Alle 17:40, il leader iraniano Peskhkian partecipa al vertice in Russia, interagendo con Putin

17:07 Strack-Zimmermann si attiene alla posizione del Parlamento Europeo sulla Ucraina

La presidente della Commissione Difesa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha mantenuto la linea della sua partito sulla politica ucraina. Nonostante le recenti elezioni regionali, sostiene che sia necessario fare di più per convincere i cittadini che sostenere l'Ucraina serve "i nostri interessi". "È importante perché se Putin vince (...), se glielo permettiamo, non sarà l'ultimo conflitto", ha dichiarato la politica FDP durante il programma RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden conferma l'impegno degli USA per l'Ucraina alle Nazioni Unite

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esortato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a continuare a sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione della Russia. "Non vacilleremo nel sostenere l'Ucraina", ha affermato Biden. Ha definito la guerra iniziata dal presidente russo Vladimir Putin un fallimento.

16:25 A partire da ottobre, i veicoli ucraini dovranno essere registrati in Germania

A partire da ottobre, i rifugiati ucraini dovranno registrare i loro veicoli in Germania, a condizione che siano stati nel paese per più di un anno. Il governo tedesco ha stabilito le basi legali per questo. Fino al 30 settembre, i veicoli rimarranno soggetti a regolamentazioni speciali dei Länder. Il nuovo processo, descritto in un questionario sviluppato congiuntamente dal Ministero Federale dei Trasporti e dai Länder, comporta la presentazione di documenti come un documento personale con un nome in lettere latine, il certificato di registrazione ucraino e la prova di assicurazione. Non sono accettati documenti ucraini digitali. Al momento della registrazione, le targhe ucraine devono essere sostituite.

15:40 Missili russi colpiscono la città di Kharkiv, vittime civili

Diversi missili russi hanno colpito la città ucraina orientale di Kharkiv, causando vittime civili. "Il bilancio delle vittime è salito a tre", ha scritto il governatore Oleh Synyehubov su Telegram. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Secondo i resoconti, un missile ha colpito direttamente un grattacielo. Il sindaco Ihor Terechov aveva precedentemente menzionato bombardamenti in quattro distretti cittadini e due grattacieli danneggiati.

15:15 Le forze tedesche condurranno un'esercitazione difensiva nel porto di Amburgo

Dal 25 al 27, l'esercito tedesco condurrà un'esercitazione difensiva su larga scala nel porto di Amburgo chiamata "Red Storm Alpha". Il Landeskommando Hamburg garantirà una parte del porto utilizzando le forze di protezione interna, compreso l'istituzione di un posto di blocco, come annunciato dall'esercito. L'esercitazione mira a proteggere le infrastrutture di difesa vitali, garantire lo stesso livello di consapevolezza della situazione a tutti i livelli e facilitare una comunicazione rapida e sicura tra tutti i partecipanti. Il traffico civile non farà parte dell'esercitazione e non dovrebbe essere disturbato.

Dopo la violazione da parte della Russia del diritto internazionale con il suo attacco all'Ucraina, una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni è plausibile, come suggerito da un annuncio. La NATO intende contrastare questo in modo congiunto, richiedendo un dispiegamento rapido delle truppe alleate da ovest verso est. "La Germania, a causa della sua posizione strategica, funge da hub. Pertanto, il trasporto militare via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di cibo, letti o carburante, o la sicurezza di intere colonne di veicoli, devono essere praticati ripetutamente per garantire un effetto deterrente credibile", ha continuato l'annuncio.

14:30 Zelensky spinge per gli investimenti degli USA nelle infrastrutture energetiche dell'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la sua visita negli Stati Uniti, ha incoraggiato i rappresentanti delle imprese a investire nel settore energetico in difficoltà. "L'attenzione principale è stata posta sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno", ha scritto Zelensky sui social media. Il paese teme blackout durante l'inverno a causa dei danni bellici inflitti dalla Russia. Zelensky ha proposto incentivi. "Questo è una proposta da parte nostra. Questo è uno dei componenti del nostro piano di vittoria", ha detto in un video pubblicato. All'incontro di New York hanno partecipato rappresentanti di società energetiche, finanziarie e assicurative, nonché la capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Samantha Power.

13:55 L'esperto militare giudica l'offensiva ucraina a Kursk un successo

Molti osservatori hanno opinioni diverse sul fatto che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk sia un successo o un fallimento per Kyiv. L'esperto militare Nico Lange la giudica un successo e ha condiviso i suoi pensieri su X: "Mentre Zelensky discute il piano di pace dell'Ucraina a New York, vale la pena considerare cosa sarebbe potuto accadere se l'offensiva di Kursk non fosse avvenuta. Questo da solo sottolinea il valore e il successo dell'offensiva di Kursk".

13:17 Kyiv: "Piano di Vittoria" include l'invito all'adesione alla NATO

Un invito per l'Ucraina ad aderire alla NATO fa parte del "Piano di Vittoria" del presidente Volodymyr Zelensky per Kyiv. Gli alleati del paese attaccato dalla Russia dovrebbero emettere un invito per l'adesione all'alleanza militare occidentale, ignorando le minacce di escalation di Mosca, come indicato dal capo dell'ufficio di Zelensky, Andriy Yermak, durante un'apparizione a New York. Il piano comprende elementi militari e diplomatici. La Russia aveva giustificato la sua guerra contro l'Ucraina, in parte, a causa delle aspirazioni di Kyiv ad entrare nella NATO.

Despite Kyiv's continuous negotiations, Moscow remains steadfast in its war objectives in Ukraine. As per Kremlin spokesperson Dmitri Peskov, once these objectives are accomplished in any manner, the "special military operation" will conclude. This refers to the prolonged Russian invasion that has persisted for 2.5 years. Peskov responds to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's statements made during his U.S. trip, where he stated that an end to the conflict is closer than anticipated. Zelenskyy presents his alleged "victory plan" in the U.S., aiming to pressure Russia into negotiations. Russia's war ambitions include controlling at least the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, preventing Ukraine's NATO membership, and previously proposing the overthrow of the government in Kyiv. Many analysts believe that Russia's ultimate goal is control over the entire Ukraine.

11:59 La situazione a Wuhledar peggiora ulteriormente - Mosca sembra adottare una strategia ingannatrice

La situazione nella città di Wuhledar si è aggravata, secondo le informazioni del canale militare Deepstate. "I russi stanno cercando di circondare l'insediamento mentre lo riducono in rovine utilizzando l'artiglieria e altri mezzi." Deepstate non conferma l'ingresso delle truppe russe. "Resistere fino alla fine significa accettare le rovine in cambio del nostro esercito, che è inaccettabile. Avremmo dovuto prevedere oggi le conseguenze prima, ma ora è troppo tardi. Le truppe della 72ª Brigata rifiutano di cedere e persistono nonostante le circostanze." Secondo Nexta, un importante media dell'Europa orientale, la Russia sta nuovamente utilizzando la tecnica della "terra bruciata" bombardando pesantemente Wuhledar dall'aria:

11:15 Immagini satellitari shock mostrano la distruzione estesa nei depositi di munizioni russe

L'Ucraina ha recentemente condotto una serie di attacchi impressionanti contro i depositi di munizioni, distruggendo grandi quantità di razzi, proiettili d'artiglieria e altri materiali. Le immagini a risoluzione elevata di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsky e Toropez:

10:46 Attacchi devastanti a Saporizhzhia: un morto, diversi feriti e danni significativi

Gli attacchi russi sulla città ucraina sud-orientale di Saporizhzhia hanno causato un morto e sei feriti, secondo le autorità. L'area è stata colpita da "pesanti bombardamenti aerei" in un intervallo di due ore lunedì sera, come indicato dal servizio di emergenza statale. "Una persona è morta e sei altri sono rimasti feriti, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15 anni", scrive il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. È stato incendiato anche un impianto pubblico e edifici residenziali. Secondo un membro del personale dell'amministrazione cittadina, 74 blocchi di appartamenti e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla ciurma dell'aeroportuale russo: "L'aeroportuale potrebbe non salpare mai più"

La ciurma dell'aeroportuale russo "Admiral Kuznetsov" viene inviata al fronte, secondo Forbes. La nave è nota per la sua serie di guasti, spiega Rainer Munz, corrispondente da Mosca per ntv. Il movimento della ciurma potrebbe essere un altro segnale dei problemi finanziari della Russia.

09:27 Testa di ponte della resistenza: Wuhledar sull'orlo? Le truppe russe stanno entrando

Le truppe russe hanno apparentemente iniziato a occupare la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blogger. "Le unità russe sono entrate a Wuhledar - l'attacco alla città è iniziato", scrive Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso nato in Ucraina. Altri blogger filorussi della guerra riportano l'attacco. I media di stato russi riferiscono che la città, situata nella regione di Donetsk, è circondata e si combatte nei quartieri orientali dell'insediamento. L'analista militare colonnello Reisner dice a ntv.de che le truppe russe si stanno avvicinando alla città da diverse angolazioni come una morsa. "Wuhledar è a rischio di essere circondata. Si presume che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di mantenere il controllo sulla zona."

08:59 Russia e Ucraina si contrattaccano a vicenda con i droni durante la notte

La difesa aerea russa ha intercettato 13 droni ucraini durante la notte, secondo i resoconti ufficiali. Sei sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk e uno nella regione di Bryansk, secondo l'agenzia di stampa ufficiale TASS, citando il ministero della Difesa russo. L'Ucraina afferma di essere stata attaccata dalla Russia con 81 droni e quattro missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono segnalazioni iniziali di vittime o danni.

08:17 La posizione chiara della Danimarca sugli attacchi a lungo raggio contro la Russia

La premier danese Mette Frederiksen sostiene l'approvazione delle armi occidentali con portata estesa contro la Russia da parte dei suoi alleati, dicendo: "La mia proposta è di porre fine alla discussione sui limiti rossi". Il limite rosso più importante è già stato superato. "E questo quando i russi hanno invaso l'Ucraina". Non permetterà mai a nessuno dalla Russia di stabilire la rettitudine in NATO, Europa o Ucraina, afferma Frederiksen.

07:38 Sepolture Segrete e Rapporti di Persi per Risparmiare sui Costi in Russia Secondo una conversazione telefonica intercettata dall'intelligence militare ucraina, sembra che i soldati russi caduti in battaglia vengano sepolti segretamente e segnalati come dispersi per evitare costosi risarcimenti alle famiglie. "Li uccidono, la battaglia continua, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi sono considerati dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capito?" spiega un uomo a un residente della regione russa di Belgorod in una chiamata pubblicata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato deceduto varia da $67.500 a $116.000.

06:59 Nessun Segno di Accordo di Pace da parte della Russia

Despite Ukrainian President Zelenskyj promuovendo il suo "piano di vittoria" negli USA, non ci sono segni che la Russia sia interessata a risolvere il conflitto pacificamente. Come dichiarato dall'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), il Cremlino continua a opporsi a qualsiasi accordo di pace che non comporti la completa resa del governo ucraino e la distruzione dello stato ucraino. Alti funzionari russi hanno declinato gli inviti alla prossima summit per la pace, e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia negozierà solo alle condizioni della resa dell'Ucraina. L'ISW ritiene che la Russia non abbia intenzione di impegnarsi in negoziati di pace sinceri con l'Ucraina, utilizzando invece "piani di pace" e "negoziati" per fare pressione sull'Occidente per costringere l'Ucraina a fare concessioni sulla sua sovranità e integrità territoriale.

06:27 Selenskyj: L'Azione degli USA potrebbe Accelerare la Fine dell'Aggressione Russa

Il presidente ucraino Volodymyr Selenskyj ritiene che un'azione decisa da parte del governo degli Stati Uniti potrebbe accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina nel corso dell'anno. "Alla fine di quest'anno, abbiamo una vera opportunità di intensificare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti," ha scritto Selenskyj sul suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti. Selenskyj si trova negli Stati Uniti per le sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e per discutere il suo "piano di vittoria" con il governo degli Stati Uniti.

05:44 Due Adolescenti Distruggono un elicottero Mi-8 a Omsk con un Incendio Doloso

Due adolescenti hanno dato fuoco a un elicottero Mi-8 alla base aerea russa di Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov, come riportato dal canale Telegram Baza. I due 16enni sono stati arrestati e hanno ammesso di aver ricevuto un'offerta di $20.000 via Telegram per compiere l'attacco. L'elicottero è stato gravemente danneggiato. Questo incidente è simile a uno avvenuto l'11 settembre, quando due giovani hanno dato fuoco a un altro elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk, nella regione di Tyumen. Gli attacchi di sabotaggio, compresi i deragliamenti di treni, sono diventati sempre più comuni in diverse regioni della Russia. Nel gennaio 2022, il servizio di intelligence militare ucraino (HUR) ha affermato che alcune ferrovie russe erano state prese di mira da "nemici sconosciuti del regime di Putin".

04:44 Il G7 Discuterà la Fornitura di Missili a Lungo Raggio all'Ucraina

I ministri degli Esteri dei paesi del G7 si riuniranno lunedì per discutere la possibilità di fornire all'Ucraina missili a lungo raggio, in grado di raggiungere il territorio russo. La notizia è stata annunciata dal capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, durante una conferenza stampa sul margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È noto che la Russia sta ricevendo nuove armi, tra cui missili iraniani, nonostante il diniego dell'Iran.

03:50 Zelensky: "La Pace è Più Vicina di Quanto si Pensi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ottimista riguardo a una prossima fine della guerra con la Russia, come dichiarato in un'intervista alla rete televisiva statunitense ABC News. "Credo che la pace sia più vicina di quanto si pensi," dice Zelensky nell'intervista. Aggiunge che la fine della guerra è vicina. Nell'intervista, fa appello agli Stati Uniti e ai loro alleati per continuare a sostenere l'Ucraina.

02:50 Vittime dopo gli Attacchi Russi a Saporizhzhia

Le forze russe hanno lanciato un'altra serie di attacchi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia martedì sera, causando una vittima, secondo il governatore della regione Ivan Fedorov. Un funzionario della città, citato dal broadcaster pubblico Suspilne, riferisce cinque feriti, tra cui una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città, e un altro incidente si è verificato nella notte precedente. Fedorov ha scritto in un post su Telegram che due edifici sono stati distrutti nell'ultimo attacco, sebbene non sia chiaro che tipo di arma sia stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira le infrastrutture della città, causando un incendio che è stato spento dai vigili del fuoco senza causare feriti.

1:29 Le Forze Ucraine Sotto pressione nella Regione di Pokrovsk Il comando militare ucraino ha segnalato che le forze ucraine sono sotto pressione nell'est del paese, secondo l'aggiornamento serale. Lo Stato Maggiore di Kyiv indica che la situazione a Pokrovsk e Kurakhove rimane volatile. Su 125 attacchi russi lungo la linea del fronte, oltre 50 si sono verificati in questo settore. Il comando militare ucraino riferisce che l'attenzione principale dell'esercito russo è stata rivolta a Pokrovsk. Nonostante gli sforzi delle forze ucraine per ostacolare l'avanzata russa verso la città strategicamente importante di Pokrovsk, la situazione rimane critica per i difensori a sud di Kurakhove. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk rappresenta una minaccia per accerchiare diverse unità lì. Tentativi di aggiramento simili sono evidenti anche più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi hanno già tentato di conquistare con attacchi diretti.

00:28 Americano Condannato a Detenzione in Russia per Tentativo di Rapimento di MinoreUn cittadino statunitense è stato condannato a sei anni in un campo di lavoro russo per aver tentato di lasciare il paese con il figlio russo senza il consenso della madre, secondo i documenti del tribunale. Un tribunale di Kaliningrad lo ha dichiarato colpevole di tentato "rapimento". Secondo la sentenza, l'uomo statunitense ha tentato di lasciare la Russia con il figlio di quattro anni nel luglio 2023. "Senza ottenere il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese", ha precisato il tribunale su Telegram. Ha tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva ma è stato fermato dalle guardie di frontiera. Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono particolarmente tese a causa del conflitto in Ucraina.

23:14 Vittime in Attacco a Villaggio Russo Vicino al Confine UcrainoIn un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, le autorità locali riferiscono che tre persone sono state uccise. Secondo il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, su Telegram, il villaggio di Archangelskoe è stato "bombardato dall'esercito ucraino" il lunedì. Le vittime includono due adulti e un teenager, e altri due, tra cui un bambino, sono rimasti feriti.

22:13 Zelensky Ringrazia Scholz per il Sostegno Tedesco Dopo l'Incontro a New YorkIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine verso il cancelliere tedesco Olaf Scholz per il sostegno della Germania dopo il loro incontro a New York. "Siamo profondamente grati alla Germania per il suo sostegno", ha twittato Zelensky. "Insieme, abbiamo salvato migliaia di vite e possiamo fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Scholz ha confermato la posizione della Germania di non fornire all'Ucraina armi avanzate.

21:35 Forbes: Il Deterioramento della sola Portaerei Russa Manda l'Equipaggio in GuerraLa sola portaerei russa, l'"Admiral Kuznetsov", che ha attirato molta attenzione per i suoi pochi dispiegamenti e numerosi intoppi dal suo lancio negli anni '80, sta apparentemente peggiorando. Secondo Forbes, un numero crescente di marinai del 15.000 forte equipaggio dell'Admiral Kuznetsov viene inviato in guerra in Ucraina come parte del proprio battaglione. Si tratta di una delle misure per soddisfare i bisogni mensili di reclutamento della Russia, stimati in 30.000 nuovi combattenti ogni mese. Nel frattempo, l'Admiral Kuznetsov rimane sulla costa di Murmansk, dove si trova da tempo.

L'Unione Europea, in quanto entità, ha continuato a sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa, come dimostrato dalla posizione del Parlamento UE sulla questione.

Questo sostegno dell'Unione Europea è significativo, poiché il presidente Joe Biden degli Stati Uniti ha anche confermato l'impegno degli Stati Uniti per l'Ucraina durante un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Leggi anche: