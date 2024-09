Alle 18:33, il leader dell'AfD, Weidel, sostiene il coinvolgimento del governo nel loro partito)

18:30 Capo SPD: "Rischio di Essere Espulsi dal Parlamento di Stato" Il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert ha ammesso il modesto risultato del suo partito nelle elezioni in Turingia e Sassonia. In un'intervista ad ARD, ha dichiarato: "Questa non è una serata per festeggiare l'SPD". Il partito ha affrontato numerosi problemi nel corso degli anni e Kühnert ha riconosciuto: "C'era un serio rischio di essere espulsi dai parlamenti regionali". Ha sottolineato: "Lottare ne vale la pena, siamo necessari". Sono necessari cambiamenti, con Kühnert che suggerisce maggiore trasparenza e ascolto dei votanti. Riguardo al cancelliere Olaf Scholz, Kühnert ha menzionato: "Dobbiamo spiegare collettivamente la nostra politica".

18:23 Höcke Saluta il Risultato in Turingia come "Vittoria Storica" Il capo del gruppo parlamentare dell'AfD Björn Höcke ha considerato il risultato in Turingia "storico", facendo una dichiarazione netta su MDR. L'AfD è uscita come il partito numero uno nello stato e Höcke ha concluso: "La sciocca 'nonsense del firewall' dovrebbe cessare".

18:23 Chrupalla: "Pareggio con la CDU" Il leader dell'AfD Tino Chrupalla ha considerato la prestazione del suo partito in Turingia spettacolare, dichiarando a ZDF che la volontà dei votanti richiede uno spostamento politico in entrambe le regioni. L'AfD è aperta a discussioni con tutti i partiti, esprimendo: "In Sassonia, siamo quasi alla pari con la CDU". Mirano a rendere la politica favorevole alla Sassonia.

18:17 Linnemann: "Nessuna Coalizione con l'AfD" Il segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha respinto qualsiasi possibilità di coalizioni con l'AfD in Turingia o Sassonia su ARD. È rimasto fermo: "Siamo fermi su questa questione". La CDU formerà governi dalla parte centrale del parlamento, crede ottimista sulle prospettive.

18:13 Proiezione Iniziale: CDU Slightly Ahead in Saxony La prima proiezione per le elezioni in Sassonia indica la CDU in testa con il 31,5% dei voti. L'AfD segue da vicino con il 30%, il BSW si classifica al terzo posto con il 12%. Despite having lost votes compared to 2019, the SPD and the Greens still enter the state parliament with 8,5% and 5,5%, respectively. The Left and the FDP do not join the new parliament.

18:10 Proiezione Iniziale: AfD in Vetta in Turingia Nella prima proiezione per le elezioni in Turingia, l'AfD emerge come il partito in testa con il 30,5% dei voti. La CDU si classifica seconda con il 24,5% e la Sinistra con il 12,5%. I votanti sostengono l'SPD con il 7%, garantendo il loro posto nel parlamento regionale. Il BSW è fiducioso di entrare nel parlamento con il 16%. I Verdi e il FDP sono sotto il 5%.

18:01 AfD Vince in Turingia, BSW in Crescita in Sassonia L'AfD vince il primo posto atteso in Turingia. Nonostante abbia superato la soglia del 5%, l'SPD e il FDP non vincono. Il BSW della Sassonia ottiene un risultato a due cifre nelle elezioni statali. La CDU è leggermente in testa all'AfD, con la Sinistra e il FDP esclusi dal parlamento regionale.

16:48 Possibile Esclusione di Höcke dal Parlamento Regionale Il capo della frazione dell'AfD in Turingia, Björn Höcke, è a rischio di perdere il suo seggio nel futuro parlamento regionale. I suoi colleghi di successo potrebbero minare le sue chances. Si dice che diversi candidati dell'AfD siano in una posizione forte per garantire la rappresentanza diretta, mentre Höcke affronta sfide nella sua circoscrizione, Greiz II, rispetto al candidato CDU Tischner. Se Tischner vince e l'AfD ottiene mandati diretti eccessivi, nessuno può unirsi attraverso l'elenco statale, neanche dalla parte alta, minacciato da Höcke. L'AfD potrebbe quindi trattare per un candidato di successo diretto che rinunci al suo seggio per garantire il mandato di Höcke.

16:29 Sassonia Vede il 25% di Voti per Correspondence Per le elezioni cruciali in Sassonia, l'ex ministro presidente della CDU Michael Kretschmer, quasi un quarto degli elettori hanno votato per corrispondenza. Il supervisore delle elezioni dello stato proietta il 24,6% dei votanti che voteranno in anticipo. La partecipazione pomeridiana odierna è solo leggermente più alta rispetto al 2019.

16:08 Divieto dei Media all'Evento AfD della Turingia C'è una forte probabilità che i media non coprano l'evento di celebrazione dell'AfD in Turingia, se i piani iniziali del partito dovessero essere confermati. L'AfD, classificata come estremista di destra dall'agenzia di intelligence interna, cerca di escludere alcuni media dall'evento, ma un tribunale impedisce questa azione. Come risposta, lo Stato AfD ha vietato a tutti i giornalisti di partecipare all'evento, sostenendo che lo spazio è insufficiente, poiché troppi hanno richiesto l'accredito.

15:52 Höcke Vota in una Lada, Ramelow Vota con la Moglie ad Erfurt Il leader dell'AfD in Turingia e candidato principale, Björn Höcke, ha votato questa mattina al suo seggio elettorale a Bornhagen, distretto di Eichsfeld. Il 52enne è arrivato in una Lada Niva, un veicolo fuoristrada russo. D'altra parte, il presidente del governo di Turingia Bodo Ramelow, che ha 68 anni, ha votato nella capitale dello stato di Erfurt con sua moglie, Germana Alberti vom Hofe. Ha guidato lo Stato libero dal 2014, recentemente a capo di una coalizione di minoranza.

15:40 Maggiore affluenza alle urne rispetto al 2014In Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00. Si tratta di un aumento sostanziale di oltre due punti rispetto alle ultime elezioni del 2019. Tuttavia, i voti per corrispondenza non sono ancora stati conteggiati, secondo l'ufficiale elettorale dello stato. In Sassonia, la partecipazione era leggermente più alta rispetto al 2019, con il 35,4% alle 14:00, ma l'ufficiale elettorale si aspetta più voti per corrispondenza rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 Kretschmer si aspetta "partiti a semaforo" nel parlamento regionale

14:40 Principali questioni per Sassonia e TuringiaUna parte significativa, circa un terzo, degli elettori di Sassonia e Turingia intende votare per l'AfD nelle elezioni del 1° settembre. Un sondaggio rivela le preoccupazioni e le questioni principali. Tra queste, l'immigrazione.

14:13 Höcke lascia rapidamente il seggio elettoraleIl candidato dell'AfD per la Turingia, Björn Höcke, ha votato intorno a mezzogiorno nelle elezioni statali. Ha trascorso poco tempo al seggio elettorale di Bornhagen e non ha parlato con i giornalisti sul posto. A causa delle precedenti sconfitte del candidato della CDU nel suo collegio elettorale di Eichsfeld, Höcke ha cambiato il suo collegio elettorale a Greiz, ma rischia ancora una sconfitta lì contro la CDU.

13:50 Affluenza alle urne in Turingia simile al 2019 a mezzogiornoIn Turingia, l'affluenza alle urne è simile alle elezioni parlamentari del 2019 a mezzogiorno. L'ufficiale elettorale dello stato ha riferito che circa il 32% degli elettori aveva votato nei seggi elettorali alle 12:00. I voti per corrispondenza non sono inclusi in queste cifre. Nel 2019, l'affluenza era del 31,2% a quell'ora. L'interesse per le elezioni statali è più alto rispetto alle elezioni europee e locali di quest'anno. A giugno, l'affluenza era del 24,3% a quell'ora.

13:29 Si prevede un'alta affluenza alle urne in SassoniaIn Sassonia, si prevede un'alta affluenza alle urne per le elezioni statali. Alle 12:00, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato a Kamenz. La figura era del 26,2% alla stessa ora nelle precedenti elezioni statali del 2019. I voti per corrispondenza non sono ancora inclusi nelle cifre preliminari. Si prevede che il 24,6% degli elettori voterà per corrispondenza, rispetto al 16,9% del 2019. L'ufficio elettorale dello stato ha annunciato che le elezioni si sono svolte senza problemi la mattina, senza problemi noti.

13:11 Lucke: l'assenza dell'SPD potrebbe scuotere la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni statali in Sassonia e Turingia non sono ancora noti. Se l'SPD non entrerà nel parlamento regionale, sarebbe "quasi già un terremoto", secondo il politologo Albrecht von Lucke in un'intervista a ntv. Egli colloca le elezioni e le loro possibili conseguenze in prospettiva.

12:44 La polizia di Gera indaga per una minaccia al seggio elettoraleLa polizia di Gera sta indagando su una minaccia a un seggio elettorale. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale lunedì mattina, secondo un portavoce della polizia. Il responsabile del seggio elettorale ha chiesto all'uomo di togliersi la maglietta, poiché violava le regole sulla pubblicità dei partiti. L'uomo ha acconsentito, ma ha minacciato di tornare, insoddisfatto del modo in cui è stato trattato mentre usciva. L'uomo ha rilasciato una dichiarazione e la polizia lo ha ammonito. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su eventuali danni criminali, poiché è stata trovata la scritta "Höcke è un nazista" vicino ai seggi elettorali.

12:15 Correctiv avverte della diffusione di informazioni falseLa rete di ricerca Correctiv ha emesso un avvertimento su una falsa affermazione ricorrente secondo cui la firma sulla scheda elettorale impedisce il voto fraudolento. L'ufficio del commissario elettorale federale ha confermato a Correctiv che "la scheda elettorale non deve essere firmata. La firma sulla scheda elettorale compromette il segreto del voto e rende la scheda elettorale intera non valida."

11:51 Voigt spera in "rapporti di maggioranza stabili"Il candidato principale della CDU per la Turingia, Mario Voigt, ha votato e ha espresso la speranza che molti Turingesi esercitino il loro diritto di plasmare il futuro del loro paese. Ha anche sperato in "rapporti di maggioranza stabili" che consentano allo stato di progredire.

