Alle 16:56, il leader russo Putin atterra in Mongolia

Putin Visita la Mongolia Tra Mosca e Controversia dell'Ordine di Arresto della ICCIl Presidente russo Vladimir Putin ha intrapreso un viaggio in Mongolia. Martedì, si incontrerà con il Presidente mongolo Uchnaagiin Khürelsük. I due leader prenderanno parte a una cerimonia mercoledì per celebrare la vittoria delle truppe sovietiche e mongole sull'esercito giapponese nel 1939. Molti soldati hanno perso la vita in quegli scontri. Questa visita segna il primo viaggio di Putin in un paese che fa parte della Corte Penale Internazionale (CPI) dal momento in cui la corte ha emesso un mandato di arresto contro di lui quasi 18 mesi fa, per presunti crimini di guerra in Ucraina. L'Ucraina sta chiedendo alla Mongolia di arrestare Putin e consegnarlo alla corte dell'Aia. Lo scorso week-end, un portavoce del Cremlino ha dichiarato che il Kremlin non è preoccupato per l'arresto di Putin in Mongolia.

Le Indagini sulla Corruzione del Generale Russo Si IntensificanoLe accuse di corruzione hanno portato a indagini contro un altro alto ufficiale dell'esercito russo. Il Senior General Valery Mumindzhanov è accusato di aver accettato una tangente su larga scala, un reato punibile fino a 15 anni di prigione in Russia. Mumindzhanov serve come vicecomandante del distretto militare di Leningrado per la logistica e in precedenza ha lavorato nel Ministero della Difesa. Le indagini sostengono che Mumindzhanov ha accettato una tangente di oltre 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro) in cambio della firma di contratti di fornitura per uniformi. Dal mese di aprile, almeno dieci ufficiali militari, inclusi generali e funzionari di alto livello del Ministero della Difesa a Mosca, sono stati presi di mira dalle agenzie di legge e ordine russe a causa di corruzione o frode. Alcuni sospettano che sia in corso una epurazione.

Zelensky: La Campagna di Kursk Procede Come ProgrammatoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che l'operazione nella regione russa di Kursk sta procedendo come previsto. Lo ha dichiarato durante una visita di lavoro a Zaporizhzhia, come riportato da un corrispondente dell'agenzia di stampa statale Ukrinform. "La campagna di Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo secondo il piano", ha detto Zelensky. "Riguardo alle difficoltà nelle direzioni di Pokrovsk e Torez, crediamo che la campagna di Kursk possa contribuire anche a questo", ha aggiunto il presidente ucraino. Gli scontri nella regione di Kursk potrebbero diminuire gli attacchi intensi delle truppe russe a Pokrovsk e Torez, "ma è difficile lì in questo momento", ha aggiunto, notando che le brigate russe più pronte al combattimento sono concentrate in quei settori del fronte.

La Romania Autorizza il Trasferimento del Sistema di Difesa Aerea Patriot all'UcrainaIl governo rumeno ha dato il via libera al trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. La legislazione passerà ora al voto in parlamento, secondo Reuters. Nel giugno 2021, Bucarest ha concordato di donare uno dei suoi due sistemi Patriot operativi all'Ucraina, a condizione che gli alleati lo sostituiscano con un sistema di difesa aerea simile.

Petizione per la Mobilitazione in Ucraina Chiede di Ridurre il Limite di Età a 50 AnniUna petizione chiede al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare il limite di età per la mobilitazione a 50 anni. Più di 25.000 persone hanno firmato la petizione finora, come riportato dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Il limite di età attuale per la mobilitazione in Ucraina è di 60 anni. Secondo la legge ucraina, una petizione elettronica al Presidente deve ricevere almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione. Restano ancora 34 giorni per raccogliere firme.

Undici Feriti negli Attacchi alla Regione di Frontiera RussaUndici persone, inclusi due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini alla regione russa di Belgorod e alla sua capitale, secondo il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov su Telegram. Un asilo è stato danneggiato. Gladkov ha condiviso immagini dell'edificio dell'asilo distrutto e di altri detriti e edifici danneggiati nella regione. L'agenzia di stampa Reuters riferisce che le autorità locali hanno deciso di chiudere diverse scuole e asili nella regione per una settimana dopo gli attacchi. In alcune regioni dell'Ucraina e della Russia, il 2 settembre segna l'inizio dell'anno scolastico dopo le vacanze estive.

Zelensky: Missili Russi Danneggiano la Moschea di KyivNella serie di attacchi con missili russi su Kyiv nella notte di lunedì (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29), una moschea e il suo centro culturale islamico adiacente hanno subito danni significativi. In risposta all'attacco, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto sui social media: "La Russia non mostra rispetto per i valori spirituali o umani, non rispetto per alcuna religione o credenza. Continua la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino, con l'obiettivo di distruggere tutte le nostre comunità e anche i luoghi di culto sacri". Il mufti capo della moschea, Vadym Dashevski, ha detto a Reuters che l'attacco alla moschea è stato un "atto vigliacco".

L'Ucraina Lancia un'Onda di Attacchi con Droni su Obiettivi di MoscaL'Ucraina ha lanciato un'ampia campagna di attacchi con droni su obiettivi a Mosca e dintorni, con un'esplosione ripresa dalle telecamere in una raffineria a soli 16 chilometri dal Cremlino. Due altre centrali elettriche sono state colpite. Secondo i resoconti russi, più di 150 droni ucraini sono stati abbattuti.

Gli esiti delle elezioni statali in Turingia e Sassonia stanno suscitando interesse in Russia. Il corrispondente di ntv Rainer Munz fornisce informazioni sulle reazioni di Mosca ai successi elettorali di AfD e BSV e discute come la capitale russa sta gestendo ciò che potrebbe essere il più grande attacco con droni sulla capitale mai visto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la rapidità dell'avanzata delle truppe russe nelle terre occupate vicino all'Ucraina. Parlando con le agenzie di stampa russe, Putin ha dichiarato che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk non è riuscita a fermare il progresso russo nel Donbass. "Non stiamo parlando solo di avanzamenti di 200 o 300 metri", ha detto Putin, "ma di diversi chilometri quadrati. Questa è la velocità dell'offensiva nel Donbass che non vediamo da tempo". Durante il suo viaggio in Mongolia, Putin ha fatto visita alla repubblica siberiana di Tuva per partecipare a una lezione sulla nuova materia "Conversazioni sull'Importante", che mira a creare un legame più stretto tra i bambini e l'agenda politica del Cremlino.

L'aeronautica ucraina afferma di aver intercettato 22 dei 35 missili e distrutto 20 dei 23 droni d'attacco russi. Nove missili balistici e 13 missili cruise sono stati intercettati su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Saporizhzhia.

Kharkiv è stata sottoposta per giorni a un bombardamento incessante di missili russi. Secondo i resoconti ucraini, almeno 10 missili sono stati lanciati sulla città domenica, colpendo un centro commerciale e di intrattenimento e causando numerosi feriti.

Dopo un attacco con missili russi sulla città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, il numero di feriti è aumentato. Gli ultimi resoconti del ministero dell'Interno ucraino indicano che 18 persone, tra cui 6 bambini, sono rimaste ferite. Il ministero ha comunicato questa informazione via Telegram. In precedenza (vedi l'articolo alle 03:34), l'amministrazione della città di Sumy ha riferito che almeno 13 civili, tra cui 4 bambini, sono rimasti feriti a causa dell'attacco con missili russi. L'attacco missilistico russo ha preso di mira un centro per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è peggiorata ulteriormente con l'inizio dell'incursione transfrontaliera nella regione russa di Kursk l'8 agosto. Sumy, che ospita oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

La Russia ha lanciato nuovamente attacchi con missili sulla capitale ucraina Kyiv (vedi gli articoli alle 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono rimaste ferite dai detriti dei missili abbattuti, secondo le autorità locali. Sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. Un'allerta aerea è stata in vigore per quasi due ore, dalla notte fino alla mattina presto.

La popolazione russa continua a sostenere la guerra in Ucraina - anche dopo l'incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Nel suo ultimo rapporto, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) attribuisce questo sostegno ai sondaggi condotti dall'indipendente istituto di ricerca russo Levada Center. Secondo questi sondaggi, circa l'88% dei rispondenti ora sostiene la guerra in Ucraina - in aumento dal 75% di luglio e dal 77% di giugno. La popolazione russa non sembra stanca della guerra, offrendo al Cremlino la flessibilità necessaria per condurre una guerra prolungata e logorante contro l'Ucraina, suggeriscono gli analisti dell'ISW.

Lo stato maggiore ucraino ha reso noti i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Questi dati indicano che la Russia ha subito circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.300 nelle ultime 24 ore. Secondo Kyiv, sono stati distrutti nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria missilistico medio, 30 droni. In totale, la Russia avrebbe perso 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino in Ucraina dal inizio dell'offensiva su larga scala, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali collocano le perdite a un livello inferiore, ma si tratta solo di stime minime.

07:03 Vita Salvata tra le Macerie Dopo l'Attacco Aereo a KharkivI soccorritori sono riusciti a estrarre vivo un uomo dalle macerie di una sala eventi a Kharkiv, dopo un attacco aereo russo, secondo quanto riferito da Reuters. Il superstite ha dichiarato di stare bene dopo il salvataggio. Circa 40 persone, tra cui cinque bambini, sono state ferite a causa degli attacchi con razzi russi a Kharkiv, secondo le autorità. Due edifici, tra cui un centro commerciale e una sala eventi, sono stati colpiti dai razzi nella città orientale domenica pomeriggio.

06:20 Kyiv Sotto Attacco: Russia Lancia Droni, Missili e Missile BalisticiLa Russia ha bombardato l'Ucraina con droni, più di dieci missili cruise e numerosi missili balistici, colpendo Kyiv e probabilmente altre città, secondo quanto dichiarato dalla forza aerea ucraina. Gli abitanti di Kyiv si sono rifugiati nei rifugi antiaerei a causa di una serie di esplosioni. Il sindaco Vitali Klitschko ha chiamato i servizi di emergenza nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha segnalato diversi incendi su Telegram, così come il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko. Un residente è stato ferito nel distretto di Shevchenkivskyi a causa di detriti caduti. "Ci sarà una ritorsione. Il nemico la sentirà", ha detto Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, su Telegram.

05:39 Kyiv Sotto Attacco Russi con MissiliKyiv è stata nuovamente presa di mira da un attacco missilistico russo, secondo i rapporti militari ucraini. Le unità di difesa aerea sono state mobilitate per contrastare l'attacco, secondo i rappresentanti militari su Telegram. I testimoni a Kyiv hanno riferito di diverse esplosioni forti, segnalando l'uso di sistemi di difesa aerea. Il numero di missili lanciati e l'entità dei danni rimangono ignoti.

04:46 Putin: Gasdotto Russo-Cinese in AvanzamentoIl presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina sta procedendo secondo i piani. Nel gennaio 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità e sono state effettuate le necessarie indagini tecniche, ha detto Putin in un'intervista al giornale mongolo "Onoodor", secondo una trascrizione pubblicata sul sito del Cremlino. Il gasdotto previsto "Power of Siberia 2" dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia ogni anno.

03:34 Attacco Russo a Orfanotrofio di Sumy: 13 FeritiI soldati russi hanno attaccato un centro di riabilitazione sociale e psicologica per bambini e un orfanotrofio a Sumy con i razzi, secondo "Ukrainska Pravda". Dodici persone sono state ferite, tra cui due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, secondo il giornale, citando l'amministrazione militare locale.

02:26 Maggioranza dei Polacchi Sostiene l'Abbattimento dei Droni Spia RussiSecondo un sondaggio del giornale polacco "Rzeczpospolita", quasi il 60% dei polacchi ritiene che la forze armate polacche dovrebbero abbattere i droni russi che invadono lo spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei in Ucraina. L'inchiesta si riferisce a un oggetto volante non identificato, probabilmente un drone kamikaze del tipo Shahed, che ha volato sopra la Polonia per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha detto a Radio RMF24 che la Russia potrebbe aver testato il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Morto in Belgorod, Russia, per il Fuoco UcrainoIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato che una persona è stata uccisa dal fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono state ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini.

23:08 Russia Dice di Avere Intercettato 158 Droni UcrainiLa Russia afferma di aver intercettato "massicci" attacchi di droni ucraini sulla capitale Mosca e in 14 altre regioni. Un totale di 158 oggetti volanti sono stati intercettati, secondo le dichiarazioni del ministero della difesa su Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo il rapporto.

qui.22:24 Numero dei Feriti a Kharkiv Sale a 47Il numero dei feriti nell'attacco aereo russo a Kharkiv è salito a 47, tra cui sette bambini, secondo il comunicato del servizio di emergenza statale ucraino su Telegram. Vari edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati colpiti, come mostrano le foto delle agenzie di stampa.

21:52 Elicottero Ucraino Si Cria Durante Volo di Allenamento - Due Piloti MortiDue piloti hanno perso la vita quando un elicottero militare ucraino si è schiantato durante un volo di addestramento all'Università Aeronautica Nazionale Ivan Kozhedub di Kharkiv. L'elicottero Mi-2 era in missione di addestramento quando si è schiantato, secondo il resoconto dell'agenzia di stampa Ukrinform, citando la pagina Facebook dell'università. L'università ha espresso le sue condoglianze e ha menzionato che gli investigatori, gli esperti e i rappresentanti del ministero della difesa stanno esaminando il luogo dello schianto. La causa dello schianto rimane ignota.

21:06 Blackout Annunciati dall'Operatore di Energia Ucraino a Causa degli Attacchi RussiL'operatore di energia ucraino, Ukrenergo, ha annunciato che ci saranno diversi blackout lunedì a causa dei massicci attacchi russi alla rete elettrica del paese. Ukrenergo ha dichiarato che le infrastrutture critiche rimarranno inalterate, ma ha avvertito che eventuali modifiche alla portata delle restrizioni sono possibili.

La Commissione ha espresso la sua preoccupazione per le presunte accuse di corruzione contro il generale russo Mumindzhanov.Il Tribunale Penale Internazionale non ha ancora ricevuto alcuna risposta dalla Mongolia riguardo alla loro richiesta di arrestare e consegnare il presidente russo Putin.

