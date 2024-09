Alle 15:40, la gloria colpisce Kharkiv, nell'Ucraina orientale, mentre le bombe guidate causano morti

16:15 Bombe Guidate Russe Colpiscono Zone Abitate a Kharkiv

Più di una bomba guidata russa ha colpito quartieri residenziali nell'est dell'Ucraina, a Kharkiv, causando vittime civili. "Il bilancio delle vittime è salito a tre", ha scritto il governatore Oleh Synyehubov su Telegram. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Si segnala che una bomba guidata ha colpito direttamente un grattacielo. Il sindaco Ihor Terechov aveva precedentemente scritto su Telegram di bombardamenti in quattro distretti cittadini e due grattacieli danneggiati.

15:15 Esercitazione di Difesa della Milizia Tedesca nel Porto di Amburgo

Dal giovedì al sabato, la milizia tedesca condurrà un'esercitazione di difesa su larga scala nel porto di Amburgo con il titolo "Red Storm Alpha". Il Landeskommando Hamburg gestirà una parte del porto utilizzando le forze di difesa territoriale, tra cui l'istituzione di un posto di blocco, come annunciato dalla milizia. L'obiettivo dell'esercitazione è proteggere le infrastrutture difensive essenziali, mantenere la stessa consapevolezza a tutti i livelli e comunicare rapidamente e in modo sicuro con tutti i partecipanti all'esercitazione. Il traffico civile non farà parte dell'esercitazione e non dovrebbe essere interrotto. Dopo l'infrazione della legge internazionale da parte della Russia nel suo attacco all'Ucraina, una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni è concepibile, come annunciato. La NATO intende contrastare ciò congiuntamente, il che richiede il dispiegamento immediato di truppe alleate dall'ovest all'est. "La Germania, a causa della sua posizione strategica, ha il ruolo di un hub. Pertanto, l'organizzazione del trasporto militare via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di cibo, letti o carburante, o la sicurezza di intere colonne di veicoli deve essere praticata per avere un effetto deterrente credibile", continua l'annuncio.

14:30 Zelensky Invita le Aziende USA ad Investire nel Settore Energetico dell'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i dirigenti delle aziende USA a investire nel settore energetico danneggiato dell'Ucraina durante la sua visita negli Stati Uniti. "L'attenzione principale è stata posta sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno", ha scritto il capo di stato sui social media. Il paese teme un altro inverno di blackout a causa dei danni causati dalla guerra russa. Zelensky ha offerto incentivi speciali. "Questa è la nostra proposta. Questo è uno dei punti del nostro piano di vittoria", ha detto in un video pubblicato. All'incontro di New York hanno partecipato rappresentanti di società energetiche, finanziarie e assicurative, nonché la direttrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Samantha Power.

13:55 Analista Militare Vede l'Offensiva Ucraina a Kursk come un Successo

Vi è discordanza tra gli analisti riguardo al fatto che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk sia un successo o un insuccesso per Kyiv. L'analista militare Nico Lange la considera un successo e ha scritto su X: "Mentre Zelensky è a New York a discutere del piano di pace ucraino, si immagini che lo stia facendo senza l'offensiva di Kursk. Questo da solo rende evidente il valore e il successo dell'offensiva di Kursk".

13:17 Kyiv: "Piano di Vittoria" Include Invito della NATO

Un invito della NATO per l'Ucraina fa parte del "Piano di Vittoria" del presidente Volodymyr Zelensky per Kyiv. Gli alleati del paese dovrebbero estendere questo invito, ignorando le minacce di escalation di Mosca, secondo Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky, come riferito durante un'apparizione a New York. Il piano include elementi militari e diplomatici. La Russia ha invaso l'Ucraina in parte a causa delle sue aspirazioni a entrare nella NATO.

12:42 Dopo le Riferimenti alla Pace di Zelensky: la Russia Persiste negli Obiettivi di Guerra despite Kyiv's efforts to negotiate, Moscow remains committed to its war goals in Ukraine. "Once these objectives are realized in one way or another, the special military operation will be concluded," says Kremlin spokesman Dmitry Peskov. He reacted to statements by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who said during his U.S. trip that an end to the war is closer than many think. Zelensky presented his "Victory Plan" in the U.S., aiming to exert pressure on Moscow into negotiations. Russia's war goals include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, preventing Ukraine's NATO membership, and formerly, the removal of the government in Kyiv. Many experts believe Russia's true objective is dominion over the entire Ukraine.

11:59 Situazione a Vuhledar Si Aggrava - Le Truppe Russe Potrebbero Impiegare Tattica Sleale The predicament in Vuhledar has grown critical and is deteriorating, according to Deepstate, a channel connected to the Ukrainian military. "The Russians are attempting to encircle the settlement while simultaneously flattening it with artillery and other weapons." Deepstate reports no Russian troop invasion yet. "Hanging on until the end implies placing the ruins above the cost of our military, which is unacceptable. We should have considered tomorrow's consequences earlier, but now it's too late. The soldiers of the 72nd Brigade are not surrendering and continue despite everything." According to the Eastern European media outlet Nexta, Russia is once again employing the "scorched earth" tactic by heavily bombarding Vuhledar from the air:

11:15 Immagini Satellitari ad Alta Risoluzione Mostrano Danni Estesi nei Depositi di Munizioni Russe Ukraine has recently executed several impressive attacks on munitions depots, causing extensive damage to Russian rockets, artillery shells, and other materials. High-resolution satellite images from Maxar demonstrate the extent of the most recent attacks in Oktyabrsky and Toropez:

10:46 Attacchi Catastrofici a Saporishshya: Una Vittima, Diversi Feriti, Danni Estesi

La città ucraina di Saporishshya ha registrato un morto e sei feriti a causa degli attacchi russi nel sud-est, secondo i resoconti ufficiali. La città ha subito "gravi bombardamenti aerei" intorno alle 22:46 di lunedì, secondo i servizi di emergenza. Secondo il governatore regionale, Ivan Fedorov, attraverso Telegram, tra le vittime ci sono una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15 anni, oltre a un uomo non identificato. Inoltre, una struttura infrastrutturale e diversi edifici residenziali sono stati distrutti. Un dipendente della città ha riferito che 74 case popolari e 24 case private hanno subito danni in diverse parti della città.

10:07 L'equipaggio della nave da guerra russa in difficoltà: l'"Admiral Kuznetsov" non salperà probabilmente più

L'equipaggio russo della portaerei "Admiral Kuznetsov" sarebbe stato dispiegato al fronte, secondo Forbes. La nave avrebbe subito numerosi guasti, come riferito dal giornalista di ntv Rainer Munz da Mosca. Il movimento del suo equipaggio potrebbe essere un'altra indicazione delle difficoltà finanziarie della Russia.

09:27 Toccoforte della Resistenza: Wuhledar in Pericolo? Le truppe russe affermano di essere entrate

Sono emerse notizie di truppe russe che hanno stabilito una testa di ponte nella città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blogger online. "Le truppe russe sono entrate a Wuhledar - l'attacco è iniziato", ha scritto Yan Podolyaka, un blogger della guerra che sostiene la Russia, nato in Ucraina. Altri blogger della guerra filo-russi hanno confermato l'attacco. I media di stato hanno riferito che Wuhledar, situata nella regione di Donetsk, è circondata e si stanno verificando scontri a est del insediamento. Il colonnello Reisner di ntv.de ha suggerito che le forze russe si stanno avvicinando a Wuhledar da diverse direzioni, assemblandosi come una coppia di forbici, rendendo improbabile che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento, possa difendere la zona.

08:59 Attacchi aerei notturni: la Russia abbatterebbe 13 droni ucraini

La Russia ha affermato di aver abbattuto con successo 13 droni ucraini durante la notte, secondo i resoconti ufficiali. Sei sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod e Kursk, mentre uno è stato abbattuto a Bryansk, secondo l'agenzia di stampa statale TASS, citando il ministero della Difesa russo. D'altra parte, l'aeronautica ucraina ha suggerito che la Russia ha lanciato 81 droni e 4 missili contro l'Ucraina durante lo stesso periodo. Su questi, 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi, senza segnalazioni immediate di vittime o danni.

08:17 La Danimarca si esprime a favore degli attacchi a lungo raggio contro la Russia

La premier danese Mette Frederiksen ha invitato i suoi alleati ad autorizzare l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. Secondo Frederiksen, "La discussione sui limiti rossi è finita", ha dichiarato a Bloomberg. "Il limite rosso più significativo è stato superato. Questo è successo quando la Russia ha invaso l'Ucraina". Frederiksen ha dichiarato che non permetterà mai alla Russia di decidere ciò che è appropriato per la NATO, l'Europa o l'Ucraina.

07:38 Soldati russi: sepolti sul campo di battaglia, segnalati come dispersi per risparmiare costi

Secondo una fuga di notizie dell'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti sarebbero sepolti sul campo di battaglia e segnalati come dispersi per ridurre le spese per le famiglie. "Gli sparano, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì, poi li segnaliamo come dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capito?" ha detto un uomo al suo partner di conversazione al telefono, un cittadino della regione russa di Belgorod, in una comunicazione segnalata dal Kyiv Independent. Secondo l'intelligence, il risarcimento per ogni soldato caduto varia tra $67.500 e $116.000.

06:59 Le dichiarazioni russe non lasciano speranze per la risoluzione del conflitto

Mentre il presidente ucraino Zelenskyy promuove il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non ci sono segni che la Russia sia interessata a una risoluzione pacifica del conflitto. "Il Cremlino rimane fermo nella sua posizione di rifiuto di considerare qualsiasi soluzione di pace che non comporti la completa sottomissione del governo ucraino e l'annientamento dello stato ucraino", afferma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Di recente, alti funzionari russi hanno espresso opposizione alla partecipazione a futuri incontri di pace, mentre il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito l'intransigenza della Russia nel negoziare fino

05:44 Adolescenti appiccano incendio a elicottero Mi-8 nella base aerea di OmskDue adolescenti hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato, secondo quanto riferito dal canale Telegram Baza. I 16enni sono stati poi catturati e hanno confessato di aver ricevuto una bustarella di $20,000 via Telegram per compiere l'attacco. L'elicottero ha subito danni significativi, secondo i media russi. Questo incidente segue un incidente simile del 11 settembre, quando due ragazzi hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk nella regione di Tyumen. Atti di sabotaggio, compresi i deragliamenti di treni, si sono verificati frequentemente in diverse regioni della Russia. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha affermato che alcune ferrovie russe erano state attaccate da avversari non identificati appoggiati dal regime di Putin.

04:44 G7 discuterà la fornitura di missili a lungo raggio per KyivI ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno la possibilità di fornire missili a lungo raggio all'Ucraina, che potrebbero raggiungere il territorio russo, lunedì. Lo ha annunciato il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È noto che la Russia sta ricevendo nuove armi, comprese le missili iraniane, nonostante Tehran abbia ripetutamente negato questo.

03:50 Zelensky: "La pace è più vicina di quanto crediamo"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime ottimismo per una rapida fine della guerra con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo", ha detto in un'intervista all'emittente televisiva statunitense ABC News. La fine della guerra sembra imminente. Nell'intervista, ha invitato gli Stati Uniti e altri partner a continuare a sostenere l'Ucraina.

02:50 Vittime dopo gli attacchi russi a SaporizhzhiaLe forze russe hanno effettuato un'altra serie di attacchi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia martedì sera. Una persona è morta, secondo il governatore della regione Ivan Fedorov. Un funzionario comunale citato dalla televisione pubblica Suspilne ha riferito cinque feriti, compresa una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città durante la giornata e la notte precedente. Fedorov ha annunciato su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, anche se non è chiaro che tipo di arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira le infrastrutture della città, causando un incendio che è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco, senza feriti riportati.

