Alle 16:43, Zelensky e Trump si incontrano a New York:

16:02 L'Ucraina è costretta ad aumentare le tasse sui cittadini Il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko definisce gli aumenti fiscali discussi in parlamento un necessario male. Una delle proposte di modifica fiscale è l'aumento di una tassa di guerra dal 1.5% al 5%. Per quest'anno, l'aumento è stimato generare circa 1,2 miliardi di euro, e per l'anno successivo circa 3 miliardi di euro in più. "Una tale decisione danneggerà l'economia, ma abbiamo esaurito tutte le altre opzioni", spiega Marchenko. Solo i proventi dai nuovi bond nazionali saranno sufficienti per gestire i pagamenti del debito esistente. L'assistenza finanziaria estera sembra incerta. Nel primo trimestre, l'Ucraina ha ricevuto solo circa il 10% dell'aiuto estero necessario. I ritardi del Congresso negli Stati Uniti hanno contribuito alla mancanza di fondi. Tuttavia, Kiev si aspetta di ricevere circa 34,5 miliardi di euro dalle fonti internazionali l'anno prossimo. Tuttavia, Marchenko avverte che i pagamenti potrebbero non essere costanti.

15:24 La Norvegia restringe l'asilo per i rifugiati ucraini La Norvegia ora valuterà le richieste di asilo per i rifugiati ucraini su base caso per caso. Il governo norvegese ha annunciato la decisione, prendendo di mira i rifugiati provenienti dalle regioni occidentali dell'Ucraina, considerate sicure dalle autorità norvegesi. Dal febbraio 2022, le autorità norvegesi hanno automaticamente concesso l'asilo ai rifugiati ucraini, accogliendo circa 85.000 persone - il numero più alto di qualsiasi paese nordico.

14:51 L'esercito russo si prepara a una nuova coscrizione Secondo l'intelligence militare britannica, la Russia inizierà la coscrizione per individui idonei al combattimento sotto i 30 anni il 1° ottobre. Fino ad ora, i coscritti non hanno partecipato ai combattimenti in Ucraina, ma sono stati stanziati nella regione russa di Kursk, da cui si prevede che le forze ucraine saranno respinte. Alcuni genitori russi si sono lamentati che i loro figli, con meno di 4 mesi di addestramento, sono stati inviati in zone di combattimento, il che contrasta con la legge russa.

14:22 Ramstein ospiterà l'incontro sull'Ucraina con Biden L'incontro dei paesi che sostengono l'Ucraina si terrà il 12 ottobre alla base aerea della US Air Force a Ramstein, in Germania, come annunciato dal portavoce del governo Steffen Hebestreit. La Germania pianifica di ospitare il cosiddetto Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina insieme agli Stati Uniti. Un gruppo di più di 50 paesi si riunisce per coordinare l'aiuto all'Ucraina in questo forum. Non è chiaro se il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sarà presente.

13:56 La Lituania pianifica l'acquisto di carri armati tedeschi per una nuova divisione La Lituania sta valutando l'acquisto di carri armati Leopard 2 per formare una nuova divisione nel suo esercito. L'accordo potrebbe essere firmato a novembre, previa approvazione del Consiglio di sicurezza nazionale. La Lituania confina con l'exclave russa di Kaliningrad e il suo alleato Bielorussia. Il paese considera il conflitto in Ucraina una minaccia immediata alla sua sicurezza, portando a un'intensa costruzione militare. Verrà formata una nuova divisione militare che include un battaglione di carri armati, con una brigata meccanizzata delle forze armate tedesche permanentemente stanziata in Lituania.

13:20 Il Discord a rischio di essere bloccato in Russia L'autorità russa per il controllo dei media sta valutando il blocco completo della piattaforma di comunicazione Discord. Questo rapporto, ottenuto da una fonte dell'industria dei videogiochi, si basa su presunte violazioni della legge russa. Non sono state fornite accuse concrete o spiegazioni. Gli utenti russi hanno segnalato in precedenza interruzioni su Discord. Con tra 29 e 40 milioni di utenti attivi in Russia, la piattaforma - prevalentemente popolare tra i giocatori, gli studenti e gli operatori di criptovalute - potrebbe vedere l'accesso limitato in futuro.

13:04 Nessuna approvazione per armi a lungo raggio: "Biden avvertito dai servizi di intelligence prima della decisione" Nonostante la promessa di ulteriore assistenza miliardaria all'Ucraina, gli Stati Uniti non hanno concesso la richiesta dell'Ucraina di sollevare le restrizioni sull'uso di armi occidentali per colpire aree profonde nel territorio russo. Thomas Jäger, un politologo, spiega che gli Stati Uniti seguono le preoccupazioni per la sicurezza e le possibili escalation, come raccomandato dai servizi di intelligence.

12:36 Americano in Russia accusato di 'attività mercenarie' Secondo l'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, un americano è stato accusato di presunte 'attività mercenarie' in Russia dal venerdì scorso. Il 72enne è accusato di aver combattuto come mercenario nel conflitto armato dalla parte dell'Ucraina, come riferito dall'agenzia. L'individuo creduto essere l'americano, Stefan Hubbard del Michigan, risiede in Ucraina dal 2014. I dettagli sull'arresto dell'americano restano poco chiari dal rapporto. Secondo RIA Novosti, è stato portato a processo in un tribunale di Mosca dalla polizia militare.

12:01 Kryvyj Rih: Attacco con Missile su Stazione di PoliziaRecenti rapporti dall'Ucraina indicano ulteriori aggressioni russe. Un missile ha colpito una stazione di polizia a Kryvyj Rih questa mattina, come confermato dalle autorità locali. Sotto le macerie è stato trovato il corpo di una donna e almeno cinque persone sono rimaste ferite. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso per trovare eventuali sopravvissuti. Le strutture residenziali sono state danneggiate nell'attacco. La Procura regionale di Dnipropetrovsk ha condiviso foto degli impatti del missile a Kryvyj Rih.

Secondo fonti ucraine, c'è stato un altro attacco con missile alla città di Dnipro la scorsa notte, che ha colpito una struttura industriale. Almeno otto persone sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi nella regione di Kherson, come riferito dalle autorità locali.

11:27 Possibile Violazione dello Spazio Aereo NATO da parte di un Drone RussoIl ministero della difesa romeno suggerisce che un drone russo potrebbe aver brevemente attraversato lo spazio aereo del membro NATO Romania la scorsa notte. È possibile che il drone abbia attraversato briefly la zona di frontiera della Romania per meno di tre minuti. Il drone era coinvolto in un attacco contro la città ucraina del sud di Izmail, secondo le autorità ucraine. Izmail è stata colpita da un attacco con drone questa mattina presto, causando la morte di tre persone e il ferimento di circa una dozzina di altre, secondo l'aeronautica ucraina.

10:57 Fritz: Gli Stati Uniti Forniranno per la Prima Volta Bombe Guidate all'UcrainaIl presidente Zelensky si sta recando negli Stati Uniti per presentare il suo "piano di vittoria" e richiedere ulteriori aiuti militari. Biden ha promesso un pacchetto di aiuti militari valutato quasi 8 miliardi di dollari all'Ucraina. Rispetto alle precedenti consegne, "si tratta di una somma sostanziosa", nota il reporter di ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapporto: le Agenzie di Intelligence USA Avvertono di Severe Rappresaglie se l'Ucraina Userà Missile a Lungo RaggioSecondo un articolo del "New York Times" che cita una valutazione intelligence non pubblicata, le agenzie di intelligence USA si aspettano severe rappresaglie se l'Ucraina userà missili occidentali a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo. Il permesso per questo da parte dell'Occidente potrebbe avere conseguenze serie, con possibili azioni di rappresaglia da parte della Russia che vanno dal sabotaggio e dall'incendio di strutture europee a possibili attacchi letali contro punti di supporto militare USA ed europei. Le agenzie sostengono che l'Ucraina non ha un numero sufficiente di missili a lungo raggio per modificare significativamente il corso della guerra. Il Times suggerisce che questa valutazione potrebbe giocare un ruolo nella difficoltà che il presidente Biden sta incontrando nella sua decisione.

09:57 Munz sulla Nuova Minaccia di Putin: Interruzione delle Esportazioni di Risorse "Non Danneggerà molto l'Occidente"La Russia minaccia gli Stati Uniti con conseguenze se approverà l'uso di armi a lungo raggio contro obiettivi all'interno della Russia. Il presidente Putin sta valutando alcune restrizioni sulle esportazioni di risorse strategiche, come l'uranio, come rappresaglia contro l'Occidente. Il reporter di ntv Munz esplora lo sfondo e le implicazioni.

08:40 Marina Militare Ucraina Confusa da Struttura Russa Vicino al Ponte di CrimeaUna struttura russa non identificata vicino al ponte di Crimea sta confondendo la marina militare ucraina. Secondo un report del "The Kyiv Independent" sulla televisione ucraina, la struttura viene costruita. Il suo scopo rimane ignoto. "Potrebbe servire come installazione difensiva, o potrebbe essere un'altra passerella, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni", ha detto il portavoce della marina militare ucraina Dmytro Pletenchuk. Egli dubita che i russi la completeranno a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento. "Continuano a piazzare qualcosa di nuovo nello stretto di Kerch per costruire varie strutture idrotecniche o barriere, ma dopo ogni tempesta finiscono sulla spiaggia". Il ponte collega la Russia alla penisola crimea ucraina, che la Russia ha annesso.

08:08 Attacco alla Città Ucraina Confina con la Romania; Vari MortiLa città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata attaccata. Tre persone sono morte in un attacco con drone russo questa mattina, come riferito dal governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper. Tutte le vittime erano anziane, inclusa una donna di 90 anni. Undici altre persone, inclusa una bambina, sono rimaste ferite. Kiper ha anche segnalato danni a edifici e veicoli, nonché diversi incendi. La città di Ismajil si trova sul confine con la Romania, con la foce settentrionale del fiume Danubio che forma il confine. [Leggi di più qui.]

07:40 Roth Chiede Aiuti Militari Significativamente più Consistenti per l'Ucraina per Favorire le NegoziazioniL'esperto di politica estera SPD Michael Roth sta chiedendo più aiuti militari per l'Ucraina dall'Europa. "I paesi europei più grandi devono fornire supporto militare in modo significativamente più consistente per garantire che l'Ucraina rimanga una nazione libera e democratica", ha detto al "Tagesspiegel" Roth. "Ora è il momento di mobilitare tutte le forze per mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per eventuali negoziati". Il presidente del comitato degli affari esteri del Bundestag sostiene: "Chiunque voglia porre fine alla guerra il più rapidamente possibile deve fornire all'Ucraina ciò di cui ha bisogno". La forza militare e la diplomazia sono due facce della stessa medaglia. "La Russia sarà disposta a negoziare solo se Putin è convinto che una vittoria sull'Ucraina è impossibile".

07:09 Baerbock: Senza il nostro aiuto, gli ospedali e i bambini sarebbero vulnerabili

La cancelliera tedesca Baerbock giustifica l'invio di armi occidentali all'Ucraina e avverte contro il calo del sostegno a Kyiv. "La convinzione che non ci sarebbe stata alcuna lotta o morti in Ucraina senza armi difensive è cieca tanto quanto è sbagliata," afferma durante il dibattito generale delle Nazioni Unite a New York il giovedì. "Se la Russia ferma il suo assalto, la guerra finisce. Se l'Ucraina smette di difendersi, è la sua fine." Il presidente Putin ha risposto all'invito a una conferenza di pace in giugno bombardando un ospedale pediatrico. Fino a quando Putin non sarà pronto per le trattative, fermare il nostro aiuto significa "lasciare gli ospedali e i bambini ucraini indifesi. Potrebbe portare a ulteriori crimini di guerra, forse anche in altri paesi." Baerbock sottolinea che la Russia "ha sempre giocato con l'inviolabilità dei confini degli stati baltici e della Polonia."

06:45 Slovenia: Le armi a lungo raggio per Kyiv non dovrebbero essere scartate troppo in frettaIl governo sloveno consiglia di non prendere decisioni affrettate sull'uso di armi occidentali a lungo raggio sul suolo russo, data la skepticismo della Germania. "È raro che sia saggio dichiarare certi argomenti off-limits troppo presto," dice il primo ministro Golob ai margini del dibattito generale delle Nazioni Unite a New York. "È un problema spinoso, ma a questo punto tutte le alternative dovrebbero essere considerate e poi scelta la soluzione migliore," risponde Golob quando gli viene chiesto dei missili cruise a lungo raggio. La Germania e gli Stati Uniti sono particolarmente riluttanti su questo problema. Il cancelliere Scholz ha recentemente escluso la fornitura di armi a lungo raggio precisi all'Ucraina in futuro.

06:11 Baerbock esorta l'Iran a fermare il sostegno alla guerra della Russia contro l'UcrainaLa cancelliera tedesca Baerbock incoraggia l'Iran a cessare il sostegno al conflitto della Russia con l'Ucraina e a fermare il trasferimento di missili balistici e droni. Il ministero degli Esteri lo indica tramite la piattaforma X. Baerbock ha parlato con il suo omologo iraniano, Abbas Araktschi, ai margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

06:01 Trump pianifica un incontro con ZelenskyL'ex presidente degli Stati Uniti Trump organizza un incontro con il presidente ucraino Zelensky a New York venerdì. L'incontro si terrà alla Trump Tower a Manhattan, rivela Trump. Zelensky, che ha incontrato il presidente Biden il giorno precedente, ha apparentemente prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima della sua visita negli Stati Uniti, Zelensky ha menzionato il desiderio di incontrare Trump, Biden e Harris per presentare il suo "piano di vittoria" per porre fine alla guerra ucraina. Leggi di più qui.

04:25 Harris promette di stare accanto all'Ucraina, avverte indirettamente contro Trump

La candidata alla presidenza democratica Harris promette il suo sostegno al presidente ucraino Zelensky e avverte indirettamente contro una vittoria di Trump. "Il mio impegno per il popolo ucraino è incrollabile. (...) Manterrò la mia solidarietà con l'Ucraina e mi impegnerò per garantire che l'Ucraina emerga vittoriosa e viva in pace e prosperità," dice durante la visita di Zelensky a Washington. Rileva che la pace non può essere dettata senza l'Ucraina. Tuttavia, ci sono "alcuni" negli Stati Uniti che lo desiderano. Le loro intenzioni sono costringere l'Ucraina a cedere grandi porzioni del suo territorio, accettare la neutralità e rinunciare alle garanzie di sicurezza da altri paesi. Queste proposte sono identiche a quelle del capo del Cremlino Putin, afferma, e ammontano a una chiamata alla resa.

02:08 L'Ucraina riferisce gli attacchi a ovest di Kherson

Le forze russe hanno bombardato il insediamento di Tomyna Balka a ovest della città ucraina di Kherson controllata dall'Ucraina il giovedì, secondo il governatore della regione, Prokrudin. Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita nell'attacco, secondo Telegram.

00:55 La Gran Bretagna consegnerà altri sistemi d'artiglieria auto-propulsionati all'UcrainaLa Gran Bretagna consegnerà un altro gruppo di sistemi d'artiglieria auto-propulsionati, AS90, alle forze di difesa ucraine. Dieci di questi sistemi sono già stati consegnati, con altri sei previsti per arrivare nelle prossime settimane, secondo il ministero della Difesa britannico.

23:33 ONU: scarsità di fondi per assistere gli ucraini quest'inverno

Le Nazioni Unite segnalano fondi insufficienti per sostenere gli ucraini durante l'inverno. "Il livello di finanziamento della nostra organizzazione è insufficiente per questa stagione," dice Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell'UNHCR per l'Ucraina. L'UNHCR ha attualmente solo il 47% dei fondi necessari per fornire supporto ai milioni di ucraini colpiti o sfollati dalla guerra. Lo scorso anno, a questa data, era finanziato al 70%.

22:13 Biden: gli Stati Uniti rafforzeranno l'aiuto all'UcrainaIl presidente Biden dichiara che gli Stati Uniti rafforzeranno il loro sostegno all'Ucraina. Ciò rafforzerà la posizione di negoziato del governo ucraino, dice prima di un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Il mandato di Biden scade a gennaio. Potrebbe essere succeduto dal suo vicepresidente Harris o dal repubblicano Donald Trump, che si prevede ridurrà significativamente l'impegno degli Stati Uniti con l'Ucraina.

21:34 L'Ucraina: la Russia sta pianificando di intensificare gli attacchi nella regione di Zaporizhzhia

Sulla base delle informazioni dell'intelligence ucraina, ci si attende che le forze russe intensifichino le loro azioni offensive nella regione di Saporishshia a breve. "C'è un cambiamento verso l'escalation nella situazione sul campo di battaglia nella regione di Saporishshia", ha osservato un rappresentante delle truppe stanziate nel sud dell'Ucraina durante una trasmissione televisiva nazionale. "Negli ultimi 24 ore ci sono stati cinque attacchi, e possiamo ipotizzare che questo numero potrebbe aumentare, poiché le nostre informazioni suggeriscono che l'avversario sta concentrando unità d'attacco vicino al villaggio di Pryiutne". Il rappresentante ha anche menzionato l'arrivo di veicoli corazzati leggeri sul lato russo. "Ciò significa che si stanno preparando per operazioni offensive".

21:00 Biden incontra Zelensky: la Russia non otterrà la vittoria

All'inizio del loro incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rassicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky del sostegno americano incondizionato. "La Russia non uscirà vittoriosa, lo farà l'Ucraina", ha dichiarato mentre accoglieva il suo omologo ucraino nell'Oval Office alla Casa Bianca: "E saremo al tuo fianco in ogni passo". Clicca qui per maggiori dettagli.

Puoi rivedere tutti gli sviluppi precedenti qui.

Data l'attuale tensione militare, il governo ucraino potrebbe dover cercare fonti alternative di finanziamento a causa dell'incertezza nell'assistenza finanziaria estera.

Date le preparazioni della Russia per una nuova coscrizione, potrebbe esserci una maggiore pressione sui paesi confinanti, come la Lituania, per rafforzare le loro capacità militari difensive.

Leggi anche: