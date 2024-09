Alle 15:40 la partecipazione supera i precedenti record

In Turingia, alle 14:00, circa il 44,4% degli elettori ha esercitato il proprio diritto di voto. Si tratta di un aumento di oltre due punti rispetto alle elezioni di cinque anni fa. Ciò suggerisce una alta affluenza, con i votanti per corrispondenza ancora da conteggiare, secondo il commissario elettorale dello stato. In Sassonia, la partecipazione era del 35,4% a mezzogiorno, leggermente superiore a quella del 2019, ma il commissario elettorale si attende un numero più alto di votanti per corrispondenza rispetto al 2019.

15:13 "Kretschmer ritiene che i partiti della coalizione entreranno ancora nel parlamento regionale"

14:40 Le principali preoccupazioni e questioni per Sassonia e TuringiaUna considerevole parte dei residenti in Sassonia e Turingia, circa il 33%, ha dichiarato l'intenzione di votare per l'AfD nelle elezioni del 1º settembre. L'indagine chiarisce le ragioni sottostanti di questa scelta, rivelando le preoccupazioni e le difficoltà più urgenti. La migrazione è solo una di queste.

14:13 Höcke non si trattiene alla cabina elettoraleIn Turingia, il candidato dell'AfD Björn Höcke vota intorno a mezzogiorno. Non trascorre molto tempo alla cabina elettorale di Bornhagen e si astiene dal parlare con i giornalisti sul posto. In precedenza, aveva costantemente perso contro il candidato della CDU nella sua circoscrizione elettorale di Eichsfeld. Tuttavia, ha deciso di candidarsi nella circoscrizione di Greiz. Purtroppo, anche qui subisce una sconfitta contro la CDU.

13:50 Affluenza in Turingia simile a quella del 2019 a mezzogiornoA mezzogiorno, l'affluenza in Turingia è simile a quella delle precedenti elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale dello stato, circa il 32% degli elettori ha votato alle cabine elettorali. Non sono inclusi i votanti per corrispondenza. Nel 2019, il tasso di partecipazione al voto era del 31,2% a quell'ora. Sembra ci sia un maggiore interesse per le elezioni statali rispetto alle elezioni europee e locali di quest'anno. A giugno, il tasso di partecipazione era del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Si prevede un'alta affluenza in SassoniaA mezzogiorno, circa il 25,8% degli elettori in Sassonia ha votato, come riferito dall'Ufficio statistico di stato di Kamenz. Questo è solo leggermente inferiore alla cifra segnalata per lo stesso orario nelle elezioni statali del 2019, che era del 26,2%. Non sono ancora inclusi i votanti per corrispondenza nei dati preliminari. L'ufficio elettorale statale prevede che il 24,6% degli elettori voterà per corrispondenza, circa il doppio del numero che lo ha fatto nel 2019 (16,9%). L'ufficio elettorale statale riferisce che le elezioni procedono senza intoppi finora, senza problemi noti.

13:11 von Lucke: Il risultato delle elezioni potrebbe complicare la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia non sono ancora stati annunciati. Se l'SPD non otterrà un seggio nel parlamento regionale, rappresenterebbe un significativo cambiamento, secondo il politologo Albrecht von Lucke in un'intervista a ntv. Discute delle elezioni e delle loro possibili conseguenze.

12:44 La polizia indaga su una minaccia alla cabina elettoraleDopo un incidente in una cabina elettorale a Gera, la polizia ha registrato una minaccia. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nella cabina elettorale al mattino, secondo un portavoce della polizia. Il responsabile della cabina elettorale ha chiesto all'uomo di togliersi la maglietta poiché la pubblicità del partito era proibita all'interno della cabina elettorale. Anche se ha obbedito, ha minacciato di tornare più tardi poiché non era soddisfatto del modo in cui era stato trattato uscendo dalla cabina elettorale. La polizia ha quindi presentato un rapporto e ha emesso un avvertimento all'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su alcuni graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino alle cabine elettorali come potenziali danni criminali.

12:15 Correctiv avverte della circolazione di informazioni falseLa rete di ricerca Correctiv avverte della ricomparsa di un falso rapporto. afirmar che firmare la scheda elettorale protegge contro la frode elettorale. Tuttavia, l'ufficio del presidente delle elezioni federali ha confermato a Correctiv che la scheda elettorale non deve essere firmata. "La firma sulla scheda elettorale da parte del votante mette a rischio il segreto del voto, rendendo la scheda elettorale intera non valida", si legge nella dichiarazione.

11:51 Voigt desidera "coalizioni di maggioranza stabili"Il candidato della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato. Ha espresso la sua gratitudine a molte persone che "hanno votato diversamente" in passato, ma che ora hanno scelto "la forte forza al centro civile" della Turingia. Ha anche espresso la speranza per "coalizioni di maggioranza stabili" per far avanzare di nuovo lo stato.

11:25 Sonneberg registra un aumento degli attacchi di estrema destraSonneberg è il primo distretto a essere governato da un politico dell'AfD. Da allora, gli individui impegnati hanno riferito di essere stati minacciati ripetutamente, con molti che hanno lasciato i loro incarichi. Il numero di attacchi di estrema destra è anche aumentato di cinque volte in un anno. Gli esperti attribuiscono questo aumento alla presenza del distretto amministratore dell'AfD.

09:59 "Sensazione di Malessere su Questa Storia" - Storico Critico per la Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni per i Länder della Sassonia e della Turingia, che coincide con il 85° anniversario dell'invasione tedesca della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni il 1° settembre aveva una sensazione di malessere riguardo alla storia", ha dichiarato il direttore dell'Istituto Tedesco-Polacco all'agenzia Redaktionsnetz Deutschland (RND). Riferendosi all'AfD, classificata come "solidamente estremista di destra" dai servizi segreti interni di entrambi i Länder, Loew ha affermato: "Ciò potrebbe portare a sgradevoli associazioni storiche se a Dresda ed Erfurt vincesse anche un partito il cui rapporto con l'era nazista non è affatto chiaro".

09:30 "Elezioni Critiche": Tutti i Dati per le Elezioni in SassoniaOggi circa 3,3 milioni di elettori in Sassonia decideranno chi guiderà la politica del Land nella prossima Assemblea legislativa di Dresda. Il CDU potrebbe perdere per la prima volta dal 1990 la sua posizione di forza nel Land. Il Governatore della Sassonia, Michael Kretschmer, definisce queste elezioni "critiche". "Qui è in gioco tutto".

09:05 Kretschmer Accusa il Governo a Traffico Luminoso di "Attività Frenetica Pre-Elezioni"È il giorno delle elezioni in Sassonia e la domanda è: Kretschmer riuscirà a mantenere la striscia vincente del CDU nel Land? In un'intervista a ntv, ha espresso la sua posizione sulla questione dei rifugiati, il governo a traffico luminoso e la guerra in Ucraina.

08:46 Tutti i Dati per le Elezioni in TuringiaÈ arrivato il giorno del giudizio: al centro della Germania, si tratta di chi guiderà il governo di circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni. L'AfD, guidata dal candidato principale Björn Höcke, potrebbe diventare la forza più forte in Turingia?

08:24 Come l'AfD Potrebbe Turbare la DemocraziaI sondaggi suggeriscono: l'AfD è probabile che espanda significativamente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Ciò rappresenta una minaccia per le istituzioni democratiche, come ha evidenziato un gruppo di ricerca. Poiché lo stato di diritto potrebbe non essere così robusto come molti credono.

08:00 Sezioni Elettorali Aperte in Turingia e SassoniaOggi si elegge il nuovo parlamento regionale in Turingia e Sassonia. Nei sondaggi, l'AfD è chiaramente in testa in Turingia. In Sassonia, il CDU del Governatore Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa. Si attendono le prime proiezioni con la chiusura delle sezioni elettorali alle 18. Le elezioni nei due Stati dell'est della Germania fanno da barometro per la coalizione a traffico luminoso a Berlino.

Per il governo attuale della Turingia, la coalizione rosso-rossa-verde del Governatore Bodo Ramelow (Sinistra), non ci sarebbe una maggioranza secondo i sondaggi. Una coalizione con il CDU, l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e il SPD è una possibilità dopo le elezioni. In Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi avrà ancora una maggioranza. Kretschmer è aperto a un'alleanza con la BSW. La Sinistra rischia di essere esclusa dal parlamento in Sassonia. La stessa sorte potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