01:29 L'esercito ucraino sotto pressione a PokrovskL'esercito ucraino è sotto pressione nell'est dell'Ucraina, secondo il suo rapporto serale sulla situazione. "La situazione a Pokrovsk e Kurachove rimane tesa", riferisce lo Stato Maggiore di Kiev. Su 125 attacchi russi lungo il fronte, più della metà si sono verificati in questo settore. "Lo sforzo principale delle forze nemiche è stato concentrato su Pokrovsk", aggiunge il comando militare ucraino. although independent observers credit the Ukrainians with slowing the Russian advance on the strategically important Pokrovsk, the situation remains dangerous for the defenders near the southern city of Kurachove. L'avanzata delle forze russe vicino alla città mineraria di Hirnyk minaccia di accerchiare diverse unità lì. Un accerchiamento simile è suggerito anche più a sud vicino alla città di Vuhledar, dove i russi non sono riusciti a catturare la città despite repeated frontal assaults.

00:28 Cittadino statunitense condannato in Russia per tentato sequestro di minoreUn cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di carcere in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre. Un tribunale dell'enclave di Kaliningrad ha condannato lui per "sequestro di persona" e ha ordinato di scontare la pena in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, il cittadino statunitense ha tentato di lasciare il paese con il figlio di quattro anni in luglio 2023. "Senza ottenere il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese", ha spiegato il tribunale su Telegram. Ha tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva con il bambino prima di essere fermato dalle guardie di frontiera. Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia rimangono tese a causa del conflitto ucraino.

23:14 Russia riporta morti dopo l'attacco a BelgorodTre persone sono morte in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, a cinque chilometri dal confine, è stato "attaccato dall'esercito ucraino" lunedì, secondo il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov su Telegram. Due adulti e un teenager hanno perso la vita e due sono rimasti feriti, compreso un bambino.

22:13 Zelensky ringrazia Scholz per il sostegno tedesco dopo l'incontro a New YorkDopo aver incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della Germania. "Siamo profondamente grati alla Germania per il suo sostegno", ha detto su X. "Insieme, abbiamo salvato migliaia di vite e possiamo sicuramente fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa continentale". Scholz, however, ha ribadito la posizione del governo tedesco di non fornire all'Ucraina armi avanzate.

21:35 Forbes: Con l'unico incrociatore di Russia in declino, l'equipaggio viene déployato nel conflitto ucrainoLa Russia può vantare un solo incrociatore, l'"Admiral Kuznetsov", noto per i suoi frequenti guasti sin dal suo debutto negli anni '80, nonostante le uscite operative limitate. Secondo Forbes, il personale del 15,000 forte squadrone dell'Admiral Kuznetsov vienedeployato nel conflitto ucraino, non a bordo del loro incrociatore, ma come componente del loro battaglione. Questa strategia è uno dei vari metodi che la Russia sta utilizzando per raggiungere i suoi requisiti di arruolamento mensili, stimati da Forbes in circa 30,000 nuovi combattenti al mese. Nel frattempo, l'Admiral Kuznetsov sta deteriorando e sta diventando gradualmente un elemento permanente lungo le coste di Murmansk, dove si trova da tempo.

Puoi esplorare tutti gli eventi precedenti qui.

14:30 La Germania rafforza le difese di frontiera in risposta alla minaccia russaA seguito di segnalazioni di una possibile guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni, l'esercito tedesco ha potenziato le sue capacità di difesa ai confini, preparandosi a potenziali conflitti.

13:55 Esperto militare elogia la strategia offensiva ucraina nel sud della RussiaGli analisti militari hanno opinioni contrastanti sull'offensiva ucraina a Kursk, ma un esperto, Nico Lange, apprezza il suo impatto, ritenendo che rafforzi la posizione dell'Ucraina nei negoziati con la Russia.

Leggi anche: