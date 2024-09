Alle 18:22, un drone russo colpisce un giudice della Corte Suprema ucraina.

17:28 Ucraina: Russia pianifica operazioni offensive nella regione di Saporischschja

Fonti ucraine riferiscono che le forze russe stanno pianificando operazioni offensive nella regione meridionale di Saporischschja. Il portavoce del Comando meridionale delle Forze armate ucraine, Vladislav Voloshyn, ha dichiarato in televisione nazionale che Mosca sta concentrando truppe vicino al villaggio occupato di Pryjutne. Inoltre, Voloshyn ha affermato che le truppe russe nella zona hanno ricevuto 25 veicoli leggeri, che potrebbero essere utilizzati da piccoli gruppi di fanteria per attacchi. "Ciò suggerisce che ci stiamo preparando per azioni offensive verso Saporischschja nel prossimo futuro," ha detto. Tuttavia, Voloshyn ha menzionato che un'offensiva su larga scala richiederebbe forze aggiuntive.

16:36 Kiev riferisce la morte del capo del centro dei droni russi a Mosca

Il servizio di intelligence militare ucraino, HUR, ha annunciato la morte del colonnello russo Alexei Kolomeitsev nella città di Kolomna, nella regione di Mosca. Kolomeitsev ha servito come capo del 924° Centro statale (Unità militare n. 20924) per veicoli aerei senza pilota del Ministero della Difesa russo. Questo reparto è responsabile della formazione di specialisti per l'uso bellico dei droni, inclusi i droni Shahed. HUR ha sottolineato che Kolomeitsev era coinvolto in crimini di guerra contro l'Ucraina.

15:50 Stati baltici e Polonia cercano finanziamenti UE per la sicurezza delle frontiere

I paesi membri della NATO Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia stanno valutando la richiesta di finanziamenti dall'UE per costruire bunker, barriere e campi militari sui loro confini con la Russia e la Bielorussia. "La necessità di una linea di difesa baltica deriva dalla situazione di sicurezza," ha detto il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur. Inoltre, questo sostiene il nuovo concetto di difesa della NATO. "È cruciale coordinare le nostre attività con la Polonia," ha notato. A gennaio, gli stati baltici Estonia, Lettonia e Lituania hanno annunciato il progetto di una "linea di difesa baltica". A maggio, la Polonia ha annunciato un progetto simile chiamato "Scudo orientale".

15:12 La Russia si prepara a fare causa per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream

La Russia si sta preparando ad avviare azioni legali per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, secondo un rappresentante del Ministero degli Esteri russo. La Russia ha presentato "richieste pregiudiziali" contro Germania, Danimarca, Svezia e Svizzera, sulla base di accordi internazionali per contrastare il terrorismo. "Se la questione non viene risolta in questa fase, la Russia intende portare il caso in tribunale e appellarsi alla Corte internazionale di giustizia," ha detto il rappresentante. L'Occidente "non sfuggirà alla responsabilità," hanno aggiunto.

14:26 Capo della NATO: l'offensiva di Kursk mette Putin in un dilemma

Il presidente del Comitato militare della NATO, l'ammiraglio Robert Bauer, ritiene che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk metta il leader del Cremlino Vladimir Putin in una situazione strategica difficile. "Per la prima volta dal 1941, una potenza straniera sta operando sul suolo russo," dice Bauer in un'intervista all'agenzia di stampa Interfax Ucraina. "Si tratta di una sfida strategica per la Russia. E presenta anche sfide operative per la Russia, poiché le linee di rifornimento passano attraverso Kursk." A livello strategico, Kiev sta creando un "dilemma strategico" per Mosca. "Se Putin afferma di difendere la madrepatria, non sta avendo successo perché l'Ucraina è ora sul suolo russo."

13:44 Ucraina: il bilancio delle vittime sale a dieci a Sumy dopo il doppio attacco con i droni

Il bilancio delle vittime di un doppio attacco con i droni delle forze nemiche a Sumy è salito a dieci, secondo i resoconti ucraini. Il numero di feriti è attualmente di undici. 113 pazienti sono stati evacuati dall'ospedale attaccato. In precedenza, oggi, un attacco russo ha ucciso una persona e danneggiato il tetto di diversi piani di una clinica. L'evacuazione dei pazienti e del personale è iniziata. I servizi di soccorso e la polizia sono intervenuti sulla scena per aiutare. Tuttavia, la Russia ha lanciato un altro attacco dall'aria. Il presidente ucraino Zelenskyy ha reagito in televisione quando il bilancio delle vittime era di otto.

12:56 Blinken: gli Stati Uniti valutano la strategia vincente di Zelenskyy

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha detto che il governo degli Stati Uniti sta esaminando la "strategia vincente" dell'Ucraina presentata dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy al presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il loro incontro alla Casa Bianca. Tra le altre cose, Zelenskyy ha nuovamente richiesto il permesso di Biden per utilizzare armi occidentali per attacchi a lungo raggio contro i bersagli militari russi. Blinken ha ora detto, secondo un rapporto della Voice of America, che il governo e i partner dell'Ucraina stanno attualmente esaminando i dettagli di questa strategia e considereranno "ulteriori misure" se necessario per aiutare gli ucraini a raggiungere la vittoria. Il segretario di Stato rappresenta una linea politica più dura nella guerra dell'Ucraina nella Casa Bianca, che non è riflessa nelle azioni del Presidente.

12:25 Londra: più di 2000 attacchi contro le strutture sanitarie in Ucraina dall'inizio della guerra

Il ministero della Difesa britannico ha registrato 2013 attacchi contro le strutture sanitarie ucraine dall'inizio dell'invasione russa del suo vicino a febbraio 2022. Il personale è stato preso di mira 235 volte. Lo scorso luglio, l'esercito russo ha bombardato un ospedale pediatrico a Kyiv. Gli attacchi di Mosca al sistema sanitario hanno causato 176 vittime, ha detto il ministero.

11:48 Ucraina riferisce tre morti dopo l'attacco alla sede della polizia

Il bilancio delle vittime di un attacco russo alla sede della polizia nella città ucraina di Kryvyi Rih è salito a tre, ha detto il ministero degli Interni ucraino. Un poliziotto è ancora considerato intrappolato sotto le macerie e le ricerche dei sopravvissuti continuano. L'attacco con i razzi a Kryvyi Rih è il secondo attacco contro la polizia ucraina in due giorni.

10:58 Analisi Militare: L'offensiva russa a Kursk avanza Secondo l'analista militare australiano Mick Ryan, l'offensiva russa nella regione di Kursk sta avanzando. Nel mese di agosto, le forze ucraine hanno attraversato il confine e preso il controllo del territorio. Dopo un primo momento di sorpresa, i russi stanno ora contrattaccando, riconquistando terreno, anche se a un ritmo più lento, secondo Ryan. Un'eventuale incursione ucraina a ovest dell'offensiva russa avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza del fianco russo e isolare centinaia di truppe russe, ha suggerito Ryan, citando dati dell'Istituto degli Stati Uniti per la Guerra (ISW).

10:30 Difesa Aerea Ucraina: 69 attacchi di droni respinti La difesa aerea ucraina riferisce che la notte di sabato il'esercito russo ha dispiegato 73 droni da combattimento e 4 missili contro l'Ucraina. L'Ucraina è stata in grado di abbattere 69 droni e 2 missili. Il bilancio delle vittime di un attacco con drone russo contro un ospedale nella regione di Sumy è salito a 7.

09:52 Equilibrio delle Interazioni: Zelenskyy Interrompe la Critica di Trump Dopo una pausa di cinque anni, le conversazioni tra l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sono riprese. Trump aveva recentemente criticato l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina.

09:39 ISW: Pochi attacchi a lungo raggio potrebbero cambiare l'andamento della guerra Gli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) indicano che pochi attacchi a lungo raggio da parte dell'Ucraina potrebbero cambiare significativamente l'andamento della guerra. "Le autorità russe sembrano fare sforzi significativi per influenzare i dibattiti occidentali riguardo al diritto dell'Ucraina di condurre attacchi a lungo raggio contro le strutture militari russe utilizzando armi occidentali", suggerisce l'analisi dell'ISW, esprimendo preoccupazioni per il fatto che tali attacchi potrebbero esercitare una pressione operativa significativa sull'offensiva russa. Gli Stati Uniti rimangono fermi nella loro posizione di non permettere all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo.

09:18 Stato Maggiore Ucraino: Più di 1400 perdite russe in 24 ore Secondo lo Stato Maggiore ucraino, le forze russe hanno subito altre 1470 perdite, comprese morti e feriti, nelle ultime 24 ore, portando il totale a 650.640 dal'inizio dell'invasione su larga scala quasi tre anni fa. Durante questo periodo, i russi hanno perso anche 42 veicoli corazzati, 14 carri armati, 62 droni e 55 sistemi d'artiglieria.

08:57 Rapporti ucraini: Russi attaccano clinica, sei morti Le forze russe hanno attaccato un ospedale nella regione di Sumy, causando la morte di sei persone, secondo i rapporti ucraini. L'amministrazione militare della regione di Sumy ha confermato queste vittime. L'attacco è stato eseguito utilizzando droni Shahed e sono seguiti altri attacchi con droni su un'area residenziale e l'ospedale stesso mentre il personale di soccorso stava evacuando i pazienti e il personale. L'aeronautica ha anche riferito di bombardamenti russi con bombe guidate sulla regione di Sumy.

08:21 Avvertimenti di Goldschmidt sui pericoli del petrolio russo nel Mar Baltico Dopo le accuse di Greenpeace riguardo alle esportazioni di petrolio russo attraverso il Mar Baltico, il ministro dell'Ambiente dello Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, esprime preoccupazioni per i potenziali pericoli per la costa del Baltico da parte delle petroliere russe. "Il regime russo ignora l'embargo sul petrolio imposto a seguito dell'attacco russo all'Ucraina", ha detto il politico verde. Questo conflitto minaccia già i mari malati. Diversi Paesi occidentali accusano la Russia di utilizzare navi sottostandar per eludere le sanzioni dell'UE derivanti dalla guerra. "Il rischio di una fuoriuscita di petrolio sta aumentando", avverte Goldschmidt. "E la maggior parte del petrolio finirebbe probabilmente sulle nostre coste, da Fehmarn a Eckernförde".

07:52 I soldati ucraini subiscono assalti pesanti a Pokrovsk Le forze ucraine e russe rimangono impegnate in aspri combattimenti nell'Ucraina orientale. Pokrovsk e i suoi dintorni sono stati ancora una volta al centro del conflitto ieri, con i russi che prendono di mira la zona da mesi. Lo Stato Maggiore di Kyiv ha riferito che 19 attacchi russi alle linee difensive ucraine sono stati respinti durante il giorno. "I difensori ucraini tengono duro", ha dichiarato. I russi tentano di avvicinarsi alla città da diverse direzioni e proteggere il loro avanzamento contro gli attacchi ucraini. I combattimenti sono continuati anche nella regione di Kurachove. Secondo i rapporti ucraini, 17 attacchi russi sono stati respinti durante il giorno. I resoconti sui combattimenti non possono essere confermati in modo indipendente.

07:41 Zelenskyy giudica positivamente l'esito della sua visita negli USA Nonostante non abbia ottenuto l'autorizzazione per l'uso esteso delle armi occidentali durante la sua visita negli Stati Uniti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giudica positivamente la sua visita. "Ogni discussione è andata come previsto", ha detto in un discorso video sulla piattaforma X. Zelensky ha presentato il piano di pace dell'Ucraina negli Stati Uniti. "Ora i nostri team devono lavorare per implementare ogni passo e ogni decisione", ha aggiunto. Durante la sua visita, Zelensky ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris, candidata democratica alla presidenza, per chiedere il sostegno continuo alla difesa dell'Ucraina contro la Russia. Ha anche parlato con il candidato alla presidenza repubblicano Donald Trump a New York. Trump ha ribadito che, se vincerà le elezioni, la guerra finirà rapidamente.

