Alle 16:09, Selensky menziona che Trump sta sostenendo l'Ucraina.

15:13 Medvedev avrebbe avvertito Durov riguardo ai problemi di privacy dei dati

Dopo l'arresto di Durov a Parigi, Medvedev afferma di averlo "avvertito molto tempo fa" che la sua posizione sulla privacy dei dati degli utenti avrebbe causato "problemi grossi" in diversi paesi. "Ha sottovalutato la situazione", ha scritto Medvedev su Telegram, "Per il nemico, è un russo e quindi imprevedibile e pericoloso". Medvedev pensava che Durov dovesse rendersi conto che non si può scegliere la propria nazionalità.

13:55 Zelensky propone l'India come potenziale sede per la seconda summit sulla pace

Zelensky ha suggerito l'India come possibile sede per una seconda summit sulla pace. In una conversazione condivisa sui social media con giornalisti indiani, ha espresso il suo sostegno per questo al Primo Ministro Modi. Il Presidente ucraino è attualmente impegnato in discussioni con Arabia Saudita, Qatar, Turchia e Svizzera riguardo all'ospitare la summit. Tuttavia, è difficile organizzare la conferenza in un paese che non ha sostenuto la dichiarazione finale della summit. Anche se l'India era presente al primo incontro in Svizzera, non si è allineata con la dichiarazione finale.

13:22 Il Papa critica il divieto della Chiesa ortodossa pro-russa in Ucraina

Il Papa ha espresso la sua disapprovazione riguardo al divieto della Chiesa ortodossa pro-russa in Ucraina. In risposta alla legge firmata dal Presidente Zelensky, il Papa ha criticato, "Nessuna chiesa cristiana dovrebbe essere abolita direttamente o indirettamente. Le chiese non dovrebbero essere prese di mira!" L'Ucraina difende il divieto a causa del sostegno del Patriarcato di Mosca all'invasione russa. Il Papa si è rivolto a decine di migliaia di fedeli in Piazza San Pietro, dicendo, "Il male non può essere giustificato dalla fede. Se qualcuno commette il male contro il suo popolo, è colpevole. Tuttavia, non può essere punito solo perché ha pregato."

12:48 Ucraina condanna "attacco deliberato" contro un hotel a Kramatorsk

Il Ministero degli Esteri ucraino ha condannato un attacco russo contro un hotel a Kramatorsk che ospitava giornalisti stranieri. In una dichiarazione, il portavoce Georgiy Tykhyi ha scritto, "Ieri sera, un altro attacco intenzionale e brutale dei russi ha colpito Kramatorsk, causando danni ai giornalisti che si trovavano nell'hotel". Tykhyi ha accusato gli attacchi mirati contro i media di essere diventati una tattica comune, aggiungendo che questi "crimini di guerra barbarici" devono essere condannati e puniti.

11:54 Dopo gli attacchi russi a Sumy, la polizia riferisce di morti e feriti

La polizia ucraina ha confermato che l'esercito russo ha attaccato l'oblast di Sumy 261 volte il giorno precedente. Almeno quattro persone sono morte e tredici sono rimaste ferite in questi attacchi nella regione settentrionale. Secondo Ukrainska Pravda, diversi edifici residenziali, case, istituzioni educative, strutture ausiliarie e negozi sono stati danneggiati. Inoltre, un'area di erba secca di circa due ettari ha preso fuoco.

11:20 Zelensky deride Putin: "Pazzo della Piazza Rossa"

Celebrando il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il Presidente Zelensky ha presentato il nuovo drone ucraino, Palianytsia. Inoltre, ha ironicamente chiamato il leader russo Putin "Pazzo della Piazza Rossa" a causa delle sue insistenti minacce nucleari. Zelensky ha scherzato, "È un pazzo della Piazza Rossa che continua a minacciare con il bottone rosso". Zelensky ha assicurato al mondo che l'Ucraina non si piegherà alle "linee rosse" di Putin.

10:51 Ministero dell'Energia: più di 500 insediamenti ucraini senza elettricità a causa degli attacchi

Il Ministero dell'Energia ucraino ha riferito che più di 500 insediamenti sono ancora senza elettricità a causa degli attacchi russi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina. Il Ministero ha rilasciato una dichiarazione secondo cui, sebbene la situazione rimanga difficile, non ci sono limitazioni строгие di energia per i cittadini. I tecnici sono riusciti a ripristinare l'elettricità per più di 7.200 persone. Il Ministero continua a consigliare ai cittadini di risparmiare energia e di usarla responsabilmente, avvertendoli dello stato vulnerabile della rete energetica dell'Ucraina a seguito degli attacchi incessanti delle truppe russe.

10:06 L'Ucraina riferisce 160 scontri con le forze russe in un giorno

L'esercito ucraino ha documentato 160 scontri militari con le truppe russe al fronte il giorno precedente. I conflitti armati sono stati segnalati in dieci diverse posizioni, con la situazione intorno a Pokrovsk che è la più instabile, secondo il rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Le forze russe hanno effettuato cinque attacchi missilistici con 15 missili e 95 bombardamenti aerei, prendendo di mira sia le posizioni ucraine che le aree civili.

All'alba, come affermato dalle fonti ucraine, le forze russe avrebbero colpito un hotel a Kramatorsk, una città dell'Ucraina orientale. Un dipendente di Reuters è ora disperso, con due altri feriti. Secondo una dichiarazione di Reuters, una squadra di sei persone si trovava nell'Hotel Sapphire durante l'attacco e l'edificio sembra essere stato colpito da un razzo. La dichiarazione aggiunge che un collega è ancora disperso, mentre due sono stati portati in ospedale per le cure. Le autorità di Kramatorsk stanno collaborando con loro. Il governatore della regione di Donetsk ha pubblicato su Telegram che Kramatorsk è sotto attacco da parte dei russi. Due giornalisti sono rimasti feriti e uno è ancora disperso. Il governatore ha inoltre dichiarato che sono in corso operazioni di soccorso e rimozione delle macerie. Il Ministero della Difesa russo non ha risposto alla richiesta di commento su questa questione. Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina, le truppe russe potrebbero aver attaccato Kramatorsk con un missile Iskander-M e hanno aperto un'indagine preliminare sull'incidente.

Aggiornamento alle 13:30: Il numero di dipendenti di Reuters feriti è aumentato a quattro, come confermato dal capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Wadym Filaschkin, via Telegram.

10:44 Comandante dell'Aeronautica: la maggior parte dei droni Shahed russi intercettati e distrutti la scorsa notte

Il Comandante dell'Aeronautica ucraina ha riferito che la maggior parte dei droni Shahed russi sono stati intercettati e distrutti la scorsa notte.

20:20 Ucraina: Hotel a Kramatorsk colpito - Diversi giornalisti occidentali feriti

Nella prima mattinata, diversi giornalisti occidentali sono rimasti feriti in un attacco russo a Kramatorsk, secondo fonti ufficiali. Un hotel è stato colpito, causando due feriti e una persona rimasta sotto le macerie, come riferito dal governatore ucraino della regione di Donetsk, Wadym Filaschkin, su Telegram. Tutte le vittime ferite erano giornalisti provenienti dall'Ucraina, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. L'attacco è stato confermato sui blog pro-russi. Secondo queste fonti, Kramatorsk è stata colpita con bombe da caduta pesanti del tipo FAB-1500. Tuttavia, i resoconti suggeriscono anche che una fabbrica di macchinari e diversi obiettivi militari siano stati colpiti.

09:54 USA: Critiche cinesi alle nuove regole sulle esportazioni degli Stati Uniti

La Cina ha criticato la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni a decine di esportatori provenienti da vari paesi, tra cui 42 cinesi, 63 russi e 18 da altri paesi. Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che tale decisione disturba l'ordine commerciale internazionale e ostacola gli scambi di beni normali. Per proteggere i diritti legittimi delle sue aziende, la Cina prenderà le misure necessarie. In risposta alla decisione degli Stati Uniti dello scorso venerdì, il governo statunitense ha inserito 105 aziende in una lista di restrizioni commerciali per motivi come il trasferimento di elettronica statunitense all'esercito russo e la produzione di migliaia di droni utilizzati dalla Russia in Ucraina. A queste aziende sarà ora richiesto di ottenere difficili licenze.

09:29 "250 obiettivi alla portata" per l'Ucraina: ISW chiede l'uso illimitato di missili a lungo raggio

Il think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW) sostiene l'uso illimitato di armi a lungo raggio sulla territorio russo da parte dell'Ucraina. Nonostante il trasferimento delle forze aeree in aree più profonde, molti obiettivi militari sono ancora alla portata dei missili ATACMS degli Stati Uniti, secondo l'ISW. Anche se l'Ucraina utilizza già questi missili, l'uso limitato per gli attacchi sul territorio russo impedisce loro di utilizzarli a tale scopo. "L'ISW stima che almeno 250 obiettivi militari e paramilitari in Russia siano alla portata dei missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina", afferma un'analisi recente dell'ISW. Tuttavia, al momento sono autorizzati solo gli attacchi con lanciarazzi HIMARS e razzi GLMRS, il che consente all'Ucraina di colpire un massimo di 20 dei 250 obiettivi potenziali.

09:06 Kiev: 1.190 soldati russi "eliminati" in un giorno

Secondo i dati ufficiali di Kiev, le perdite del personale russo sono consistenti. In un giorno, sono stati segnalati 1.190 soldati russi uccisi o messi fuori combattimento. Dal'inizio della guerra a febbraio 2022, un totale di 607.680 soldati russi sono stati "eliminati", secondo il Ministero della Difesa ucraino. Il Ministero ha riferito che il nemico ha perso cinque carri armati in più (8.547 in totale) insieme ad altro equipaggiamento. Dal'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha documentato oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni che non sono più in possesso dell'esercito russo o sono stati distrutti. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Mosca rimane silente sulle proprie perdite in Ucraina.

08:39 Forza aerea ucraina: la maggior parte dei missili e dei droni russi abbattuti la scorsa notte

Secondo l'Ucraina, la Russia ha lanciato numerosi missili e droni verso le parti nord e est del paese la scorsa notte. "La maggior parte dei missili ha mancato i loro obiettivi", ha dichiarato la forza aerea. La Russia ha utilizzato un missile balistico Iskander-M, un missile cruise Iskander-K e sei missili guidati. Il numero esatto di missili e droni distrutti non è stato reso noto. Simultaneamente, otto su nove droni d'attacco russi sono stati abbattuti.

08:08 Sei persone rimaste ferite nell'attacco missilistico russo notturno a Kharkiv

Il numero di vittime è salito a sei a causa di un attacco missilistico russo notturno al distretto di Slobidsky di Kharkiv nella regione di Kharkiv. Questa informazione è stata condivisa dal sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, tramite un aggiornamento Telegram, come riferito dall'agenzia di stampa ucraina Ukrinform.

07:32 Zelensky elogia i nuovi droni-rocket Palianytsia prodotti in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lodato i nuovi razzi Palianytsia prodotti in Ucraina. Zelensky ha dichiarato che questi droni-rocket e altri avanzamenti militari dell'Ucraina sono vitali per il paese data la ritardo nelle decisioni di certi alleati internazionali. "Oggi c'è stato il primo e successo dispiegamento di questa nuova arma", ha detto, come riferito dal "Kyiv Independent". "Una nuova categoria completamente di droni-rocket ucraini, Palianytsia".

06:14 Governatore: Cinque Morti in Attacco Aereo Ucraino nella Regione di Belgorod Cinque civili hanno perso la vita e dodici sono rimasti feriti, quattro gravemente, in un attacco aereo ucraino nella regione russa di Belgorod durante la notte, secondo le autorità locali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha dichiarato che due minori sono rimasti feriti, con due trasportati in ospedale. L'Ucraina ha intensificato gli attacchi sul territorio russo di recente e ha attraversato il confine con la regione di Kursk all'inizio di agosto. Belgorod è stata-target di attacchi aerei e con droni ucraini in risposta agli attacchi dal lato russo.

05:47 Russia: Civili uccisi in un bombardamento di artiglieria Cinque civili sono stati uccisi e dodici feriti in un bombardamento di artiglieria nella città di Rakitnoye nel sud-ovest della Russia, secondo il governatore regionale Vyacheslav Gladkov via Telegram. I resoconti non possono essere confermati in modo indipendente e l'Ucraina non ha ancora rilasciato una dichiarazione.

04:26 La città di Sumy riferisce attacchi missilistici e vittime La città di Sumy ha subito attacchi missilistici, come riferito dall'amministrazione militare regionale. Due impatti di missili sono stati registrati, con sette feriti, due dei quali in modo grave. Si è menzionato che la Russia ha attaccato l'infrastruttura civile a Sumy sabato sera.

03:35 Kharkiv: Lancio di attacchi missilistici su due città

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov, lancia un avvertimento: Il'esercito russo ha lanciato attacchi missilistici sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Al momento, una persona è rimasta ferita. A Kharkiv è stata segnalata un'esplosione di grandi dimensioni. Il sindaco della città, Ihor Terechow, pubblica su Telegram che è stata udita un'esplosione grave. Invita la popolazione alla cautela. La causa dell'esplosione non è stata ancora determinata.

03:06 Allerta difesa aerea ucraina per droni da combattimento

Durante la notte, c'è un allerta di sicurezza nell'est e nel sud dell'Ucraina. La forza aerea ucraina avverte, tra le altre cose, di un squadron di droni da combattimento Shahed diretto verso la regione ucraina del sud di Mykolaiv, sul Mar Nero. Intorno al giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che si è svolto sabato, erano attesi attacchi russi aumentati. Tuttavia, un'ondata di attacchi di grandi dimensioni non si è ancora materializzata.

01:32 L'Ungheria accusa l'UE di ostacolare i rifornimenti di petrolio

L'Ungheria sospetta che la Commissione UE stia ostacolando i rifornimenti di petrolio russo. "Il fatto che la Commissione Europea abbia dichiarato di non essere disposta a sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia suggerisce che il mandato da Bruxelles è stato inviato a Kyiv per (...) creare problemi con l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia", dice il Ministro degli Esteri Péter Szijjártó. La Commissione UE initially declines to comment. L'Ungheria e la Slovacchia avevano inserito il produttore di petrolio russo Lukoil nella lista dei sanzionati in giugno e avevano bloccato il oleodotto Druzhba, che attraversa anche il territorio ucraino. Ciò ha interrotto quasi completamente i principali fornitori di petrolio di questi paesi.

22:12 Forze russe feriscono quattro donne in un attacco a un villaggio a Kupiansk Le truppe russe hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk dell'Oblast' di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo le informazioni di Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. Le truppe russe hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk intorno a mezzogiorno. A seguito dell'attacco, un edificio privato è stato avvolto dalle fiamme, ha detto Syniehubov. Le persone ferite sono state trasportate in una struttura medica. Sono in corso indagini sulle conseguenze dell'attacco.

Il Ministro della Difesa britannico John Healey, in un articolo pubblicato su "European Pravda", congratula l'Ucraina per il suo giorno dell'Indipendenza. Trentatré anni fa, l'Ucraina ha dichiarato la sua indipendenza, promettendo un futuro più luminoso e ricco come democrazia autosufficiente, liberata dalla morsa della Russia sovietica. Oggi, gli ucraini celebrano il giorno dell'Indipendenza in mezzo alla guerra, impegnati in una lotta per la sopravvivenza per preservare la libertà e l'indipendenza della loro nazione contro l'invasione brutale e illegale di Putin. despite the underdog status of Ukraine historically outmatched by the vast military might of Russia, the Ukrainian people continue to fight with incredible bravery, both in the military and among the civilian population. In questo giorno, Healey esprime il sostegno incondizionato del Regno Unito all'Ucraina, affermando che staranno al fianco dei loro amici per tutto il tempo necessario. In linea con questo impegno, il Regno Unito lancia oggi una campagna, incoraggiando le persone in tutto il Regno Unito e oltre a dimostrare la loro solidarietà all'Ucraina facendo rumore e condividendo post sui social media pertinenti.

20:05 Zelensky promuove Syrsky a Generale

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promosso Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle Forze Armate ucraine, al grado di Generale, come stabilito da un decreto presidenziale. In precedenza, Syrsky aveva il grado di Colonnello Generale. La promozione deriva dall'avanzata impressionante delle truppe ucraine nella regione russa di confine di Kursk.

