aver sentito dal BSW che "non forniremo più armi all'Ucraina a partire da domani, poi avremo la pace il giorno successivo". Ha definito questo "cedere a Putin" e ha definito il BSW un partito populista.

21:09 "Il Trucco della Propaganda di Putin" - L'Economista Condanna i MediaL'economista Rüdiger Bachmann critica la "mainstreaming dei lealisti di Putin attraverso e nei media" su X, definendolo "il trucco della propaganda di Putin più riuscito finora". "Domanda: perché possiamo interagire con i russo-fascisti, ma non con i germano-russo-fascisti? Per i democratici, entrambi dovrebbero essere off-limits", afferma. L'esperto militare Gustav Gressel concorda con questa opinione condividendo il post.

20:27 Regno Unito: Parole Chiare Contro la Russia nel Consiglio di Sicurezza dell-ONUIl Segretario degli Esteri britannico David Lammy tiene un discorso potente nel Consiglio di Sicurezza dell-ONU, rivolgendosi direttamente alla leadership del Cremlino e dichiarando la sua posizione: "Vladimir Putin, se lanci missili contro gli ospedali ucraini, sappiamo chi sei. Se mandi mercenari ai paesi africani, sappiamo chi sei. Se assassini gli oppositori nelle città europee, sappiamo chi sei. La tua invasione è solo a tuo beneficio. Solo tuo. Vuoi espandere il tuo stato mafioso in un impero mafioso, costruito sulla corruzione che deruba sia il popolo russo che l'Ucraina".

20:04 L'Ucraina Rapporta Attacchi Russi con Droni e MissiliL'aeronautica ucraina riferisce di essere stata colpita dalla Russia con 32 droni e 8 missili durante la notte. Di questi, 28 droni e 4 missili sono stati abbattuti. Non ci sono ancora rapporti preliminari di vittime o danni.

19:22 ISW: Soldati Russi Raggiungono i Sobborghi di Vuhledar - Nessun Vantaggio Strategico MaggioreSecondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), i soldati russi hanno raggiunto i sobborghi di Vuhledar e stanno intensificando l'offensiva vicino al villaggio. Il think tank statunitense non vede un vantaggio strategico maggiore per ulteriori offensive nella parte occidentale del Donbass se la città viene catturata. Un rapido takeover dipenderebbe dal fatto che le truppe ucraine si ritirino o si impegnino in una battaglia prolungata con i soldati russi. Il canale ucraino Deepstate ha riferito ieri che la 72ª brigata meccanizzata sta ancora difendendo la città. Anche se Vuhledar viene catturata, non fornirebbe immediatamente all'offensiva russa vantaggi tattici significativi, poiché il terreno circostante è difficile da attraversare e non apre rotte logistiche cruciali, secondo l'ISW.

19:00 "Operazione Estremamente Complicata e Riuscita" - L'Ucraina Rapporta le Liberazioni nella Regione di KharkivIl servizio di intelligence militare ucraino riferisce la liberazione della centrale elettrica di Vovchansk nella regione di Kharkiv vicino al confine russo come risultato di un'operazione "estremamente complicata e riuscita". In una dichiarazione accompagnata da video, dice che il servizio di intelligence della difesa ucraina ha sistematicamente ripulito la centrale, ingaggiando il nemico in combattimenti ravvicinati in alcuni casi. La centrale elettrica era un "baluardo della propaganda" sorvegliato da unità russe professionali.

18:25 Il Parlamento Russo Proposta di Legge Contro la "Propaganda della Deliberata Childlessness"I legislatori russi stanno promuovendo il divieto della "propaganda della deliberata childlessness". Il presidente della Duma Vyacheslav Volodin ha annunciato sui media online che stanno considerando un progetto di legge per proibirlo. In sostanza, sarebbe un "divieto dell'ideologia della childlessness". "Una grande e amichevole famiglia è la base di uno stato forte", spiega ulteriormente Volodin. La Russia sta lottando contro una popolazione invecchiata e tassi di natalità bassi, una tendenza peggiorata dal conflitto militare in Ucraina.

18:00 Nuovo Comandante della Brigata Tedesco-Lituana Assume il Comando nell'Europa OrientaleIl futuro comandante della Brigata Lituana, il Generale di Brigata Christoph Huber, è arrivato nel paese NATO del Baltico per assumere il suo incarico. Sta ora preparandosi per il suo ruolo nella 45ª Brigata Corazzata, riferisce l'Esercito Tedesco su X. L'obiettivo è quello di creare una brigata pronta al combattimento che fornisce un contributo cruciale alla difesa nazionale e dell'alleanza attraverso la deterrenza. In risposta al comportamento aggressivo della Russia, il governo tedesco aveva promesso di stazionare permanentemente un'unità pronta al combattimento in Lituania. Sono previsti fino a 5.000 soldati.

17:35 Lubecca Fornisce Automezzi dei Vigili del Fuoco all'UcrainaLa città di Lubecca ha consegnato diversi automezzi dei vigili del fuoco da utilizzare in Ucraina a rappresentanti del paese. I quattro automezzi dei vigili del fuoco e l'ambulanza - vecchi veicoli dell'organizzazione dei vigili del fuoco volontari - sono stati consegnati all'inizio della settimana. "Normalmente, vengono messi all'asta. Ma dopo una richiesta dell'organizzazione ucraina di soccorso, li abbiamo rimessi a nuovo e ora possiamo donarli all'Ucraina con la coscienza pulita, permettendo loro di essere utilizzati lì", dice Henning Witten, capo della tecnologia del corpo professionale dei vigili del fuoco a Lubecca.

