Alle 15:54, Modi sostiene un "ritorno alla tranquillità" prima di intraprendere il suo viaggio in Ucraina.

15:28 Elezioni a Kursk inizialmente programmate - rinviate in sette comuni A causa dell'intensificata offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, le elezioni locali in sette comuni della regione sono state rinviate. La Commissione Elettorale Centrale sostiene la proposta della Commissione Elettorale Regionale di Kursk di posticipare le elezioni fino a quando non sarà garantita "un'assicurazione assoluta della sicurezza dei votanti", ha dichiarato la commissione. Nel frattempo, le elezioni nel resto della regione di Kursk procederanno come previsto tra il 28 agosto e l'8 settembre per eleggere il governatore regionale. Secondo i resoconti, le forze ucraine sono entrate nella regione russa di Kursk e controllano numerosi insediamenti. Secondo i resoconti russi, oltre 120.000 civili hanno abbandonato l'area.

15:07 Le forze ucraine confermano l'utilizzo di armi occidentali sul territorio russo L'Ucraina afferma di aver preso di mira i ponti di barche sul fiume Seim in Russia utilizzando i razzi HIMARS degli Stati Uniti. "Dove si trovano i ponti di barche nella regione di Kursk? I gruppi di task force li stanno distruggendo con precisione", hanno dichiarato le forze speciali ucraine sul servizio di messaggistica Telegram. I sistemi di razzi HIMARS vengono utilizzati in questi attacchi, segnando la prima conferma dell'utilizzo di armi occidentali nell'offensiva ucraina sul territorio russo. Paesi come gli Stati Uniti e la Germania non hanno né opposto né condannato questa azione. Tuttavia, la Russia l'ha criticata come un'intensificazione del conflitto. Gli analisti militari suggeriscono che i razzi HIMARS hanno giocato un ruolo nel danneggiare almeno tre ponti originali sul Seim, rendendo più difficile per l'esercito russo rifornire le truppe e pianificare una controffensiva.

14:52 Dieci droni ucraini presumibilmente abbattuti vicino a Mosca Le operazioni dei droni dall'Ucraina si sono riavvicinate alla capitale russa. Vari video mostrano abbattimenti confermati e grandi esplosioni nel cielo, come riportato dall'esercito russo. I droni abbattuti potrebbero potenzialmente causare vittime o danni, ma i dettagli rimangono incerti.

14:25 Ministero degli Esteri: "La Russia non dimostra interesse per i negoziati di pace" Secondo l'evaluazione del governo tedesco, la Russia non sembra interessata a impegnarsi in negoziati di pace per porre fine alla guerra. "La Russia non è interessata ai negoziati di pace", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri federale a Berlino. Invece di partecipare a discussioni con l'Ucraina su una pace giusta e duratura, il governo russo richiede l'anneessione di territori che non controlla nemmeno. Inoltre, la Russia ha il potere di porre fine alla guerra in qualsiasi momento. Per contrastare l'aggressione militare illegale, l'Ucraina ha bisogno di armi necessarie, sottolinea il portavoce, facendo riferimento alle richieste nelle campagne elettorali in corso in Turingia e Sassonia per cessare le consegne di armi e perseguire una soluzione diplomatica in modo più aggressivo.

13:53 Nessuna amicizia senza condizioni: "Kadyrov garantisce la sicurezza di Putin in Cecenia" Il presidente Putin visita la repubblica russa della Cecenia per la prima volta in 13 anni, dove sarà accolto dal leader politico Ramzan Kadyrov. Entrambi i leader si sostengono a vicenda e Kadyrov offre a Putin un regalo. Tuttavia, l'amicizia non è incondizionata, come spiegato dal reporter di ntv Rainer Munz.

13:30 Mosca conferma la cattura di un altro villaggio nell'Ucraina orientale L'esercito russo rivendica la vittoria nel prendere un altro villaggio nella regione ucraina orientale di Donetsk. Le truppe russe hanno "liberato" il villaggio di Schelanne, secondo il rapporto quotidiano del ministero della difesa a Mosca. Situato a nord-est di Donetsk, questo villaggio è sotto il controllo russo e a circa 20 chilometri di distanza si trova la città di Prokhorovka, un importante snodo logistico. Tuttavia, l'Istituto per gli Studi di Guerra riferisce che il villaggio è stato catturato l'18 agosto.

12:57 L'Ucraina ottiene la piena adesione alla Corte Penale Internazionale Il parlamento ucraino vota per ratificare lo Statuto di Roma, consentendo all'Ucraina di unirsi alla Corte Penale Internazionale. La piena adesione rappresenta un passo significativo verso l'integrazione con l'UE per l'Ucraina. La CPI ha emesso mandati di arresto internazionali per figure come il presidente russo Vladimir Putin.

12:45 La Russia attacca l'Ucraina con numerosi droni La forza aerea ucraina riferisce una serie di attacchi con droni in tutto il paese, coinvolgendo fino a 69 droni. Cinquanta droni sono stati apparentemente abbattuti dalle forze militari ucraine, con altri 16 distrutti dagli interferenti elettronici. Un drone è tornato in Russia e un missile cruise è stato intercettato con successo, lasciando incerte le sorti dei restanti droni e la possibilità di danni o vittime. La parte russa non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale.

12:22 L'Ucraina: le difese di Pokrovsk vacillano sotto la forte pressione russa Le forze ucraine continuano a fare fronte a pesanti attacchi russi sul fronte orientale del paese. Nella zona di Pokrovsk, lo stato maggiore di Kyiv rivela che oggi ci sono stati 66 attacchi di fanteria russa, tutti respinti con successo. La difesa ucraina è minacciata mentre le forze russe cercano di catturare gli ultimi chilometri prima di raggiungere Pokrovsk. Il comandante in capo Oleksandr Syrskyi ammette la situazione difficile, mentre i blogger militari russi esprimono ottimismo sul progresso nella zona.

Dovrebbe l'Ucraina alla fine impegnarsi in trattative con la Russia? Secondo l'ex presidente russo Dmitri Medvedev, sembra improbabile. Medvedev, ora vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, afferma sul suo canale Telegram che data l'avanzata dell'Ucraina a Kursk, i negoziati tra le due nazioni sono improbabili. Non ci sarà alcun dialogo tra Mosca e Kyiv fino a quando l'Ucraina non subirà una sconfitta completa sul campo di battaglia. "Il chiacchiericcio ozioso dei mediatori auto-proclamati sull'argomento nobile della pace è finito. Anche se non possono dirlo ad alta voce, tutti riconoscono la realtà della situazione", afferma Medvedev. "Non ci saranno negoziati fino a quando il nemico non sarà completamente e irreparabilmente distrutto."

11:22 La violenza dei mercenari di Wagner sta aumentando in Africa

10:50 Funerale a Kursk: le parole del direttore delle pompe funebri agli uomini della città

Un uomo in uniforme militare critica gli uomini che fuggono in un video condiviso su Telegram da Kursk. Tuttavia, l'uomo non è un militare attivo, ma Kirill Suvorov, un 39enne direttore delle pompe funebri di San Pietroburgo, secondo l'agenzia russa di opposizione Agentstvo. Nel video, Suvorov condanna gli uomini della regione: "Che succede qui? Dove state andando, bravi uomini?" Inoltre, aggiunge: "Non potete prendere le armi?" Altrimenti, potrebbero anche usare le pale e "scavare trincee per i ragazzi." Suvorov incoraggia anche i locali a donare i loro veicoli all'esercito invece di fuggire. Quando gli viene chiesto del suo coinvolgimento nella guerra, rimane vago.

10:26 Pentagono: l'Ucraina mette la Russia sotto pressione

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti indica che la Russia sta lottando per rispondere all'offensiva ucraina nell'oblast' russa di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder rivela che ci sono segni che Mosca sta mobilitando un piccolo numero di unità nella regione, ma aggiunge che la Russia "sta davvero lottando per rispondere." Ryder sottolinea che l'Ucraina "ha chiaramente messo la Russia sotto pressione." Le forze ucraine continuano a progredire nell'area. Lanciata circa due settimane fa, l'offensiva ucraina segna la prima volta che la guerra ha raggiunto il territorio russo. Ryder sottolinea che l'offensiva ucraina a Kursk non altera il sostegno degli Stati Uniti a Kyiv.

10:03 Situazione difficile sul Fronte Orientale: tre russi per ogni ucraino

Il presidente ucraino Zelensky riconosce una situazione difficile sul Fronte Orientale. La situazione, come descritta da ntv's Nadja Kriewald dalla zona, è "dramatica," con i soldati russi che superano notevolmente le truppe ucraine. Inoltre, il Cremlino sottovaluta le proprie perdite.

09:37 Kiev: l'esercito ucraino colpisce il sistema di difesa aerea russo a Rostov

L'esercito ucraino dichiara di aver colpito un sistema di difesa aerea nella regione russa di Rostov. Secondo lo Stato Maggiore, si trattava di un sistema missilistico S300. La Russia ha utilizzato questo tipo di missile in attacchi contro l'infrastruttura civile ucraina. L'attacco ucraino si è concentrato su un sistema missilistico nelle vicinanze di Novoshakhtinsk. Sono state osservate esplosioni nei luoghi colpiti e la precisione del colpo è ancora in fase di indagine. Il governatore di Rostov, Vasili Golubev, riferisce che la forza aerea russa ha distrutto un razzo lanciato dall'Ucraina sulla regione. Tuttavia, il ministero della Difesa russo omette questo dettaglio nel suo rapporto quotidiano.

09:09 Attacchi con droni causano disagi negli aeroporti di Mosca

Le restrizioni temporanee sul funzionamento di tre aeroporti di Mosca sono state adottate a causa dell'attacco con i droni questa mattina. L'autorità dell'aviazione ha riferito via Telegram che le limitazioni sono durate quattro ore, fino alle 6:30 del mattino ora locale, per gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo. L'aeroporto principale di Sheremetyevo non è stato interessato. La forza aerea russa ha dichiarato di aver eliminato undici droni diretti contro Mosca. Il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, ha descritto l'evento come uno dei più grandi attacchi con droni sulla città finora.

Il presidente del Comitato degli Affari Esteri, Michael Roth, sostiene un forte sostegno all'Ucraina, soprattutto in questo "periodo difficile." Roth suggerisce che il modo migliore per spingere Putin alle trattative è fargli capire che non può sconfiggere l'Ucraina. Ciò può avvenire solo se la Germania, l'Europa, gli Stati Uniti e i loro alleati continuano ad armare l'Ucraina il più efficacemente possibile militarmente, come dichiarato dal politico SPD in un'intervista a ntv. Le azioni dell'Ucraina sono in linea con il diritto internazionale e Roth è soddisfatto delle vittorie sul suolo russo, che incoraggiano gli ucraini a credere "che questo gigante imperiale Putin è battibile."

08:12 Woidke considera l'assegno per i cittadini per i rifugiati ucraini

Il ministro presidente del Brandeburgo, Dietmar Woidke, si interroga sull'assistenza sociale per i rifugiati ucraini. "La decisione era giusta al momento perché dovevamo agire rapidamente. Tuttavia, dobbiamo ora considerare se questo tipo di supporto rimane rilevante," ha detto Woidke a "Der Spiegel." Diversi paesi dell'UE hanno un tasso di occupazione più alto per gli ucraini rispetto alla Germania. "Dobbiamo rimediare a questo. Sarebbe vantaggioso per la nostra economia - abbiamo bisogno di lavoratori - e promuoverebbe l'integrazione," afferma Woidke. Le nuove elezioni parlamentari del Brandeburgo sono previste per settembre.

07:40 Analisi Ucraina: il Bilancio dei Razzi e dei Droni RussiDall'inizio del conflitto, la Russia ha lanciato oltre 9.600 razzi e quasi 14.000 droni d'attacco contro l'Ucraina, secondo fonti ucraine. Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, ha confermato questi dati, secondo quanto riportato dal "Kyiv Independent". Più di 5.197 dei razzi distrutti hanno preso di mira aree civili, con l'Ucraina principalmente sotto attacco con razzi S-300/S-400, che hanno colpito 3.008 volte. Le armi più frequentemente utilizzate sono stati i missili cruise Kh-555/Kh-101, con 1.846 attacchi registrati.

07:08 L'Esercito Tedesco Rafforza la Sicurezza delle CasermeL'esercito tedesco sta potenziando le misure di sicurezza per tutte le caserme. Come riportato da "Der Spiegel", le caserme sono state istruite a esaminare le recinzioni esterne di tutte le strutture in cerca di eventuali aperture e a sorvegliarle più da vicino, soprattutto durante la notte. I soldati devono prestare maggiore attenzione alle persone non autorizzate nelle aree di sicurezza e segnalare qualsiasi sospetto immediatamente. Questo è in risposta a segnalazioni di infiltrati in aree di sicurezza sensibili. "Der Spiegel" cita un alto ufficiale che ammette che la protezione delle caserme tedesche funziona in "modalità pace". I controlli di entrata e uscita sono generalmente gestiti da fornitori di servizi privati, e le pattuglie lungo i recinti delle caserme.

06:40 Habeck: il Sostegno della G7 per l'Ucraina Rima CostanteIl ministro federale dell'Economia Robert Habeck garantisce un aiuto continuo per l'Ucraina - indipendentemente dal fatto che l'aiuto miliardario pianificato dai paesi della G7 venga effettivamente erogato. "La G7 ha preso tutti i passi necessari: l'Ucraina riceverà denaro in futuro per acquistare i sistemi d'arma disperatamente necessari", ha dichiarato il politico dei Verdi al gruppo mediatico Funke. "Sì - accadrà entro la fine dell'anno - almeno così ho sentito", ha aggiunto Habeck. L'Ucraina riceverà 50 miliardi, con altri 4 miliardi dal bilancio federale nel 2025. Se ciò non dovesse avvenire, "dovremmo riconsiderare la nostra posizione", afferma Habeck. L'impegno per l'Ucraina "sta senza condizioni". Se necessario, il sostegno "deve essere fornito in modo diverso". Habeck riconosce che la transizione al modello pianificato della G7 potrebbe essere problematica "se non è possibile effettuare nuovi ordini poiché le allocazioni di bilancio precedenti sono state esaurite". Pertanto, propone una soluzione pratica. "Per garantire questo, deve essere garantito che i sistemi d'arma siano ordinati ora e pagati in seguito con i fondi della G7". Sarebbe catastrofico se l'Ucraina perdesse questa guerra, poiché sarebbe minacciata la libertà dell'Europa.

06:08 Scontro a Kursk: Mosca Accusa i Servizi di Intelligence OccidentaliLa Russia sostiene, secondo un articolo di giornale, che i servizi di intelligence occidentali sono responsabili dell'ultima offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. "L'operazione delle forze ucraine nella regione di Kursk è stata coordinata con la partecipazione dei servizi di intelligence degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Polonia", ha riferito il servizio di intelligence estero russo SVR a "Izvestia". Le unità coinvolte si sono addestrate insieme in Gran Bretagna e in Germania. Si dice che gli advisor militari della NATO abbiano supervisionato le unità delle forze ucraine che hanno avanzato sul territorio russo e abbiano assistito nell'utilizzo delle armi e dell'attrezzatura militare occidentale da parte degli ucraini. Si dice anche che i paesi dell'alleanza abbiano fornito ai militari ucraini dati di ricognizione satellite sulla posizione delle truppe russe nell'area operativa.

05:39 Fonti Russe: Tutti i Ponti sul Sejm Danneggiati o DistruttiLe fonti russe affermano che le forze ucraine hanno probabilmente danneggiato o distrutto tutti e tre i ponti sul fiume Sejm nell'ovest della Russia. Gli attacchi ucraini ai tre ponti sul Sejm a Kursk potrebbero portare all'accerchiamento delle truppe russe tra il fiume, l'avanzata ucraina in Russia e il confine tra i due paesi. Hanno già probabilmente rallentato la risposta russa all'offensiva di Kursk, iniziata dall'Ucraina l'8 agosto.

04:30 Attacco con Droni di Grande Portata Riferito dalla RussiaLa Russia riferisce di un attacco con droni di grandi dimensioni da parte delle forze ucraine in diverse regioni. Secondo le autorità, circa 3 droni sono stati abbattuti a circa 38 chilometri a sud della Kremlin e altri 15 nella regione di frontiera di Bryansk. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha precedentemente riferito che 3 droni diretti verso Mosca sono stati intercettati sopra la città di Podolsk. Non ci sono stati danni o feriti segnalati a Bryansk e Podolsk. Si segnalano anche attacchi respinti a Tula e Rostov, senza segnalazioni di danni o feriti. Il numero esatto di droni e missili lanciati rimane incerto. L'Ucraina di solito evita di commentare simili incidenti.

03:50 Putin e Kadyrov Inspezzionano le Truppe in CeceniaPer la prima volta in 13 anni, il Presidente russo Vladimir Putin visita la Cecenia. Accompagnato dal leader ceceno Ramzan Kadyrov, Putin ispeziona le truppe e i volontari che si preparano per il dispiegamento in Ucraina. Putin elogia le truppe all'Università russa per le Forze Speciali, dicendo loro che la loro presenza garantisce un'Invincibilità assoluta. Kadyrov riferisce che la Cecenia ha inviato più di 47.000 combattenti in Ucraina dal'inizio del conflitto, inclusi circa 19.000 volontari. Kadyrov si riferisce spesso a se stesso come "soldato di fanteria di Putin".

02:44 La Difesa Aerea Russa Intercetta i Droni Sopra Mosca

Secondo i resoconti russi, la difesa aerea ha intercettato tre droni lanciati dall'Ucraina sopra Mosca. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato tramite Telegram che i droni sono stati abbattuti e non ci sono segnalazioni iniziali di danni o feriti a causa dei detriti caduti.

01:50 Presunta Talpa Arrestata: l'FSB Conferma l'Arrestato di un ScienziatoL'FSB russo conferma l'arresto di un scienziato con l'accusa di tradimento. L'individuo ha ammesso di aver condotto attacchi informatici contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina, di aver trasferito fondi all'esercito ucraino e di aver raccolto informazioni sull'esercito russo. L'FSB non ha specificato il momento dell'arresto, ma un video dell'incidente sta circolando nei media russi, mostrando la neve sullo sfondo. Il canale di notizie Telegram Ostoroschno Nowosti riferisce che l'uomo è un fisico che sarebbe stato arrestato a dicembre 2023, secondo precedenti rapporti dei media di stato.

00:59 Zelensky Loda il Divieto della Chiesa Ortodossa Pro-Russa in UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lodato il parlamento per la sua decisione di bandire un ramo pro-russo della Chiesa Ortodossa. "Voglio lodare gli sforzi della Verkhovna Rada, che ha adottato la legge per garantire la nostra indipendenza spirituale", ha detto Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Il parlamento ha votato per bandire la Chiesa Ortodossa Ucraina, che era stata sotto il Patriarcato di Mosca per decenni, accusandola di giustificare o addirittura collaborare con i crimini del nemico contro il proprio popolo. La chiesa si è ufficialmente separata da Mosca ma riconosce ancora il Patriarca di Mosca. Il Patriarca di Mosca sostiene la guerra della Russia in Ucraina e ha una relazione amichevole con il leader del Cremlino Vladimir Putin.

23:07 Pentagono: la Russia Lotta per Rispondere all'Avanzata di KurskSecondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Russia sta avendo difficoltà a rispondere all'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha detto a Washington che ci sono segni che Mosca sta inviando alcune unità nella zona, ma generalmente la Russia sta lottando per reagire. "Nel complesso, direi che la Russia sta realmente lottando per rispondere", ha detto Ryder. Ha sottolineato che l'Ucraina ha messo il suo avversario in una posizione difficile. Quando gli è stato chiesto se Washington sta pubblicamente sostenendo l'avanzata dell'Ucraina, Ryder non ha risposto direttamente ma si è riferito alle dichiarazioni di Zelensky sulla creazione di una zona cuscinetto. Ha detto che sono in contatto con Kiev per sapere di più sugli obiettivi specifici.

22:10 Zelensky: Necessario un Equilibrio tra Mobilitazione e EconomiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza di trovare un equilibrio tra la mobilitazione militare e la manutenzione dell'economia in guerra durante la sua visita a una piantagione industriale a Kropyvnytskyi, nel centro dell'Ucraina. Quando gli è stato chiesto dei posti di lavoro occupati, Zelensky ha risposto che questi sono vitali per i salari dei soldati e gli sforzi di difesa dell'Ucraina.

21:44 L'Ucraina Rapporta Progressi Territoriali a KurskL'Ucraina rivendica di aver avanzato di 28-35 chilometri nella regione russa di Kursk. La Russia sta rafforzando le sue posizioni lì con truppe da altre aree, dice il capo dell'esercito Oleksandr Syrskyj in una dichiarazione televisiva. Inoltre, la Russia sta inviando unità a Pokrovsk, nell'est dell'Ucraina, dove si sono recentemente registrati i combattimenti più intensi. La Russia non ha ancora commentato la cosa.

21:25 Putin Visita la Cecenia per la Prima Volta in 13 AnniIl presidente russo Vladimir Putin ha visitato la Cecenia per la prima volta in 13 anni per incontrare il leader Ramzan Kadyrov. Le immagini dell'agenzia di stampa RIA Novosti mostrano Putin che stringe la mano a Kadyrov a Grozny. In seguito, il presidente russo mette il braccio intorno alle spalle di Kadyrov e lo abbraccia prima che entrambi se ne vadano in una limousine. Kadyrov condivide via Telegram il loro programma di eventi. despite the tiring day, Putin is "full of energy and eager to visit several places in Chechnya."

21:02 Scholz: "L'Ucraina Sta Ricevendo un sacco di Soldi, un sacco di Soldi"Il cancelliere tedesco Olaf Scholz esprime stupore per le accuse che la Germania non stia sostenendo adeguatamente l'Ucraina. Quest'anno, l'Ucraina riceverà più di 7 miliardi di euro, più di qualsiasi altro paese europeo, secondo Scholz, parlando su Sat1 television. L'anno successivo, si stima che riceverà 4 miliardi di euro dal bilancio federale tedesco - di nuovo, più di qualsiasi altro paese europeo. Inoltre, ci sono i 50 miliardi di dollari resi possibili grazie all'aiuto dei beni russi congelati dai paesi del G7. "Questo è un sacco di soldi, questo è un sacco di soldi", sottolinea Scholz. Tuttavia, il cronoprogramma esatto per questi 50 miliardi a disposizione dell'Ucraina rimane incerto.

20:14 Putin collega la tragedia della scuola di Beslan all'avanzata militare ucrainaIl presidente russo Vladimir Putin stabilisce un collegamento tra la situazione degli ostaggi della scuola di Beslan del 2004 e le attuali operazioni militari ucraine nella regione di confine russa di Kursk. Proprio come la Russia ha combattuto i "terroristi" a Beslan allora, argomenta Putin, ora deve affrontare "coloro che commettono crimini nella regione di Kursk" durante la sua visita a Beslan.

19:43 Chiesa ortodossa di Mosca denuncia la proposta di divieto della Chiesa ortodossa ucraina come "illegale"La Chiesa ortodossa russa condanna la decisione del Parlamento ucraino di bandire la Chiesa ortodossa ucraina filorussa, bollandola come "illegale" e una "grave violazione della libertà religiosa e dei diritti umani". Secondo il portavoce della Chiesa, Vladimir Legoida, tramite Telegram, l'attuazione di questa legge potrebbe portare a violenze diffuse contro milioni di fedeli. Il Patriarca Kirill, a capo della Chiesa ortodossa russa, esprime anche la sua preoccupazione durante una visita al Monastero delle Solovki nel nord della Russia, descrivendo questo come un "momento difficile per molti che si rivoltano contro di noi non perché siamo nel torto, ma semplicemente perché siamo diversi". Kirill è stato un sostenitore pubblico della guerra contro l'Ucraina. In precedenza, i deputati ucraini hanno approvato un disegno di legge che include un divieto per le organizzazioni religiose con legami con Mosca.

L'Unione Europea dovrebbe considerare di fornire aiuti umanitari ai civili che hanno lasciato Kursk a causa del conflitto intensificato. Nonostante il rinvio delle elezioni in sette municipalità da parte della Russia a causa delle preoccupazioni per la sicurezza, l'utilizzo dell'Ucraina di armi occidentali, come i razzi HIMARS degli Stati Uniti, ha riportato danni nella regione. La situazione a Kursk ha suscitato critiche da parte della Russia e preoccupazioni da parte degli analisti militari internazionali.

