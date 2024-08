Alle 15:50, Selensky svela il debutto dell'Ucraina del suo sistema missilistico a drone.

15:31 Rifugiati Ucraini Mantengono L'Idoneità Come Immigrati Tardi

Secondo il Ministero dell'Interno federale, i rifugiati ucraini conserveranno la loro potenziale idoneità come immigrati tardivi. Ciò verrà ora garantito da un decreto corrispondente, annunciato dalla Segretaria di Stato Juliane Seifert del Ministero dell'Interno federale durante l'evento "Giornata della Patria" dell'Associazione federale degli espulsi (BdV) a Berlino. Per i rifugiati provenienti dal paese devastato dalla guerra invaso dalla Russia quasi tre anni fa, questa disposizione si applicherà retroattivamente a partire dal giorno in cui il conflitto è iniziato, ha dichiarato ulteriormente. Coloro che in precedenza erano stati respinti per il loro status di immigrati tardivi a causa della loro fuga dal conflitto possono ora rivalere sulla loro pretesa e presentare nuovamente la loro domanda, a condizione che soddisfino i requisiti legali aggiuntivi stabiliti dalla legge federale degli espulsi.

14:56 Zelensky Avverte Putin: La Russia Potrebbe Trasformarsi in una "Federazione Cuscinetto"

Nel suo discorso per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato la determinazione del popolo per la libertà. "Non permetteremo che il nostro paese diventi una zona grigia dove la bandiera blu e gialla (la bandiera nazionale dell'Ucraina) continuerà a sventolare legalmente", ha dichiarato Zelensky. Gli ucraini si vendicheranno dell'aggressore per ogni atrocità - proporzionalmente, ha avvertito Zelensky. Ha consigliato prudenza a chiunque tenti di trasformare l'Ucraina in una zona cuscinetto, a meno che il loro paese non diventi una "federazione cuscinetto", rivolgendosi al Presidente russo Vladimir Putin riguardo all'offensiva nel regione di Kursk.

14:28 Attacco Russo Uccide Cinque Civili Nell'Ucraina Orientale

Almeno cinque civili sono stati uccisi in un attacco russo nell'Ucraina orientale questa mattina, secondo fonti ufficiali. I servizi di emergenza e la polizia sono presenti sul posto nella città di Kostyantynivka, confermando l'annuncio del governatore della regione di Donetsk, Vadym Filashkin, via Telegram. Ha ribadito il suo appello ai residenti di cercare rifugio. Kostyantynivka si trova vicino al fronte, dove le forze russe hanno guadagnato terreno negli ultimi mesi e hanno ripetutamente preso di mira città vicine come Pokrovsk, un importante snodo logistico per le forze ucraine.

14:06 Casa di Machno a Saporishshia Danneggiata durante l'Attacco

La casa storica e la tenuta di famiglia dell'anarchico ucraino Nestor Machno a Gulyaipole, convertita in un museo, è stata distrutta durante un attacco russo a Saporishshia. Secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent", queste informazioni sono state ottenute dalla Polizia nazionale ucraina. Dopo l'attacco russo, l'edificio è stato bruciato. Secondo la Polizia nazionale, il'esercito russo ha lanciato 306 attacchi su nove insediamenti nella regione di Saporishshia nel corso di una sola notte, causando danni o distruzioni a diversi edifici e infrastrutture. Non ci sono state vittime civili nell'incidente.

13:38 115 Soldati Ucraini Rilasciati dalla Cattività Russa

115 soldati ucraini sono stati rilasciati dalla cattività russa, secondo un annuncio del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy via Telegram. "Ricordiamo ciascuno di loro. Stiamo facendo tutto il possibile per riportarli a casa", ha scritto il leader ucraino. Ha espresso gratitudine agli Emirati Arabi Uniti (UAE) per aver mediato lo scambio di prigionieri con Mosca. Le foto dei prigionieri liberati sono state pubblicate su Telegram da Zelenskyy, inclusi membri dell'esercito ucraino, della guardia nazionale, della marina e della guardia di frontiera.

13:25 Scambio di Prigionieri tra Russia e Ucraina Imminente

Uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è previsto per oggi, con entrambe le parti che pianificano di scambiare 115 prigionieri. Questo sarebbe il primo scambio del genere dal lancio dell'offensiva ucraina all'interno della Russia questo mese. Il Ministero della Difesa russo ha confermato questa informazione, citando l'agenzia di stampa statale russa RIA. Soldati russi catturati dalle forze ucraine durante l'offensiva nella regione di Kursk si trovano apparentemente sul territorio bielorusso. Ciò segna il settimo scambio di prigionieri mediato dagli Emirati Arabi Uniti dalla invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022. Abu Dhabi, un alleato stretto degli Stati Uniti, ha mantenuto relazioni amichevoli con Mosca durante il conflitto, attirando critiche dai governi occidentali. Tuttavia, i legami con Kiev sono stati anche rafforzati.

13:16 Duda e Simonyte Partecipano alle Celebrazioni a Kyiv

Oggi l'Ucraina celebra il suo 33° Giorno dell'Indipendenza. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ospita il Presidente polacco Andrzej Duda e il Primo Ministro lituano Ingrida Simonyte per celebrare l'occasione, come dimostrano diverse foto pubblicate dall'Ufficio presidenziale ucraino dalle celebrazioni a Kyiv.

12:56 Lettonia Contribuisce con 126 Milioni di Dollari in Aiuti Militari all'Ucraina nel 2024

La Lettonia ha promesso 126 milioni di dollari (112 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina quest'anno e intende contribuire all'espansione dell'iniziativa della coalizione dei droni. Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha annunciato questo su Facebook dopo un incontro con una delegazione lettone guidata dal Ministro della Difesa lettone Andris Spruds. "Un'attenzione particolare è rivolta al rafforzamento della coalizione dei droni, con la Lettonia che assume un ruolo di guida", ha dichiarato Umerov. La Lettonia fornirà all'Ucraina migliaia di droni per aiutare nella difesa contro l'aggressione russa su larga scala. Secondo il Ministro della Difesa ucraino, la coalizione include attualmente diverse dozzine di paesi.

11:38 "Liberazione dalle grinfie di Mosca": Zelensky approva legge che distacca la Chiesa ortodossa filorussaIl presidente Volodymyr Zelensky ha approvato una legge che distacca la Chiesa ortodossa ucraina affiliata a Mosca, in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. Zelensky ha dichiarato che questo passo rafforzerà l'autonomia dell'Ucraina. La legislazione è stata pubblicata sul sito del parlamento ucraino oggi. I legislatori hanno approvato il progetto di legge martedì, che proibisce le organizzazioni religiose affiliate a Mosca. La Russia ha criticato la misura. La legge impone un termine per le organizzazioni religiose per tagliare i legami con la Russia. L'applicazione del regolamento potrebbe richiedere diversi anni. In un discorso, Zelensky ha dichiarato che la Chiesa ortodossa ucraina "sta facendo un passo verso la liberazione dalla morsa di Mosca" oggi.

11:02 Notizie: Esplosione in un deposito di munizioni russo a causa di un attacco di droniSembra che l'Ucraina abbia colpito un obiettivo militare: un deposito di munizioni russo nella regione di Voronezh è esploso dopo attacchi di droni ucraini, secondo fonti dei media. Il bersaglio era un magazzino vicino a Ostrogoshsk, circa 100 chilometri a sud di Voronezh, come riportato dal portale online indipendente Astra. Anche se il comunicato ufficiale non menziona un deposito di munizioni, il governatore Alexander Gusev ha dichiarato lo stato di emergenza in tre insediamenti a causa della "risoluzione degli effetti di un incendio e dell'esplosione di materiali esplosivi". (Ulteriori dettagli alle 9:54 AM)

10:26 Zelensky: La guerra è tornata in RussiaSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la guerra è "tornata" in Russia. In un messaggio registrato per celebrare il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, Zelensky ha dichiarato che la Russia aveva cercato di "annientare" l'Ucraina con la sua invasione, ma ora l'Ucraina sta celebrando il suo 33° Giorno dell'Indipendenza. "E ciò che il nemico ha inflitto sul nostro territorio è ora tornato alla sua fonte", ha detto Zelensky. Zelensky ha affermato che il suo messaggio registrato è stato registrato in una regione di frontiera da cui Kyiv ha orchestrato la sua offensiva a sorpresa in Russia l'6 agosto.

09:54 La Russia annuncia lo stato di emergenza nella regione di Voronezh a causa dell'incontro notturno con i droniLa Russia ha dichiarato lo stato di emergenza in alcune parti della regione di Voronezh, lungo il confine con l'Ucraina, dopo un incontro notturno con i droni, ha dichiarato il governatore locale Alexander Gusev su Telegram. Le forze russe hanno intercettato cinque droni, ma i detriti caduti hanno innescato un incendio che ha portato all'esplosione di esplosivi, ha rivelato Gusev. Non sono state danneggiate strutture civili, ma sono state adottate misure di emergenza in tre insediamenti e 200 persone sono state evacuate. Due donne hanno riportato ferite, una delle quali ha richiesto il ricovero in ospedale.

09:31 Fonti ucraine dichiarano che 1160 soldati russi sono stati "neutralizzati" in un giornoSecondo i dati ucraini, la Russia ha subito gravi perdite di personale in un giorno, con 1160 soldati russi uccisi o messi fuori combattimento. Dalla inizio del conflitto a febbraio 2022, l'Ucraina afferma di aver "neutralizzato" un totale di 606.490 soldati russi. Il ministero della Difesa ucraino ha inoltre riferito che il nemico ha perso altri 9 carri armati (8.542 in totale) dall'inizio dell'invasione russa. L'Ucraina sostiene anche di aver distrutto o sequestrato più di 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente, poiché la Russia non fornisce dettagli sulle sue perdite in Ucraina.

08:48 Zelensky: Le forze russe vengono gradualmente respinte dalla regione di KharkivIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'esercito russo sta progressivamente venendo respinto dalla regione di Kharkiv. Nel suo discorso serale, Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine sono riuscite a respingere le forze russe e a impedire loro di avanzare su Kharkiv e distruggere la città e l'intera regione di Kharkiv dalla fine di maggio. "Stiamo gradualmente respingendo l'esercito russo", ha detto Zelensky.

08:10 Rapporti di 10 feriti nell'attacco con armi leggere nella regione di KhersonDieci persone sono rimaste ferite nell'attacco con armi leggere nella regione di Kherson ieri, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare della regione di Kherson.

07:54 Attacchi con razzi russi contro strutture per il grano nell'Oblast di SumyNelle strutture per il grano dell'Oblast di Sumy, in Ucraina, sono stati colpiti dai razzi russi. L'ufficio del procuratore regionale lo ha confermato, come riportato dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. I soldati russi hanno lanciato attacchi con razzi contro le strutture per il grano ieri pomeriggio, secondo il comunicato.

07:29 Rapporti: Esplosione in un deposito di munizioni nella regione russa di VoronezhUn'esplosione è avvenuta in un deposito di munizioni nella regione russa di Voronezh la scorsa notte, secondo il "Kyiv Independent" che cita il governatore regionale Aleksandr Gusev. Le unità di difesa aerea russa hanno abbattuto diversi veicoli aerei senza equipaggio sulla regione, causando un incendio e un'esplosione in una località non specificata. Il canale Telegram russo Astra ha riferito che l'esplosione è avvenuta in un deposito di munizioni a Ostrogoschsk. Negli ultimi mesi, le forze ucraine hanno condotto diversi attacchi con droni contro l'infrastruttura militare e il settore oil

06:53 USA Slaps Sanctions on Over 400 Entities for Aiding Russia's Ukraine ConflictGli Stati Uniti stanno imponendo sanzioni a più di 400 organizzazioni e individui a causa del loro presunto sostegno alla guerra della Russia in Ucraina, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Secondo Aaron Forsberg, direttore della politica delle sanzioni economiche del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, "Oggi le nostre azioni colpiscono la Russia dove fa male". Le sanzioni riguardano il settore energetico russo, nonché le imprese in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti. Sono coinvolte anche le società cinesi sospettate di aiutare la Russia a eludere le sanzioni occidentali e rafforzare il suo esercito, come il dipartimento di import-export del gruppo cinese Dalian Machine Tool Group, accusato di fornire a società russe beni a doppio uso del valore di 4 milioni di dollari. Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha osservato che la Cina si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali e ritiene che le normali interazioni commerciali tra Cina e Russia non debbano essere ostacolate.

06:18 Belarus e Cina rafforzano la partnership in sicurezzaLa Bielorussia e la Cina hanno deciso di intensificare la loro cooperazione nel campo della sicurezza, secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Entrambi i paesi mirano a rafforzare i legami di sicurezza e a sviluppare la loro partnership nei settori finanziario e dell'energia. Inoltre, prevedono di rafforzare la cooperazione nelle catene di fornitura industriale.

04:38 Starmer promette supporto a lungo termine all'Ucraina nel giorno nazionaleIl Primo Ministro britannico Keir Starmer ha garantito il sostegno a lungo termine all'Ucraina nel suo giorno nazionale. "Il mio messaggio a tutti gli ucraini, sia sul fronte che qui nel loro temporaneo rifugio nel Regno Unito, è inequivocabile: siamo con voi oggi e sempre", ha detto nel suo messaggio di auguri. Ha ribadito questo impegno durante la sua conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy quando lo ha visitato a Londra alcune settimane fa. Oltre al governo britannico, l'intera nazione si schiera con l'Ucraina, ha affermato Starmer, concludendo "Saremo lì per voi per tutto il tempo di cui avrete bisogno".

01:29 La Norvegia concede alla Ucraina la licenza per lo sviluppo di granate e la finanziaLa Norvegia ha concesso all'Ucraina la licenza per la produzione di granate da 155 mm. Inoltre, il paese si è impegnato a coprire i costi del progetto. La società norvegese Nammo ha concordato di concedere una licenza di produzione a un'azienda ucraina della difesa a spese della Norvegia. "In questo momento, la Norvegia sta aiutando fornendo munizioni dal suo inventario e dalle industrie direttamente. Ora, Nammo vuole condividere i suoi piani con l'Ucraina, consentendo alle forze armate ucraine di essere rifornite più rapidamente", ha dichiarato il Ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter sull'incidente alla base NATO di Geilenkirchen: Sono obiettivi della guerra ibrida russa?Dopo l'aumento del livello di allerta alla base aerea NATO di Geilenkirchen e gli indizi di possibili attacchi con droni russi, gli esperti di politica di sicurezza tedesca chiedono attenzione. "Dobbiamo riconoscere che la Germania è da tempo un obiettivo della guerra ibrida della Russia e quindi le strutture militari, in particolare quelle rilevanti per la NATO in Germania, diventano il punto focale di eventuali atti di sabotaggio ed espionage", ha detto l'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter al "Tagesspiegel". In precedenza, il livello di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen era stato temporaneamente portato al secondo livello più alto, Charlie, a causa di una potenziale minaccia. Secondo Kiesewetter, la base aerea di Geilenkirchen è un'installazione molto importante per la NATO perché vi si trova il sistema di sorveglianza e controllo aereo AWACS. "Il livello di sicurezza Charlie significa che la NATO sta implementando misure precauzionali contro eventuali voli di droni e ci sono indicazioni di potenziali pericoli concreti", ha aggiunto Kiesewetter. Tuttavia, la situazione di minaccia e la possibilità di raid russi sono già note e non sono nuove.

22:21 La Lettonia annuncia il più grande pacchetto di droni finoraLa Lettonia ha reso noto il suo più grande invio di droni all'Ucraina finora. 1400 droni dei produttori lettoni sono pronti, come ha dichiarato il Ministro della Difesa lettone Andris Spruds su X, concludendo l'acquisizione di oltre 2700 droni dalla propria industria. Insieme al Regno Unito, la Lettonia sta guidando una coalizione per fornire un milione di droni all'Ucraina. I suoi membri, tra cui la Germania, si sono impegnati a sostenere la produzione di droni e a consegnare droni e parti di ricambio all'Ucraina.

21:34 Biden annuncia nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina - solo per la difesa aereaIl Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante una conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il pacchetto include missili per la difesa aerea, equipaggiamento per contrastare i droni, missili anticarro e munizioni, come riferisce l'Ufficio del Presidente degli Stati Uniti. Biden ha ribadito l'impegno "incondizionato degli Stati Uniti per il popolo ucraino" a Zelenskyy. Non sono stati forniti dettagli sulla scala finanziaria del nuovo aiuto.

21:29 Zelensky preme per la consegna immediata dei pacchetti di armi promessiLe forze armate ucraine hanno urgentemente bisogno di aiuti internazionali. Il Presidente Zelensky sta spingendo i partner occidentali dell'Ucraina a consegnare i pacchetti di armi promessi il prima possibile. "Sul fronte, combattono con granate ed equipaggiamento, non con parole come 'domani' o 'eventualmente'", dice nel suo discorso serale. Secondo lui, l'Ucraina sta aspettando la consegna di pacchetti di armi o equipaggiamento "che sono stati dichiarati e decisi, ma non ancora spediti". Non fornisce ulteriori informazioni.

In corso di conflitti in corso nella regione russa meridionale di Kursk, i locali esprimono il loro malcontento: verso le autorità che credono li abbiano abbandonati, l'esercito ucraino e persino le loro forze militari. Una 28enne ha espresso le sue preoccupazioni al "Mosca Times", dicendo: "Per la Russia, siamo solo una pedina sulla mappa. Per gli ucraini, siamo sostenitori del regime di Putin. Qui tutti sono soli". Accusa le autorità di inganno e di propagare un falso senso di tranquillità. Un individuo di 32 anni condivide questo sentimento, suggerendo che mentre la colpa viene attribuita all'Ucraina per l'attacco, c'è un dubbio sottostante sulle capacità dell'esercito russo: "Come hanno potuto trascurare l'accumulo di un numero così significativo di truppe ucraine al confine?". Se c'erano persone che un tempo avevano simpatia per l'Ucraina o mantenevano una posizione neutrale, i loro sentimenti si sono ora trasformati in intensa ostilità, dice. Un altro residente della regione di Kursk afferma: "Gli ucraini non sono nostri alleati in questo momento". Tuttavia, un lavoratore della Croce Rossa a Kursk non esprime rabbia verso l'Ucraina, notando: "Sono anche vittime di questa situazione".

