Alle 18:21 in Bassa Austria, una donna riesce ad auto-salvare, mentre un uomo fallisce.

Crisi delle Alluvioni in Vari Paesi - Il Bilancio delle Vittime Sale

La crisi delle alluvioni persiste in diversi paesi, con un aumento delle vittime: almeno 16 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute dalla Polonia all'Austria. Incidenti preoccupanti si sono verificati a Untergrafendorf, in Bassa Austria, dove un torrente si è trasformato in un fiume furioso. Una donna è riuscita a salvarsi dal repentino aumento delle acque salendo al primo piano della sua casa, ma suo marito non ce l'ha fatta. Ha chiamato aiuto per ore, ma le sue grida sono rimaste inascoltate, come ha riferito un rappresentante della polizia. Il corpo del marito settantenne è stato successivamente ritrovato, diventando la terza vittima in Austria.

18:02: L'Associazione dei Pompieri: la Germania è Preparata per le Alluvioni

L'Associazione dei Pompieri Tedeschi (DFV) afferma che la Germania è adeguatamente preparata per far fronte alle alluvioni imminenti. "In sintesi, la Germania è ben preparata per gli incidenti di alluvione - principalmente a causa degli eventi recenti", ha dichiarato il presidente del DFV Karl-Heinz Banse al "Rheinische Post". "Non solo sono state apprese lezioni dagli eventi di pioggia intensa nell'Ahrtal e nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ma anche le scenari di alluvione in diverse sezioni della Germania quest'anno hanno contribuito a questo". Le operazioni nelle regioni colpite procedono a pieno ritmo - "le squadre sono in allerta, i sacchi di sabbia vengono preparati, i dati meteorologici vengono monitorati". La popolazione è anche informata e può prendere le misure appropriate.

17:30: "Disarmante": Scholz Offre Aiuto

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha offerto assistenza ai paesi vicini colpiti dalle alluvioni. "Le alluvioni che stiamo assistendo sono disarmanti", ha detto Scholz durante la sua visita in Kazakistan. Ha già promesso di aiutare gli abitanti dei paesi vicini colpiti. "Offriremo aiuto in qualsiasi modo possibile".

17:06: Lang: "È ora di Agire"

La leader dei Verdi Ricarda Lang chiede ripercussioni politiche in risposta alla grave situazione di alluvioni in Europa centrale e orientale. La crisi climatica sta causando alluvioni e piogge torrenziali sempre più frequenti, intense e probabili, ha dichiarato Lang dopo aver consultato l'esecutivo del partito a Berlino. La politica non deve solo reagire, ma anche prepararsi. "Di conseguenza, è ora di agire". L'argomento della protezione del clima deve essere elevato all'ordine del giorno politico. "Se Merz ha detto l'anno scorso che il mondo non sarebbe finito, oggi è finita per molte persone", ha osservato Lang, riferendosi al leader della CDU. "Ciò significa che dobbiamo prestare maggiore attenzione alla protezione del clima".

16:41: Il Cancelliere Austriaco Destina Milioni per il Risanamento dei Danni delle Alluvioni

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha destinato 300 milioni di euro per il risanamento dei danni delle alluvioni in Austria, come ha annunciato. I fondi del fondo per la gestione delle catastrofi possono essere ampliati se necessario e possono essere richiesti anche dai privati che hanno perso proprietà a causa del disastro naturale. L'entità dei danni causati dalle piogge record dei giorni scorsi nell'est dell'Austria è ancora incerta.

16:08: Rottura della Diga: Gli Abitanti Invitati ad Andarsene Subito

Nel piccolo comune di Paczkow, nel sud-ovest della Polonia, il sindaco ordina l'evacuazione immediata dei distretti più bassi dopo la rottura della diga di una riserva. "Nessuno può garantire che la situazione non peggiori", avverte Artur Rolka in un appello sui social media. Invita tutti coloro che devono essere evacuati a rendersi noti e consiglia a coloro i cui appartamenti e case non sono ancora stati raggiunti dall'acqua di andarsene e cercare rifugio in zone sicure all'interno del comune. Dopo che una richiesta di evacuazione volontaria è stata ignorata, ha optato per un'evacuazione obbligatoria, afferma il sindaco in televisione polacca. La riserva interessata è stata costruita sopra Paczkow sulla Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder.

15:54: Habeck Chiede Maggiore Impegno nella Protezione del Clima

Il vice cancelliere Robert Habeck chiede un maggiore impegno nella protezione del clima dopo la catastrofe delle alluvioni in diversi paesi europei. "Espansione più rapida delle rinnovabili, la transizione energetica, la produzione industriale a basse emissioni di carbonio sono urgentemente necessarie", dice il politico dei Verdi al gruppo di stampa Funke. "Più frequenti alluvioni, catastrofi come quelle nell'Ahr Valley, quest'anno in Baviera - sono una conseguenza della crisi climatica", dice Habeck. "Pertanto, i nostri sforzi per mitigare la crisi climatica sono essenziali". Tuttavia, gli eventi meteorologici estremi non possono essere prevenuti in questo momento. Pertanto, anche le misure preventive aggiuntive sono importanti. "Digi forti, sistemi di ritenzione, più spazio per i fiumi" sono essenziali per proteggere meglio le persone.

15:36: Ulteriori Morti per Alluvioni

Il bilancio delle vittime delle alluvioni in diversi paesi europei è salito ad almeno 15. L'Austria (tre morti), la Repubblica Ceca (una morte), la Polonia (cinque morti) e la Romania (sei morti) sono particolarmente colpite.

**15:21: La Polonia Dichiar

14:34 Ferrovie Federali Austriache prolungano l'avviso di viaggio fino al 19 settembreA causa delle persistenti perturbazioni meteorologiche che interessano gran parte dell'Austria, le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) hanno prorogato l'avviso di viaggio emesso il 13 settembre 2024, fino al 19 settembre 2024. ÖBB consiglia a tutti i passeggeri di rinviare qualsiasi viaggio non essenziale durante questo periodo e di rischedularlo per una data successiva. I biglietti già acquistati rimangono validi fino al 22 settembre.

14:19 Il bilancio delle vittime per le alluvioni in Europa sale a undiciIl bilancio delle vittime a causa delle recenti alluvioni in Austria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca è salito a almeno undici. La polizia austriaca ha segnalato due decessi aggiuntivi. Una persona è annegata nel fiume Krasovka nella parte orientale della Moravia-Slesia nella Repubblica Ceca, come annunciato dal Presidente della Polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. Al momento, sono state segnalate otto morti in quattro paesi interessati. Le autorità ceche segnalano anche almeno sette persone disperse.

14:04 Il governo tedesco promette aiuto per gli europei colpiti dalle alluvioniIl governo tedesco ha promesso assistenza per coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni in vari paesi europei. "I nostri vicini, i nostri partner europei e anche le persone qui dovrebbero capire: siamo attenti alla situazione e siamo pronti ad offrire il nostro aiuto", ha dichiarato la portavoce del governo Christiane Hoffmann a Berlino. La devastazione in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania è spesso catastrofica. Hoffmann ha dichiarato: "Siamo sconvolti dalle immagini e inorriditi dalle notizie di vittime e persone disperse. A nome del governo tedesco, esprimiamo le nostre condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti".

13:43 Orbán annulla gli impegni internazionali a causa delle alluvioniIl Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha annullato tutti gli impegni internazionali a causa delle alluvioni nel paese. "Data la situazione meteorologica estremamente critica e le persistenti alluvioni in Ungheria, ho deciso di annullare tutti i miei impegni internazionali", ha scritto Orbán sulla piattaforma online X. Orbán non ha fornito ulteriori dettagli. Inizialmente, Orbán era previsto per parlare a un dibattito che si sarebbe concentrato sul programma della presidenza semestrale del Consiglio dell'UE dell'Ungheria nel Parlamento europeo a Strasburgo il giorno successivo. Il controverso politico populista affronta spesso critiche severe dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea.

13:12 Ostrava sommersa dall'acqua: la terza città più grande della Repubblica Ceca colpita dalle rotture della digaSono necessari ulteriori evacuazioni a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca, a causa del pericolo di alluvione. "È chiaro che ci sono state rotture della diga in diverse aree", ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente Petr Hladik dopo un incontro d'emergenza. I residenti sono stati evacuati utilizzando barche gonfiabili. Si stima che 100 metri cubi d'acqua al secondo stanno attraversando le brecce. Si stanno facendo sforzi per riempire i vuoti con pietre. Con una popolazione di circa 285.000 abitanti, Ostrava si trova all'incrocio di diversi fiumi, tra cui l'Oder e l'Opava. Situata circa 280 chilometri a est di Praga, la città mineraria e industriale ha subito interruzioni complete del traffico ferroviario per Ostrava e oltre verso la Polonia. Una centrale elettrica ha dovuto essere chiusa. A Bohumin, vicino, sia la rete elettrica che quella del telefono cellulare sono collassate a causa delle alluvioni e l'acqua potabile è mancata in numerose aree.

12:33 Record di pioggia: 450 litri per metro quadrato nella città cecaLa pioggia torrenziale causata dalla depressione "Anett" è eccezionale: dal venerdì, Serec nella Repubblica Ceca, vicino al confine polacco, ha ricevuto un record senza precedenti di 450 litri di pioggia per metro quadrato. Si tratta del record più alto registrato negli ultimi giorni, secondo l'esperto meteorologico di ntv.de Oliver Scheel. La Germania guida con 320 litri in quattro giorni a Ruhpolding/Berchtesgadener Land. In Austria, sono caduti 364 litri a St. Pölten e 369 litri a Lilienfeld. A Vienna sono stati registrati 279 litri di pioggia, sebbene i successivi errori di misurazione impediscano di ottenere quantità precise. In Polonia, la pioggia più intensa (200 litri) è caduta a Katowice.

12:25 Romania: le alluvioni uccidono sei persone nella regione dei CarpaziSei persone sono morte a causa delle piogge torrenziali e delle alluvioni nella regione dei Carpazi in Romania. Le regioni colpite sono principalmente nell'est del paese, comprese Galati, Vaslui e Iasi. Circa 300 persone sono state evacuate e circa 6.000 case rurali sono state allagate. Le vittime sono per lo più anziani, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massima per le alluvioni rimane in vigore fino a mezzogiorno. I villaggi isolati sono principalmente colpiti, con i residenti che salgono sui tetti per evitare di essere trascinati via dalle alluvioni. Sono stati dispiegati oltre 600 vigili del fuoco.

11:59 Alluvioni in Sassonia: l'Elba raggiunge il picco a NeißeI livelli delle acque del fiume Elba continuano a salire in Sassonia. A Dresda, il livello è di 5,62 metri alla mattina di lunedì, secondo il centro di controllo delle inondazioni dello stato. Il secondo livello di allerta è stato emesso domenica sera. Si prevede che la soglia di allerta tre, che è a sei metri, verrà superata martedì mattina. Entro mercoledì sera, il livello dell'Elba a Dresda potrebbe continuare a salire e raggiungere il picco. A Schöna, vicino al confine con la Repubblica Ceca, è attiva l'allerta tre con un livello dell'Elba di 6,13 metri. Il centro di controllo delle inondazioni si aspetta che i livelli delle acque diminuiscano a Görlitz, dove è attiva anche la terza allerta più alta. Il picco più alto dell'alluvione viene chiamato "scheitel" in tedesco.

11:01 Breslavia dichiara lo stato di emergenza per le inondazioni

A seguito delle abbondanti piogge e delle inondazioni nella Polonia sud-occidentale, la città di Breslavia (Wrocław) in Bassa Slesia si prepara all'arrivo di una nuova ondata di inondazioni. Il sindaco Jacek Sutryk ha dichiarato lo stato di emergenza per la città sull'Oder, attuando misure come il monitoraggio continuo delle dighe, la manutenzione dei canali e la chiusura dei passaggi sulle dighe, come dichiarato dal sindaco nel suo video su Facebook. L'ondata di inondazioni è prevista per raggiungere Breslavia mercoledì, con precedenti previsioni di impatto minimo riviste dal sindaco. Anche se l'inondazione non è prevista raggiungere le dimensioni di quella del 1997, che ha sommerso un terzo della città, il sindaco Sutryk evidenzia i notevoli miglioramenti dell'infrastruttura, con nuove dighe, bacini di ritenuta e polder, sperando di prevenire una breach nelle difese della città.

10:35 Il governatore austriaco sulla situazione delle inondazioni: "Ancora pericoloso"

Despite a temporary reduction in precipitation, the flood situation in eastern Austria remains precarious. lower Austria Governor Johanna Mikl-Leitner cautions, "It's not over yet, it's still dangerous, it's still dramatic." The region anticipates up to 80 liters of rain per square meter on Monday. Authorities remain vigilant regarding dam integrity, issuing warnings of a high risk of failure. Public life is nearly stalled, with over 200 roads closed, 1,800 structures evacuated, and many pupils and kindergarten children staying home, Mikl-Leitner reveals. Approximately 3,500 homes are currently without power. Damage assessments are still pending, but the governor pledges aid to flood victims. In the past few days, some areas have witnessed up to 370 liters of rain per square meter - far exceeding the typical monthly average.

10:10 I livelli dell'Elba salgono; si avvicina il livello di allarme due

I livelli del fiume Elba in Sassonia continuano a salire. Sulla base dei dati del centro di gestione delle crisi dello stato, il livello a Dresda era di 5,54 metri al mattino, con previsioni di superare la soglia di 6 metri più tardi nella giornata, raggiungendo così il secondo livello di allarme più alto, due. A questo punto, le zone abitate potrebbero essere interessate dalle inondazioni. L'allarme è già stato attivato alla stazione di Schöna vicino al confine con la Repubblica Ceca, dove il livello era di 6,09 metri. Il livello di allarme è stato raggiunto anche alla Lusatian Neisse vicino a Görlitz al confine con la Polonia, con un livello di 5,56 metri, solo pochi centimetri dal raggiungere il livello di allarme massimo, quattro. Un tratto della strada federale B99 a Görlitz è stato chiuso per motivi di sicurezza, come ha dichiarato un portavoce della polizia. Il livello di avviso per il livello due è di 4,80 metri lì.

09:49 Inondazioni centennali nella Repubblica Ceca: un uomo annega nelle inondazioni

È stata confermata la prima vittima mortale dalle inondazioni nella Repubblica Ceca. Le autorità segnalano anche almeno sette persone disperse. Un uomo è morto nel fiume Krasovka nel distretto di Bruntál nella regione di Moravia-Slesia, come ha dichiarato il presidente della polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. Tre persone sono state travolte da un veicolo vicino a Jeseník nelle montagne Hrubý Jeseník. Il veicolo non è ancora stato trovato. Le altre persone disperse sono state trascinate via in diversi corsi d'acqua, compreso il fiume Otava. Un uomo di una casa di cura vicino al confine con la Polonia è ancora disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala ha definito questo "un'inondazione centennale", che statisticamente si verifica una volta ogni cento anni nello stesso luogo. In precedenti rapporti, sono state segnalate vittime delle inondazioni anche in altri paesi dell'UE (vedi voce alle 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna cade nel fiume Neiße a Görlitz

Una donna ha perso l'equilibrio e è caduta nel fiume Neiße a Görlitz mentre controllava i livelli dell'acqua. Secondo i primi rapporti della polizia, la donna è scivolata sul bordo del fiume vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è finita in acqua. È stata trascinata per circa 700 metri a valle prima di riuscire a uscirne vicino alla diga di Vierraden. Sta ora ricevendo cure per ipotermia in una struttura sanitaria.

09:00 THW si prepara per operazioni intense sull'Elba e sull'Oder

L'Agenzia federale tedesca per la protezione tecnica (THW) si sta preparando per le possibili inondazioni nell'est della Germania. "Stiamo preparando squadre più grandi per i fiumi Elba e Oder", dice il capo del dipartimento THW Fritz-Helge Voss su ZDF "Morning Magazine". Consiglia alle persone nelle aree interessate di raccogliere gli elementi essenziali per un kit di emergenza. Voss sottolinea che la Germania sta ancora vivendo condizioni meteorologiche favorevoli, ma si aspetta inondazioni nei fiumi Elba, Neiße e Oder questa settimana. Nel fine settimana, il THW ha inviato circa 140 personale in Baviera e Sassonia, compreso il ponte Carolabridge in malfunzionamento a Dresda. Voss riconosce che questa è la quarta significativa inondazione in Germania quest'anno. Sottolinea l'importanza della preparazione e del finanziamento degli aggiornamenti dell'infrastruttura, definendoli "costi legati ai cambiamenti climatici".

10:15 Baviera: Pioggia e Livelli d'Acqua in Aumento Attesi

La situazione delle inondazioni in Baviera rimane critica in alcune zone, con ulteriori piogge previste. La polizia locale ha riferito che non ci sono stati cambiamenti significativi durante la notte. Non c'è ancora il via libera: il servizio Hochwassernews (HND) prevede ulteriori aumenti dei livelli idrici con l'inizio della settimana piovosa. Le aree come Passau sul Danubio, Vilshofen sulla Vils e Monaco sull'Isar sono previste per vedere nuovamente i livelli idrici in aumento. Si prevede che la situazione migliori gradualmente dal mercoledì. Fino a martedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede piogge continue dalle Alpi alla pianura, con possibili volumi di pioggia di 40 a 70 litri per metro quadrato, e fino a 90 litri nelle aree stagnanti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun Rilievo – Livelli d'Acqua Costantemente in Aumento

Non c'è sollievo nelle aree allagate della Repubblica Ceca. L'ondata di inondazioni ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, dove intere strade sono state sommerse, come riferito dall'agenzia di stampa CTK. Le autorità di Litovel hanno invitato il pubblico a non ostacolare i servizi di emergenza. "Nei prossimi minuti ci sarà un'ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume", ha avvertito il sindaco sui social media.

07:03 Collasso della Diga: Inondazioni Catastrofiche in Polonia

Dopo il crollo di una diga in Polonia, cresce l'apprensione mentre le devastanti acque delle inondazioni si avvicinano alla regione della Glatzer Neiße. I video dei testimoni oculari mostrano la forza potente delle acque delle inondazioni in piena.

06:40 Inondazioni in Europa: Morti in Polonia e Romania

La Polonia e la Repubblica Ceca si stanno riprendendo dalle conseguenze di un'alluvione record, mentre le condizioni in Bassa Austria sono precarie dopo le forti piogge. Sono state registrate diverse vittime in vari paesi europei a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, una persona in Polonia e sei individui in Romania.

06:12 Evacuazioni per Inondazioni nella Repubblica Ceca

Durante le peggiori tempeste degli ultimi anni, le acque delle inondazioni hanno sommerso intere città come Jesenik nell'Altvatergebirge e Krnov al confine con la Polonia. A Jesenik, i servizi di emergenza hanno salvato centinaia di persone con barche e elicotteri. Dopo la ritirata delle acque delle inondazioni, c'è stato il rischio di frane in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri Bloccati su una Nave da Crociera a Vienna

A causa dei livelli idrici elevati del Danubio a causa delle forti piogge, diversi passeggeri di una nave da crociera svizzera sono bloccati a Vienna. Circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio sulla "Thurgau Prestige" non possono sbarcare, come riferito dalla radiotelevisione svizzera SRF, citando Thurgau Travel. I passeggeri non possono lasciare la nave perché la passerella verso il molo è allagata. Si presume che altre navi da crociera siano anch'esse bloccate a Vienna. Le autorità locali decideranno se e quando i passeggeri potranno sbarcare. La "Thurgau Prestige" avrebbe dovuto viaggiare da Linz a Budapest e ritorno, ma è attualmente bloccata a Vienna.

La tempesta "Anett", nota internazionalmente come "Boris", ha portato piogge torrenziali e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Finora, almeno otto persone sono morte.

Data la crisi delle inondazioni in più nazioni, un altro paese colpito è la Polonia. Il sindaco di Paczkow, nel sud-ovest della Polonia, ha ordinato l'evacuazione immediata dei distretti più bassi a causa della rottura di una diga in una diga costruita sopra la città.

Leggi anche: