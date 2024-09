Alle 17:25, l'ex ministro degli Esteri russo Kosyrev esprime che Putin continuerà ad attaccare le nazioni, con l'obiettivo di umiliare.

17:04 Taurus Controversy Renewed: Coalition Politicians Advocate for Delivery of Long-Range ArmsPoliticians from the coalition parties are advocating for Ukraine to be granted permission to use long-range weapons against targets within Russia. "We must aid Ukraine, alongside other European states, the UK, and the US, in annihilating military installations on Russian soil," says FDP politician Marie-Agnes Strack-Zimmermann, as reported by "Der Spiegel." She continues, "This also means that Germany must finally deliver the Taurus. The Taurus was specifically engineered for this purpose – to incapacitate military targets prior to their ability to launch heavy assaults." Green politician Toni Hofreiter shares a similar viewpoint. "To guarantee the sustainable reconstruction of damaged infrastructure, the utilization of long-range weapons against Russian launch sites is imperative," asserts the Green party member.

16:35 Intensi Combat in Kurachove - Ukraine Reports Extensive AttacksAs per Ukrainian accounts, Russian forces are escalating their attacks in eastern Ukraine near the disputed city of Kurachove. The most intense fighting this month has occurred here, according to the Kyiv government. Simultaneously, Russian troops are advancing towards the town of Pokrovsk, an important railway hub around 33 kilometers north of Kurachove. Russia aims to establish new front lines, disrupt Ukrainian logistics, and take control of the remainder of the eastern Donetsk region. The Ukrainian military reports repelling 64 attacks near Kurachove and 36 near Pokrovsk within the past 24 hours. Ukrainian President Volodymyr Zelensky commends his troops for maintaining their positions in Pokrovsk and Kurachove, describing these as the two most challenging sectors on the eastern front.

15:56 Ukrainian Actions 1,900 Kilometers from Border? Russian Region Shuts Down AirspaceAuthorities in the northern Russian region of Murmansk are once again reporting a supposed threat from Ukrainian drones. As a safety measure, airspace is being closed, writes Governor Andrei Chibis on Telegram. The region is approximately 1,900 kilometers from Ukraine. The aviation authority Rosaviatsiya has temporarily suspended takeoffs and landings at Murmansk and Apatity airports due to security reasons. The high north of Russia houses the Northern Fleet and an airbase from which strategic bombers take off to strike Ukraine.

15:22 British Ministry Outlines - Russia Now in Possession of These Iranian MissilesThe British Ministry of Defence has disclosed details regarding the Iranian missiles apparently given to Russia. According to information, these are short-range ballistic missiles of the Fath-360 type, also known as BM-120. First introduced in 2020, these missiles can carry a 150-kilogram warhead up to 120 kilometers and hit their target with an estimated precision of 30 meters. The daily intelligence report from the London defense ministry reveals that Russia's ability to perform precise strikes against Ukrainian military or civilian targets near the front has been strengthened.

14:45 Polonia Ancora non ha Contribuito con Fondi per il Piano dell'Artiglieria CecaSecondo il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, la Polonia non ha ancora contribuito con fondi per l'iniziativa dell'artiglieria ceca, che mira ad acquistare munizioni per l'Ucraina utilizzando fondi di diversi partner occidentali. La Germania è descritta come il finanziatore principale e più veloce. Se tutto procede secondo i piani, l'Ucraina dovrebbe ricevere 100.000 colpi questo mese, con un obiettivo di 500.000 entro la fine del 2024 e ancora di più nel 2025. Secondo i resoconti da Praga, l'impegno della Russia nel mercato sta causando problemi.

14:20 Pistorius vede Legalità nell'Approvazione di Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina dai Partner NATOIl ministro della Difesa federale Pistorius considera la possibile approvazione da parte dei partner NATO per l'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i targets all'interno della Russia legalmente giustificata. Ha dichiarato che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno il diritto di scegliere quali armi fornire "considerando il diritto internazionale". Riguardo alle minacce del presidente Putin che la NATO sarebbe allora in guerra con il suo paese, Pistorius ha detto: "Le minacce di Putin sono minacce di Putin. Non c'è molto altro da dire. Minaccia quando vuole e incita quando lo ritiene necessario."

13:57 Zelenskyy Annuncia il Ritorno di 49 Prigionieri di GuerraIl presidente ucraino Zelenskyy ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia, tra cui ex combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, assediata dall'esercito russo nella primavera del 2022. "49 ucraini sono tornati a casa", ha detto il capo di stato, condividendo foto di soldati e donne in uniforme avvolti nella bandiera ucraina. Secondo Zelenskyy, sono membri dell'esercito, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e civili. Inizialmente, Zelenskyy non ha specificato se il ritorno fosse il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia. I media ucraini riportano che 23 dei 49 tornati sono donne.

13:46 Tusk risponde alle Minacce di Putin: "Non Sottovalutate Troppo"Il primo ministro polacco Donald Tusk non si preoccupa delle recenti minacce di Vladimir Putin riguardo alle armi a lungo raggio che mirano alla Russia. Mentre la situazione in Ucraina e sul fronte ucraino-russo deve essere presa sul serio, Tusk dice: "Non sottovaluterei troppo le ultime dichiarazioni del presidente Putin". Invece, queste dichiarazioni riflettono la posizione difficile del'esercito russo sul fronte. Putin aveva precedentemente dichiarato che l'Occidente sarebbe stato direttamente in guerra con la Russia se avesse permesso all'Ucraina di attaccare il territorio russo con i missili a lungo raggio prodotti in Ucraina.

13:21 Pechino: la Cina Proposta le Trattative come Unica Soluzione per i Conflitti come l'Ucraina e Gaza Il ministro della Difesa cinese, Dong Jun, durante un forum sulla sicurezza internazionale a Pechino, propone "trattative" come unica soluzione per i conflitti come quelli in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Egli suggerisce che per risolvere la crisi in Ucraina e il conflitto israeliano-palestinese, la pace e le trattative sono l'unica opzione praticabile.

12:58 Il Petrolio e il Gas Giocano un Ruolo Cruciale nell'Escursione di Scholz in Asia Centrale Il governo tedesco intende aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan. Un rappresentante del governo ha dichiarato, in vista del viaggio del cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan a partire da domenica, "Siamo aperti alla possibilità di espandere le forniture di petrolio dal Kazakistan". L'obiettivo è fornire diverse opzioni di approvvigionamento per la raffineria PCK di Schwedt, con più petrolio dal Kazakistan come opzione. Tuttavia, sono necessarie anche opzioni alternative, poiché il petrolio kazako viene trasportato attraverso i gasdotti russi in Germania, dando così a Mosca un vantaggio. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la Germania ha cessato le importazioni di petrolio russo. Il viaggio di Scholz si concentrerà anche sulle forniture di gas dall'Asia Centrale. "Dobbiamo ottenere gas da qualche parte, ed è qui che l'Asia Centrale entra in gioco a causa delle sue abbondanti risorse di gas".

12:26 La Francia Richiede un Incontro con il Diplomatico Iraniano in Risposta alle Accuse sui Missili La Francia ha richiesto un incontro con il rappresentante diplomatico iraniano al Ministero degli Esteri a Parigi. Questo seguito a rapporti che suggeriscono che la Russia ha ricevuto missili balistici dall'Iran, che potrebbero essere deployati in Ucraina entro poche settimane. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, aveva precedentemente avanzato questa affermazione, ma l'Iran la nega.

12:03 Il Pentagono Minimizza l'Offensiva Russa a Kursk Il Pentagono considera l'offensiva russa a Kursk "marginale". Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha dichiarato giovedì "Abbiamo notato unità russe che cercano di intraprendere qualche tipo di offensiva nella regione di Kursk. Tuttavia, a questo punto, la classifico come marginale, ma teniamo d'occhio la situazione". Il ministero della Difesa russo afferma che i suoi soldati hanno ripreso dieci villaggi, ma queste affermazioni rimangono non verificate. L'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva nella regione di confine russa di Kursk circa cinque settimane fa, apparentemente catturando circa 100 villaggi russi e oltre 1.200 chilometri quadrati da allora.

11:38 L'Aviazione Ucraina Rapporta Difese di Droni di Successo, Despite i Danni L'aviazione ucraina sostiene di aver abbattuto 24 dei 26 droni della notte precedente. Nella regione di Odessa, una persona ha riportato ferite e 20 case sono state danneggiate. Nel frattempo, nella regione di Mykolajiw, i detriti del drone hanno appiccato un incendio in una fabbrica di prodotti alimentari, secondo le autorità regionali. Inoltre, l'infrastruttura energetica nella regione di Iwano-Frankiwsk è stata danneggiata.

11:16 Shoigu Si Incontra con Kim a Pyongyang Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, si è incontrato con il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Gli incontri sono stati descritti come avendo luogo in un'atmosfera unica di fiducia e cameratismo, secondo il Consiglio di Sicurezza russo. Queste discussioni sono attese per contribuire significativamente all'attuazione del patto di difesa firmato da Kim e dal presidente russo Vladimir Putin a giugno. Il patto prevede assistenza reciproca in caso di aggressione contro uno dei firmatari. Tuttavia, i poteri occidentali accusano Mosca di utilizzare i razzi e i proiettili d'artiglieria della Corea del Nord in Ucraina, necessitando così di munizioni aggiuntive per l'offensiva russa in corso in Ucraina. A tal fine, la Russia si è rivolta a paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

10:46 Il Leader Parlamentare Russo Accusa la NATO di Condurre la Guerra contro la Russia Il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, afferma che la NATO sta attivamente partecipando ai combattimenti in Ucraina. "Stanno conducendo una guerra contro il nostro paese", ha dichiarato Volodin su Telegram. Egli suggerisce che la NATO sta guidando le forze ucraine nella selezione di città russe per gli attacchi, orchestrando i dispiegamenti militari e dando generalmente ordini al governo ucraino.

Read more here.

10:17 Munz sull'Avvertimento di Putin alla NATO: È Solo Retorica Nelle cerchie occidentali persistono i timori che consentire all'Ucraina di condurre attacchi a lungo raggio contro il territorio russo potrebbe portare a un'escalation. Precisamente questa situazione è stata nuovamente minacciata dal presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz ritiene che non ci sia molto dietro gli avvertimenti di Putin.

La Germania e la Lituania hanno finalizzato i piani per il dispiegamento di una brigata pronta al combattimento in Lituania, un membro della NATO nella regione del Baltico. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato l'accordo a Berlino. Secondo il ministero della Difesa, l'accordo rinforza la presenza della NATO e chiarisce lo status giuridico dei soldati e del personale civile tedesco in Lituania. Questo movimento è destinato a fornire certezza giuridica. L'accordo copre vari aspetti come i diritti di residenza, le leggi fiscali, l'istruzione, i regolamenti sanitari, le regole del traffico e la sicurezza pubblica, tra gli altri. L'obiettivo è stabilire una cornice giuridica per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027. Leggi qui.

08:56 La Russia Espelle i Diplomati Britannici

La Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. Il servizio di sicurezza federale russo (FSB) afferma che il ministero degli Esteri britannico a Londra coordina gli sforzi per escalare le tensioni politiche e militari. La Russia intende indebolirsi strategicamente contro l'Ucraina, come menzionato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. In risposta, il ministero degli Esteri britannico ha respinto queste accuse come infondate. L'espulsione della Russia è una rappresaglia per le azioni del Regno Unito in risposta alle presunte attività russe in Europa e nel Regno Unito.

Leggi qui.08:31 Putin Lancia un Avvertimento all'Occidente sui Mezzi a Lungo Raggio

08:03 Russia Offre di Condividere le Conoscenze sui Armi Occidentali

La Russia è disposta a condividere le proprie conoscenze sulle armi occidentali acquisite dal conflitto in corso in Ucraina. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha fatto questa dichiarazione in una conferenza sulla sicurezza in Cina. La Russia intende condividere queste conoscenze con i propri alleati, poiché le armi russe hanno dimostrato di essere efficaci nel contrastare quelle occidentali durante il conflitto.

Read more here.

07:34 SBU Annuncia Arresti: Uomini Accusati di Appiccare Incendi a Veicoli Militari a Kyiv

Cinque individui sono sospettati di aver appiccato incendi a veicoli militari a Kyiv su ordine di un'agenzia di intelligence russa. Tutti i sospetti sono stati arrestati, come riferito dall'SBU, il servizio di sicurezza dell'Ucraina. Secondo l'SBU, gli uomini sono accusati di aver appiccato incendi a cinque veicoli militari e di aver distribuito volantini per diffamare l'esercito. I sospetti, provenienti da diverse regioni ucraine, erano giunti a Kyiv in cerca di lavoro e furono contattati da agenti russi tramite Telegram per guadagni rapidi. Gli uomini registrarono anche le loro azioni per la compensazione promessa, ma alla fine non ricevettero alcun pagamento.

07:05 Rabbi Ucraino Piange la Perdita del Figlio Adottivo Morto nel Conflitto

Il rabbino capo ucraino Moshe Asman piange la perdita del figlio adottivo Anton Samborskij, morto nel conflitto ucraino. Migliaia di soldati, veterani e altri hanno reso omaggio a un servizio funebre a Kyiv il giovedì. Samborskij, 32 anni, scomparve alla fine di luglio e la sua morte fu confermata alcune settimane dopo. In maggio, Samborskij è diventato padre, ha condiviso il rabbino Asman sui social media. Fu chiamato alle armi alcune settimane dopo. Asman parlò per l'ultima volta con suo figlio il 17 luglio.

06:29 Giappone Rapporta Incidente Involving Fighter Jets Russi

La forza di difesa giapponese ha dispiegato aerei da combattimento giovedì in risposta a due aerei russi che hanno sorvolato i territori del Giappone. Gli aerei russi non sono entrati nello spazio aereo giapponese, hanno riferito i funzionari del ministero della Difesa. Gli aerei russi, identificati come Tu-142, hanno volato dal mare verso la regione meridionale di Okinawa e sono rimasti lì dalla mattina fino al pomeriggio. Il Giappone ha inviato i suoi aerei da difesa e ha difeso il proprio territorio. Gli aerei russi poi volarono verso nord, attraversando le isole Curili contese.

06:07 Mosca: Gli Stati Uniti Adottano una Politica di Contenimento contro la Russia e la Cina

Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha dichiarato in una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno attuando una politica di contenimento contro la Russia e la Cina. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, Mosca e Pechino si battono per un mondo multilateralista giusto basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto. Tuttavia, l'Occidente sta pianificando conflitti in Asia stabilendo nuovi blocchi di sicurezza nella regione.

05:27 Navio Carguero Ucraino Soffre Presunto Attacco Aereo Russo

La marina ucraina ha fornito aggiornamenti su un presunto attacco aereo russo contro una nave cargo civile nel mar Nero. Un bombardiere Tu-22 è sospettato di aver lanciato un missile anti-nave Ch-22 contro la nave, che si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine. La nave, che navigava sotto la bandiera di Saint Kitts e Nevis, era diretta in Egitto con un carico di grano dal porto ucraino di Chornomorsk. La BBC ha riferito che la nave si trovava nella zona economica esclusiva della Romania. Inoltre, un missile Ch-31, utilizzato per la guerra elettronica, è stato lanciato invece di un Ch-22 con una potenza esplosiva sostanziale destinata alle portaerei.

Un soldato moldavo è purtroppo morto in circostanze incerte mentre prestava servizio al confine con l'area separatista di Transnistria. Secondo il ministero della Difesa della Moldavia, il soldato è stato gravemente ferito da un colpo della propria arma durante il servizio. Le autorità di legge e gli esperti forensi stanno ora indagando su questo incidente. I soldati moldavi, insieme ai separatisti truppe transnistriane e alle truppe russe, sono stati dispiegati a questo confine sin da un disputa nel 1992 seguita al collasso dell'Unione Sovietica. La Moldavia ha ribadito il proprio impegno per l'integrazione di Transnistria nel proprio territorio. Gli incidenti a questo confine sono piuttosto rari.

02:18 Primo Ministro Britannico: "Nessuna Intenzione di Escalare il Conflitto con la Russia"

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer non è d'accordo con l'affermazione del presidente russo Putin secondo cui la fornitura di armi a lunga portata dell'Occidente equivale all'ingresso della NATO nel conflitto. Starmer ritiene che l'Ucraina abbia il diritto alla difesa e che il Regno Unito si schiera a sostegno di questo diritto offrendo opportunità di formazione. Tuttavia, egli chiarisce che il Regno Unito non intende provocare un conflitto con la Russia e che la pace è il suo obiettivo finale. Leggi di più qui.

01:09 Ex Ambasciatore USA: Harris Potrebbe Mostrare un Sostegno più Deciso per l'Ucraina

here.

L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che il candidato presidenziale democratico Kamala Harris, se eletta, potrebbe mostrare un sostegno più deciso per l'Ucraina rispetto all'attuale presidente Biden. Harris ha già manifestato la sua posizione in alcuni settori, tra cui i HIMARS, gli Abrams e i caccia F-16, ha notato Taylor in un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden ha adottato un approccio più cauto, in particolare quando si tratta di consentire all'Ucraina di colpire profondamente nel territorio russo. Taylor si aspetta una posizione più proattiva da Harris, principalmente a causa della sua probabile nomina di un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky Loda l'Estonia per l'Aiuto Militare

Zelensky loda l'Estonia per l'aiuto militare.

23:19 BND Non Obbligato a Rivelare Valutazione Militare a Giornalista

qui. Il Servizio Federale di Intelligence (BND) non è obbligato per legge a condividere la sua valutazione militare sulla vittoria militare dell'Ucraina con un giornalista o rivelare le discussioni specifiche, decide la Corte Amministrativa Federale di Lipsia. I media che hanno partecipato a tali discussioni non sono obbligati a rivelare la loro partecipazione. Tuttavia, il BND deve fornire informazioni sul numero di discussioni individuali riservate riguardanti la situazione militare ucraina quest'anno. Il giornalista, di un quotidiano di rilievo, ha presentato un'applicazione urgente dopo un articolo di maggio che riferiva che un politico della CDU aveva affermato che il BND stava diffondendo una valutazione militare negativa dell'Ucraina con l'intenzione di influenzare l'opinione pubblica.

22:06 Politici Tedeschi Appoggiano l'Uso di Armi a Lungo Raggio Contro la Russia

I politici della coalizione sostengono l'autorizzazione all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth informa T-Online che è appropriato e conforme al diritto internazionale colpire i bersagli militari russi con missili occidentali a lungo raggio, come ad esempio aeroporti, centri di comando o basi di lancio. Il politico SPD Faber sottolinea che l'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow per colpire gli aeroporti militari russi è da tempo dovuta per la protezione dell'Ucraina. Il politico dei Verdi Hofreiter evidenzia che "la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e forniture elettriche". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le basi militari russe con armi a lungo raggio.

21:35 Vance Discute le Idee di Trump per Risolvere il Conflitto Ucraino

Il candidato alla vicepresidenza repubblicano J.D. Vance suggerisce che il piano di Donald Trump per porre fine al conflitto russo potrebbe comportare la creazione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. In un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Vance spiega che Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per esplorare le prospettive di pace. Vance ritiene che Trump potrebbe raggiungere un accordo rapidamente. Trump è noto per la sua affinità con il presidente russo Vladimir Putin e la sua critica frequente all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente afferma di poter porre fine al conflitto in 24 ore se rieletto, ma non fornisce dettagli sulla sua strategia.

21:03 "Siamo Russi. Dio è con noi" - Dimostrazione Estremista a San Pietroburgo

Non c'è spazio per la confutazione, né per la conferma: "Siamo Russi. Dio è con noi", gridano numerosi nazionalisti e estremisti russi mentre attraversano San Pietroburgo. Ripetono più volte: "Avanti, Russi!". L'occasione per il loro raduno è la commemorazione del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo nella Chiesa ortodossa.

20:28 Il Propagandista Russo Dice: "Il Limite Ottimale è l'Oceano Atlantico"

Il noto personaggio televisivo russo Vladimir Solovyov esprime il suo punto di vista, suggerendo che la Russia dovrebbe estendersi oltre la conquista dell'Ucraina. Dice: "Credo che il limite ottimale sia l'Oceano Atlantico. Una barriera naturale". Per le nostre truppe, raccomanda luoghi come Berlino, Lisbona e Madrid. Aggiungendo ai suoi pensieri, commenta: "E come erano belli a Parigi". Quando gli viene ricordato il problema della popolazione, risponde: "Abbiamo i fratelli bielorussi al nostro fianco". In alternativa, potrebbe essere considerata la Cina.

20:01 I Volontari Britannici si Preparano all'Inverno

here.

In diverse case ucraine ancora in piedi contro i bombardamenti, le finestre sono state distrutte - una situazione difficile con l'avvicinarsi dell'inverno. L'organizzazione non governativa britannica "Isolate l'Ucraina" sta intervenendo: visita le zone di guerra e installa finestre di emergenza.

Leggi anche: