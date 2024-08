Alle 16:25, un attacco missilistico russo ha ucciso un individuo nella regione di Kharkiv.

15:57 Schmyhal prevede un deficit di bilancio enorme in Ucraina entro il 2025Il Primo Ministro Denys Schmyhal rivela che l'Ucraina ha bisogno di altri $15 miliardi per coprire il deficit del suo bilancio del 2025. Secondo Reuters, Schmyhal stima un deficit di $35 miliardi per l'anno prossimo, con un piano per coprire $20 miliardi. Il governo ucraino prevede un deficit di circa $38 miliardi per il 2024. Schmyhal annuncia che il governo aumenterà le tasse e si appellerà al mercato del debito interno per acquisire fondi aggiuntivi per il conflitto contro la Russia. Il Parlamento esaminerà queste proposte a settembre.

15:32 L'Ucraina cerca misure di autodifesa mentre persistono gli attacchi russiL'Ucraina riferisce il più grande bombardamento e attacco con missili da parte dell'esercito russo dall'inizio della guerra. Gli attacchi pesanti continuano per tutta la notte. Di conseguenza, l'Ucraina sta esplorando alternative strategie difensive oltre all'aiuto militare occidentale.

15:11 Zelensky celebra il successo del test del missile balisticomade in UkraineIl Presidente Volodymyr Zelensky annuncia che l'Ucraina ha lanciato con successo il suo primo missile balistico prodotto localmente. "Il missile balistico ucraino è stato testato con successo," dice, lodando "la nostra industria della difesa." Tuttavia, Zelensky non fornisce dettagli specifici sul missile.

14:45 Ryabkov accusa gli Stati Uniti per l'incursione ucraina nella regione di KurskIl Vice Ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov considera stabilito il coinvolgimento degli Stati Uniti nell'incursione delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk. Suggerisce che la risposta del governo russo potrebbe essere più severa di quanto fatto in precedenza, citando informazioni dalle agenzie di stampa statali russe RIA e TASS. Ryabkov non fornisce prove o dettagli a sostegno delle sue accuse. La Casa Bianca nega di aver avuto conoscenza preventiva dell'incursione delle truppe ucraine a Kursk l'6 agosto.

14:19 Zelensky si vanta dei caccia F-16 che intercettano i missili russiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che i nuovi caccia F-16 hanno già intercettato con successo i missili russi. "Durante questo attacco missilistico esteso, abbiamo abbattuto alcuni missili utilizzando F-16," dice. Gli aerei sono stati dispiegati per contrastare l'attacco aereo devastante di lunedì. Paesi come Olanda, Danimarca, Norvegia e Belgio hanno promesso più di 60 di questi caccia prodotti negli Stati Uniti all'Ucraina.

13:59 Allerta per potenziale minaccia aerea vicino alla centrale nucleare russa di KurskC'è un allarme aereo a Kursk, nella regione russa di Kursk, durante il pomeriggio. Le sirene avvertono di una minaccia missilistica imminente, secondo un reporter di Reuters. La centrale nucleare di Kursk, attualmente sotto ispezione del capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, si trova a Kursk.

13:44 L'esercito russo riferisce di aver catturato un'altra località vicino a PokrovskL'esercito russo riferisce di aver catturato un altro villaggio vicino alla città strategica di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Il villaggio di Orlowka nella regione di Donetsk è stato "liberato," secondo il Ministero della Difesa russo su Telegram. Orlowka è il nome russo del villaggio ucraino di Orliwka. Nonostante i conflitti armati in corso contro l'esercito ucraino a Kursk, Mosca continua l'offensiva a Donetsk. Il Ministero della Difesa annuncia spesso la cattura di nuove località, con l'area intorno al importante hub logistico di Pokrovsk anche sotto osservazione.

13:21 Lavrov menziona le minacce nucleari in risposta alle richieste dell'UcrainaIl Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov respinge le richieste dell'Ucraina ai suoi alleati di utilizzare l'armamento fornito dall'Occidente indipendentemente dalle possibili invasioni della Russia come "estorsione." Avverte contro l'uso pericoloso della potenza nucleare da parte dei poteri nucleari occidentali. La Russia rimane nel processo di adattamento della sua dottrina nucleare, dice Lavrov, senza fornire dettagli specifici. La dottrina autorizza l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia sono minacciate.

13:04 Syrskyj riferisce progressi a Kursk, ma difficoltà persistenti a PokrovskSecondo il Capo di Stato Maggiore Oleksandr Syrskyj, le truppe ucraine stanno avanzando nella regione russa di Kursk, ma i soldati russi si stanno avvicinando alla città di Pokrovsk nella regione ucraina di Donetsk. Nel complesso, la situazione a Pokrovsk è complessa.

12:42 Munz prevede attacchi aumentati contro l'Ucraina da parte della RussiaDopo settimane di attacchi con droni, la Russia intensifica ora i suoi attacchi con razzi all'Ucraina, come spiegato dal corrispondente di ntv Rainer Munz. Il tempismo non è casuale, poiché l'autunno e la stagione del riscaldamento si avvicinano.

12:33 Le forze ucraine catturano 594 prigionieri di guerra russi a KurskSecondo il Comandante in Capo delle Forze Armate, Oleksandr Syrskyj, l'Ucraina ha imprigionato un totale di 594 soldati russi nella regione di Kursk. È la prima volta che viene reso noto un numero del genere. In precedenza, questa settimana, è stato riferito che il "Washington Post" aveva identificato almeno 247 prigionieri di guerra russi attraverso l'analisi di foto e video.

12:09 Interruzioni di corrente e restrizioni potrebbero durare per giorniDopo il più grande attacco della Russia all'Ucraina dall'inizio della guerra, le interruzioni di corrente e le severe restrizioni all'energia potrebbero continuare per diversi giorni. Iwan Plachkov, Presidente dell'Associazione Ucraina dell'Energia, ha informato il canale televisivo Kyiv24 che queste potrebbero persistere per un'altra una o due settimane. Plachkov ha specificato che l'esteso attacco russo di lunedì è stato "uno dei più estesi attacchi all'infrastruttura energetica," con l'obiettivo di causare un blackout completo del sistema energetico.

11:46 Roth: Russia's onslaught will spark EU refugee influxMichael Roth, un esperto di politica estera del SPD, prevede che l'intensa offensiva russa contro le infrastrutture ucraine causerà un'ondata di rifugiati verso l'Europa. Lo ha affermato a Politico, definendo la serie di attacchi l'inizio di una nuova campagna distruttiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. L'obiettivo, secondo Roth, è paralizzare la produzione di armi ucraine e rendere la vita insopportabile nel paese, generando nuove ondate di rifugiati verso l'UE. Ha anche sottolineato che i danni sono così estesi che una riparazione rapida è quasi impossibile. Roth ha chiamato l'assistenza per l'inverno imminente, come i generatori di emergenza, e l'approvazione degli Stati Uniti per l'uso di armi a lungo raggio contro gli aeroporti da cui decollano gli aerei russi.

11:21 Ukrainian border guard: No notable military actions in BelarusIl servizio di frontiera ucraino indica che non sta assistendo a nessun'azione militare significativa in Bielorussia. Il portavoce del servizio di frontiera, Andrij Demtschenko, lo ha confermato attraverso la televisione ucraina, affermando che non ci sono stati movimenti di soldati o equipaggiamento militare vicino al confine. Tuttavia, persists a generale minaccia dal confine ucraino-bielorusso, poiché recentemente il governo bielorusso è stato accusato di concentrarsi su una forza considerevole di truppe ed equipaggiamento al confine.

10:56 Russian governor confirms Ukrainian breakthrough attempts in BelgorodIl governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, conferma i rapporti dei canali Telegram russi su tentativi di sfondamento ucraini. Ha confermato che l'Ucraina ha attaccato la regione con più di 20 droni nelle ultime 24 ore. Secondo Gladkov, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la situazione al confine è complessa ma gestibile. Ha esortato alla calma e alla fiducia solo nelle fonti informative verificate.

10:50 Report: Ukraine forms new heavy troop unitsSecondo un rapporto di MilitaryLand, l'Ucraina sta pianificando di creare nuove brigate meccanizzate per la guerra difensiva contro l'aggressione russa. Queste unità potrebbero essere operative entro il 2025. Il personale sarà principalmente reclutato da ucraini all'estero, insieme ad una formazione parziale nei rispettivi paesi. Una brigata meccanizzata consiste tipicamente di circa 2.000 soldati, equipaggiati con un vasto inventario di attrezzature militari pesanti come i carri armati.

10:44 IAEA chief Grossi inspects Russian NPP in KurskRafael Grossi, a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), ha effettuato un'ispezione della centrale nucleare di Kursk dopo serie preoccupazioni. Migliaia di soldati ucraini hanno apparentemente attaccato la regione l'8 agosto e la Russia afferma che l'Ucraina continua ad attaccare la struttura. Il governo ucraino non ha ancora fornito un commento ufficiale su questa questione.

10:23 FSB Charges Deutsche Welle Reporter with Illegal Border CrossingLa FSB russa ha apparentemente avviato procedimenti penali contro due giornalisti stranieri per aver attraversato illegalmente il confine russo per riferire sull'invasione ucraina a Kursk. Le accuse sono state mosse contro un reporter di Deutsche Welle e un corrispondente di 1+1 ucraino, secondo i rapporti di Reuters e Interfax. La FSB sembra aver avviato procedimenti penali contro almeno 7 giornalisti stranieri che hanno riferito dalla regione di Kursk.

10:02 Ukrainian Forces Attempt to Breach Russian Border in BelgorodLe forze ucraine sembrano tentare di penetrare il confine russo nella regione di Belgorod a sud. Gli scontri sono attualmente in corso, come riportato dal Guardian, citando i canali Telegram russi. Il canale Telegram Mash afferma che circa 500 soldati ucraini hanno attaccato due checkpoint a Nechoteyewka e Shebekino in Belgorod. I conflitti continuano in entrambi i luoghi. Belgorod confina con la regione di Kursk, dove l'Ucraina ha preso il controllo del territorio russo sin dall'inizio di agosto.

09:45 Kyiv Claims Heavy Russian Casualties Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia avrebbe apparentemente perso 1.280 soldati in un solo giorno. Il numero totale di soldati russi uccisi o messi fuori combattimento durante il conflitto ha ora superato i 610.100. Kyiv riferisce anche che nelle ultime 24 ore sono stati distrutti 12 carri armati russi, 19 veicoli corazzati, 52 sistemi d'artiglieria, 120 droni, 103 missili e un lanciarazzi multiplo. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente, mentre la Russia mantiene segretezza sulle proprie perdite.

09:21 "Everything En route to Kyiv Capital was Eliminated"L'aeronautica ucraina avrebbe apparentemente annientato cinque proiettili russi lanciati e 60 droni. La Russia ha preso di mira l'Ucraina con dieci proiettili e 81 droni, come riportato dall'aeronautica ucraina sul loro canale Telegram. Circa 15 droni e diversi proiettili sono stati respinti vicino a Kyiv, secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Serhiy Popko. Ha dichiarato: "Tutto ciò che si dirigeva verso la capitale Kyiv è stato eliminato". Alle 9:00 ora locale (8:00 CEST), dieci droni erano ancora in volo nello spazio aereo ucraino. Altri droni sono precipitati. Tre missili ipersonici Kinzhal (Daga) e due missili Iskander non sono stati neutralizzati, secondo il comandante dell'aeronautica Mykola Oleschuk. I dati militari, sebbene non completamente confermati, forniscono una prospettiva generale sull'entità dell'attacco.

08:57 Overnight Assaults Claim Lives - Russia Fires Kinzhal MissilesLa Russia ha effettuato pesanti raid aerei sull'Ucraina per la seconda notte consecutiva, utilizzando una varietà di armi. Almeno quattro persone sono morte, come inizialmente riferito dalle autorità ucraine - due a causa di un attacco missilistico su un hotel a Kryvyi Rih e due a causa di attacchi con droni a Zaporizhzhia. L'aeronautica ucraina afferma che la Russia ha utilizzato bombardieri a lungo raggio da cui sono stati lanciati missili cruise. Sono stati anche lanciati missili ipersonici Kinzhal.

08:05 Comando russo: Due villaggi nella regione di Kursk "liberati"

Il comando militare russo afferma di aver "liberato" altri due villaggi nella regione russa di Kursk. L'agenzia di stampa statale russa TASS cita il vicecapo del dipartimento politico militare delle forze armate russe e comandante della unità speciale cecena Achmat, il maggior generale Apti Alaudinow, dicendo: "Sono lieto di comunicare che l'unità Arbat ha completamente purificato oggi i villaggi di Nizhnyaya Parovaya e Nechaevo e il 1427° reggimento sta avanzando. Pertanto, questa zona è stata anche bonificata e posta sotto controllo". La situazione sul fronte non si è significativamente alterata oggi, ha detto Alaudinow. "L'avversario ha subito pesanti perdite oggi. Hanno attaccato per tutta la giornata e hanno subito gravi perdite di conseguenza". Queste dichiarazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Tuttavia, l'Istituto per lo studio della guerra (ISW) conferma che le immagini geografiche pubblicate lunedì mostrano che le forze ucraine operavano immediatamente a ovest di Nechaevo.

07:37 Biden condanna gli ultimi attacchi russi come "inumani"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato gli ultimi attacchi russi di lunedì come "inumani". "Condanno fermamente la guerra in corso della Russia contro l'Ucraina e i suoi tentativi di immergere il popolo ucraino nelle tenebre", ha detto Biden. La Russia non trionferà mai in Ucraina. Mosca sta "mirando alle linee di vita dell'Ucraina" con gli attacchi e sta cercando di "disturbare i rifornimenti", ha detto il ministero degli Esteri tedesco. Il segretario degli Esteri britannico David Lammy ha condannato gli attacchi russi come "abominevoli".

07:05 ISW: Improbabile che la Bielorussia invada l'Ucraina

L'Istituto per lo studio della guerra (ISW) ritiene ancora improbabile un'invasione dell'Ucraina da parte delle forze bielorusse. Il think tank statunitense basa la sua analisi su un'analisi condotta dall'organizzazione di notizie open source ucraina Frontline Insight e Rochan Consulting, che suggerisce che le unità di combattimento bielorusse funzionano solitamente al 30-40% della loro forza totale e dipendono dalla mobilitazione per completare gli effettivi. Tale mobilitazione non è ancora avvenuta. È più probabile che l'obiettivo attuale sia quello di distrarre le forze ucraine dai loro sforzi altrove lungo la linea del fronte, sostenendo così le truppe russe. Il numero attuale di forze russe in Bielorussia è inoltre insufficiente per guidare un'invasione coordinata dal confine della regione di Gomel. Un'invasione dell'Ucraina da parte della Bielorussia, o addirittura un coinvolgimento militare nel conflitto, indebolirebbe la capacità del leader Alexander Lukashenko di difendere il suo regime. Il malcontento nel suo stesso paese potrebbe significativamente peggiorare. Le prossime elezioni presidenziali sono previste per febbraio 2025.

06:32 Ex candidata democratica alla presidenza sostiene Trump, esorta gli Stati Uniti a "ritirarsi dal ciglio della guerra"

L'ex candidata democratica alla presidenza e ora deputata indipendente Tulsi Gabbard, che si è poi Away from her party, supports Republican candidate Donald Trump in the upcoming election. She vows to do everything within her power to assist him in regaining the presidency, Gabbard mentions. Evaluating the conflicts in the Middle East and Ukraine, the ex-National Guard soldier indicates that Trump will initially work on bringing the U.S. back from the edge of war if re-elected. Gabbard campaigned for the Democratic presidential nomination in 2020 but lacked a realistic shot at winning and eventually endorsed Joe Biden, who clinched the victory for the Democrats. At the time, the Hawaii delegate advocated for a decolonization of American foreign policy. Gabbard had to defend herself against allegations that her campaign was fueled by Russia and was solely aimed at weakening the Democrats.

06:17 Biden elogia la visita di Modi in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato il primo ministro indiano Narendra Modi per la sua recente visita in Ucraina. Modi, il cui paese afferma la propria neutralità nel conflitto tra Ucraina e Russia, ha pubblicato su suo account X che ha discusso con Biden del pieno sostegno dell'India per un rapido ristabilimento della pace e della stabilità in Ucraina. La Casa Bianca rivela che Biden ha elogiato sia gli incontri di Modi con l'Ucraina che il suo viaggio in Polonia la scorsa settimana. Varsavia è uno dei principali alleati dell'Ucraina nell'Europa orientale. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, informa i giornalisti che gli Stati Uniti accolgono con favore qualsiasi altro paese che comprenda la prospettiva del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e voglia aiutarlo a lavorare verso una pace equa.

05:45 Testimoni riferiscono di esplosioni multiple a Kyiv

Nella recente incursione con veicoli aerei senza equipaggio (UAV) su Kyiv, i testimoni riferiscono di almeno tre serie di esplosioni. Al momento non ci sono segnalazioni di vittime. I sistemi di difesa aerea nella regione di Kyiv sono stati attivi giorno e notte per respingere i missili e i droni diretti verso la capitale, dichiara l'amministrazione militare regionale su Telegram. Gli attacchi avvengono un giorno dopo il più grande raid aereo russo finora in questo conflitto.

05:03 Aeronautica Militare: bombardieri e droni russi si dirigono verso l'UcrainaSecondo fonti ucraine, la Russia ha lanciato bombardieri e droni diretti verso l'Ucraina. I bombardieri Tu-95ms sono decollati dalla base aerea di Engels nel sud-ovest della Russia, rivela l'aeronautica ucraina su Telegram. Sono in transito anche droni d'attacco. Sono state attivate allerta aerea in diverse parti dell'Ucraina, secondo le autorità locali.

04:04 Due morti nell'attacco missilistico russo a Kryvyi RihIl bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo alla città ucraina di Kryvyi Rih è salito a due, secondo le fonti ucraine. Un missile russo ha colpito un hotel e fino a cinque persone potrebbero essere rimaste sotto le macerie, continuano le operazioni di soccorso, secondo i media ucraini che citano le amministrazioni militari del distretto e della città. La città ha riferito che i russi hanno bombardato l'hotel con un missile balistico. Non è possibile verificare indipendentemente queste informazioni.

02:04 Attacco con drone aggiuntivo a KyivSecondo fonti ucraine, si è verificato un altro attacco con drone russo nella regione di Kyiv. "Rilevamento del movimento dei UAV nemici", ha dichiarato l'amministrazione militare della regione di Kyiv su Telegram. "I sistemi di difesa aerea sono operativi nella zona."

00:35 Ucraina: almeno un morto nell'attacco missilistico russo a Kryvyi RihAlmeno una persona è morta in un attacco missilistico russo contro un edificio civile dell'infrastruttura a Kryvyi Rih, nel centro dell'Ucraina. Cinque persone potrebbero essere rimaste sotto le macerie, secondo le autorità regionali. Il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, ha annunciato su Telegram che quattro persone sono state ricoverate in ospedale per ferite. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha dichiarato su Telegram che l'edificio è stato "ridotto in cenere". Non è possibile verificare indipendentemente queste informazioni. Non c'è stata ancora reazione da parte russa.

23:19 Zelensky minaccia ritorsione contro la Russia per gli attacchi aereiDopo i numerosi raid aerei russi contro l'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha minacciato ritorsione. La risposta militare verrà preparata utilizzando i caccia F-16 forniti dall'Occidente, ha affermato Zelensky nel suo messaggio video serale. Non fornisce dettagli sulla ritorsione prevista, ma menziona nuovamente l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, in corso da tre settimane. I soldati ucraini hanno esteso il loro controllo e catturato più prigionieri di guerra russi, rafforzando le prospettive per gli scambi di prigionieri.

22:03 USA: la Russia cerca di gettare l'Ucraina nell'oscuritàDopo i massicci bombardamenti in Ucraina, gli Stati Uniti affermano che la Russia sta cercando di "gettare il popolo ucraino nell'oscurità mentre inizia l'autunno", secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. Gli attacchi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina sono "scandalosi". Gli Stati Uniti condannano "l'aggressione continua della Russia contro l'Ucraina", ha dichiarato Kirby.

21:20 Ulteriori evacuazioni nella regione di DonetskLe autorità ucraine hanno ordinato ulteriori evacuazioni nella regione di Donetsk a causa dell'avanzata russa. A causa della peggioramento della situazione di sicurezza, l'area di evacuazione è stata estesa e i bambini e i loro genitori o tutori sono

