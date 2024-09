Alle 15:51 le forze ucraine hanno colpito le proprietà residenziali a Belgorod

15:14 Esercizi Navali: Navi Cinesi a Vladivostok Dopo un'annuncio di esercizi militari, due navi della guardia costiera cinese hanno attraccato a Vladivostok, territorio orientale della Russia, secondo fonti russe. Le navi cinesi sono state invitate dalla guardia di frontiera russa e rimarranno fino a venerdì, come chiarito dal ministero degli Esteri russo. Lo scopo di questa collaborazione è rafforzare la partnership militare strategica tra Cina e Russia, come spiegato da Pechino. Di conseguenza, le forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno a esercizi come "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk vicino alla costa russa. La Cina parteciperà anche all'esercizio strategico russo "Ocean-2024."

14:39 Baerbock: Se cade l'Ucraina, cade anche la Moldavia La cancelliera tedesca Annalena Baerbock ritiene che aiutare l'Ucraina sia essenziale per la sopravvivenza della Moldavia. "Ogni azione che intraprendiamo per aiutare l'Ucraina contribuisce alla stabilità della Moldavia", ha dichiarato Baerbock durante un incontro del Moldova Partnership Platform a Chisinau. "È ovvio che la principale preoccupazione dei moldavi è che se l'Ucraina cade, poi cadrà anche la Moldavia."

13:56 Ucraina: 97 Operatori di Soccorso Persi dal 2014 La guerra tra Russia e Ucraina ha causato la morte di 97 operatori dei servizi di soccorso ucraini dal 2014, secondo quanto riferito dal servizio a Ukrinform. Un totale di 395 operatori dei servizi di soccorso è stato anche ferito. L'Ucraina commemora oggi la "Giornata dei Soccorritori".

13:44 Giornale USA: Russia e Ucraina Hanno Perso Un Milione di Soldati Nel conflitto tra Russia e Ucraina, numerosi soldati sono stati feriti o uccisi da entrambe le parti, secondo il "Wall Street Journal" degli Stati Uniti. L'Ucraina ha segnalato circa 80.000 morti e 400.000 feriti tra i suoi soldati, secondo il giornale, citando una stima confidenziale ucraina. La Russia, nel frattempo, ha subito circa 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti - secondo le stime dei servizi di intelligence occidentali, secondo il giornale. Né Kiev né Mosca divulgano i propri dati sulle perdite.

13:21 Munz: Russia Recluta Soldati a Contratto attraverso Operazioni di Raid Con un decreto, la Russia sta cercando di aumentare la sua forza militare a 1,5 milioni di soldati. Questo, secondo l'analisi di Rainer Munz, invia un chiaro messaggio oltre il conflitto ucraino e fa luce su dove vengono reclutati i soldati.

12:55 Cremlino Caccia all'Aumento dell'Esercito di Fronte a Minacce in Aumento ai Confini Il Cremlino giustifica il suo piano di espandere il suo esercito nel secondo più grande del mondo a causa delle minacce crescenti ai suoi confini. "È a causa delle molte minacce ai bordi dei nostri confini", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov durante una conferenza stampa. "È una conseguenza dell'ambiente ostile ai nostri confini occidentali e dell'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede misure appropriate". Il presidente Vladimir Putin ha ordinato lunedì di aumentare le dimensioni dell'esercito regolare della Russia di 180.000 soldati a 1,5 milioni di soldati attivi, rendendolo il secondo più grande del mondo dopo la Cina.

12:30 Sondaggio: La Maggioranza dei Tedeschi Respinge i Missili a Lungo Raggio per Kyiv Il governo di Kyiv intende colpire i logistici militari russi - aeroporti militari, centri di comando, infrastrutture. Nel nuovo RTL/ntv Trendbarometer, il 64 percento dei partecipanti si oppone alla fornitura di armi occidentali che "possono anche colpire aree profonde all'interno della Russia". Il 28 percento dei partecipanti è favorevole, ma una maggioranza che sostiene la consegna di tali missili esiste solo tra i Verdi (53 percento) e l'FDP (58 percento). I sostenitori dell'SPD sono divisi (34 percento), mentre i sostenitori dell'Unione mostrano ancora meno supporto (31 percento). Tra i sostenitori dell'AfD, il 91 percento respinge il trasferimento di armi a lungo raggio, mentre il 97 percento dei sostenitori del BSW si oppone a questa mossa. Il rifiuto è più diffuso nell'est (83 percento) rispetto all'ovest (61 percento).

11:49 Accusato Routt Avrebbe Voluto Assassinare Putin nel 2022 Ryan Wesley Routt, il sospetto del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe espresso il desiderio di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un nel 2022, secondo il "Wall Street Journal", citando l'infermiera Chelsea Walsh. Ha lavorato in Ucraina nel 2022 e ha incontrato Routt diverse volte. Walsh lo ha descritto come "l'americano più pericoloso" tra quelli che ha incontrato. Si dice che abbia cercato di unirsi ai battaglioni volontari ucraini per combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 "Russians in War" al Festival Despite Safety Concerns Il documentario controverso "Russians in War" verrà proiettato al Toronto International Film Festival, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza. Gli organizzatori avevano inizialmente parlato di "minacce significative" a causa del film e avevano annunciato che "Russians in War" non sarebbe stato proiettato al festival. Il film, diretto dalla regista russa-canadese Anastasia Trofimova, presenta immagini di soldati russi al fronte in Ucraina. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione, affermando che il festival "sta servendo come piattaforma per la propaganda russa".

Il rappresentante russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha lanciato un avvertimento riguardo ai possibili colloqui di pace relativi al conflitto in Ucraina. Secondo Nechaev, espresso su Deutschlandfunk, è necessario prima un piano di pace. Una volta che un piano è stato stabilito, la Russia può valutare quanto bene si adatti alle proprie prospettive. Nechaev ha risposto alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che aveva auspicato uno sforzo maggiore per la pace durante un'intervista estiva della ZDF una settimana prima. Scholz aveva riconosciuto la possibilità di un altro summit per la pace e aveva concordato con il presidente ucraino Zelensky che la Russia dovrebbe essere inclusa.

10:31 Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite Aiuta l'Ucraina per le Sfide dell'Inverno

L'azienda energetica principale dell'Ucraina, Naftogaz, sta stringendo legami più stretti con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (PDNU) per le preoccupazioni sulla sicurezza energetica. Si stanno accumulando timori riguardo all'impatto potenziale degli attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche, che potrebbero causare un inverno severo per gli ucraini, con numerosi blackout di energia, riscaldamento e acqua. Il PDNU mira a minimizzare i disagi nella fornitura alla popolazione, utilizzando generatori a gas.

09:55 Dopo l'Attacco a Sumy, 280.000 Senza Energia

Nella provincia ucraina di Sumy, presa di mira da droni russi Shahed all'alba, circa 280.000 residenti sono ancora senza energia. Le forze di difesa aerea ucraine affermano di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono riusciti a passare hanno causato danni considerevoli alle infrastrutture critiche.

09:28 Ucraina: Forze Russe Avrebbero Ucciso un Prisoniero di Guerra Ucraino con una Spada

Secondo i rapporti del commissario ucraino per i diritti umani del parlamento, le forze russe avrebbero decapitato un prigioniero di guerra ucraino disarmato con una spada. Il commissario ucraino ha dichiarato: "I russi hanno eseguito un prigioniero di guerra ucraino disarmato, con le mani legate, utilizzando una spada". Una foto del soldato ucciso, che mostra la spada con l'iscrizione "Per Kursk" incisa sopra, è stata condivisa sui social media oggi. Un duo fotografico ucraino, Konstantin e Vlada Liberova, ha condiviso immagini di soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Comandante Ceceno Esprime il suo Pensiero sull'Offensiva di Kursk

Quando Kyiv ha lanciato un attacco a sorpresa nella regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinov ha mostrato ottimismo sul suo canale Telegram, suggerendo che "dovremmo restare calmi, goderci qualche popcorn e guardare i nostri ragazzi distruggere il nemico". Da allora, Alaudinov è diventato il commentatore principale dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono i suoi commenti. Una tale presenza mediatica è possibile solo con l'approvazione ai massimi livelli, hanno dichiarato gli esperti consultati dall'AFP. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinov sembra godere di un insolito grado di libertà di parola. Alcuni ipotizzano che potrebbe succedere all'afferma malato Kadyrov.

08:42 Germania Offre 100 Milioni di Euro per l'Assistenza Invernale all'Ucraina

La Germania ha annunciato un'ulteriore sovvenzione di 100 milioni di euro per l'assistenza invernale all'Ucraina, ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock durante una visita alla capitale moldava, Chisinau. "L'autunno sta arrivando e l'inverno è proprio dietro l'angolo", ha osservato prima di un incontro della piattaforma di partenariato della Moldavia. La Russia sta pianificando nuovamente una "guerra d'inverno", con l'obiettivo di infliggere sofferenze alla popolazione ucraina.

08:01 Ucraina: Russia Lancia Attacchi Aerei contro le Infrastrutture Energetiche a Sumy

L'Ucraina riferisce un altro attacco su larga scala con droni da parte della Russia. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 34 dei 51 droni russi notturni, con attività segnalate in cinque regioni. Secondo gli ufficiali locali, le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state anche colpite dai droni russi. In totale, 16 droni sono stati abbattuti lì, con infrastrutture critiche, comprese le forniture idriche e gli ospedali, che dipendono dalle fonti di energia di backup. Le squadre di emergenza stanno attualmente riparando i danni.

07:37 Ucraina: la Russia Rapporta 1.020 Caduti dal Giorno Precedente

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia ha subito circa 1.020 caduti, tra morti e feriti, dal giorno precedente. Questo porta il bilancio totale delle vittime russe dal'inizio dell'invasione su larga scala a febbraio 2022 a 635.880. Negli ultimi 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militare Russo a Engels Attaccato dall'Ucraina

Durante la notte, l'aeroporto militare russo a Engels, nella regione di Saratov, è stato apparentemente attaccato da droni ucraini, secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Post". Il piattaforma ha condiviso video di esplosioni all'aeroporto. All'aeroporto sono ospitati bombardieri strategici equipaggiati con missili utilizzati dalla Russia per attaccare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg Sosteriene il Discorso sui Mezzi a Lungo Raggio per l'Ucraina

Il segretario generale uscente della NATO, Jens Stoltenberg, sostiene i recenti dibattiti internazionali sulla possibile autorizzazione all'Ucraina di lanciare armi a lungo raggio nel territorio russo. "È una decisione che spetta a ogni paese", ha detto Stoltenberg alla stazione radio britannica LBC. "Tuttavia, dobbiamo collaborare strettamente su queste questioni, come abbiamo fatto in passato". L'Ucraina ha richiesto il permesso di attaccare i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture all'interno della Russia da diverse settimane, con l'obiettivo di disturbare le loro operazioni. Sulla questione del potenziale escalation, Stoltenberg ha ammesso che non ci sono scelte prive di rischi nella guerra. "Tuttavia", ha affermato, "ritengo ancora che la maggiore minaccia per noi sia una vittoria di Putin in Ucraina".

06:13 Meta Blocca la Distribuzione Globale della Propaganda Russa tramite RT

Meta, la società dietro piattaforme come Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, sta bloccando la diffusione della propaganda di stato russa attraverso canali come la rete televisiva RT a livello globale. La società ha dichiarato il divieto di RT (precedentemente Russia Today) e delle entità affiliate su tutte le sue applicazioni. Nell'Unione Europea, RT è stata bandita dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione legate all'invasione russa dell'Ucraina. Per ulteriori informazioni, visita [link].

05:33 Lukashenko Concede la Grazia a 37 Condannati in BielorussiaIl leader bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 individui, secondo l'Amministrazione Presidenziale di Minsk. Questi perdoni includono prigionieri condannati per "estremismo", un'accusa spesso utilizzata per targeting i critici del governo in Bielorussia. Tra coloro che hanno ottenuto la grazia ci sono sei donne e diverse persone con problemi di salute. Le identità dei 37 individui che hanno ricevuto la clemenza non sono state rese note. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha ripetutamente offerto la grazia a individui imprigionati per aver protestato contro il governo. A metà agosto, Lukashenko ha ridotto le pene di 30 prigionieri politici, seguito da altri 30 perdoni a settembre. In tutti i casi, il leader statale ha sottolineato che gli individui avevano espresso pentimento e avevano richiesto la clemenza.

03:11 Rapporto dell'ONU: peggioramento dei diritti umani in RussiaUn rapporto dell'ONU afferma che le violazioni dei diritti umani stanno aumentando in Russia. Mariana Katzarova, una bulgara nominata Rappresentante Speciale del Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU per la Russia nel 2023, afferma nel suo rapporto che ora c'è un sistema sistematico, sostenuto dallo stato, di violazioni dei diritti umani progettato per reprimere la società civile e l'opposizione politica. I critici del conflitto della Russia in Ucraina e i dissidenti affrontano una persecuzione più dura. Katzarova stima che almeno 1372 prigionieri politici sono attualmente detenuti. Le loro condanne si basavano su accuse fabbricate e sono stati condannati a lunghe pene detentive. Durante la loro detenzione, hanno subito torture. I prigionieri politici sono tenuti in isolamento, mentre altri vengono ricoverati-forzosamente in cliniche psichiatriche. Basandosi solo su quelli noti a Katzarova, il numero effettivo potrebbe essere più alto, secondo uno dei suoi colleghi.

23:24 La Svezia potrebbe svolgere un ruolo chiave nella presenza pianificata della NATO in FinlandiaLa NATO sta valutando l'istituzione di una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere un ruolo guida. Ciò include l'adozione di un modello di forze terrestri multinazionali della NATO noto come Forward Land Forces (FLF), simile a quelli dei paesi NATO confinanti vicino alla Russia. Il Ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen lo hanno confermato in una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso la sua gratitudine per essere stato invitato dalla Finlandia a fare da "nazione quadro" per questa presenza, affermando che ciò rafforzerebbe la sicurezza complessiva della NATO.

