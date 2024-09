Alle 17:50, l'Ucraina chiede alla Romania di intercettare e distruggere i droni russi in arrivo.

17:15 Germania aumenta la sua presenza nell'Artico contro l'espansione della Russia

Il governo tedesco intende aumentare la sua presenza nella regione artica, comprese le ragioni di sicurezza. L'invasione russa dell'Ucraina ha notevolmente alterato la situazione geopolitica nell'Alto Nord, come spiega la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock durante la presentazione della nuova strategia artica della Germania. "La Russia sta rafforzando la sua presenza strategica nella regione e sta diventando sempre più aggressiva verso i paesi NATO confinanti nell'Artico," spiega. La regione artica è "criticamente importante" per la sicurezza dell'Europa, aggiunge la ministra. Di conseguenza, il governo federale sta rivedendo la sua politica artica: "Ci concentreremo sulla stretta cooperazione con i nostri alleati della NATO e dei valori nella regione per affrontare le minacce alla sicurezza in aumento e mantenere l'ordine internazionalmente riconosciuto nell'Artico."

16:43 "È un sogno?": testimoni dello scambio di prigionieri

Il "Kyiv Post" ha osservato lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina dell'14 settembre e ha catturato le prime interazioni tra i soldati ucraini liberati e le loro famiglie. In totale, 103 soldati sono tornati ai loro paesi natali come parte dello scambio. I soldati russi erano stati catturati durante l'offensiva ucraina a Kursk.

16:03 L'Ucraina respinge con successo l'attacco russo a Kursk

L'offensiva russa nella regione russa di Kursk è stata respinta, secondo i resoconti ucraini. Un portavoce del comando regionale ucraino ha informato l'Agenzia France-Presse che "i russi hanno tentato di lanciare un attacco dalle fiancate, ma sono stati respinti". La situazione si è stabilizzata e, in sostanza, è sotto controllo, ha detto il portavoce. Anche se la Russia ha ottenuto alcuni successi tattici, questi successi temporanei hanno ora portato all'accerchiamento virtuale delle forze russe, ha aggiunto il portavoce militare. Secondo le sue dichiarazioni, ancora diversi migliaia di civili russi risiedono nei territori russi tenuti dall'esercito ucraino nella regione di Kursk.

15:42 La Germania fornisce ulteriore assistenza medica per le vittime della guerra in Ucraina

Il governo tedesco ha promesso altri 50 milioni di euro per l'accoglienza e la guarigione dei soldati ucraini feriti. "Rimane saldamente al fianco dell'Ucraina," afferma il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. "Con questa decisione ora raggiunta, stiamo garantendo le cure mediche necessarie per i feriti in Germania." Secondo il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser, la Germania ha evacuato e curato finora 1.173 soldati e civili ucraini gravemente feriti e feriti in ospedali tedeschi. "Questo aiuto umanitario è indispensabile - e siamo impegnati a continuare questo aiuto con vigore," dice. La responsabilità finanziaria per le cure stazionarie dei feriti di guerra sarà assunta in futuro dall'Ufficio federale dell'Amministrazione.

15:07 Violenza nella sede della società di commercio elettronico russa Wildberries

Durante un presunto raid sulla sede di Mosca della società di commercio elettronico russa Wildberries, tre persone sono rimaste ferite, secondo il comunicato della società. I media russi hanno anche segnalato un morto. La fondatrice Tatjana Bakaltschuk ha dichiarato su Telegram che il suo ex marito Wladislaw Bakaltschuk e due ex dirigenti dell'azienda hanno tentato di sequestrare gli uffici di Wildberries a Mosca. Tre persone sono rimaste ferite nel conflitto successivo. Wladislaw Bakaltschuk ha affermato che lui e i suoi compagni erano disarmati e sono venuti per trattative, ma sono stati sparati dall'interno dell'edificio. Wildberries è il principale rivenditore online della Russia, con oltre dieci milioni di ordini al giorno.

14:43 L'India continuerà ad acquistare petrolio russo, a meno che non vengano applicate sanzioni

Il governo indiano ha riconosciuto che continuerà ad acquistare petrolio russo fino a quando non ci saranno sanzioni. Lo ha riferito la piattaforma online "Ukrajinska Prawda", citando Reuters. "Se le società non sono soggette a sanzioni, comprerò sicuramente dal fornitore più economico," ha detto il ministro indiano del Petrolio e del Gas Hardeep Singh Puri. Ha aggiunto che l'India condivide questa pratica con i paesi europei e le compagnie giapponesi che acquistano anche petrolio russo. L'India dipende per l'88% dalle importazioni di petrolio e si classifica come il terzo maggiore consumatore e importatore di petrolio al mondo. I rapporti commerciali dell'India con la Russia sono aumentati del 100% dal 2022.

14:05 Munz: il Cremlino non si preoccupa dei caccia F-16

Anche se i caccia F-16 occidentali sono già operativi in Ucraina, a causa di fattori come l'assenza di autorizzazione per lanciare missili profondamente in Russia, il Cremlino non è particolarmente preoccupato, spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca.

13:45 Il Cremlino critica le dichiarazioni di Stoltenberg sulle armi a lungo raggio come "pericolose"

La Russia ha condannato le dichiarazioni del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg come "pericolose". Aveva suggerito in un'intervista al "The Times" che non sarebbe stata una violazione delle linee rosse russe per l'Ucraina mirare a obiettivi più profondi in Russia utilizzando armi occidentali con portata estesa. Il portavoce del presidente Dmitri Peskov ha dichiarato che "questo flagrante disprezzo per le dichiarazioni del presidente russo è un atto miope e non professionale". Il presidente russo Putin aveva precedentemente minacciato che se i paesi stranieri avessero aiutato le forze ucraine ad utilizzare missili a maggiore portata, sarebbero stati direttamente coinvolti nel conflitto.

13:17 Gli esperti nucleari scoprono mine e armi nell'impianto occupato

La centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina ospita truppe russe armate, equipaggiamento militare e mine antiuomo tra le recinzioni interne ed esterne. Lo ha riferito l'Organizzazione per l'Energia Atomica Internazionale (IAEA). Gli esperti dell'IAEA non sono stati in grado di ispezionare alcune parti delle sale delle turbine per l'intera durata del periodo di monitoraggio. La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata occupata dai soldati russi all'inizio del conflitto e gli esperti internazionali hanno monitorato la situazione di sicurezza con preoccupazione da allora. Solo quattro settimane fa, una torre di raffreddamento ha subito danni per un incendio.

12:41 Autorità Russa Avverte di un Conflitto in Medio Oriente in Aumento Dopo Esplosioni di PagerDopo l'imprevista detonazione di numerosi cercapersone in Libano, le autorità russe a Mosca hanno emesso un avvertimento riguardo a un imminente aumento delle ostilità in una regione volatile. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha menzionato durante una conferenza stampa del mercoledì, "Indipendentemente da ciò che è successo, questo incidente porterà sicuramente a un livello di tensione più elevato". La regione si trova attualmente in uno stato precario e qualsiasi incidente come questo ha il potenziale per diventare un catalizzatore. Inoltre, il Ministero degli Esteri russo ha etichettato l'evento come un'altra istanza di "guerra ibrida" contro il Libano.

12:24 Ucraina Aumenta i Fondi di oltre 10 Miliardi di Euro per Combattere i SoldatiL'Ucraina ha ottenuto finanziamenti aggiuntivi di oltre 10 miliardi di euro attraverso l'approvazione di spese supplementari. La maggior parte di questi fondi aggiuntivi verrà destinata all'esercito. Questo aumento finanziario porta il bilancio totale a oltre 81 miliardi di euro, rappresentando un aumento di circa il 13%. Gli aggiustamenti del bilancio erano necessari per garantire che i soldati ricevessero i bonus di combattimento di settembre e altre paghe.

11:36 I Caccia F-16 Non Risolveranno il Problema, Dice un Analista UcrainoLa richiesta del presidente ucraino Zelenskyj di 128 caccia F-16 per garantire la supremazia aerea sull'Ucraina non è stata completamente soddisfatta dai paesi occidentali, con promesse di meno della metà della quantità richiesta. Tuttavia, Kavita Sharma, corrispondente di ntv, vede questa situazione positivamente, poiché la consegna e l'addestramento dei piloti sono già iniziati. Tuttavia, ci sono preoccupazioni iniziali sull'efficacia di queste armi.

11:16 Servizi Segreti Ucraini Rivendicano la Responsabilità per l'Attacco al Deposito di MunizioniUna fonte confidenziale all'interno del servizio di sicurezza ucraino, SBU, ha informato il Kyiv Independent che l'Ucraina ha orchestrato l'attacco al vasto deposito di munizioni situato a Russian Toropets. Questo deposito ospitava una varietà di armi, come missili balistici Iskander, missili contraerei, munizioni d'artiglieria e bombe guidate. La fonte del servizio di sicurezza ha riferito che i droni ucraini avevano quasi completamente cancellato il deposito. Dopo l'impatto dei droni ucraini, è seguita una potente esplosione. I servizi di sicurezza e le forze armate ucraine stanno lavorando per ridurre strategicamente le capacità di rockets dell'avversario, che vengono utilizzate per colpire le città ucraine. Ci sono piani per eseguire attacchi simili su altre strutture militari russe.

10:49 Produttori di Droni Ucraini Ottengono Accesso ai Contratti di RamsteinI produttori di droni ucraini ora hanno l'opportunità di partecipare ai contratti organizzati dalla coalizione dei droni all'interno del formato Ramstein. Durante questi incontri, i rappresentanti dei sostenitori dell'Ucraina occidentale si riuniscono regolarmente per discutere questioni strategiche. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, la serie di appalti comprenderà due categorie: una per la produzione di droni in prima persona (FPV) e un'altra per i droni intercettori. Questo invito viene visto come un importante boost per la produzione ucraina. Le offerte vincenti saranno valutate dai membri della coalizione dei droni e i concorrenti di successo potrebbero ricevere ulteriori ordini di prova.

10:27 Immagini dell'Attacco al Deposito di Munizioni Russo EmergonoNon c'è ancora conferma ufficiale dal Cremlino, ma il governatore della regione di Tver aveva precedentemente segnalato un attacco con droni ucraini che ha causato un incendio su Telegram. Si presume che si tratti di un grande magazzino di armi e munizioni. I residenti locali sono stati evacuati e video dell'incendio circolano su internet.

09:39 Numerosi Feriti a Kharkiv e ZaporizhzhiaKharkiv, Ucraina, ha subito un devastante attacco aereo russo martedì. Diversi punti d'impatto hanno causato ferite a nove persone. Si tratta dell'ultimo esempio di attacchi mirati alla popolazione civile. La domenica scorsa, una bomba precisa ha ucciso una donna e ne ha ferite 43, tra cui quattro bambini. Nella regione di Zaporizhzhia, gli attacchi aerei russi hanno causato la morte di due persone.

08:46 Strutture Energetiche di Sumy Bersagliate dai Droni Russi per la Seconda VoltaI droni russi hanno preso di mira le strutture energetiche nella città nord-orientale ucraina di Sumy per la seconda volta. Questo attacco segue l'assalto precedente che ha lasciato oltre 280.000 residenti senza elettricità martedì. Anche se non ci sono stati feriti, gli attacchi ripetuti alle infrastrutture energetiche di Sumy hanno notevolmente stressato l'approvvigionamento di energia della città.

08:27 L'Esercito Ucraino Rapporta 1.130 Perdite Russi nelle Ultime 24 OreL'esercito ucraino ha riferito un totale di 1.130 militari russi uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal loro attacco completo a febbraio 2022, l'Ucraina ha documentato 637.010 perdite nemiche. Inoltre, le forze ucraine affermano di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e il carburante e 6 carri armati nelle ultime 24 ore.

07:19 Russia: Vari Territori Respingono gli Attacchi dei Droni UcrainiLa Russia afferma di aver respinto gli attacchi dei droni ucraini in diverse regioni. Il sistema di difesa aerea avrebbe abbattuto 54 droni ucraini su cinque territori russi, secondo l'agenzia di stampa statale TASS, citando il ministero della difesa. La metà di questi droni sarebbe stata abbattuta nella regione confinante di Kursk, con i restanti droni abbattuti nelle regioni vicine di Bryansk e Belgorod e nelle regioni occidentali di Smolensk e Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver a nord-ovest di Mosca, dove autorità locali e blogger militari segnalano un attacco con droni su un deposito di munizioni di grandi dimensioni che ha causato un incendio cittadino a Toropets, costringendo i residenti a evacuare.

06:57 Blogger Militari: Attacco Devasta il Deposito di Munizioni RussoSecondo i blogger militari, un attacco ucraino alla città russa di Tver ha devastato un deposito di munizioni pieno di tonnellate di munizioni e razzi. La struttura, secondo i blogger, ha subito una significativa espansione di recente e ospita 42 bunker rinforzati e 23 magazzini e officine. L'ex ufficiale dei servizi segreti russi Igor Girkin suggerisce che la situazione nella regione è sotto controllo, secondo il suo canale Telegram. I blogger militari ucraini opinano, in base ai loro ritrovamenti, che sono state inflitte distruzioni significative, principalmente sui bunker più recenti.

06:20 Vice Capogruppo Parlamentare dei Verdi: AfD e BSW Promuovono la Propaganda RussaKonstantin von Notz, vice capogruppo parlamentare dei Verdi, chiede un dibattito parlamentare sulle operazioni di propaganda russa in Germania. "Analisi approfondite dei documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA rivelano i metodi subdoli utilizzati dalle entità russe per manipolare la democrazia, i discorsi e le elezioni tedesche", dice il politico interno. "Con AfD, BSW e altri collaboratori che diffondono le narrative russe negli ambienti pubblici e parlamentari, si stanno forgiando alleanze confuse per minare gli interessi tedeschi congiuntamente. I sostenitori dell'Ucraina sono identificati, tracciati e si tentano di screditarli pubblicamente."

05:42 Attori Cibernetici Russi Diffondono Video Falsi per Macchiare Kamala HarrisLa ricerca del gigante tecnologico Microsoft rivela che gli operativi russi stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo ritenuto legato al Cremlino - chiamato Storm-1516 - ha diffuso due video falsi dal tardo agosto, con l'obiettivo di screditare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Il primo video mostra un presunto gruppo di sostenitori di Harris che attaccano un partecipante a un rally di Trump. Il secondo video presenta un attore che diffonde la falsa affermazione che Harris ha ferito una ragazza in un incidente del 2011, lasciandola paralizzata, e ha lasciato la scena. Entrambi i video sono stati segnalati come aver ottenuto milioni di visualizzazioni.

05:19 Incendio e Esplosioni Devastanti a TverUn attacco con droni ucraini, secondo i russi, ha causato un incendio nella regione russa di Tver. I detriti di un drone ucraino distrutto hanno appiccato un incendio nella città di Tver, che ha richiesto l'evacuazione di alcuni residenti, secondo il governatore della regione, Igor Rudenya, tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno attualmente lottando per contenere l'incendio. La causa esatta dell'incendio non è ancora chiara. Le forze di difesa aerea russe stanno ancora cercando di respingere un "attacco di massa di droni" sulla città. La città, che ospita una popolazione di poco più di 11.000 abitanti, dovrebbe ospitare un arsenale russo per il deposito di razzi, munizioni ed esplosivi, secondo un rapporto del 2018 dell'agenzia di stampa statale RIA.

03:57 Amministratori Locali Avvertono degli Attacchi dei Droni Ucraini

L'Ucraina starebbe prendendo di mira diverse regioni nell'ovest della Russia con i droni, secondo gli amministratori regionali. Sette droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Smolensk vicino al confine con la Bielorussia, ha annunciato il governatore Vasily Anohin sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Un drone è stato abbattuto dalle forze di difesa aerea russe nella regione di Orjol, ha riferito il governatore Andrey Klichkov su Telegram. Almeno 14 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti nella regione di Bryansk sul confine ucraino, ha riferito il governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Il governo ucraino sostiene che gli attacchi hanno preso di mira l'infrastruttura militare, energetica e dei trasporti essenziale per gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Washington Indaga su un Eventuale Commercio di Uranio con la CinaIl governo degli Stati Uniti sta esaminando i sospetti violazioni del divieto di importazione di uranio russo negli Stati Uniti da parte della Cina. Si ritiene che la Cina stia importando uranio arricchito dalla Russia, mentre simultaneamente esporta la propria produzione negli Stati Uniti. "Siamo preoccupati che il divieto di importazione di uranio russo possa essere aggirato", ha detto Jon Indall dell'Associazione dei Produttori di Uranio degli Stati Uniti. "Non vogliamo tagliare i ponti con i fornitori di uranio russi e improvvisamente avere la Cina come fonte principale. Abbiamo richiesto al Dipartimento del Commercio di indagare su questa questione." Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha risposto immediately a una richiesta di commento.

01:54 Fonte del Governo: Gli Stati Uniti Pianificano di Rifornire le Riserve di PetrolioIl governo degli Stati Uniti sta pianificando di rifornire le sue riserve strategiche di petrolio, secondo una fonte del governo. Gli Stati Uniti stanno cercando di acquistare fino a sei milioni di barili di petrolio, data la attuale flessione dei prezzi del petrolio, ha rivelato una persona vicina alla questione. Se l'acquisto verrà finalizzato, sarebbe il più grande dal 2022. In risposta all'aumento dei prezzi della benzina dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha venduto quantità massicce di petrolio dalle sue riserve strategiche nel 2022 - il più grande rilascio mai registrato.

00:45 Il Numero di Morti Sale a Due e i Feriti Aumentano nell'Attacco a SaporischschjaLa Russia ha condotto attacchi notturni sulla regione di Saporischschja, causando almeno due morti civili e cinque feriti, secondo il governatore Ivan Fedorov. La comunità di Komyshuvakha nella regione è stata particolarmente presa di mira, causando danni a diverse case e a una struttura infrastrutturale. I soccorritori stanno ancora valutando la situazione e l'entità completa dei danni.

23:38 L'Ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU: Abbiamo Avuto un Assaggio dell'Iniziativa di Pace di Zelensky

22:29 Allarme Falso in Lettonia: Fenomeno Aereo Non Identificato si Rivelava essere un Gruppo di UccelliUn falso allarme in Lettonia è stato risolto dopo l'intrusione nel suo spazio aereo da un oggetto aereo non identificato, che si è rivelato innocuo. L'oggetto, originario della vicina Bielorussia e entrato nella regione di Kraslava nell'est della Lettonia, è stato identificato come un gruppo di uccelli, secondo l'agenzia di stampa lettone Leta, citando l'aeronautica. In precedenza, il Ministero della Difesa a Riga aveva segnalato la rilevazione di un oggetto non identificato, scatenando l'intercettazione di aerei della NATO alla base di Lielvarde per monitorare la zona. Tuttavia, non sono state trovate entità sospette.

21:59 Moldova e Germania Firmano un Patto sulla CybersecurityMoldova e Germania collaborano per rafforzare le loro difese contro la "guerra ibrida di Putin", secondo quanto dichiarato dal Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau. La missione di Putin consiste nell'utilizzo della guerra ibrida per destabilizzare l'Europa, in particolare la Moldova, ha detto Baerbock. "Ma in risposta, stiamo intensificando i nostri sforzi". Scambiando informazioni, offrendo attrezzature IT e organizzando formazione, cercano di difendere la Moldova dagli attacchi informatici e smascherare la disinformazione.

20:59 L'Unione Europea Monitora da Vicino la Situazione nell'ArticoL'Unione Europea segue da vicino la situazione nell'Artico, data l'aumentata presenza e l'aggressività russa nella regione. In luce di ciò, il Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha dichiarato che è fondamentale per l'UE collaborare strettamente con i suoi alleati della NATO e dei valori nell'Artico per contrastare le minacce alla sicurezza in aumento e preservare l'ordine internazionalmente riconosciuto.

Inoltre, gli ufficiali tedeschi stanno valutando il rafforzamento della loro politica artica a causa della crescente presenza strategica della Russia e delle azioni aggressive verso i paesi NATO confinanti nell'Artico. L'Unione Europea, in quanto collettivo, presta attenzione a questo sviluppo nell'Artico e probabilmente adotterà una posizione proattiva rispetto alle attività russe nella regione.

Leggi anche: