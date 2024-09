Alle 17:07, Cimmermann-Strack ha respinto il cambiamento nella direzione politica ucraina.

16:44 Biden all'ONU: "Non arretreremo nel supportare l'Ucraina"

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a continuare ad aiutare l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa. "Non ci tireremo indietro nel nostro sostegno all'Ucraina", ha sottolineato Biden. Ha evidenziato che la guerra di Putin in Russia ha fallito.

16:25 Richiesta di registrazione tedesca per auto ucraine in Germania dall'ottobre

A partire dall'ottobre, i rifugiati ucraini devono registrare i loro veicoli in Germania se sono rimasti nel paese per più di un anno. Il governo tedesco ha creato il quadro legale per questo. I veicoli saranno ancora coperti dalle esenzioni statali fino al 30 settembre. La nuova procedura è spiegata in un FAQ compilato dal Ministero Federale dei Trasporti in collaborazione con gli stati. I proprietari dei veicoli devono presentare documenti, tra cui un documento personale con un nome basato sul latino, il certificato di registrazione ucraino e la prova di assicurazione. Non sono accettati documenti ucraini digitali. Le targhe ucraine devono essere sostituite dopo la registrazione.

15:40 Morti civili a Kharkiv dopo l'attacco missilistico russo

Diversi missili russi hanno colpito la città ucraina orientale di Kharkiv, causando vittime civili. Il governatore Oleh Synyehubov ha riferito che il bilancio delle vittime è salito a tre, con più di una dozzina di feriti. Un missile avrebbe colpito direttamente un grattacielo. Il sindaco Ihor Terechov aveva precedentemente menzionato attacchi missilistici in quattro distretti e danni a due grattacieli.

15:15 L'esercito tedesco svolge un'esercitazione difensiva nel porto di Amburgo

Dal giovedì al sabato, l'esercito tedesco condurrà un'esercitazione difensiva su larga scala denominata "Red Storm Alpha" nel porto di Amburgo. Il Landeskommando Hamburg proteggerà una sezione del porto utilizzando le forze di sicurezza interne, compreso l'istituzione di un posto di blocco, secondo l'annuncio militare. L'obiettivo dell'esercitazione è proteggere le infrastrutture di difesa critiche, migliorare la consapevolezza della situazione a tutti i livelli e facilitare la comunicazione tra tutti i partecipanti. Il traffico civile non fa parte dell'esercitazione e non dovrebbe essere influenzato. A seguito dell'attacco illegale della Russia all'Ucraina, c'è la possibilità di una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni, secondo un comunicato. La NATO intende contrastare questa minaccia dispiegando rapidamente le truppe alleate dall'ovest all'est. La Germania, a causa della sua posizione geografica strategica, funge da hub per i trasporti militari via ferrovia, strada o aria, nonché per fornire cibo, letti, carburante o garantire interi convogli di veicoli. L'esercitazione serve a illustrare un potente effetto deterrente.

14:30 Zelensky cerca investimenti USA per migliorare l'infrastruttura energetica dell'Ucraina

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha corteggiato i leader aziendali USA per investire nel settore energetico dell'Ucraina. "Il principale obiettivo era preparare il sistema energetico dell'Ucraina per l'inverno", ha scritto sui social media. A seguito dei danni della guerra russa, Zelensky ha proposto incentivi speciali per timore di ulteriori blackout. "Questo è una proposta da parte nostra. Questo è uno degli elementi del nostro piano di vittoria", ha dichiarato in un video pubblicato. L'incontro a New York ha coinvolto rappresentanti di società energetiche, finanziarie e assicurative, nonché l'Amministratore USAID Samantha Power.

13:55 L'esperto militare vede l'offensiva ucraina a Kursk come un successo

Molti osservatori rimangono divisi sul fatto che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk sia un successo o un fallimento per Kiev. L'esperto militare Nico Lange la vede come una vittoria, scrivendo su X: "Se Zelensky avesse dovuto discutere il piano di pace dell'Ucraina a New York senza l'offensiva di Kursk, quello da solo dimostrerebbe il valore e il successo dell'offensiva di Kursk".

13:17 Il "piano di vittoria" di Kiev include un'invito all'adesione alla NATO

Un invito della NATO all'Ucraina per unirsi all'alleanza militare occidentale è parte del "piano di vittoria" del Presidente Volodymyr Zelensky per Kiev. Gli alleati del paese attaccato dalla Russia dovrebbero emettere un invito all'Ucraina per unirsi alla NATO, ignorando le minacce di escalation di Mosca, dice Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky, secondo una dichiarazione fatta a New York. Il piano comprende attività militari e diplomatiche. La Russia ha invaso l'Ucraina, in parte, a causa delle sue aspirazioni all'adesione alla NATO.

12:42 Dopo le suppliche di pace di Zelensky, la Russia promette di perseverare negli obiettivi di guerra

despite Kyiv's calls for negotiations, Moscow remains committed to its war objectives in Ukraine. "Once these objectives are achieved in one way or another, the special military operation will conclude," Kremlin spokesman Dmitry Peskov commented on the 2.5-year-long brutal Russian invasion. He reacted to statements made by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who said during his US visit that an end to the war is closer than many anticipate. Zelensky is promoting his "victory plan" in the U.S. to compel Moscow into negotiations. Russia's war objectives include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, preventing Ukraine's NATO membership, and previously, ousting the government in Kyiv. Many experts believe that Russia's actual aim is control over the entire Ukraine.

11:59 La situazione a Wuhledar peggiora - I russi potrebbero utilizzare tattiche slealiLa fonte vicina all'esercito ucraino, Deepstate, riferisce una situazione grave intorno alla città di Wuhledar, che peggiora minuto per minuto. "I russi stanno cercando di circondare la posizione e di raderla al suolo con il fuoco d'artiglieria, tra le altre cose." Deepstate non riferisce dell'ingresso delle truppe russe (al momento 09:27). "Resistere fino alla fine significa sacrificare il nostro personale militare e le macerie della città, cosa inaccettabile. Avremmo dovuto prevedere le conseguenze di oggi, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata non si arrendono e continuano a combattere nonostante le probabilità." Secondo la fonte di notizie dell'Europa orientale Nexta, la Russia sta nuovamente impiegando la strategia della terra bruciata bombardando pesantemente Wuhledar dall'aria:

11:15 Immagini satellitari ad alta risoluzione mostrano distruzioni immense nei depositi di munizioni russeL'Ucraina ha recentemente eseguito diversi attacchi con successo sui depositi di munizioni, annientando ingenti quantità di razzi, proiettili d'artiglieria e altri rifornimenti russi. Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsk e Toropets:

10:46 Attacchi devastanti su Saporischschja: un morto, numerosi feriti e danni consistentiGli attacchi russi sulla città ucraina sudorientale di Saporischschja hanno causato un morto e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. Il luogo è stato colpito da "intensi attacchi aerei" in due ore lunedì notte, ha confermato l'agenzia statale per la difesa civile. "Una persona è morta e sei sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Inoltre, una struttura di infrastruttura critica e proprietà residenziali sono state date alle fiamme. Secondo un dipendente dell'amministrazione cittadina, 74 complessi residenziali e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla ciurma dell'aeroportuale russo: "L'aeroportuale probabilmente non salperà mai più"Secondo un articolo di Forbes, la ciurma dell'aeroportuale russo "Admiral Kuznetsov" viene deployata al fronte. La nave ha una storia di sfortune, come spiegato dal corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Il trasferimento della ciurma potrebbe essere un altro indicatore delle difficoltà finanziarie della Russia:

09:27 Fortezza di resistenza: Wuhledar sull'orlo? Le forze russe potrebbero essere entrateLe forze russe hanno apparentemente attaccato la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo fonti ufficiali e blogger. "Le truppe russe sono entrate a Wuhledar - l'assalto alla città è iniziato", sostiene, per esempio, il blogger militare filorusso Yuri Podolyaka, nato in Ucraina. Altri blogger filorussi riferiscono anche attacchi. Secondo i media di stato russi, la città, situata nella regione di Donetsk, è stata circondata e i combattimenti sono in corso a est dell'insediamento. L'esperto militare colonnello Reisner ha inoltre informato ntv.de che le forze russe si stanno muovendo verso la città da diverse direzioni come una morsa. "Wuhledar è a rischio di essere circondata. Si deve supporre che la 72ª brigata meccanizzata, armata di carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di mantenere la zona."

08:59 Russia e Ucraina si attaccano a vicenda con i droni durante la notte

Secondo i resoconti ufficiali, la difesa aerea russa ha abbattuto 13 droni ucraini durante la notte. Sei di essi sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk, e uno nella regione di Bryansk, riferisce il ministero della Difesa russo, citando TASS. D'altra parte, l'aeronautica ucraina riferisce di essere stata attaccata dalla Russia con 81 droni e quattro missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono ancora resoconti iniziali di vittime o danni.

08:17 La Danimarca fa pressione per attacchi a lungo raggio contro la Russia

La premier danese Mette Frederiksen sta incoraggiando i suoi alleati ad approvare l'uso di armi occidentali a lungo raggio contro la Russia. "La mia proposta è di concludere il dibattito sulle linee rosse", dice Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. "La linea rossa più importante è già stata superata. E cioè quando i russi hanno invaso l'Ucraina." Non permetterà mai a nessuno dalla Russia di determinare ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina, afferma Frederiksen.

07:38 Le vittime russe probabilmente sepolte e segnalate come disperse per risparmiare denaro

Secondo una telefonata intercettata pubblicata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti in battaglia vengono sepolti e segnalati come dispersi per evitare costosi risarcimenti alle famiglie. "Li uccidono, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi sono considerati dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento", spiega un uomo al suo interlocutore, un residente della regione russa di Belgorod, nella telefonata riportata da Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto è detto essere compreso tra $67.500 e $116.000.

06:27 Zelensky: Azioni Decise Potrebbero Accelerare la Fine dell'Aggressione RussaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che azioni decise da parte del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina entro l'anno prossimo. In un post su Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti, Zelensky ha dichiarato che c'è una vera opportunità per rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti alla fine dell'anno. Zelensky si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare la sua "strategia della vittoria" all'amministrazione degli Stati Uniti.

05:44 Adolescenti Innescano Incendio su elicottero Mi-8 a OmskDue adolescenti hanno apparentemente appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov, secondo il canale Telegram Baza. I 16enni sono stati successivamente arrestati e hanno apparentemente confessato di essere stati pagati 20.000 dollari via Telegram per eseguire l'attacco. L'elicottero ha subito danni significativi, secondo i media russi. Questo incidente segue un attacco simile dell'11 settembre, quando due ragazzi hanno bruciato un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Noyabrsk. Atti di sabotaggio, compresi i deragliamenti, si sono verificati in diverse regioni russe. Nel gennaio 2023, il servizio di intelligence militare ucraino (HUR) ha affermato che alcune ferrovie russe erano state attaccate da "nemici sconosciuti al regime di Putin".

04:44 G7 Discuterà Forniture di Missili a Lungo Raggio per KyivI ministri degli Esteri del G7 discuteranno lunedì la possibilità di consegnare missili a lungo raggio all'Ucraina, che potrebbero raggiungere il territorio russo. La notizia è stata annunciata dal capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, ai margini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È stato inoltre riferito che la Russia sta ricevendo nuove armi, comprese le missili iraniani, nonostante le smentite dell'Iran.

03:50 Zelensky: "La Pace Potrebbe Essere Più Vicina di Quanto Pensiamo"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ottimista riguardo a una prossima fine della guerra con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo", ha dichiarato in un'intervista a un'emittente americana. Ha invitato gli Stati Uniti e i loro alleati a continuare a sostenere l'Ucraina.

02:50 Vittime dopo gli Attacchi Russi su SaporizhzhiaLe forze russe hanno effettuato un altro attacco sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia lunedì sera, causando un morto e cinque feriti, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario cittadino ha riferito alla broadcaster statale Suspilne che tra i feriti c'era una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città, comprese alcune la notte precedente. Fedorov ha riferito su Telegram che due case sono state distrutte nell'attacco, anche se il tipo di arma utilizzata non è chiaro. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, scatenando un incendio che è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco senza causare feriti.

01:29 L'Esercito Ucraino Sotto pressione a PokrovskL'esercito ucraino riferisce una pressione persistente nella parte orientale del paese. "La situazione nella regione di Pokrovsk e Kurakhove rimane tesa", riferisce il Comando Generale a Kyiv nel suo briefing serale. Su un totale di 125 attacchi russi lungo il fronte, più di 50 si sono verificati in questa area. Il comando militare ucraino conferma che la principale attenzione dell'esercito russo è stata rivolta a Pokrovsk. Nonostante la capacità delle forze ucraine di rallentare l'avanzata russa su Pokrovsk strategica, la situazione rimane critica per i difensori a Kurakhove a sud. Gli avanzamenti delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk minacciano di accerchiare diverse unità lì. Una simile minaccia di aggiramento delle posizioni difensive è indicata anche più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi non sono riusciti a catturare attraverso attacchi frontali.

00:28 Americano Condannato in Russia per il Rimosso di un Bambino Senza il ConsensoUn cittadino americano è stato condannato a sei anni di carcere in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre. Un tribunale nella regione di Kaliningrad ha dichiarato l'individuo colpevole di "rimozione" e lo ha condannato a scontare la pena in un campo di lavoro. La sentenza ha stabilito che l'americano ha tentato di lasciare il paese per la Polonia con il figlio di quattro anni in luglio 2023 senza ottenere il consenso della madre. "Senza ottenere il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese", ha spiegato il tribunale sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Si dice che abbia tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva con il bambino prima di essere fermato dalle guardie di frontiera. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono alte a causa del conflitto in Ucraina.

23:14 Morti segnalati in un villaggio russo dopo l'attacco vicino al confine ucrainoTre persone hanno perso la vita in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, a cinque chilometri dal confine, è stato colpito dall'esercito ucraino lunedì, ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov della regione di Belgorod su Telegram. Due adulti e un teenager sono morti e due sono rimasti feriti, compreso un bambino, ha aggiunto.

22:13 Zelensky ringrazia Scholz per il sostegno tedesco dopo l'incontro a New YorkDopo aver incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della Germania. "Siamo profondamente grati per il sostegno della Germania", ha detto Zelensky su Twitter. "Insieme, abbiamo salvato migliaia di vite e possiamo fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Tuttavia, Scholz ha ribadito la posizione del governo tedesco di non fornire all'Ucraina armi estese.

21:35 Forbes: l'unico portaerei russa si sta deteriorando, l'equipaggio viene inviato in guerra

La sola portaerei russa, chiamata "Admiral Kuznetsov", è stata spesso nelle notizie per i suoi limitati dispiegamenti dal suo lancio negli anni '80, nonostante abbia subito numerosi incidenti. La rivista Forbes rivela ora che i soldati del personale di 15.000 dell'Admiral Kuznetsov vengono sempre più inviati in guerra in Ucraina. Tuttavia, non vengono inviati sulla loro portaerei, ma come parte del loro proprio battaglione. Secondo Forbes, questo è uno dei metodi utilizzati per raggiungere i requisiti mensili di reclutamento della Russia, stimati in 30.000 nuovi combattenti ogni mese. Mentre l'Admiral Kuznetsov si deteriora e diventa sempre più probabile che diventi un residente permanente sulla costa di Murmansk, dove è stata ancorata per qualche tempo.

Puoi aggiornarti su tutti gli eventi passati [qui].

17:20 La Commissione deve affrontare la questione della registrazione dei veicoli ucraini in GermaniaData la prossima regolamentazione per la registrazione dei veicoli ucraini in Germania, la Commissione dovrebbe fornire linee guida chiare per garantire una transizione fluida per i rifugiati che sono rimasti nel paese per più di un anno.

16:55 La Commissione dovrebbe sostenere la proposta di investimento dell'infrastruttura energetica ucrainaDate la richiesta del presidente Zelensky per gli investimenti USA nel settore energetico ucraino, la Commissione potrebbe facilitare i colloqui e fornire assistenza per incoraggiare i leader imprenditoriali americani a investire nell'infrastruttura energetica ucraina.

Leggi anche: