Alle 16:11, tre membri della Croce Rossa subiscono attacchi fatali in Ucraina.

15:45 Chiusura Improvvisa del Tribunale a Petushki nel Processo ai Legali di Navalny

Il giudice del processo penale in corso a Petushki, in Russia, contro tre avvocati legati al defunto critico del Cremlino Alexey Navalny, ha rapidamente chiuso l'udienza al pubblico. Il giudice ha citato potenziali provocazioni da parte dei sostenitori di Navalny come motivo della chiusura. I tre avvocati sono sotto indagine per presunta appartenenza a un'organizzazione estremista, un termine spesso utilizzato per riferirsi al fondo contro la corruzione di Navalny.

15:18 Provocazioni di Sostenitori di Navalny Rifiutate, Piattaforma di Trivellazione Russa al Sicuro

Secondo i resoconti, Ucraina e Russia sono coinvolte in uno scontro navale e aereo nel Mar Nero. Secondo l'intelligence militare ucraina, un caccia russo Su-30 è stato abbattuto utilizzando un'arma portatile di difesa aerea durante un'operazione in mare martedì sera. I dettagli sono limitati da Kyiv. Tuttavia, il ministero della Difesa russo afferma che un tentativo ucraino di attaccare una piattaforma di trivellazione russa nel Mar Nero con motoscafi veloci è stato respinto. L'attacco avrebbe portato all'affondamento di otto dei 14 motoscafi, mentre gli altri si sono ritirati senza menzione di vittime russe. Un blog militare russo vicino al ministero della Difesa ha riferito lo stesso, aggiungendo che un Su-30 è stato abbattuto durante l'attacco ucraino.

14:54 Soldati Ukrainian Lottano con Munizioni Limitate

I soldati ucraini stanno strategicamente utilizzando le loro armi limitate in situazioni di combattimento. La reporter di ntv Kavita Sharma ha sperimentato questo direttamente sulla linea del fronte. I soldati utilizzano sia vecchie armi sovietiche con munizioni limitate che armi occidentali più recenti fornite dai loro alleati.

14:23 Controffensiva a Kursk, Dieci Insediamenti Liberati dalle Truppe Russe

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha apparentemente riconosciuto una controffensiva russa nella regione di confine di Kursk. Secondo le dichiarazioni di Zelensky in una conferenza stampa, la mossa si allinea con la strategia offensiva dell'Ucraina. Il ministero della Difesa russo, d'altra parte, avrebbe liberato dieci insediamenti nella regione di Kursk in due giorni e non ha fornito ulteriori dettagli.

13:55 Critica Inusuale dell'Iran su Russia Espulsa e Tensioni

Il politico iraniano di alto livello Ali Motahari ha criticato i legami del suo paese con la Russia a causa delle sanzioni internazionali e delle tensioni diplomatiche. I commenti critici di Motahari si riferiscono alle sanzioni recenti imposte da Germania, Francia e Regno Unito contro la Russia per aver ricevuto missili balistici. Il ministero degli Esteri iraniano ha energicamente negato i trasferimenti di missili.

13:38 Problemi di Fornitura di Acqua e Gas a Pokrovsk, Regione di Donetsk

Gli attacchi delle forze russe hanno costretto la città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, a fare affidamento su pozzi di emergenza per la sua fornitura di acqua. Di recente, una centrale di trattamento dell'acqua è stata danneggiata durante il conflitto, lasciando migliaia di persone senza acqua potabile regolare. Inoltre, la distruzione di un centro di distribuzione del gas lunedì ha lasciato 18.000 abitanti di Pokrovsk senza accesso al gas per cucinare e riscaldarsi.

13:07 Russia Potrebbe Esagerare la sua Forza Navale

Un portale di notizie russe indipendenti indica che la Russia potrebbe avere circa la metà del numero di navi da guerra dichiarato dal ministero della Difesa russo. La Russia avrebbe dispiegato oltre 400 navi da guerra per l'esercizio "Ocean-2024", mentre le fonti online riportano numeri più realistici secondo gli esperti. Circa 50 unità navali non partecipano all'esercizio. La forza militare della Russia è stata precedentemente messa in discussione a causa di simili esagerazioni.

12:28 Aumento dello Spionaggio contro la Bundeswehr e l'Aiuto all'Ucraina da parte dei Servizi di Intelligence Russi

I servizi di intelligence russi hanno esteso la loro sorveglianza del sostegno militare tedesco all'Ucraina e alla Bundeswehr, come suggerito dal rapporto annuale del Servizio di controspionaggio militare tedesco. Gli interessi russi nella strategia militare sono passati da una prevalente attenzione strategica a una più tattica, concentrandosi sull'acquisizione di informazioni sulle rotte degli aiuti all'Ucraina, il dispiegamento delle armi e le tattiche. Inoltre, le capacità della Bundeswehr stessa sono sotto la lente d'ingrandimento dei servizi di spionaggio russi.

11:52 Munz: Nuova Minaccia a Berlino Non del tutto Improbabile

Gli alleati britannici e americani potrebbero permettere all'Ucraina di utilizzare armi contro il territorio russo, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Le precedenti minacce del Cremlino hanno impedito questa decisione. Non è quindi sorprendente che un esperto di armi atomiche stia ora promuovendo attacchi su Berlino.

11:15 Rapporto: Ritardo nella Decisione sui Missili a Lungo Raggio per la Russia in Ucraina di Due Settimane

La decisione sull'utilizzo di missili occidentali a lungo raggio in Ucraina da parte della Russia potrebbe richiedere ancora del tempo, secondo la fonte americana Bloomberg. È improbabile una decisione prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, quando si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo, secondo il rapporto. Il segretario degli Esteri britannico Lammy ha menzionato che l'incontro dell'ONU sarebbe l'occasione successiva per discutere l'uso di missili a lungo raggio. Il presidente ucraino Zelensky intende reiterare la sua richiesta durante l'incontro. Mercoledì, Lammy e il segretario di Stato americano Blinken hanno visitato Kyiv per discutere il piano di Zelensky per gli attacchi sul territorio russo. Blinken dovrebbe parlare di questo con il presidente americano Biden venerdì e il primo ministro britannico Starmer incontrerà Biden lo stesso giorno.

10:31 Blinken Si Fermerà in Polonia nel Ritorno da Kyiv

Il segretario di Stato americano Blinken si fermerà in Polonia, importante sostenitore dell'Ucraina, nel suo ritorno da Kyiv. Sono previsti incontri con il primo ministro Tusk e il presidente Duda. Blinken dovrebbe discutere della futura cooperazione con la Polonia, che funge da principale hub logistico per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha anche notevolmente aumentato la sua spesa militare dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache dalla società americana Boeing per 10 miliardi di dollari.

09:59 Forze ucraine segnalano 5 missili russi e 64 droni iraniani attaccati durante la notteLa forza aerea ucraina riferisce che l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni da combattimento di origine iraniana. 44 droni sono stati abbattuti. I resoconti militari non sono verificabili nei dettagli. La difesa aerea è stata attiva più volte intorno a Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

09:11 Esperto russo suggerisce una postura nucleare più luminosaIl influente esperto di politica estera russo Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe chiaramente segnalare la sua prontezza nell'utilizzo di armi nucleari. Il principale obiettivo della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere "convincere tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è pronta ad utilizzare armi nucleari", ha detto Karaganov al quotidiano russo Kommersant. Mosca potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Gli Stati Uniti sarebbero disonesti se affermassero di garantire la protezione nucleare per i loro alleati. Karaganov ha precedentemente suggerito che la Russia dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo per intimidire i suoi nemici. Alcuni esperti occidentali credono che Karaganov serva una funzione utile per il Cremlino esprimendo opinioni che allarmano l'Occidente e fanno apparire Putin più moderato per confronto.

08:46 L'Ucraina si aspetta l'autorizzazione degli Stati Uniti per i missili a lungo raggio occidentaliSi sta sviluppando la speranza in Ucraina che presto potrebbero essere autorizzati ad eseguire attacchi profondi nel territorio russo con armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv che vuole garantire "che l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". Nel Regno Unito, ci sono segni di un via libera.

08:04 L'intelligence ucraina riferisce l'abbattimento di un aereo da combattimento russoA seguito dei resoconti di ieri secondo cui un caccia russo Su-30SM era scomparso dai radar, l'intelligence militare ucraina riferisce ora che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il quotidiano Kyiv Independent riferisce. L'aereo da combattimento, valutato 50 milioni di dollari e stazionato in Crimea, è stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Attacco con droni russi a Konotop: più di una dozzina di feriti segnalatiIl numero di feriti nell'attacco notturno con droni russi all'infrastruttura energetica della città di Konotop nella regione di Sumy è salito a 14. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform riferisce, citando l'amministrazione militare regionale. Tra gli altri, è stato colpito un edificio residenziale nel centro della città.

06:42 Gli ucraini in Germania mantengono lo status protetto durante le visite a casaIl Bundestag discuterà oggi per la prima volta il pacchetto di sicurezza del governo federale, che, tra le altre cose, prevede divieti di coltelli e il ritiro dello status di rifugiato per coloro che viaggiano nel loro paese d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, ad esempio per i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 La TV russa accusa Trump di svantaggio nel dibattito televisivoPiù commentatori della televisione di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump nel suo dibattito televisivo contro Kamala Harris, come riferito dal Kyiv Independent. Trump è stato "svantaggiato", dicono. La verifica dei fatti delle affermazioni di Trump è commentata criticamente. Trump aveva, secondo molte osservazioni, perso il dibattito. Il repubblicano ha annunciato che se vince le elezioni, porrà fine Immediately alla guerra in Ucraina.

04:50 Attacco russo a Konotop: danni gravi all'infrastruttura energeticaIn un attacco russo alla città di Konotop nella regione di Sumy, diversi civili sono rimasti feriti. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico in città è stato temporaneamente interrotto. Ci sono anche danni gravi all'infrastruttura energetica e non è chiaro quando le case private avranno di nuovo l'elettricità. Dopo l'attacco nel centro della città, ci sono stati diversi incendi, edifici scolastici e residenziali sono stati danneggiati. Due persone sono state portate in ospedale, una delle quali è in condizioni critiche.

03:29 La Lettonia invia ulteriori aiuti militari all'UcrainaLa premier lettone Evika Siliņa annuncia un pacchetto di sostegno militare per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Comprenderà veicoli corazzati. Lo ha annunciato il premier ucraino Denys Shmyhal dopo l'incontro con Siliņa il X. Secondo Shmyhal, entrambi i paesi stanno anche discutendo un'espansione della cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Il Regno Unito affronta un businessman iraniano per le presunte vendite di missili a RussiaSecondo il loro comunicato, il Regno Unito ha convocato un businessman iraniano a causa di accuse di esportazione di missili in Russia. Il governo britannico ha dichiarato che fornire missili balistici alla Russia sarebbe considerato un pericoloso escalation che meriterebbe una dura risposta. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto sanzioni aggiuntive all'Iran in relazione a queste accuse, specificamente

22:39 Il sindaco di Iwano-Frankiwsk mobilita i monitor del linguaggio russoA seguito dell'aumento dell'uso del russo, il sindaco di Iwano-Frankiwsk, nell'Ucraina occidentale, ha annunciato il dispiegamento di pattuglie linguistiche. Secondo il sindaco, Ruslan Marzinkiw, si tratta di un'iniziativa della comunità e chiunque può unirsi come monitor del linguaggio. Molti sfollati interni provenienti dall'Ucraina orientale, che parlano principalmente russo, si sono stabiliti in città. Marzinkiw si aspetta almeno 100 monitor del linguaggio, con circa 50 che si sono già iscritti. Ha anche menzionato un numero di telefono verde dove i cittadini possono segnalare i parlanti russo in aree pubbliche.

21:42 Erdogan sostiene il ripristino della Crimea sotto il controllo dell'UcrainaDopo che la Crimea è stata occupata dalla Russia, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan esige il suo ritorno all'Ucraina. "Il nostro sostegno incondizionato per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina include il ritorno della Crimea all'Ucraina, in conformità al diritto internazionale", dice Erdogan in un messaggio video per la summit della Crimea Platform. La Crimea Platform è stata istituita nel 2021 per attirare l'attenzione internazionale sulla situazione della Crimea.

21:05 Zelenskyy cerca il sostegno degli Stati Uniti per la strategia militare ucrainaSecondo Zelenskyy, il sostegno degli Stati Uniti è vitale per l'Ucraina per respingere l'invasione russa. Ha dichiarato: "Il piano di vittoria dell'Ucraina (...) dipende principalmente dall'assistenza degli Stati Uniti, insieme all'assistenza di altri partner". Questo piano sarà presentato prima della seconda Conferenza sulla pace dell'Ucraina, con l'obiettivo di rafforzare significativamente l'Ucraina e costringere la Russia a cessare le ostilità. Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti richiedono una strategia precisa da Zelenskyy prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy hanno riferito di voler una strategia a lungo termine da Zelenskyy per l'anno successivo per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken conferma la disponibilità di Biden ad autorizzare l'uso di armi contro la RussiaGli Stati Uniti stanno lavorando per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, che includono l'uso di armi occidentali a lungo raggio per attaccare i bersagli russi, come dichiarato dal segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken. Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste richieste venerdì, secondo Blinken, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kyiv. "Stiamo lavorando diligentemente per garantire che l'Ucraina abbia i mezzi per difendersi efficacemente", continua Blinken, sottolineando: "Il nostro obiettivo è che l'Ucraina prevalga".