06:56 Qatar in Trattative per il Ritorno dei Bambini Rapiti dalla GuerraA partire dai recenti salvataggi, circa 9 bambini che sono stati salvati dal conflitto russo sono parte dei migliaia segnalati come rapiti, secondo i resoconti ucraini (vedi l'entry del 02:18). Molti hanno perso uno o entrambi i genitori in guerra e sono stati affidati ai nonni, ha rivelato Dmytro Lubinez, Ombudsman ucraino per i diritti umani. Le autorità del Qatar sono attualmente in trattative per il ritorno di più bambini. Hanno una lista di 751 bambini, con la documentazione necessaria completata, ha spiegato Lubinez. Secondo le autorità ucraine, circa 20.000 bambini sono stati illegalmente portati in Russia dal inizio della guerra, con solo poche centinaia che sono tornati a casa fino ad ora.

06:27 Blinken Critica la Cina per il Sostegno all'Industria Militare RussaIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha espresso le preoccupazioni americane al Ministro degli Esteri cinese Wang Yi riguardo al sostegno della Cina all'industria militare russa. "Se la Cina afferma di volere la pace e la fine del conflitto, ma allo stesso tempo permette alle sue aziende di sostenere la Russia nella sua aggressione, non ha senso", ha dichiarato Blinken in una conferenza stampa. Wang ha affermato che la posizione della Cina sulla guerra in Ucraina ha costantemente sottolineato la necessità di pace attraverso il dialogo, secondo l'annuncio del Ministero degli Esteri cinese.

05:31 Forze Ucraine Uccidono Due Soldati Russi su Jet Ski con un DroneLe forze ucraine sembrano aver ucciso due soldati russi su uno jet ski utilizzando un drone, secondo la fonte filoucraina Defense Express. L'incidente è avvenuto sul fiume Dnipro, come mostrato in un video condiviso dall'attivista Serhiy Sternenko, che mostra un drone equipaggiato con un dispositivo esplosivo che colpisce lo jet ski.

04:10 Mediazona Reporta oltre 71.000 Soldati Russi Uccisi in UcrainaIl portale di notizie russe indipendente Mediazona riporta che oltre 71.000 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dal settembre scorso. quasi 2.000 soldati sono morti di recente nella guerra. Mediazona sottolinea che i numeri effettivi sono probabilmente più alti, poiché i loro dati verificati provengono da fonti come necrologi, post online dei familiari, resoconti dei media regionali e notifiche delle autorità locali.

02:18 Nove Bambini Tornano a Casa dalla Russia dopo la DeportazioneNove bambini che erano stati deportati in Russia durante la guerra sono tornati nella loro terra natia. Sono tornati in Ucraina con l'aiuto del Qatar come mediatore venerdì, secondo Dmitro Lubinez, l'Ombudsman del paese. Ha condiviso su Telegram che i bambini hanno un'età compresa tra i 13 e i 17 anni, e c'era anche un uomo di 20 anni. Il ritorno era parte di un piano d'azione e è stato facilitato dallo stato del Golfo del Qatar. Le informazioni non potevano essere confermate in modo indipendente all'inizio. I bambini erano stati separati dai loro genitori o tutori dagli occupanti e provenivano da luoghi come Kherson, Zaporizhzhia o Luhansk, ha aggiunto Lubinez.

00:31 Lukashenko Minaccia la Terza Guerra Mondiale se la Bielorussia Viene AttaccataIl leader della Bielorussia, Alexander Lukashenko, accusa la NATO di pianificare un attacco al suo paese e minaccia di utilizzare armi nucleari. "Un attacco alla Bielorussia scatenerebbe la Terza Guerra Mondiale", ha dichiarato il leader bielorusso, come riportato dall'agenzia di stampa di stato Belta, durante un evento con gli studenti a Minsk.both Bielorussia e il suo alleato Russia useranno armi nucleari se un simile attacco avverrà, ha dichiarato Lukashenko. Lukashenko ha espresso la sua gratitudine al leader del Cremlino Vladimir Putin per i recenti cambiamenti nella dottrina nucleare della Russia. Lukashenko afferma nel suo discorso che la NATO ha piani specifici per attaccare la Bielorussia. "Gli americani e i polacchi si stanno già allineando lungo il confine, soprattutto sul lato polacco. Sappiamo che la leadership polacca sta già fregando le mani", ha dichiarato. La Bielorussia, however, non è una potenza nucleare di per sé, ma armi nucleari tattiche sono state dispiegate sul suo territorio dal fine del 2023 a causa della Russia.

23:10 Ex Comandante USA e Altri Esortano Biden a Prendere Misure Forti contro la RussiaUn gruppo di ex ufficiali militari e esperti ha scritto una lettera aperta al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, chiedendo misure decise per porre fine alla guerra a favore dell'Ucraina e affrontare le possibili minacce dalla Cina. Tra loro ci sono l'ex comandante delle forze USA in Europa, Ben Hodges, e l'ex deputy commander della NATO, il generale dell'esercito tedesco Gert-Johannes Hagemann. Consigliano passi contro la Russia e la Cina, tra cui il sollevamento delle restrizioni sull'uso delle armi occidentali per colpire i bersagli militari e logistici sul territorio russo. Chiedono anche la fornitura di 300 carri armati Abrams e 1000 veicoli corazzati all'Ucraina, nonché un embargo completo su armi e tecnologie contro la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Inoltre, propongono l'espansione della NATO oltre i confini transatlantici per includere il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, le Filippine e qualsiasi altro paese democratico che esprima il desiderio di unirsi.

22:15 Intelligence Russa Indaga sui Giornalisti Internazionali per la Copertura di KurskL'agenzia di intelligence interna russa FSB sta indagando su tre giornalisti internazionali per il loro reportage dalle aree occupate dall'Ucraina nella regione russa di confine di Kursk. I giornalisti australiani ABC News Kathryn Diss e Fletcher Yeung e il giornalista rumeno Mircea Barbu sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine russo, secondo l'agenzia di stampa russa RIA Novosti. I giornalisti rischiano fino a cinque anni di prigione, ma nessuno di loro sembra essere attualmente in Russia. Diversi media internazionali, tra cui il broadcaster tedesco Deutsche Welle, la rete di notizie USA CNN e il broadcaster italiano Rai, hanno riportato dalle aree occupate dall'Ucraina a Kursk.

21:35 Casa Bianca respinge le accuse dei Repubblicani contro Zelensky come 'teatro politico' La Casa Bianca ha liquidato le affermazioni di alcuni politici repubblicani secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe illegalmente interferito nelle elezioni USA visitando un impianto di produzione di armi. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha definito l'accusa un "truc politico" e ha invitato i repubblicani a "lasciar perdere". La delegazione ucraina aveva richiesto la visita, coordinata dal Dipartimento della Difesa. La visita di Zelensky all'impianto in Pennsylvania, dove venivano prodotte le criticali munizioni da 155 mm per l'Ucraina, è stata anche assistita da alcuni democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. Dopo la visita, i legislatori repubblicani hanno avviato un'indagine e il speaker della Camera ha richiesto in una lettera che Zelensky rimuovesse l'ambasciatore ucraino negli USA.

21:09 Potenze globali criticano la minaccia nucleare russa Cina, Brasile e altri paesi esortano a non utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari contro l'Ucraina. "Chiediamo l'abbandono di qualsiasi utilizzo o minaccia di armi di distruzione di massa, comprese quelle nucleari, chimiche e biologiche", si legge in una dichiarazione congiunta. Dodici nazioni esprimono "gravi preoccupazioni" per il potenziale di "escalation" in Ucraina: "Le infrastrutture civili, come le pacifiche installazioni nucleari e altre strutture energetiche, non dovrebbero essere prese di mira nelle operazioni militari". L'appello è stato lanciato dopo le minacce del presidente russo Vladimir Putin questa settimana. Egli ha menzionato che la Russia potrebbe utilizzare armi nucleari se sottoposta a severe incursioni aeree sul suo territorio e potrebbe considerare qualsiasi attacco sostenuto da una nazione nucleare come un'ostilità "condivisa". Zelensky aveva anche accusato la Russia di pianificare attacchi contro le centrali nucleari ucraine.