11:25 Gli attacchi di estrema destra a Sonneberg sono significativamente aumentatiDa quando Sonneberg è diventata il primo distretto tedesco guidato da un politico dell'AfD, gli individui impegnati hanno riferito di sentirsi minacciati e molti hanno smesso di lavorare. Il numero di attacchi di estrema destra è aumentato di cinque volte in un anno. Gli esperti attribuiscono questo all'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer parla di elezioni significative in SassoniaIl leader della Sassonia, Michael Kretschmer, si riferisce alle elezioni attuali come potenzialmente le più importanti negli ultimi 34 anni. Ha espresso gratitudine verso coloro che in precedenza hanno votato diversamente ma hanno ora cambiato il loro sostegno alla forza influente al centro civico, l'Unione sassone. Kretschmer ritiene che questo cambiamento di prospettiva contribuirà a un governo che serva lo stato. I recenti sondaggi indicano una corsa serrata tra la CDU di Kretschmer e l'AfD.

10:30 Ramelow sul festival della democrazia despite l'incertezzaIl leader della Turingia, Bodo Ramelow, considera il giorno delle elezioni "una festa della democrazia", nonostante le incertezze che ne derivano. In un'intervista a ntv, Ramelow, rappresentante del Partito della Sinistra, chiarisce la sua posizione contro un governo di minoranza e esprime dubbi sulla competenza del BSW.

09:59 Storico Critica la Data delle Elezioni per le Connotazioni StoricheLo storico Peter Oliver Loew critica la scelta del 1º settembre per le elezioni statali della Sassonia e della Turingia, poiché coincide con l'85º anniversario dell'invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939. Loew, direttore dell'Istituto tedesco-polacco, esprime la sua preoccupazione, dichiarando: "Chiunque abbia ritenuto appropriata questa data probabilmente aveva riserve sulla storia". Ha rivolto un commento all'AfD, classificata come "estrema destra garantita" in entrambi gli stati dai servizi di sicurezza interni, dicendo: "Le associazioni con l'era nazista sono dubbie se il partito riesce anche a vincere a Dresda ed Erfurt".

09:30 Elezioni Cruciali in Sassonia: Statistiche e InformazioniCirca 3,3 milioni di elettori della Sassonia decideranno oggi chi detterà la direzione politica nel futuro parlamento statale di Dresda. La CDU, guidata dal Primo Ministro Michael Kretschmer, rischia di perdere la sua posizione dominante nello stato dal 1990. Kretschmer descrive queste elezioni come "cruciali". "Tutto è in gioco".

09:05 Kretschmer Sfida la Coalizione del Semaforo prima delle ElezioniIl giorno delle elezioni in Sassonia è arrivato e la domanda è: il Ministro Presidente Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente della CDU nello stato? In un'intervista a ntv, Kretschmer parla della sua posizione sulle debate sui rifugiati, il governo del semaforo e la guerra in Ucraina.

08:46 Arrivo del Giorno delle Elezioni in Turingia: Statistiche e InformazioniOggi è il giorno della decisione nel cuore della Germania: chi guiderà lo stato federale di circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni? L'AfD, sotto il candidato principale Björn Höcke, diventerà la forza più influente in Turingia?

08:24 Potenziale Impatto dell'AfD sulla DemocraziaI sondaggi suggeriscono che l'AfD è probabile che aumenti significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. I ricercatori hanno evidenziato il potenziale pericolo che questo rappresenta per le istituzioni democratiche, poiché affermano che la forza della rule of law potrebbe essere meno robusta di quanto generalmente creduto.

08:00 I Seggi Elettorali Aprono in Turingia e SassoniaÈ arrivato il momento per eleggere nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Nei sondaggi, l'AfD è prevista come il partito dominante in Turingia. In Sassonia, la CDU, guidata dal Primo Ministro Michael Kretschmer, e l'AfD sono impegnate in una corsa serrata. Le prime previsioni sono attese dopo la chiusura dei seggi elettorali alle 18. Le elezioni in questi due stati della Germania orientale servono come barometro per la coalizione del semaforo a Berlino.

Per il governo attuale della Turingia, la coalizione rossa-rossa-verde, guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra), non riesce a ottenere una maggioranza nei sondaggi. Una coalizione composta dalla CDU, dal Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e dall'SPD viene considerata un'opzione post-elettorale. In Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi continuerà a mantenere la maggioranza. Kretschmer non esclude la possibilità di un'alleanza con il BSW. La Sinistra rischia di essere esclusa dal parlamento in Sassonia. La stessa sorte potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

Nel contesto dei risultati delle elezioni, potrebbe essere difficile per l'SPD mantenere la sua presenza nel parlamento statale dei Paesi Bassi, dati i suoi problemi in Germania.

Riguardo all'attuale clima politico in Germania, l'agenzia di sicurezza interna classifica l'AfD come un "partito estremista di destra garantito" in entrambe la Sassonia e la Turingia, suscitando preoccupazioni sull'impatto potenziale su

