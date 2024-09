Alle 18:14 il capo dell'organizzazione di gestione della rete elettrica ucraina, Ukrenergo, è stato licenziato.

In Ucraina, il capo della società di gestione della rete elettrica Ukrenergo è stato rimosso. I supervisori della società statale Ukrenergo hanno votato per la sua rimozione lunedì, come dichiarato in un post su Facebook dal presidente, Volodymyr Kudryzkyj. Secondo i resoconti, il suo licenziamento è stato causato dalla sua incapacità di proteggere la rete elettrica ucraina dagli attacchi russi. Kudryzkyj contesta questa affermazione, sottolineando le misure di protezione che ha implementato, e afferma di essere invece vittima di una campagna diffamatoria mirata a screditare la reputazione della società. sostiene che i responsabili di questa campagna mirano a prendere il controllo di Ukrenergo, ma non fa nomi.

17:39 Alcuni funzionari dell'amministrazione di Zelensky si dimettono. Diversi funzionari del governo ucraino hanno rassegnato le dimissioni, tra cui il ministro delle Industrie Strategiche Olexander Kamyshyn, responsabile della produzione di armi nazionali durante il conflitto con la Russia. Kamyshyn promette di continuare a lavorare nel settore della difesa, ma in una diversa capacità. Secondo i resoconti del presidente del parlamento, il ministro della Giustizia Denys Maliuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets hanno anche rassegnato le dimissioni.

17:18 Le vittime aumentano a Poltava. Un attacco con missili russi colpisce la regione di Poltava. Secondo i resoconti ucraini, almeno 47 persone hanno perso la vita. Due missili distruggono un edificio nella capitale regionale di Poltava utilizzato dall'Istituto Militare delle Comunicazioni, come annunciato dal presidente Volodymyr Zelenskyj su Telegram. Più di 200 persone sono rimaste ferite.

17:04 Scholz incontra di recente il critico del Cremlino Kara-Mursa. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz accoglie a Berlino il critico del Cremlino Vladimir Kara-Mursa, recentemente rilasciato dalla prigione russa. "Sono ammirato dal coraggio e dalla perseveranza di Vladimir Kara-Mursa nel lottare per un futuro democratico in Russia", ha scritto Scholz sulla piattaforma X. "Abbiamo facilitato il suo rilascio attraverso uno scambio di prigionieri senza precedenti ad agosto e oggi abbiamo avuto l'opportunità di avere una lunga discussione". Kara-Mursa è uno dei più di 20 prigionieri che sono stati rilasciati ad agosto come parte di uno scambio di prigionieri senza precedenti tra la Russia e gli stati occidentali, compresa la Germania.

16:16 La Russia sta probabilmente costruendo vasti strutture difensive per il ponte di Kerch. Secondo i servizi segreti britannici, la Russia si aspetta un altro attacco al ponte di Kerch, che collega la Russia all'occupata Crimea. La Russia ha installato barriere di chiatte galleggianti e affondate, posizionato mine marine e attivato generatori di fumo per ostacolare la visibilità del ponte. Il numero di sistemi di difesa aerea è stato inoltre aumentato. Inoltre, viene costruita una struttura accanto al ponte, che potrebbe servire come ponte aggiuntivo monope o come barriera protettiva contro gli esplosivi ucraini in mare.

15:52 L'Ucraina presenta un nuovo veicolo corazzato per il trasporto di truppe - "Standard Bearer". Il Ministero della Difesa ucraino ha presentato un nuovo veicolo corazzato per il trasporto di truppe destinato alle forze ucraine. Battezzato "Standard Bearer", rappresenta un grado militare negli eserciti cosacchi e si sta sviluppando da tempo, con un prototipo singolo avvistato al fronte lo scorso febbraio. L'ultimo annuncio probabilmente significa che ne verranno deployati molti altri, coprendo un ruolo fondamentale nel sostenere le esigenze di equipaggiamento delle forze ucraine.

15:38 Estonia e Lituania criticano la Mongolia per la visita di Putin. L'Estonia e la Lituania hanno criticato la Mongolia per aver ricevuto il presidente russo Vladimir Putin. "La scelta della Mongolia di onorare Putin invece di arrestarlo mina sostanzialmente il Tribunale Penale Internazionale e il sistema giuridico mondiale", ha affermato il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna a Tallinn. "La Mongolia aveva l'opportunità di contribuire a porre fine al conflitto russo-ucraino, ma ha mancato l'occasione". Il suo omologo lituano Gabrielius Landsbergis ha trovato "inaccettabile" che il governo mongolo abbia ignorato il mandato di arresto del Tribunale Penale Internazionale contro Putin.

14:57 Inizia il processo contro il 'spia' francese detenuto in Russia. Un dipendente francese di un'organizzazione non governativa svizzera viene processato a Mosca, iniziando martedì, accusato di violazione della legge russa sui "-Agenti stranieri". Il tribunale ha ordinato che l'imputato rimanga in detenzione almeno fino a febbraio dell'anno successivo. L'imputato, Laurent Vinatier, lavorava come esperto di Russia e dell'ex Unione Sovietica per il Center for Humanitarian Dialogue (HD), un'organizzazione non governativa dedita alla risoluzione dei conflitti armati attraverso la negoziazione e la diplomazia discreta. È stato arrestato a Mosca in giugno.

14:27 La Germania pianifica la consegna di sei sistemi IRIS-T SLM aggiuntivi all'Ucraina. Secondo fonti di sicurezza, la Germania pianifica di fornire all'Ucraina sei sistemi IRIS-T SLM aggiuntivi. Inoltre, il governo federale intende acquisire sei sistemi IRIS-T SLM aggiuntivi per le forze armate tedesche.

13:58elicottero russo coinvolto in un altro incidente. I media russi riportano un altro incidente coinvolgente un elicottero russo Mi-8. Secondo Alexey Tsydenov su Telegram, l'elicottero ha effettuato un atterraggio brusco circa 85 chilometri da Irkutsk, ferendo leggermente due persone. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso. L'elicottero era stato inizialmente segnalato come disperso dopo la perdita di contatto vicino al confine tra la Repubblica di Buryatia e la regione di Irkutsk, come riportato dall'agenzia di stampa Ria Novosti.

13:34 Zelensky: 41 Vittime, 180 Feriti nell'Attacco Russo a PoltavaIl Presidente Volodymyr Zelensky conferma 41 morti in un attacco russo con missili sulla città ucraina centrale di Poltava. Più di 180 persone sono state ferite, ha aggiunto. L'area intorno a una scuola e un ospedale vicino è stata colpita. Una struttura dell'Istituto delle Comunicazioni è stata parzialmente demolita. Il Ministero della Difesa ucraino suggerisce che due missili balistici sono stati utilizzati dal nemico. Il tempo tra l'avvertimento e l'arrivo dei missili letali è stato così breve che le persone nell Flüchtlingsshelter sono state colte durante l'evacuazione. Si menziona che potrebbero esserci più persone intrappolate sotto le macerie. I team di soccorso sono riusciti a salvare 25 persone, con undici liberate dalle macerie.

13:12 Fonti: USA Vicino alla Fornitura di Missili a Lungo Raggio all'UcrainaLe fonti affermano che gli Stati Uniti sono vicini a finalizzare un accordo per la fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina. Questi missili potrebbero raggiungere profondamente il territorio russo. Tuttavia, il governo ucraino potrebbe ancora dover attendere alcuni mesi per la consegna, poiché gli Stati Uniti devono risolvere questioni tecniche prima, secondo diverse fonti statunitensi. L'annuncio previsto è previsto per l'autunno. Le armi in considerazione sono i Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), che sono missili cruise aria-superficie convenzionali con capacità di media e lunga portata. Questi missili possono essere lanciati da aerei su obiettivi a terra. La fornitura di JASSM all'Ucraina potrebbe notevolmente aumentare le sue capacità strategiche e darle un vantaggio sulla Russia.

12:43 Fisico Condannato a 15 Anni per lo Sviluppo di Missili Iperveloci RussiUn tribunale russo ha condannato un famoso fisico a 15 anni in un campo di lavoro dopo essere stato riconosciuto colpevole di "alto tradimento". Questa è l'ultima di diverse condanne per scienziati accusati di aver rivelato segreti di stato. Il 57enne era coinvolto nello sviluppo di missili ipersonici russi, come riportato dalle agenzie di stampa russe. Due dei suoi colleghi sono stati anche trattenuti con l'accusa di tradimento. La trio dell'Istituto per la Meccanica Teorica e Applicata (ITAM) a Novosibirsk è uno dei quasi una dozzina di scienziati che sono stati accusati di tradimento negli ultimi anni per aver lavorato su questa tecnologia. Il 57enne è stato apparentemente arrestato ad agosto 2022. Gli uomini "affrontano accuse molto serie", secondo fonti di sicurezza.

12:15 Il Commercio Russo con l'India BalzaIl commercio tra Russia e India è quasi raddoppiato lo scorso anno, secondo Anatoly Popov, vice presidente del consiglio di amministrazione di Sberbank della Russia, che ha parlato all'agenzia di stampa Reuters. Il commercio tra i due paesi ha raggiunto circa 65 miliardi di dollari nel 2023. Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'India è diventata un importante importatore di petrolio russo dopo che sono state imposte sanzioni occidentali per l'invasione russa dell'Ucraina. "Nel 2022, l'interesse delle compagnie russe per il mercato indiano è aumentato notevolmente, poiché questo mercato è un'alternativa", ha detto Popov. "Oggi, stiamo aprendo conti in rupie per i nostri clienti. Non escludiamo la possibilità che la rupia possa essere utilizzata non solo come mezzo di pagamento, ma anche come strumento di risparmio", ha aggiunto. Sberbank elabora i pagamenti per il 70% di tutte le esportazioni russe in India.

11:47 Putin Invita la Mongolia al Summit del BRICSIl Presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il Presidente mongolo Uchnaagiin Khürelsük all'inizio della sua visita in Mongolia e gli ha rivolto un invito a partecipare al prossimo summit del BRICS in Russia. "Siamo lieti della tua presenza", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe durante la loro conversazione nella capitale, Ulaanbaatar. Il gruppo di principali economie emergenti, guidato dalla Russia e dalla Cina, si riunirà alla fine di ottobre a Kazan, la capitale della repubblica del Tatarstan. Putin ha detto di voler discutere della cooperazione economica durante la sua visita in Mongolia. La proposta di gasdotto Power of Siberia 2, che la Russia intende costruire per la Cina e che passerà attraverso la Mongolia, è probabile che sia un argomento di discussione durante la visita di Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Russia Rafforza la Difesa Aerea a BelgorodL'esercito russo ha dispiegato sistemi di difesa aerea aggiuntivi nella regione di Belgorod, secondo il ministero della difesa. La zona di frontiera russa è stata un bersaglio di contrattacchi ucraini per qualche tempo.

10:57 Ucraina: Russia Attacca l'Infrastruttura FerroviariaLa Russia ha preso di mira l'infrastruttura ferroviaria in diverse regioni dell'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti ucraini. La regione settentrionale di Sumy e Dnipropetrovsk nel centro-est dell'Ucraina sono state colpite.

10:28 Rapporto: Centinaia di Soldati Ucraini a Rischio di Essere Accerchiati a PokrovskCentinaia di soldati ucraini nella regione di Donetsk sono a rischio di essere accerchiati dalle forze russe, secondo un rapporto di Forbes. Le forze russe hanno apparentemente avanzato sulla città ucraina di Pokrovsk, superando le truppe ucraine che tenevano la linea tra il villaggio di Memryk e il fiume Vovcha. Se il 25° Brigata Aviotrasportata con i suoi veicoli da combattimento Marder tedeschi non riesce a fermare il nemico vicino a Ukrainsk, la ritirata potrebbe evolversi in un accerchiamento portato dall

09:30 Perché la Mongolia Non Sta Arrestando PutinNonostante un mandato di arresto internazionale emesso contro Vladimir Putin, egli viene accolto da onori di guardia da parte del vicino Mongolia. Questo non è solo dovuto alla situazione della Mongolia, stretta tra i poteri dominanti della Russia e della Cina, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

09:00 Il Capo dell'Energia Ucraina Licenziato per Non Avere Protetto le InfrastruttureIl capo della società di energia statale ucraina Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, è stato apparentemente licenziato. La ragione, secondo quanto riportato dal broadcaster ucraino Suspilne, è che ha trascurato la sicurezza delle infrastrutture energetiche di fronte agli intensificati attacchi russi. Con un voto maggioritario di quattro a due, il consiglio di sorveglianza di Ukrenergo ha portato all'allontanamento di Kudrytskyi dal suo incarico. È anche sotto inchiesta per accuse di corruzione.

08:22 Evasione della Leva Militare: le Autorità Ucraine Scoprono Centinaia di Reti loscheDall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le autorità ucraine hanno smantellato oltre 570 reti criminali che hanno aiutato i cittadini a evitare il servizio militare obbligatorio, secondo Andrii Demtschenko del Servizio di Frontiera di Stato. Queste organizzazioni aiutano gli uomini ucraini a fuggire dal paese e forniscono documentazione medica falsa per esentarli dal servizio militare. I costi per questi servizi variano tra i 7.000 e i 10.000 dollari. Gli uomini tra i 18 e i 60 anni sono generalmente proibiti dal lasciare il paese a causa della possibile coscrizione militare. Nel 2024, sono state scoperte oltre 200 reti simili dalle agenzie di legge e ordine.

07:50 Ex-Oligarca Russo: gli Russi Vedono l'Offensiva di Kherson come un 'Disastro Naturale'Il leader dell'opposizione russa e l'ex oligarca Mikhail Khodorkovsky trova la risposta del pubblico all'avanzata ucraina su Kherson "molto interessante". Egli crede che i russi vedano l'offensiva ucraina come un "disastro naturale" piuttosto che un'azione ostile di un nemico, e che la gestione del governo della situazione non sia popolare tra il pubblico, come riflesso nei cali dei consensi di Putin.

07:22 Ucraina: Ragazza uccisa nell'Attacco Russo a ZaporizhzhiaI resoconti ucraini indicano che un attacco russo alla città di Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina la scorsa notte ha causato due morti. Una donna di 38 anni e una ragazza di 8 anni hanno perso la vita. Un 43enne e una ragazza di 12 anni sono rimasti feriti, con la seconda attualmente in terapia intensiva. Un edificio cittadino è stato parzialmente distrutto e l'esplosione e i detriti hanno causato danni ad altri edifici.

06:58 Ricercatori Scoprono il Sito di Lancio della 'Superarma' di PutinDue ricercatori americani hanno apparentemente individuato il sito di lancio del missile 9M370 "Burevestnik" in Russia. Il missile cruise nucleare, definito dal presidente Vladimir Putin come "invincibile", è noto come SSC-X-9 "Skyfall" nella NATO. I ricercatori, utilizzando immagini satellite, hanno identificato un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari. Questo sito, situato circa 475 chilometri a nord di Mosca, è ritenuto il sito di lancio del missile segreto. I ricercatori hanno trovato nove piattaforme di lancio in costruzione. Il luogo è considerato adatto per un grande sistema di razzi fissi, e l'unico grande sistema di razzi fissi che la Russia sta attualmente sviluppando è Skyfall, secondo il rapporto. Né il ministero della Difesa russo né l'ambasciata a Washington hanno risposto alle richieste di commento.

06:30 Raffineria di Olio di Mosca Parzialmente Fermata Dopo l'Attacco dei DroniL'unità Euro+ della raffineria di olio di Mosca gestita da Gazprom Neft ha interrotto le operazioni a seguito di un incendio causato da un presunto attacco con drone ucraino, come riportato da Reuters, citando fonti anonime. L'unità rappresenta circa il 50% della capacità della raffineria e dovrebbe riprendere le operazioni cinque o sei giorni dopo le riparazioni. Lo scorso anno, la pianta di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio, secondo Reuters. L'entità dei danni alla struttura e l'impatto sulla capacità di raffinazione rimane incerta.

05:58 Critiche dall'Oligarca Russo: le Azioni Occidentali Perseverano il Potere di PutinIl leader dell'opposizione russa e l'ex magnate Mikhail Khodorkovsky critica l'atteggiamento dei governi occidentali nei confronti della Russia. Egli ritiene che l'Occidente stia commettendo numerosi errori tattici che prolungano il regno di Putin. "L'Occidente dovrebbe riconoscere apertamente di essere in guerra contro i decisori", ha detto Khodorkovsky, fondatore dell'organizzazione per la libertà Open Russia Foundation. Equiparare la Russia alla sua popolazione è ingiustificato, secondo lui. Riguardo al conflitto ucraino, Khodorkovsky ha espresso il pensiero che se l'Occidente avesse agito come ora all'inizio della guerra totale nel febbraio 2022, la guerra sarebbe già finita.

04:13 Zelenskyy: Pericoloso Recuperare la Centrale Nucleare di ZaporizhzhiaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy annuncia un incontro con il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) a Kyiv. L'incontro seguirà la visita di Rafael Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha detto Zelenskyy tramite i social media. Attualmente, non è fattibile per l'Ucraina riprendere il controllo della centrale in questa fase della guerra. "In questo momento, non vedo possibilità del genere sul campo di battaglia, e quelle che potrebbero verificarsi sono pericolose", ha detto Zelenskyy. Grossi aveva precedentemente pubblicato su Twitter di essere in viaggio verso la centrale per "continuare il nostro aiuto e prevenire un disastro nucleare". La più grande centrale nucleare d'Europa è sotto il controllo russo sin dall'inizio dell'invasione del 2022. Entrambe le parti si accusano a vicenda di attaccare l'impianto.

02:27 Morto in un Attacco con Razzi Russi a DniproAlmeno una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un attacco con razzi russi sulla città ucraina centrale di Dnipro, secondo il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, via Telegram. Durante l'attacco sono state danneggiate diverse case in un distretto della città. Le informazioni non sono ancora confermate.

23:55 Zelensky Chiede Armi a Lungo Raggio, Menzione la GermaniaVicino al fronte, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy chiede nuovamente armi a lungo raggio durante un incontro con il Primo Ministro olandese Dick Schoof a Zaporizhzhia. Oltre all'approvazione per colpire i targets in territorio russo, Zelensky vuole anche la consegna di questi missili, ha espresso durante un incontro nel sud dell'Ucraina. La Russia ha parzialmente occupato la regione di Zaporizhzhia, ma non la capitale regionale. La discussione ha riguardato l'installazione di nuovi sistemi di difesa aerea del tipo Patriot, insieme a munizioni, aerei da combattimento del tipo F-16 e munizioni e attrezzature aggiuntive, nonché sanzioni aggiuntive contro la Russia. "Tutte queste misure sono essenziali per impedire alla Russia di aprire nuovi fronti in Ucraina", ha detto Zelensky. Ha espresso la speranza per l'approvazione delle armi a lungo raggio, menzionando gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania. Kiev vede la situazione attuale più positivamente, ma non sono stati forniti dettagli specifici.

22:13 L'Ucraina Condanna la Mongolia per aver Invitato PutinL'Ucraina condanna il governo mongolo per aver ospitato il Presidente russo Vladimir Putin e chiede conseguenze. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ucraino, Heorhiy Tychyj, a Kyiv, ha accusato la Mongolia di cooperare con i "crimini di guerra" di Putin. Putin è arrivato nel paese oggi. "Collaboreremo con i nostri partner per affrontare le conseguenze per Ulaanbaatar", ha detto Tychyj. Il governo mongolo non ha eseguito il mandato di arresto dell'International Criminal Court contro Putin, ha affermato il portavoce del ministero, indebolendo la ICC e il sistema di giustizia penale internazionale.

21:59 Putin Accolto con Onori della Guardia Despite Mandato di ArrestoIl Presidente russo Vladimir Putin è stato accolto con onori della guardia in Mongolia nonostante un mandato di arresto dell'International Criminal Court (ICC). L'Ucraina ha annunciato che collaborerà con i suoi alleati per imporre "conseguenze" alla Mongolia. L'ICC ha emesso il mandato per l'illegale deportazione di bambini ucraini da parte di Putin dal febbraio 2022 durante la guerra in corso in Ucraina. L'Ucraina, l'Occidente e gli attivisti per i diritti umani chiedono l'esecuzione del mandato. Putin è stato accolto con onori della guardia all'aeroporto di Ulaanbaatar oggi. Lo scopo del suo viaggio è celebrare l'85° anniversario della vittoria delle forze sovietiche e mongole sulla