04:45 Pistorius Sottolinea l'Urgenza per l'Aggiornamento Militare della Germania per il 2029Il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius sottolinea l'importanza di equipaggiare rapidamente l'esercito tedesco. Entro il 2029, si dovrebbe aspettare che la Russia completi la sua trasformazione militare e possa potenzialmente lanciare un attacco militare contro il territorio della NATO, dice il politico SPD, considerando l'attacco della Russia all'Ucraina. "Pertanto, è fondamentale che rispondiamo a questa minaccia il più rapidamente possibile", spiega durante una visita al 36º Reggimento Elicotteri da Combattimento "Kurhessen" dell'Esercito Tedesco a Fritzlar, nel nord della Germania.

13:13 La Russia scommette sulle vendite di gas per il mastodontico bilancio militareDespite le sanzioni occidentali, la Russia si affida ai ricavi dell'olio e del gas per la sua pianificazione di bilancio per il 2025. Il Primo Ministro Mikhail Mishustin afferma in una riunione del governo a Mosca che le entrate statali dovrebbero aumentare del 12% a 40,3 trilioni di rubli (circa 390 miliardi di euro). La quota del settore energetico nelle entrate salirà a quasi tre quarti. Secondo i media, il prossimo bilancio è anche orientato al conflitto in Ucraina e alla produzione militare su larga scala. Sono previsti 13,2 trilioni di rubli per la difesa, secondo l'agenzia di notizie finanziarie Bloomberg di Mosca. In totale, il 40% di tutte le spese è destinato alla difesa e alla sicurezza interna - più di quanto speso per l'istruzione, la salute, i servizi sociali e l'economia messi insieme.

10:02 La Duma facilita la recluta di sospetti criminaliIl parlamento russo ha approvato un disegno di legge che consente all'esercito di recluta sospetti criminali per l'offensiva in Ucraina. Secondo il disegno di legge approvato dalla Duma di Stato, anche i imputati possono arruolarsi. Se vengono decorati o feriti in combattimento, le accuse contro di loro verranno ritirate. La legge deve ancora essere approvata dalla Camera alta e quindi dalla firma del Presidente Vladimir Putin.

05:01 Baerbock propone componenti essenziali per un accordo di paceLa Ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha delineato gli aspetti chiave per eventuali accordi di pace per porre fine all'attacco russo all'Ucraina. "La pace significa garantire l'esistenza dell'Ucraina come nazione libera e indipendente. Significa garanzie di sicurezza", dice la politica dei Verdi durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Quando parliamo di pace, intendiamo una pace giusta e duratura", sottolinea Baerbock. Ha aggiunto inoltre: "Quando parliamo di pace, significa che l'Ucraina può essere sicura che la fine delle ostilità non segnali un'altra fase di preparazione in Russia". Questo vale sia per l'Ucraina che per la Moldavia o la Polonia. La pace deve essere giusta e duratura.

00:21 Blinken promuove un'azione più decisa dell'ONU contro i sostenitori della RussiaIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken chiede un approccio più risoluto dell'ONU nei confronti di coloro che sostengono la Russia nella guerra in Ucraina. "Il modo più rapido per procedere è fermare coloro che consentono l'aggressione di Putin", dice Blinken durante una riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tenutasi in margine all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Evidenzia anche la necessità di una pace giusta che rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, Blinken sottolinea il sostegno della Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

23:45 La Cina: "Rimaniamo impegnati nei negoziati per la pace in Ucraina"Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi incoraggia il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a lavorare con maggiore impegno per i negoziati di pace in Ucraina. "La priorità assoluta è rispettare tre principi: non ampliare la zona di guerra, non escalare il conflitto e non provocare alcuna parte", dice Wang durante una riunione ad alto livello anche alla presenza del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Wang ribadisce anche la neutralità della Cina. "La Cina non ha scatenato la crisi in Ucraina e non ne fa parte", dice. L'Occidente accusa Pechino di aiutare la Russia nella guerra contro l'Ucraina, compresi i componenti delle armi.

21:09 Zelenskyy al Consiglio di Sicurezza: "La guerra non svanisce semplicemente"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime forte scetticismo sulla possibilità di trattative con la Russia per porre fine alla guerra in corso contro il suo paese. La Russia sta commettendo un crimine internazionale, dice Zelenskyy guardando il Presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Quindi questa guerra non può semplicemente svanire. Questa guerra non può essere placata attraverso trattative", dice Zelenskyy. Aggiunge: "Sono necessarie azioni".

20:00 Trump: "Dobbiamo andarcene" dalla guerra in UcrainaIl candidato alla presidenza repubblicana Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi dalla guerra in Ucraina. Il Presidente Joe Biden e il Vice Presidente Kamala Harris - rivale di Trump alle elezioni - hanno trascinato gli Stati Uniti in questa guerra, dice Trump in un evento di campagna in Georgia. "Adesso non possono più uscirne. Non possono farlo". Solo con lui come presidente gli Stati Uniti potrebbero uscire dalla guerra: "Me ne occuperò. Tratterò. Usciremo. Dobbiamo andarcene".

19:30 Fonti indicano che gli Stati Uniti inviano all'Ucraina nuovo aiuto militare del valore di 375 milioni di dollariGli Stati Uniti stanno inviando all'Ucraina nuovo aiuto militare del valore di circa 375 milioni di dollari, secondo le fonti. Il pacchetto include munizioni a medio raggio, missili vari, artiglieria e veicoli corazzati, secondo le fonti del governo degli Stati Uniti. Un annuncio ufficiale dell'aiuto è atteso per domani. Questo nuovo pacchetto è uno dei più grandi recentemente approvati. Le armi dalle riserve militari degli Stati Uniti verranno utilizzate per consegnarle all'Ucraina più rapidamente. Con questo ultimo pacchetto, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre 56,2 miliardi di dollari in aiuti militari dal'inizio della guerra della Russia contro il paese nel 2022.

