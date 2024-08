Alle 16:51, sedici persone, classificate come civili, sono morte in attacchi aerei russi

Otto giorno di vittime civili: Come riportato dalle autorità ucraine, otto civili hanno perso la vita a seguito degli attacchi russi. Due vittime sono state identificate nella regione di Sumy, confinante con la Russia. La regione di Kharkiv ha registrato tre decessi, e le autorità hanno riconosciuto altre tre morti nelle regioni di Donetsk e Kherson.

16:20 Base NATO di Geilenkirchen dichiara fine dell'allarme: La base dell'aeronautica NATO a Geilenkirchen ha dichiarato che la situazione è sotto controllo. Il livello di sicurezza nella base è stato innalzato al secondo livello più alto a causa di potenziali minacce, ma è stato poi ridotto al livello iniziale, come annunciato da un portavoce della base. Il livello di sicurezza aumentato indica che si è verificato un incidente o ci sono prove che suggeriscono la possibilità di un attacco terroristico contro l'alleanza. Di conseguenza, un gran numero di dipendenti è stato inviato a casa come misura precauzionale.

16:01 Sospetto tedesco sotto inchiesta dopo il rilascio: Il procuratore generale tedesco sta attualmente indagando su Rico Krieger, rilasciato dalla detenzione in Bielorussia nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Il Krieger con base in Germania è sospettato di aver causato un'esplosione. Krieger era stato inizialmente condannato a morte in Bielorussia per il suo presunto coinvolgimento in attività terroristiche e mercenarie. Tuttavia, dopo il suo perdono, è stato trasferito in Germania nell'ambito dello scambio di prigionieri. Secondo Welt am Sonntag, Krieger ha espresso interesse nel unirsi al "Kastus Kalinouski Regiment" in Ucraina, un'unità di volontari bielorussi che sostiene l'esercito ucraino. Krieger ha negato tutte queste accuse.

15:44 Modi esorta Zelenskyy a discutere con la Russia: Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha incoraggiato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a partecipare alle trattative con la Russia per porre fine al conflitto. Durante la sua visita a Kyiv, Modi ha espresso il desiderio di fare da mediatore nella ricerca della pace. Dopo il suo incontro con Zelenskyy, Modi ha dichiarato: "Il cammino verso una risoluzione può essere tracciato solo attraverso il dialogo e la diplomazia, e dobbiamo imboccare questa strada senza indugio." Ha esortato entrambe le parti a impegnarsi nel dialogo per cercare una soluzione alla crisi, senza esigere il ritiro delle truppe russe.

15:22 Il gruppo Wagner si frammenta dopo la morte di Prigozhin: Un anno dopo la morte del leader dei mercenari russi Yevgeny Prigozhin, il suo esercito privato Wagner è diventato sempre più frammentato, secondo le informazioni del Ministero della Difesa britannico. Dopo la morte di Prigozhin in un incidente aereo, molti dei suoi collaboratori di alto livello hanno lasciato il gruppo. Attualmente, Wagner è riportato avere circa 5.000 personale nei suoi dispiegamenti rimanenti in Bielorussia e in Africa, un drastico calo rispetto alla sua forza peak di 50.000 nel 2023. Diversi ex combattenti di Wagner si sono spostati verso altri rami dell'esercito russo o unità paramilitari controllate dal Ministero della Difesa.

14:38 ISW: Forze di Kyiv mettono Mosca sulla difensiva: A causa dei successi dell'Ucraina nell'avanzare nella regione occidentale di Kursk, la Russia sta apparentemente spostando truppe dai territori occupati per rinforzare la difesa a Kursk, secondo le valutazioni degli esperti dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW). L'esercito russo sta apparentemente spostando le forze dalla regione ucraina meridionale di Zaporizhzhia per rafforzare le difese di Kursk, con i post sui social media dei soldatideployed come prova. Tuttavia, la Russia sta apparentemente cercando di mantenere l'asse offensivo principale nella regione ucraina orientale di Donetsk.

13:59 Mölling: la fiducia nella collaborazione tedesca con l'Ucraina è minata: Un disaccordo all'interno del governo tedesco sta causando danni significativi alla fiducia nella collaborazione tedesca con l'Ucraina, secondo l'esperto di sicurezza Christian Mölling della Società tedesca per la Cooperazione internazionale. Mölling ha indicato che la proposta di offrire prestiti a tasso zero dai beni russi congelati per sostituire l'aiuto all'Ucraina ha suscitato critiche internazionali. Ha inoltre dichiarato che il metodo per consegnare questi fondi all'Ucraina è ancora poco chiaro.

13:31 Modi e Zelenskyy si abbracciano a Kyiv: Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha recentemente dimostrato un segno di solidarietà abbracciando il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, solo alcune settimane dopo il suo controverso abbraccio con il Presidente russo Vladimir Putin. Modi e Zelenskyy hanno visitato insieme un memoriale per i bambini ucraini caduti, dove Modi ha posato un orsacchiotto come simbolo di solidarietà. L'India, come la nazione più popolosa del mondo, mantiene una posizione ufficiale di neutralità nel conflitto, non impone sanzioni occidentali a Mosca e spesso chiama per una risoluzione diplomatica. Tuttavia, non ha ancora proposto misure concrete per raggiungere la pace.

13:03 La rotta chiave per il ferry verso la Crimea rimane chiusa: Un giorno dopo l'attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, necessario per l'approvvigionamento della Crimea, rimane chiuso al traffico dei ferry. Il ministero dei trasporti russo ha dichiarato che i servizi dei ferry riprenderanno una volta completato il processo di pulizia. Kavkaz si trova nello stretto di Kerch, che collega il mar Nero e il mar d'Azov. La Crimea, una regione occupata dalla Russia, è visibile dal porto, rendendolo uno dei principali hub di transito del mar Nero. Il porto viene utilizzato per il trasporto di rifornimenti essenziali, come carburante e munizioni, verso la Crimea.

12:20 Russia Guru: "Alla Fine, Vedremo la Strategia di Rappresaglia di Putin"Il capo del Cremlino Vladimir Putin sembra a disagio di fronte ai successi militari ucraini a Kursk, secondo quanto afferma l'analista politica russa Ekaterina Schulmann. Lei lo descrive come tipico della reazione di Putin alle notizie sfavorevoli per il Cremlino. Altri analisti russi credono che il Cremlino stia attualmente valutando possibili misure di rappresaglia. Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino, avverte: "Alla fine, vedremo la strategia di rappresaglia di Putin".

Il deposito di olio russo a Proletarsk, situato nella regione di Rostov nel sud della Russia, è ancora in fiamme. Secondo il sistema di sorveglianza incendi di NASA, la struttura continua a bruciare. Inoltre, il canale Telegram Baza, legato alle autorità investigative russe, conferma che l'incendio persiste. Baza sostiene che il deposito è stato bombardato nuovamente da un drone ucraino la scorsa notte.

although India, come membro del BRICS, mantiene stretti legami con la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il primo ministro indiano Narendra Modi nella speranza di ottenere la mediazione per porre fine al conflitto. Secondo la giornalista di ntv Nadja Kriewald, gli ucraini sono "più desiderosi che mai di trattative di pace" a causa dell'offensiva di Kherson.

L'esercito ucraino afferma di aver distrutto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. "Il sistema di difesa aerea era operativo nelle regioni di Cherkassy, Kirovohrad, Poltava e Sumy", informa l'aeronautica.

La marina ucraina discute la distruzione di una nave nel porto russo di Kavkaz. Il portavoce della marina ucraina Dmytro Pletenchuk afferma: "Un altro obiettivo militare inequivocabile è stato annientato". La nave era prevista per consegnare carburante ai nemici. La nave è ora sommersa, rendendo il porto temporaneamente non operativo. Le autorità locali segnalano che l'attacco si è verificato giovedì, con la nave che ha preso fuoco. Il porto di Kavkaz, situato sul Mar Nero, fornisce, tra gli altri luoghi, la Crimea annessa dalla Russia nel 2014, con carburante.

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, commenta l'offensiva di Kherson e l'obiettivo di Kyiv di creare una zona cuscinetto lì: "Non se ne parla. Non ci sarà alcuna zona cuscinetto sul territorio russo", cita l'agenzia di stampa statale TASS. Contestualmente, assicura che Mosca non consulterà Washington per espellere le forze ucraine dalla regione di Kherson. Accusa gli Stati Uniti di "testare costantemente i russi" e di cercare di istigare "decisioni emotive e impulsive".

09:10 Cresce il Malcontento Contro Putin in Russia mentre il Conflitto Continua

Mentre le truppe ucraine invadono i territori russi due settimane fa, i sentimenti contro il presidente Vladimir Putin si sono presumibilmente intensificati in Russia. Secondo un'analisi di FilterLabs AI, riportata dal "New York Times", molti contribuenti online incolpano l'avanzata ucraina del governo russo e di Putin personalmente. "La risposta di Putin all'invasione è stata al meglio inefficace e al peggio offensiva", afferma Jonathan Teubner, CEO di FilterLabs. La società monitora gli umori in Russia tracciando l'attività sui social media.

08:36 Modi Arriva a KyivIl primo ministro indiano Narendra Modi è attualmente in Ucraina, come riferito dai media indiani e ucraini. È previsto un incontro con il presidente Volodymyr Zelenskyy. L'Ucraina spera nel sostegno dell'India, che svolge un ruolo influente nella politica globale. Tuttavia, Kyiv nutre dubbi sulla dichiarata neutralità dell'India. Lo scorso luglio, il primo ministro indiano ha visitato Mosca. Le immagini di Modi e del presidente russo Vladimir Putin che si abbracciano hanno suscitato controversie in Ucraina e in molti paesi occidentali.

Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di tentare di attaccare la centrale nucleare di Kursk. Tuttavia, il giornalista di ntv Rainer Munz stima il rischio effettivo di un disastro nucleare a causa del conflitto.

07:33 Cina e Bielorussia Accordano per Rafforzare la Collaborazione, Inclusa la SicurezzaLa Cina e la Bielorussia hanno concordato di intensificare la cooperazione in vari settori, tra cui commercio, sicurezza, energia e finanza, secondo un comunicato congiunto seguito da un incontro tra il premier cinese Li Qiang e il premier bielorusso Roman Golovchenko. Hanno anche l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nelle catene di fornitura industriale e di facilitare il commercio per ridurre i costi per entrambe le parti. La Cina è il secondo maggiore partner commerciale della Bielorussia e il maggiore in Asia.

07:05 L'Esercito Ucraino Lamenta la Poca Formazione MilitareI comandanti e i soldati ucraini si lamentano della scarsa formazione dei nuovi reclute e della netta superiorità della Russia nell'aria e nel munizionamento sul fronte orientale. "Alcuni combattenti rifiutano di sparare. Vedono il nemico posizionato in una trincea e non sparano. È per questo che i nostri soldati perdono la vita", dice un comandante di battaglione della 47ª Brigata. "Se non utilizzano le loro armi, sono inutili". Dal maggio scorso, il governo ha formalizzato una legge sulla mobilitazione controversa. Da allora, si stima che ogni mese vengano arruolati numerosi combattenti, con la massima richiesta nell'infan

06:35 Ora di Mosca: gli USA leveranno tutte le restrizioni sulle armi per l'UcrainaSecondo l'ambasciatore russo negli USA, Anatoly Antonov, citato dall'agenzia di stampa RIA, la amministrazione americana agisce come "chi tende una mano mentre tiene un coltello dietro la schiena". Stanno attivamente preparando il sollevamento di tutte le restrizioni esistenti senza molte riflessioni. Antonov ha inoltre espresso che un vero dialogo con gli USA è possibile solo se abbandonano il loro approccio "ostile" verso la Russia. Ha anche menzionato che un incontro tra il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato USA Antony Blinken durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo mese è improbabile.

06:09 Harris: Trump ha incoraggiato Putin a invadere l'EuropaLa candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno a NATO e all'Ucraina, che è sotto attacco da parte della Russia. "Mi schiero fermamente con l'Ucraina e i nostri alleati della NATO", ha dichiarato nel suo discorso alla convention del Partito Democratico a Chicago. Al contrario, il suo avversario repubblicano, Donald Trump, aveva minacciato di abbandonare la NATO, ha detto Harris. Ha anche sostenuto che Trump ha incoraggiato il Presidente russo Vladimir Putin a invadere l'Europa.

05:38 Il capo dell'Agenzia di Rete: "Il governo tedesco rimane in allerta"Nonostante gli impianti di stoccaggio del gas siano ben forniti, il presidente dell'Agenzia Federale di Rete, Klaus Müller, continua a consigliare prudenza nell'utilizzo del gas. "Il governo tedesco rimane in allerta. Dobbiamo rimanere vigili", ha detto al Augsburger Allgemeine. Ha anche sottolineato i progressi dell'esercito ucraino nel territorio russo, che potrebbe peggiorare la situazione. "Non l'infrastruttura del gas in sé è contestata, ma l'area circostante questa infrastruttura è una zona di guerra su entrambi i lati", ha detto il giornale. Ciò include la stazione di gas Gazprom a Sudzha, situata a pochi chilometri dal confine ucraino sul territorio russo e che funge da importante punto di distribuzione del gas esportato in Europa.

04:40 Modi a Kyiv: "Nessun problema può essere risolto sul campo di battaglia"Il Primo Ministro indiano Narendra Modi è in visita in Ucraina per la prima volta oggi. Un incontro con il Presidente Volodymyr Zelensky è previsto nella capitale Kyiv, come confermato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. L'India ha mantenuto una posizione neutrale riguardo all'invasione russa. Non ha imposto sanzioni occidentali a Mosca e si è trasformata in uno dei più grandi acquirenti di petrolio russo a basso costo sul mercato globale. Nuova Delhi ha ripetutamente chiamato per una risoluzione del conflitto attraverso il dialogo. "L'India è convinta che nessun problema possa essere risolto sul campo di battaglia. La perdita di vite innocenti sui campi di battaglia è la maggiore sfida per l'umanità", ha detto Modi giovedì durante una visita in Polonia. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha invitato Modi a svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto.

03:31 Fonti: gli USA forniranno nuovi aiuti militari all'UcrainaSecondo fonti governative, gli USA pianificano di inviare nuovi aiuti militari all'Ucraina del valore di circa 125 milioni di dollari. L'ultimo pacchetto di aiuti include razzi per la difesa aerea, munizioni per lanciatori multipli di tipo Himars, razzi Javelin e diverse armi, equipaggiamento e veicoli, secondo le fonti che hanno parlato sotto condizione di anonimato. L'annuncio ufficiale è atteso oggi, venerdì, un giorno prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Le armi saranno prelevate dalle scorte del Pentagono, consentendo una consegna rapida.

02:12 L'Ucraina segnala 53 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giornoL'esercito ucraino ha registrato un totale di 53 attacchi russi vicino alla città di Pokrovsk nella parte orientale del paese per tutta la giornata di giovedì. La cattura di Pokrovsk rimane l'obiettivo principale delle forze russe in Ucraina, secondo un comunicato dello stato maggiore. Non è stato rilasciato alcun comunicato dal governo russo finora. Secondo le informazioni disponibili, le truppe russe hanno avanzato in modo inesorabile verso Pokrovsk negli ultimi giorni.

01:16 Leader dell'SPD: senza consegne di armi, l'Ucraina sarebbe "ridotta in cenere"Prima delle elezioni statali in Turingia e Sassonia, la presidente dell'SPD Saskia Esken ha ribadito il sostegno militare della Germania all'Ucraina contro la Russia. Il Cancelliere Olaf Scholz si impegna per una pace giusta e sostenibile, ha detto ai giornali del gruppo Funke. "Tuttavia, finché Putin persegue i suoi obiettivi di guerra contro l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente". Esken ha collegato le sue dichiarazioni alla critica della presidente della Linke Sahra Wagenknecht. "Se, come la signora Wagenknecht e altri, smettessimo oggi di consegnare armi all'Ucraina, il paese sarebbe travolto domani e cancellato dalla mappa il giorno dopo. E questo avrebbe conseguenze catastrofiche per la sicurezza dell'Europa, che non porterebbe a meno armamenti e certamente non alla pace."

23:56 L'Ucraina teme l'inverno più duro della storiaA causa della distruzione dell'infrastruttura energetica e di potenza dell'Ucraina da parte degli attacchi russi, il paese si prepara a un inverno duro e buio. "Ci troviamo di fronte all'inverno più severo della nostra storia", dice il Ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko in una videoconferenza. Questo inverno sarà ancora più difficile del precedente, poiché i danni dagli attacchi russi in corso si sono accumulati. L'esercito russo sta utilizzando diverse armi in attacchi combinati per causare il maggior danno possibile, dice. In un inverno mite, il consumo di elettricità è di circa 18 gigawatt, e in un inverno freddo è di 19 gigawatt. Inoltre, deve essere creata una capacità di riserva di un gigawatt, dice Haluschtschenko. Gli attacchi russi hanno distrutto circa 9 gigawatt di capacità.

22:08 NATO rinforza la sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen A causa di un pericolo imminente, NATO ha aumentato il livello di sicurezza alla base aerea situata a Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia. Tutti i lavoratori non essenziali sono stati inviati fuori sede, come spiegato da un rappresentante della base. Questo movimento è stato ispirato da informazioni che suggeriscono una minaccia potenziale. "Non c'è motivo di preoccuparsi e questo è solo una misura preventiva per proteggere le nostre operazioni cruciali", assicura il rappresentante. La polizia ha confermato la loro presenza sul posto. Ulteriori dettagli, come il numero di personale coinvolto, rimangono riservati.

22:07 PM Ucraina riferisce un attacco contro il punto di rinforzo di Kursk L'esercito ucraino sostiene un altro attacco contro le forze russe nella regione di Kursk. Utilizzando bombe guidate americane, hanno preso di mira un punto di rinforzo russo durante il pomeriggio, secondo il comandante dell'aeronautica, Mykola Oleshchuk. "Un centro di comando drone, una unità di guerra elettronica, equipaggiamento, armi e circa 40 militari russi sono stati colpiti", scrive Oleshchuk insieme a un video che sostiene di mostrare l'attacco.

qui.22:43 PM Prima consultazione post-Summit per la pace in Svizzera Dopo il Summit per la pace in Svizzera di giugno, si è tenuta la prima consultazione di follow-up, come riferito dall'Ucraina. Più di 40 stati e organizzazioni hanno inviato i loro rappresentanti per partecipare alla riunione virtuale. Sono previsti futuri incontri che coinvolgeranno i gruppi di lavoro.

