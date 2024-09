Alle 15:44, la squadra della televisione ha assicurato l'ingresso esclusivo: il treno di assistenza sanitaria restaurato aiuta gli ucraini feriti

Molti impianti sanitari ucraini subiscono danni, il personale medico lavora senza sosta Diversi ospedali ucraini sono stati colpiti, con il personale medico che lavora instancabilmente per fornire cure tempestive alle vittime della guerra. Per accelerare le cure per i feriti, è stato dispiegato un treno medico specializzato. Una squadra giornalistica di CNN ha avuto accesso a questo specifico treno.

15:26 L'icona di Hollywood Michael Douglas si aggira per la stazione centrale di Kyiv L'attore americano Michael Douglas ha visitato la stazione centrale di Kyiv, in particolare la zona "Terra di ferro" per bambini. Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) ha condiviso la notizia su Facebook. L'attore ha attraversato la stazione, interagendo con i passeggeri. In precedenza, aveva avuto discussioni con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, sua moglie Olena e suo figlio Dylan nel suo ruolo di ambasciatore dell-ONU.

14:49 Kyiv si prepara all'approvazione delle armi da attacco a lungo raggio: "Sembra che Biden mantenga la sua posizione" Il colonnello in pensione Ralph Thiele ritiene che il dibattito successivo sull'attacco ucraino a lungo raggio sulla Russia potrebbe riaprire i discorsi sulle consegne di Taurus. L'esperto militare presume che gli Stati Uniti mantengano la loro decisione.

13:58 Zelenskyy riconosce il ritorno di altri 103 prigionieri di guerra L'Ucraina ha concluso un accordo di scambio di prigionieri con la Russia. Un ulteriore gruppo di 103 persone è stato restituito alla custodia ucraina, secondo la dichiarazione del presidente Zelenskyy. Il gruppo comprende soldati e personale della Guardia Nazionale, della guardia di frontiera e della polizia. Sono difensori delle regioni di Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, nonché di Mariupol e della sua struttura di Azovstal.

13:38 Gli Stati Uniti approvano la vendita di caccia avanzati alla Romania Il governo americano ha approvato la vendita di 32 caccia F-35 avanzati alla Romania, alleata della NATO confinante con l'Ucraina. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest Kathleen Kavalec ha chiarito: "La Romania è un'alleata chiave nella NATO, impegnata a garantire la sicurezza e la stabilità nella regione del Mar Nero e oltre". La consegna di questi aerei stealth, prodotti da Lockheed Martin, fornirà alla Romania "capacità di difesa aerea senza precedenti", ha sottolineato Kavalec. La prima consegna è prevista per il 2031, con un valore complessivo dell'affare compreso tra 7,2 miliardi di dollari.

13:02 La Russia annuncia il rilascio di oltre 200 prigionieri di guerra con l'Ucraina Russia e Ucraina hanno apparentemente scambiato più di 200 prigionieri di guerra, come dichiarato dalla Russia. Entrambe le parti hanno rilasciato 103 individui, ha annunciato il ministero della Difesa russo attraverso un messaggio Telegram. I soldati russi stanno ricevendo assistenza psicologica e medica in Bielorussia, ha comunicato il ministero. I soldati russi scambiati erano stati catturati a Kursk, secondo il ministero. Nel mese di agosto, i soldati ucraini erano entrati nella regione russa. L'Ucraina non ha ancora reagito alle dichiarazioni russe riguardo allo scambio. Venerdì, il presidente ucraino Zelenskyy ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia. Non è chiaro se questi facevano parte dello scambio dichiarato dalla Russia.

12:50 La Russia dichiara di aver catturato un altro villaggio nell'Ucraina orientale Nell'Ucraina orientale, l'esercito russo afferma di aver catturato un altro villaggio. "Il villaggio di Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino) è stato liberato", riferisce il ministero della Difesa di Mosca. Il villaggio è strategicamente importante, situato vicino alla minaccia dell'avanzata russa nella città di Pokrovsk. Negli ultimi settimane, l'esercito russo ha fatto progressi significativi nella regione di Donetsk. Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente confermato che l'obiettivo principale dell'esercito russo è la cattura della regione industrialmente significativa di Donbass, compreso Donetsk.

12:21 "Macchia di lava gigante" - Medvedev minaccia la distruzione di Kyiv L'ex presidente russo Dmitri Medvedev minaccia la distruzione completa della capitale ucraina, Kyiv. La Russia già possiede una giustificazione valida per l'uso di armi nucleari a causa dell'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, sebbene non le abbia ancora utilizzate. In risposta all'uso da parte dell'Ucraina di missili occidentali a lungo raggio, Kyiv potrebbe essere distrutta utilizzando la tecnologia di armi non nucleari russe contemporanea. Medvedev serve come vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo e ha spesso fatto ricorso a un linguaggio aggressivo contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 Sharma: "I combattimenti più intensi in corso a Kurachove" I combattimenti più intensi nell'Ucraina orientale sono attualmente in corso a e intorno alla città di Kurachove, secondo i resoconti. L'uso di armi europee a lungo raggio sta causando crescente malcontento tra la popolazione. La reporter di ntv Kavita Sharma riferisce da Dnipro.

11:12 L'attacco dei droni causa danni nella regione del Mar Nero di Odessa Stanno emergendo i dettagli dell'esteso attacco con i droni della notte precedente: le forze russe hanno lanciato un totale di 76 droni da combattimento, secondo l'aeronautica ucraina. Di questi, 72 sono stati abbattuti. L'aeronautica non rivela le conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa riferisce danni considerevoli. Secondo lui, diversi edifici in un sobborgo della capitale regionale Odessa sono stati danneggiati dai detriti dei droni. I magazzini sono stati presi di mira nel distretto di Ismail, attraverso il quale l'Ucraina fornisce alcune delle sue granaglie. Diversi detriti sono caduti anche a Kyiv, secondo i resoconti del governo. Una società municipale è stata colpita, ma non è stato segnalato alcun incendio.

10:31 Stoltenberg racconta l'incontro prima della guerra: i russi hanno mostrato mappe NATO errateIn un'intervista, l'ex Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg parla degli ultimi sforzi diplomatici prima che la guerra scoppiasse a febbraio 2022, cercando di scoraggiare la Russia dall'attaccare l'Ucraina. L'ultima sessione del Consiglio NATO-Russia, guidata da Stoltenberg, si è svolta a gennaio. La Russia ha richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dal settore orientale, come riferito al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Era del tutto inaccettabile, ma credo nel dialogo. Così ci siamo seduti di nuovo con loro." Durante l'incontro, i due vice ministri degli Esteri e della Difesa russi hanno affermato di non avere intenzioni belliche e hanno accusato l'Ucraina di minacciare la loro nazione, aggiunge Stoltenberg. "Hanno presentato mappe, presumibilmente per dimostrare l'accerchiamento della Russia da parte della NATO. Tuttavia, queste mappe contenevano inesattezze. Ad esempio, la Danimarca era segnata come territorio NATO. Era sorprendente!" Stoltenberg non è sicuro se si trattasse di una scarsa preparazione o di una rappresentazione intenzionalmente errata. Ripensandoci, rimpiange che la NATO e i suoi partner non abbiano preso misure più decise per rafforzare l'esercito ucraino in anticipo. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia per l'attacco della Russia sarebbe stata più alta. Determinare se sarebbe stata sufficientemente alta è impossibile."

10:03 Wiegold discute l'accordo di dispiegamento: "La Lituania vede la brigata di combattimento tedesca come rinforzo"La Germania e la Lituania firmano un patto governativo: garantisce allo stato baltico NATO che una brigata tedesca pronta al combattimento sarà stanziata nella nazione. Lo specialista militare Thomas Wiegold approfondisce lo sfondo e l'importanza dell'accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Kim desidera un maggiore legame con MoscaI resoconti indicano che il leader nordcoreano Kim Jong Un desidera una maggiore cooperazione con la Russia. Dopo i colloqui tra Kim e il capo del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media nordcoreani riferiscono di un ampio scambio sulla "rafforzamento del dialogo strategico tra i due paesi e l'aumento della cooperazione per proteggere i loro rispettivi interessi di sicurezza" nonché la situazione regionale e internazionale. L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per la guerra in Ucraina. Pyongyang nega le accuse come "ridicole".

08:59 Armi a lungo raggio contro la Russia? Starmer e Biden ne parleranno nuovamente all'Assemblea Generale dell-ONUSi stanno preparando per un'altra discussione sul fatto che l'Ucraina dovrebbe essere autorizzata ad utilizzare armi occidentali a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Il Primo Ministro britannico Starmer ha annunciato questo dopo un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Biden, durante il quale hanno rimandato una decisione su questa questione. Biden e lui torneranno su questo argomento all'Assemblea Generale dell-ONU a New York la prossima settimana "con un gruppo più ampio", ha dichiarato Starmer. I media britannici riportano che Biden è disposto a consentire all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi contenenti tecnologia USA - ma non i razzi USA.

08:23 Zelensky reagisce al presunto piano di Trump: "I messaggi della campagna sono messaggi della campagna"Il candidato repubblicano alla Presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente dichiarato che potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina in un giorno, senza fornire una strategia. In un'intervista a CNN, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime il suo pensiero su questa affermazione. "Non posso comprenderla appieno ora, poiché non conosco i dettagli e le implicazioni", afferma il leader nell'intervista, prevista per la messa in onda domenica. Riconosce che c'è una campagna elettorale negli Stati Uniti e "i messaggi della campagna sono messaggi della campagna", continua. "A volte non sono realistici." Tuttavia, Zelensky menziona anche di aver parlato con Trump due mesi prima. Durante questa telefonata, Trump gli ha assicurato il supporto per l'Ucraina, nota Zelensky. È stata una conversazione positiva.

07:27 ISW: la Russia ha bisogno di truppe aggiuntive a Kursk per sbarazzarsi degli ucrainiLa Russia persevera nei suoi contrattacchi nella regione di Kursk, ma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) non vede un'operazione su larga scala per espellere gli ucraini da Kursk. L'ISW, con sede a Washington, scrive che, finora, le autorità russe si affidano principalmente a coscritti poco addestrati e attrezzati, accompagnati da piccole unità delle forze armate regolari russe e altri corpi di sicurezza nel confine. In una valutazione, il think tank riferisce: "Un'operazione russa per riconquistare il territorio conquistato dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e risorse di quanto la Russia abbia già dispiegato in questa area - soprattutto se la maggior parte delle unità già dispiegate manca di esperienza sul campo di battaglia".

06:49 L'Ucraina bombardata con attacchi di droni per tutta la notteSecondo l'esercito ucraino, la Russia ha lanciato attacchi con droni Shahed contro l'Ucraina per tutta la notte. L'esercito russo ha lanciato diverse formazioni di droni d'attacco, come chiarito dalle forze aeree ucraine. Gli allarmi aerei sono stati attivati in quasi tutte le regioni del paese. Ad esempio, nella regione di Odessa. La marina afferma di aver abbattuto nove droni lì. Si sono sentite esplosioni a Odessa, come riferito dal sindaco. Non ci sono stati segnalati morti fino ad ora.

06:13 Mützenich Proposte per una Coalizione Globale per l'Iniziativa di PaceIl leader del gruppo parlamentare SPD tedesco Rolf Mützenich suggerisce la creazione di una coalizione globale per avviare i negoziati di pace nel conflitto ucraino. Esprime il suo punto di vista al "Rheinische Post", sostenendo che "è ora che gli alleati occidentali stabiliscano una coalizione per avviare il processo". Mützenich suggerisce che il cancelliere Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono d'accordo sulla tempestività dell'intensificazione degli sforzi per la pace, con la Russia potenzialmente coinvolta nella prossima sommet.

05:41 Fonti: UE Discute Nuove Strategie per l'Estensione delle SanzioniGli ufficiali dell'UE esaminano tre potenziali metodi per l'estensione delle sanzioni contro la Russia, secondo fonti vicine alla situazione. Questa discussione è seguita al congelamento dei beni critici della Banca centrale russa. Questi beni, che sono rimasti congelati a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, sono essenziali per garantire un pacchetto di aiuti finanziari da 50 miliardi di dollari dai paesi del G7 per l'Ucraina.

03:40 Klitschko Conferma Impatto di Detriti di Droni su Edificio di KyivIl sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha riferito tramite Telegram che i detriti di un drone hanno colpito un edificio nel distretto di Obolon, a nord della zona centrale di Kyiv. Ha confermato che i servizi di soccorso erano in viaggio per il luogo. In precedenza, Klitschko aveva annunciato che le unità di difesa aerea erano attive nella capitale.

01:35 Kim Jong Un Si Impegna a Rafforzare le Relazioni con ShoiguIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso una maggiore cooperazione con il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, Shoigu e Kim hanno scambiato opinioni dettagliate durante la visita di Shoigu a Pyongyang, raggiungendo un accordo soddisfacente per garantire gli interessi di sicurezza condivisi. Shoigu, che ha assunto il ruolo di ministro della Difesa russo fino a maggio, ha avviato relazioni più strette tra la Corea del Nord e la Russia con la sua visita a Pyongyang nel luglio dell'anno precedente.

23:36 Zelenskyy Annuncia Piano "Vittoria" a Biden in SettembreIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato i piani per un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in settembre, dicendo: "Presentero il piano per la vittoria". Ha spiegato che la strategia comprende un sistema di decisioni interconnesse progettato per equipaggiare l'Ucraina con il potere militare sufficiente per guidare la guerra verso la pace. "Le guerre possono essere concluse giustamente attraverso la cacciata dell'esercito occupante con la forza o attraverso la diplomazia", ha chiarito Zelenskyy. Ciò garantirebbe l'autentica indipendenza del paese. Tuttavia, la capacità di Kyiv di assumere una posizione forte dipende dal sostegno degli Stati Uniti.

22:59 Russi Ridirezionano l'Attacco verso SudSecondo i rapporti militari ucraini, i combattimenti sono continuati intensamente nell'est del paese. Lo Stato Maggiore di Kyiv ha registrato 115 scontri nel suo rapporto quotidiano sulla situazione. Hanno segnalato la maggiore attività nel settore di Kurachove, nonché l'attività russa continua nelle aree di Lyman e Pokrovsk. I russi hanno lottato per fare progressi territoriali significativi a Pokrovsk, ma hanno deviato l'asse dell'attacco verso sud, con l'obiettivo di catturare la città mineraria di Hirnyk vicino a Kurachove.

22:18 Zelenskyy Rapporta Rilievo Desiderato nella Regione di KharkivSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk ha portato al risultato desiderato. Ha riferito che il nemico era stato ostacolato nella regione di Kharkiv, mentre l'avanzata russa a Donetsk si è rallentata. Ha anche menzionato che la Russia non aveva ottenuto successi sostanziali nella sua controffensiva a Kursk.

21:46 Zelenskyy Critica gli Alleati per la Mancanza di Azione nella Protezione dell'UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato l'Occidente di "paura" quando si discute dell'aiuto all'Ucraina nel contrastare i missili russi. "Se i paesi agiscono collettivamente contro le minacce dei missili e dei droni nel Medio Oriente, perché non c'è ancora una decisione equivalente per l'intercettazione dei missili e dei droni russi nei cieli dell'Ucraina?" si è chiesto durante una conferenza a Kyiv. "La mancanza di una risposta definitiva, nonostante i missili e i droni stiano chiaramente prendendo di mira territori vicini, è vergognosa per il mondo democratico", ha affermato Zelenskyy.

21:30 Ucraina Accusa l'Iran di Utilizzo di oltre 8000 DroniIl governo ucraino afferma che la Russia ha lanciato 8060 droni iraniani Shahed in Ucraina dall'inizio del conflitto. Non erano disponibili dichiarazioni ufficiali dall'Iran o dalla Russia al momento di questo rapporto. L'Ucraina ha inizialmente accusato il governo iraniano di fornire questi droni suicida alla Russia nell'autunno del 2022.

20:43 Ancora Nessun Okay per Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina dagli USAA Washington D.C. si tiene un incontro tra il Primo Ministro britannico, Keir Starmer, e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'atmosfera è tesa mentre si attende con ansia eventuali aggiornamenti sull'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio in Ucraina. Secondo fonti interne a The Guardian, il Regno Unito ha dato il via libera all'Ucraina per utilizzare i missili Storm Shadow. Tuttavia, sembra che l'argomento non verrà affrontato durante questa sessione tra i due alleati. "Non prevedo dichiarazioni oggi riguardo al dispiegamento di armi a lungo raggio all'interno del territorio russo, e soprattutto non dagli Stati Uniti", afferma John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Conferma che sono ancora in corso discussioni con Regno Unito, Francia e altri alleati riguardo alle risorse che verranno inviate all'Ucraina. Evita inoltre di fornire una risposta diretta sulle possibili modifiche alle politiche del governo. "Non mi soffermerò su discussioni speculative su eventuali dichiarazioni che potremmo o non potremmo fare in un determinato momento."

L'esercito ucraino ha bisogno di rinforzi e risorse aggiuntive per contrastare efficacemente l'avanzata russa nella regione di Kursk, specialmente se dovrà fare affidamento su truppe meno esperte.

Per migliorare le capacità difensive dell'Ucraina, gli Stati Uniti hanno concordato la vendita di 32 caccia F-35 di ultima generazione alla Romania, alleata della NATO confinante con l'Ucraina.

