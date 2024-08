Alle 16:58, Zelensky riconosce circostanze difficili sul fronte di battaglia orientale

16:36 Funzionari russi a Kursk consigliano: Disattivare app di appuntamenti Il Ministero degli Interni russo ha raccomandato alle persone residenti in tre regioni di frontiera con l'Ucraina di disattivare le app di appuntamenti e le telecamere di sorveglianza online. Il ministero ha dichiarato che forze ostili stanno rilevando un gran numero di indirizzi IP sulla territorio russo, connesse in remoto a telecamere non protette che sorvegliano vari luoghi, compresi poderi privati e strade e autostrade essenziali. Inoltre, hanno messo in guardia dall'utilizzo di piattaforme di appuntamenti online, poiché potrebbero essere utilizzate per la raccolta di dati.

16:20 Bilancio delle vittime russe - Ripartizione settimanale L'agenzia di stampa russa TASS, citando i servizi di emergenza, ha riferito che l'invasione ucraina di Kursk ha causato la morte di 17 civili nella sola settimana appena trascorsa. Inoltre, 235 civili hanno riportato ferite.

15:54 Giornalista descrive l'avanzata russa a Pokrovsk "Ieri, le truppe russe hanno lanciato 63 conflitti sul solo fronte di Pokrovsk," ha condiviso la giornalista di ntv Nadja Kriewald dall'Ucraina orientale, come riportato da DW. Ha parlato con i soccorritori in viaggio per evacuare un villaggio ucraino, ma l'operazione è stata apparentemente interrotta - l'esercito russo aveva già occupato il territorio.

15:33 La Russia esprime rabbia per i giornalisti americani a Kursk La Russia ha convocato un diplomatico americano di alto livello, come riportato da TASS. Si tratta, secondo quanto riferito, di una risposta alle "azioni provocatorie" dei giornalisti americani a Kursk, ha detto il ministero degli Esteri russo. Accusano i reporter di essere entrati illegalmente nella regione dove le forze ucraine hanno lanciato un'offensiva due settimane fa. La Russia intende processarli, hanno aggiunto.

15:10 Funzionario governativo riconosce la propaganda russa nella Germania orientale Il commissario del governo federale per la Germania orientale, Carsten Schneider del SPD, ha espresso preoccupazione per le opinioni di alcuni tedeschi riguardo all'Ucraina. "È sconvolgente come spesso si parla dell'Ucraina e degli ucraini nell'est e nell'ovest," ha detto Schneider ai giornali del gruppo editoriale di Nuova Berlino. "Purtroppo, la propaganda russa spesso passa, soprattutto nella Germania orientale," ha detto Schneider, sottolineando l'importanza di difendere l'Ucraina per l'esistenza stessa del paese, un fatto che, tra gli altri, i politici di AfD e BSW tendono a trascurare.

14:48 Scarso munizionamento attribuito all'avanzata russa a Kursk Il "Financial Times" ha citato un comandante ucraino che attribuisce l'avanzata russa nell'Ucraina orientale in parte alla diversione di risorse verso il nord. Le loro truppe sono ora costrette a razionare i proiettili per le loro armi - la prima volta dal momento in cui il Congresso degli Stati Uniti ha interrotto l'aiuto all'Ucraina. I munizionamenti sono stati inviati alle truppe impegnate nel conflitto nella regione russa di Kursk.

14:26 Esperto del Cremlino: l'avanzata a Kursk mostra lo spostamento della dinamica del potere a Mosca L'esperto del Cremlino Rainer Münz ipotizza che l'invasione ucraina di Kursk potrebbe accelerare o almeno rendere percepibile uno spostamento generazionale all'interno della gerarchia del potere di Mosca. Tuttavia, ha notato che il potere del presidente russo rimane intatto.

14:01 Agenzia governativa avverte di alti livelli di cloro dopo l'attacco russo a Ternopil Dopo un attacco russo a un sito industriale a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, le autorità locali mettono in guardia i residenti sui livelli di cloro nell'aria. Come riportato dal giornale ucraino "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, a capo del centro regionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, consiglia ai residenti di minimizzare l'attività all'aperto e di tenere le finestre chiuse. La concentrazione di cloro nell'atmosfera è tra quattro e dieci volte superiore al normale, ha detto Chaichuk in una conferenza stampa. L'attacco è avvenuto durante la notte, prendendo di mira un deposito di carburanti e lubrificanti. Un incendio si è verificato in una pianta non specificata come risultato. Non sono state segnalate vittime o feriti a causa dell'attacco.

13:39 Rapporto di Mosca: le truppe russe conquistano la città di New York nel Donetsk Secondo il ministero della Difesa russo, le truppe russe hanno preso il controllo della città di New York nel Donetsk, nella regione dell'Ucraina orientale di Donetsk. Le truppe hanno conquistato "uno dei più grandi insediamenti vicino a Torez, il centro logistico strategico di Novogrodnoye," ha detto il ministero, utilizzando il nome sovietico. Il nome New York, adattato dai coloni tedeschi, è stato sostituito da Novogrodnoye nel 1951. È stato ripristinato nel 2021 dopo che gli attivisti ucraini hanno fatto pressioni per il suo ritorno. New York si trova a circa sei chilometri a sud di Torez, che è stata sotto attacco russo per diverse settimane.

12:23 Il parlamento ucraino vota per proibire la chiesa russa-allineata Il parlamento ucraino sta prendendo misure per bandire la Chiesa ortodossa ucraina con legami con la Russia. Secondo i parlamentari, hanno approvato un disegno di legge che proibisce initially la Chiesa ortodossa russa dall'operare all'interno del territorio ucraino. Ci sono anche piani per bandire le organizzazioni religiose associate alla Chiesa ortodossa russa, ma questi richiederanno la conferma della corte. La chiesa ortodossa ucraina minoritaria è criticata dal governo di Kyiv come fonte di influenza russa nel paese e un sostenitore dell'invasione dell'Ucraina.

11:51 Più di 500 pompieri gestiscono l'incendio in un deposito di petrolio russo

11:08 Impianto industriale di Ternopil colpito durante il bombardamento russo

Un impianto industriale a Ternopil, in Ucraina, è stato colpito durante il recente bombardamento delle infrastrutture energetiche da parte della Russia, causando l'esplosione di un serbatoio di carburante, secondo le autorità locali. La televisione ucraina ha mostrato enormi colonne di fumo nero sopra Ternopil, consigliando ai residenti di rimanere al chiuso. Più di 90 pompieri stanno lavorando per spegnere l'incendio, con la situazione sotto controllo, come riferito dall'amministrazione regionale di Ternopil.

10:41 L'ex diplomatico russo Bondarev: Putin si comporta come un "pretendente debole"

Il presidente russo Vladimir Putin sta tornando come un "pretendente debole", afferma Boris Bondarev, ex diplomatico russo, in un commento per ntv.de. L'immagine di Putin di superare qualsiasi avversario è stata compromessa sin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La vittoria rapida non si è materializzata. Mosca è anche apparsa sorpresa e sopraffatta dall'attacco ucraino alla regione russa di Kursk. "Putin è confuso di fronte a una minaccia seria e manca della lungimiranza per rispondere", scrive Bondarev. L'ex diplomatico, che ha rotto i ranghi con il regime di Putin in protesta contro la guerra, critica anche aspramente i politici occidentali per aver proibito all'Ucraina di utilizzare le armi consegnate sul territorio russo. "Si deve affrontare Putin con la forza." Rifiuta la paura dell'Occidente di "escalation" come infondata. "L'escalation è già in corso - l'avversario di Putin è entrato nel territorio russo! Ma non risponde", scrive Bondarev.

10:13 Cinque civili uccisi e più di 20 feriti negli attacchi russi in Ucraina

Negli ultimi 24 ore, cinque civili sono stati uccisi e almeno 22 feriti, tra cui un bambino, negli attacchi russi in Ucraina, come riferito dal "Kyiv Independent".

09:37 Deposito di olio russo in fiamme: l'immagine satellite mostra l'ampiezza dell'incendio

L'Ucraina ha preso di mira un grande deposito di olio a Proletarsk, nel sud della Russia, con i droni domenica mattina. L'incendio persiste ancora un giorno dopo, con più di 40 pompieri feriti, come riferito dalle autorità regionali. Le immagini satellite mostrano l'ampiezza dell'incendio:

L'Ucraina ha ripetutamente preso di mira diversi impianti di raffinazione e depositi di olio russi con i droni per ostacolare l'approvvigionamento di carburante delle truppe nemiche e ridurre i guadagni dell'industria petrolifera russa.

09:16 Kyiv: più di 1300 soldati russi "eliminati" in un giorno

I dati ufficiali di Kyiv mostrano pesanti perdite per il lato russo: 1330 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento in un giorno, secondo il ministero della Difesa ucraino. In totale, 601.800 soldati russi sono stati "eliminati" dal'inizio della guerra nel febbraio 2022. Il ministero ha annunciato che il nemico ha perso altri 5 carri armati (8518). Dal inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha riferito la distruzione di oltre 16.500 veicoli corazzati e oltre 13.800 droni che non sono più in possesso del'esercito russo o sono stati distrutti. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Mosca rimane silente sulle proprie perdite in Ucraina.

08:47 Biden difende la resistenza dell'Ucraina: nessun presidente dovrebbe "inchiodarsi ai despoti"

"Nessun presidente dovrebbe 'inchiodarsi' ai despoti", ha detto Joe Biden. "Putin pensava di poter conquistare Kyiv in tre giorni", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti alla prima notte della convention del Partito Democratico, come riferito dal "Kyiv Independent". "Tre anni dopo, l'Ucraina rimane libera". Biden ha confrontato il suo record come sostenitore di una forte NATO e di un'Ucraina libera con quello del presidente uscente Donald Trump, che ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin. "Nessun leader dovrebbe mai sottomettersi ai despoti", ha detto Biden.

08:31 La Russia bombarda l'Ucraina con attacchi aerei notturni

La Russia ha bombardato l'Ucraina con attacchi aerei notturni, secondo i rapporti dell'esercito ucraino. Nove diverse regioni del centro, nord e sud del paese sono state prese di mira, con tre missili e 25 droni abbattuti, secondo l'aggiornamento Telegram dell'aeronautica ucraina. Si tratta del quinto attacco missilistico su Kyiv di questo mese, ha dichiarato l'esercito. Kyiv ha assistito a 41 segnali di allerta aerea questo agosto, come riferito dall'esercito. Ieri, hanno anche respinto un attacco di droni su Kyiv.

07:52 Kyiv riferisce di aver respinto l'attacco missilistico russo - Nessun danno

I soldati russi hanno lanciato un altro attacco su Kyiv dal nord questa mattina, secondo l'aggiornamento Telegram dell'amministrazione militare della città. I rapporti preliminari suggeriscono che l'attacco è stato probabilmente eseguito utilizzando missili balistici, come l'Iskander. Si tratta del quinto attacco missilistico su Kyiv di questo mese! Le forze di difesa aerea sono riuscite a distruggere i missili ai margini della città, senza segnalare danni o perdite a Kyiv.

07:38 Bielorussia rafforza la presenza di truppe e aerei al confine con l'UcrainaLa Bielorussia ha dispiegato ulteriori truppe della difesa aerea e aerei al suo confine con l'Ucraina, come riportato dal maggior generale Andrei Lukyanovich, comandante delle forze di difesa aerea bielorusse, al quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Questa notizia arriva poco dopo che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato di aver inviato un terzo dell'esercito del paese al confine quest'estate. Lukashenko ha attribuito l'accumulo di truppe al confine a un malinteso tra Bielorussia e Ucraina. In un'apparizione televisiva nazionale, Lukyanovich ha dichiarato che l'esercito bielorusso ha inviato aerei, missili antiaerei e unità di ingegneria radiofonica al confine. Kyiv non ha ancora verificato le affermazioni di Lukyanovich circa le ulteriori truppe e armi bielorusse al confine. Circa una settimana fa, il servizio di frontiera di stato ucraino ha riferito che non c'erano segni di accumulo di truppe lungo il confine bielorusso nonostante l'ordine di Lukashenko.

07:24 ISW: Russia invia più di 5.000 truppe nella regione di KurskA causa delle operazioni delle truppe ucraine nella regione di Kursk, la Russia è stata costretta a riassegnare truppe da altri settori del fronte alla regione. Secondo un rapporto dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW), la Russia ha inviato truppe aggiuntive nella regione di Kursk dall'inizio dell'avanzata ucraina e ne ha probabilmente riassegnate più di 5.000 alla regione.

06:54 Zelensky chiama per un secondo summit per la pace in Ucraina quest'annoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i diplomatici del suo paese a lavorare per organizzare il secondo summit per la pace in Ucraina quest'anno. Zelensky ha parlato con i capi delle missioni diplomatiche straniere in Ucraina durante un incontro dedicato alla "Diplomazia di guerra: Resilienza, armi, vittoria", come riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, citando l'amministrazione presidenziale. "Credo che il primo summit sia stato un successo significativo per l'Ucraina. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il nostro summit. Ora stiamo preparando il secondo summit per la pace e dobbiamo assicurarci che si svolga quest'anno", ha dichiarato Zelensky. "Dobbiamo fare tutto il possibile per assicurarci che questo accada. Dobbiamo allargare la base di supporto per il comunicato del primo summit."

06:22 L'Ucraina riferisce un altro attacco aereo russo su KyivLa Russia continua i suoi attacchi notturni sulla capitale ucraina, Kyiv, secondo fonti ucraine. Le unità di difesa aerea sono state attivate durante le prime ore del mattino per respingere un altro attacco aereo russo su Kyiv, come riportato dall'amministrazione militare della capitale ucraina su Telegram. I testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni che sembravano sistemi di difesa aerea in uso.

05:11 Kyiv riferisce attacchi di droni multipli lontano dal fronteDurante la notte, diversi attacchi di droni si sono verificati in diverse regioni ucraine, lontano dalle linee del fronte. Secondo la difesa aerea, le aree di Sumy, Poltava, Kherson e Mykolaiv sono state-targetizzate. La difesa aerea è stata attiva anche nelle vicinanze di Kyiv. L'amministrazione regionale ha invitato i residenti a cercare rifugio, sebbene non siano stati segnalati danni.

02:23 USA ribadisce l'impegno a sostenere Kyiv - Discussione sull'offensiva di KurskDespite the Ukrainian counteroffensive in the Russian region of Kursk, the USA remains loyal to supporting Kyiv. As reported by a spokesperson for the US Department of Defense, US President Joe Biden has "unequivocally stated that we will persist in our support and alliance with Ukraine for as long as necessary." The USA continues its focus on providing military support to Kyiv. US Secretary of Defense Lloyd Austin assured his Ukrainian counterpart Rustem Umerow of the US's ongoing support during their conversation, in addition to gaining a deeper understanding of Ukraine's goals for its counteroffensive.

00:20 Zelensky: Il maggiore successo nella cattura di soldati russiSecondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk rappresenta il maggiore successo nella cattura di soldati russi dalla inizio della guerra. Parlando con i diplomatici ucraini, ha menzionato che questi soldati verranno in seguito scambiati con gli ucraini detenuti. Attualmente, gli analisti stimano approssimativamente che la Russia ha catturato più ucraini rispetto al contrario.

22:21 Comandante ceceno: i soldati che muoiono a Kursk "raggiungono il paradiso"In un video riportato, Apti Alaudinow, comandante del reggimento ceceno Achmat che combatte per la Russia, ha apparentemente incoraggiato i coscritti russi a recarsi al fronte, dicendo che quelli che cadono nella regione di Kursk "raggiungono il paradiso."

21:58 Zelensky: L'incursione ha annientato l'idea della "linea rossa" della RussiaIl presidente Volodymyr Zelensky ha menzionato, come riportato da "Pravda", che l'incursione ucraina in Russia era considerata impossibile, portando alla sua segretezza. Solo pochi mesi fa, numerosi paesi hanno avvertito che questa incursione avrebbe "superato la linea rossa più significativa della Russia". Tuttavia, Zelensky ha dichiarato che "l'idea della 'linea rossa' della Russia è crollata da qualche parte vicino a Sushcha in questi giorni."

21:38 La Lituania avvia la costruzione del centro di assistenza della BundeswehrLa Lituania ha avviato la costruzione di un centro di assistenza militare per i soldati della Bundeswehr tedesca. Al termine dei lavori, previsto per la fine del 2027, il sito ospiterà fino a 4.000 soldati tedeschi. Si tratta del primo dispiegamento permanente della Bundeswehr all'estero dal Secondo conflitto mondiale. La Germania ha concordato lo stanziamento di truppe nel paese NATO e dell'UE confinante con la Russia lo scorso anno. Il ministro della Difesa lituano Raimundas Karoblis ha stimato che i costi di costruzione supereranno il miliardo di euro.

21:15 Presidente ceco: possibile l'adesione di Ucraina a NATO anche con territori occupatiIl Presidente ceco Petr Pavel sostiene l'idea che l'Ucraina possa entrare nella NATO nonostante l'occupazione territoriale in corso. Assume che l'Ucraina negozierà la pace con la Russia nel prossimo futuro, ha detto a "Novinky". Un tale accordo potrebbe significare che la Russia continuerà ad occupare una parte del territorio ucraino senza che gli stati democratici debbano riconoscere il cambiamento del confine. Questa frontiera provvisoria potrebbe quindi consentirci di accogliere l'Ucraina nella NATO entro i territori che governa in quel momento, ha detto Pavel. La Germania ha anche aderito alla NATO nel 1955 mentre era parzialmente occupata dall'Unione Sovietica.

20:57 Forze ucraine si avvicinano a 12 chilometri dal ponte pontone russoLe forze ucraine sono state segnalate come aver acquisito il villaggio di Wyschnewka nella regione russa di Kursk, secondo gli analisti della guerra su X. Ciò li colloca a circa 12 chilometri dal ponte galleggiante sul fiume Seym, che attualmente serve come unica opzione logistica o di ritirata per l'esercito russo.

20:36 Amministrazione di Pokrovsk rimane ottimistaLa amministrazione militare della città ucraina orientale di Pokrovsk sta affrontando una situazione incerta mentre i soldati russi si avvicinano: "Stanno avanzando verso i sobborghi di Pokrovsk. Non è un segreto", ha detto il capo del dipartimento informazioni locale al "Washington Post". Ha aggiunto: "Forse la situazione lì cambierà in qualche modo - speriamo che il nemico si fermi in alcune delle approcci a Pokrovsk e le nostre truppe li respingano". Se la città cade, sarebbe il centro di popolazione più significativo catturato dai russi dal maggio 2023.

