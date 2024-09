Alle 16:44, Biden all'ONU ha dichiarato: "Non abbandoneremo il nostro sostegno all'Ucraina".

16:25 Registrazione Tedesca per Auto Ucraine dal mese di Ottobre

A partire da ottobre, i rifugiati ucraini dovranno registrare i loro veicoli in Germania. Questa misura si applica solo se le loro auto si trovano nel paese da più di un anno. Il governo tedesco ha stabilito il quadro legale per questo. Fino al 30 settembre, i veicoli ucraini sono ancora esenti da queste regolamentazioni a causa delle eccezioni statali. Il nuovo processo è dettagliato in un documento FAQ sviluppato dal Ministero Federale dei Trasporti in collaborazione con gli stati. I proprietari devono presentare documenti come un ID con nome in latino, il certificato di registrazione ucraino e la prova di assicurazione alle autorità. Non sono accettati documenti ucraini digitali. Dopo la registrazione, le targhe automobilistiche ucraine verranno sostituite.

15:40 Vittime Civili negli Attacchi Russi a Kharkiv

Ci sono state numerose incursioni missilistiche russe nella città ucraina orientale di Kharkiv, con conseguenze per i civili. Secondo il Governatore Oleh Synyehubov, il bilancio delle vittime è salito a tre. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Si segnala che un missile ha colpito direttamente un grattacielo. Il Sindaco Ihor Terechov aveva precedentemente segnalato attacchi missilistici in quattro distretti cittadini e due grattacieli danneggiati su Telegram.

15:15 Esercizi Militari Tedeschi nel Porto di Amburgo

Dal giovedì al sabato, l'esercito tedesco sta conducendo un'esercitazione di difesa su larga scala nel porto di Amburgo, denominata "Red Storm Alpha". Il Landeskommando Hamburg garantirà la sicurezza di una parte del porto con le forze di protezione civile, inclusa la creazione di un posto di blocco. L'obiettivo dell'esercitazione è proteggere l'infrastruttura critica della difesa, mantenere la stessa situazione a tutti i livelli e comunicare efficacemente con tutti i partecipanti. Il traffico civile non sarà influenzato dall'esercitazione. Dopo l'attacco illegale russo all'Ucraina, la possibilità di una guerra convenzionale in Europa nei prossimi 5 anni è stata annunciata. La NATO intende contrastare questo sforzo collettivo, richiedendo il rapido dispiegamento di truppe alleate da ovest verso est. La Germania, a causa della sua posizione strategica, deve praticare il trasporto militare, la fornitura di cibo, la distribuzione di letti o la gestione delle risorse, nonché garantire intere colonne di veicoli per scoraggiare eventuali attacchi.

14:30 Zelensky cerca investimenti USA per il rilancio del settore energetico

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato rappresentanti degli affari USA per ottenere investimenti per la ripresa del settore energetico danneggiato durante il suo viaggio. "L'obiettivo principale era preparare il sistema energetico ucraino per l'inverno", ha scritto Zelensky sui social media. Il paese teme blackout quest'inverno a causa dei danni bellici causati dalla Russia. Zelensky ha proposto incentivi. "Questo è la nostra proposta. Questo è parte del nostro piano di vittoria", ha detto in un video pubblicato. L'incontro ha incluso rappresentanti delle compagnie energetiche, finanziarie e assicurative, nonché la direttrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Samantha Power.

13:55 L'offensiva ucraina a Kursk vista come un successo

C'è una divisione tra gli osservatori sul fatto che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk sia un successo o un fallimento per Kyiv. L'esperto militare Nico Lange la considera un successo e ha scritto su X: "Immagina se Zelensky avesse dovuto condurre trattative di pace a New York senza l'offensiva di Kursk. Il valore e il successo dell'offensiva di Kursk diventano chiari in sé stessi".

13:17 Il piano di vittoria di Kyiv include l'invito a joining NATO

Un invito a joining NATO fa parte del piano di vittoria del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per Kyiv. Il capo dell'ufficio di Zelensky, Andriy Yermak, ha dichiarato durante un'apparizione a New York che gli alleati del paese dovrebbero estendere un invito per l'adesione a NATO, ignorando le minacce di escalation della Russia. Il piano consiste di elementi militari e diplomatici. La Russia ha iniziato la sua guerra contro l'Ucraina, in parte, a causa delle aspirazioni di Kyiv per joining NATO.

12:42 La Russia insiste sui suoi obiettivi di guerra nonostante i tentativi di pace di Kyiv

despite Kyiv's attempts to negotiate, Russia is maintaining its war aims in Ukraine. According to Kremlin spokesman Dmitry Peskov, "As soon as these goals are achieved in some way, the special military operation will be completed," referring to brutally invasive Russian incursions that have lasted for 2.5 years. He responded to Volodymyr Zelensky's statements that an end to the war is closer than many expect, during his US trip. Zelensky is presenting his victory plan in the US to put pressure on Moscow and encourage negotiations. Russia's war aims include controlling Ukrainian regions like Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia. Moscow also aims to prevent Ukraine from joining NATO. In the past, the removal of the government in Kyiv has also been mentioned. Many experts believe that Russia's ultimate goal is complete control over Ukraine.

11:59 La situazione a Wuhledar peggiora - i russi avrebbero usato tattiche ingannevoli

According to a military source close to the Ukrainian forces, the situation in Wuhledar is critical and worsening. "The Russians are attempting to surround the city and are simultaneously bombarding it with artillery and other means." No recent entry of Russian forces has been reported (as of 09:27). "Surviving until the end means sacrificing our military forces and the remains of Wuhledar, which is unacceptable. We should have considered the consequences sooner, but now it's too late. The soldiers of the 72nd Brigade continue to fight despite the circumstances." According to Nexta, a European news outlet, Russia is once again employing the "scorched earth" tactic by heavily bombing Wuhledar from the air.

11:15 Nuove Immagini Satellitari Mostrano Estesi Danni nei Depositi di Munizioni RussiL'Ucraina ha recentemente condotto attacchi riusciti contro i depositi di munizioni russe, distruggendo una vasta quantità di razzi, granate d'artiglieria e altri rifornimenti. Le immagini ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabr'sk e Toropets.

10:46 Attacchi Devastanti a Saporishzhia: Un Morto, Diversi Feriti e Danni SignificativiGli attacchi russi contro la città ucraina sud-orientale di Saporishzhia hanno causato un morto e sei feriti, secondo le autorità. L'area è stata colpita da "pesanti bombardamenti aerei" in due ore lunedì sera, come riferito dal servizio statale di difesa civile. "Una persona è morta e sei altre sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", scrive il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Inoltre, un'infrastruttura e edifici residenziali sono stati dati alle fiamme. Un dipendente del comune afferma che 74 blocchi di appartamenti e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sull'equipaggio dell'"Admiral Kuznetsov": "La portaerei potrebbe non salpare mai più"Secondo un articolo di Forbes, l'equipaggio della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" sarebbe stato dispiegato al fronte. La nave è nota per la sua serie di incidenti, spiega Rainer Munz, corrispondente di ntv con base a Mosca. Il dispiegamento dell'equipaggio potrebbe essere un segno dei problemi finanziari della Russia.

09:27 Wuhledar sull'orlo del precipizio? Le truppe russe avrebbero sfondatoLe truppe russe avrebbero avanzato verso la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blogger. "Le unità russe sono entrate a Wuhledar - la battaglia per la città è iniziata", scrive un blogger militare filorusso, Yuri Podolyaka. Altri blogger militari filorussi riportano l'attacco. I media di stato russi affermano che Wuhledar, situata nella regione di Donetsk, è stata circondata e si combatte nei settori orientali della città. Secondo l'esperto militare colonnello Reisner, le truppe russe si stanno avvicinando a Wuhledar da diverse direzioni, mettendo la città a rischio di essere accerchiata.

08:59 Forze russe e ucraine si scontrano con i droni durante la notteLe forze di difesa aerea russe, secondo i resoconti ufficiali, hanno abbattuto 13 droni ucraini durante la notte. Sei droni sono stati intercettati nelle regioni di Belgorod e Kursk, e uno nella regione di Bryansk, come riferito dall'agenzia di stampa ufficiale russa TASS, citando il ministero della Difesa russo. L'aviazione ucraina, d'altra parte, afferma di essere stata attaccata dalla Russia con 81 droni e quattro missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono state immediate segnalazioni di vittime o danni.

08:17 Danimarca: Memorandum forte su attacchi a lungo raggio contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen incita gli alleati della NATO ad approvare l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. "Proponiamo di porre fine alla discussione sui limiti rossi", dice Frederiksen a Bloomberg. Pensa che il limite rosso più importante sia già stato superato - "quando la Russia ha invaso l'Ucraina". Non permetterà mai ai russi di decidere ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina, aggiunge Frederiksen.

07:38 Caduti russi riordinati e segnalati come dispersi per ridurre le speseUna telefonata intercettata dall'intelligence militare ucraina afferma che i soldati russi caduti in battaglia vengono sepolti e segnalati come dispersi per evitare di pagare generosi risarcimenti alle loro famiglie. "Li uccidono, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi sono considerati dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capisci?" dice un uomo a un residente della regione russa di Belgorod nella telefonata intercettata. Il risarcimento per ogni soldato caduto varia tra $67.500 e $116.000.

06:59 La posizione russa indica l'assenza di fine del conflitto, secondo l'ISW despite the Ukrainian President Zelensky advancing his "victory plan" in the U.S., Russia shows no signs of interested in resolving the conflict. The Institute for the Study of War (ISW) observes that Russia publicly dismisses any peace settlement that does not involve the Ukrainian government's total surrender and the dismantling of Ukraine as a state. Russian high-ranking officials have expressed objection to joining the next peace summit, and Kremlin spokesman Peskov emphasizes that Russia is not prepared to negotiate under any conditions except Ukrainian surrender. ISW maintains that Russia has no intention of engaging in genuine peace negotiations with Ukraine and merely employs the term 'peace plans' and 'negotiations' to put pressure on the West to force Ukraine to make unilateral concessions regarding its sovereignty and territorial integrity.

06:27 Zelensky sottolinea l'azione immediata degli Stati Uniti per accelerare il ritiro russoSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un'azione immediata del governo degli Stati Uniti potrebbe accelerare il ritiro dell'aggressione russa contro l'Ucraina nell'anno successivo. Nel suo post su Telegram dopo l'incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti, Zelensky ha notato che c'è un'opportunità presente per ampliare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti. Si trova negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" all'amministrazione degli Stati Uniti.

05:44 Ragazzi Accesi Appiccano Incendio a Elicottero Mi-8 a OmskLo scorso sabato, due teenager hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk utilizzando una bottiglia molotov, come riportato dal canale Telegram Baza. I 16enni sono stati successivamente arrestati e hanno ammesso di aver ricevuto una ricompensa di $20,000 per l'attacco via Telegram. L'elicottero ha subito danni consistenti, secondo i media russi. Questo incidente è simile a uno simile avvenuto l'11 settembre, quando due giovani hanno dato fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Noyabrsk, nella regione di Tyumen. Incidenti di sabotaggio come il deragliamento dei treni sono stati segnalati in diverse regioni russe. Alla fine di gennaio, il servizio di intelligence militare ucraino (HUR) ha affermato che alcune ferrovie russe erano state attaccate da avversari sconosciuti del regime di Putin.

04:44 G7 Pondera Fornitura di Missili a Lungo Raggio all'Ucraina, Rischiando Rappresaglia RussaI ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno la possibilità di fornire all'Ucraina missili a lungo raggio, portando la terra russa alla loro portata, lunedì. Il capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, ha annunciato questo ai margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Inoltre, la Russia sta ricevendo nuove armi, comprese le rockets iraniane, nonostante le costanti smentite di Tehran.

03:50 Zelensky: La Pace Sembra Più Vicina del PensatoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ottimista sulla prossima fine della guerra con la Russia. "Penso che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo", ha dichiarato in un'intervista alla broadcaster statunitense ABC News. Ha previsto che il conflitto sarebbe presto finito, invitando gli Stati Uniti e gli altri alleati a continuare a sostenere l'Ucraina.

02:50 Vittime degli Attacchi Russi a SaporizhzhiaMartedì sera, le truppe russe hanno lanciato un altro attacco contro la città ucraina sud-orientale di Saporizhzhia, causando un morto e cinque feriti, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario comunale citato dalla broadcaster pubblica Suspilne ha riferito che tra i feriti c'era una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città durante lo stesso giorno e la notte precedente. Fedorov ha pubblicato su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, anche se non è chiaro che tipo di arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, scatenando un incendio che è stato presto domato dai servizi di emergenza senza causare feriti.

01:29 Le Forze Ucraine Sotto pressione a PokrovskIl comando militare ucraino riferisce che la situazione nell'est del paese rimane tesa. "La situazione nell'area di Pokrovsk e Kurakhove rimane grave", ha riferito il Comando Generale a Kyiv nel suo aggiornamento serale. Su un totale di 125 attacchi russi lungo il fronte, più di 50 sono stati avviati in questo settore. "Gli sforzi principali del nemico sono stati concentrati vicino a Pokrovsk", ha specificato il comando militare ucraino. Anche se gli osservatori indipendenti attribuiscono il successo degli ucraini nel rallentare l'avanzata russa verso Pokrovsk, la situazione rimane pericolosa per i difensori a Kurakhove più a sud. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk minaccia di accerchiare diverse unità ucraine. Un'accirchiamento simile delle posizioni difensive è stato suggerito anche più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi non sono riusciti a conquistare con attacchi frontali.

00:28 Uomo Americano Condannato in Russia per Uscita Irregolare di MinoreUn uomo americano è stato condannato a sei anni di lavori forzati in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre. Un tribunale nell'enclave di Kaliningrad ha dichiarato l'uomo colpevole di tentato "uscita irregolare" e ha emesso la sentenza. Secondo la sentenza, l'americano ha tentato di lasciare il paese con il figlio di quattro anni per la Polonia in luglio 2023. "Senza il consenso della madre, ha tentato di uscire dal paese con il bambino", ha spiegato il tribunale sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Ha tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva, ma è stato fermato dalle guardie di frontiera. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono alte a causa del conflitto in Ucraina.

23:14 Numero di Morti in Attacco a Villaggio Russo Vicino al Confine UcrainoTre morti sono state segnalate in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, situato a cinque chilometri dal confine, è stato "colpito dall'artiglieria ucraina" lunedì, ha riferito il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Due adulti e un teenager sono morti e altri due, compreso un bambino, sono rimasti feriti, ha aggiunto.

22:13 Zelensky Ringrazia Scholz per l'Aiuto Tedesco Dopo l'Incontro a New YorkIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine al cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo il loro incontro a New York. "Siamo profondamente grati al sostegno della Germania", ha twittato Zelensky. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo senza dubbio rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Scholz, however, ha ribadito la posizione della Germania di non fornire all'Ucraina armi avanzate.

21:35 Forbes: La Portaerei Russa Unica in Deterioramento, Equipaggio Inviato al Conflitto Ucraino

La Russia ha un solo portaerei, l'"Admiral Kuznetsov", che ha fatto scalpore per i suoi limitati dispiegamenti dal suo lancio negli anni '80 nonostante numerosi intoppi. Come riportato da Forbes, l'equipaggio di 15.000 membri del Kuznetsov viene dirottato per partecipare al conflitto ucraino, non a bordo del portaerei, ma come battaglione separato. La Russia sta adottando tali misure per far fronte alle sue esigenze di reclutamento mensili stimate in 30.000 nuovi soldati, mentre il Kuznetsov stesso cade ulteriormente in disuso e probabilmente rimarrà fermo lungo la costa di Murmansk.

14:45 Operazioni militari che influenzano l'infrastruttura civile a Kharkiv despite ongoing negotiations, Russian military operations continue to pose a threat to civilian infrastructure in Kharkiv. The recent missile strike on a high-rise building has resulted in civilians being injured and killed.

14:10 Impatto degli esercizi militari sul traffico regolare nel porto di Amburgo During the upcoming "Red Storm Alpha" military exercises in Hamburg Harbor, regular traffic may be affected. The Landeskommando Hamburg will be securing a part of the harbor with home protection forces, which could potentially lead to temporary closures or delays in regular traffic.

