Alle 17.40, cinque delegati repubblicani avvertono di un continuo spostamento verso la Russia in Ungheria.

Dopo il loro viaggio in Ungheria, cinque senatori repubblicani americani hanno espresso preoccupazioni per i crescenti rapporti di Ungheria con la Russia e la crescente collaborazione con la Cina. Il team era composto dai senatori Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Kennedy. Il senatore Moran ha menzionato i crescenti legami tra l'Ungheria e la Russia e il declino delle sue istituzioni democratiche in una dichiarazione, incoraggiando una maggiore cooperazione tra l'Ungheria e i suoi partner. "È vantaggioso per i nostri paesi lavorare strettamente insieme. Invitiamo l'Ungheria a considerare e rispondere ai moniti dei suoi alleati." L'Ungheria è un alleato vitale dell'UE della Russia. Il primo ministro Orban ha ripetutamente ostacolato l'aiuto per l'Ucraina, ha promosso il dialogo e ha spesso riflesso gli argomenti del Cremlino. L'Ungheria ha anche condannato il conflitto ma ha rifiutato di fornire armi all'Ucraina.

03:27: Sembra che la difesa aerea abbia respinto con successo un attacco missilistico su Kyiv Le forze di difesa ucraine hanno apparentemente respinto un attacco aereo russo sulla città di Kyiv, secondo quanto riportato dalle forze armate ucraine tramite l'applicazione di messaggistica Telegram. Non sono state fornite informazioni specifiche.

01:58: L'ambasciatore russo negli Stati Uniti torna a Mosca L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sta apparentemente abbandonando la sua missione diplomatica, secondo le fonti dei media russi. L'ambasciatore sta tornando a Mosca, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Interfax. Il quotidiano russo "Vedomosti" riferisce che la partenza di Antonov è imminente. Non sono state fornite immediate informazioni aggiuntive.**

23:46: La polizia ha prove di esecuzioni multiple di prigionieri di guerra ucraini da parte delle truppe russe Le agenzie di legge e ordine hanno prove credibili del fatto che le truppe russe invasive hanno eseguito numerosi prigionieri di guerra ucraini, secondo Yuri Belousov, a capo del dipartimento per i crimini di guerra della Procura generale, che ha parlato alla radio nazionale. "Adesso abbiamo informazioni su 93 dei nostri soldati che sono stati eseguiti sul campo di battaglia", ha detto. Belousov ha sottolineato che l'80% dei prigionieri di guerra ucraini di quest'anno sono stati eseguiti. Questa tendenza è iniziata a novembre 2022. "L'atteggiamento dei soldati russi verso i nostri prigionieri di guerra è peggiorato", ha dichiarato Belousov.**

22:14: Concessioni territoriali preliminari in cambio dell'adesione alla NATO segnalate da Kyiv? L'Ucraina rimane impegnata a riprendere i territori occupati dalla Russia negli ultimi dieci anni. Tuttavia, i mezzi per raggiungere questo obiettivo sono elusivi a causa della mancanza di personale, armi e adeguato aiuto dall'alleanza occidentale. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ora dice che Kyiv sta preparando con Washington e altri stati "decisioni significative" per l'incontro del gruppo di contatto a Ramstein l'12 ottobre. La nuova strategia ucraina, secondo quanto riferito dal "Financial Times", comporta la richiesta di supporto militare e diplomatico dai suoi alleati per portare la Russia al tavolo delle trattative. I diplomatici occidentali e un numero crescente di funzionari ucraini credono che le garanzie di sicurezza significative potrebbero servire come base per un accordo negoziato, con la Russia che detiene il controllo de facto, se non de jure, su tutto o parte del territorio ucraino che attualmente occupa. Le discussioni includono anche la possibilità che l'Ucraina entri a far parte della NATO in questo contesto.**

21:23: Perdite strategiche per la Russia, aspettative per le consegne dei carri armati dell'Ucraina La Russia sta subendo, in media, tre volte più perdite di equipaggiamento rispetto all'Ucraina e sta continuamente esaurendo le sue scorte di equipaggiamento sovietico ereditato, mentre la produzione, come quella dell'Ucraina, copre solo una piccola percentuale delle sue perdite, dice Jakub Janowski, un analista con sede a Praga che lavora per l'unità di intelligence open source olandese Oryx. Attualmente, la Russia ha un vantaggio in termini di forza lavoro, forza lavoro e capacità di produzione, avverte Konrad Muzyka, un analista polacco e direttore di Rochan Consulting. Janowski ritiene che anche se la Russia ha più soldati e maggiore potenza di fuoco, potrebbe ancora affrontare sfide se l'Occidente aumenta il suo sostegno. Le consegne dell'equipaggiamento militare precedentemente promesso, come 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 trasporti truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobile, a Kyiv sono ancora in attesa, secondo Oryx.**

20:34: L'Ucraina difende contro un bombardiere russo, foto dei resti ottenute Le forze ucraine affermano di aver abbattuto un aereo da combattimento russo. Il bombardiere è stato abbattuto sabato vicino alla città di Kostiantyniwka nella provincia di Donetsk, secondo il capo dell'amministrazione militare locale. Le immagini mostrano i resti carbonizzati di un aereo che è precipitato su una casa, causando l'incendio dell'edificio.

