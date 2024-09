Alle 16:36, Kiev annuncia la morte del capo di una struttura russa di veicoli aerei senza pilota situata vicino a Mosca.

15:50 Stati Baltici e Polonia Richiedono Aiuti UE per la Difesa dei Confini

Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia stanno pianificando di chiedere finanziamenti dell'UE per la costruzione di installazioni difensive come bunker, barriere e campi militari ai loro confini con la Russia e la Bielorussia. Il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, ha dichiarato: "La necessità di una linea di difesa baltica deriva dalla situazione di sicurezza attuale!" Questo passo si allinea con la recente strategia difensiva della NATO. Pevkur ha sottolineato l'importanza della cooperazione con la Polonia, dicendo: "È vitale sincronizzare le nostre attività con la Polonia." A gennaio, gli stati baltici Estonia, Lituania e Lettonia hanno annunciato la loro ambizione per una "Linea di Difesa Baltica", mentre la Polonia ha presentato un progetto simile noto come "Scudo Orientale" a maggio.

15:12 La Russia si Prepara ad Agire Legalmente per l'Incidente del Nord Stream

La Russia si è detta pronta ad agire legalmente contro la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Svizzera per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, come dichiarato da un portavoce del ministero degli Esteri russo. Sulla base degli accordi internazionali per il contrasto al terrorismo, la Russia ha avviato "richieste pregiudiziali". Se non si raggiunge una risoluzione nella prima fase, la Russia intende portare la questione davanti alla Corte internazionale di giustizia, sostenendo che l'Occidente non può evitare la responsabilità.

14:26 Il Capo del Comitato Militare della NATO Cita l'Offensiva di Kursk come il Dilemma di Putin

Il chairman del Comitato Militare della NATO, l'ammiraglio Robert Bauer, ritiene che l'offensiva ucraina a Kursk rappresenti una sfida strategica per il presidente russo Vladimir Putin. Per la prima volta dal 1941, una forza straniera ha penetrato il territorio russo, creando un problema strategico per Mosca. Inoltre, le catene di rifornimento logistiche di Kursk sono compromesse dall'incursione ucraina, creando difficoltà operative.

13:44 L'Ucraina Rapporta un Aumento delle Vittime per l'Attacco con Droni a Sumy

A seguito di un doppio attacco con droni delle forze nemiche a Sumy, il numero delle vittime è salito a nove, secondo fonti ucraine. Inoltre, undici persone sono attualmente ferite. Inizialmente, è stato attaccato un ospedale, causando un morto e danni a diversi piani della clinica. Successivamente, sono stati evacuati altri pazienti e personale. Tuttavia, un altro attacco aereo russo è avvenuto contemporaneamente, peggiorando ulteriormente la situazione. Il presidente ucraino Zelenskyy ha reagito alla situazione in evoluzione, esprimendo preoccupazione per il numero crescente di vittime.

12:56 Blinken Analizza il Piano di Vittoria dell'Ucraina di Zelensky

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken sta esaminando il "piano di vittoria" proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il loro incontro alla Casa Bianca. Zelensky ha richiesto il permesso di utilizzare armi occidentali per attacchi a lungo raggio sui bersagli militari russi. Blinken ha rivelato che il governo degli Stati Uniti e i partner dell'alleanza stanno valutando i dettagli del piano, considerando eventuali "misure aggiuntive" per sostenere l'Ucraina nel raggiungere la vittoria.

12:25 Il Regno Unito Rapporta Più di 2000 Attacchi contro le Strutture Sanitarie dell'Ucraina

Il Ministero della Difesa del Regno Unito rivela che oltre 2000 strutture sanitarie ucraine sono state prese di mira dal febbraio 2022, data dell'invasione russa. Il personale sanitario è stato attaccato 235 volte e oltre 176 persone sono morte a causa degli attacchi russi al sistema sanitario.

11:48 L'Ucraina Rapporta Quattro Vittime per l'Attacco alla Centrale di Polizia di Kryvyi Rih

Il bilancio delle vittime per l'attacco russo alla centrale di polizia di Kryvyi Rih è salito a quattro, secondo il ministero degli Interni ucraino. Un poliziotto è ancora disperso e sono in corso operazioni di ricerca e soccorso. Lo stesso giorno, Kryvyi Rih ha subito un secondo attacco alle sue forze di polizia, il secondo incidente del genere in due giorni consecutivi.

10:58 L'Analista Militare: la Controffensiva di Kursk sta Riprendendo Slancio

L'analista militare australiano Mick Ryan sostiene che la controffensiva russa nella regione di Kursk sta riacquistando terreno. Nonostante l'invasione shock delle forze ucraine nella regione russa di Kursk ad agosto, i russi sono riusciti a organizzare una resistenza. Sebbene i progressi siano lenti, i russi stanno gradualmente riprendendo il territorio perso dalle forze ucraine.

10:30 L'Aviazione Ucraina Respinge Più di 60 Attacchi con Droni Russi

L'Aviazione ucraina ha riferito che le forze russe hanno lanciato 73 droni da combattimento e 4 missili contro l'Ucraina durante la notte di sabato. Le forze ucraine sono riuscite ad intercettare 69 droni e 2 missili. Il numero delle vittime per l'attacco con droni russi all'ospedale della regione di Sumy è salito a 7.

09:52 Ripresa dei Discorsi tra Trump e Zelensky dopo un Intervallo di Cinque Anni

Dopo un'interruzione di cinque anni, i colloqui tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono ripresi. Trump ha recentemente espresso la sua opposizione all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina.

09:39 ISW: Alcuni Attacchi a Lungo Raggio sulla Russia Potrebbero Cambiare la Direzione del Conflitto

L'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) suggerisce che alcuni attacchi a lungo raggio sulla Russia potrebbero potenzialmente cambiare la direzione del conflitto in corso.

09:18 Il Comando Militare Ucraino: Più di 1400 Soldati Russi Uccisi nelle Ultime 24 Ore

Secondo i rapporti dello Stato Maggiore ucraino, le forze russe hanno subito ulteriori perdite di circa 1470 uomini nelle ultime 24 ore, tra morti e feriti. Ciò porta il bilancio totale delle vittime dall'inizio dell'invasione su larga scala circa 2,5 anni fa a circa 650.640. Nel medesimo periodo, i russi hanno perso 42 veicoli corazzati, 14 carri armati, 62 droni e 55 sistemi d'artiglieria.

08:57 Forze russe prendono di mira un ospedale a Sumy, sei mortiLe forze russe hanno apparentemente attaccato un ospedale a Sumy, causando la morte di sei persone, secondo le informazioni ucraine. L'amministrazione militare dell'Oblast di Sumy ha riferito l'incidente, con l'attacco presumibilmente eseguito utilizzando droni Shahed, seguiti da ulteriori attacchi con droni su aree residenziali e l'ospedale stesso, mentre i soccorritori stavano evacuando i pazienti e il personale. L'aeronautica ha anche riferito che i russi hanno sganciato bombe guidate sull'Oblast di Sumy.

08:21 Goldschmidt avverte dei rischi per il Mar Baltico dalle esportazioni di petrolio russoDopo le accuse di Greenpeace riguardo alle esportazioni di petrolio russo attraverso il Mar Baltico, il ministro dell'Ambiente dello Schleswig-Holstein Tobias Goldschmidt lancia un avvertimento sui pericoli rappresentati dai petrolieri per la costa del Baltico. Goldschmidt ha dichiarato che il regime russo continua a violare l'embargo sul petrolio imposto a causa della sua aggressione contro l'Ucraina. Secondo diversi paesi occidentali, la Russia utilizza navi quasi idonee per eludere le sanzioni dell'UE collegate alla guerra di aggressione. Goldschmidt ha espresso preoccupazione per il crescente rischio di una fuoriuscita di petrolio, con il petrolio riversato che dovrebbe principalmente interessare le coste da Fehmarn a Eckernförde.

07:52 Le truppe ucraine respingono ripetuti attacchi russi a PokrovskLe forze ucraine e russe si sono scontrate duramente nell'Ucraina orientale, con entrambe le parti che si concentrano sui loro sforzi a Pokrovsk e dintorni. Ieri, le forze russe hanno tentato di avanzare contro le difese ucraine nella regione, dopo aver assediato l'area per diversi mesi. Nel loro rapporto quotidiano, lo Stato Maggiore di Kiev ha riferito che 19 avanzate offensive russe contro le linee di difesa ucraine sono state respinte durante il giorno. Secondo il loro comunicato, i difensori ucraini tengono saldamente la posizione, con i soldati russi che tentano di accerchiare la città da diverse direzioni, mentre contrastano anche gli attacchi ucraini sui loro fianchi. I combattimenti sono continuati anche nelle vicinanze di Kurachove. Durante il giorno, sono state respinte diciassette offensive russe nella zona, con i resoconti dei combattimenti che mancano di verifiche indipendenti.

07:41 Zelensky considera positiva la sua visita negli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha ottenuto l'approvazione dell'uso esteso delle armi occidentali durante la sua visita negli Stati Uniti. Tuttavia, la considera positiva, dichiarando in un messaggio video che "ogni discussione [con gli Stati Uniti] si è svolta come necessario". Zelensky ha presentato il piano di pace dell'Ucraina negli Stati Uniti e ha sottolineato la necessità di implementare ogni decisione e passo basato su questo piano. Durante la sua visita, Zelensky ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo vice, Kamala Harris, con l'obiettivo di ottenere il sostegno continuo contro l'aggressione russa. Inoltre, ha conferito con il candidato alla presidenza repubblicana Donald Trump a New York, che ha ribadito la sua affermazione secondo cui potrebbe porre fine al conflitto rapidamente se eletto.

06:56 Il Qatar potrebbe trattare per il ritorno dei bambini rapitiSecondo i resoconti ucraini, nove bambini rapiti durante la guerra sono stati recentemente salvati. Molti dei bambini hanno perso uno o entrambi i genitori a causa del conflitto e la loro cura è stata assunta dai loro nonni, secondo il resoconto di Dmytro Lubinez, il difensore dei diritti umani dell'Ucraina. Le autorità del Qatar sono apparentemente in trattative per il ritorno di ancora più bambini, con una lista di 751 bambini già preparata per tale procedura, con i loro documenti già completati, secondo Lubinez. Secondo le autorità ucraine, più di 20.000 bambini sono stati illegalmente portati in Russia dall'inizio della guerra, con solo alcunicento che sono stati restituiti alle loro famiglie finora.

06:27 Blinken fa notare il sostegno della Cina all'industria bellica russaIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al sostegno della Cina all'industria bellica russa al ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante una conferenza stampa. Blinken ha interrogato la posizione della Cina di promuovere la pace attraverso il dialogo, mentre allo stesso tempo consente alle sue aziende di contribuire all'aggressione di Putin. Ha sottolineato che le azioni di Pechino non sono allineate, data la contraddizione di sostenere la pace da un lato e abilitare la guerra dall'altro. Wang, dal Ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato che la posizione della Cina sul conflitto ucraino ha sempre sottolineato la necessità di pace attraverso il dialogo.

05:31 Le forze ucraine avrebbero ucciso due soldati russi su uno sci d'acqua con un droneLe forze ucraine, secondo il portale pro-ucraino Defense Express, sembrano aver ucciso due soldati russi su uno sci d'acqua utilizzando un drone. L'incidente si è verificato sul fiume Dnipro, secondo il video condiviso dall'attivista Serhiy Sternenko, che mostra il drone equipaggiato con una carica esplosiva che colpisce lo sci d'acqua.

04:10 Mediazona: oltre 71.000 militari russi segnalati come uccisi in UcrainaSecondo un rapporto del portale di notizie russe indipendenti Mediazona, circa 71.000 militari russi sono stati segnalati come uccisi in Ucraina. Da metà settembre, circa 2.000 soldati in più sono morti nel conflitto in corso. Mediazona suggerisce che il numero effettivo di vittime sia probabilmente molto più alto, poiché i loro dati provengono da fonti diverse come necrologi, post sui social media dei familiari, mezzi di informazione locali e notifiche delle autorità locali.

02:18 Nove Bambini e un Uomo Tornano in Ucraina dalla RussiaNove bambini che erano stati rapiti in Russia durante il conflitto sono tornati in Ucraina. Sono stati riportati a casa venerdì con l'aiuto del Qatar, che ha funzionato da mediatore, come riferito dall'ombudsman ucraino Dmitro Lubinez. Ha condiviso queste informazioni su Telegram, dicendo che i bambini, di età compresa tra 13 e 17 anni, erano accompagnati da un uomo di 20 anni. Questi bambini erano stati separati dalle loro famiglie dalle forze di occupazione e provenivano da regioni come Cherson, Zaporizhzhia o Luhansk. Lubinez ha fornito ulteriori dettagli, dicendo che il ritorno era parte di un accordo e mediato dal Qatar.

00:31 Lukashenko Minaccia Terza Guerra Mondiale in Risposta a Presunti Piani di AttaccoIl lungo leader della repubblica ex sovietica della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha accusato la NATO di pianificare attacchi contro il suo paese. Se un tale attacco dovesse verificarsi, Lukashenko ha minacciato di utilizzare armi nucleari. Partendo da un'apparizione davanti agli studenti di Minsk, Lukashenko ha dichiarato che sia la Bielorussia che la Russia avrebbero utilizzato armi nucleari in risposta. Ha anche espresso gratitudine al presidente russo Vladimir Putin per le recenti modifiche alle dottrine nucleari della Russia. Lukashenko ha inoltre suggerito che la NATO ha formulato specifici schemi di attacco contro la Bielorussia, citando la presenza di personale americano e polacco lungo il confine.

23:10 Ex Comandante USA e Esperti Chiedono a Biden di Agire contro la RussiaUn gruppo di ex ufficiali militari e esperti ha chiamato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a formulare azioni decisive a sostegno dell'Ucraina e per contrastare le potenziali minacce dalla Cina. Tra loro ci sono l'ex comandante delle forze USA in Europa, Ben Hodges, e l'ex deputy commander della NATO, il tenente generale della Germania Gert-Johannes Hagemann. Proponono azioni contro la Russia, nonché misure riguardanti la Cina. Loro propongono di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali per colpire i siti militari e logistici russi. Inoltre, chiedono la fornitura di 300 carri armati Abrams e 1000 veicoli corazzati all'Ucraina, nonché un embargo completo su armi e tecnologia contro la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Loro propongono anche di espandere la NATO oltre i suoi attuali confini per includere Giappone, Australia, Corea del Sud, Filippine e qualsiasi altra nazione democratica che esprima il desiderio di unirsi.

22:15 Intelligence Russa Indaga su Giornalisti Internazionali per la Copertura di KurskL'agenzia di sicurezza interna russa FSB ha avviato un'indagine su tre giornalisti internazionali per aver presuntamente violato il confine russo mentre riferivano dalle aree sotto il controllo ucraino nella regione di confine di Kursk. I giornalisti presi di mira sono Kathryn Diss e Fletcher Yeung dal broadcaster australiano ABC News, nonché il giornalista rumeno Mircea Barbu. Ogni giornalista rischia pene detentive fino a cinque anni, anche se nessuno di loro si trova attualmente in Russia. Diversi media internazionali, tra cui il broadcaster tedesco Deutsche Welle, il canale di notizie USA CNN e il broadcaster italiano Rai, hanno anche riferito dalle aree occupate di Kursk.

21:35 Casa Bianca Respinge Accuse Repubblicane contro ZelenskyLa Casa Bianca ha respinto le accuse dei repubblicani del Congresso che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe aver interferito illegalmente nelle elezioni USA visitando una struttura di munizioni. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha definito le accuse "uno stunt politico" e ha invitato i repubblicani a abbandonare questa linea di indagine. La visita della delegazione ucraina era stata programmata dal Dipartimento della Difesa. Jean-Pierre ha giustificato la visita come "pratica standard" e ha notato che diversi democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, erano anche presenti. Successivamente, i repubblicani del Congresso hanno avviato un'indagine, mentre il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha richiesto a Zelensky di rimuovere l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti in una lettera.

21:09 Comunità Globale Condanna Minaccia di Armi Nucleari Russe contro l'UcrainaNazioni come la Cina e il Brasile, insieme ad altre, condannano l'eventuale utilizzo o minaccia di armi nucleari contro l'Ucraina. Secondo una dichiarazione congiunta, "Sosteriamo l'abbandono dell'impiego o della minaccia dell'impiego di armi di distruzione di massa, comprese le armi nucleari, nonché le armi chimiche e biologiche". Una dozzina di nazioni esprimono la loro "seria preoccupazione" per il rischio di "intensificazione" in Ucraina: "Le infrastrutture civili, comprese le installazioni nucleari pacifiche e altre strutture energetiche, dovrebbero rimanere intatte dalle operazioni militari". La richiesta arriva dopo le recenti dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin. Ha accennato all'utilizzo di armi nucleari in risposta ad attacchi aerei estremi sul territorio russo e potrebbe classificare qualsiasi attacco sostenuto da una potenza nucleare come "ostilità congiunta". Zelensky sostiene anche le intenzioni russe di attaccare i reattori nucleari ucraini.

Puoi rivedere tutti gli eventi precedenti qui.

L'escalation delle tensioni nell'Europa orientale ha portato a preoccupazioni per la possibile guerra cibernetica. Di fronte a questi sviluppi, è importante per i Paesi baltici e la Polonia rafforzare le loro difese cibernetiche per proteggersi contro possibili attacchi informatici durante i preparativi per la difesa del confine. La Russia, avendo iniziato "richieste preprocessuali" basate su accordi internazionali contro il terrorismo relativi all'incidente dei gasdotti Nord Stream, potrebbe potenzialmente impegnarsi in guerra cibernetica se la situazione dovesse peggiorare.

Leggi anche: