Alle 16:00 l'anziano governatore di Cherson è morto a causa di un attacco russo con droni.

15:49 Wagenknecht e Wadephul lodano Woidke, Voigt e Kretschmer per l'iniziativa sull'Ucraina

Nonostante la maggior parte delle critiche rivolte all'appello congiunto dei ministri della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, nonché del presidente della CDU della Turingia Mario Voigt, la presidente del BSW Sahra Wagenknecht ha espresso il suo apprezzamento. Ha definito il loro appello congiunto "furbo e unico", dichiarando al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Inoltre, l'esperto di politica estera della CDU Johann Wadephul ha elogiato la proposta, definendola "responsabile" poiché sottolinea i nostri principi, riconoscendo la violazione del diritto internazionale da parte della Russia, il nostro impegno incondizionato nell'UE e nella NATO e sostenendo una risoluzione in conformità con la Carta delle Nazioni Unite. Wadephul ha riconosciuto l'appello come "uno sforzo serio" per creare un potenziale ponte per le trattative di coalizione mantenendo le proprie convinzioni. Inoltre, ha evidenziato come i tre politici di spicco della CDU e dell'SPD che si presentano insieme è "un gesto impressionante". Leggi di più qui.

15:30 I politici dell'Est propongono una soluzione diplomatica per l'Ucraina: "L'integrità viene sacrificata per la conservazione del potere"

Il leader della CDU Friedrich Merz condanna la petizione di politici dell'Est per una soluzione diplomatica migliorata al conflitto tra Russia e Ucraina. "L'Ucraina lotta costantemente per la sua stessa esistenza. Dovremmo continuare a sostenerla anche mentre si materializzano i negoziati di pace se entrambe le parti sono d'accordo", ha dichiarato Merz al "Süddeutsche Zeitung". Inoltre, il presidente del comitato degli affari esteri del Bundestag, Michael Roth, ha espresso le sue preoccupazioni, sostenendo che la lettera dei tre ministri designati, se fosse stata una mossa strategica per le trattative di coalizione con il BSW, richiede un approccio cauto. La stessa opinione è stata espressa dall'MEP del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, che ha condiviso la sua prospettiva sulla "Rheinische Post": "Sembra che i nostri principi siano stati messi in vendita per un po' di potere e di guadagno politico". I leader della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer della CDU e Dietmar Woidke dell'SPD, e il presidente della CDU della Turingia Mario Voigt avevano contribuito a un articolo ospite sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung", sostenendo un cessate il fuoco in Ucraina e invitando il governo federale a discutere con la Russia. Leggi di più qui.

15:05 L'autopsia suggerisce una probabile causa naturale per la morte della "balena spia"

Le voci infondate dei sostenitori dei diritti degli animali che sostengono che la cosiddetta "balena spia" in Norvegia fosse stata sparata sono state smentite dopo un'autopsia. La causa probabile della morte è stata determinata essere un'infezione batterica, probabilmente a causa di una ferita alla bocca. L'Istituto veterinario norvegese e gli investigatori forensi della polizia hanno confermato che non sono state trovate ferite da proiettili o frammenti di metallo sul mammifero marino e sono state rilevate solo ferite cutanee superficiali. La balena beluga, che era stata segnalata in Norvegia nel 2019 con un harnais con una telecamera e l'iscrizione "Attrezzatura di San Pietroburgo", è stata trovata morta in una baia norvegese nel 2024, suscitando critiche da due organizzazioni per la protezione degli animali.

14:33 Segnalati attacchi in corso di droni a Kyiv

L'aeronautica ucraina ha riferito che i droni russi hanno attaccato il paese durante la notte, con i principali obiettivi che erano infrastrutture critiche. Secondo il rapporto dell'aeronautica, sono stati lanciati 19 droni, di cui 9 sono stati abbattuti e 7 sono stati neutralizzati da contromisure elettroniche. Lo status dei restanti tre droni è sconosciuto. Le autorità di Kyiv hanno riferito che un edificio a più piani nella capitale è stato danneggiato da uno dei droni, con l'incendio che è stato rapidamente spento. Nella regione meridionale di Kherson, le autorità hanno riferito di attacchi multipli contro infrastrutture critiche, servizi pubblici e 35 residenze private nelle ultime 24 ore, con un morto e quattro feriti.

14:04 Il Cremlino respinge le azioni di Kyiv come necessarie per l'attenzione dell'AIEA

"Kyiv continua ad agire in modo avventato e informeremo senz'altro i rappresentanti dell'AIEA di questo", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, facendo riferimento all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), il cane da guardia nucleare delle Nazioni Unite. Giovedì, le forze russe hanno affermato di aver intercettato un drone ucraino vicino alla centrale nucleare di Kursk, con alcuni media che hanno riferito di un incendio a distanza. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhiy Tykhyi ha smentito le affermazioni secondo cui l'Ucraina avrebbe preso di mira la centrale elettrica con armi.

13:46 La Francia consegna 12 obici Caesar all'Ucraina

Il conglomerato della difesa KNDS, guidato dalla Francia e dalla Germania, ha firmato un contratto per la consegna di 12 obici Caesar, finanziati dall'Ucraina. Caesar sta per "Camion équipé d'un système d'artillerie" - un sistema d'artiglieria su veicolo con un raggio d'azione fino a 55 chilometri. Il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha annunciato la consegna sulla piattaforma X. "Aumentare la capacità di produzione dell'industria della difesa sostiene l'Ucraina", ha dichiarato Lecornu. La Francia ha fornito in precedenza all'Ucraina gli obici Caesar in diverse occasioni.

13:11 L'Ucraina: l'incendio doloso distrugge la sede dell'FSB a Novosibirsk

Un individuo misterioso ha appiccato il fuoco alla sede del Servizio federale di sicurezza della Russia (FSB) a Novosibirsk il 3 ottobre, come mostrato in un video pubblicato dal servizio di intelligence militare ucraino. L'incendiario è stato apparentemente visto mentre accendeva il fuoco e veniva a sua volta avvolto dalle fiamme. I media russi hanno confermato l'incidente.

12:34 Russia: Nuclear Plant Official Assassinated by BombUn individuo legato alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è stato ucciso in un attentato dinamitardo. Il servizio di sicurezza ucraino ha diffuso le immagini dell'esplosione, identificando la vittima come Andriy Korotky, "capo della sicurezza" della centrale. Korotky è stato accusato di "crimini di guerra" per aver collaborato con le forze russe e denunciato dipendenti pro-ucraini, secondo il servizio di sicurezza. L'amministrazione della centrale ha confermato la morte di Korotky, attribuendola a un "attacco terroristico orchestrato da Kyiv". Yuri Chernichuk, direttore della centrale, ha condannato il "piano avventato" che ha richiesto punizioni. Le autorità russe affermano che un dispositivo esplosivo è stato piazzato sotto l'auto di Korotky a casa sua, che è esploso alla sua partenza.

12:02 Munz: Putin's Strategy: Demonstrate War's ValueDopo la cattura dell'esercito russo di Vuhledar nell'est dell'Ucraina, Putin è previsto per esercitare ulteriore pressione sulla regione. Secondo Rainer Munz, la frequente promozione di Putin di veterani di guerra a posizioni influenti serve a sottolineare il valore del conflitto.

11:29 Ukraine: 177 Ukrainian POWs Perish in Russian CaptivityDal momento dell'invasione russa dell'Ucraina, almeno 177 soldati ucraini prigionieri di guerra sono morti in cattività russa, secondo quanto riferito da Victoria Tsymbaliuk, portavoce del Centro di coordinamento dei prigionieri di guerra ucraini presso "Kyiv Independent". Si presume che il numero effettivo di morti in custodia russa sia significativamente più alto a causa della mancanza di monitoraggio a livello globale. "Non tutti i caduti sono stati registrati e numerosi casi rimangono non riconosciuti dalla Russia", ha dichiarato. Sono emersi numerosi resoconti di trattamento disumano e conseguenze letali per i prigionieri di guerra ucraini durante la custodia russa. L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha avviato procedimenti penali per l'esecuzione di 84 prigionieri di guerra ucraini lo scorso settembre.

11:00 Ukraine: Russian Drones Ravage Kirowohrad RegionLe forze russe hanno lanciato un attacco con droni contro la regione di Kirowohrad nel centro dell'Ucraina, secondo Andriy Raykovych, capo dell'amministrazione militare regionale, che ha pubblicato la notizia sul suo canale Telegram. L'attacco con i droni avrebbe danneggiato un edificio amministrativo di un'azienda a Holovanivsk, ferendo una persona.

10:27 Insurer UNIQA Exits RussiaUNIQA, un'assicurazione austriaca, ha concluso la vendita della sua filiale russa a Renaissance Life, un'assicurazione locale. Il prezzo di vendita non è stato reso noto. UNIQA aveva annunciato i suoi piani per vendere la joint venture assicurativa con Raiffeisen Bank International (RBI) a Renaissance Life più di un anno fa. "[Il completamento della transazione] segna la nostra uscita dal mercato russo", ha dichiarato Wolfgang Kindl, membro del consiglio di amministrazione di UNIQA.

09:55 Russian Fuel Depots in FlamesIncendi si sono verificati in due depositi di carburante russi durante la notte. Nella regione di Voronezh (vedi voce del 05:10), il governatore regionale, Alexander Gusev, ha incolpato un attacco con drone ucraino per l'incendio. Ha affermato che i detriti di un drone da combattimento intercettato hanno incendiato un serbatoio vuoto. Immagini non verificate dellpresunto attacco con drone sono state diffuse sui social media, ma la portata dei danni non è chiara. Nel frattempo, un incendio ha coinvolto un'area di stoccaggio del carburante di 10.000 metri quadrati in un villaggio russo vicino a Perm nella regione degli Urali. I servizi di emergenza russi hanno segnalato questo, ma non hanno fatto menzione di attacchi con droni. Il villaggio si trova a circa 1.700 chilometri dall'Ucraina. Scopri i dettagli qui.

09:30 Navalny Dismisses Talks with Putin as WorthlessJulia Navalny, moglie del critico del Cremlino Alexei Navalny, ha respinto l'idea di dialogare con il presidente russo Vladimir Putin, definendola inutile. "Non c'è bisogno di dialogare con lui [...]. Il nostro obiettivo remains di perseguire la giustizia, un giorno vittoriosa", ha dichiarato davanti al Consiglio Costituzionale francese a Parigi. Afferm

10:33 Forze affiliate a Russia attaccano la regione di Sumy nell'est dell'Ucraina 82 volte nelle ultime 24 ore, secondo l'aggiornamento Telegram dell'amministrazione militare regionale. Purtroppo, 8 persone sono rimaste ferite in questi attacchi. I responsabili avrebbero utilizzato mortai, artiglieria, lanciarazzi, bombe guidate e droni. Più di dieci comunità, tra cui Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda, sono state colpite. La regione di Sumy confina con le regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 L'Ucraina apre il suo primo centro di reclutamento in Polonia

Il ministero della Difesa ucraino ha stabilito un centro di reclutamento nella città polacca di Lublin. Annunciato dal ministero della Difesa ucraino, è il primo centro di reclutamento all'estero per le forze armate ucraine. Una "Legione ucraina" sarebbe stata pianificata per essere addestrata in Polonia in base a un accordo di sicurezza firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal primo ministro polacco Donald Tusk lo scorso luglio. L'invasione russa ha portato la Polonia a ospitare quasi un milione di ucraini. Si stima che attualmente vi siano circa 300.000 adulti ucraini stabiliti in Polonia. Il ministro della Difesa polacco Waldemar Sadowski ha confermato che la Polonia è responsabile solo dell'addestramento militare dei volontari ucraini e che finora il numero di volontari è basso.**

06:52 ISW: le forze russe non dispongono delle risorse per sostenere gli attacchi nell'est dell'Ucraina

Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le forze russe non dispongono delle risorse personali e dei rifornimenti necessari per sostenere le loro operazioni offensive nell'est dell'Ucraina a tempo indeterminato. L'offensiva mirata all'est dell'Ucraina era stata pianificata con cura dalla leadership militare russa per diversi mesi, ma le riserve e le risorse accumulate a tale scopo sono state probabilmente notevolmente esaurite dagli scontri prolungati degli ultimi mesi, secondo l'ISW.**

06:12 Zelensky: "Il fronte ha bisogno di rinforzi"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "significativa" la recente visita del nuovo segretario generale della NATO Mark Rutte a Kyiv nel suo discorso serale. Zelensky ha sottolineato l'importanza di attuare tutti gli accordi non realizzati o parzialmente realizzati riguardo al sostegno alla difesa dell'Ucraina... Ha inoltre sottolineato la necessità di rinforzare il fronte e ha richiesto il diritto di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli militari situati nel territorio russo.**

05:35 L'Ucraina cerca investitori stranieri per l'industria degli armamenti

Il ministero della Difesa ucraino sta cercando investitori stranieri per l'industria degli armamenti, come riportato dall'agenzia di stampa Ukrinform. È stato organizzato un'esposizione di armi per potenziali investitori esteri in una località segreta in Ucraina, secondo il vice ministro Dmytro Klimenkov. Ha mostrato diverse armi ucraine, tra cui un sistema missilistico anticarro, un sistema d'artiglieria autopropulso, droni non pilotati e veicoli per il disinnesco delle mine. Secondo lui, il ministero della Difesa ucraino ha investito 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) nell'industria degli armamenti e intende attrarre ulteriori investimenti dai partner internazionali.**

05:10 Mosca: drone abbattuto causa incendio in un deposito di petrolio

Nelle vicinanze del confine ucraino, nella regione russa di Voronezh, i funzionari della difesa aerea affermano di aver abbattuto diversi droni ucraini durante la notte. Uno di questi droni sarebbe atterrato sulla proprietà di un deposito di petrolio, causando l'incendio di un serbatoio vuoto, secondo l'aggiornamento Telegram del governatore Alexander Gusev. I primi resoconti non segnalano feriti. Gli eventi non possono essere verificati in modo indipendente.**

02:51 Kyiv rinforza la difesa orientale

Il comandante delle forze armate ucraine, il generale Oleksandr Syrsky, ha ordinato il rafforzamento delle installazioni difensive nella regione di Donetsk orientale. Le forze russe hanno fatto progressi in diversi settori nell'est dell'Ucraina. Syrsky ha annunciato attraverso i social media che sta lavorando con la 25ª Brigata di Fucilieri Aerei Sicheslav per rafforzare "una delle linee del fronte più importanti".**

22:22 Il turismo in Lettonia soffre a causa della guerra

L'industria turistica della Lettonia sta risentendo della guerra in Ucraina, come riportato dal quotidiano lettone "Diena" oggi. Gli imprenditori del settore dell'ospitalità e l'Ufficio centrale di statistica hanno riferito che la guerra sta impedendo all'industria turistica di recuperare dopo la pandemia di COVID-19. Inoltre, i potenziali turisti provenienti da diversi paesi percepiscono i Paesi baltici come una località insicura in cui si verificano conflitti militari.**

21:40 La Svizzera si impegna a fornire 1,5 miliardi di franchi svizzeri per la ricostruzione dell'Ucraina

La Svizzera ha promesso di fornire 1,5 miliardi di franchi svizzeri (equivalenti a 1,54 miliardi di euro) per i progetti di ricostruzione in Ucraina nei prossimi quattro anni, come annunciato dall'ambasciatore svizzero in Ucraina e Moldova, Felix Baumann. Circa 1 miliardo di franchi sarà destinato ai settori dell'autogoverno ucraino, al disinnesco delle mine e all'aiuto umanitario. I fondi rimanenti saranno destinati ai progetti di ricostruzione che coinvolgono il settore privato svizzero, secondo il ministero ucraino dello Sviluppo comunitario e territoriale. "Per sottolineare il nostro impegno, il nostro rappresentante qui sarà coinvolto nell'esecuzione del progetto", ha dichiarato Baumann in una riunione con il ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba ha anche menzionato la costruzione di alloggi per oltre 4,5 milioni di sfollati interni in Ucraina come priorità della cooperazione con la Svizzera.

20:39 Ucraina Riceve il Sistema di Difesa Aerea Patriot dalla Romania Le autorità ucraine hanno confermato il ricevimento di un sistema di difesa aerea Patriot dalla Romania, secondo quanto dichiarato dal portavoce del Ministero della Difesa rumeno, Constantin Spinu, a Radio Free Europe. "Estendo la mia gratitudine a ogni nazione che ci aiuta nella difesa aerea. Sono particolarmente grato alla Romania per la donazione dei sistemi Patriot. Insieme, possiamo potenziare la nostra efficacia, ponendo fine al terrore russo distruggendo congiuntamente i droni Shahed e i missili," ha detto il Presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso della sera di mercoledì. Dopo un iniziale esitazione, la Romania ha deciso ultimately di donare uno dei suoi Patriots lo scorso giugno. L'ordine per la consegna è stato emesso lo scorso mese.

19:57 Forbes: Gazprom Nominata la Meno Profittabile Società Russa Secondo Forbes, Gazprom, un'azienda di proprietà dello stato russo, ha registrato una perdita netta di 5,5 miliardi di euro nel 2023, segnando il primo bilancio negativo in 25 anni. Il complesso chimico e gasiero dell'Amur, una joint venture tra la holding russa Sibur e la cinese Sinopec, si è classificato al secondo posto nella lista delle società russe meno profittevoli di Forbes. Altri nomi presenti nella lista delle cinque società russe meno profittevoli sono Ozon (con una perdita netta di 408 milioni di euro), Corporazione Unita dell'Aviazione (un'affiliata di Rostec, con una perdita netta di 326 milioni di euro) e la rete sociale russa VK (con una perdita netta di 326 milioni di euro).

Puoi restare aggiornato su tutti gli sviluppi precedenti cliccando qui.

L'Unione Europea potrebbe essere chiamata a fornire supporto all'iniziativa diplomatica riguardante l'Ucraina, data la sua dedizione al rispetto del diritto internazionale e alla promozione della pace.

La cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi stati membri, come la Germania e la Francia, nell'affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina, potrebbe essere rafforzata grazie all'impegno dell'Unione Europea.

Leggi anche: