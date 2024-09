Alle 15:52, Hook si dirige alle caselle di voto, accompagnato da Ramelow e sua moglie.

17:40 Affluenza Supera Livelli delle Elezioni Precedenti

In Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00. Questo rappresenta un aumento di più di due punti rispetto alle elezioni precedenti cinque anni fa. Si prevede un'alta affluenza alle urne. Gli elettori assenti non sono ancora stati conteggiati, secondo il commissario elettorale dello stato. In Sassonia, la partecipazione era del 35,4% nel primo pomeriggio, leggermente superiore rispetto al 2019. Tuttavia, il commissario elettorale si attende un significativo aumento degli elettori assenti rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 Kretschmer Si Aspetta l'Entrata dei Partiti del Traffico in Parlamento

14:40 Principali Questioni per Sassonia e Turingia

Un ampio sondaggio rivela che circa un terzo degli elettori di Sassonia e Turingia intende votare per l'AfD alle elezioni del 1° settembre. Il sondaggio fa luce sui principali problemi e preoccupazioni. La migrazione è solo uno di questi.

14:13 Höcke Esce Velocemente dalla Cabina Elettorale

Alla elezioni statali della Turingia, il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, ha votato intorno a mezzogiorno. Dopo aver votato, Höcke non è rimasto alla cabina elettorale di Bornhagen e ha rifiutato di parlare con i giornalisti sul posto. A causa delle continue sconfitte del candidato CDU nel suo distretto di Eichsfeld, Höcke si è trasferito alla circoscrizione di Greiz. Tuttavia, ha affrontato una probabile sconfitta contro la CDU lì.

13:50 Affluenza in Turingia Si Avvicina ai Livelli del 2019

In Turingia, l'affluenza alle urne è simile a quella delle elezioni parlamentari precedenti. Secondo il commissario elettorale dello stato, circa il 32% degli elettori aveva votato alle urne entro mezzogiorno. Gli elettori assenti sono esclusi da queste statistiche. Nel 2019, l'affluenza era del 31,2% a mezzogiorno. C'è un maggiore interesse per le elezioni statali rispetto a quelle europee e locali tenutesi quest'anno. L'affluenza di quell'anno era del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Si Aspetta un'Alta Affluenza in Sassonia

In Sassonia, si prevede un'alta affluenza alle urne per le elezioni statali. Entro mezzogiorno, il 25,8% degli elettori aveva votato, come riferito dall'Ufficio statistico di stato di Kamenz. Nel 2019, la percentuale era del 26,2% alla stessa ora. Gli elettori assenti non sono ancora inclusi nei dati preliminari. Si stima che il 24,6% degli elettori voterà per corrispondenza. Nel 2019, questa percentuale era del 16,9%. Secondo la commissione elettorale statale, le elezioni si sono svolte senza interruzioni al mattino.

13:11 Von Lucke: Risultato delle Elezioni Potrebbe Rallentare la Coalizione di Berlino

although the state election results in Saxony and Thuringia have yet to be determined, political scientist Albrecht von Lucke indicated in an ntv interview that if the SPD doesn't secure entry into the state parliament, it would almost be "an earthquake." He evaluated the election and its potential consequences.

12:44 Polizia Indaga su Minaccia in Sezione Elettorale

After an incident at a polling station in Gera, the police are investigating a threat. A man wearing an AfD T-shirt entered the polling station earlier that morning, according to a police spokesperson. The polling station manager then asked the man to remove the shirt since party advertising was prohibited within the polling station. The man complied, but he threatened to return dissatisfied with his treatment while leaving the polling station grounds. The police filed a report and cautioned the man. Additionally, the police in Erfurt are investigating some political graffiti ("Höcke is a Nazi") near polling stations as a case of criminal damage.

12:15 Correctiv Avverte di Informazioni False in Circolazione

The research network Correctiv has issued a warning about an old misleading report that is resurfacing again. It claims that signing the ballot protects against election fraud. However, the Federal Returning Officer's office informed Correctiv, "The ballot may not be signed. Signing the ballot by the voter risks compromising the ballot's secrecy, which renders the entire ballot invalid."

11:25 Sonneberg Registra un Aumento Esponenziale di Azioni Estremiste

Sonneberg becomes the initial district in Germany to be governed by an AfD politician. However, zealous residents express concerns about being aggressively harassed, leading several to abandon their professions. Moreover, reports suggest an exponential increase of 5 times in extremist attacks over the past year. Specialists attribute this surge to the AfD district administrator.

10:57 Kretschmer Parla del Seggio ElettoraleIl Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, definisce le elezioni parlamentari dello stato come "probabilmente le più significative degli ultimi 34 anni". Durante il suo voto a Dresda, esprime gratitudine verso diverse persone che "hanno votato in modo diverso" in precedenza ma hanno recentemente optato per l'"alleanza conservatrice forte", ovvero l'Unione Sassone. "Questa collaborazione ci permetterà di creare un governo che serva questa regione", aggiunge Kretschmer. Secondo gli ultimi sondaggi, il suo CDU è in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Non è in Ballottaggio"Per il Primo Ministro della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni rappresenta una "festa della democrazia" - anche se potrebbe non essere rieletto. Durante un'intervista con ntv, il politico del partito della Sinistra chiarisce la sua posizione contro il favore di un governo di minoranza e i dubbi sull'BSW.

09:59 "Rifiuto della Storia": Storico Critica la Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew esprime il suo disappunto per la scelta di fissare le elezioni della Sassonia e della Turingia il 1° settembre, 85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Coloro che hanno pensato che fosse una buona idea fissare le elezioni il 1° settembre avevano un disprezzo per la storia", afferma il direttore dell'Istituto Tedesco-Polacco (RND). Per quanto riguarda l'AfD, classificata come "sicuramente di estrema destra" dai servizi di intelligence interni di entrambi gli stati, Loew conclude: "Questo potrebbe dare luogo a correlazioni molto sgradevoli, soprattutto se un partito con legami ombrosi con il periodo nazista vince a Dresda ed Erfurt".

09:30 "Elezioni Critiche": Dati Completi sulle Elezioni della SassoniaOggi circa 3,3 milioni di elettori della Sassonia avranno la possibilità di determinare chi detterà il corso politico dello stato in futuro. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di potere nello stato per la prima volta dal 1990. Il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, le definisce "elezioni critiche". "Si tratta di tutto".

09:05 Kretschmer Accusa "Attività Paniche Vicino alle Elezioni"Il giorno delle elezioni è arrivato in Sassonia e la domanda è: il Primo Ministro Michael Kretschmer riuscirà a mantenere la striscia vincente del CDU nello stato? Durante un'intervista con ntv, esprime la sua posizione sulla questione dei rifugiati, la coalizione del semaforo e la guerra in Ucraina.

08:46 Dati delle Elezioni per la TuringiaÈ arrivato il momento di decidere: al centro della Germania, il candidato per la guida del land con circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni verrà scelto. L'AfD con il candidato principale Björn Höcke riuscirà a ottenere la posizione di leadership nella Turingia?

08:24 Minaccia per la Democrazia: Come l'AfD Potrebbe Minare le Istituzioni DemocraticheI sondaggi indicano che l'AfD è probabile che estenda significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni della Sassonia e della Turingia. Per le istituzioni democratiche, questo è preoccupante, poiché un gruppo di ricerca lo ha evidenziato. Perché lo stato di diritto non è così solido come molti credono.

08:00 I Seggi Elettorali Aprono in Turingia e SassoniaOggi si creano nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Nei sondaggi, l'AfD detiene una posizione di comando in Turingia. Nella Sassonia, il CDU del capo uscente Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa. Le prime proiezioni sono attese intorno alle 18:00, quando i seggi elettorali chiuderanno. Le elezioni nei due stati della Germania orientale servono come indicatore per la coalizione del semaforo a Berlino.

Per la presente coalizione rosso-rossa-verde della Turingia guidata dal Primo Ministro Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Una coalizione composta da CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD è considerata un'alleanza post-elettorale potenziale. Nella Sassonia, rimane incerto se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi conserverà la sua maggioranza. Kretschmer non esclude la possibilità di allearsi con il BSW. Il Sinistra affronta la minaccia di essere espulso dal parlamento della Sassonia. Lo stesso destino potrebbe toccare ai Verdi e al FDP nella Turingia.

Dopo aver votato a mezzogiorno alla Bornhagen polling station, il leader dello stato dell'AfD della Turingia e candidato alle elezioni principali, Björn Höcke, ha scelto di non interagire con i giornalisti presenti sul sito.

14:40 La Popolarità dell'AfD nella Sassonia e nella Turingia: Rivelate le Principali Preoccupazioni despite migration being one of the primary concerns among voters planning to support the AfD in Saxony and Thuringia, the party's strong showing in the upcoming September 1st elections suggests a multitude of issues and problems resonating with the electorate.

