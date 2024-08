Alle 18:20, l'intelligence russa sta esaminando i giornalisti della Deutsche Welle.

17:51 Zelensky: Ucraina può produrre fino a 2 milioni di droni quest'anno Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prevede che l'Ucraina ha il potenziale per produrre 1,5-2 milioni di droni quest'anno. Tuttavia, il sostegno finanziario è cruciale, come sottolinea Zelensky. Il presidente ritiene che il dialogo sia la chiave per porre fine al conflitto con la Russia. Per rafforzare la posizione del governo ucraino durante la conferenza prevista quest'anno, è essenziale avere una posizione forte, sostiene Zelensky.

17:25 Grossi: La vicinanza del conflitto alla centrale nucleare di Kursk è una preoccupazione urgente La vicinanza del conflitto tra Ucraina e Russia alla centrale nucleare di Kursk nella regione russa di Kursk viene considerata estremamente pericolosa dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi. Grossi evidenzia che avere una centrale nucleare così vicina a un punto di contatto o a un fronte militare è una questione estremamente critica. Sottolinea che le attività militari a pochi chilometri di distanza la rendono un punto di immediato interesse e che gli attacchi non provocati devono essere evitati a tutti i costi. Grossi conferma che la centrale nucleare sta operando in condizioni normali.

16:51 Syrskyj: 30.000 soldati russi deployati a Kursk Il leader militare ucraino Oleksandr Syrskyj spiega che uno degli obiettivi dell'operazione corrente a Kursk è quello di attirare le forze russe lontano da altre sezioni, Especially in the Pokrovsk and Kurachovo areas in Donetsk. Syrskyj rivela che la Russia ha già deployato 30.000 soldiers to Kursk. This number is continuously increasing, he notes. Con questo deployment, la Russia sta riducendo le sue attività nella parte meridionale dell'Ucraina, ma la pressione remains high in the Pokrovsk region, dove Moscow is amassing powerful troops, according to Syrskyj.

16:25 Casualty in Kharkiv region due to Russian rocket attack Le forze russe prendono di mira la città di Bohoduchiw nella regione di Kharkiv con i razzi, causando un morto e sei feriti, secondo l'ufficio del procuratore generale ucraino. Uno dei razzi ha colpito una fermata dell'autobus, causando la morte di una donna di 71 anni. L'assalto russo ha anche danneggiato le strutture industriali e residenziali e i veicoli.

15:57 L'Ucraina affronta un deficit di $15 miliardi Il primo ministro Denys Shmyhal riconosce la necessità di ulteriori $15 miliardi per coprire il deficit di bilancio dell'Ucraina nel 2025. Egli rivela che l'Ucraina prevede che il deficit di bilancio raggiungerà $35 miliardi nel 2023, con piani per coprirne $20 miliardi. Secondo le stime del governo ucraino, il deficit era di circa $38 miliardi nel 2024. Per affrontare questa situazione, Shmyhal suggerisce di aumentare le tasse e di raccogliere ulteriori fondi sul mercato del debito interno. Questa proposta verrà presentata al parlamento in settembre.

15:32 L'Ucraina esplora alternative per la difesa L'Ucraina riferisce il più grande attacco di bombe e missili da parte dell'esercito russo dalla guerra. Durante questo attacco, l'Ucraina ha iniziato a cercare nuove difese contro gli attacchi russi, minimizzando la sua dipendenza dall'aiuto militare occidentale.

15:11 Zelensky conferma i test di successo del missile balistico ucraino Il presidente Volodymyr Zelensky annuncia che l'Ucraina ha testato con successo il suo primo missile balistico prodotto internamente. Zelensky elogia l'industria della difesa ucraina ma rimane riservato sulle specifiche del missile.

14:45 Ryabkov: la partecipazione degli Stati Uniti all'incursione ucraina è confermata Il vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov suggerisce che la partecipazione degli Stati Uniti all'incursione ucraina nella regione russa di Kursk è inconfutabile. Ryabkov avverte che la Russia potrebbe rispondere più duramente che mai se gli Stati Uniti continueranno a interferire nel conflitto. Non fornisce prove a sostegno delle sue affermazioni, ma la Casa Bianca ha negato qualsiasi conoscenza preventiva dell'incursione ucraina a Kursk dell'8 agosto.

14:19 Zelensky: i caccia F-16 hanno già difeso contro i missili russi Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dichiara che i caccia F-16 appena forniti dai Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Belgio hanno intercettato con successo diversi missili in arrivo. Egli sostiene che gli aerei hanno giocato un ruolo cruciale nel respingere l'attacco aereo devastante dell'8 agosto.

13:59 Allarme aereo vicino alla centrale nucleare di Kursk Un allarme aereo suona nella città di Kursk, nella regione russa di Kursk, attivando le sirene. L'allarme aereo avverte di una minaccia di missili in arrivo, come riferito da un giornalista di Reuters nella zona. La centrale nucleare di Kursk, che sta attualmente essere ispezionata dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, si trova a Kursk.

13:44 Le forze russe conquistano un'altra località vicino a Pokrovsk Il ministero della difesa russo annuncia la vittoria nel catturare un altro villaggio situato vicino alla città vitale di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Il ministero della difesa russo proclama di aver preso il controllo del villaggio di Orlowka, situato nella regione di Donetsk, come annunciato sul loro canale Telegram. Orlowka è il nome russo del villaggio ucraino di Orliwka. Nonostante gli scontri intensi contro l'esercito ucraino nella provincia russa di Kursk, la Russia continua a spingere la sua offensiva a Donetsk. Il ministero della difesa diffonde frequentemente la cattura di nuovi insediamenti. La regione intorno al importante hub logistico di Pokrovsk attira anche l'attenzione.

13:21 Lavrov evoca minaccia nucleareIl Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov considera la richiesta dell'Ucraina ai suoi alleati di utilizzare le armi occidentali per invadere la Russia come un ricatto. Lavrov avverte che è pericoloso per i "paesi nucleari occidentali" "giocare con il fuoco". La Russia sta rivedendo la sua dottrina nucleare, ma Lavrov non fornisce dettagli specifici. La dottrina consente l'uso di armi nucleari in caso di minaccia alla sovranità o all'integrità territoriale della Russia.

13:04 Syrskyj: Progresso a Kursk - Difficoltà a PokrovskIl capo di stato maggiore Olexander Syrskyj rivela che le truppe ucraine stanno ancora avanzando nella regione russa di Kursk. Tuttavia, le forze russe stanno esercitando pressione sulla città di Pokrovsk, situata nella regione ucraina di Donetsk. Nel complesso, la situazione a Pokrovsk è difficile.

12:42 Munz: Attacchi russi su Ucraina in aumento imminentiDopo gli attacchi recenti dei droni, la Russia è ritenuta intensificare i suoi attacchi con razzi sull'Ucraina. Munz, un corrispondente di ntv, spiega che gli attacchi aumentati non devono essere considerati casuali. L'autunno e la stagione del riscaldamento si avvicinano, il che potrebbe rendere la vita difficile per il popolo ucraino.

12:33 Syrskyj: 594 soldati russi catturati a KurskIl Comandante in Capo delle Forze Armate, Olexander Syrskyj, rivela che le forze ucraine hanno catturato un totale di 594 soldati russi nella regione di Kursk. Syrskyj fornisce questa informazione per la prima volta. I resoconti precedenti suggerivano che almeno 247 soldati russi erano stati catturati dall'Ucraina sulla base dell'analisi di foto e video pubblicati dal "Washington Post".

12:09 Restrizioni e blackout previsti in UcrainaDopo il più grande attacco russo all'Ucraina dall'inizio della guerra, le restrizioni e i blackout sono probabili. Ivan Plachkov, presidente dell'Associazione Ucraina dell'Energia, prevede che i blackout e le "gravi" restrizioni dell'energia potrebbero persistere per un altro uno o due settimane. Ha menzionato che l'attacco russo su larga scala di lunedì è stato uno dei più estremi mirati a causare "distruzione totale del sistema energetico".

11:46 La Russia mira a scatenare una crisi di rifugiati dell'UE con gli attacchiSecondo l'esperto di politica estera SPD Michael Roth, la Russia mira a provocare un'ondata di rifugiati verso l'Europa con i suoi massicci attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Roth afferma che la serie di attacchi è l'inizio di una nuova campagna di distruzione mirata a paralizzare la produzione di armi dell'Ucraina e a rendere la vita difficile per le persone in Ucraina per costringere nuovi movimenti di rifugiati verso l'Europa.

11:21 Guardia di frontiera ucraina: Nessun movimento nemico in BielorussiaLa Guardia di Frontiera ucraina ha riferito che non sono state rilevate sostanziali truppe in Bielorussia. Il portavoce della Guardia di Frontiera Andrij Demtschenko ha dichiarato che non c'è stato alcun movimento di truppe o equipaggiamento vicino al confine, nonostante le recenti dichiarazioni del Ministero degli Esteri ucraino che la Bielorussia aveva raccolto in modo significativo truppe ed equipaggiamento al confine.

10:56 Il governatore della regione di Belgorod conferma i tentativi di incursione ucrainiIl governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha confermato i resoconti di tentativi di incursione ucraini. Questa conferma sostiene i resoconti precedenti dei canali Telegram russi (vedi voce alle 10:02). Secondo il Ministero della Difesa russo, la situazione al confine è difficile ma gestibile, invitando la popolazione a rimanere calma e a fare affidamento solo su fonti informative affidabili.

10:50 L'esercito ucraino si prepara a nuove unità meccanizzate Secondo un resoconto del portale militare indipendente ucraino "MilitaryLand", l'Ucraina si sta preparando per nuove brigate meccanizzate per la lotta difensiva contro l'aggressione russa. Queste nuove brigate potrebbero essere pronte per l'azione entro il 2025. La maggior parte del loro personale sarà reclutata tra gli ucraini residenti all'estero, che riceveranno parte del loro addestramento in quelle regioni. Una tipica brigata meccanizzata comprende circa 2.000 soldati e consistente equipaggiamento militare, come i carri armati.

10:44 Il capo dell'AIEA Grossi indaga sulla centrale nucleare russa a KurskIl capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) Rafael Grossi è arrivato per un'indagine sulla centrale nucleare di Kursk situata nella regione russa adiacente, come riferito da TASS. Grossi ha annunciato il giorno precedente la sua intenzione di guidare personalmente l'ispezione della pianta vicino alla città di Kursk a causa della situazione grave. Migliaia di soldati ucraini hanno fatto irruzione nella regione di Kursk inaspettatamente l'8 agosto. La Russia accusa l'Ucraina di aver attaccato ripetutamente la struttura. Il governo ucraino non ha ancora commentato ufficialmente su questa questione.

10:23 L'FSB avvia procedimenti legali contro un reporter di Deutsche Welle e un corrispondente televisivo ucrainoL'agenzia di sicurezza russa FSB sta apparentemente perseguendo accuse penali contro due giornalisti stranieri. Sono accusati di aver illegalmente attraversato il confine russo per reportare dalla regione di Kursk dopo l'invasione ucraina. Secondo Reuters, i giornalisti sono un reporter di Deutsche Welle e un corrispondente del canale televisivo ucraino 1+1. L'FSB ha già avviato procedimenti legali contro almeno sette giornalisti stranieri sospettati di reportare da Kursk.

10:02 Soldati ucraini sembrano attaccare il confine russo nella regione di BelgorodI soldati ucraini sembrano tentare di violare il confine russo nella regione di Belgorod, come riferito dal The Guardian, citando i canali Telegram russi. Il canale Telegram Mash ha riferito che circa 500 soldati ucraini hanno attaccato due posti di controllo a Nechoteyewka e Shebekino in Belgorod e che i combattimenti si sono svolti in entrambi i luoghi. Belgorod confina con la regione russa di Kursk, dove le forze ucraine hanno occupato il territorio russo sin dall'inizio di agosto.

09:45 Kiev: Alti Perdite RussiLa Russia avrebbe perso 1280 soldati in un giorno, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Il numero totale di soldati russi uccisi o messi fuori combattimento dall'inizio della guerra ha ora raggiunto 610.100. Kiev ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore sono stati distrutti 12 carri armati russi, 19 veicoli corazzati, 52 sistemi d'artiglieria, 120 droni, 103 missili e un lanciarazzi multiplo. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. La Russia ha mantenuto il silenzio sulle proprie perdite.

09:21 "Tutto Diretto Verso la Capitale di Kiev Era Stato Distrutto"L'aviazione ucraina avrebbe distrutto cinque missili lanciati dalla Russia e 60 droni. La Russia ha preso di mira l'Ucraina con dieci missili e 81 droni in totale, secondo l'aviazione, che ha riferito questo su Telegram. Circa 15 droni e diversi missili sono stati intercettati vicino a Kiev, secondo il capo dell'amministrazione militare locale, Serhiy Popko. "Tutto ciò che era diretto verso la capitale di Kiev era stato distrutto." Dieci droni erano ancora in volo nello spazio aereo ucraino alle 9 del mattino (ora locale) (8 del mattino CEST). Altri droni erano precipitati. Tre missili ipersonici Kinzhal (Daga) e due missili Iskander non sono stati abbattuti, ha detto il comandante dell'aviazione, Mykola Oleschuk, su Telegram. I numeri del militare non sono completamente verificabili ma forniscono una panoramica della portata dell'attacco.

08:57 Attacchi Notturni Hanno Causato Diversi Morti - La Russia Lancia Missili KinzhalLa Russia ha lanciato pesanti attacchi aerei sull'Ucraina per la seconda notte di fila, utilizzando una varietà di armi. Almeno quattro persone sono state uccise secondo i primi resoconti delle autorità ucraine - due a causa di un attacco missilistico su un hotel a Kryvyi Rih e due altri a causa di attacchi di droni a Saporizhzhia. L'aviazione ucraina ha riferito che la Russia ha utilizzato bombardieri a lungo raggio dai quali sono stati lanciati missili cruise. Sono stati anche lanciati missili ipersonici Kinzhal.

08:33 Pechino Promuove il Suo Piano di PaceLa Cina sta incoraggiando un sostegno più ampio per il suo piano di pace. Li Hui, inviato speciale cinese per gli affari eurasiatici, ha detto dopo i colloqui diplomatici con l'Indonesia, il Brasile e il Sud Africa che questi tre paesi rappresentano il Sud globale e hanno una significativa influenza nel promuovere la pace nel mondo. Hanno mantenuto i contatti conboth Ukraine and Russia and are committed to resolving the conflict through dialogue and negotiations, Li said. China and Brazil published a joint peace plan earlier this year, which calls for a peace conference involving all parties and no further expansion of the battlefield. China and Russia did not attend a peace conference in Switzerland in June. Russia was not invited, and China decided not to participate.

08:05 Comando Russo: Due Insediamenti a Kursk "Liberati"Nel corso dei combattimenti nella regione russa di Kursk, il comando militare russo sostiene di aver "liberato" altri due insediamenti. Secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il vicecapo del dipartimento militare-politico principale delle forze armate russe e il comandante della unità speciale cecena Achmat, il maggiore generale Apti Alaudinow, "Sono lieto di informare che l'unità Arbat ha completamente ripulito oggi i due insediamenti di Nizhnya Parovaya e Nechayev e il 1427° reggimento sta avanzando. Così, anche questa zona è stata ripulita e portata sotto controllo." La situazione sulla linea del fronte non è cambiata significativamente oggi, ha detto il generale. "Il nemico ha subito pesanti perdite oggi. Hanno attaccato tutto il giorno e quindi hanno subito perdite molto pesanti." Questi reclami non possono essere verificati in modo indipendente. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) conferma che le immagini geografiche pubblicate lunedì mostrano che le forze ucraine stanno operando immediatamente a ovest di Nechayev.

07:37 Biden Condanna gli Ultimi Attacchi Russi come "Inumani"Joe Biden ha condannato gli ultimi attacchi russi di lunedì come "inumani". "Condanno fermamente il persistente conflitto della Russia contro l'Ucraina e i suoi tentativi di sommergere il popolo ucraino nelle tenebre," ha dichiarato Biden. La Russia non prevarrà mai in Ucraina. Mosca sta "attaccando le fonti di vita" dell'Ucraina con gli attacchi e sta cercando di "distruggere le risorse", ha detto il ministero degli Esteri tedesco su X. La segretaria degli Esteri britannica Liz Truss ha condannato gli attacchi russi come "disgustosi".

07:05 ISW: Un'Invasione dell'Ucraina da Parte della Bielorussia è ImprobabileL'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ritiene ancora improbabile un'invasione dell'Ucraina da parte della Bielorussia. Il think tank statunitense si riferisce a un recente rapporto dell'organizzazione di notizie open source basata in Ucraina Frontline Insight e Rochan Consulting, che suggerisce che i battaglioni della Bielorussia operano generalmente solo al 30-40% della loro forza totale e richiedono la mobilitazione per aumentare i numeri. Non è stata effettuata alcuna mobilitazione. È più probabile che l'attenzione sia attualmente rivolta a distrarre le forze ucraine dai loro sforzi altrove lungo la linea del fronte, sostenendo così le truppe russe. Il numero attuale di truppe russe in Bielorussia è inoltre insufficiente per lanciare un'invasione ben coordinata in Ucraina dal confine della regione di Gomel. Un'invasione dell'Ucraina da parte della Bielorussia, o addirittura un coinvolgimento militare nella guerra, potrebbe ulteriormente indebolire il potere del leader Alexander Lukashenko per salvaguardare il suo regime. Il malcontento interno potrebbe intensificarsi notevolmente. Le prossime elezioni presidenziali sono già programmate per febbraio 2025.

06:32 Gabbard Sostiene Trump: l'ex candidato democratico alla presidenza sostiene il candidato repubblicano

Ex-candidata democratica e congressista Tulsi Gabbard, che ha da allora rotto i legami con il suo partito, sostiene il candidato repubblicano Donald Trump per le elezioni di novembre. Ha promesso di fare tutto il possibile per aiutarlo a riconquistare la Casa Bianca, ha dichiarato Gabbard. Riguardo ai conflitti nel Medio Oriente e in Ucraina, l'ex soldato della Guardia Nazionale ha affermato che Trump, se eletto, inizierà a lavorare per tirare gli Stati Uniti "fuori dal precipizio della guerra". Gabbard si è candidata per la nomination democratica alle presidenziali del 2020, ma aveva poche possibilità di successo e alla fine ha sostenuto Joe Biden, che ha vinto le elezioni per i democratici. La politica di 43 anni ha fatto campagna per una demilitarizzazione della politica estera degli Stati Uniti. La Gabbard ha dovuto difendersi dalle accuse che la sua campagna fosse sostenuta dalla Russia e mirasse solo a destabilizzare i democratici.

06:17 Biden Complimenta la Visita di Modi in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato il primo ministro indiano Narendra Modi per la sua visita in Ucraina la scorsa settimana. Modi, che rappresenta una posizione neutrale nel conflitto tra Ucraina e Russia, ha twittato di aver parlato con Biden del pieno sostegno dell'India per un rapido ritorno alla pace e alla stabilità in Ucraina. La Casa Bianca ha dichiarato che Biden ha elogiato l'impegno di Modi con l'Ucraina e la sua visita in Polonia la scorsa settimana. Varsavia è uno dei principali alleati dell'Ucraina nell'Europa orientale. "Qualsiasi paese che sia aperto ad ascoltare la prospettiva del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e voglia aiutarlo a raggiungere una pace equa è il benvenuto", ha detto John Kirby, coordinatore della comunicazione strategica del Consiglio di sicurezza nazionale, ai giornalisti.

05:45 Testimoni Segnalano Diversi Esplosioni a Kyiv

Nella più recente incursione con droni su Kyiv, i testimoni hanno riferito di almeno tre serie di esplosioni. Non ci sono state immediate segnalazioni di vittime. I sistemi di difesa aerea della regione di Kyiv sono stati attivi tutta la notte per intercettare missili e droni diretti verso la capitale, ha annunciato l'amministrazione militare regionale su Telegram. Gli attacchi avvengono un giorno dopo il più grande attacco aereo russo finora in questo conflitto.

05:03 Aeronautica Ucraina: Bombardieri e Droni Russi in Direzione dell'Ucraina

La Russia ha lanciato bombardieri e droni verso l'Ucraina, secondo i resoconti ucraini. I bombardieri Tu-95ms sono decollati dalla base aerea di Engels nel sud-ovest della Russia, ha dichiarato l'aeronautica ucraina su Telegram. Sono anche in arrivo droni d'attacco. Sono state emesse allerte aeree in diverse parti dell'Ucraina, secondo le autorità locali.

04:04 Due Morti in un Attacco con Razzi Russi a Kryvyi Rih

Il numero di morti nell'attacco con razzi russi sulla città ucraina di Kryvyi Rih è salito a due, secondo i resoconti ucraini. Le autorità ucraine riferiscono che un razzo russo ha colpito un hotel. Fino a cinque persone potrebbero essere rimaste sotto le macerie dell'edificio, con operazioni di soccorso in corso, riferiscono i media ucraini, citando le amministrazioni militari del distretto e della città. L'amministrazione della città riferisce che l'hotel è stato colpito da un missile balistico. Non è possibile verificare indipendentemente queste affermazioni.

02:04 Altro Attacco con Droni su Kyiv

C'è stato un altro attacco con droni russi nella regione di Kyiv, secondo i resoconti ucraini. "Movimento di UAV nemici rilevato", riferisce l'amministrazione militare della regione di Kyiv su Telegram. "I sistemi di difesa aerea sono attivi nella regione".

00:35 Ucraina: Almeno Un Morto in un Attacco con Razzi Russi a Kryvyi Rih

Almeno una persona è morta in un attacco con razzi russi a un edificio civile dell'infrastruttura nella città centrale ucraina di Kryvyi Rih. Cinque persone potrebbero ancora essere sotto le macerie, riferiscono le autorità regionali. Il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, riferisce su Telegram che quattro persone sono state ricoverate in ospedale per ferite. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, afferma su Telegram che l'edificio civile è stato "ridotto in macerie". Non è possibile verificare indipendentemente queste affermazioni. Non è stata ancora ricevuta una risposta dalla parte russa.

10:19 Zelensky Minaccia Rappresaglia per gli Attacchi Aerei

Dopo significativi attacchi aerei russi contro l'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha minacciato rappresaglie. Ha rivelato che la risposta sarà potenziata utilizzando i caccia F-16, un dono dell'Occidente, mentre consegna il suo discorso video serale. Zelensky, however, non fornisce dettagli sulla rappresaglia imminente. Invece, menziona l'offensiva ucraina in corso nella regione russa di Kursk, attiva da tre settimane.

19:03 USA: La Russia Cerca di "Spengere gli Ucraini con l'Avvicinarsi dell'Autunno"

Gli Stati Uniti accusano la Russia di cercare di "spegnere il popolo ucraino con l'avvicinarsi dell'autunno", citando i bombardamenti della Russia contro l'Ucraina, secondo il portavoce della Casa Bianca John Kirby. Trov

Per rafforzare la posizione del governo ucraino durante le trattative internazionali, sarebbe vantaggioso per l'Unione Europea considerare l'offerta di competenze e risorse per potenziare le capacità di difesa dell'Ucraina.

