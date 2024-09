Alle 16:56, le forze militari russe fanno esplodere una miniera di carbone ucraina

A Wuhledar, città mineraria ucraina, le forze russe avanzano e fanno esplodere una delle più grandi miniere di carbone del paese. Le riprese mostrano l'esplosione e il crollo della struttura sopra la cava principale della miniera. Si stima che nella vena della miniera siano presenti oltre 150 milioni di tonnellate di carbone.

16:19 Pistorius vede gli aumenti del bilancio della difesa come una "sfida" Il ministro federale della Difesa Boris Pistorius vede la necessità di ulteriori misure di finanziamento dopo l'istituzione di un fondo speciale da 100 miliardi di euro. "Il bilancio del fondo speciale sarà completamente esaurito entro la fine dell'anno," dice Pistorius dopo una visita militare a Saarlouis. "Poi vedremo da dove arriveranno i fondi aggiuntivi." Pistorius menziona i 80 miliardi di euro assegnati al piano finanziario del governo federale per il 2028. "Li considero come una base, poiché dobbiamo concentrarci sul finanziamento degli acquisti e delle infrastrutture," aggiunge. "Questo rimane una sfida importante e centrale."

15:51 L'Ucraina prende di mira gli edifici residenziali a Belgorod Le forze ucraine continuano ad attaccare le città russe e si concentrano su Belgorod, vicino al confine. Numerosi veicoli e un edificio residenziale vengono distrutti, mentre altri subiscono danni. Otto persone rimangono ferite.

15:14 Esercizi navali: le navi cinesi raggiungono Vladivostok Due navi della guardia costiera cinese sono arrivate a Vladivostok, città della Siberia orientale russa, secondo fonti russe, dopo l'annuncio di un'esercitazione militare congiunta. Le navi rimarranno a Vladivostok fino a venerdì, ha spiegato il ministero degli Esteri russo, poiché sono state invitate dalla guardia di frontiera russa. L'esercizio mira ad "intensificare la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe", ha spiegato la Cina. Le forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno a esercitazioni come "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk lungo la costa russa. La Cina parteciperà anche all'esercitazione strategica "Ocean-2024" della Russia.

14:39 Baerbock avverte: se cade l'Ucraina, cadrà anche la Moldavia Secondo Baerbock, sostenere l'Ucraina è anche cruciale per la sicurezza della Repubblica di Moldavia. "Tutto ciò che facciamo per aiutare l'Ucraina contribuisce anche alla stabilità in relazione alla Moldavia," dice Baerbock in una riunione della piattaforma di partenariato moldava nella capitale Chisinau. "È evidente che la principale preoccupazione della popolazione locale è che se l'Ucraina crolla, seguirà la Moldavia."

13:56 L'Ucraina commemora i 97 soccorritori morti dall'invasione russa a pieno titolo La guerra russo-ucraina ha causato la morte di 97 soccorritori ucraini dall'invasione a pieno titolo, come confermato dal servizio di soccorso all'agenzia di stampa Ukrinform. Secondo il servizio, 395 soccorritori sono rimasti feriti nelle loro operazioni. L'Ucraina commemora oggi la "Giornata dei Soccorritori".

13:44 Il Wall Street Journal stima un milione di morti e feriti in Russia e Ucraina Secondo le indagini del quotidiano statunitense "Wall Street Journal", più di 100.000 soldati sono stati feriti e uccisi in entrambi i campi nella guerra russa in Ucraina. Le forze ucraine hanno subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, secondo il giornale, citando una stima confidenziale di Kyiv. Nonostante ciò, né Kyiv né Mosca hanno reso pubblici i loro bilanci, ma i servizi di intelligence occidentali stimano che la Russia abbia perso 600.000 soldati, con 200.000 morti e 400.000 feriti.

13:21 Munz: la Russia cerca soldati a contratto attraverso le retate Con un decreto, la Russia ha espanso le sue forze militari a 1,5 milioni di soldati. Secondo il corrispondente dal Cremlino Rainer Munz, questo invia un messaggio chiaro oltre al conflitto ucraino e solleva domande su dove la Russia troverà questi soldati.

12:55 Il Cremlino giustifica l'aumento dell'esercito con le minacce crescenti ai confini Il Cremlino ha giustificato i piani per aumentare il suo esercito al secondo più grande del mondo a causa delle minacce crescenti ai suoi confini. "È dovuto al numero di minacce alla periferia dei nostri confini," ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in una conferenza stampa. "È causato dall'estrema ostilità ai nostri confini occidentali e dall'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede misure appropriate." Putin ha ordinato che la dimensione standard dell'esercito russo aumenti di 180.000 soldati a 1,5 milioni di soldati attivi, rendendolo il secondo esercito più grande del mondo dopo la Cina.

RTL/ntv Trendbarometer: due terzi dei partecipanti si oppongono al dispiegamento di missili a lungo raggio a Kyiv

11:49 Sospetto riconosciuto Routt ha espresso interesse nell'eliminare Putin e Kim nel 2022Nel 2022, Ryan Wesley Routt, sospetto noto per un tentato attentato contro Donald Trump, ha espresso il suo desiderio di eliminare Vladimir Putin e Kim Jong-Un, secondo fonti come il "Wall Street Journal". L'infermiera Chelsea Walsh, che ha avuto diversi incontri con Routt mentre lavorava a Kyiv, in Ucraina, nel 2022, lo ha descritto come uno dei americani più pericolosi che avesse mai incontrato. Walsh ha riferito che Routt aveva tentato di unirsi ai brigate volontarie e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Documentario controverso "Russi in Guerra" verrà proiettato al Toronto Film FestivalIl Toronto International Film Festival ha deciso di proiettare il documentario controverso "Russi in Guerra" dopo aver sollevato preoccupazioni iniziali sulla sicurezza a causa del contenuto del film. La filmmaker russa-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi al fronte in Ucraina per creare questo documentario. Tuttavia, questa decisione è stata criticata dall'ambasciatore ucraino in Canada, che afferma che il festival sta servendo come piattaforma per la propaganda russa.

10:51 L'ambasciatore russo scettico riguardo ai negoziati di paceDurante un'intervista recente su Deutschlandfunk, l'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso riserve riguardo alle possibili trattative di pace nel conflitto ucraino. Nechaev ha affermato che è necessario un piano di pace valido prima che la Russia possa determinare in che misura si allinea con le proprie idee. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva precedentemente espresso il suo sostegno all'accelerazione degli sforzi per raggiungere la pace, ma le dichiarazioni di Nechaev implicano che la Russia rimane cauta riguardo all'ingresso in trattative.

10:31 Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) aiuterà l'Ucraina nella sicurezza energeticaLa società energetica ucraina Naftogaz e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) stanno collaborando per garantire la sicurezza energetica in Ucraina. Le preoccupazioni per i disturbi nell'approvvigionamento di elettricità, riscaldamento e acqua a causa degli attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche hanno spinto il PNUD a sviluppare una strategia per mantenere l'accesso della popolazione alle fonti energetiche. Il PNUD prevede di fornire all'Ucraina generatori a gas per minimizzare i disturbi dell'approvvigionamento.

09:55 Più di 280.000 residenti di Sumy rimasti senza elettricità dopo l'attacco dei droniLa città di Sumy, in Ucraina, è stata presa di mira dai droni Shahed russi, lasciando 280.000 residenti senza elettricità. Nonostante le autorità ucraine abbiano affermato di aver abbattuto 16 droni, quelli che sono riusciti a penetrare i sistemi di difesa hanno causato danni significativi alle infrastrutture critiche.

09:28 POW ucraino apparentemente decapitato dalle forze russeIl commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha riferito che un soldato ucraino disarmato è stato decapitato dalle forze russe. Il soldato, che aveva le mani legate con il nastro adesivo, è stato ucciso con una spada che recava l'iscrizione "Per Kursk". La brutalità e la sete di sangue del russo continuano a scioccare gli osservatori ed gli esperti. Una foto del soldato ucciso è stata pubblicata sui social media.

09:02 Il comandante ceceno Alaudinow ottimista sull'offensiva di KurskLa regione di frontiera di Kursk è stata invasa dall'Ucraina all'inizio di agosto, sorprendendo il comando militare russo nel silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha adottato un tono ottimistico sul suo canale Telegram, invitando i suoi follower a guardare lo svolgimento del conflitto e a gustarsi i popcorn. Alaudinow è diventato il commentatore principale dell'offensiva di Kursk, con i media russi che spesso citano le sue dichiarazioni. Alcuni esperti credono che il suo livello unico di presenza mediatica potrebbe essere influenzato dall'approvazione dell'autorità più alta del paese.

08:42 La Germania aggrega 100 milioni di euro in aiuti invernali per l'UcrainaLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha annunciato che la Germania fornirà altri 100 milioni di euro in aiuti invernali all'Ucraina durante la sua visita a Chisinau, la capitale della Moldavia. Poiché la Russia si prepara a una potenziale "guerra invernale", il capo dell'ufficio del Kyiv Post ha sottolineato che la stagione invernale imminente è una seria preoccupazione per gli ucraini.

08:01 Le forze russe attaccano le strutture energetiche e le infrastrutture critiche dell'UcrainaL'Ucraina ha segnalato un altro attacco importante con i droni dalle forze russe, con la difesa aerea ucraina che ha abbattuto con successo 34 dei 51 droni. Le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state attaccate, causando danni significativi alle infrastrutture critiche come i sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali, che erano già collegati ai sistemi di alimentazione di backup.

07:37 Lo Stato Maggiore ucraino riferisce 1020 perdite russe nelle ultime 24 oreSecondo lo Stato Maggiore ucraino, 1020 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di perdite russe dal inizio dell'invasione a febbraio 2022 a 635.880.

07:10 La difesa aerea ucraina abbatterà 34 droni russi in un attacco importanteLe forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato con successo 34 dei 51 droni russi durante un attacco importante durante la notte, proteggendo cinque regioni dai danni. I droni rimanenti hanno causato distruzione alle infrastrutture critiche nella regione nord-orientale di Sumy, comprese i sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali, che erano già collegati ai sistemi di alimentazione di backup. Le squadre di emergenza sono attualmente al lavoro per eseguire le riparazioni e ripristinare i servizi.

L'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato oggetto di un attacco con i droni durante la notte, come riferito dal sito di notizie ucraino "Kyiv Post". Forniscono l'audio delle esplosioni nei video allegati. L'aeroporto ospita aerei strategici russi, equipaggiati con missili e utilizzati per attaccare le città ucraine, secondo il rapporto.

06:35 Stoltenberg Incoraggia il Dialogo sull'Uso di Armi a Lungo RaggioIl segretario generale uscente della NATO, Jens Stoltenberg, sostiene i dibattiti internazionali in corso sulla possibile approvazione per l'Ucraina di utilizzare armi occidentali a lungo raggio contro il territorio russo. Parlando con LBC, ha dichiarato: "Ogni alleato decide, ma l'unità è cruciale in queste questioni, proprio come abbiamo fatto finora". L'Ucraina ha richiesto questa autorizzazione dai suoi alleati da settimane, mirando a centri di comando, aeroporti e infrastrutture russe. Riguardo alla possibile escalation, Stoltenberg ha osservato: "Ma credo ancora che la vittoria di Putin in Ucraina rappresenterebbe la maggiore minaccia per noi".

06:13 Meta Banna la Distribuzione Globale del Canale di Propaganda Russa RTMeta, la società madre di Facebook, ha proibito la diffusione della propaganda di stato russa attraverso piattaforme come RT. Questo divieto si estende a livello globale alle app come Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, secondo l'annuncio di Meta. RT (precedentemente Russia Today) e le entità affiliate sono già state bloccate nell'UE dalla primavera del 2022 a causa degli sforzi di propaganda legati all'invasione della Russia dell'Ucraina. Per maggiori informazioni, consulta questo link:

05:33 Lukashenko Concede la Grazia a 37 Prigionieri in BielorussiaIl leader bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 detenuti. L'Amministrazione Presidenziale di Minsk ha spiegato che i prigionieri rilasciati sono stati condannati per "estremismo" - un'accusa spesso utilizzata in Bielorussia per etichettare i critici del governo. Tra coloro che hanno ottenuto la clemenza ci sono sei donne e diverse persone con problemi di salute. Le identità dei 37 individui graziati rimangono sconosciute. Negli ultimi mesi, la Bielorussia ha spesso concesso la libertà a prigionieri incarcerati per aver protestato contro il governo. A metà agosto, Lukashenko ha ridotto le pene di 30 prigionieri politici e altri 30 sono stati graziati all'inizio di settembre. In entrambi i casi, Lukashenko ha affermato che i prigionieri avevano mostrato pentimento e avevano chiesto perdono.

03:11 Rapporto dell-ONU: Deterioramento dei Diritti Umani in RussiaSecondo un rapporto dell'ONU, le violazioni dei diritti umani in Russia stanno aumentando. Mariana Katzarova, la rappresentante dell'ONU per il Consiglio dei Diritti Umani del 2023 per monitorare la situazione in Russia, ha dichiarato: "C'è ora un sistema integrato e sostenuto dallo stato di abusi dei diritti umani". Questo sistema è stato progettato per reprimere la società civile e l'opposizione politica, secondo il rapporto. I critici della guerra della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti affrontano una persecuzione sempre più dura. Katzarova stima che almeno 1372 prigionieri politici siano stati condannati. Questi attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati processati con accuse false e condannati a lunghe pene detentive. In detenzione, sono sottoposti a torture. I prigionieri politici sono tenuti in isolamento, mentre altri vengono costretti a ricoveri psichiatrici. Questo include solo i casi noti a Katzarova; il numero effettivo potrebbe essere più alto, secondo un dipendente.

23:24 La Svezia Guiderà la Presenza NATO Pianificata in FinlandiaLa NATO prevede di stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe guidare l'iniziativa. Ciò comporta una struttura di forze terrestri multinazionali della NATO, nota come Forward Land Forces (FLF), simile a quelle in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il collega finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson si è detto orgoglioso di essere stato incaricato dalla Finlandia di fare da "nazione quadro" per questa presenza, in quanto rafforza la sicurezza complessiva della NATO.





