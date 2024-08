Alle 16:41, la Russia afferma di aver fatto progressi a Pokrovsk, l'Ucraina si vanta di aver vinto a Kursk

16:12 Ucraina nega tentato attacco alla centrale nucleare: la Russia potrebbe iniziare una 'provocazione nucleare'

L'Ucraina respinge le accuse del presidente russo Putin secondo cui i soldati ucraini hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk la scorsa notte. "È una completa falsità", afferma Andrii Kovalenko, a capo del dipartimento di contro-disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. Le false accuse di una "provocazione nucleare ucraina" alle centrali nucleari di Kursk e Zaporižžja seguono. Kovalenko suggerisce che la Russia potrebbe pianificare questa provocazione, data la partecipazione di Putin. Considera reale la possibilità di una "provocazione nucleare da parte della Russia".

15:46 Le riserve di gas dell'UE vicine alla capacità massima: pronti per l'inverno

Due mesi prima del previsto, le riserve di gas dell'Unione Europea hanno raggiunto il 90% della capacità. L'UE è ora ben preparata per l'inverno, secondo la Commissione europea. Dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, tutti i paesi dell'UE hanno concordato in estate che le riserve di gas avrebbero dovuto essere almeno al 90% entro novembre. although the fill levels differ between countries, with Spain boasting 100% capacity and Latvia at 69%, the EU is planning to further reduce its dependence on Russian natural gas by importing more liquefied natural gas (LNG) from the US and natural gas from Norway.

15:21 Putin accusa l'Ucraina di aver tentato di attaccare la centrale nucleare russa

Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di aver tentato di attaccare la centrale nucleare russa a Kursk. Senza fornire alcuna prova, Putin afferma: "Il nemico ha tentato di attaccare la centrale nucleare la scorsa notte". L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) aveva precedentemente espresso preoccupazione per il potenziale impatto del conflitto sulla centrale nucleare, invitando "tutte le parti a esercitare la massima cautela".

14:50 Il capo dell'AIEA visiterà la centrale nucleare di Kursk

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, visiterà la centrale nucleare russa a Kursk la prossima settimana. La visita di Grossi è stata confermata da un portavoce dell'AIEA dopo l'escalation del conflitto nella regione occidentale russa di Kursk. Subito dopo che l'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva su larga scala nella regione, la corporation statale russa Rosatom ha avvertito di una potenziale minaccia alla centrale nucleare a causa degli attacchi ucraini.

14:21 La Russia ha evacuato più di 115.000 persone dalle regioni di frontiera

La Russia ha evacuato più di 115.000 persone dalle sue regioni di frontiera con l'Ucraina. Il vice primo ministro Denis Manturov lo ha rivelato durante un incontro con il presidente Vladimir Putin e i funzionari del governo. La valutazione dei danni all'agricoltura e all'industria causati dall'offensiva ucraina è in corso.

14:00 Tusk: l'India potrebbe mediare nel conflitto ucraino

Il primo ministro polacco Donald Tusk sostiene il ruolo potenziale dell'India come mediatore nel conflitto ucraino. Dopo aver incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi, Tusk ha commentato: "Sono lieto che il Primo Ministro abbia confermato la sua disponibilità a impegnarsi personalmente per una risoluzione pacifica, equa e rapida del conflitto". Gli sforzi di mediazione di Modi acquistano importanza poiché è previsto che incontri il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in seguito.

13:40 "Incursione limitata a Kursk" improbabile

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non crede che l'avanzata ucraina a Kursk sarà limitata per portata o durata. Secondo l'investigativa giornalista Nadja Kriewald, non ci sono prove a sostegno delle affermazioni di Scholz. Al contrario, il conflitto sembra intensificarsi.

13:20 Attacchi ucraini danneggiano diversi aerei militari russi a Sawaslejka

Le fonti di intelligence affermano che diversi aerei militari russi sono stati distrutti negli attacchi ucraini alla base aerea di Sawaslejka. Secondo queste fonti, un MiG-31K supersonico intercettore e due Il-76 aerei da trasporto strategico sono stati distrutti negli attacchi dell'16 agosto, mentre circa cinque MiG-31K/I aerei sono stati danneggiati in un attacco dell'13 agosto. Inoltre, un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito e un altro MiG-31K/I aereo è stato danneggiato.

13:06 Il servizio di sicurezza russo interroga giornalisti stranieri

L'organizzazione di sicurezza interna russa, l'FSB, ha avviato indagini penali contro diversi giornalisti stranieri, tra cui un reporter di CNN e due giornaliste ucraine, per il loro reportage nella regione russa di Kursk. Questa regione è attualmente sotto il controllo ucraino di diversi insediamenti. L'FSB ha accusato i giornalisti di aver illegalmente attraversato il confine del paese dopo aver registrato riprese video nel paese ucraino di Sudja. L'agenzia ha avvertito dell'emissione di mandati di arresto internazionali a breve. La loro potenziale punizione in Russia potrebbe comportare una condanna detentiva fino a cinque anni. Di recente, un giornalista americano di nome Evan Gershkovich è stato in grado di fare ritorno a casa come parte di uno scambio di prigionieri dopo essere stato condannato a 16 anni in un campo di lavoro per accuse di spionaggio. Leggi di più qui.

12:34 Zelenskyy visita la regione di frontiera di Sumy: Fondo di scambio rifornitoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato la regione di frontiera di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, dove le truppe ucraine hanno invaso la Russia più di due settimane fa. Ha annunciato la cattura di un'altra città nella regione russa di Kursk e il rinnovo del "fondo di scambio", che si riferisce alla cattura di soldati russi per future intercambio di prigionieri con prigionieri ucraini in Russia. Zelenskyy ha evidenziato che da quando è iniziata l'offensiva di Kursk, gli attacchi su Sumy sono diminuiti e il numero di vittime civili lì è stato ridotto. Ha rilasciato un video con lui e il comandante in capo delle truppe ucraine, Oleksandr Syrskyi, che lo ha informato del rafforzamento delle truppe nella parte orientale dell'Ucraina, dove la Russia sta continuando la sua avanzata militare.

12:06 Possibili attività di spionaggio: Rapporto sui droni russi a BrunsbüttelIl quotidiano tedesco "Bild" riferisce che droni sospetti di origine russa sono stati avvistati sopra il più grande parco industriale della regione dello Schleswig-Holstein. I droni sono stati spesso avvistati volare a velocità elevate sopra la centrale nucleare dismessa e il terminale GNL a Brunsbüttel. L'inchiesta sull'eventuale spionaggio con intenti di sabotaggio è condotta dalla procura della Repubblica di Flensburg. Secondo il rapporto interno della polizia, è stato rilevato un oggetto ostile, probabilmente un drone militare. "Bild" sostiene anche che i droni potrebbero essere collegati ad agenti russi, potenzialmente lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Leggi di più qui.

11:40 L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv avverte di possibili attacchi aereiL'Ambasciata degli Stati Uniti a Kyiv avverte di un aumento del rischio di attacchi aerei in Ucraina in vista del Giorno dell'Indipendenza dell'8 settembre (sabato). L'ambasciata si aspetta che la Russia attacchi l'Ucraina con droni e missili nei prossimi giorni e nel weekend. L'Ucraina celebra il suo 33° anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica. La festa ha acquisito un'importanza rinnovata per gli ucraini da quando è iniziato il conflitto in Ucraina due anni e mezzo fa. Lo scorso fine settimana, i soldati ucraini hanno infiltrato inaspettatamente il territorio russo nella regione di frontiera di Kursk. Putin l'ha definita una provocazione e ha minacciato una "risposta adeguata".

11:13 Aeroporto militare di Volgograd in fiammeUn incendio si è verificato in una base militare a Marinovka, nella regione di Volgograd nel sud della Russia. I residenti riferiscono di aver sentito esplosioni. Le autorità locali attribuiscono l'incendio a un attacco con drone ucraino. Non ci sono state segnalazioni di vittime.

qui10:41 La Russia costruisce bunker prefabbricati a KurskLa regione di frontiera russa di Kursk sta apparentemente costruendo rifugi in cemento per la popolazione a causa della crisi in corso con l'Ucraina. Il governatore Alexei Smirnov ha spiegato su Telegram che sono state designate posizioni centrali per l'installazione di bunker prefabbricati modulari. I bunker vengono installati in luoghi popolari come 60 fermate dell'autobus. Smirnov ha condiviso una foto di un camion che consegna uno dei blocchi. I bunker vengono anche costruiti in due altri luoghi, compreso Kursk, dove si trova la centrale nucleare di Kursk NPP. La Russia accusa l'Ucraina di pianificare un attacco alla struttura, mentre l'Ucraina nega queste affermazioni.

10:10 L'Ucraina rivela progressi nella regione di KurskL'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk, la maggior parte dei quali è stata respinta con successo. Il Presidente Zelenskyy promette rinforzi per la zona. Nel frattempo, l'avanzata nella regione di Kursk continua.

09:42 La Russia rivendica droni abbattuti in diverse regioniLe autorità russe dichiarano di aver abbattuto diversi droni ucraini nella parte occidentale del paese. Nella regione di Volgograd, il governatore Andrei Bocharov riferisce che "la maggior parte dei droni è stata distrutta" vicino al villaggio di Marinovka (vedi voce alle 07:30). Nella regione di frontiera di Kursk, il governatore Alexei Smirnov dice che "due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa" (vedi voce alle 10:41). Nella regione di Rostov a sud, il governatore Vasily Golubev riferisce di un attacco sventato con cinque droni. I droni sono anche stati abbattuti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Armi a lungo raggio contro i bersagli russi: Kyiv cerca l'approvazione degli StatiIl Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov si incontra con un gruppo di rappresentanti della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Secondo il ministero ucraino, i repubblicani Rob Wittman e i democratici David Trone discutono con Umerov la situazione attuale al fronte e la politica degli Stati Uniti sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Umerov ha dichiarato: "Ho sottolineato la necessità di ricevere l'approvazione immediata dei nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli russi urgentemente. È per la protezione delle nostre città e villaggi pacifici".

08:36 L'eroe di Star Wars fa appello per i robot anti-mina in UcrainaIl famoso attore americano Mark Hamill (noto per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Guerre stellari"), insieme all'esperto di Europa orientale Timothy Snyder, cerca di raccogliere 441.000 dollari per i robot anti-mina in Ucraina attraverso la loro campagna "Terreno sicuro". Questi dispositivi intelligenti sono in grado di rimuovere le mine, anche nei punti più difficili, da una distanza di sicurezza. Snyder ha dichiarato: "Uno degli atti più vili compiuti dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine. Ho visto come le persone rischino la vita in aree non occupate vicino al fronte, cercando di aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Con questi robot, le mine possono essere rimosse, salvando vite". L'Ucraina è gravemente inquinata dalle mine, la loro rimozione potrebbe richiedere decenni.

08:01 Mosca si prepara a una 'nuova realtà' mentre la Kursk viene invasaL'attacco ucraino alla Kursk crea problemi per la propaganda di Mosca. Anche se le distanze sono immense tra le regioni, un comunicatore legato al Cremlino ha detto a Meduza, un portale russo indipendente con sede a Riga, "Non si può negare che l'intrusione nel territorio russo e il controllo su villaggi è un evento completamente nuovo e scomodo." Per calmare l'umore agitato in Russia, che è diventato significativamente più ansioso da quando è iniziata l'invasione della Kursk, il Cremlino sta cercando di preparare i suoi cittadini a vivere in una "nuova realtà" e una "nuova normalità". Il messaggio è chiaro: "Il nemico ha effettivamente infiltrato il territorio russo, sta per essere sconfitto - ma la riconquista del territorio richiederà tempo, e i russi devono aspettare." Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a "convertire la negatività e lo shock in qualcosa di positivo - specificamente, donando forniture di soccorso per la Kursk." Si ritiene che i combattimenti nella Kursk potrebbero durare diversi mesi.

07:30 Installazione militare di Volgograd danneggiata dopo attacco con drone ucrainoLe autorità russe confermano che un'installazione militare nella regione di Volgograd, nel sud della Russia, è stata danneggiata in un attacco con drone. Andrei Bocharov, governatore della regione, ha riferito su Telegram che il drone ha colpito l'installazione, causando un incendio. Non ci sono state vittime segnalate. Bocharov non ha specificato quale particolare installazione militare è stata colpita. Ha menzionato che Marinovka, dove la Russia mantiene una base aerea, è stata presa di mira nell'attacco.

06:56 McMaster: Putin ipnotizza TrumpL'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo è dettagliato nel suo libro "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "The Guardian". McMaster ha spiegato come Putin, un ex agente del KGB, abbia utilizzato l'ego e le insicurezze di Trump con complimenti. Putin avrebbe chiamato Trump 'un individuo straordinario, immensamente dotato, senza alcun dubbio', esercitando un'influenza quasi ipnotica su di lui. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza di Trump per circa un anno, aveva avvertito Trump su Putin, dicendo: "Signor Presidente, è il miglior bugiardo del mondo". Credeva che Putin avesse la sicurezza di "giocare con Trump", con l'obiettivo di ridurre le sanzioni e persuaderlo a ritirare le truppe statunitensi dalla Siria e dall'Afghanistan a basso costo.

06:20 Segnalazioni di incendio in un aeroporto russo a VolgogradEsplosioni sono state segnalate a Kalach, Don, regione di Volgograd, durante la notte, secondo vari canali Telegram russi. Si ritiene che siano il risultato di un attacco con drone, causando un incendio in un aeroporto nelle vicinanze. La regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. La base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, circa 20 chilometri a sud di Kalach sul Don, è ampiamente speculata essere stata il principale obiettivo. I testimoni hanno riferito di aver sentito diverse esplosioni forti, accompagnate dal suono inconfondibile dei droni.

04:27 L'Ucraina parla degli attacchi con drone in RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha parlato degli obiettivi degli attacchi notturni con drone in Russia. Hanno preso di mira l'aeroporto di Mosca Ostafyevo, la base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e un centro di comunicazione radio, secondo il capo di HUR Kyrylo Budanov al sito "The War Zone". Circa 50 droni sono stati coinvolti, con valutazioni attuali che determinano eventuali danni. Le autorità russe hanno confermato al mattino di aver abbattuto 45 dei droni sopra il territorio russo.

03:09 Misure di sicurezza per le elezioni a Kursk, RussiaA causa delle elezioni regionali anticipate nella regione russa contesa di Kursk, i lavoratori delle urne saranno equipaggiati con giubbotti antiproiettile e caschi. Saranno istituiti ulteriori seggi elettorali in altre regioni per coloro che hanno dovuto lasciare l'area, secondo la presidente della commissione elettorale regionale Tatiana Malachova, come riportato dalle agenzie di stampa russe. La regione ha attualmente lo stato di emergenza. Le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste dal 6 al 8 settembre in diverse regioni russe.

01:34 Fico si sente limitato dalle politiche estere delle democrazie occidentaliIl primo ministro slovacco Robert Fico ha espresso il suo sentirsi sotto pressione nelle politiche estere delle democrazie occidentali. Chiunque si discosti dal consenso su questioni di politica estera importanti affronta pressioni arbitrarie e minacce di isolamento da parte delle democrazie occidentali, secondo la sua dichiarazione per l'anniversario dell'invasione di Mosca del 1968. Fico paragona la violenta repressione della "Primavera di Praga" del 1968 da parte dei soldati del Patto di Varsavia all'attuale stretta sui punti di vista divergenti in Europa. È critico dell'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e è stato criticato per la sua posizione come filorusso.

00:12 L'Ucraina respinge la maggior parte degli attacchi russi vicino a PokrovskL'Ucraina riferisce di essere riuscita a respingere 44 su 46 attacchi russi lungo la linea del fronte vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina durante il giorno. Nonostante gli scontri in corso in due altri settori alle 21:00 CET, 238 soldati russi sono stati riferiti come uccisi o feriti. Non sono state fornite informazioni sulle vittime ucraine, mentre la Russia non ha ancora commentato la situazione.

23:09 Russia sostiene di aver sventato un'infiltrazione di "sabotatori" ucraini nella regione di Bryansk La Russia afferma di aver sventato un tentativo di infiltrarsi da parte di un "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" nella regione di Bryansk, che confina con Kursk. Secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, su Telegram, il gruppo è stato fermato dalle forze del servizio di sicurezza federale russo (FSB) e dall'esercito russo. "Il nemico è stato neutralizzato con il fuoco", si legge nel messaggio, e la situazione è ora sotto controllo.

22:15 L'Ucraina si aspetta un prossimo aiuto miliardario dall'Occidente Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime la speranza di ottenere presto l'autorizzazione all'aiuto promesso di un miliardo di dollari dall'Occidente, che sarà in parte finanziato dalle entrate degli asset statali russi congelati. Nonostante le numerose spiegazioni politiche fornite dai partner dell'Ucraina, sono necessarie ulteriori delucidazioni, secondo Zelenskyy nel suo comunicato video serale. "Ma abbiamo bisogno di un sistema pratico", afferma, sottolineando la necessità di difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa. I paesi del G7 hanno concordato di fornire ulteriori aiuti finanziari a Kiev durante il loro summit di giugno, con una generosa ipoteca di 50 miliardi di dollari garantita dalle entrate degli asset russi congelati.

21:52 Putin elogia i rapporti commerciali stretti con la Cina Il presidente russo Vladimir Putin elogia la cooperazione rafforzata con la Cina, dicendo: "I nostri rapporti commerciali sono in piena espansione (...). L'attenzione che entrambe le parti danno ai rapporti commerciali e economici sta dando i suoi frutti", durante un incontro con il premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "piani e iniziative congiunti completi nei settori economico e umanitario", aggiunge Putin. Li, secondo il Cremlino, elogia i rapporti sino-russi come mai prima d'ora. I legami tra Russia e Cina si sono approfonditi dall'invasione russa dell'Ucraina, con la Cina che ora è un partner commerciale chiave per la Russia a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Rigetto del ricorso giudiziario: il vice ministro della Difesa russo destituito rimane in custodia Il vice ministro della Difesa russo destituito Dmitri Bulgakov, accusato di corruzione, rimane in detenzione. La sua richiesta di libertà condizionale e il suo ricorso contro la detenzione sono stati respinti, come riferito dall'agenzia di stampa russa TASS. Bulgakov, responsabile dell'approvvigionamento dell'esercito russo prima del suo licenziamento, è accusato insieme a due presunti complici. La loro società avrebbe ricevuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando danni per circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

20:41 Dopo il decreto: numerosi ucraini in Ungheria rischiano lo sfratto dalle case per rifugiati Dopo l'entrata in vigore di un decreto in Ungheria che nega ai rifugiati ucraini i diritti fondamentali, numerosi ucraini che vivono lì rischiano di perdere le loro case temporanee. Vari rifugi privati hanno iniziato a sfrattare gli ucraini, come riferito dall'organizzazione Migration Aid. A Kocs, situato a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, per lo più donne e bambini rom provenienti dalla regione ucraina di Transcarpathia con una significativa minoranza ungherese, sono costretti a lasciare una casa per gli ospiti sotto gli occhi della polizia.

