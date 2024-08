Alle 17:28, i funzionari russi riferiscono che un traghetto prende fuoco a seguito di un presunto attacco ucraino.

Un incendio divampa su un petroliere nel porto di Kavkaz, situato nella regione di Krasnodar, a est della Crimea, secondo le autorità locali. L'incidente viene attribuito a un attacco ucraino.

16:41 La Russia dichiara progressi a Pokrovsk, l'Ucraina si vanta di vittorie a KurskL'esercito russo sostiene di aver preso il controllo di un altro villaggio vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, con le sue truppe ora a circa 10 chilometri dalla città, una importante base logistica. Il presidente ucraino Zelenskyy aveva precedentemente annunciato piani per rafforzare le truppe nella zona. Ora riferisce un successo a Kursk, regione russa, con le truppe che hanno conquistato un altro villaggio e aumentato il "fondo di scambio" - catturando più soldati russi. Secondo questi resoconti, le truppe ucraine controllano 94 villaggi e più di mille chilometri quadrati di terreno a Kursk. Tuttavia, questo non è stato verificato indipendentemente.**

16:12 L'Ucraina respinge l'allegato attacco alla centrale nucleare: la Russia potrebbe orchestrata una 'provocazione nucleare'L'Ucraina respinge l'allegazione del presidente russo Putin secondo cui i soldati ucraini hanno cercato di attaccare la centrale nucleare di Kursk la scorsa notte. "È una menzogna totale", scrive Mykola Lukashevych, capo della sezione di contro-disinformazione del Consiglio per la sicurezza e la difesa ucraino. Suggerisce che la Russia potrebbe pianificare una provocazione nucleare e considera "genuina la possibilità di una provocazione nucleare da parte della Russia" data l'involvement di Putin.**

15:46 I livelli di stoccaggio del gas dell'UE raggiungono il 90%Le strutture di stoccaggio del gas dell'UE sono ora al 90% di capacità, due mesi prima della data prevista, secondo il rapporto della Commissione UE. L'UE è quindi "pronta per l'inverno imminente". Alla fine del 2022, i 27 stati membri dell'UE hanno concordato che le scorte di gas dell'UE dovrebbero essere almeno al 90% il 1° novembre. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, i livelli di riempimento variano tra i paesi: la Spagna ha il livello di riempimento più alto al 100%, mentre la Lettonia è around 69%. In Germania, lo stoccaggio è al 93,6% di capacità. L'UE mira a ridurre la sua dipendenza dal gas naturale russo, aumentando le importazioni di GNL dagli Stati Uniti e le importazioni di gas dalla Norvegia.**

15:21 Putin accusa l'Ucraina di aver tentato di assaltare la centrale nucleare russaIl presidente russo Vladimir Putin sostiene che l'Ucraina ha attaccato la centrale nucleare di Kursk. "L'avversario ha tentato di attaccare la centrale nucleare la scorsa notte", afferma senza fornire prove. "L'AIEA è stata informata", aggiunge durante una riunione del governo trasmessa in televisione. L'AIEA aveva precedentemente consigliato a tutte le parti di esercitare la massima cautela e moderazione a causa delle potenziali conseguenze per la centrale.**

14:50 Il capo dell'AIEA pianifica una visita alla centrale nucleare di KurskIl direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, visiterà la centrale nucleare russa di Kursk la prossima settimana. L'AIEA ha confermato questa visita "la prossima settimana". A inizio agosto si è verificata un'offensiva ucraina significativa nella regione russa di Kursk. La società statale russa Rosatom ha subsequently avvertito di una minaccia per la centrale nucleare a causa degli attacchi ucraini, situata a circa 100 chilometri dal confine ucraino.**

14:21 Massiccia evacuazione di 115.000 persone dalle regioni di frontiera russe115.000 persone sono state evacuate dalle regioni russe di frontiera con l'Ucraina, ha annunciato il vice primo ministro russo Denis Manturov. Sono in corso valutazioni dei danni agrari e industriali dell'offensiva ucraina, ha spiegato durante un incontro con il presidente Vladimir Putin e i leader amministrativi. "Vi ho convocati oggi per discutere gli sviluppi attuali nelle regioni di frontiera della Russia", ha iniziato Putin la riunione.**

14:00 Tusk sostiene il ruolo potenziale dell'India come mediatore nella guerra in UcrainaIl primo ministro polacco Donald Tusk vede positivamente il potenziale ruolo dell'India come mediatore nella guerra in Ucraina. "Sono molto soddisfatto che il Primo Ministro abbia confermato la sua disponibilità a impegnarsi personalmente per una risoluzione pacifica, equa e rapida del conflitto", ha detto a Varsavia dopo i colloqui con Modi. La proposta di mediatore di Modi è particolarmente significativa poiché egli pianifica di visitare Kyiv per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.**

13:40 "Nessuna prova di 'limitata' incursione a Kursk"Il cancelliere tedesco Olaf Scholz considera l'avanzata ucraina in Russia "un'operazione a breve termine e limitata". Tuttavia, secondo il resoconto corrente della corrispondente di ntv Nadja Kriewald da Sumy nell'est dell'Ucraina, non ci sono prove di questo al momento. "Al contrario", dice.**

13:20 Distrutti diversi aerei militari russi negli attacchi a Sawaslejka Diversi aerei russi sono stati distrutti negli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka, secondo quanto riferito dal broadcaster di stato ucraino Suspilne sulla base di fonti di intelligence. Il 16 agosto, un intercettore supersonico MiG-31K e due aerei da trasporto strategici Il-76 sono stati distrutti e circa cinque aerei (probabilmente MiG-31K/I) sono stati danneggiati. In un attacco dell'13 agosto, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito e un altro MiG-31K/I è stato danneggiato.**

13:06 ФСБ apre indagini penali contro giornalisti stranieriL'agenzia russa per la sicurezza interna FSB ha aperto indagini penali contro diversi giornalisti stranieri a causa dei loro reportage nella regione russa di Kursk, dove le forze ucraine controllano diversi insediamenti. Sono state aperte indagini contro un reporter di CNN e due giornaliste ucraine per aver presumibilmente attraversato illegalmente il confine di stato, secondo quanto dichiarato dall'FSB. Secondo l'agenzia, i giornalisti hanno filmato nella città di Sudscha, che si trova sotto il controllo ucraino. L'agenzia ha annunciato che emetterà presto mandate di arresto internazionali. I tre giornalisti potrebbero rischiare fino a cinque anni di carcere in Russia. Di recente, il giornalista americano Evan Gershkovich è stato in grado di fare ritorno nel suo paese come parte di uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni in un campo di lavoro per presunta spionaggio. Leggi di più qui.

12:34 Zelenskyy nella regione di frontiera: "Fondo di scambio" rifornitoIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est del paese, da dove le forze ucraine hanno avanzato in Russia più di due settimane fa. Ha annunciato che era stata catturata un'altra posizione nella regione di Kursk. Ha anche dichiarato che il "fondo di scambio" era stato rifornito, facendo riferimento alla cattura di soldati russi per uno scambio futuro con gli ucraini detenuti in captivity russa. Zelenskyy ha sottolineato che, dal offensive di Kursk, gli attacchi su Sumy e il numero di civili morti lì erano diminuiti. Ha pubblicato un video che lo mostra con il comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo informava del rafforzamento delle truppe nell'est dell'Ucraina. La Russia sta continuando ad avanzare lì.

12:06 Drone sospetto avvistato? alle infrastrutture critiche a BrunsbüttelSecondo il quotidiano "Bild", droni sospetti di origine russa sono stati avvistati vicino al più grande parco industriale dello Schleswig-Holstein. Negli ultimi giorni, i droni sono stati ripetutamente visti volare ad alta velocità sopra la centrale nucleare dismessa e il terminale GNL a Brunsbüttel. La procura di Flensburg sta indagando per sospetta spionaggio con l'obiettivo di sabotaggio. Internamente, il rapporto della polizia afferma: "La zona di divieto di volo è stata ripetutamente violata dal sorvolo della centrale nucleare". Un oggetto nemico, presumibilmente un drone militare, è stato rilevato. Come riporta "Bild", i droni sarebbero di produzione russa e potrebbero essere stati lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi di più qui.

11:40 L'ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv avverte di possibili attacchi nei prossimi giorniL'ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv ha emesso un avvertimento sull'aumento del rischio di attacchi aerei in vista del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina di sabato. Negli prossimi giorni e nel weekend, c'è un pericolo maggiore che la Russia attacchi l'Ucraina con droni e missili, secondo quanto dichiarato sul sito dell'ambasciata. L'Ucraina celebra il 33º anniversario della sua indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto. La festa ha acquisito un significato maggiore per gli ucraini da quando è iniziata la guerra in Ucraina esattamente due anni e mezzo fa. Di recente, le forze ucraine sono entrate inaspettatamente nel territorio russo nella regione di frontiera di Kursk. Il presidente russo Vladimir Putin l'ha definita una provocazione e ha minacciato una "risposta appropriata".

11:13 Base militare in fiamme a VolgogradScoppia un incendio in una base militare vicino a Marinovka nella regione russa del Volgograd. I residenti riferiscono di aver sentito esplosioni. Le autorità locali attribuiscono l'incendio a un attacco con drone ucraino, senza segnalare vittime.

10:41 La Russia costruisce bunker prefabbricati a KurskLe autorità della regione russa di frontiera di Kursk stanno installando rifugi in cemento prefabbricati per la popolazione. "Su mia istruzione, l'amministrazione della città di Kursk ha designato posizioni centrali per l'installazione di bunker modulari prefabbricati", ha dichiarato il governatore regionale Alexei Smirnov su Telegram. I bunker vengono costruiti in posizioni affollate, come 60 fermate dell'autobus. Smirnov ha pubblicato una foto di un camion che consegna uno dei blocchi. I bunker vengono anche installati in due

09:09 Armi a lungo raggio contro i bersagli russi: Kiev cerca l'approvazione internazionaleIl Ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, si riunisce con un gruppo bipartisan di rappresentanti della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kiev. Secondo il ministero ucraino, l'incontro involve il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone che discutono della situazione sul fronte e della politica internazionale riguardo al dispiegamento di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Umerov ha commentato: "Ho sottolineato l'importanza di ottenere rapidamente l'approvazione dei nostri alleati per l'implementazione completa delle armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici."

08:36 L'eroe di Star Wars lancia una campagna di raccolta fondiL'attore statunitense Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker nella saga di "Star Wars", in collaborazione con l'esperto di Europa orientale Timothy Snyder, sta raccogliendo fondi per i robot per la rimozione delle mine in Ucraina. Grazie all'iniziativa "Terreno Sicuro", mirano a raggiungere l'obiettivo di 441.000 dollari. Questi robot sono in grado di rimuovere le mine in modo sicuro e a distanza in luoghi difficili da raggiungere. Timothy Snyder ha dichiarato: "Uno degli atti orribili compiuti dalla Russia in Ucraina è stato la disseminazione di milioni di mine. Ho visitato aree vicino al fronte dove le persone si mettono a rischio per aiutare gli altri a riprendere le attività agricole e a tornare alle loro case. Con questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate delle vite." Molte parti dell'Ucraina sono attualmente contaminate dalle mine e la loro rimozione potrebbe richiedere decenni.

08:01 Mosca prepara i russi per una 'nuova realtà'L'assalto ucraino a Kursk rappresenta una prova per la propaganda di Mosca. Nonostante la distanza, un interlocutore vicino al Cremlino ha informato Meduza, un portale russo indipendente con sede a Riga, "Anche l'infiltrazione nel territorio russo e il controllo dei villaggi è un evento nuovo e molto preoccupante". Data la preoccupazione ora chiaramente aumentata, il Cremlino sta lavorando per preparare i russi alla vita in una "nuova realtà" e una "nuova normalità". Il messaggio è: il nemico ha effettivamente attraversato il territorio russo, sono vicini alla sconfitta - ma il ritorno del territorio richiederà tempo, e i russi devono aspettare. Nel frattempo, incoraggiano la popolazione a "trasformare la negatività e lo shock in una direzione positiva" - specificamente raccogliendo aiuti per Kursk. Secondo quanto riferito, tutti gli ufficiali intervistati da Meduza concordano che il conflitto a Kursk potrebbe durare diversi mesi. Un ufficiale del governo specifica che questa stima è "abbastanza ottimistica - se tutto va bene".

07:30 Autorità russe confermano l'attacco al drone contro la struttura militareLe autorità russe confermano i rapporti di un attacco al drone ucraino contro una struttura militare nella regione meridionale russa del Volgograd. Il governatore della regione, Andrei Bocharov, ha confermato lo schianto del drone nella struttura tramite Telegram, senza tuttavia specificare quale struttura militare fosse interessata. Ha spiegato che Marinovka è stata attaccata, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 Ex consigliere: Putin manipolato TrumpL'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, ritiene che il presidente russo Vladimir Putin sia riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. McMaster lo rivela nel suo libro "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "The Guardian". Secondo McMaster, Putin, un ex agente del KGB spietato, ha sfruttato l'ego e le insicurezze di Trump con l'adulazione. Putin ha definito Trump 'un personaggio straordinario, talentuoso, senza alcun dubbio', esercitando un'influenza quasi ipnotica su di lui. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, aveva avvertito Trump su Putin all'epoca: "Signor Presidente, è il maestro della deception nel mondo". Ha affermato che Putin era sicuro di poter 'ingannare' Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e un rapido ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Rapporti di incendio in una base aerea russa a VolgogradDurante la notte sono state segnalate esplosioni a Volgograd, una città nella regione del Don Volgograd. Secondo vari canali Telegram russi, queste sembrano essere il risultato di un attacco con drone, con un incendio scoppiato in una base aerea vicina. La regione del Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud di Mosca. L'attacco è stato detto aver preso di mira la base aerea di Marinovka, situata nel villaggio di Octyabrsky, circa 20 km a sud di Kalach sul Don. I testimoni nella zona hanno riferito di aver sentito sei a dieci esplosioni forti, accompagnate dal suono dei droni, secondo Telegram.

04:27 Servizio di intelligence ucraino parla degli attacchi con i droni russiIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato gli obiettivi degli attacchi con i droni in Russia durante la notte. Erano diretti all'aeroporto di Mosca Ostafyevo, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazione radio, come indicato dal capo del HUR Kyrylo Budanov sul sito militare "The War Zone". Circa 50 droni sono stati coinvolti. Al momento sono in corso indagini per determinare l'eventuale entità dei danni subiti. Le autorità russe hanno riferito

01:34 L'impatto delle democrazie occidentali sulla visione della politica estera di FicoIl Primo Ministro slovacco Robert Fico si lamenta della pressione esercitata dalle democrazie occidentali su questioni importanti di politica estera. Affermando che coloro che si discostano dalla "linea principale" sono "arbitrariamente messi sotto pressione e minacciati di isolamento", secondo una dichiarazione rilasciata in occasione dell'anniversario dell'invasione di Mosca del 1968. Nella dichiarazione, Fico traccia un parallelo tra l'invasione del 1968 della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia e ciò che percepisce come la pressione attuale sui punti di vista diversi in Europa. Fico è contrario all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e ha affrontato accuse di essere pro-russo.

00:12 L'Ucraina respinge la maggior parte degli attacchi russi vicino a PokrovskL'Ucraina afferma di aver respinto 44 su 46 attacchi russi lungo il fronte vicino alla città di Pokrovsk, nell'est del paese, secondo lo Stato Maggiore. Alle 21:00 CET, i conflitti persistono nei due settori rimanenti. Gli attacchi hanno causato la morte o il ferimento di 238 soldati russi. Non sono state fornite informazioni sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato.

23:09 La Russia nega l'infiltrazione ucraina a BryanskLa Russia respinge le accuse di un'infiltrazione ucraina nella regione di frontiera russa di Bryansk, confinante con Kursk. Il tentativo di infiltrarsi da parte di un "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stato sventato dal servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità dell'esercito, secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz. Ha riferito che la situazione è "sotto controllo" su Telegram.

22:15 Zelensky chiede la rapida erogazione dell'aiuto promessoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza che l'aiuto di un miliardo di dollari promesso dall'Occidente, che include fondi derivanti da beni dello stato russo congelati, venga erogato rapidamente. Sebbene siano state fatte numerose dichiarazioni politiche, ci si aspetta maggiori azioni, ha detto Zelensky nel suo discorso serale. "Ma abbiamo bisogno di un meccanismo pratico." L'Ucraina ha bisogno delle entrate dai beni russi per difendersi dall'aggressione russa. "Le discussioni rilevanti sono andate avanti per troppo tempo e ora abbiamo bisogno di decisioni." I paesi del G7 hanno concordato su un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per Kiev alla loro summit di giugno, garantendo un prestito generoso di 50 miliardi di dollari dalle entrate degli interessi sui beni russi congelati.

21:52 Putin elogia i legami commerciali Russia-CinaIl Presidente russo Vladimir Putin elogia la cooperazione economica in crescita tra Russia e Cina. "I nostri rapporti commerciali stanno procedendo positivamente (...). L'attenzione che entrambi i governi dedicano ai rapporti commerciali e economici sta dando i suoi frutti", ha detto Putin durante un incontro con il Premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "progetti e piani su larga scala nel settore economico e umanitario", ha continuato Putin. Li, secondo il Cremlino, ha caratterizzato i rapporti sino-russi come essere a un "livello senza precedenti". La partnership strategica tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina serve come un partner commerciale chiave a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Il fermo del vice ministro della Difesa russo estesoL'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov rimane in detenzione con l'accusa di corruzione. La sua richiesta di arresti domiciliari e il suo appello contro la detenzione sono stati entrambi respinti, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. Bulgakov era a capo degli acquisti per le forze armate russe prima del suo licenziamento. Un tribunale di Mosca ha anche ordinato la detenzione per due presunti complici di Bulgakov e la loro società, che avrebbe ricevuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando danni di circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

21:00 L'Ucraina rafforza le forze a PokrovskIn accordo con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta rinforzando le sue truppe nella regione contesa di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Capiamo le intenzioni dell'esercito russo lì, ha detto durante un discorso televisivo. Nel frattempo, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk continua, ha spiegato Zelenskyy. Alcune aree sono sotto il controllo ucraino. Zelenskyy non ha fornito ulteriori dettagli.

20:41 Decreto post: numerosi ucraini in Ungheria minacciati di perdere l'alloggioDopo che l'Ungheria ha emanato un decreto che revoca lo status di rifugiato generale ai rifugiati ucraini, numerosi ucraini sono minacciati di essere sfrattati dai loro alloggi per rifugiati. Gli alloggi privati per i rifugiati hanno già iniziato il processo di rimozione degli ucraini, secondo le scoperte di Aiuto alla Migrazione. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, per lo più donne e bambini rom provenienti dalla regione della Transcarpazia nell'ovest dell'Ucraina, che ha una significativa minoranza ungherese, sono stati informati di lasciare una casa per gli ospiti sotto sorveglianza della polizia.

