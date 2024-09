Alle 17:50, Zelenskyy rilascia una dichiarazione di avvertimento all'ONU riguardo alla minaccia di un disastro nucleare.

17:08 Video: Ucraina nega il controllo russo sui sobborghi di Vuhledar

Da gennaio 2022, si registrano scontri tra truppe ucraine e russe intorno alla città mineraria di Vuhledar. La situazione sembra peggiorare con la circolazione di video di intense battaglie sui social media. Tuttavia, il governatore di Donetsk nega la presenza di truppe russe vicino ai confini della città di Vuhledar.

16:31 L'Ucraina propone un piano di produzione di droni per tre anni agli alleati

Il ministro della Difesa ucraino, Rustem Ummerov, ha presentato un piano di produzione di droni, guerra elettronica e sistemi robotici terrestri per i prossimi tre anni durante i suoi viaggi negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Ramstein. Il piano si concentra sulla quantità e sull'utilizzo di droni a livello strategico, operativo e tattico, nonché sul numero di armi che l'Ucraina può produrre e sui requisiti di finanziamento. Diversi paesi hanno già concordato di finanziare i droni e i missili dell'Ucraina, secondo Ummerov. L'Ucraina ha affermato di aver distrutto o danneggiato oltre 200 strutture militari russe lo scorso anno, tra cui un deposito di munizioni a Toropez, utilizzando la tecnologia dei droni in stormo. Attualmente, l'Ucraina ha la capacità di produrre oltre 3 milioni di droni all'anno, ma ha bisogno di finanziamenti esteri.

15:49 Lula sostiene la proposta di pace brasiliana-cinese all'ONU despite the rejection of Ukraine

Il presidente brasiliano Lula da Silva sostiene il piano di pace che ha sviluppato insieme alla Cina, nonostante il rifiuto dell'Ucraina, che lo considera "distruttivo". Lula critica l'"invasione della integrità territoriale" dell'Ucraina, ma ritiene che sia essenziale per le trattative di pace tra Kiev e Mosca. La Cina e il Brasile hanno presentato questo piano in 6 punti a maggio. Secondo i resoconti, l consulente per la politica estera brasiliana, Celso Amorim, incontrerà 20 paesi venerdì per raccogliere ulteriori sostegno per questo piano, senza l'Ucraina. Il piano in 6 punti della Cina e del Brasile si concentra sull'affrontare la "crisi" in Ucraina e propone una conferenza sulla pace che coinvolga Russia e Ucraina per discutere vari piani di pace, senza menzionare l'integrità territoriale dell'Ucraina o il ritiro delle truppe russe.

15:12 Le agenzie di intelligence rivelano che la Cina produce droni per la Russia con un raggio di 2000 km

Le fonti di intelligence europee riferiscono che la Russia sta espandendo un programma di droni a lungo raggio in Cina. Secondo due funzionari dell'intelligence che hanno parlato con Reuters, la Cina sta sviluppando e producendo droni destinati all'uso in Ucraina, che vengono attualmente testati con l'aiuto di esperti cinesi. Il drone Garpija-3, stimato avere un raggio di circa 2000 chilometri e una capacità di carico di 50 chilogrammi, è uno di questi. Le fonti dell'intelligence confermano che si tratta della prima prova della Russia che riceve droni completi prodotti in Cina dal inizio del conflitto. Non è chiaro dove questi droni vengono prodotti o se è stata autorizzata la produzione in serie. La Cina ha ripetutamente negato di fornire armi per l'uso in Ucraina.

14:29 Putin presiede la riunione del Consiglio di sicurezza russo sulla deterrenza nucleare

Il presidente russo Vladimir Putin presiederà oggi una riunione del Consiglio di sicurezza russo sulla deterrenza nucleare. Questa sessione è stata convocata in risposta alle richieste dell'Ucraina di missili occidentali con portata estesa per attaccare profondamente il territorio russo. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che questa riunione è di grande importanza. "Il Presidente terrà un discorso e il resto sarà classificato come segreto per ovvi motivi", ha precisato Peskov.

13:54 Peskov risponde al discorso di Zelenskyy all'Assemblea Generale dell'ONU

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov critica il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Peskov afferma che "il tentativo di costringere la Russia alla pace" è un errore fatale. Egli sostiene che la Russia promuove la pace, ma solo se la sua sicurezza è garantita e gli obiettivi della sua "operazione militare" in Ucraina vengono raggiunti, secondo Peskov. Mosca continua a evitare di definire la sua invasione dell'Ucraina come una guerra. Mosca esige che l'Ucraina ceda territori, abbandoni i piani NATO e subisca ciò che essa chiama "denazificazione", che probabilmente interpretano come l'istituzione di un governo sotto il loro controllo.

13:18 "Salva le vite" - L'Ucraina presenta i soldati che imparano sui moderni sistemi di difesa aerea tedeschi Skynex (Skynex di Rheinmetall)

Il ministero della Difesa ucraino ha condiviso un video che mostra i soldati ucraini in addestramento su un sistema di difesa aerea di ultima generazione Skynex di Rheinmetall. Due sistemi sono già operativi nel paese sotto attacco da parte della Russia, con altri due in arrivo dalla Germania a breve. Skynex è efficace contro i bersagli a breve raggio, compresi i droni. "Siamo grati ai nostri alleati per il rafforzamento delle capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Più difesa aerea per l'Ucraina significa più vite protette", ha scritto il Ministero della Difesa nel loro post.

12:42 Veicoli corazzati con capacità anti-droni - Munz: "L'aiuto della Cina alla Russia è straordinario"

Il presidente ucraino Zelenskyy accusa la Cina di fornire informazioni di intelligence russe sulle centrali nucleari ucraine condividendo i dati dei satelliti. Dr. Rainer Munz, corrispondente di ntv, spiega che l'aiuto della Cina alla Russia va oltre la fornitura di dettagli strategici.

12:01 Politico: Ucraina Identifica un Mediatore per Porre Fine al Conflitto con la Russia

Stando a Politico, l'Ucraina ha individuato un potenziale mediatore che potrebbe porre fine al conflitto con la Russia: il Primo Ministro Narendra Modi dell'India. Un alto funzionario ucraino ha confidato a Politico che l'India ha un grande potenziale per concludere un accordo di pace che sarebbe gradito a Kyiv. Il funzionario ha affermato che Modi ha espressamente dichiarato durante i colloqui estivi con l'Ucraina che Kyiv avrebbe bisogno di esercitare un certo grado di compromesso, ma ha sottolineato che qualsiasi proposta per porre fine al conflitto non dovrebbe comportare la cessione di territorio alla Russia. L'India mantiene relazioni amichevoli con Mosca.

11:35 Caduti nell'Attacco dell'Esercito Ucraino alla Regione Russa di Belgorod

Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco dell'artiglieria ucraina alla città russa di Belgorod, secondo le autorità locali. Quattro dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre il governatore locale ha riferito che oltre 75 strutture residenziali e 40 veicoli, nonché servizi essenziali, sono stati danneggiati. Gli analisti indipendenti considerano l'attacco ucraino come una risposta a un raid aereo russo sulla città di Kharkiv.

10:59 Medico dell'Esercito Ucraino Utilizza Monopattino Elettrico in Battaglia

Un video diffuso da United24media e dal Ministero della Difesa ucraino mostra un medico dell'esercito che utilizza un monopattino elettrico in battaglia. "Tecniche di mobilità trasformative sul fronte", recita la didascalia. Secondo il medico, il monopattino elettrico consente un trasporto rapido e silenzioso di beni essenziali come munizioni, acqua, dispositivi e batterie ai soldati, consentendo loro di mantenere entrambe le mani libere.

10:18 Leader SPD Klingbeil Dubita delle Intenzioni della BSW nei Futuri Colloqui di Coalizione

Dopo le elezioni dello stato del Brandeburgo, il leader SPD Lars Klingbeil cerca chiarezza sulle intenzioni del Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nei futuri colloqui di coalizione. Klingbeil ha espresso il suo interesse nel comprendere le richieste fondamentali della BSW e nell'individuare la direzione del loro alleanza. Ha sottolineato che molte persone rimangono ignare di questo argomento. La priorità è analizzare i risultati delle elezioni e "elaborare una strategia per formare un governo stabile". Klingbeil critica la BSW per aver sostenuto l'immediato arresto delle consegne di armi all'Ucraina, affermando che ciò costituirebbe una bancarotta per Putin, non un'iniziativa di pace.

09:39 Economista Lamenta la Normalizzazione dei Propagandisti di Putin nei Media

L'economista Rüdiger Bachmann deplora la "normalizzazione dei leccapiedi di Putin nei media", che definisce "il più grande trionfo della propaganda di Putin finora". Si chiede: "Perché possiamo interagire con i fascisti russi ma non con i fascisti russo-tedeschi? Per gli sostenitori della democrazia, entrambi sono inaccettabili". Riceve il sostegno dell'esperto militare Gustav Gressel.

08:55 Regno Unito Lancia un Avvertimento Severo alla Russia al Consiglio di Sicurezza dell-ONU

Il Segretario degli Esteri britannico David Lammy si è rivolto direttamente alla classe dirigente russa al Consiglio di Sicurezza dell-ONU, catturando la loro attenzione: "Vladimir Putin, se lanci missili sugli ospedali ucraini, riconosciamo chi sei. Se deploy mercenari in nazioni africane, riconosciamo chi sei. Se assassini avversari in città europee, riconosciamo chi sei. La tua conquista è un tentativo di guadagno personale. Solo tuo. Vuoi espandere il tuo stato mafioso in un impero mafioso internazionale. Un impero guidato dalla corruzione, distraendo la ricchezza dal popolo russo e dall'Ucraina".

08:28 Ucraina Segnala Attacchi Russi con Droni e Missile

Le forze di difesa aerea ucraine riferiscono che le forze russe hanno condotto un attacco con 32 droni e 8 missili durante la notte. 28 droni e 4 missili sono stati abbattuti. I resoconti preliminari non segnalano vittime o danni alla proprietà.

07:48 ISW: Forze Russe Raggiungono il Perimetro di Wuhledar ma Non Ottengono Vantaggi Strategici

Secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra, le truppe russe hanno avanzato fino ai sobborghi di Wuhledar e stanno intensificando l'attacco nella zona. Tuttavia, l'organizzazione di ricerca statunitense non ritiene che la cattura di Wuhledar offrirebbe vantaggi strategici significativi per ulteriori offensive nell'ovest del Donbass. Anche nel caso di una cattura di Wuhledar, non fornirebbe vantaggi tattici immediati alle forze russe, poiché i principali elementi del terreno rendono difficile il progresso e non facilitano le rotte logistiche essenziali, secondo l'ISW.

07:06 "Impresa Complicata e Trionfale" - Ucraina Annuncia le Liberazioni nella Regione di Kharkiv

Il servizio di intelligence militare ucraino riferisce la liberazione della centrale elettrica di Vovchansk nella regione di Kharkiv vicino al confine russo come risultato di "un'impresa complicata e trionfale". "Il servizio di intelligence della difesa ucraina ha accuratamente ripulito la centrale, spesso impegnando il nemico in strutture densamente popolate, con alcuni casi che hanno comportato combattimenti ravvicinati con il nemico", si legge in una dichiarazione accompagnata da video. La centrale elettrica fungeva da "fortezza della propaganda" e

11:44 Lübeck Donne Auto Pompe Usate all'Ucraina

La città di Lübeck ha consegnato diversi automezzi dei vigili del fuoco ai rappresentanti dell'Ucraina per l'uso futuro. Quattro automezzi dei vigili del fuoco e un'ambulanza - veicoli precedentemente utilizzati dal corpo dei vigili del fuoco volontari - sono stati donati all'inizio della settimana. "Normalmente, sarebbero stati messi all'asta. Ma dopo una richiesta dell'organizzazione ucraina di soccorso, li abbiamo rimessi a nuovo e ora possiamo donarli in coscienza all'Ucraina, dove potranno essere utilizzati", ha dichiarato Henning Witten, responsabile tecnico della brigata dei vigili del fuoco professionisti di Lübeck.

10:45 Pistorius Guarda alla Modernizzazione delle Forze Armate Tedesche entro il 2029

Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha sottolineato l'importanza di equipaggiare rapidamente le Forze Armate Tedesche. Entro il 2029, ci si attende che la Russia completi la riabilitazione militare e possa lanciare un attacco militare contro il territorio della NATO, ha dichiarato il politico dell'SPD in seguito alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. "Per questo motivo, è fondamentale che ci adattiamo il più rapidamente possibile a questa minaccia", ha spiegato durante una visita al 36° Reggimento Elicotteri da Combattimento "Kurhessen" dell'Esercito Tedesco a Fritzlar, nel nord della Baviera.

09:13 La Russia Scommette sulle Esportazioni di Gas per le Spese Militari Monumentali

despite the Western sanctions, la Russia si affida ai ricavi delle esportazioni di petrolio e gas per la pianificazione del bilancio del 2025. Il primo ministro Mikhail Mishustin ha dichiarato in una riunione del governo a Mosca che le entrate dello stato dovrebbero aumentare del 12% a 40,3 trilioni di rubli (circa 390 miliardi di euro). La quota del settore energetico nelle entrate supererà i due terzi. Secondo i resoconti dei media, il bilancio futuro è anche finalizzato alla guerra di aggressione contro l'Ucraina e a un'espansione militare su larga scala. Sono previsti 13,2 trilioni di rubli per la difesa, secondo l'agenzia di notizie finanziarie Bloomberg di Mosca. In totale, il 40% di tutte le spese è destinato alla difesa e alla sicurezza interna - più di quanto speso per l'istruzione, la salute, i servizi sociali e l'economia messi insieme.

08:10 La Duma Autorizza il Reclutamento di Presunti Criminali

Il parlamento russo ha approvato un disegno di legge che consente all'esercito di reclutare sospetti criminali per l'offensiva in Ucraina. Secondo il progetto di legge approvato dalla Duma di Stato, anche i sospetti che non sono ancora stati condannati possono arruolarsi. Se vengono decorati o feriti in combattimento, le accuse contro di loro verranno cancellate. La legge deve ancora essere approvata dalla camera alta e firmata dal presidente Vladimir Putin.

07:05 Baerbock Proposte Punti Chiave per l'Accordo di Pace

La ministra degli Esteri Annalena Baerbock delinea i punti chiave per eventuali accordi di pace per porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. "La pace significa garantire l'esistenza dell'Ucraina come paese libero e indipendente. Significa garanzie di sicurezza", dice la politica dei Verdi durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Quando parliamo di pace, intendiamo che deve essere giusta e duratura", sottolinea Baerbock. "Quando parliamo di pace per l'Ucraina, significa garantire che la fine dei combattimenti non segnali un'altra fase di preparativi in Russia". Questo vale anche per l'Ucraina, la Moldavia e la Polonia. La pace deve essere giusta e duratura.

06:21 Blinken Accusa la Cina e l'Iran all'ONU

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken chiede una risposta più decisa contro gli alleati della Russia nella guerra dell'Ucraina all'ONU. "La soluzione più immediata è porre fine a coloro che sostengono l'aggressione di Putin", dice Blinken durante una riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Inoltre, promuove una pace giusta che rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, Blinken sottolinea il sostegno della Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

05:45 La Cina: "Non Siamo Coinvolti nel Conflitto dell'Ucraina"

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incoraggia il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad intensificare gli sforzi per i colloqui di pace in Ucraina. "L'obiettivo principale è attenersi a tre regole: non espandere l'area del conflitto, non intensificare gli scontri e non provocare da nessuna parte", spiega Wang durante un importante incontro, che include il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Wang sottolinea anche l'imparzialità della Cina. "La Cina non ha scatenato il tumulto dell'Ucraina e non è connessa ad esso", afferma. L'Occidente sostiene che la Cina sostiene l'infiltrazione russa con parti di armi.

05:09 Zelenskyy al Consiglio di Sicurezza: "Il Conflitto Non Può Semplicemente Scomparire"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime forti dubbi riguardo ai colloqui con la Russia per concludere l'invasione in corso. La Russia sta commettendo un crimine internazionale, afferma Zelenskyy, facendo riferimento al presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Per questo motivo, questo conflitto non può semplicemente scomparire. Non può essere placato dai colloqui", dichiara Zelenskyy. Ha inoltre commentato: "È richiesta azione".

22:00 Trump sulla Conflitto Ucraino: "Dobbiamo Battercela"L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump suggerisce che gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi dal conflitto ucraino. Il Presidente Joe Biden e la Vice Presidente Kamala Harris, rivale di Trump alle elezioni, hanno trascinato gli Stati Uniti nel conflitto, sostiene durante un comizio in Georgia. "Adesso non riescono a farci uscire. Non sono in grado di gestirlo." Solo con lui come presidente gli Stati Uniti possono lasciare il conflitto, afferma Trump. "Me ne occuperò. Tratterò e ce ne andremo. Dobbiamo battercela."

21:30 Cerchi: Gli Stati Uniti Inviamo Nuovi Aiuti Militari all'Ucraina del Valore di Circa 375 Milioni di Dollari, Comprendenti Bombe a Grappolo di Medie Portate, Diversi Tipi di Razzi, Artiglieria e Veicoli Corazzati, Stando a Fonti dei Circoli del Governo degli Stati Uniti. Un Annuncio Ufficiale dell'Aiuto è Programmato per Domani. Questo Pacchetto di Aiuti Recenti è Uno dei Più Consistenti Recentemente Approvati. Le Armi Saranno Ottenute dalle Scorte dell'Esercito degli Stati Uniti per Accelerare la Consegna all'Ucraina. Con Questo Ultimo Pacchetto, gli Stati Uniti Hanno Fornito all'Ucraina un Totale di Più di 56,2 Miliardi di Dollari in Aiuti Militari Dal Inizio dell'Invasione Russa nel 2022.

Puoi consultare tutti gli sviluppi precedenti qui.

1. L'Unione Europea Esprime Preoccupazione per il Potenziale Minaccia ai Reattori Nucleari Ucraini a Causa del Conflitto in Corso.

2. L'Unione Europea Ribadisce l'Importanza della Cooperazione Internazionale per Garantire la Sicurezza e la Sicurezza di Tutti i Reattori Nucleari nel Mondo, Inclusi quelli in Ucraina.

Leggi anche: