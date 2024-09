Alle 16:25, a partire da ottobre, i veicoli ucraini richiedono la registrazione tedesca.

16:40 Vittime a seguito di attacchi con bombe guidate a Kharkiv nell'Ucraina orientaleAttacchi con bombe guidate russe a Kharkiv nell'Ucraina orientale hanno causato vittime civili. Come dichiarato dal Governatore Oleh Synyehubov su Telegram, il bilancio delle vittime è salito a tre. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Si riporta che una bomba guidata ha colpito direttamente un grattacielo. In precedenza, il Sindaco Ihor Terechov aveva menzionato attacchi con bombe in quattro distretti cittadini e i danni a due grattacieli.

15:15 L'esercito tedesco organizza un'esercitazione di difesa nel porto di AmburgoDal giovedì al sabato, l'esercito tedesco organizzerà un'importante esercitazione di difesa denominata "Red Storm Alpha" nel porto di Amburgo. Il Landeskommando Hamburg garantirà la sicurezza di una sezione del porto con le forze di protezione civile, come annunciato dall'esercito. Parti essenziali dell'esercitazione includono l'istituzione di un posto di controllo e la tutela dell'infrastruttura difensiva vitale. Il traffico civile rimarrà inalterato e continuo durante questa esercitazione. Dopo l'attacco non provocato della Russia all'Ucraina, c'è la possibilità di una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni, secondo una dichiarazione. NATO intende contrastare congiuntamente questa situazione, che richiede un rapido dispiegamento di truppe alleate da ovest verso est. "La Germania, a causa della sua posizione strategica, riveste il ruolo di un hub. Di conseguenza, l'organizzazione dei trasporti militari via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di risorse come cibo, letti o carburante, e la sicurezza di intere colonne di veicoli devono essere praticati per avere un impatto deterrente credibile", ha continuato la dichiarazione.

14:30 Zelenskyy incoraggia gli investimenti nel settore energetico dell'Ucraina negli USAIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha invitato i rappresentanti delle imprese durante la sua visita negli Stati Uniti a investire nel settore energetico in difficoltà. L'attenzione principale è stata posta sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno, come dichiarato sui social network dal capo di stato. Il paese teme di affrontare nuovamente blackout quest'inverno a causa dei danni causati dalla guerra inflitti dalla Russia. Zelenskyy ha presentato incentivi speciali. "Questo è una proposta da parte nostra. Questo è uno dei punti del nostro piano di vittoria", ha detto in un video pubblicato. L'incontro a New York ha incluso rappresentanti di compagnie energetiche, finanziarie e assicurative, nonché la capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Samantha Power.

13:55 Esperto militare definisce l'offensiva ucraina a Kursk un successoC'è disaccordo tra molti osservatori riguardo se l'offensiva ucraina a Kursk rappresenti una vittoria o una sfida per Kyiv. L'esperto militare Nico Lange la considera la prima, scrivendo su X: "Immaginate se il Presidente Volodymyr Zelenskyy fosse a New York a discutere del piano di pace ucraino invece che dell'offensiva di Kursk. L'offensiva di Kursk sottolinea ancora la sua importanza e successo anche in questa situazione".

13:17 Il "piano di vittoria" di Zelenskyy include un invito all'adesione alla NATOUn invito all'adesione alla NATO fa parte del "piano di vittoria" del Presidente Volodymyr Zelenskyy per Kyiv, come riferito da Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelenskyy, in un'apparizione a New York. Zelenskyy ritiene che i partner del paese attaccato dalla Russia dovrebbero estendere un invito all'adesione alla NATO, ignorando gli avvertimenti di Mosca. Il piano di Zelenskyy include azioni militari e diplomatiche. L'iniziativa della Russia di guerra contro l'Ucraina, in gran parte, è derivata dalle ambizioni di Kyiv di aderire alla NATO.

12:42 Nonostante i tentativi di pace di Kyiv, la Russia persevera negli obiettivi di guerraLa Russia mantiene i suoi obiettivi di guerra in Ucraina nonostante i tentativi di pace di Kyiv, come dichiarato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'Interfax. "Una volta che questi obiettivi saranno raggiunti in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale terminerà", ha detto in risposta alle dichiarazioni del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che ha espresso ottimismo sulla fine della guerra prima del previsto durante il suo viaggio negli Stati Uniti. Zelenskyy sta promuovendo il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti per convincere la Russia a entrare in trattative. Gli obiettivi di guerra della Russia includono il controllo di almeno le regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, il blocco dell'adesione dell'Ucraina alla NATO e in precedenza l'eliminazione del governo a Kyiv. Molti esperti ritengono che l'obiettivo finale della Russia sia la sottomissione di tutta l'Ucraina.

11:59 La situazione a Wuhledar peggiora - i soldati russi potrebbero utilizzare tattiche slealiLa situazione a Wuhledar è critica e peggiora, secondo Deepstate. "I russi stanno cercando di accerchiare il insediamento mentre lo bombardano distruttivamente con l'artiglieria", ha riferito Deepstate senza menzionare l'ingresso di truppe russe (come riferito alle 09:27). "Resistere fino alla fine significa mettere le macerie al posto del costo del nostro esercito, che è inaccettabile. Avremmo dovuto prevedere le conseguenze prima, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata, however

10:46 Attacchi Catastrofici a Saporischschja: Un Morto, Numerosi Feriti, Danni EnormiI bombardamenti russi sulla città ucraina sudorientale di Saporischschja hanno causato un morto e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. La regione è stata oggetto di "intensi attacchi aerei" per due ore lunedì sera, ha annunciato l'agenzia statale per la difesa civile. "Un uomo è morto e sei altri sono rimasti feriti, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Un edificio pubblico e case residenziali sono stati dati alle fiamme. Un funzionario del comune ha rivelato che oltre 74 edifici residenziali e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Il Destino dell Equipaggio dell' Incrociatore Aeronautico Russo: "L' Incrociatore Potrebbe Non Navigare Mai Più"Secondo Forbes, l'equipaggio dell'incrociatore aeronautico russo "Admiral Kuznetsov" potrebbe essere inviato al fronte, una situazione sollevata da Rainer Munz, corrispondente di ntv da Mosca. La nave ha una storia di incidenti, spiega Munz. Questo dispiegamento potrebbe essere un'altra manifestazione delle difficoltà finanziarie della Russia.

09:27 L' Assedio di Wuhledar: Sta per Crollare? Forze Russe Allegatiamente EntrateI media di stato e i blogger riferiscono che le forze russe sono entrate nella città ucraina orientale di Wuhledar. "Le unità russe hanno penetrato Wuhledar, iniziando l'assedio della città", ha scritto Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso nato in Ucraina, su Telegram. Altri blogger militari filorusso fanno eco a queste affermazioni. I media di stato russi rivelano che la città, situata nella regione di Donetsk, è circondata e il conflitto sta aumentando a est del insediamento. Il colonnello Reisner ha inoltre dichiarato a ntv.de che le truppe russe si stanno muovendo verso la città da diverse direzioni come una corda. "Wuhledar è in pericolo di essere circondata. Si deve presumere che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento, non riuscirà a mantenere la regione."

08:59 Russia e Ucraina Si Scambiano Droni Durante la NotteSecondo i resoconti di stato, la difesa aerea russa ha abbattuto 13 droni ucraini nel corso della notte scorsa. Sei sono stati intercettati nelle regioni di Belgorod e Kursk, e uno è stato abbattuto nella regione di Bryansk, come riferito dall'agenzia di stampa TASS, citando il ministero della Difesa russo. L'aeronautica ucraina afferma che la Russia ha attaccato con 81 droni e quattro missili durante la notte e 79 sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono segnalazioni iniziali di feriti o danni alla proprietà.

08:17 La Posizione Netta del Primo Ministro Danese sui Colpi a Lungo Raggio Contro la RussiaIl primo ministro danese Mette Frederiksen si batte per consentire agli alleati dell'Ucraina di utilizzare armi con portata maggiore contro la Russia. "Proponiamo di porre fine al dibattito sulle linee rosse", ha detto Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. La linea rossa più significativa è già stata superata, ha aggiunto. "Quando la Russia ha invaso l'Ucraina". Ha sottolineato che nessuno dalla Russia detterà ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina.

07:38 Sepolture di Soldati Russi e Rapporti di Persi per Evitare PagamentiUna chiamata pubblicata dall'intelligence militare ucraina indica che i soldati russi caduti vengono sepolti sul campo di battaglia e dichiarati dispersi per evitare costosi pagamenti alle loro famiglie. Un concessionario della regione russa di Belgorod avrebbe detto: "Li uccidono, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi vengono elencati come dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il risarcimento". Il risarcimento per ogni soldato caduto varia da 67.500 a 116.000 dollari.

06:59 Le Dichiarazioni della Russia Non Offrono Speranza per la Risoluzione del ConflittoMentre il presidente ucraino Zelenskyy promuove il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non ci sono segni di interesse per un accordo di pace da parte della Russia. Secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), il Cremlino continua a promuovere pubblicamente una pace che non preveda la sconfitta completa del governo ucraino e la dissoluzione dello stato ucraino. "L'ISW continua a valutare che il Cremlino non ha interesse in negoziati sinceri con l'Ucraina e menzionerà solo 'piani di pace' e 'negoziati' per costringere l'Occidente a spingere l'Ucraina a fare concessioni preventive sulla sua sovranità e integrità territoriale."

06:27 Zelenskyy: Azioni Decise del Governo degli Stati Uniti Potrebbero Accelerare la Fine dell'Aggresione RussaSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, azioni decise del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina entro l'anno prossimo. "Alla fine dell'anno, abbiamo una vera opportunità di rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha scritto Zelenskyy sul suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Zelenskyy si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Adolescenti Dannano l'elicottero Mi-8 a OmskUn gruppo di adolescenti ha dato fuoco a un elicottero Mi-8 a Omsk, in Russia.

16:44 G7 si consulterà sull'invio di missili a lungo raggio a KyivI ministri degli Esteri del G7 si riuniranno lunedì per discutere della possibilità di fornire missili a lungo raggio all'Ucraina, che potrebbero raggiungere il territorio russo. Lo ha reso noto il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si implica anche che la Russia sta ricevendo nuovi armamenti, compresi i missili iraniani, nonostante Tehran abbia ripetutamente negato tali affermazioni.

15:50 Zelensky ottimista sulla fine del conflittoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza che il conflitto con la Russia possa essere prossimo alla fine. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo", afferma in un'intervista all'emittente americana ABC News. Incoraggia il sostegno internazionale all'Ucraina mentre si avvicinano la fine delle ostilità.

14:50 Riferiti morti e feriti dopo l'aggressione russa a SaporizhzhiaLe forze russe hanno lanciato l'ultimo di una serie di attacchi sulla città ucraina sud-orientale di Saporizhzhia ieri sera, causando un morto, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario cittadino, citando Suspilne, riferisce cinque feriti, tra cui una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite in attacchi precedenti alla città, sia durante il giorno che nella notte precedente. Fedorov riferisce su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco. Non è chiaro che tipo di arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno inoltre preso di mira l'infrastruttura della città, causando un incendio che è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco senza feriti.

13:29 Le truppe ucraine sotto pressione a PokrovskIl'esercito ucraino continua a essere sotto pressione nell'est del paese, secondo i loro resoconti. Lo stato maggiore a Kyiv segnala nel suo rapporto serale sulla situazione che "la situazione nell'area di Pokrovsk e Kurachove rimane tesa". Più di 50 dei 125 attacchi russi lungo il fronte si sono verificati in questo settore. "L'attenzione principale è stata posta su Pokrovsk", aggiunge il comando militare ucraino. Anche se gli osservatori indipendenti accreditano gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa verso la strategicamente significativa Pokrovsk, la situazione rimane pericolosa per i difensori nelle vicinanze di Kurachove, più a sud-est. Diversi reparti ucraini rischiano di essere circondati dall'avanzata delle truppe russe vicino a Hirnyk, una città mineraria. Un'accerchiamento simile è anche suggerito più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi hanno tentato di catturare in passato attraverso assalti frontali.

12:28 Cittadino americano condannato per tentato rapimento di un minore in RussiaUn cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di carcere da un tribunale russo per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre. L'uomo è stato condannato per tentato rapimento e dovrà scontare la pena in un campo di lavoro, secondo i registri del tribunale. L'incidente è avvenuto a luglio 2023, quando l'uomo ha tentato di lasciare il paese con il suo figlio di quattro anni senza ottenere il consenso della madre. È stato apparentemente catturato mentre tentava di attraversare il confine russo-polacco attraverso un'area boschiva dalle guardie di frontiera. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono alte a causa del conflitto ucraino.

11:14 Morti segnalati dopo il bombardamento del confine russoTre persone, tra cui un teenager, sono state uccise in un attacco a un villaggio russo vicino al confine con l'Ucraina, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, a cinque chilometri dal confine, è stato apparentemente attaccato dalle forze militari ucraine.

10:13 Zelensky ringrazia Scholz per l'aiuto tedesco dopo l'incontro a New YorkIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine al cancelliere tedesco Olaf Scholz per il continuo sostegno in un incontro a New York. "Siamo profondamente grati all'aiuto della Germania", ha dichiarato su X. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa continentale". Scholz, however, ha ribadito la posizione della Germania di non fornire all'Ucraina armi avanzate.

09:35 Forbes aggiornamento: l'unico equipaggio superstite della nave da guerra russa inviato al conflitto ucrainoL'unica nave da guerra funzionante della Russia, soprannominata "Admiral Kuznetsov", è stata sotto i riflettori a causa di numerosi guasti tecnici sin dal suo debutto negli anni '80, nonostante un uso operativo minimo. Recenti rapporti di "Forbes" suggeriscono che i soldati del 15.000 forte equipaggio dell'Admiral Kuznetsov stanno venendo inviati al fronte ucraino. Ciò che sorprende è che non volano sulla loro nave, ma come unità di combattimento.

Secondo "Forbes", questo movimento è finalizzato al reclutamento mensile di manodopera in Russia, stimato in circa 30.000 nuove reclute ogni mese. Nel frattempo, le condizioni dell'Ammiraglio Kuznetsov continuano a peggiorare, rendendo sempre più probabile che rimanga un elemento fisso sulla costa di Murmansk, dove si trova da tempo.

La forza militare tedesca condurrà un'esercitazione difensiva chiamata "Red Storm Alpha" nel porto di Amburgo dal giovedì al sabato, che comprenderà la sicurezza di una sezione del porto con le forze di protezione civile e l'istituzione di un posto di controllo per proteggere le infrastrutture di difesa vitali.

